من زاوية أخرى

في الأردن.. كيف ننتصر ونطفئ الجمر المشتعل تحت الرماد؟

نضال منصور
14 مايو 2020
People buy dried fruits and nuts at a market ahead of the Muslim holy month of Ramadan, during the novel coronavirus pandemic…

مُني الأردن بانتكاسة مفاجئة في حربه ومواجهته مع فيروس كورونا، فبعد ثمانية أيام على خلوه من الإصابات وتسجيله "أصفارا" باكتشاف المرض، صُدم الشارع بتسلل سائقي الشاحنات القادمين من حدود "العِمري" مع السعودية دون حجر صحي يمتد لـ 17 يوما، كما كانت تعلن الحكومة، مما تسبب في نقل العدوى لما يُقارب 50 شخصا عبر أحد السائقين المصاب بالمرض.

أصابت هذه الحادثة الأردنيين بحالة من الذعر، وشعروا بالإحباط، وبالعودة للمربع الأول بعد أن ظنوا أن زمن الخطر صار خلف ظهرهم، وأن الحياة ستعود لطبيعتها عاجلا، وسارع ما وقع من تقصير بالإجراءات الوقائية من تصاعد حملة النقد للحكومة.

حتى الآن انشغل الناس وحتى النخب السياسية والباحثين في التعامل مع التداعيات الصحية والسلامة العامة لجائحة كورونا، وغرقوا في تفاصيل تقييم الإجراءات المتعلقة بـ "أوامر الدفاع" وحظر التجول، وتأثيرها على حياتهم اليومية، وتوقفوا مُطولا عند الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر للأزمة.

في ظل هذه الجائحة غير المسبوقة لم يقترب الكثير من السياسيين والإعلاميين إلى ما صنعه فيروس كورونا بالسياسة الخارجية، والمتغيرات التي شهدتها المعادلات الإقليمية والدولية، والذهاب أكثر عمقا في التحديات الداخلية بعد أن يطوق الأردن والعالم هذا الفيروس، أو يجدون لقاحا يُنهي حالة الرعب منه.

كورونا العدو البيولوجي الفتاك أشبه بحرب عالمية تخوضها الشعوب المتقدمة والنامية

في غمرة الانشغالات أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية "كُراسا" تحت عنوان "الأردن ما بعد مرحلة كورونا.. التحديات والخيارات" جمع بين دفتيه مجموعة من الأوراق لسياسيين، وباحثين، ومسؤولين سابقين في الدولة، ورغم حشد الأسماء البارزة في الكتاب، وتعدد عناوين الأوراق التي سعت للإجابة على أسئلة مفصلية، فإن هذا الجهد لم يسلم من سيل الانتقادات، بعضها اعتبر المشاركين من "لون" واتجاه واحد أو مُتقارب، أو كما يقولون من "نفس العُلبة"، أو عابوا عليه غياب أسماء وازنة كان يجب أن تُسهم في تشخيص الواقع الذي تمر فيه البلاد، وآفاق المستقبل.

الكُراس الذي لم يُطبع، ووزع إلكترونيا تضمن ثلاثة فصول رئيسية، الأول عن السياسة الخارجية في عهد كورونا وتداعياته، والثاني عن السيناريوهات الدستورية والسياسات الداخلية، والثالث عن السياسات الاقتصادية في مرحلة كورونا وما بعدها، بالإضافة إلى ملخص تنفيذي، ومقدمة، وخاتمة، ونتائج، ولعب الباحث والوزير السابق محمد أبو رمان دورا هاما في إنجازه.

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات في مقدمة الكُراس شرح الرؤى المُتباينة في العالم لجائحة كورونا، فأضاء على أن البعض يرى أن تبعات وأثار هذا الوباء ستطال قواعد اللعبة الدولية، وتغير في موازين القوى وتركزها واتجاهاتها، ويُبشر بعالم مختلف تماما عن الذي نعرفه ونعيشه، مُشيرا أن هؤلاء يعتقدون أن مركز الثقل الدولي سينتقل إلى آسيا، وتلعب الصين دور القيادة والريادة.

وفي مقابل هذا التصور يركز على أن الكثير من خبراء السياسة والعلاقات الدولية يطرحون رؤية مُتناقضة تجزم على أن العالم سيعود إلى سابق عهده من دون سيطرة للصين، وسيبقى تنافس القوى الكبرى، وستزيد التهديدات السبيرانية وحروب التكنولوجيا، والإرهاب.

وبعيدا عن هذا وذاك، فإنه يوضح أن مواجهة وباء كورونا العدو البيولوجي الفتاك والخفي أشبه بحرب عالمية تخوضها الشعوب المتقدمة والنامية معا للحفاظ على حياة المواطنين، والأنظمة الصحية، وهو ما استدعى إعلان حالات الطوارئ.

المهم في أوراق العمل التي يحويها هذا الكتاب البحث في المقاربات التي أحدثها ويُحدثها وباء كورونا في الداخل الأردني، وربما الحديث في المسكوت عنه، فالدكتور عزمي محافظة أستاذ علم الأوبئة والفيروسات في الجامعة الأردنية، ووزير التربية السابق يُشخص الوضع الصحي والوبائي بالقول "الحالات لا تزال قليلة نسبيا وأكثرها قادمة من الخارج"، لكنه يستدرك للتأكيد أن "العدد الحقيقي للحالات أكبر مما هو مُكتشف وهذا أمر منطقي ومتوقع إذا ما أخذنا عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن".

في موازاة ما تحدث عنه الكاتب فهد الخيطان في ورقته، عن صورة الدولة التي تُقدم أفضل رعاية لمواطنيها في فنادق خمسة نجوم أبهرت الكثيرين في العالم وأحيت اللفتة مشاعر الولاء الدفين، وأعادت إلى الأذهان أياما حافلة كانت فيها الدولة الأب الراعي والحنون لشعبها، فإن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة يُحذر من الخطر الأكبر ووصول الغليان المجتمعي الناجم عن الغلق لمعظم مجالات الحياة إلى نقطة يُساوي فيها الفرد بين خطر إصابته بالفيروس وخطر الموت جوعا بسبب الانقطاع الكلي لمصادر الدخل.

الوباء وحّد الشعب بأكمله بعيدا عن الاعتبارات العشائرية والإقليمية فهل تستمر بعد كورونا؟

مع مرور ما يُقارب الشهرين على قانون الدفاع، وإعلان الحكومة لحظر جزئي وشامل أحيانا، لم تعد هذه التوجهات مرحب بها ومرغوبة كثيرا من الشارع رغم طغيان التأييد لها عند بداية الأزمة للحفاظ على سلامة الناس، ولهذا فإن السبايلة يدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن استمرار حظر التجول لمدة أطول سيزيد الغليان المجتمعي بصورة مُطردة، وسيزيد عدد من يخرقون الحظر، ويُكمل بالتنبيه إلى خطورة خلق بؤر ساخنة تُهيء لظهور التنظيمات الإرهابية التي ترى في الفوضى مناخا مناسبا لعودتها للمشهد من جديد.

كثيرة هي الأفكار التي بطرحها الكُراس، وما يشغلني كان البحث عن التفاصيل المحلية الغائبة عن البحث في الأزمة، فالاقتصاديون انشغلوا في الإجابة عن المديونية والقروض، وارتفاع معدلات البطالة، ولم يقترب كثيرون من التحولات الممكنة لبنية المجتمع الأردني. لم نسمع إن كانت هذه الوحدة الوطنية في جائحة كورونا ستستمر أم ستتلاشى عند عودة الحياة إلى طبيعتها؟ وهل تُنهي الأزمة ظواهر التنمر على سيادة القانون؟ وهل سيتراجع الحديث عن تفشي الواسطة والمحسوبية والفساد؟ 

وتأتي أسئلة رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور عدنان أبو عودة لتكشف جرحا غائرا، ففي ورقته يقول إن الوباء وحد الشعب بأكمله بعيدا عن الاعتبارات والمصالح الفئوية، سواء أكانت عشائرية أو طائفية أو إقليمية أو إثنية، ويتساءل هل ستستمر هذه الظاهرة في اليوم التالي لكورونا لتصبح الوطنية هي البنية الرائدة للدولة؟ وهل سيستعيد القانون هيبته في اليوم التالي لمواجهة الفساد؟

منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 لم تنجح خطط الإصلاح السياسي في الأردن، وبقيت المراوحة بذات المكان سيدة الموقف، أحيانا تستثمر السلطة السياسية في ملفات الإصلاح لعبور أزمة عاصفة، ولكن ذلك مؤقت وعابر، وهو ما دفع السياسي والكاتب جميل النمري ليرى أن الأردن يحتاج لرؤية سياسية ليخرج ويتعافى من الوباء، ويذهب إلى طرح سيناريو ديمقراطي اجتماعي يعتقد أنه البديل لما اعتمد من سياسات في العقود الأخيرة.

انكفاء الدول على أولوياتها الوطنية، وحماية مجتمعاتها كانت المدخل لمطالبات بإعادة المكانة للدولة المركزية، حتى الذهاب إلى الحديث عن تأميم الخدمات العامة، والشركات الكبرى.

النمري يؤكد أن معالجة الأزمة ليس تقنيا وماليا، بل "رؤيوية" مُتعلقة بالخط الاقتصادي الاجتماعي المُقبل، وبوضح فكرته بالقول "يجب التفكير في المفهوم السائد للنمو، والثقافة الجالبة لمفهوم الرفاه والاستهلاك"، ويدعو إلى الذهاب لمفهوم بأن نكون أفقر ولكن أسعد، نعمل أكثر ونعيش بكلفة أقل، والتكيف وفق هذه القيم والمفاهيم".

استعادت الحكومة في أزمة كورونا ولايتها الغائبة، أو هكذا تبدو للناس، وأصبحت مركز القرار، وغابت عن المشهد المرجعيات التي تنهش من صلاحياتها، وتُقزم دورها، وهذا حظي بالتفاف وثقة شعبية، وهو ما يلتقطه النمري للدعوة للتركيز على الحكومة كصاحبة قرار وولاية، بدل التشتت والانفصال في مركز القرار، حتى تستعيد الحكومة الثقة والهيبة والقبول بعدما كانت تواجه بالاستخفاف وقلة الاعتبار والشكوك.

العدد الحقيقي لحالات كورونا في الأردن أكبر مما هو مُكتشف وهذا منطقي إذا ما أخذنا عدد الفحوصات التي أجريت

تحديات كثيرة ناقشتها الأوراق التي قدمها المشاركون بالكتاب، وتستحق البحث المُستفيض بالاتفاق والنقد، تتقدمها فكرة وضرورة اعتماد الأردن على الذات بعد أن ولّى عهد المساعدات الخليجية المباشرة لاعتبارات اقتصادية وسياسية تُتوح الآن بالتراجع الكبير في عائدات النفط.

سياسيا يعود الحديث إلى ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي اختفى حضورها في ظل وباء فيروس كورونا، لكن المؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان المستفيد الأول من الجائحة يتستر بغياب المسرح السياسي، وانشغال العالم لشرعنة الاستيطان، وضم مزيد من الأراضي.

قبل نهاية العام سيكون الأردن مُطالبا بترتيب أولوياته للمستقبل، والتغلب على التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، فالزمن لن يتوقف، والدول تُضمد جراحاتها، وتمضي للبناء وشحذ الهمم، وما هو مؤجل عليها أن تتعامل معه وتُعالجه، وربما تكون في قائمة الأولويات مصير الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تجري هذا الصيف، وهذا يفتح الباب لأسئلة من نوع؛ هل تُريد الدولة أن تُعيد إنتاج المؤسسة البرلمانية التي ظلت في الثلاثة عقود الماضية ليست أكثر من ديكور يُجمل المشهد الديمقراطي لا أكثر، أم آن أوان التغيير الذي فرضته الأزمة؟ وهذا أيضا من الأسئلة الحائرة التي ألقت ظلالا عليها المناقشات غير أنها لم تُحسم.

مناقشة تفاصيل الأوراق لا تُسعفه مقالة، وأزمة الأردن لم تُخلق مع كورونا، بل عمقتها في جوانب، وكشفت عن قدرات خبيئة للدولة انتشلتها في عز الحاجة والجائحة، ويبقى الهاجس كيف نخرج منتصرين ليس في حربنا مع الوباء فحسب، بل ببناء مجتمع جديد قادر على اللحاق بركب التنمية والتطور والإنسانية، ويُنهي حالة الغليان، ويطفئ الجمر المشتعل تحت الرماد؟

نضال منصور
نضال منصور
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة تجاه "مجلس التعاون الخليجي" المتصدّع

نبيل نويرة
14 مايو 2020
A handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows Saudi King Salman bin Abdulaziz (R) and Kuwaiti Emir Sheikh Sabah…

في 22 أبريل، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن انفراج محتمل في الخلاف الدبلوماسي القائم منذ فترة طويلة بين قطر والدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي". 

ومع ذلك، على الرغم من مؤشرات التقارب هذه، فمن غير المرجح إلى حدّ كبير أن يعيد الطرفان العلاقات إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2017، عندما قطعت البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى علاقاتها مع الدوحة وقدمت لها قائمة طويلة من المطالب الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

ولم تساهم السنوات التي تلت ذلك سوى في زيادة عدد النزاعات وحدتها بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، بما في ذلك الطرفان المحايدان بشكل رسمي الكويت وسلطنة عُمان. 

وعلى هذا النحو، ليس من الحكمة الاستمرار في تعليق الآمال على أن تكون الضغوط الدولية أو التهديدات والمصالح المشتركة كافية لحل هذا الوضع أو توحيد دول "مجلس التعاون الخليجي" في أي وقت قريب ـ وفي الواقع، يبدو أن الخلاف يزداد سوءا. وإذا لم تقم الحكومات الأجنبية بإعادة تشكيل سياساتها لتناسب هذا الواقع، فقد تثبت جهودها بأنها غير مثمرة أو حتى تأتي بنتائج عكسية.

الانقسامات بين دول "مجلس التعاون الخليجي" موجودة لتبقى

إن أحد الأسباب التي تجعل الصدع الحالي يبدو غير قابل للإصلاح على المدى القريب هو انخراط الشعوب فيه بطرق غير مسبوقة. فبخلاف النزاعات السابقة في "مجلس التعاون الخليجي"، التي بقيت على مستوى القيادة، يتم تشجيع مواطني كل دولة بشكل ناشط على إلقاء الشتائم على خصومهم اليوم، حتى على الطبقة الحاكمة ـ وهو خط أحمر لم يتم تجاوزه من قبل. 

ويحظى قادة دول "مجلس التعاون الخليجي" بحماية دستورية من الانتقادات في بلادهم، ولكن يتم الآن تصويرهم على نطاق واسع بعبارات ازدراء من قبل المعلّقين في الدول المجاورة. على سبيل المثال، أصبح أحد مستخدمي تويتر الإماراتيين سيئ السمعة لنشره تعليقات مسيئة بشكل منتظم حول الأمير تميم ووالدته موزة، لدرجة أن بعض المعلقين السعوديين والإماراتيين نَصحوا بعدم اتباع هذا النهج.

أحد الأسباب التي تجعل الصدع الحالي يبدو غير قابل للإصلاح على المدى القريب هو انخراط الشعوب فيه بطرق غير مسبوقة

وفي الواقع، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة المعركة الرئيسية للخلاف، حيث نشرت الحسابات (في هذه المواقع) أخبارا مزيّفة بينما تستخدم برامج الروبوت علامات تصنيف استفزازية لإنشاء مواضيع شائعة. 

ففي 4 مايو، على سبيل المثال، نشرت حسابات مرتبطة بالسعودية صورا ومقاطع فيديو تدّعي أن إطلاق نار مزعوم في قطر كان جزءا من انقلاب. وفي اليوم التالي، تكهنت حسابات مرتبطة بقطر بأن الملك السعودي قد توفّي. إن واقع تنظيم مثل هذه الحملات في كثير من الأحيان وعلى أعلى المستويات الحكومية يؤكد صعوبة حل الموقف.

وجنبا إلى جنب مع هذه التبادلات المريرة، ظهرت نوبات عارضة من النشاط الدبلوماسي الواعد بين الطرفين. ومع ذلك، فإن هذا التواصل الرسمي شيء روتيني ولا ينبغي تفسيره على أنه علامة على العلاقات الدافئة. 

على سبيل المثال، قبل بضعة أسابيع من اجتماع قمة "مجلس التعاون الخليجي" في الرياض في ديسمبر 2019، أفادت بعض التقارير أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة سرية إلى السعودية، واستمرت المناقشات بين الحكومتين لمدة شهر. وبحلول موعد انعقاد مؤتمر القمة، كان من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق عندما رفض الأمير تميم المشاركة في المؤتمر وأرسل رئيس وزرائه عوضا عنه.

وفي الآونة الأخيرة، عقدت دول "مجلس التعاون الخليجي" سلسلة من المناقشات الافتراضية على مستوى أدنى فيما يتعلق بوباء كورونا: فقد اجتمع وزراء الصحة في 14 مارس، ووزراء العمل في 15 أبريل، بينما اجتمع وزراء المالية في 21 أبريل. 

وللوهلة الأولى، يبدو وكأن هذه الاجتماعات تشكل تقدما كبيرا بالنظر إلى أن وزير الصحة القطري مُنع من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماع في السعودية بشأن الوباء في أواخر فبراير. ولكن على غرار المحادثات التي سبقت مؤتمر القمة، لا تبشّر هذه الاجتماعات على المستوى الأدنى إلا بقدر قليل من التقارب على نطاق أوسع.

الخلافات لا تقتصر على قطر

يميل الخلاف الرئيسي بين قطر والتحالف السعودي ـ الإماراتي ـ البحريني إلى الحصول على عناوين الأخبار، لكن دول "مجلس التعاون الخليجي" مليئة بالتصدّعات العميقة الأخرى. 

ففي سلطنة عُمان، يشعر القادة بالاستياء من الوجود العسكري السعودي المستمر في المهرة، المحافظة اليمنية التي تقع مباشرة على حدود السلطنة. علاوة على ذلك، في أبريل 2019، حكمت محكمة عُمانية على خمسة إماراتيين بالسجن بتهمة التجسس.

وفي الكويت، تبذل الحكومة قصارى جهدها للحفاظ على الحياد في النزاع، لكن الرياض وأبوظبي دفعاها مرارا وتكرارا لاتخاذ مواقف لصالحهما. والوضع صعب بشكل خاص على الكويت لأن البلاد تميل إلى إتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير من الدول الأخرى في "مجلس التعاون الخليجي". وبالتالي، عندما يُعبّر المواطنون العاديون عن آراء تثير استياء أي من الجانبين، تواجه السلطات ضغوطا خارجية لإسكاتهم.

أما التصدّعات الأخرى بين دول "مجلس التعاون الخليجي" فهي إما حديثة أو مرتبطة بالديناميكيات الإقليمية التي تبدو حتمية. على سبيل المثال، في حين لا تزال السعودية والإمارات تبدوان حليفتين، إلا أنه برزت خلافات ملحوظة بينهما حول كيفية التعامل مع المشاكل المتزايدة في جنوب اليمن. 

وعلى نطاق أوسع، تتشعب نزاعات دول "مجلس التعاون الخليجي" وتتضاعف بحيث تتخطى قضايا الإسلام السياسي (التي اشتدت مع الانتفاضات العربية عام 2011) والأضرار الناتجة عن الأزمات السابقة (على سبيل المثال، تورط سعودي وإماراتي مزعوم في محاولة الانقلاب المضاد في قطر عام 1996). وقد أدّى صعود جيل جديد من القادة الخليجيين إلى تمكين الأمراء الشباب الذي يرغبون في التعبير عن استقلاليتهم عن بعضهم البعض، وسيقومون بذلك في ظل ظروف مختلفة عن تلك التي كانت سائدة عندما تم تشكيل "مجلس التعاون الخليجي" في عام 1981 ـ بما في ذلك التهديدات الوجودية الجديدة داخل دول "مجلس التعاون" التي لا يمكن تجاهلها.

التداعيات السياسية

حتى إذا أسفرت المناقشات الوزارية الخليجية الأخيرة والتواصل مع الولايات المتحدة عن عقد اجتماع افتراضي على مستوى عالٍ أو حل دبلوماسي أوسع نطاقا للصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، إلا أن أي اتفاق مماثل سيكون سطحيا ـ فقد تبقى جذور الصراع على ما هي عليه، مما يزيد من احتمال تجدد النزاعات في المستقبل. 

ففي النهاية، وقّعت السعودية وقطر اتفاقين دائمين على ما يبدو بعد المواجهات الدبلوماسية في 2013 و2014، ولكنهما انهارا، وزادت الخلافات التي سعيا إلى حلها. ولعل الأهم من ذلك أنه من غير المرجح أن تزول العداوة الشخصية المتزايدة بين أبرز قادة دول "مجلس التعاون الخليجي".

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يوفّر أحد السيناريوهات حلا أشمل للنزاع، وهو: خلافة غير متوقعة للقيادة، وهي ما سعى كلّ خصم إلى التحريض عليها في البلدان المنافسة على مر السنين. 

ستحظى السياسة الأميركية في الخليج بفرصة أفضل بكثير لتحقيق ثمارها إذا تخلت عن مساعيها لرأب الصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وركزّت بشكل أكبر على العلاقات الثنائية مع كل دولة عضوة بصورة فردية

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة بعيدة الاحتمال إلى حدّ كبير في الوقت الحاضر لأن القادة الشباب قد أحكموا قبضتهم على السلطة في أهم ثلاث عواصم: الأمير تميم في الدوحة، وولي العهد محمد بن سلمان في الرياض، وولي العهد محمد بن زايد في أبو ظبي. 

ويقينا، يعتقد السعوديون والإماراتيون أن شخصيتين أكبر سنا لا تزالان تتحكمان بشؤون الدولة في قطر، ويجب إلقاء اللوم عليهما حول العديد من المشاكل المستمرة: والد تميم، الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم. ومن وجهة نظر الرياض وأبوظبي، فإن وفاة أحد الرجلين يمكن أن تغيّر ديناميكيات النزاع ـ على الرغم من أن احتمال حدوث تغيير ملحوظ سيكون منخفضا للغاية.

وفي ضوء هذه الوقائع، ستحظى السياسة الأميركية في الخليج بفرصة أفضل بكثير لتحقيق ثمارها إذا تخلت عن مساعيها لرأب الصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وركزّت بشكل أكبر على العلاقات الثنائية مع كل دولة عضوة بصورة فردية. 

وبغض النظر عن كيفية تطوّر الأحداث في المنطقة أو ضعف عمل "مجلس التعاون الخليجي" كمؤسسة، تحرص الدول الأعضاء الست على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. وتعني هذه المقاربة صياغة السياسات أو تعديلها بطريقة تعتبر "مجلس التعاون الخليجي" المنقسم من المسلّمات ـ بما في ذلك الجهود المبذولة لإطلاق "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط"، وهو إطار عمل اقترحته السعودية وتدعمه الولايات المتحدة ويتطلب تعاونا على مستوى دول "مجلس التعاون الخليجي" ككل من أجل العمل بالطريقة التي كانت متصورة أساسا في عام 2017. 

ومثل هذه التعديلات ستجعل الجهد العام لمواجهة إيران أكثر صعوبة، ولكن حتى التعاون منخفض المستوى بين دول "مجلس التعاون الخليجي" في هذا الصدد قد يكون مفيدا من خلال مشاركة أميركية حكيمة وواقعية.

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نبيل نويرة
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).