من زاوية أخرى

حصر إرث سوري برعاية إقليمية

مالك العثامنة
12 مايو 2020
A makeshift gallows with a poster shows the pictures of former Syrian president Hafez al-Assad (top-C), his sons current…
صورة تظهر مخلوف مع أفراد عائلة الأسد الآخرين المتهمين بالقتل والفساد

ربما كان عنصر التشويق الأكثر هو في رؤية ومشاهدة "رامي مخلوف" نفسه بشحمه ولحمه وصوته، وهو الرجل الأكثر شهرة في سوريا والأقل ظهورا حتى أن صوره في محركات البحث قليلة جدا ونادرة.

لكن، تلك التسجيلات التي أداها مخلوف بأداء مثير وغريب ليست أول تذمر علني له، فقد كانت هناك إشارات أقدم لهذا التذمر، على الأقل في فبراير من عام 2020، حيث كان رده المرسل والمنشور على صفحات "جريدة الأخبار" اللبنانية المعروفة بقربها الشديد من النظام السوري و"حزب الله" (وكل تيارات الممانعة بصيغتها الإيرانية)، إشارة واضحة على ازدياد حدة الانقسامات في "كارتيل" دمشق الحاكم وهو انعكاس مباشر لانقسامات "إقليمية" بين حلفاء دمشق وخصومها مثل روسيا وإيران وتركيا.

في الرد، يتحدث رامي مخلوف عن نفسه بصيغة الجمع للتفخيم، فيستهل حديثه بالإقرار أنه لم يتواصل مع الإعلام أو الظهور والحديث العلني منذ عام 2011، حين أعلن "تنازله!" عن حصصه في شركاته لغايات العمل الخيري.

ليبدأ بعدها عتبا واضحا لما نشرته جريدة الأخبار في موضوع سابق، بل يقر مخلوف أن مادة جريدة الأخبار استفزته دون باقي المنشور عنه في كل صحف العالم، مفسرا ذلك أنه يعتبر نفسه في ذات الخندق "المقاوم والممانع" مع الجريدة.

باقي الحديث كان يتمحور حول ذات مرافعته الدفاعية عن نشاطاته "التجارية" التي تحدث عنها في تسجيلي الفيديو الشهيرين، لكن في مادة الرد على جريدة الأخبار لم يورد أي حديث عن الأجهزة الأمنية ولا أرسل تهديداته المبطنة. كان الرد بالون اختبار، وحنجلة أول رقصاته لا أكثر.

الخلاف بين ماهر الأسد، وابن خاله رامي مخلوف ليس جديدا ولا مستجدا، فهو خلاف مصالح قديم وضخم بضخامة التجارة غير الشرعية التي قامت في سوريا

من ذلك الرد، يمكن قراءة الكثير، لا من الرد نفسه، بل من كل معطيات المرسل والمرسل إليه، وتفاصيل ما بينهما وحولهما.

فالجريدة معروفة بانحيازها السياسي والمهني "أو غير المهني" نحو تيار "الممانعة والمقاومة" بقيادة "حزب الله"، ومدافعة عن النظام السوري، لكن ضمن حدود واضحة لا تخفى على أحد، وهي حدود لا يتجاوز مداها رضى طهران ووكيلها الإقليمي "حزب الله" اللبناني.

(للمزيد من الفائدة والاستطراد في مفاهيم الممانعة والمقاومة ومشتقاتهما يرجى قراءة مقال الزميل حسين عبدالحسين في موقع الحرة).

فهل رامي مخلوف فعلا يعتقد أنه في نفس الخندق "المقاوم" مع من تمثله جريدة الأخبار؟

هذا يقودنا إلى مؤشرات الخلاف الروسي ـ الإيراني الذي بدأ يتسع الرتق فيه على كل راتق، وتضارب المصالح بين موسكو وطهران من جهة، وتقاطع المصالح بين أنقرة وموسكو من جهة أخرى، وتشظي علاقات أنقرة نفسها والإرهاق الذي صار نظام الملالي الإيراني يعاني منه، ثم حقيقة أن رامي مخلوف (وهو قائد عمليات ونشاطات كل عائلة مخلوف) مرتبط بموسكو أكثر من غيرها، وفي العاصمة الروسية (وغيرها من المدن الروسية) تستقر ثرواته المالية وعقاراته الثمينة.

نحن فعليا أمام رسالة شديدة اللهجة يحملها وكلاء موسكو، موجهة كقذيفة تحذير لوكلاء طهران في سوريا. ومصير الوكلاء (كعادة التاريخ) غير مهم في النهاية.

روسيا التي تعبت من معطيات الوضع الراهن، وأنهكتها عملية دعم النظام الأسدي في دمشق بلا مردود سياسي حقيقي يدفع الأمور إلى الأمام، ويحمي في النهاية مكتسباتها النهائية التي حققتها من الحرب السورية، والمتمحورة حول تحقيق حلمها التاريخي بالحضور الملموس والفعلي على مياه دافئة، وأي صيغة تحمي وجودها "إلى الأبد" في المتوسط فهي صيغة مقبولة حتى لو لم تتضمن نظام بشار الأسد الذي تنحاز بعض أجنحته إلى إيران، ويعاني كذلك من انقسامات المصالح العائلية بما يشبه صراعات "المافيا" الدموية، خصوصا بعد رحيل وموت (أو غياب) اللاعبين الكبار في العائلات.

♦♦♦

يأخذ مفهوم "الجمعيات الخيرية" في سوريا بعدا مختلفا عن مفهومه الحقيقي، فهو ليس جمعية حقيقية للعموم، ولا نشاطاته "خيرية" فعلا.

الجمعيات الخيرية في الأنظمة الشمولية (وأنظمة الفساد الممنهج برعاية الدولة)، غطاء متين لكل ما هو احتكاري ومشبوه وبعيد عن العمل الخيري، إضافة إلى أنه تهرب ضريبي مشروع في دولة لم يعد لديها فروق بين الضريبة الرسمية المشرعة ضمن قانون، وأتاوة الأغوات والبلطجية والزعران.

جمعية البستان التي يركز عليها رامي مخلوف هي أكثر من جمعية خيرية، هي دولة موازية بشقيها الاقتصادي والعسكري، واسمها نفسه له دلالاته الحميمة والخاصة لعائلة مخلوف، فالاسم منسوب لقرية "بستان الباشا" التي تأتي منها العائلة، هذا يعني ببساطة أن لدى العائلة شعور بأنها شريكة بالمحاصصة في كل سوريا عبر جمعية تحمل اسم القرية "الأكبر من الجمهورية العربية السورية".

لا يقود ماهر الأسد الفرقة وحسب، بل يملكها فعليا، وهي وريث "الأملاك العسكرية" لعمه رفعت الأسد، وكان اسمها "سرايا الدفاع"

الجمعية جزء حيوي ومؤثر في كارتيل ضخم من تنظيمات تجارية ومؤسسات خيرية وفروع غير شرعية تابعة لوحدات عسكرية "شبه مستقلة" ومليشيات أمنية متوزعة في كل سوريا، جميعها لها مصلحة في بقاء النظام، وكان كل شيء "بالنسبة إليها" يمشي على ما يرام، إلى أن بدأت الخلافات بين موسكو وطهران.

فالفرقة الرابعة مثلا، وهي التي يوحي اسمها افتراضا أنها فرقة من فرق الجيش السوري، في الحقيقة ليست أكثر من مليشيا هي في عرف النظام أهم من الجيش السوري بكل تشكيلاته، لا يقود ماهر الأسد الفرقة وحسب، بل يملكها فعليا، وهي وريث "الأملاك العسكرية" لعمه رفعت الأسد، وكان اسمها "سرايا الدفاع".

لتلك الفرقة التي لا تتبع أحدا غير ماهر "لا شريك له"، ذراعها الاستثماري التجاري الضخم، ممثلا بما يسمونه "المكتب الأمني" للفرقة، وهو أيضا بما لا يوحي الاسم، يقود أكبر عمليات تهريب واستيفاء رسوم، وتجارة معادن (نحاس وحديد) ويعطي الحماية لمافيات مدنية مقابل رسوم لممارسة التجارة غير الشرعية. ويترأس المكتب صديق ماهر القديم، الضابط غسان بلال المقرب جدا من إيران و"حزب الله" (الشريك التجاري واللوجستي للمكتب الأمني).

الخلاف بين ماهر الأسد، وابن خاله رامي مخلوف ليس جديدا ولا مستجدا، فهو خلاف مصالح قديم وضخم بضخامة التجارة غير الشرعية التي قامت في سوريا.

ومن ذلك مثلا أنه في عام 2003 قام "المكتب الأمني" للفرقة الرابعة التي "يملكها" ماهر الأسد، بدعم رجل أعمال دمشقي للحصول على عقود استثمار في قطاعات يحتكرها رامي مخلوف وحده، مثل قطاع الاتصالات، وسعى شقيق الرئيس السوري حينها لإنشاء شركة اتصالات منافسة للعملاق "سيريتل" المخلوفية، تحت اسم شركة اتصالات البراق.

ولم ينجح في مسعاه آنذاك، فعاد "مكتب فرقته الأمني" إلى تنظيم وتوسيع تجارة الخردة والنحاس تحديدا، خصوصا بعد نشوب الحرب عام 2011، والتي وفرت غطاءات جيدة لاستثمارات الفرقة العسكرية، وموارد جديدة فيما تم تسميته "شعبيا" بالتعفيش. وهو ببساطة نهب المناطق التي يعيد النظام سيطرته عليها بالكامل. (المفارقة الأكثر إدهاشا أن أغلب النحاس "المصهور بعد نهبه" الذي تتاجر به الفرقة الرابعة كان يتم بيعه لتركيا التي اشترته بأسعار تفضيلية مميزة!).

يمكن تصور أن أي تسويات "حصر إرث سوريا" بين أبناء الخال "المريض" والعمة "المتوفاة" سيتحدد مصيرها "ونهاياتها" في عواصم بعيدة جدا عن دمشق

طبعا أجهزة الدولة في ظل هذا النظام المافيوي هي في خدمته بالكامل، فالدولة مختطفة أيضا، وهو ما جعل ماهر الأسد (ممثلا عن النظام)، يكافئ مسؤول الهلال الأحمر السوري قبل أربع سنوات بحصوله على عقد "ترسيم" على معبر "خربة غزالة" في درعا، وعقد الترسيم هذا يعني أنه يحصل على رسوم العابرين من أفراد وشاحنات نقل بضائع لمجرد المرور فقط، وبحماية مسلحة من الفرقة الرابعة! 

المسؤول "الخيري" للهلال الأحمر عوض خسائره المالية بهذا العقد بعد أن تضرر من إغلاق "كازينو دمشق" الذي يملكه جراء الأحداث عام 2011، ولك أن تتخيل الخدمات التي قدمها كمسؤول للهلال الأحمر السوري، الوسيط الوحيد مع المنظمات الإنسانية الدولية، وهذا يتضمن أيضا وبالضرورة (وفي معابر أخرى يسيطر عليها ماهر الأسد)، المضايقات التي تعرضت لها بضائع شركات رامي مخلوف والرسوم المفروضة عليه، وعلى "البضائع الخيرية" لجمعية البستان الخيرية.

أمام كل تلك المعطيات، يمكن تفكيك الكثير من علامات السؤال المحيطة بتسجيلات الفيديو الأخيرة لرامي مخلوف، والتي هي في المحصلة تعطي إشارات واضحة لتفسخ "النظام" في دمشق بمعناه الأوسع من حدوده السياسية، وكما هو واضح فهي رسالة من الداعم الروسي بتوقف الدعم المطلق، وانتقال الصراع إلى صراع مصالح اقتصادية على مستوى الإقليم، وهو إقليم أنهكته اليوم تلك الأزمة وجاء فيروس كورونا الأخف بمليون مرة من قشة ليقصم ظهر الجميع، أما الردود من باقي الأطراف، فتحمل نفس الرسالة تقريبا وفحواها: لقد تعب الجميع من اللعبة.

وربما من هنا يمكن تصور أن أي تسويات "حصر إرث سوريا" بين أبناء الخال "المريض" والعمة "المتوفاة" سيتحدد مصيرها "ونهاياتها" في عواصم بعيدة جدا عن دمشق.

مالك العثامنة
مالك العثامنة
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

شحنات من أجساد

ابتهال الخطيب
12 مايو 2020
Workers are seen at the Kuwait Global Steel Services factory in Kuwait City on December 5, 2018. (Photo by Yasser Al-Zayyat /…

ظهرت في مجتمعاتنا الخليجية، القبلية المتجذرة في مفاهيم امتداد العرق والدم، على إثر جائحة كورونا مجموعة من المشاكل "المميزة" التي ربما تخطاها بقية العالم أو على الأقل أحسنوا إخفاءها. 

في كل المجتمعات الإنسانية تظهر في وقت اشتداد الأزمات مشاكلها المزمنة، وربما أحد القواسم المشتركة بين المجتمعات الإنسانية عموما، هو أنها تحت الضغوط والمخاطر سرعان ما تنشق على نفسها وتنفصل في تحزبات صغيرة يتكتل الأفراد فيها طبقا لعوامل تجانس عادة ما لا يكون لها أي علاقة بالمفاهيم المدنية أو الموازنات العقلانية. فما أن تتشكل خطورة حياتية أو تتبدى أزمة اقتصادية، حتى ينقسم الناس طبقا لانتماءاتهم الدينية، لأصولهم العرقية، لطبقتهم الاجتماعية وغيرها من الانقسامات التي لا تنتمي للمفاهيم المدنية ولا للمنطقية الواقعية.

بعض أجزاء من العالم استطاعت أن تتجاوز هذه الانقسامات بمرورها بتجارب تاريخية مريرة أثبتت فشل فكرة التكتل الجزئي لصالح فكرة التكتل الإنساني العام. أجزاء أخرى من العالم، ورغم أنها في مرحلة انتقالية من حيث أنها لم تترك قبليتها خلفها تماما بعد، فإنها تحسن تغطية هذه الانقسامات وتداعياتها. ثم هناك نحن، الشرق أوسطيين، مصلعين وفخورين.

يقول نوبوأكي نوتوهارا في كتابه "العرب: وجهة نظر يابانية" مقتبسا ناقدا يابانيا في تحليله للانغلاق الياباني تجاه الآخر أن "الأنا يعتبر الآخر بيئة فيزيقية فقط، ولا يعتبره وجودا موضوعيا حيا مثله" (19). 

لا تتجلى هذه الأنا المرضية عندنا في علاقاتنا بالأجانب الذين يحيون في بلداننا فقط، بل هي تتعداها إلى علاقاتنا ببعضنا البعض التي سرعان ما تتصدع تحت شراسة الهجوم الانقسامي العرقي والديني.

لا نتصور العمالة الفقيرة أشخاصا حقيقيين، بآباء وأمهات وأسر وماض وحاضر وآمال وأحلام وأفكار تجول في الخواطر وحنين وألم وكرامة تجرح ونفس تكسر

منذ بداية أزمة الوباء، ظهرت مشكلة "الآخر الأجنبي" في بلداننا، وخصوصا الخليجية منها، بوضوح وبدرجة عالية من الخطورة. ففي خضم معركة مواجهة الجائحة استمرارا في البقاء وحفاظا على النفس البشرية والموارد، بدأت الأنظار تتجه "للآخر" على أنه الطفيلي الذي يعتاش على مواردنا، يرفع من نسب إصاباتنا، ويضيق علينا في متاجرنا الغذائية. هذا الشريك القديم الذي ربما هو موجود بين ظهرانينا لعشرات السنوات، مساهما في بناء محيطنا، مشاركا في عيشنا وبناء خدماتنا، أصبح اليوم عبئا ومصدر خطر. 

إلا أن هذه القصة ليست جديدة، هي ليست نتاج الظرف الطارئ، هي قصة كامنة منذ زمن في أعماق ضمائرنا كما الفيروس النائم، تظهر أعراضها بين الفينة والأخرى مشيرة إلى خطورة الحكاية وكارثية النهاية، إلا أن راحة التنفيس ولذة التخفيف عن النفس بالخطاب العنصري أعمت الناس عن خطورة القادم، وها هو القادم قد أخذ قفزة كبيرة باتجاهنا وبسرعة غير مسبوقة.

الآن أصبحت العمالة المغرِقة لدول الخليج (برضى هذه الدول السابق) موقع التنفيس لأهاليها، لتكال الاتهامات لهم على أنهم فاسدون، مقيمون بصور غير شرعية، متكومون بأعداد كبيرة، ينشرون المرض بيننا ويزاحموننا على خدماتنا. هم الأحق بهذه الاتهامات على كل الأحوال، فنحن أولا لا نود (ولا نستطيع أحيانا) أن نكيل الاتهامات لحكوماتنا، ونحن ثانيا في وقت أزمة لذا علينا أن نمتدح أنفسنا ونتغنى بمجتمعاتنا، ونحن، ثالثا وأخيرا، لا نتصور هذه العمالة الفقيرة أشخاصا حقيقيين، بآباء وأمهات وأسر وماض وحاضر وآمال وأحلام وأفكار تجول في الخواطر وحنين وألم وكرامة تجرح ونفس تكسر، لا نستطيع أن نتخيل فعليا حيواتهم المبددة في غربة جسدية وروحية، بلا الشركاء والأبناء، في غرف ضيقة ومساحات مهملة، يحيون كرقم ما على ورقة ما في ملف ما. 

هم عمال، شحنات من أجساد، لا يسكنها ما يسكننا، لا بعد حقيقي لحيواتهم كما لحيواتنا. عزلهم واتهامهم جمعيا لا يضير، فهم هناك، بعيدا في بيوتهم المتهالكة، بيننا وبينهم شاشات التلفونات تحولهم إلى صور متحركة غير حقيقية، تبعدهم عن واقعنا وتبعدنا عن حقيقة مأساتهم.

يقول نوتوهارا "هذا الناقد (المذكور في الاقتباس أعلاه) يؤكد لنا على الوعي المشترك بأننا جميعا بشر وأننا كلنا معا نكون المجتمع الاإنساني، ثم يؤكد على ضرورة وعي الحياة اليومية. وبعد ذلك كله تخيل وجود الآخرين". وهو يؤكد أن خطر مواجهة أي ثقافة مختلفة عن ثقافتنا يتمثل في "الأفكار الجاهزة ومن تلك الأفكار الجاهزة يتم القفز من فكرة إلى أخرى، ليتم الوصول إلى استنتاج أخير حاسم. في هذه الحالة، ننحرف عن الواقع، الأفكار الجاهزة تخرب البحث وتخرب فهمنا للواقع" (20 ـ 21). 

في مجتمعاتنا المغمورة أسفل قبلياتنا العرقية والدينية والأصولية، أفكارنا دائما جاهزة لا مجال لمراجعتها بالتجربة، موثقة بكلمات وتعابير نكررها بعصابية كأننا توارثناها مع قبلياتنا القديمة. 

لا نستطيع أن نتخيل فعليا حيواتهم المبددة في غربة جسدية وروحية، بلا الشركاء والأبناء، في غرف ضيقة ومساحات مهملة، يحيون كرقم ما على ورقة ما في ملف ما

وفي ليلة وضحاها، مع استشراء هذا الوباء، كل الجمر المتقد أسفل الرماد هاج وماج، لتنفجر وسائل التواصل بأحاديث النفور والكراهية تجاه المقيمين في بلداننا، هؤلاء الغرباء الذين في وقت الأمان طلبنا خدماتهم وفي وقت الشدة نطالب بكل أريحية بشحنهم إلى بلدانهم، فهم "بيئة فيزيقية، لا وجود حي".

لكن هذه ليست كل القصة، فالداء يستشري حتى بين أبناء البيئة الواحدة، ليصبح هناك تشكك في كل من لا ينتمي "لأنقى دم" في المجتمع. في تجربتي الخاصة دائما ما تُقرأ ردود أفعالي وآرائي من خلال عدسة إيرانية شيعية بحكم انتمائي العرقي والديني العائلي، وهي عدسة ما لبثت أزمة الوباء أن رفعت من درجة تحدبها. فأنا رغم أنني لا أفهم الفارسة ولم أزر إيران مطلقا في حياتي (مع كل الأسف) ورغم أنني معلنة الموقف الليبرالي اليساري العلماني، أبقى فارسية متآمرة، بدم يحن لشعب لا أعرفه ولسياسة أختلف معها من باطنها لظاهرها.

هذه القصة تذهب لبعد غريب يتطلب مني أن أكون منفصمة أو متعددة الشخصيات. فأنا حين أساند المقيمين الأجانب في بلداننا وأذهب إلى كونهم جزءا مكونا منها ومسؤولية عليها، يتم تذكيري بخليجيتي ودوري الأول كمواطنة لا بد لها أن تدافع عن "ديرتها". وحين أشير للتضخيم المبالغ فيه للخطر الإيراني لصالح التعتيم على الخطر الإسرائيلي أصبح فارسية دخيلة ذات أهداف صفوية. لم أعد أعرف وضعي بالضبط، إذا أنا "فارسية غريبة" لم إذن العتب على موقفي من "الغرباء المقيمين" وإذا أنا خليجية أصيلة لم إذن التشكيك في رأيي تجاه الخطرين الإيراني/الإسرائيلي؟ 

ما أنا سوى مثال صغير غير مهم للمشهد الكبير المهم جدا والخطر جدا، مشهد فيه الكثير من الأمراض العصابية والفصامات الواضحة التي لو لم نستغل فرصة الكارثة الصحية الحالية لعلاجها، فسنعيش معها للأبد وستقضي علينا في آخر هذا الأبد.

ابتهال الخطيب
ابتهال الخطيب
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).