من زاوية أخرى

هل يعظّم تحدي "كورونا" فرص الحل السياسي في سوريا؟

عريب الرنتاوي
10 مايو 2020
A Russian military police vehicle and an armoured truck drive past a US military MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) vehicle…
آليتان روسية وأميركية متوقفتان بالقرب من بعضهما بالبعض في القامشلي

فجأة، يتسرب "التفاؤل الحذر" إلى التقارير والتحليلات التي تتناول الأزمة السورية وتدور حولها، على الرغم من اختلاف مصادرها وتباين مرجعيات أصحابها، وذهب باحثون ومحللون للتكهن باحتمال أن يأتي الحل السياسي لهذه الأزمة، الذي طال انتظاره، على "جناحي كورونا" التي تجتاح العالم متسببة بأعلى درجات الإنهاك الاقتصادي والمالي (دع عنك الصحي) لمختلف دوله ومجتمعاته.

خلال الأسابيع القليلة الفائتة، أوردت التقارير ومصادر المعلومات، جملة من المعطيات والمؤشرات، التي إن قُدّر لها أن تتراكم في الاتجاه ذاته، دون مفاجآت، قد تفضي إلى حدوث "اختراق نوعي" على طريق الحل، من بينها: 

(1) ظهور علائم علنية على "ضيق" موسكو بسلوك النظام في دمشق، سياسيا وميدانيا، دفعت بالبعض حد التكهن بإمكانية انفتاح روسيا على خيار "نظام من دون أسد، وسوريا من دون إيران"...

(2) "تسريبات" إسرائيلية تتحدث عن بدء إيران سحب وحدات من "حرسها الثوري" من سوريا، تحت ضغط الضربات الجوية والصاروخية المتكررة وتكتيك "حرب الظلال" الإسرائيلية...

(3) بدء الحديث عن سيناريو يتجاوز مساري جنيف وأستانا، وشق مسار ثالث، تلعب فيه واشنطن وموسكو، وبدرجة أقل كل من إيران وتركيا وإسرائيل، أدوارا في تحديد معالم الحل النهائي للأزمة السورية...

(4) وصول التطورات الميدانية (العسكرية) حدا في الشمال الغربي يصعب تجاوزه دون صدام تركي سوري، أو تركي روسي، وفي الشمال الغربي، دون صدام سوري أميركي أو روسي ـ أميركي، وجميعا صدامات غير مرغوبة.

موسكو ـ دمشق... أية مستجدات؟

سجلت العلاقات بين موسكو ودمشق، ثلاثة تطورات لافتة خلال الأسابيع الستة الفائتة، الأول؛ رسالة التحذير "اقرأ التوبيخ" التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، وحملها وزير دفاعه سيرغي شويغو إلى "قصر الشعب" في 23 مارس الفائت، وتتعلق بوجوب احترام "برتوكول موسكو" بين بوتين وإردوغان، بعد ورود معلومات للكرملين، عن "نيّة النظام مواصلة العمليات العسكرية في إدلب، مدفوعا بدعم وتشجيع من قبل أطراف عربية (الإمارات) وإقليمية (إيران)... استجابة الأسد لطلب "القيصر" جاءت فورية.

الثاني؛ قيام مؤسسات إعلامية وبحثية روسية بشن حملة انتقادات لاذعة للأسد، واتهام النظام بالغرق في الفساد وسوء الإدارة، وعجزه عن قيادة "مرحلة السلم وإعادة الإعمار"... صحف ووسائل بحث وإعلام مملوكة للملياردير الروسي يفغيني بريغوجين، الشهير بـ"طباخ بوتين"، استخدمت أكثر العبارات فجاجة، في نقد النظام، والعائلة الحاكمة، مستنتجة ـ وهذا هو الأهم ـ أن الشعب السوري لن ينتخب الأسد في المرة القادمة، وهي خلاصة ذات مغزى تصدر عن "عراب فاغنر"، على مبعدة عام واحد من الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.

تحدثت تقارير استخبارية عن "فراغ قيادي" يعاني منه الحرس الثوري بعد اغتيال قاسم سليماني بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من يناير الفائت

الثالث؛ اندلاع صراع علني بين أجنحة النظام السوري، هو الأخطر، منذ العام 1984 عندما انشق رفعت الأسد عن أخيه، مستغلا فترة مرضه، قبل أن تتدخل موسكو لدعم الرئيس ضد شقيقه، الذي سيبعد منذ ذلك عن سوريا... الانشقاق هذه المرة، يحصل بين الجناح السياسي للنظام: "الرئيس وعائلته" من جهة، والجناح الاقتصادي الأهم للنظام منذ أزيد من عشرين عاما، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، وعائلته من جهة ثانية، وسط معلومات لم تتضح بعد، عن "دور روسي" في إذكاء هذا الصراع، لا سيما وأن "عائلة مخلوف" تتخذ من موسكو مقرا شبه دائم لها، ولها في روسيا استثمارات مالية كبرى.

تزامنت هذه التطورات المتسارعة والدرامية، مع تقارير أخرى، تتحدث عن مشاورات تجريها موسكو على مسارات متعددة، منفتحة على خيار "دمج مساري أستانا وجنيف"، بهدف حلحلة العقد التي تعترض طريق الحل السياسي في سوريا، وأهمها اثنتان: مصير الأسد ومستقبل الوجود الإيراني في سوريا.

سوريا وإيران... وإسرائيل ثالثتهما

تزامنت هذه التطورات، مع تسريب مصادر أمنية إسرائيلية معلومات عن بدء انسحاب وحدات من الحرس الثوري من سوريا، الأمر الذي أدرجته طهران في عداد "حرب نفسية" تشنها تل أبيب عليها بموازاة عملياتها العسكرية التي لا تتوقف ضد الوجود الإيراني (والحليف) على امتداد الأرض السورية وصولا إلى الداخل العراقي في بعض الأحيان، وغالبا من فوق الأجواء اللبنانية.

إسرائيل تعوّل على "الدعم الأميركي المطلق" لإنهاء الوجود الإيراني في سوريا، وتراهن على "التفهم الروسي المتزايد" لتقليص هذا الوجود، إن تعذر إنهاؤه، والأهم من كل هذا وذاك، أنها تبني حساباتها على حالة الضعف والإنهاك المالي والاقتصادي الذي تعانيه طهران، في ظل العقوبات الأميركية المشددة، وانهيار أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا التي ضربت إيران بقسوة شديدة، فضلا عمّا أوردته تقارير استخبارية تحدثت عن "فراغ قيادي" يعاني منه الحرس الثوري بعد اغتيال قاسم سليماني بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من يناير الفائت.

فرص الحل السياسي لسوريا وشروطه الموضوعية تكاد تنضج، بيد أن طريقه ما زال مزروعا بالألغام، والشروط الذاتية للأطراف لم تكتمل بعد

ومن دلالات هذا الفراغ، قيام الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني بزيارة لبغداد سعيا لتوحيد "البيت الشيعي"، وقيام جواد ظريف بزيارة مفاجئة لدمشق (20 أبريل الماضي)، لتجديد الحضور الإيراني أملا في درء محاولات "تغييبه" كما تجلت في مسار سوتشي ـ موسكو الذي انفرد به شريكاها في مسار أستانا: روسيا وتركيا... وهي المهام التي اعتاد سليماني على القيام بها، ويبدو أن خلفه إسماعيل قاآني غير قادر على القيام على مواصلتها بالكفاءة ذاتها، أقله في هذه المرحلة.

حتى الآن، يصعب الحصول على تأكيدات من مصادر محايدة حول صدقية التسريبات الإسرائيلية، ويجب أخذ هذه المعطيات بحذر شديد، لا سيما إن أخذنا بنظر الاعتبار، كثافة الاستثمار الإيراني في سوريا، في السنوات والعقود الأخيرة، ولكون سوريا من منظور طهران الاستراتيجي هي "واسطة العقد" في مسبحة نفوذها الإقليمي، التي إن انتزعت من مكانها، ستنفرط حبات المسبحة وتتناثر.

كورونا: الفرصة الكامنة في قلب التحدي

يُجمع المراقبون على أن جائحة كورونا قد ألقت بأعباء ثقيلة على الاقتصادات المنهكة أصلا، للأطراف المتورطة في الأزمة السورية... روسيا التي تعاني ذيول العقوبات الأميركية وتداعيات حرب أسعار النفط السعودية، جاءتها الجائحة في توقيت غير ملائم أبدا، وهي وإن حاذرت من قبل الانزلاق إلى "مستنقع عسكري أفغاني" في سوريا، فإنها اليوم، شديدة الحذر من مغبة الغوص في "مستنقع اقتصادي" مترتب على عزلة سوريا والعقوبات المفروضة عليها والمتطلبات الثقيلة لعمليات إعادة الإعمار وإعادة توطين ملايين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم.

إيران تجابه وضعا أشد صعوبة، فإلى جانب "الخانقة الاقتصادية"، ثمة اهتزاز لنفوذها في العراق ولبنان بفعل الانتفاضات الشعبية التي استهدفت من ضمن ما استهدفت، حلفاءها المحليين، المثقلين اليوم بأعباء اقتصادات منهارة ومجتمعات منقسمة وجماهير غاضبة ويائسة... فلا "البيت الشيعي" في العراق في وضع جيد، وإلا لما "رسا عطاء" التكليف الحكومي على مصطفى الكاظمي، ولا "الثنائي الشيعي" في لبنان، لا سيما حزب الله، في وضع يؤهله لمواصلة أدواره المحلية والإقليمية كالمعتاد.

ظهور علائم علنية على "ضيق" موسكو بسلوك النظام في دمشق، سياسيا وميدانيا

تركيا وإن كانت في وضع أفضل نسبيا من إيران، إلا أن أزمتها الاقتصادية وتآكل عملتها الوطنية، كانا سابقين للجائحة، وتفاقما في ضوء تداعياتها الصحية والمالية والاقتصادية، وهي متورطة اليوم في معارك وحروب خارج حدودها (العراق، سوريا وليبيا)، فيما حزبها الحاكم يتآكل بفعل انقساماته المعلنة والكامنة، ما يجعلها أكثر جاهزية للانخراط في تسويات وحلول للأزمة السورية، تقلل من أعباء وكلف انتشارها العسكري القائم والمواجهات العسكرية المحتملة.

أما الولايات المتحدة، فقد ارتضت منذ سنوات، تسليم الملف السوري لروسيا، مبقية لنفسها ملفي "نفط الفرات" ومصير "الكيان الكردي"... زلزال كورونا ضرب الاقتصاد الأميركي بأعلى تدرجات مقياس "ريختر" للكوارث والأوبئة، ومن المؤكد أن تسوية تراعي بعضا من معاييرها وحسابات إسرائيل ستكون مقبولة لديها، ومنها: إضعاف نفوذ إيران في سوريا (أو إنهاؤه إن أمكن)، هنا تكمن مصلحة إسرائيل أولا وقبل أي طرف آخر، ترتيب دستوري يحفظ لكرد سوريا بعضا من حقوقهم الوطنية والمدنية وإدارتهم الذاتية، وإخراج الأسد من قصر الشعب إن أمكن، باعتبار أن تحقيقين الشرطين السابقين، يبدو متعذرا إن طال بقاؤه فيه.

روسيا في عجلة من أمرها، ليس بفعل الأسباب والعوامل الضاغطة التي سبق ذكرها فحسب، بل ولاقتراب الاستحقاق الرئاسي السوري في العام المقبل، الذي تقول بعض المعلومات، بأن موسكو ترغب في جعله مناسبة لاستحداث انعطافة أو اختراق نوعي" في مسار الأزمة السورية.

عوائق على طريق الحل

إن توفر هذه "الشروط الموضوعية" للحل السياسي للأزمة السورية، لا يعني أن الطريق بات معبدا أمامه... فثمة عوائق وعقبات، قد تعرقل هذا الحل وتعيد جدولة روزنامته الزمنية، بل وقد تطيح به إن هبت الرياح بغير ما تشتهي سفنه.

إيران ستقاوم محاولات إخراجها عن الحلبة السورية، حتى وإن كانت في حالة ضعف وبلا أدوات فاعلة كما كانت عليه من قبل... وجود الجماعات الإرهابية الكثيف في الشمال الغربي بخاصة، من دون أن ننسى سيناريو "عودة داعش" الذي يطل برأسه من جديد... صحيح أننا سنرى محاولات لإعادة تأهيل "النصرة"، بما فيها فتح "معبر تجاري" بين مناطق سيطرتها (معرة النعسان) ومناطق سيطرة النظام في ريف إدلب الجنوبي (مينزناز)، وصحيح أنها "سهّلت" مؤخرا مهمة تسيير دوريات تركية ـ روسية مشتركة بعد رفع العوائق وفض "اعتصام النيرب"... لكن الصحيح كذلك، أنها ما زالت منظمة إرهابية، يصعب إدماجها في مسار حل سياسي، أقله في مدى زمني قصير، برغم سابقة "طالبان في أفغانستان".

ومن بين العوائق أيضا، تلك المتصلة بالفجوة القائمة بين القامشلي ودمشق، فلا أكراد سوريا بوارد "خفض سقوف" مطالبهم المرتفعة حتى الآن، ولا النظام مستعد حتى الآن كذلك، للارتقاء بأرضية موقفه التفاوضي مع أكراد بلاده... أما المعارضة، الطرف الثاني في معادلة الحل السياسي، فهي في أسوأ أحوالها، بعد تفاقم الصراعات بين مرجعياتها الممتدة من أنقرة إلى الرياض مرورا بأبوظبي والدوحة والقاهرة، فضلا عن كونها باتت في تكوينها الميداني أقرب لمليشيات المرتزقة المستعدة للقتال حيثما تريدها المخابرات التركية، من شرق الفرات إلى غرب ليبيا.

فرص الحل السياسي لسوريا وشروطه الموضوعية تكاد تنضج، بيد أن طريقه ما زال مزروعا بالألغام، والشروط الذاتية للأطراف لم تكتمل بعد، وإن كان تحدي كورونا، ينطوي على فرصة نادرة، لاستيلاد هذا الحل وتعميمه.

عريب الرنتاوي
عريب الرنتاوي
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

هل خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية لعب في الوقت الضائع؟

منى فياض
10 مايو 2020
Lebanese protesters wave the national flag in front of riot police in the capital Beirut on April 28, 2020, as anger over a…
تستمر التظاهرات ضد الحكومة وسياساتها في لبنان

قدمت الحكومة اللبنانية خطتها الاقتصادية المقترحة على صندوق النقد الدولي على أنها خطة تاريخية. هي ثاني "محطة تاريخية" يعيشها لبنان في الأسابيع الماضية. الأولى كانت عند بدء الحفر في البلوك رقم 4 (بلوك بحري مقابل شمال لبنان كان يعتقد أنه سيكون مليئا بالغاز) الذي كان سيجعل لبنان أغنى دولة في العالم! لكن ربما تاريخيتها تأتي من كونها تعترف أن السلطة الحاكمة جعلت لبنان، ولأول مرة في تاريخه، دولة مفلسة على شفير الانهيار. أعادت السلطة البلد إلى أيام المجاعة في الحرب العالمية الأولى.

يتفق الجميع في لبنان ـ تقريبا ـ أن جذور الأزمة سياسية، مع ذلك يريدنا المسؤولون السياسيون النظر إليها كخطة مالية اقتصادية صافية! وعلى ما يقال، المكتوب يُقرأ من عنوانه، هل يمكن أن تشكل خلفية مثل هذه للخطة سلم نجاة يتسلقه الاقتصاد اللبناني للخروج من الهاوية التي لا زلنا على درجاتها الأولى؟

مع ذلك للخطة جديدها: اعتراف بالمأزق، وتعهد بالإصلاح، دون التوبة. فبعد أن أُشبعنا زجليات مطمئنة، جاءت الخطة لتبرهن أن كل مقولات المسؤولين ويمينهم المعظم "بأن الامور بألف خير"، كانت كذبا صريحا. وأظهرت للعيان، الحفرة التي أوقعونا فيها، على الأقل منذ العام 2003.

تجاوز الدين العام 90 مليار دولار أميركي. نسبة 90 في المئة منه عبارة عن فوائد تراكمت. أي أن 90 في المئة من الدين، هو خدمة دين. 50 في المئة من ميزانية الدولة كانت تصرف لخدمة الدين، الذي تضاعف في السنوات العشر الأخيرة إذا لم يكن أكثر. ومع ذلك كانوا يستدينون سنويا ليسرفوا في الإنفاق للحفاظ على زبائنهم وصفقاتهم.

الاقتصاد اللبناني لن يعود إلى ما كان عليه عام 2018 سوى في العام 2043!

تقول الخطة إنها تريد خفض معدل الدين، من 170٪ إلى 102٪. وتقترح أن العجز، من الآن حتى 2025 سيتراوح بين 0,9٪ و2٪ بأقصى الحالات. وهذا رقم متفائل جدا، فالضرائب المقترحة، في ظل انخفاض الواردات وانعكاسات جائحة كورونا، ستخفض المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة بشكل كبير. الاستيراد والإنفاق سينقصان ما ينقص مدخول الدولة من الجمارك.

الأمر غير المتداول، والذي أشار اليه الاقتصادي، ونائب حاكم مصرف لبنان الأسبق، ناصر السعيدي في وبينار مقفل، أن الاقتصاد اللبناني لن يعود إلى ما كان عليه عام 2018 سوى في العام 2043! هل يمكن أن يستمر لبنان اجتماعيا وسياسيا حتى ذلك الحين؟

وبما أن الخطة اقتصادية ـ مالية، وهذه بالطبع ذريعة كي تُترك شركة كهرباء لبنان دون ضوابط، وهي التي استهلكت نصف الدين العام. أبقي على خطة العام 2019 في قطاع الكهرباء، مع أنها تلحظ خفض الإنفاق على الكهرباء. ذلك يعني في غياب تقديم خطة بديلة، أن التخفيض سيتم بواسطة خفض كلفة الفيول، فتنخفض معه ساعات التغذية ما يزيد استهلاك المولدات الخاصة لتعود وترتفع فاتورة استيراد الفيول. مع العلم أن الدولة تدفع للبواخر بسعر مثبت ما قيمته 150$ لبرميل النفط (السعيدي) بينما سعره في السوق الآن 30 دولار! أين يذهب الفرق؟

إن أي خطة إصلاحية جادة ليس بوسعها تجاهل الهدر في بالوعة الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز والماء والكازينو وشركة طيران الشرق الأوسط... والإصلاح في هذه المرافق لا يحتاج قوانين ولا انتظار الخطة من أصله.

لكن ذلك يعني إجراءات سياسية! بينما الخطة، تكتفي، على ما يبدو، بأرقام مالية ورقية دفترية!

الأسوأ أنها تلحظ تدني كلفة الخدمة الاجتماعية. هذا الخفض في بلد اللامساواة المتجذرة والموصوفة ـ عرضناها في مقالات سابقة ـ وفي ظل الظروف الاقتصادية المستجدة وكورونا، مع ازدياد البطالة والفقر حيث تطال الآن 50٪ من السكان، بينهم 25٪ لا يستطيعون تأمين الغذاء مع مدخول يقارب 5 دولارات يوميا. 

أضف إلى ذلك إغلاق المؤسسات والفنادق والمستشفيات والمدارس أبوابها؛ يعني خفض الإنفاق المساهم بتدني مستوى الخدمات، المتدنية أصلا، وعدم الاكتراث بالبطالة وإهمال صحة اللبنانيين والقضاء على المستقبل التربوي لأجيال بكاملها.

يجمع المحللون على أن الخطة تلحظ ضبط الهدر دون أن تضع آليات تنفيذية وتشريعية لذلك. ناهيك عن أنها تغض النظر عن مصادر الهدر. أما التشريعات المطلوبة لكل ذلك فنعرف طريقها المليء بالشوك في الجمهورية اللبنانية التي توصف بجمهورية الموز. 

السؤال لحكومة "الاختصاصيين": لم انتظار صندوق النقد ليفرض الإصلاحات؟ ولم لا تبدأ باتخاذ التدابير، المعروفة من الجميع، لضبط معابر التهريب البرية والبحرية والجوية وتعيين المجالس والهيئات الناظمة المطلوبة للرقابة على صرف الأموال وعقد الصفقات وغيرها.

الأمر الجديد الآخر الكشف عن الخسائر المصرفية وتحديدها: 241 تريليون ليرة، يعني حوالي 69 مليار دولار، احتسبت على أساس الدولار يساوي 3500 ليرة. وهي خسائر مصرف لبنان زائد المصارف التجارية. هنا لدى الخطة نوع من الانفصام: فحساباتها اعتمدت على تحرير سعر صرف الدولار ليصل إلى 3500 ليرة، بينما تراجعت بعد الاعتراضات، وأبقت الدولار على سعر 1500 ليرة. وهنا يجمع الاقتصاديون على أن تحرير سعر صرف الدولار ضرورة اقتصادية وإلا فإن التثبيت سيزيد التضخم ويدهور سعر صرف الليرة دون سقف.

تبلغ خسائر المصارف 18 مليار دولار تقريبا، في حين أن خسائر مصرف لبنان تصل إلى 50 مليار دولار. خسائر المصارف معروفة. لكن الاعتراف بخسائر مصرف لبنان يحصل لأول مرة، فما هي أسباب خسارة 50,5 مليار؟

يقول الخبراء إن الخسائر الفعلية بدأت بعد باريس 2 أي منذ العام 2003 تقريبا. وتزايدت نتيجة تسديد التزامات للدولة اللبنانية وتثبيت سعر القطع، وهو السبب الرئيس؛ إضافة لدعم المصارف بهندسات مالية وودائع ذات فوائد عالية ودعم القروض: بيئية وسكنية وتجارية وغيرها.

وهنا يحصر البعض الاتهام بحاكم مصرف لبنان بمفرده. فلقد استدان من المصارف لتثبيت سعر الصرف والهندسات المالية.

لكن سعر الصرف ثبّت، ولا يزال، بقرار من الحكومة. فكيف نحمّله لمصرف لبنان وحده؟

يذكر المحامي بول حرب أن المادة القانونية تقول: سيثبّت سعر صرف الليرة بقانون سيصدر، ولم يصدر هذا القانون. في هذه الحال تقع آلية تثبيت سعر الصرف المؤقت على وزير المال. ولكنه ترك لمصرف لبنان هذه المهمة نتيجة استقالة الدولة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها.

تماما كما كان يجب أن يحصل بالكابيتال كونترول، فإذا كان حاجة وضرورة اقتصادية، فيجب أن يتساوى الجميع أمام القانون: بوضع آليات وسلم أوليات لمنع هجرة الأموال، إلا للحاجات الضرورية التي يحددها القانون. فعندما استقالت الدولة عن دورها، ألزم مصرف لبنان القيام بذلك، عبر التعاميم المثيرة للجدل.

لكن ليس مصرف لبنان من طلب أن يحل محل الدولة. مهام مصرف لبنان محددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف: "المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي". وليس تأمين النمو الاقتصادي ولا كيفية صرف الأموال.

أما عن قيام الحاكم بدعم المصارف: فهناك قانون يمنع اقراض المصارف من مصرف لبنان، إلا في حالات استثنائية كالتعثر. ومن باب الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، يقرض المصرف المتعثر لمدة سنة. كما أن هناك نص آخر في القانون يقول: الإيداع عند مصرف لبنان من قبل المصارف ليس عليه فوائد.

هذه مصادر الخسائر الهائلة في ميزانية مصرف لبنان، تثبيت سعر الصرف والهندسات المالية والاستدانة من المصارف والإيداعات بفوائد عالية لا يلحظها القانون. من يتحمل المسؤولية؟ إنها مشتركة بين مصرف لبنان والدولة.

ما يؤكد ذلك تجديد الحكومة لحاكم مصرف لبنان في العام 2017، ومن خارج جدول الأعمال. أوليس التجديد، بل تعيين الحاكم من جديد، هو تأييد لكل الأعمال التي قام بها. وعام 2017 عام مفصلي، لأن معظم الهندسات المالية بدأت في 2016. إذن الحكومة، وعن سابق تصور وتصميم، جددت للحاكم. بل وامتنعت عن تعيين مفوض الدولة لدى المصرف، الشاغر منذ 1999 ـ 2000. وهو مركز رئيسي لديه صلاحية رقابة شاملة ومحاسبية على كل ما يجري في مصرف لبنان وعلى قراراته؛ وتصل سلطته لحد إيقاف تنفيذ قرارات المجلس المركزي للمصرف إذا كانت مخالفة للقانون.

وكل هذا عنى إعطاء صلاحية مطلقة للحاكم من دون أي رقابة على أدائه لا السابق ولا المستقبلي. وبالتالي هي مسؤولية مشتركة. لكن السؤال الأهم، هل كان يجب أن يقبل الحاكم بإيصالنا إلى مرحلة الافلاس التام هذه؟ أم كان يمكنه تدارك الأمر باكرا؟

جميعنا نذكر قضية رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، عندما أعلن عدم قدرة المصارف تلبية طلبات الدولة من الاقتراض منذ العام 2014 ـ 2015، فهوجم وهدد بالسجن واستقال. لو دعمه الحاكم، لكانت انفجرت الأزمة حينها ولكنا وفرنا الكثير على الاقتصاد وعلى المودعين.

وهنا سأورد الحكاية المتداولة عن الحكام السابق لمصرف لبنان إدمون نعيم (نقلا عن نائب حاكم مصرف لبنان غسان عيّاش (1990 ـ 1993) في كتابه "وراء أسوار مصرف لبنان، نائب حاكم يتذكر"): رفض الحاكم إدمون نعيم تحويل أموال طباعة جوازات السفر لصالح وزارة الداخلية عام 1990. كانت الكلفة مضخمة. أجرى نعيم مناقصة أخرى، سرا، وبمواصفات أفضل فتبيّن أن الكلفة أقل بكثير مما هو مطلوب، فرفض تحويل المال. فتم الاعتداء عليه من السلطة. أنقذه حينها حارسه الشخصي حسين البروش.

الإيجابي في كل ما يجري، أن الرقابة المستجدة من قبل المجموعات الثورية لا تتوقف، وهذه المجموعات مستمرة في نضالها على الأرض

أما معالجة خسائر مصرف لبنان 69 مليار، فتقول الخطة: نلغي جميع الرساميل والملاءة equity للمصارف ولمصرف لبنان كذلك. نأخذ الرساميل والرساميل المساهمة، لتخفيض العجز إلى حوالي 44 مليار دولار.

وهذا يتطلب إعادة رسملة. السؤال هنا: عندما تصادر أموال جميع أصحاب الرساميل، أي مستثمر سيثق ليودع أمواله؟ إنه ضرب للثقة من أساسها، وهي الأمر البديهي للاستقرار النقدي.

عدا عن أنه سيفتح الباب لإعادة رسملة المصارف برساميل جديدة. فمن يملك المال اللازم للشراء؟ وما الغرض من إلغاء مساهمات أصحاب المصارف إلى الصفر؟ وهل نثق بمودعين جدد لا يملكون خبرات مصرفية؟ وهنا مصدر الخوف من استيلاء "حزب الله"، ومن خلفه إيران، على القطاع المصرفي، ومن القضاء على النظام الاقتصادي الحر بحسب الدستور.

وهنا يصبح مفهوما قبول مرشد الجمهورية (الأمين العام لـ "حزب الله") بالخطة، رغم شروطه عليها، وحرصه على "إجماع كل مكونات السلطة لتغطيتها" في اجتماع بعبدا. وهو الأمر الذي لم يتحقق. هذا عدا عن أن كل ذلك سيتطلب الأخذ والرد في مجلس النواب وشروط صندوق النقد وردود فعل المجتمع المدني المحتج ورقابة المجتمع الدولي... ما قد يمرّر الوقت حتى الخريف القادم موعد الانتخابات الأميركية وانتظار إيران وحزبها الفرج من كورونا ومن الله! فهل الخطة الاقتصادية، وقبول "حزب الله" فيها، مجرد محاولة لتمرير الوقت؟

الإيجابي في كل ما يجري، أن الرقابة المستجدة من قبل المجموعات الثورية لا تتوقف، وهذه المجموعات مستمرة في نضالها على الأرض.

منى فياض
منى فياض
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