من زاوية أخرى

في رثاء صديق.. مات مرتين

14 مايو 2020
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة

منذ أن بدأت جائحة كورونا تزداد انتشارا وتوسعا في معظم دول العالم، وتتموضع بأقسى حالاتها وأشدها ضراوة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، أضع قلبي على يدي كل يوم خشية أن يصلني خبر محزن عن إصابة أحد من الأقارب، أو الأصدقاء من السوريين الذين توزعوا بين المدن الأوروبية والأميركية وباقي دول الشتات، أو من الأصدقاء الأحباء من غير السوريين، الذين يواجهون حتى الساعة، هذه الجائحة بذعر وصبر وترقب، شأنهم شأن معظم أفراد البشرية التي منيت بهذا البلاء العظيم.

خلال الأشهر الثلاث الفائتة، تناقلت المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا مؤسفة عن وفاة العديد من السوريين خارج بلدهم  بسبب فيروس كورونا، معظمهم أطباء وعاملون في المجال الطبي، كان لفقدانهم وخسارتهم أبلغ الأثر النفسي لدى مواطنيهم، وكل من تلقى خبر رحيلهم إثر هذه الجائحة الملعونة، ومع كل وفاة لأحدهم، كان الانطباع الحزين السائد، هو الإحساس الطاغي بالخسارة المدوية المضاعفة مرتين، لوفاتهم الفيزيائية المفاجئة أولا، ولعدم المقدرة على إرسال جثامينهم لدفنهم في تراب موطنهم مع ذويهم، بسبب تعطل الطيران، والمخاطر التي فرضها هذا الفيروس فيما يخص آليات مراسم الدفن، والحرمان من المشاركة في طقوس الصلاة، وتلقي العزاء فيهم بما يليق بهم.

رياض عصمت، لم يكن صديقا شخصيا لي وللعديدين فقط، هو أستاذ ودكتور ومثقف سوري بارز، يليق به وبتاريخه واجب التحية والعرفان، إذ يعتبر واحدا من أبرز "الشكسبيريين" المخلصين

أكتب هذه المقدمة وأفشل مرارا في محاولة تقمص الحيادية اللغوية والهروب بالكلمات خشية الوصول إلى هذه النقطة، حيث سأجد نفسي أواجه الحقيقة والقدر، وأنعي صديقا خاصا، هو الدكتور رياض عصمت، الزميل في موقع "الحرة" الرقمي، وأحد كتاب الرأي في "من زاوية أخرى"، الذي تلقيت بأسف شديد، مع كل زملائه ومواطنيه وأصدقائه ومحبيه وقرائه، صدمة نبأ وفاته في وقت مبكر من صباح يوم الخميس الرابع عشر من مايو 2020، إثر إصابته بفيروس كورونا ووفاته في الولايات المتحدة الأميركية.

رياض عصمت، لم يكن صديقا شخصيا لي وللعديدين فقط، هو أستاذ ودكتور ومثقف سوري بارز، يليق به وبتاريخه واجب التحية والعرفان، إذ يعتبر واحدا من أبرز "الشكسبيريين" المخلصين، ممن استطاعوا مقارعة النتاج والأثر الشكسبيري الإبداعي العالمي العظيم، ونقله وترجمته عمليا، ضمن أعمال فكرية وإبداعية كثيرة، تراوحت بين المقال الصحفي والدراما التلفزيونية والعروض المسرحية، والعديد من الكتب التي رفدت الثقافة السورية في هذا الإطار لسنوات طويلة.

الانطباع العام الذي تركه الأستاذ الدكتور رياض عصمت في كل من عرفه، سواء أصدقائه، أو طلابه في المعهد العالي للفنون المسرحي في دمشق الذي درّس فيه لسنوات، أو بصفته عميدا للمعهد لاحقا، أو عموم العاملين في المجال الفني الدرامي والمسرحي الذين جسدوا عمليا نصوصه المكتوبة، أو قادهم كمخرج في العديد من أعمال الدراما، والمسرح بشكل خاص، يتحدثون جميعا عن دماثة ولطف وكياسة هذا الرجل كانطباعات عامة، كانت بارزة وطاغية على شخصيته طوال الوقت. يضاف إليها أبرز صفة من صفاته وهي الانفتاح على العالم وتبنيه الذاتي لمفهوم الانفتاح كسلوك شخصي وعملي من قبله. 

وهي مواصفات لم تتوفر في بعض أبناء جيله من المثقفين البارزين الذي أظهروا في سلوكياتهم كثيرا من الانغلاق والنرجسية والتعالي على الجمهور، كما تعني فيما تعنيه، صعوبة العراك في وسط ثقافي غير صحي، يميل بعض أفراده إلى التوحش أحيانا من أجل نيل الفرص وتحقيق المكتسبات. 

هذه المواصفات الشخصية المذكورة التي تمتع بها الدكتور عصمت، كانت في الحقيقة، جزءا أصيلا من صميم تربيته الأسرية، ومن صميم شخصيته المكتسَبة، قام بتدعيمها وتأصيلها عبر فعل التثقيف الذاتي وناتجه، بحيث حوّل هذا الناتج الثقافي الشخصي، إلى سلوك إنساني مغاير، رقيق المعايير والأدوات، يشبه مفهوم القوة الناعمة، التي تكسر الحواجز الواهية مع الآخر، وتقرب في المسافات وتدعمها، كما تساعد حاملها، على نقل فكره بصياغات لغوية، ذات تأثير ثقافي هام، وأثر إنساني دائم، وبشكل مختصر، وكما جاء في قوله تعالى "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"، كان يكفي للدكتور عصمت أن يبتسم، حتى تتكشف بثوان طيب الروح والمحيا، وعمق الذات، أضاف إليها اجتهاده وسعيه الطويل للعمل على ذائقته وثقافته الذاتية، التي لم تتوقف حتى قبل وفاته بأيام قليلة.

ساهم الدكتور عصمت، دون معرفة شخصية، ودون تكلف أو منّة، في لعب دوره الثقافي الحقيقي والصادق، وإلقاء الضوء على العديد من المواهب السورية التي تبلورت فيما بعد وتابعت دربها الإبداعي

من الصعب أن يفصل المرء أحيانا بين الشخصي واللاشخصي، وبخاصة في مواجهة خبر مفجع وصادم يتعلق بصديق، هو شخصية اعتبارية، سيتحدث المختصون والأيام اللاحقة عن أثره المدون الذي تركه خلفه، وسيتحدث المحبون عن أثره الإنساني والوجداني الذي تركه في أنفسهم لزمن طويل، وببعض الشفافية، يمكن القول، وكما عبّر المفكر السوري وأحد رواد النهضة العربية عبد الرحمن الكواكبي، بأن مجد الانسان، المجد الحقيقي، هو محبة الناس له.

أدين للدكتور عصمت، شأني شأن الكثيرين من أبناء جيلي من أصحاب الشأن الإبداعي والثقافي، حيث كان للدكتور عصمت الفضل في التعريف بأسمائنا وتعريف الجمهور بإبداعاتنا الأولية، ونحن في بداية تلمس طرقنا نحو تحقيق موطئ قدم في الخارطة الثقافية السورية، ساهم الدكتور عصمت، دون معرفة شخصية، ودون تكلف أو منّة، في لعب دوره الثقافي الحقيقي والصادق، وإلقاء الضوء على العديد من المواهب السورية التي تبلورت فيما بعد وتابعت دربها الإبداعي.

قاس جدا أن أرثي صديقا، وأستاذا، يغيب في غفلة عنا، بعيدا عن وطنه، وأنا أتخيل معاناته المضاعفة الأخيرة وهو يفكر في احتمالات رحيله خارج البلاد، لكن العزاء، كل العزاء، أنه زرع في كل أرض أصدقاء ومحبين كثر، أثق أنهم سيتولون مهمة وداعه بما يليق به، وتقديم الإحاطة العاطفية لأسرته المفجوعة.

وداعا الأستاذ الدكتور رياض عصمت. لروحك السلام، ولأسرتك وأسرة "الحرة"، وجميع محبيك، خالص العزاء.

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من زاوية أخرى

إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة تجاه "مجلس التعاون الخليجي" المتصدّع

نبيل نويرة
14 مايو 2020
A handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows Saudi King Salman bin Abdulaziz (R) and Kuwaiti Emir Sheikh Sabah…

في 22 أبريل، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن انفراج محتمل في الخلاف الدبلوماسي القائم منذ فترة طويلة بين قطر والدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي". 

ومع ذلك، على الرغم من مؤشرات التقارب هذه، فمن غير المرجح إلى حدّ كبير أن يعيد الطرفان العلاقات إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2017، عندما قطعت البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى علاقاتها مع الدوحة وقدمت لها قائمة طويلة من المطالب الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

ولم تساهم السنوات التي تلت ذلك سوى في زيادة عدد النزاعات وحدتها بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، بما في ذلك الطرفان المحايدان بشكل رسمي الكويت وسلطنة عُمان. 

وعلى هذا النحو، ليس من الحكمة الاستمرار في تعليق الآمال على أن تكون الضغوط الدولية أو التهديدات والمصالح المشتركة كافية لحل هذا الوضع أو توحيد دول "مجلس التعاون الخليجي" في أي وقت قريب ـ وفي الواقع، يبدو أن الخلاف يزداد سوءا. وإذا لم تقم الحكومات الأجنبية بإعادة تشكيل سياساتها لتناسب هذا الواقع، فقد تثبت جهودها بأنها غير مثمرة أو حتى تأتي بنتائج عكسية.

الانقسامات بين دول "مجلس التعاون الخليجي" موجودة لتبقى

إن أحد الأسباب التي تجعل الصدع الحالي يبدو غير قابل للإصلاح على المدى القريب هو انخراط الشعوب فيه بطرق غير مسبوقة. فبخلاف النزاعات السابقة في "مجلس التعاون الخليجي"، التي بقيت على مستوى القيادة، يتم تشجيع مواطني كل دولة بشكل ناشط على إلقاء الشتائم على خصومهم اليوم، حتى على الطبقة الحاكمة ـ وهو خط أحمر لم يتم تجاوزه من قبل. 

ويحظى قادة دول "مجلس التعاون الخليجي" بحماية دستورية من الانتقادات في بلادهم، ولكن يتم الآن تصويرهم على نطاق واسع بعبارات ازدراء من قبل المعلّقين في الدول المجاورة. على سبيل المثال، أصبح أحد مستخدمي تويتر الإماراتيين سيئ السمعة لنشره تعليقات مسيئة بشكل منتظم حول الأمير تميم ووالدته موزة، لدرجة أن بعض المعلقين السعوديين والإماراتيين نَصحوا بعدم اتباع هذا النهج.

أحد الأسباب التي تجعل الصدع الحالي يبدو غير قابل للإصلاح على المدى القريب هو انخراط الشعوب فيه بطرق غير مسبوقة

وفي الواقع، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة المعركة الرئيسية للخلاف، حيث نشرت الحسابات (في هذه المواقع) أخبارا مزيّفة بينما تستخدم برامج الروبوت علامات تصنيف استفزازية لإنشاء مواضيع شائعة. 

ففي 4 مايو، على سبيل المثال، نشرت حسابات مرتبطة بالسعودية صورا ومقاطع فيديو تدّعي أن إطلاق نار مزعوم في قطر كان جزءا من انقلاب. وفي اليوم التالي، تكهنت حسابات مرتبطة بقطر بأن الملك السعودي قد توفّي. إن واقع تنظيم مثل هذه الحملات في كثير من الأحيان وعلى أعلى المستويات الحكومية يؤكد صعوبة حل الموقف.

وجنبا إلى جنب مع هذه التبادلات المريرة، ظهرت نوبات عارضة من النشاط الدبلوماسي الواعد بين الطرفين. ومع ذلك، فإن هذا التواصل الرسمي شيء روتيني ولا ينبغي تفسيره على أنه علامة على العلاقات الدافئة. 

على سبيل المثال، قبل بضعة أسابيع من اجتماع قمة "مجلس التعاون الخليجي" في الرياض في ديسمبر 2019، أفادت بعض التقارير أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة سرية إلى السعودية، واستمرت المناقشات بين الحكومتين لمدة شهر. وبحلول موعد انعقاد مؤتمر القمة، كان من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق عندما رفض الأمير تميم المشاركة في المؤتمر وأرسل رئيس وزرائه عوضا عنه.

وفي الآونة الأخيرة، عقدت دول "مجلس التعاون الخليجي" سلسلة من المناقشات الافتراضية على مستوى أدنى فيما يتعلق بوباء كورونا: فقد اجتمع وزراء الصحة في 14 مارس، ووزراء العمل في 15 أبريل، بينما اجتمع وزراء المالية في 21 أبريل. 

وللوهلة الأولى، يبدو وكأن هذه الاجتماعات تشكل تقدما كبيرا بالنظر إلى أن وزير الصحة القطري مُنع من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماع في السعودية بشأن الوباء في أواخر فبراير. ولكن على غرار المحادثات التي سبقت مؤتمر القمة، لا تبشّر هذه الاجتماعات على المستوى الأدنى إلا بقدر قليل من التقارب على نطاق أوسع.

الخلافات لا تقتصر على قطر

يميل الخلاف الرئيسي بين قطر والتحالف السعودي ـ الإماراتي ـ البحريني إلى الحصول على عناوين الأخبار، لكن دول "مجلس التعاون الخليجي" مليئة بالتصدّعات العميقة الأخرى. 

ففي سلطنة عُمان، يشعر القادة بالاستياء من الوجود العسكري السعودي المستمر في المهرة، المحافظة اليمنية التي تقع مباشرة على حدود السلطنة. علاوة على ذلك، في أبريل 2019، حكمت محكمة عُمانية على خمسة إماراتيين بالسجن بتهمة التجسس.

وفي الكويت، تبذل الحكومة قصارى جهدها للحفاظ على الحياد في النزاع، لكن الرياض وأبوظبي دفعاها مرارا وتكرارا لاتخاذ مواقف لصالحهما. والوضع صعب بشكل خاص على الكويت لأن البلاد تميل إلى إتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير من الدول الأخرى في "مجلس التعاون الخليجي". وبالتالي، عندما يُعبّر المواطنون العاديون عن آراء تثير استياء أي من الجانبين، تواجه السلطات ضغوطا خارجية لإسكاتهم.

أما التصدّعات الأخرى بين دول "مجلس التعاون الخليجي" فهي إما حديثة أو مرتبطة بالديناميكيات الإقليمية التي تبدو حتمية. على سبيل المثال، في حين لا تزال السعودية والإمارات تبدوان حليفتين، إلا أنه برزت خلافات ملحوظة بينهما حول كيفية التعامل مع المشاكل المتزايدة في جنوب اليمن. 

وعلى نطاق أوسع، تتشعب نزاعات دول "مجلس التعاون الخليجي" وتتضاعف بحيث تتخطى قضايا الإسلام السياسي (التي اشتدت مع الانتفاضات العربية عام 2011) والأضرار الناتجة عن الأزمات السابقة (على سبيل المثال، تورط سعودي وإماراتي مزعوم في محاولة الانقلاب المضاد في قطر عام 1996). وقد أدّى صعود جيل جديد من القادة الخليجيين إلى تمكين الأمراء الشباب الذي يرغبون في التعبير عن استقلاليتهم عن بعضهم البعض، وسيقومون بذلك في ظل ظروف مختلفة عن تلك التي كانت سائدة عندما تم تشكيل "مجلس التعاون الخليجي" في عام 1981 ـ بما في ذلك التهديدات الوجودية الجديدة داخل دول "مجلس التعاون" التي لا يمكن تجاهلها.

التداعيات السياسية

حتى إذا أسفرت المناقشات الوزارية الخليجية الأخيرة والتواصل مع الولايات المتحدة عن عقد اجتماع افتراضي على مستوى عالٍ أو حل دبلوماسي أوسع نطاقا للصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، إلا أن أي اتفاق مماثل سيكون سطحيا ـ فقد تبقى جذور الصراع على ما هي عليه، مما يزيد من احتمال تجدد النزاعات في المستقبل. 

ففي النهاية، وقّعت السعودية وقطر اتفاقين دائمين على ما يبدو بعد المواجهات الدبلوماسية في 2013 و2014، ولكنهما انهارا، وزادت الخلافات التي سعيا إلى حلها. ولعل الأهم من ذلك أنه من غير المرجح أن تزول العداوة الشخصية المتزايدة بين أبرز قادة دول "مجلس التعاون الخليجي".

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يوفّر أحد السيناريوهات حلا أشمل للنزاع، وهو: خلافة غير متوقعة للقيادة، وهي ما سعى كلّ خصم إلى التحريض عليها في البلدان المنافسة على مر السنين. 

ستحظى السياسة الأميركية في الخليج بفرصة أفضل بكثير لتحقيق ثمارها إذا تخلت عن مساعيها لرأب الصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وركزّت بشكل أكبر على العلاقات الثنائية مع كل دولة عضوة بصورة فردية

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة بعيدة الاحتمال إلى حدّ كبير في الوقت الحاضر لأن القادة الشباب قد أحكموا قبضتهم على السلطة في أهم ثلاث عواصم: الأمير تميم في الدوحة، وولي العهد محمد بن سلمان في الرياض، وولي العهد محمد بن زايد في أبو ظبي. 

ويقينا، يعتقد السعوديون والإماراتيون أن شخصيتين أكبر سنا لا تزالان تتحكمان بشؤون الدولة في قطر، ويجب إلقاء اللوم عليهما حول العديد من المشاكل المستمرة: والد تميم، الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم. ومن وجهة نظر الرياض وأبوظبي، فإن وفاة أحد الرجلين يمكن أن تغيّر ديناميكيات النزاع ـ على الرغم من أن احتمال حدوث تغيير ملحوظ سيكون منخفضا للغاية.

وفي ضوء هذه الوقائع، ستحظى السياسة الأميركية في الخليج بفرصة أفضل بكثير لتحقيق ثمارها إذا تخلت عن مساعيها لرأب الصدع بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وركزّت بشكل أكبر على العلاقات الثنائية مع كل دولة عضوة بصورة فردية. 

وبغض النظر عن كيفية تطوّر الأحداث في المنطقة أو ضعف عمل "مجلس التعاون الخليجي" كمؤسسة، تحرص الدول الأعضاء الست على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. وتعني هذه المقاربة صياغة السياسات أو تعديلها بطريقة تعتبر "مجلس التعاون الخليجي" المنقسم من المسلّمات ـ بما في ذلك الجهود المبذولة لإطلاق "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط"، وهو إطار عمل اقترحته السعودية وتدعمه الولايات المتحدة ويتطلب تعاونا على مستوى دول "مجلس التعاون الخليجي" ككل من أجل العمل بالطريقة التي كانت متصورة أساسا في عام 2017. 

ومثل هذه التعديلات ستجعل الجهد العام لمواجهة إيران أكثر صعوبة، ولكن حتى التعاون منخفض المستوى بين دول "مجلس التعاون الخليجي" في هذا الصدد قد يكون مفيدا من خلال مشاركة أميركية حكيمة وواقعية.

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نبيل نويرة
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).