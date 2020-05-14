من زاوية أخرى

رمضان أسبق من كورونا!

سناء العاجي
14 مايو 2020
A Tunisian women holds a banner reading "Secularism to live together" during a demonstration on May 27, 2018 in Tunis to…

في المغرب، إلى جانب أخبار الجائحة، والتداعيات الاقتصادية، وأرقام العدوى، وعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا؛ يمكنك، ذات صباح، أن تصادف خبرا مفاده "توقيف شابين في الثلاثينيات من العمر ضُبطا متلبسين بالإفطار العلني بين الأشجار"... بينما تتحدث مصادر أخرى عن إيقاف خمسة آخرين في أماكن متفرقة، بنفس "التهمة".

الخبر ليس نكتة... ولا هو موضوع كاميرا خفية رمضانية. هو للأسف ترجمة للبؤس الحقوقي والقانوني... وحتى لبؤس المنطق الذي نعيش به ونتعايش معه؛ وذلك في وقت يمر فيه المغرب (كما العالم) بظروف استثنائية وبأزمة صحية عالمية تقتضي أن تركز الدولة جهودها في التصدي للجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

ومع ذلك، تجد السلطات الوقت والفرصة، بل والتبرير المنطقي، لإلقاء القبض على أشخاص راشدين بتهمة عدم الصوم.

خارج "داعش"، أين تصبح عدم ممارسة فريضة دينية، موجبة لعقاب من طرف السلطة؟

ثم، لنعد لأبجديات القضية: هل نصَّ القرآن على عقوبة السجن (من طرف السلطة) أو العنف (من طرف الأفراد) في حق غير الصائم؟

هناك اليوم في المغرب فصل في القانوني الجنائي يعاقب بالسجن كلَّ شخص عرف بكونه مسلما (كيف يُعرَف بأنك مسلم؟ هل يكفي أن تولَد لأبوين مسلمين لكي تكون بدورك مسلما؟) ضبط متلبسا بعدم الصوم في الفضاء العام.

ليس دور الدولة أن تحرص على دخولنا الجنة. دور الدولة أن توفر الصحة والتعليم والأمن والبنيات التحتية. أن تضمن التعايش بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم

وهذا يطرح مستويين من العبث، يفترض في الواقع أن يكونا مصدر ألم حقيقي لكل منا:

أولا، هناك اليوم جائحة صحية عالمية اسمها كورونا. هناك أفراد يخرقون الحجر ويعرضون حياتهم وحياة وصحة غيرهم للخطر. هؤلاء يحتاجون للمراقبة ما لم تكن لهم أعذار معقولة. في كل يوم نسمع عن بؤر جديدة للفيروس... نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لأن تقوم السلطات بدورها في فرض احترام إجراءات الحجر الصحي وتتبع المخالفين. أما من يصوم أو يفطر، فله علاقة مع ربه يجازيه أو يعاقبه عليها.
الحماية من جائحة كورونا أكبر من مراقبة معتقدات الآخرين.

هذا طبعا إن كان من المنطقي أساسا أن نراقب معتقدات الآخرين... قبل كورونا وخلالها وبعدها.

ما الذي يفرقنا عنها حين نعاقب بالسجن النافذ شخصا راشدا اختار ألا يطبق إحدى شعائر دين الأغلبية، حتى لو لم يكن له أي عذر شرعي؟

وهذا هو المستوى الثاني من العبث: لا مكان للفصل 222 من القانون الجنائي في دولة تحترم نفسها ومواطنيها. لا يمكننا أن نعبئ كل أجهزة الأمن والقضاء ومديريات السجون، ونحرم مواطنا من حريته ونمتهن كرامته... بسبب ممارسة (أو عدم ممارسة) دينية. ما الفرق بيننا وبين السلطات الدينية المتطرفة التي تعاقب الناس لأنها، من منظور منطقها الخاص، تراهم مخالفين للشريعة؟ ألسنا نُستَفَزّ من "داعش" التي تعتقل الناس أو تعاقبهم بسبب خصلة شعر ظاهرة أو صلاة لم تؤدَّ في وقتها؟ ما الذي يفرقنا عنها حين نعاقب بالسجن النافذ شخصا راشدا اختار ألا يطبق إحدى شعائر دين الأغلبية، حتى لو لم يكن له أي عذر شرعي؟

منذ متى كان دور الدول والحكومات، مراقبة تدين أو عدم تدين الآخرين؟

لعلنا نحتاج لتكرارها كثيرا، حتى يستوعبها العقل: ليس دور الدولة أن تحرص على دخولنا الجنة. دور الدولة أن توفر الصحة والتعليم والأمن والبنيات التحتية. أن تضمن التعايش بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، قد يكون مشروعا أن نعتبر أن للدرك والشرطة دورا أهم بكثير من تتبع وضبط "أشخاص راشدين يأكلون بين الأشجار!".

سناء العاجي
سناء العاجي
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من زاوية أخرى

وريث غير صالح للحكم

د. عماد بوظو
13 مايو 2020
Russian President Vladimir Putin shakes hands with his Syrian counterpart Bashar al-Assad during a farewell ceremony in…
بوتين "مستقبلا" الأسد في دمشق

نشر قبل أيام المجلس الروسي للشؤون الخارجية الذي يديره وزير الخارجية الأسبق إيغور إيفانوف المقرب من الكرملين تقريرا قال فيه "إن حماية (بشار) الأسد أصبحت عبئا على روسيا، وهناك شكوك متزايدة لدى موسكو بأنه لم يعد قادرا على إدارة البلاد وهذا يؤدي لجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني". وقبل ذلك ببضعة أيام انتقد سفير روسي سابق "حجم الفساد وأخطاء النظام السوري وانفصاله عن الواقع السياسي والعسكري".

وقبل هذا التقرير بأسبوعين قال الخبير إيفان أركاتوف لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية إن "بشار الأسد غير قادر على التعامل مع الأوضاع في سوريا لأنه يفتقد للإرادة وضعيف".

ومن الطبيعي أن يعتبر صدور مثل هذه التصريحات من قلب موسكو مؤشرا على وجود رغبة عند بعض مستشاري بوتين للبحث عن حل حقيقي ومقبول للمشكلة السورية، ولذلك عقّب جيمس جيفري المبعوث الأميركي المكلّف بالشأن السوري على هذه التصريحات بالقول إن روسيا قد تكون ضاقت ذرعا برئيس النظام بشار الأسد.

ربما تأخّر الإعلام الروسي عشرين عاما حتى بدأ بالتشكيك بأهليّة بشار الأسد للحكم، لكن الكثير من السوريين مؤيدين ومعارضين كانوا يعرفون ذلك منذ الأيام الأولى لتوريثه، وصمت بعضهم وقتها كنوع من التواطؤ وحتى لا يفقدوا الامتيازات التي يمتلكونها بينما الأغلبية صمتت خوفا، فقد كانت شخصيته ومفرداته ومخارج حروفه وطريقته في الحديث وحركات جسمه ومضمون كلامه كلها تؤكد تواضع إمكانياته.

نجح بشار الأسد بإفساد علاقات سوريا مع أغلب الدول العربية نتيجة تحوّل علاقته مع إيران إلى شكل من التبعيّة

عمل حافظ الأسد قبل وفاته على تصفية مشاكل سوريا الخارجية حتى أصبحت على علاقات حسنة مع جميع دول العالم من أميركا وأوروبا إلى روسيا والصين ومن السعودية ومصر إلى إسرائيل وإيران، حتى أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته أولبرايت رحّبا بنقل السلطة لابنه، وإلى درجة أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي كان أهم زعيم أوروبي في ذلك الوقت، قد تبنّى بشار وفتح أمامه أبواب أوروبا حتى أصبح ملك إسبانيا من أصدقائه الشخصيين.

كما عمل حافظ الأسد على تمتين علاقة سوريا مع دول الخليج عندما أرسل فرقة عسكرية كاملة إلى حفر الباطن في السعودية عام 1991 للمشاركة في تحرير الكويت من صدام حسين، وبنى علاقة خاصة مع أمير قطر السابق بعد استلامه السلطة عام 1995، وأنهى المشاكل مع تركيا بإبعاد عبد الله أوجلان من سوريا في نهاية عام 1998 والذي أدّى إلى اعتقاله من قبل المخابرات التركية، مما مهّد الطريق مستقبلا لعلاقة عائلية مميزة بين بشار والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

كل هذه العلاقات الدولية والإقليمية الممتازة تمكّن بشار الأسد من تخريبها خلال فترة زمنية قياسية، بداية عندما عمل بالتعاون مع إيران عام 2003 على دعم المجموعات الإرهابية في العراق بهدف عرقلة التحول الديمقراطي فيه مما أفسد علاقته مع الولايات المتحدة. ثم نجح بجعل جاك شيراك من ألد أعدائه في بداية عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، وما أعقبها من انتفاضة الاستقلال اللبناني الثاني التي انتهت بإخراج القوات السورية بعد ثلاثين سنة من الوصاية.

وكذلك نجح بإفساد علاقات سوريا مع أغلب الدول العربية نتيجة تحوّل علاقته مع إيران إلى شكل من التبعيّة، بحيث انتهت سوريا تحت حكمه إلى بلد منبوذ إقليميا ودوليا.

وترافق ذلك مع ازدياد في صعوبة الوضع الداخلي. فبعد بضعة أشهر من ادّعاء الانفتاح السياسي في ما عرف بربيع دمشق عام 2000 اشتدت القبضة الأمنية وتم اعتقال الكثير من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين، كما ارتفع الفساد إلى درجة غير مسبوقة في محاولة لتعويض خسارة الموارد المالية الكبيرة التي كانت تتيحها الهيمنة السورية على لبنان وتراجع الإنتاج المحلي من النفط وتدهور العلاقات مع دول العالم الثريّة.

وتركّز هذا الفساد عند عائلة الأسد وشريحة ضيّقة جدا من أقربائها، وأدّى الحجم الكبير لهذا الفساد إلى انخفاض غير مسبوق في مستوى معيشة السوريين فانتشر الفقر والبؤس على نطاق واسع. وبعكس طريقة عمل أبيه كان بشار يقوم بتغيير القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية خلال فترات زمنية قصيرة خوفا من بروز مراكز قوى نتيجة ضعف ثقته بنفسه وبمن حوله، مما أدّى إلى انحدار إضافي في مستوى المسؤولين السوريين من ناحية مؤهلاتهم الشخصية وخبرتهم المهنية.

وقدّمت علاقة بشار الأسد مع عائلته نفسها مثالا آخر على غياب المواصفات القيادية عنده، فبمجرد وفاة والده انتقلت خلافاته مع شقيقته بشرى وزوجها الضابط العسكري البارز آصف شوكت للعلن، والتي انتهت بخروج أخته من البلد ومقتل صهره بانفجار خلية الأزمة عام 2012. 

وأخذ الخلاف مع عمه رفعت وأبنائه منحى جديدا عندما طالبوا بعودة رفعت للبلد حتى لا تخسر عائلة الأسد الحكم، وعبّر رفعت نفسه عن ذلك في أحد التسجيلات بقوله "من الصعب على بشار البقاء في السلطة".

ارتفع الفساد في عهد بشار الأسد إلى درجة غير مسبوقة في محاولة لتعويض خسارة الموارد المالية الكبيرة التي كانت تتيحها الهيمنة السورية على لبنان وتراجع الإنتاج المحلي من النفط

وكان آخر الخلافات العائلية ما حدث قبل أيام مع رامي مخلوف ابن خاله وشريكه وواجهته الاقتصادية طوال العقدين الماضيين والذي ألمح في تسجيل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن زوجة بشار هي التي تتحكم فيه، وعلّق المبعوث الأميركي جيمس جيفري على ما يحدث ضمن هذه العائلة بالقول "إنها تكشف عن الغسيل القذر في أحد أسوأ أنظمة القرن الواحد والعشرين".

الكثير من هذه التطورات حدثت قبل الثورة السورية ولعبت دورا في اندلاعها. والأمر الأخير والأكثر دلالة على قلّة حكمة بشار وتهوّره كان فشله في التعامل مع هذه الثورة، ففيها خسر ما تبقى من صداقاته الخارجية مثل العلاقة مع تركيا وقطر، وأصبح مشمولا بعقوبات دولية، والأهم من كل ذلك أنه أصبح متّهما بارتكاب جرائم حرب استثنائية في وحشيتها، لأنها تضمّنت استخدام أسلحة كيماوية مما أدّى لسقوط مئات الضحايا المدنيين، وتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون لعشرات آلاف المعتقلين، والاستهداف المتعمّد للبلدات والقرى والمستشفيات والمخابز بالبراميل المتفجرة لتهجير ملايين السكان.

وجميع هذه الجرائم موثّقة، ولذلك قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب في لقاء مع شبكة أي بي سي نيوز: "إن الأدلة على ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب في سوريا هي الأقوى منذ محاكمات نورمبرغ في الحرب العالمية الثانية وإن الملاحقة القضائية التي ستصل إلى أعلى مستويات النظام بما فيها بشار الأسد أمر لا مفرّ منه.

هذا النوع من الجرائم، التي من الصعب القفز فوقها، كان الخطأ القاتل الأخير لبشار الأسد، والذي توّج سلسلة طويلة من الممارسات الكارثية التي كان من الممكن تلافيها لو كان أكثر حكمة، ومنها استدعاء قوى عسكرية أجنبية لقمع الثورة ضده ممّا حوّله إلى مجرد ورقة بيد داعميه، ولا يوجد ما يمنعهم من بيعه عندما تعرض عليهم صفقة مناسبة أو عندما يصبح عبئا عليهم، كما جعله ذلك يمر في الكثير من المواقف المحرجة المهينة التي لا تتناسب مع مقام الرئاسة، حتى أصبح من الواضح عند الجميع أنه لا يصلح للحكم.

عماد بوظو
د. عماد بوظو
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