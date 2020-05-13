من زاوية أخرى

الخصوصية في زمن الوباء: خسائر ومكاسب

حسن منيمنة
13 مايو 2020
Demonstrators partake in communion during a protest calling for the reopening of California, amid the outbreak of the…
متظاهرون يطالبون بإعادة فتح ولاية كاليفورنيا

كثيرا ما حذّرت روايات الخيال العلمي من مستقبل تعمد فيه السلطات، بعد أن طوّرت أدوات الترصد والرقابة المتقدمة، إلى متابعة كافة تحركات المرء، للسيطرة عليه وإخضاعه لرغباتها. خشية العيون التي تلاحق الإنسان ربما هي غرائزية، إذ احتفظ بها من سوابقه من الطرائد في سلم النشوء والارتقاء. قطاع الترفيه استفاد منها على أي حال، وكذلك شركات مبتكرة سوّقت للمستهلكين وسائل مختلفة لتجنب البقاء تحت مجهر "الأخ الكبير". وسواء انضوى الأمر على مبالغات تسمح باستثمار الأمر تجاريا، أو اقتصر على القراءات الفكرية، فإن القناعة الشائعة هي أن صون الخصوصية ومنع التعدي عليها من صميم الحق بالحرية، القيمة العليا في الولايات المتحدة، في الصورة الذاتية والثقافة والدستور.

والريبة من السلطة، في موضوع الخصوصية، ليست حكرا على "يمين" أو "يسار"، وإن اختلف مضمونها.

فالخصوصية بالنسبة للمحافظين هي في عدم تدخل الدولة بشؤون المواطن الحياتية. وإذا كان هذا المطلب بالأمس شاملا ومطلقا، وهو لا يزال كذلك بالنسبة للتوجه العقائدي الحرياتي، فإن المحافظين اليوم يقبلون بمبدأ تسديد الضرائب لتوفير الأرصدة المطلوبة لحسن سير الدولة، رغم ما ينضوي عليه من "تطفّل" بشؤون الدخل، وإن اعترضوا على نسب الضرائب وأوجه صرفها. ولكن، إزاء التبدل الثقافي الذي شهدته الولايات المتحدة في نصف القرن الماضي، فإن المحافظين قد تخلوا عن تحبيذهم للخصوصية بل ساروا باتجاه مطالبة الدولة بالوصاية على المواطنين في عدد من المسائل الاجتماعية، ولا سيما الإجهاض والمثلية.

والقراءة تكاد أن تكون معاكسة لدى التقدميين. فالإصرار على الخصوصية مرتفع لديهم في المسائل الاجتماعية، فيما هم، في مسألة اقتناء السلاح، يدعون الدولة إلى التضييق على ما هو حق دستوري، وما يعتبره المحافظون من مطلق الخصوصية. وخشية التقدميين من اتساع الرقابة وتجاوز الخصوصية في أوجّها فيما يتعلق بالملاحقة التي قد تعمد إليها السلطات للمقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، والذين يعتبر التقدميون أنهم مغبونون، وأن تواجدهم "غير الشرعي" متعمد، لاستفادة قطاع الأعمال منهم بأجور منخفضة.

الريبة من السلطة، في موضوع الخصوصية، ليست حكرا على "يمين" أو "يسار"، وإن اختلف مضمونه

الجميع اليوم، محافظون وتقدميون ولامبالون، اليوم أمام تحديات جديدة نتيجة للوباء. بما أن اللقاح والعلاج لا يزالان غير متوفرين، فإن الوسائل المتاحة لمواجهة انتشار الوباء معدودة، وكل منها ينضوي على محاذير بشأن الخصوصية.

فالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، من وجهة نظر محافظة، هما من التعدي على الحرية الشخصية تحت ستار المسؤولية الجماعية. والقبول بحجة المسؤولية الجماعية في هذا الموضوع الصحي هو المدخل إلى تعميمها في الأوجه الأخرى من تجاوز الخصوصية، كما يراها المحافظون، ولا سيما قضية السلاح.

فتجمهر المعترضين على سياسات الإغلاق في عدد من الولايات التي يتولّى حاكميتها ديمقراطيون تقدميون، والتي تحدى فيها المتظاهرون أمر الحجر والتباعد وهم يحملون السلاح لم يكن من باب التهديد باستعمال العنف، بل كان من وجهة نظرهم ممارسة لحقهم الدستوري بحمل السلاح، وهو حق يعتبرون أنه مهدد في حال رضوخهم لمفهوم المسؤولية الجماعية إذ يسعى إلى تضخيمه التقدميون قبل تعميمه ليشمل منع السلاح.

وفي الصف المقابل، فإن الاعتراض المتكرر من جانب التقدميين هو أن الخوف الذي أثارته سياسات الإدارة الحالية، في استهدافها الممنهج للمقيمين من غير المواطنين، قد تسبب بتأخر هؤلاء وأسرهم عن اللجوء إلى المنظومة الطبية، ما أدى إلى بروز بؤر اجتماعية تفشى بها الوباء بما يتجاوز المعدلات العامة. والمطالبة هنا هي بإقامة جدار من الخصوصية يفصل الرقابة الصحية، بما تتطلبه من التفصيل، عن الملاحقة التي تهدد المقيمين غير الشرعيين.

على أن الامتحان الفعلي لموقف الارتياب إزاء السلطة في موضوع الخصوصية سوف يتحقق مع ما تقتضيه المرحلة التالية من مواجهة الوباء، بعد انحسار موجته الأولى.

فالانحسار لا يعني الانتهاء من الجائحة، بل يفيد أن العدوى قد بلغت حدّها الأقصى نتيجة إجراءات الضبط والتطويق. وحيث أن الاستمرار بهذه الإجراءات إلى ما لا نهاية غير ممكن لاعتبارات عملية وسياسية واقتصادية، فإن رفعها التدريجي الممنهج هو السبيل للعودة إلى ما يقارب الحياة الطبيعية. ولكن الرفع يفتح الباب أمام عودة العدوى. وللمحافظة على النجاح بضبط الوباء، فإنه لا بد من التحرك السريع، عند ظهور حالات إصابة جديدة، لاحتواء الانتشار موضعيا قبل أن يتفشى مستفيدا من غياب الضوابط المرفوعة.

تعقب حركات الأفراد حاصل للتوّ، وإن كان مضعضعا نتيجة تعدد التطبيقات واختلاف التشكيلة منها التي جرى تنصيبها على الهواتف بين شخص وآخر

ولا يمكن لهذا التحرك أن يكون استلحاقيا، حيث أن المسألة هي سباق بين الوباء الساعي إلى الانتشار وجهود السلطات الصحية إلى تطويقه ومنع انتشاره فور ظهوره.

وما تحتاجه هذه الجهود الصحية، لحظة الظهور، لا يقتصر على عزل المريض المُصاب لمنع انتشار العدوى، بل كذلك إلى تعقب كل لقاء سابق لهذا المصاب على مدى أيام وربما أسابيع، لمراقبة من التقى بهم وربما نقل إليهم العدوى من الأصحاء، وللكشف عن المريض السابق الذي كان السبب بالإصابة الحالية.

فعملية التعقب هذه لا تستقيم إلا استباقيا، وإلا تطلبت هدر الوقت الطويل، مع ما يستتبعه من انتشار متواصل للوباء. أي أن الصحة العامة تقتضي اليوم الشروع ببرنامج غير مسبوق من جمع شامل للبيانات حول حركة الأفراد ولقاءاتهم.

قد يبدو الأمر خبرا محزنا لدعاة المحافظة على الخصوصية. غير أن مقدار الحزن لا بد أن يكون ضئيلا نظرا إلى أن هذه البيانات يجري للتوّ تسجيلها وتحصيلها وتحليلها، وإن بما يمكن وصفه بمفارقة "الخفية العلنية".

فالهواتف المحمولة "الذكية" اليوم قد حققت انتشارا يقارب التمام، ويكاد لا يدور المرء حيث دار إلا وفي يده أو جيبه هاتفا ذكيا، وعلى هذا الهاتف في جميع الحالات تطبيقات مختلفة توفّر لصاحبه خدمات تواصل وإرشاد وإعلام وترفيه، كانت إلى أمس قريب من الخيال، أو فائقة الكلفة، وإذ بها اليوم مجانية غبّ الطلب.

هي مجانية، من حيث أنه ليس على صاحب الجهاز أن يسدد ثمنا ماليا فوريا للحصول عليها، ولكنها في معظمها تعود بالأرباح على منتجيها. وذلك يتحقق من خلال اتفاقية استعمال يوافق عليها صاحب الجهاز طوعيا، من حيث النظرية. غير أنه يندر إلى حد الانعدام أن يقرأ المرء نص هذه الاتفاقية، لما هي عليها من طول وتعقيد. وفي العديد من الحالات، ما يوافق عليه المستعمل غالبا دون اكتراث هو أن التطبيق سوف يسجّل بيانات تحركه ويرسلها إلى الشركة، مع مقادير مفترضة من احترام الخصوصية، سواء لتطوير التطبيق أو لتحسين الخدمة المقدمة، أو للاتجار بهذه البيانات لأغراض الإحصاء والرصد وغيرها.

أي أن تعقب حركات الأفراد حاصل للتوّ، وإن كان مضعضعا نتيجة تعدد التطبيقات واختلاف التشكيلة منها التي جرى تنصيبها على الهواتف بين شخص وآخر. نظريا على الأقل، وفي بعض الحالات مثل الصين فيما يتعدى النظرية إلى التطبيق الفاعل، يمكن جمع البيانات من المصادر المختلفة وتنسيقها من أجل تشكيل صورة متكاملة عن تحركات جميع السكان ولقاءاتهم، مع تحديد الأماكن والأوقات.

من شأن دعاة الخصوصية، في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع، الاستفادة من حاجة السلطات إلى التعقب، للدفع باتجاه اشتراط تنظيم كنز البيانات الذي أمضت شركات إنتاج التطبيقات أعوام طويلة تستثمره دون حساب

الحديث هنا ليس عن الإمكانيات المثيرة المتوفرة، ولكن غير المفعّلة إلا في حالات استثنائية مثل الإرهاب والتجسس، من تشغيل قسري وخفي عن بعد للهواتف المحمولة كأجهزة تنصت على الأحاديث الدائرة في جوارها، ففي ذلك إشكالات قانونية مكشوفة تحدّ من قدرة الأجهزة الرسمية على استعمالها (لا ينطبق ذلك طبعا على أجهزة الدول الأخرى وهواة الاختراق). بل الموضوع هو في جمع ممكن على الفور لكم هائل من البيانات من شأنها أن تقدم ما يقترب من الرقابة الشاملة التي يخشاها دعاة المحافظة على الخصوصية.

ما اعترض تحقيق هذا الجمع إلى اليوم كان الجدوى، فالمجتمع الحر لا يحتاجها، والكلفة، حيث أن الشركات لن تقدم هذه المادة الثمينة مجانا، ثم التأطير القانوني، والذي يحبّذ الخصوصية وإن كان مليئا بالفجوات.

أما اليوم، مع الحاجة إلى تعقّب الوباء، فإن الجدوى قد ظهرت، والكلفة أصبحت توازن بكلفة إهمال مواجهة الوباء، والإطار القانوني قد يسير باتجاه المزيد من الإتاحة، وإن لم يبلغ الإباحة.

ولكن ما يبدو للوهلة الأولى خسارة فادحة للخصوصية، وإن جاء مصاحبا لحاجة يقرّ بها الجميع، قد لا يكون كذلك. إذ جلّ ما حصل هو انكشاف التعقّب الحاصل للتوّ والذي كان يسير باتجاه الشمولية على أي حال. فالفرصة اليوم قائمة للدفع باتجاه ترسيم الضوابط في جمع هذه البيانات وتحديد أوجه استخدامها، بما في ذلك إدارة قيود تفرض خصوصيتها الأصلية، وتقرر ملكيتها لأصحابها لا للشركات أو الجهات التي جمعتها، وتسمح برفع هذه الخصوصية نتيجة الحالات الطارئة وفق أصول يحددها القانون، على خلاف ما هو الحال اليوم من جمع دون ضوابط، فيما يتعدى وهمية اتفاقيات الاستعمال.

أي أنه من شأن دعاة الخصوصية، في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع، الاستفادة من حاجة السلطات إلى التعقب، للدفع باتجاه اشتراط تنظيم كنز البيانات الذي أمضت شركات إنتاج التطبيقات أعوام طويلة تستثمره دون حساب. فيكون في خسائر الخصوصية في زمن الوباء كذلك مكاسب.

حسن منيمنة
حسن منيمنة
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من زاوية أخرى

شحنات من أجساد

ابتهال الخطيب
12 مايو 2020
Workers are seen at the Kuwait Global Steel Services factory in Kuwait City on December 5, 2018. (Photo by Yasser Al-Zayyat /…
عمال في مصنع حديد في الكويت

ظهرت في مجتمعاتنا الخليجية، القبلية المتجذرة في مفاهيم امتداد العرق والدم، على إثر جائحة كورونا مجموعة من المشاكل "المميزة" التي ربما تخطاها بقية العالم أو على الأقل أحسنوا إخفاءها. 

في كل المجتمعات الإنسانية تظهر في وقت اشتداد الأزمات مشاكلها المزمنة، وربما أحد القواسم المشتركة بين المجتمعات الإنسانية عموما، هو أنها تحت الضغوط والمخاطر سرعان ما تنشق على نفسها وتنفصل في تحزبات صغيرة يتكتل الأفراد فيها طبقا لعوامل تجانس عادة ما لا يكون لها أي علاقة بالمفاهيم المدنية أو الموازنات العقلانية. فما أن تتشكل خطورة حياتية أو تتبدى أزمة اقتصادية، حتى ينقسم الناس طبقا لانتماءاتهم الدينية، لأصولهم العرقية، لطبقتهم الاجتماعية وغيرها من الانقسامات التي لا تنتمي للمفاهيم المدنية ولا للمنطقية الواقعية.

بعض أجزاء من العالم استطاعت أن تتجاوز هذه الانقسامات بمرورها بتجارب تاريخية مريرة أثبتت فشل فكرة التكتل الجزئي لصالح فكرة التكتل الإنساني العام. أجزاء أخرى من العالم، ورغم أنها في مرحلة انتقالية من حيث أنها لم تترك قبليتها خلفها تماما بعد، فإنها تحسن تغطية هذه الانقسامات وتداعياتها. ثم هناك نحن، الشرق أوسطيين، مصلعين وفخورين.

يقول نوبوأكي نوتوهارا في كتابه "العرب: وجهة نظر يابانية" مقتبسا ناقدا يابانيا في تحليله للانغلاق الياباني تجاه الآخر أن "الأنا يعتبر الآخر بيئة فيزيقية فقط، ولا يعتبره وجودا موضوعيا حيا مثله" (19). 

لا تتجلى هذه الأنا المرضية عندنا في علاقاتنا بالأجانب الذين يحيون في بلداننا فقط، بل هي تتعداها إلى علاقاتنا ببعضنا البعض التي سرعان ما تتصدع تحت شراسة الهجوم الانقسامي العرقي والديني.

لا نتصور العمالة الفقيرة أشخاصا حقيقيين، بآباء وأمهات وأسر وماض وحاضر وآمال وأحلام وأفكار تجول في الخواطر وحنين وألم وكرامة تجرح ونفس تكسر

منذ بداية أزمة الوباء، ظهرت مشكلة "الآخر الأجنبي" في بلداننا، وخصوصا الخليجية منها، بوضوح وبدرجة عالية من الخطورة. ففي خضم معركة مواجهة الجائحة استمرارا في البقاء وحفاظا على النفس البشرية والموارد، بدأت الأنظار تتجه "للآخر" على أنه الطفيلي الذي يعتاش على مواردنا، يرفع من نسب إصاباتنا، ويضيق علينا في متاجرنا الغذائية. هذا الشريك القديم الذي ربما هو موجود بين ظهرانينا لعشرات السنوات، مساهما في بناء محيطنا، مشاركا في عيشنا وبناء خدماتنا، أصبح اليوم عبئا ومصدر خطر. 

إلا أن هذه القصة ليست جديدة، هي ليست نتاج الظرف الطارئ، هي قصة كامنة منذ زمن في أعماق ضمائرنا كما الفيروس النائم، تظهر أعراضها بين الفينة والأخرى مشيرة إلى خطورة الحكاية وكارثية النهاية، إلا أن راحة التنفيس ولذة التخفيف عن النفس بالخطاب العنصري أعمت الناس عن خطورة القادم، وها هو القادم قد أخذ قفزة كبيرة باتجاهنا وبسرعة غير مسبوقة.

الآن أصبحت العمالة المغرِقة لدول الخليج (برضى هذه الدول السابق) موقع التنفيس لأهاليها، لتكال الاتهامات لهم على أنهم فاسدون، مقيمون بصور غير شرعية، متكومون بأعداد كبيرة، ينشرون المرض بيننا ويزاحموننا على خدماتنا. هم الأحق بهذه الاتهامات على كل الأحوال، فنحن أولا لا نود (ولا نستطيع أحيانا) أن نكيل الاتهامات لحكوماتنا، ونحن ثانيا في وقت أزمة لذا علينا أن نمتدح أنفسنا ونتغنى بمجتمعاتنا، ونحن، ثالثا وأخيرا، لا نتصور هذه العمالة الفقيرة أشخاصا حقيقيين، بآباء وأمهات وأسر وماض وحاضر وآمال وأحلام وأفكار تجول في الخواطر وحنين وألم وكرامة تجرح ونفس تكسر، لا نستطيع أن نتخيل فعليا حيواتهم المبددة في غربة جسدية وروحية، بلا الشركاء والأبناء، في غرف ضيقة ومساحات مهملة، يحيون كرقم ما على ورقة ما في ملف ما. 

هم عمال، شحنات من أجساد، لا يسكنها ما يسكننا، لا بعد حقيقي لحيواتهم كما لحيواتنا. عزلهم واتهامهم جمعيا لا يضير، فهم هناك، بعيدا في بيوتهم المتهالكة، بيننا وبينهم شاشات التلفونات تحولهم إلى صور متحركة غير حقيقية، تبعدهم عن واقعنا وتبعدنا عن حقيقة مأساتهم.

يقول نوتوهارا "هذا الناقد (المذكور في الاقتباس أعلاه) يؤكد لنا على الوعي المشترك بأننا جميعا بشر وأننا كلنا معا نكون المجتمع الاإنساني، ثم يؤكد على ضرورة وعي الحياة اليومية. وبعد ذلك كله تخيل وجود الآخرين". وهو يؤكد أن خطر مواجهة أي ثقافة مختلفة عن ثقافتنا يتمثل في "الأفكار الجاهزة ومن تلك الأفكار الجاهزة يتم القفز من فكرة إلى أخرى، ليتم الوصول إلى استنتاج أخير حاسم. في هذه الحالة، ننحرف عن الواقع، الأفكار الجاهزة تخرب البحث وتخرب فهمنا للواقع" (20 ـ 21). 

في مجتمعاتنا المغمورة أسفل قبلياتنا العرقية والدينية والأصولية، أفكارنا دائما جاهزة لا مجال لمراجعتها بالتجربة، موثقة بكلمات وتعابير نكررها بعصابية كأننا توارثناها مع قبلياتنا القديمة. 

لا نستطيع أن نتخيل فعليا حيواتهم المبددة في غربة جسدية وروحية، بلا الشركاء والأبناء، في غرف ضيقة ومساحات مهملة، يحيون كرقم ما على ورقة ما في ملف ما

وفي ليلة وضحاها، مع استشراء هذا الوباء، كل الجمر المتقد أسفل الرماد هاج وماج، لتنفجر وسائل التواصل بأحاديث النفور والكراهية تجاه المقيمين في بلداننا، هؤلاء الغرباء الذين في وقت الأمان طلبنا خدماتهم وفي وقت الشدة نطالب بكل أريحية بشحنهم إلى بلدانهم، فهم "بيئة فيزيقية، لا وجود حي".

لكن هذه ليست كل القصة، فالداء يستشري حتى بين أبناء البيئة الواحدة، ليصبح هناك تشكك في كل من لا ينتمي "لأنقى دم" في المجتمع. في تجربتي الخاصة دائما ما تُقرأ ردود أفعالي وآرائي من خلال عدسة إيرانية شيعية بحكم انتمائي العرقي والديني العائلي، وهي عدسة ما لبثت أزمة الوباء أن رفعت من درجة تحدبها. فأنا رغم أنني لا أفهم الفارسة ولم أزر إيران مطلقا في حياتي (مع كل الأسف) ورغم أنني معلنة الموقف الليبرالي اليساري العلماني، أبقى فارسية متآمرة، بدم يحن لشعب لا أعرفه ولسياسة أختلف معها من باطنها لظاهرها.

هذه القصة تذهب لبعد غريب يتطلب مني أن أكون منفصمة أو متعددة الشخصيات. فأنا حين أساند المقيمين الأجانب في بلداننا وأذهب إلى كونهم جزءا مكونا منها ومسؤولية عليها، يتم تذكيري بخليجيتي ودوري الأول كمواطنة لا بد لها أن تدافع عن "ديرتها". وحين أشير للتضخيم المبالغ فيه للخطر الإيراني لصالح التعتيم على الخطر الإسرائيلي أصبح فارسية دخيلة ذات أهداف صفوية. لم أعد أعرف وضعي بالضبط، إذا أنا "فارسية غريبة" لم إذن العتب على موقفي من "الغرباء المقيمين" وإذا أنا خليجية أصيلة لم إذن التشكيك في رأيي تجاه الخطرين الإيراني/الإسرائيلي؟ 

ما أنا سوى مثال صغير غير مهم للمشهد الكبير المهم جدا والخطر جدا، مشهد فيه الكثير من الأمراض العصابية والفصامات الواضحة التي لو لم نستغل فرصة الكارثة الصحية الحالية لعلاجها، فسنعيش معها للأبد وستقضي علينا في آخر هذا الأبد.

ابتهال الخطيب
ابتهال الخطيب
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