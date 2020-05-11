من زاوية أخرى

الأسد الذي هو حاصل جمع كيم مع كاليغولا

رستم محمود
11 مايو 2020
People eat their Iftar meal provided by a group of volunteers in a damaged neighbourhood, amid fear for the coronavirus disease…

أغلب الظن، لم يقرأ رئيس النظام السوري بشار الأسد سيرة الأباطرة الرومان، بالذات منهم تيبيريوس ونجلي أخيه كاليغولا وكلوديوس، الذين خلفوا الإمبراطور أوغسطس. هؤلاء الأباطرة الثلاثة، حكموا على التوالي فترات حُكم قصيرة نسبيا. كانت عهودهم أزمنة اضطرابات سياسية وضعف عسكري وهشاشة اقتصادية بالغة، حتى أن الخزينة العامة في أزمنتهم كانت تخلوا تماما في الكثير من المرات، بعد عهد الرفاهية والانتصارات العسكرية "المجيدة" في زمن الحكم الطويل للإمبراطور أوغسطس. لكن الميزة الأبرز لعصر هؤلاء، كانت المباشرة بعرف واستراتيجية سياسية/اقتصادية مختلقة، سُميت "محاكمات الخيانة".

كانت "محاكمات الخيانة" في سنوات حكمهم، بمثابة إنقاذ اقتصادي وسياسي بالنسبة لهؤلاء الأباطرة، حصوصا تلك التي جرت ضد أعضاء مجلس الشيوخ وكبار التجار والأثرياء من سكان حاضرة روما، حينما كانت تُصادر ثرواتهم الطائلة، وتُسحب منهم كل حقوقهم المدنية. فتلك المحاكمات التي جرت طوال عقدين كاملين، بالذات خلال السنوات الأربعة "المجنونة" لحكم الإمبراطور المراهق كاليغولا، كانت تُنفذ دون أي سبب وجيه، وبحق الطبقة النافذة التي كانت حول الإمبراطور الذي سبقه، وتتقصد في المحصلة أن تدر على الخزينة العامة أموالا طائلة، تُرصد لأمرين فحسب، تجهيز جيوش الغزو الرومانية، وتشييد قصور الفخامة وصروح الرفاهية للأباطرة وعائلاتهم.

مقابل ذلك، يبدو أن الأسد على دراية واطلاع تام على ما يفعله ديكتاتور كوريا الشمالية الحالي كيم جونغ أون، الذي يُصدر مئات الآلاف من أفراد العمالة الكورية الشمالية إلى دول الجوار، بعد أن يحتجز عائلاتهم. يُجبر هؤلاء المساكين على العمل لسنوات طويلة في تلك البلدان، في أخطر الأعمال وأكثرها مهانة، مثل تقطيع الأشجار في غابات سيبيريا الروسية، أو تفتيت الجبال الصخرية في الصين. 

الملايين من السوريين كانوا متروكين لأقدارهم البائسة، دون أي تدخل أو مساهمة من الدولة وأدواتها

لكن أفراد عائلاتهم لا يحصلون إلا على عُشر رواتبهم المالية، بينما تذهب الأغلبية المطلقة من العوائد إلى مكتب خاص، يسمى المكتب 39 السري، المرتبط مباشرة بالديكتاتور الكوري، والتي تُقدر قيمتها حسب بعض التقارير بحوالي ملياري دولار سنويا، ينفقها ذلك المكتب على المشاريع والبرامج العسكرية والأمنية الخاصة وغير المُعلنة، وطبعا على رفاهية الديكتاتور والحلقة المصغرة المحيطة به.

في كل تفصيل من التوجهات السياسية والاقتصادية لرئيس النظام السوري، خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ثمة ما هو مركب من ذلك السلوكين السياسي والاقتصادي. إذ ثمة ما يشبه الغريزة السياسية للشموليات التي تتشابه، منذ عصر كاليغولا إلى زمن كيم، تقود إلى انتهاج مثل تلك الاستراتيجيات، بالذات في لحظات الشعور بالضعف وعدم القدرة على توفير الموارد الكافية، بالذات لترسانة الأجهزة القمعية ونمط حياة الرفاهية التي ينعم بها الديكتاتور.

في تفكيره السلطوي، يعتقد الأسد بأنه يستطيع الجمع بين التوجهين، لتأمين مستلزمات سلطته من الأموال. فالسوريون بالنسبة له، خصوصا قرابة الخمسة عشر مليونا من المهاجرين والمنفيين، الذين هم من أنشط وأكثر الجاليات انخراطا في شبكات الأعمال، وفوق ذلك مرتبطون وجدانيا واجتماعيا، وحتى اقتصاديا، ببلدهم وهويتهم "الوطنية"، لأن هجرتهم حديثة، ويعيشون بأغلبيتهم في بلدان لا تستطيع أن تؤمن لهم ديمومة بقاء وهوية بديلة عن بلدهم، لذا لا يحطمون أواصرهم مع البلد الأم، سوريا.

يعتقد الأسد بأن هؤلاء ثروة اقتصادية صافية، ثلاثية الأبعاد. فالمؤسسات السلطوية المرتبطة بالأسد، تحديدا وزارة الدفاع عبر شعبة التجنيد العامة، ووزارتا الداخلية والخارجية، تتمكن بسلاسة من استنزاف قرابة خُمس العوائد المالية السنوية لمجموع الخمسة عشر مليون سوري. 

الأسدية تستقطع نسبة وفيرة من مُرسلات السوريين لذويهم في الداخل، من خلال تسليمها بالعملة المحلية، وبالسعر الرسمي، الذي هو أقل من نصف السعر الفعلي للعملة

فجميع الذكور البالغين مضطرون لدفع أكثر من سبعة آلاف دولار، لإعفائهم من الخدمة الإلزامية، هذا المبلغ الذي يساوي راهنا الراتب الشهري لموظف عام في الأجهزة الأسدية لأكثر من عشرة أعوام. كذلك فإنهم مُضطرون، لأسباب تتعلق ببيروقراطية الإقامة في دول لجوئهم ومنافيهم، للخضوع لابتزاز مؤسسات الأسد، التي حينما تستخرج لهم أوراق ومعاملات ثبوتية، إنما تتجار بحاجاتهم بكل قسوة.

استخراج جواز السفر السوري في الخارج مثلا، هو الأغلى ثمنا على مستوى العالم، مع أنه الأقل عُمرا، وفوق ذلك لا يمكن السفر به لأية دولة، لكنه استخراجه شرط مطلق للحصول على الإقامة في المهاجر والمنافي.

كذلك فإن الأسدية تستقطع نسبة وفيرة من مُرسلات السوريين لذويهم في الداخل، من خلال تسليمها بالعملة المحلية، وبالسعر الرسمي، الذي هو أقل من نصف السعر الفعلي للعملة. فوق ذلك، فإن المهجرين يقدمون تغطية مالية تامة للقاعدة الأوسع من المقيمين الباقين من السوريين في بلادهم، العاطلين عن العمل، والذين هم خارج أي اهتمام أو تفكير من قبل الدولة، والمضطرون لدفع أتوات مخزية لأجهزة السيطرة الأسدية.

النصف المكمل من الاستراتيجية الأسدية يعتمد على شفط الثروات التي راكمتها دوائر القرابة والمحسوبية المحيطة بالأسد، تلك التي استنزفت واستملكت ثروة البلاد خلال السنوات الماضية، عبر شراكتها وعلاقتها الخاصة مع الأسد. هذا الأخير الذي بقي على الدوام مؤمنا بأن الثروات التي بحوزة هؤلاء إنما هي بمثابة "استيداع الأمانة" فحسب. فالأسد في عرف نفسه، هو المالك الفعلي والوحيد لهذه الثروات المنهوبة، وأنه وزعها على عدد من المحيطين به بحكم الضرورة البيروقراطية ليس إلا، وأنها يجب أن تُستعاد وقت الحاجة.

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كل تفصيل من ذلك، كان عاملا تأسيسيا ومركزيا في السلطة الأسدية، ومنذ سنواتها الأولى. فالشراكة التقليدية التي عقدها الأسد الأب مع الطبقة التجارية المدينية، كانت بمثابة ترك متبادل بين الطرفين، يُعفى الأسد بموجبها من أية واجبات اقتصادية تجاه المجتمع السوري، مقابل عدم متابعته لسياسات التأميم التي كانت ينتهجها أسلافه. 

كانت تلك الشراكة التي استمرت لعقود، قد دفعت فعليا لأن يعيش قرابة نصف السوريين في اقتصاد الظل، في أعمال "غير شرعية" وخاضعة على الدوام لمراقبة ومعاقبة أجهزة الأمن الأسدية، مثل التهريب والمؤسسات غير المرخصة والتشييد في مناطق المشاع.

العشوائيات التي غطت نصف المدن السورية الكبرى، كانت تعبيرا واضحا عن ذلك السلوك السياسي ـ الاقتصادي الأرعن، فالملايين من السوريين كانوا متروكين لأقدارهم البائسة، دون أي تدخل أو مساهمة من الدولة وأدواتها. 

الأسدية الاقتصادية، منذ سنواتها الأولى، كانت تشيد بالتقادم، أركان صرح الاقتصاد السلطوي غير المعلن

كانوا يُستخدمون كأدوات طيعة في أجهزة الأسد العسكرية والأمنية، أو يُدفعون للهجرة كعمالة رخيصة في دول الجوار. فالفارق بين أعداد السوريين الخارجين من البلاد والداخلين إليها كانت دوما لصالح الأولى، حتى أنها وصلت في العام 2008 إلى قرابة المليون، حسب مكتب الإحصاء المركزي السوري. 

الأغلبية المطلقة من هؤلاء كانوا من أبناء طبقة العمالة السورية في لبنان والعراق ودول الخليج العربي، الذين كانوا أقرب لنماذج السخرة التقليدية، وشكلها الكوري الشمالي "الحديث".

كذلك، فإن الأسدية الاقتصادية، منذ سنواتها الأولى، كانت تشيد بالتقادم، أركان صرح الاقتصاد السلطوي غير المعلن. فمن الأموال الخليجية الضخمة التي حصل عليها النظام السوري أوائل السبعينيات، ولم يعلن عنها قط، إلى عوائد المستخرجات النفطية التي قال عنها مسؤول بعثي جملة شهيرة "هي في أيد أمينة"، مرورا بالصفقات الغامضة التي كان ينسجها النظام السوري مع الأنظمة والشركات العالمية، كان ثمة بين أيادي النظام السوري كتلة مالية ضخمة للغاية، وعلى الدوام، تتجاوز في بعض مراتها كامل جحم الاقتصاد السوري المعلن. 

كانت تلك الكتلة المالية غير المرئية والمعلنة، تستخدمها الأسدية لإدارة شؤون أجهزتها القمعية، وتصرفها على حيوات أعضائها المترفين بشكل أسطوري، وتعيد استثمارها وتضخيمها، لتمتن من أسس سلطويتها.

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كل تلك التفاصيل تفتح الباب أمام ثلاثة أسئلة ضخمة وواجبة عن علاقة هذا النظام بالمسألة الاقتصادية والمالية راهنا.

يذهب الأول لتفنيد أية أوهام حول إمكانية اهتزاز أركان السلطة الأسدية جراء العوامل الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات الدولية، التي هي مجرد أداة لحفظ ماء الوجه لتلك القوة الدولية، التي لا تفعل شيئا لردع الوحشية الأسدية. فالنظام السياسي الذي تحطمت عملته الوطنية لتصبح فقط بقيمة 3 في المئة مما كانت عليه قبل أقل من عقد، ولم يتوجس من ذلك قط، لا يمكن لأية عقوبات أو تدهور اقتصادي أن يمسه. فهو يملك أدوات وديناميكيات أكثر متانة وبراعة من ذلك، وغير مبال مطلقا بما قد يطال ملايين البؤساء من السوريين.

استخراج جواز السفر السوري في الخارج مثلا، هو الأغلى ثمنا على مستوى العالم، مع أنه الأقل عُمرا

المسألة الأخرى تتعلق بخطابات "إعادة الإعمار"، التي تشبه في رنينها الأخاذ شعارات المقاومة والممانعة. فهذه الشأن غير وارد مطلقا في تفكير وحسابات الأسد، الذي يهتم بتشكيل شبكات السيطرة الأمنية والعسكرية على المناطق المحطمة، أكثر من أي أمر آخر، وأن تكون عوائد أعضاء تلك الشبكات الأمنية من خلال هيمنتهم على البيئات الاجتماعية المحطمة، عبر فرض أشكال من الأتاوات على تلك البيئات الاجتماعية، بحكم قوة التحكم الرعناء على تفاصيل حياتهم، بما في ذلك التحكم بشبكات المياه والكهرباء، التي صارت تحت سيطرة هذه القوى الأمنية.

أخيرا، فإن قضايا الخلافات الاقتصادية ضمن الحلقة الأسدية، بما في ذلك العائلة، إنما هي صراع في منطقة ما فوق الحزام. فأية أوهام بأن تلك الصراعات يمكن أن تفرز أي مساهمات سياسية أو قيمة أخلاقية، هو مجرد هباء. فالأسد وشبكة الفاسدين المحيطين به، أو الذين كانوا وانشقوا في لحظة ما، إنما متطابقون سياسيا وقيميا، لا يمكن التعويل على أية فروقات فيما بينهم. الشاهد الأكبر على ذلك هو عشرات المنشقين الأثرياء، من أبناء الجيل الثاني من الحلقة التي كانت محيطة بالأسد الأب، هؤلاء الذين يتصرفون ويفرزون توجهات سياسية واقتصادية وقيمية أسدية تماما، ولو أنها تبدو معارضة، لكن المنطق واحد.

رستم محمود
رستم محمود
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

ما الذي غيّر مجرى معركة طرابلس؟

بين فيشمان, كونور هايني
10 مايو 2020
A fighter loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA) stands next to a destroyed car following…

في أوائل أبريل، وبعد عام واحد من بدء القوات التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي" برئاسة اللواء خليفة حفتر، هجومها المستمر على طرابلس، استولت القوات المتحالفة مع "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا على ستّ بلدات غرب العاصمة وتقدّمت نحو "قاعدة الوطية الجوية" التي تشكل نقطة إمداد رئيسية لـ "الجيش الوطني الليبي". ومنذ ذلك الحين، بقي القتال محتدما في جنوب طرابلس والمناطق المحيطة ببلدة طرحونة التي زودت "الجيش الوطني الليبي" خلال العام الماضي بجزء كبير من القوات والمساندة المحلية.

ونتجت عمليات الزحف البري جزئيا عن الانتصارات التكتيكية التي حققتها ميليشيات "حكومة الوفاق الوطني" ضد المرتزقة السودانيين الأدنى مستوى الذين يقاتلون إلى جانب "الجيش الوطني الليبي"، وسط تقارير عن تخفيضات في عدد متعهدي الشركات العسكرية الخاصة المتعاقدة مع "مجموعة فاغنر الروسية" التي أطاحت بقوات "حكومة الوفاق الوطني" بين سبتمبر وأكتوبر. 

ومع ذلك، كان التحوّل الجوهري في الحرب الجوية هو الذي لعب الدور الأكبر في تمكين "حكومة الوفاق الوطني" من تحقيق أكبر انتصاراتها منذ بداية هذا العام، من خلال الدعم التركي الذي ساعدها على استعادة جزء كبير من محيط العاصمة.

إن كيفية رد حفتر وداعميه في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى على نكساتهم ستحدد المرحلة التالية من الحرب الأهلية في ليبيا. ويبدو أن الهزائم التي مُني بها اللواء حفتر دفعته إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في 29 أبريل بعد أن كان قد رفض الدعوات السابقة في مارس وبداية رمضان؛ وفي موازاة ذلك، أصدر اللواء حفتر في 27 أبريل إعلانا عاما بفرض الحكم العسكري في كافة أنحاء البلاد. 

وفي غضون ذلك، يشير استمرار تعرض طرابلس للقصف المدفعي ـ الذي تسبّب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ـ إلى أن القتال المحلي قد يستمر لبعض الوقت، خاصة إذا أعاد "الجيش الوطني الليبي" التسلّح.

الهيمنة الجوّية الأولية لـ "الجيش الوطني الليبي"

عندما اندلعت المرحلة الراهنة من الحرب في أبريل 2019، اعتمدت "حكومة الوفاق" على "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة" والمدافع الصغيرة لمنافسة خصمها على السيطرة الجوية، واستخدم الطرفان المتنازعان مجموعاتهما الصغيرة من مقاتلات الحقبة السوفيتية ولكن بتأثير محدود. غير أن "الجيش الوطني الليبي" نجح في الشهر التالي في التفوّق على خصمه من خلال توسيع استخدامه للأنظمة التي تديرها الإمارات بعد أن تعثرت محاولات حفتر الأولية للسيطرة على طرابلس. وحافظ "الجيش الوطني الليبي" على هذا التفوق الجوي العام حتى نوفمبر.

إنّ الطائرة القتالية المسيّرة الرئيسية التي نشرتها الإمارات في ليبيا هي من طراز "وينغ لونغ 2" ذات التصميم الصيني، وهي مشابهة في الحجم والقدرة لطائرة "أم كيو-9" الأميركية وتوفر معلومات استخبارية وأفضلية واضحة في الضربات لـ "الجيش الوطني الليبي" (وتم رؤية هذه الظاهرة أيضا عندما استخدمت القوات الإماراتية هذه الطائرة في اليمن). 

إذا قررت الإمارات مواجهة الوجود التركي في ليبيا، فقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات باهظة الثمن تنهي أي إنكار معقول لا يزال يحيط بدورها العسكري غير المعترَف به في ليبيا

وأثبتت طائرات "وينغ لونغ" فعاليتها بشكل خاص في استهداف مجموعة الطائرات المسيّرة الصغيرة التي قدّمتها تركيا إلى "حكومة الوفاق" بعد أن أطلق حفتر حملته في أبريل الماضي. واستهدفت الطائرات المسيّرة الإماراتية المحطات الأرضية والمطارات الخاصة بتلك المجموعة، مما منعها من توفير الإمكانيات نفسها لـ "حكومة الوفاق الوطني".

واستخدم "الجيش الوطني الليبي" أيضا الطائرات المأهولة في بعض الأحيان التي تسبّبت بدمارٍ كبير بين الحين والآخر. وخلصت التحقيقات الدولية في عمليات القصف التي أوقعت أعدادا كبيرة من الضحايا في المناطق المدنية حول طرابلس خلال يوليو ونوفمبر إلى أنّ الطائرات المقاتلة كانت مسؤولة عن هذه الحوادث ـ على الأرجح طائرات "ميراج 2000-9" التي تنطلق من "قاعدة الخادم الجوية" الإماراتية شرق بنغازي.

وسعيا لترسيخ هذا التفوق الجوي، عززت الإمارات أيضا ترسانة الصواريخ أرض ـ جو التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" عبر إضافة العديد من صواريخ "بانتسير-أس1" إليها. وساعدت أنظمة الصواريخ أرض ـ جو هذه قوات حفتر على حماية الأهداف العالية القيمة من الطائرات بدون طيار وبعض الطائرات المأهولة التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" (على الرغم من معاناتها بعض الخسائر وفقا لبعض التقارير).

تركيا تثير تحوّلا حاسما

بعد التوصل إلى اتفاقيات دفاعية مع تركيا خلال نوفمبر الماضي، سارعت "حكومة الوفاق الوطني" إلى تغيير المعادلة في الحملة الجوية. وبفضل تباطؤ وتيرة القتال خلال فترة انعقاد مؤتمر برلين في يناير، تسنّى للشريكَين العسكريين فرصة تكوين طبقة حماية جوية حول العاصمة، عبر نشر عدة أنظمة صاروخية أرض ـ جو داخل "قاعدة معيتيقة الجوية" وحولها. 

وأدى الجمع بين الأنظمة الصاروخية الأميركية الصنع والمتوسطة المدى من نوع "أم آي أم-23 هوك"، والصواريخ أرض ـ جو القصيرة المدى من نوع "حصار"، والمدافع المضادة للطائرات من طراز "كوركوت"، إلى إنشاء نظام حماية متعدد الطبقات حول البنية التحتية الحيوية، وتقليص التهديدات المحدقة بالمحطات الأرضية للطائرات المسيّرة التابعة لـ"حكومة الوفاق" وعمليات إطلاقها. وسمحت هذه الحماية، إلى جانب زيادة عدد المشغّلين الأتراك والمعدات التركية، لقوات الحكومة الليبية بزيادة عدد عملياتها بالطائرات بدون طيار وفعالية هذه العمليات.

ستضطر تركيا إلى تعزيز مساهماتها العسكرية إلى حدٍ كبير إذا ما أرادت مساندة أي هجوم محتمل لـ "حكومة الوفاق" فيما يتخطى شمال غرب ليبيا

وتستخدم "حكومة الوفاق" بالدرجة الكبرى الطائرات المسيّرة التركية من نوع "بيرقدار تي بي2"، وهي أصغر وأقصر في المدى من طائرات خصومها في "الجيش الوطني الليبي"، ولكنها توفّر قدرات استخباراتية مهمة وتسمح بتوجيه ضربات دقيقة. 

وتُستخدم هذه الطائرات لمهمتين في المقام الأول: أولا، توسيع نطاق الوعي في ساحة القتال لدى "حكومة الوفاق" من خلال اعتماد آليات الاستطلاع والحظر ضد خطوط الإمداد التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي". ثانيا، تنفيذ ضربات مستهدفة. وقد استخدمت تركيا طائرات "بيرقدار" بفعالية مماثلة في سوريا، حيث أفلحت الطائرات المسيّرة في بيئة أكثر تقليدية تُستخدم فيها الأسلحة المتنوعة من المدافع الداعمة والضربات بواسطة الطائرات الثابتة الجناحَين.

كما عملت أنقرة على حماية "قاعدة معيتيقة الجوية" بواسطة نظام التشويش "كورال" الذي يُسوَّق على أنه قادر على التغلب على رادارات صواريخ "بانتسير" وترددات ربط البيانات في الطائرات المسيّرة من طراز "وينغ لونغ". وهذه القدرة على التشويش المزدوج يمكن أن تفسّر تنامي قدرة الطائرات بدون طيار لـ "حكومة الوفاق" على الصمود وأعمال التعطيل الأخيرة التي تعرّضت لها عمليات "الجيش الوطني الليبي" بالطائرات المسيّرة.

استمرار التصعيد أو وقف إطلاق النار؟

على الرغم من أن تركيا قد خلّفت وقعا حاسما على المعركة من أجل طرابلس، إلا أنها ستضطر إلى تعزيز مساهماتها العسكرية إلى حدٍ كبير إذا ما أرادت مساندة أي هجوم محتمل لـ "حكومة الوفاق" فيما يتخطى شمال غرب ليبيا. وبالمثل، إذا قررت الإمارات مواجهة الوجود التركي في البلاد وسلب مكاسب "حكومة الوفاق"، فقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات باهظة الثمن تنهي أي إنكار معقول لا يزال يحيط بدورها العسكري غير المعترَف به في ليبيا. وتشير هذه الديناميكيات إلى توفر حلّ وسط أمام كلا الطرفين للعودة إلى المفاوضات.

وسوف تستند الحسابات التركية إلى طبقة الحماية التي ساهمت في إقامتها حول طرابلس، والتي لا يمكن توسيعها الآن إلا بالاستناد إلى القيود التقنية ومحدودية المعدات. ويبلغ المدى العام لطائرة "بيرقدار" 150 ميلا فقط، وتتطلب خط تسديد مباشر، مما يعني أن أي عمليات يتم شنّها شرق سرت قد تتطلب من أنقرة و"حكومة الوفاق" نشر محطات سيطرة أمامية أو بناء أبراج ترحيل ـ وكلاهما سيكون عرضة لهجوم مضاد من قبل "الجيش الوطني الليبي". 

بالإضافة إلى ذلك، إن إمكانيات التشويش والصواريخ أرض ـ جو في طرابلس فعالة بفضل طبيعتها الطبقية. لذلك، فإنّ توسيع نطاق هذه التغطية المكثّفة إلى خارج العاصمة قد يستدعي نشر المزيد من أنظمة الصواريخ أرض ـ جو بتكلفة ومخاطر متزايدة.

وقد استفادت "حكومة الوفاق" أيضا من العمل بخطوط إمدادٍ قصيرة نسبيا ـ وهي ميّزة قد تختفي في هجوم أوسع نطاقا يتطلب عمليات لوجستية متقدمة لتوفير الوقود والأسلحة وقطع الغيار والتجهيز. وتدعم تركيا بالفعل عمليات ضخمة في شمال غرب سوريا، ولذلك قد يتعذّر عليها القيام بالمثل في شمال غرب ليبيا بسبب تشتت مواردها إلى حدٍّ كبير. وفي هذا السياق، ثمة هدف أكثر واقعية وهو دحر قوات "الجيش الوطني الليبي" خارج مرمى المدفعية في طرابلس والقبول بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق يمكن التحقق منه دوليا في تلك المرحلة.

نظرا للخيارات المحدودة لأنقرة وأبوظبي لتصعيد الموقف بتكلفة منخفضة، فمن الممكن أن تتجاوبان مع تجدد الضغط عليهما لإقامة خط دائم لوقف إطلاق النار

وبالمثل، قد تواجه الإمارات العديد من المخاطر في أي حملة تشنّها لاستعادة زمام المبادرة في الجو. وفي حين أن القوات الإماراتية قادرة على تنفيذ "مهام قمع نُظم الدفاع الجوي المعادية"، إلا أن القيام بذلك في ليبيا قد يعني على الأرجح إرسال مقاتلاتها من نوع "أف-16إي/أف" التي لم تنخرط في القتال حتى الآن. وقد تستحث هذه الخطوة شن ضربات انتقامية من قبل وحدات سلاح الجو التركي، التي أجرت تمارين في منتصف أبريل أظهرت قدرتها على استعراض القوة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط بطائرات "أف-16" وإمكانيات التزود بالوقود. 

كما أنها قد تزيد خطر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، مما يعرّض الإمارات لرد فعل سياسي في الكونغرس الأميركي بسبب استخدام أنظمة أميركية الصنع لتحقيق تلك الغايات. إن استغلال أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لإعادة تسليح حفتر من شأنه أن يعرّض الإمارات لمشاكل إضافية؛ وبحسب أجهزة تعقّب الرحلات الجوية، تم تسليم أكثر من 150 عملية شحن ثقيلة إلى شرق ليبيا عن طريق الجو منذ يناير وحده؛ وإذا استمرّت أو ازدادت هذه الحركة عند توقّف القتال، فسيكون ذلك واضحا بشكل سافر.

ونظرا للخيارات المحدودة لأنقرة وأبوظبي لتصعيد الموقف بتكلفة منخفضة، فمن الممكن أن تتجاوبان مع تجدد الضغط عليهما لإقامة خط دائم لوقف إطلاق النار، يحمي المدنيين داخل طرابلس وحولها. وسواء كان من الممكن إحياء عملية برلين أو الحوار العسكري بين "حكومة الوفاق الوطني" و"الجيش الوطني الليبي" أم لا، فمن الضروري أن يُظهر مجلس الأمن الدولي المنقسم بشكل دائم، قدر أكبر من الوحدة من أجل إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار؛ ويشمل ذلك، الاتفاق على مندوب خاص جديد واعتماد قرار يجدد صلاحيات "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" ومواردها اللازمة لمراقبة الخط الذي يتم التفاوض حوله. 

وفي موازاة ذلك، يجب على الولايات المتحدة تشجيع جميع الأطراف ـ وخاصة الإمارات العربية المتحدة وتركيا ـ على قبول أي خط يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتقديم الموارد الاستخباراتية اللازمة للمراقبة والتحقق من امتثال كل طرف والجهات الخارجية الداعمة له بهذا الالتزام.

المصدر: منتدى فكرة

الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلفَيْن ولا تعكس السياسة الرسمية أو موقف "وزارة الدفاع الأمريكية" أو "سلاح الجو الأميركي".

بين فيشمان
بين فيشمان
كونور هايني
كونور هايني
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).