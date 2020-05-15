من زاوية أخرى

الخارجون عن القانون يحكمون... لبنان

فارس خشّان
15 مايو 2020
Several hundred Lebanese people protest in the northern city of Tripoli on April 17, 2020 despite the country's coronavirus…
متظاهرون في مدينة طرابلس شمالي لبنان ضد الفساد والهدر

في 21 يونيو 2019 نشرت، في هذه الزاوية، مقالا بعنوان "لصوص...لبنان". موضوعه معابر التهريب بين لبنان وسوريا.

واليوم، عاد هذا الملف إلى الواجهة اللبنانية مجددا، من النقطة نفسها التي كانت قد أثيرت، قبل أحد عشر شهرا، وكان آخرون قد أثاروها، تباعا، منذ خمسة عشر عاما.

ومن متابعة هذا الملف المرهق ماليا واقتصاديا للبنان، يظهر، بشكل لا لبس فيه، أن المسؤولين اللبنانيين، على تنوع انتماءاتهم، يعرفون أدق تفاصيله، ولديهم خرائط واضحة عن المعابر غير الشرعية، كما عن الثغرات التي يحكم بها غير الشرعيين ضمن المعابر الشرعية نفسها.

وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة متلفزة خصصها للدفاع عن نفسه صدا لهجوم يتعرّض له، كشف، قبل أسابيع قليلة، كلفة التهريب من لبنان إلى سوريا، فحدد أنه على مدى خمس سنوات استورد لبنان لـ"حاجة غيره" مواد تصل قيمتها إلى عشرين مليار دولار أميركي، موزعة بمعدل أربعة مليارات دولار سنويا.

وهذا الرقم الذي حدده سلامة أوّلي، لأن لبنان كان، على مدى الخمس سنوات الأخيرة، يوفّر الدولارات من الخارج، بفوائد مرتفعة ومتراكمة تتراوح بين 8 و14 بالمئة سنويا.

وتصبح لهذا الرقم ميزة خاصة، عندما نعرف أن الحكومة اللبنانية الحالية تطمح إلى استقطاب ما مجموعه عشرين مليار دولار أميركي، من "صندوق النقد الدولي" ومن الأموال الموعودة لـ"لبنان الصالح" في مؤتمر "سيدر" الباريسي.

وهذا يفيد بأن لبنان، خلال الخمس سنوات الماضية، خسر بتهريب مواد أساسية، مثل الفيول والطحين، من احتياطاته بالعملات الصعبة، ما يفوق حجم طموحاته الاستقطابية الحالية للأموال.

مشكلة وجهة النظر هذه التي يحميها سلاح ومال إيرانيان وعقيدة من الطبيعة نفسهـا، أنها يستحيل أن تفرض نفسها إلا على ركام الدولة

هذه الكارثة المالية ـ الاقتصادية كان يمكن تجاوزها، لو أنها أصبحت فعلا ماضيا، لكن الأمور ليست كذلك، إذ يتضح أنها ليست فعلا حاضرا فحسب بل هي "فعل مضارع"، أيضا.

ومن يراهن على مصداقية الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذا التهريب، بموجب مقررات اجتماعها الأخير، يجهل طبيعة التركيبة السلطوية اللبنانية، فالمهربون ليسوا عصابة خفية تخرق القانون بحرفية، بل يشكلون مجموعة من صلب السلطة نفسها، لها "فلسفتها"، وتملك ما يكفي من قدرات لفرض إرادتها.

ويكفي في هذا الإطار، الالتفات إلى ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في آخر إطلالاته التلفزيونية، إذ اعتبر أن مكافحة التهريب بين لبنان وسوريا مهمة مستحيلة من دون تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

و"حزب الله" في موضوع التهريب هذا، ليس مجرد صاحب رأي، بل هو "متهم"، بأدلة مادية ومنطقية.

وهذا "المتهم" هو في آن "سيّد الحكومة" التي يراهن عليها البعض، بسذاجة، لوضع حد لواحدة من أسباب إيصال لبنان إلى كارثته الراهنة.

والحل الذي طرحه نصرالله لمكافحة التهريب مثير للسخرية، ليس لأنّ "المتهم" ينصّب نفسه مشترعا وقاضيا، فحسب بل لأنه "يستغبي" اللبنانيين وجميع المهتمين بهذه المسألة الشائكة.

ومرد هذا الاستغباء أن نصرالله يوحي وكأنّ التهريب المشكو منه يجري على بغال وحمير تعبر منافذ وعرة، مما يقتضي انتشارا واسعا على طول الحدود التي تفصل لبنان عن سوريا. في الواقع، إن هذا التهريب يتم، بواسطة صهاريج وشاحنات، و"على عينك يا تاجر".

أكثر من ذلك، إن الجهة السورية التي يشترط نصرالله التفاوض معها لمكافحة التهريب، متهمة هي الأخرى، بالتكافل والتضامن مع "حزب الله"، ذلك أن المخابرات السورية هي التي تستقبل الصهاريج والشاحنات المحملّة بالمواد المهرّبة من لبنان، وتستفيد منها، استعمالا واتجارا وكسبا.

أكثر من ذلك، فإنّ "حزب الله" الذي ألحق أضرارا كبيرة بلبنان، عندما ذهب ليحارب إلى جانب النظام السوري، رغما عن أنف لبنان، كان يمكنه، لو لم يكن متورطا، ورغما عن أنف لبنان أيضا، تقديم خدمة لبلاد الأرز المأزومة ولشعبها المنهوب، بتوسيع تنسيقه مع النظام السوري، لضرب التهريب والمهربين.

على أي حال، فإن تورط "حزب الله" والمخابرات السورية بملف التهريب، شكّل الخلفية التي ظهرت في قرارات الحكومة التي هدفت، في الواقع، إلى احتواء "الفضيحة" وليس إلى وضع حد لها.

هذه الحكومة التي تنبش ملفات خصومها وترفع شعار استرداد المال المنهوب، ضربت، في ملف التهريب الذي يعتبر ثاني أضخم أسباب الكارثة المالية في لبنان بعد ملف الكهرباء، صفحا عن الماضي، وتجاهلت العصابة المنظمة، وكرست اهتمامها على ما تعثر عليه مهرّبا على الطريق، من الآن فصاعدا.

ويشكل ملف التهريب وطريقة التعامل معه على الرغم مما كبده للبنان من خسائر، مجرد نموذج عن المقاربات الرسمية المخادعة للمشكلات اللبنانية المتراكمة.

وهذه المقاربات لا تبشر بمستقبل واعد، حتى لو تغاضى المجتمع الدولي عن المواصفات السياسية والإصلاحية المفترض توافرها في أي دولة، ومنح لبنان بعض الأموال الملحة، درءً للجوع الذي يطرق أبواب اللبنانيين.

إنّ الأزمات الحادة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الحكومات المتعاقبة عن حلها، ولو حسنت نيات القائمين عليها، تكمن في "استثنائية" دولة لبنان، المسكوت عنها، رضاء أم قسرا.

إن لبنان يحتاج إلى جهد كبير وتضحيات جسام، حتى يصبح دولة طبيعية.

ليس المهم من يؤيّد "حزب الله" أو يعارضه، ومن يعتبره "حركة مقاومة" أو "تنظيما إرهابيا"، بل المهم أن يتم احتساب كلفته على لبنان وعلى شعبه.

لبنان، خلال الخمس سنوات الماضية، خسر بتهريب مواد أساسية، مثل الفيول والطحين، من احتياطاته بالعملات الصعبة، ما يفوق حجم طموحاته الاستقطابية الحالية للأموال

أدبيات الجهات التي تعتقد بأنها تنطق باسم الدولة اللبنانية معقولة، ولكنها من دون جدوى، طالما أن "حزب الله" يمسك بالقرار، ليس بفضل حنكته وشعبيته وجهده، بل بفضل سلاحه الذي أذاق اللبنانيين، مرارا وتكرارا، طعمته الدموية المرعبة.

و"حزب الله"، في كل ما يتصل بالدولة اللبنانية، له وجهة نظر أخرى: في الحرب، في العلاقات الإقليمية، في التعاطي مع المجتمع الدولي وقراراته، في موقع إيران، في دور آل الأسد في سوريا، في وظيفة لبنان، في نظامه المصرفي، في دوره السياحي، وخلافه.

ومشكلة وجهة النظر هذه التي يحميها سلاح ومال إيرانيان وعقيدة من الطبيعة نفسهـا، أنها يستحيل أن تفرض نفسها إلا على ركام الدولة.

وفي المقابل، وحتى تاريخه، لا وجود لمن يملك القدرة على التصدّي. حتى الجهات التي كان يرجى منها الصمود تتعرّض للتفتيت. نظرة سريعة على حال القوى التي خرجت من الحكومة، كما على حال ثورة 17 أكتوبر، تكفي.

لسوء حظ الشعب اللبناني أنّ الطبقة السياسية تقدّم له كل يوم عرضا مسرحيا يسلّيه، مثل "صراع الأخوين" و"أطماع العديلين" و"قضاء المظلومين"، فيلتهي عن حقيقة مرة وموجعة ومكلفة، وهي أن الخارجين عن القانون... يحكمونه.

فارس خشّان
فارس خشّان
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من زاوية أخرى

ماذا لو اتبع العالم الإسلامي أفكار فرج فودة

د. توفيق حميد
15 مايو 2020
One of the Islamic militants from the fundamentalist Jamaa Islamiyya group accused of killing 26 policemen in attacks in 1992…
أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، المتهمة بعدد من أعمال العنف في مصر ومن بينها اغتيال فرج فودة، خلال إحضاره إلى جلسات المحاكمة

مات فرج فودة ولم تمت أفكاره. وقف الرجل العظيم بمفرده مقابل جحافل القسوة والطغيان والعنف باسم الدين. لم يتردد، ولو للحظة، في قول الحق الذي لم يستطع أعداؤه من المتطرفين إلا أن يحاولوا قمعه بقتله بوحشية فخلدت أفكاره. شمس فرج فودة وأمثاله من المصلحين لم ولن تنطفئ.

نعم هم قتلوا جسدك يا شهيد القلم، ولكنهم لم ولن يقتلوا روحك الطاهرة التي تنبض حتى هذه اللحظات عبر الأثير وعبر شبكات الإنترنت لتعلن للعالم أجمع أن خفافيش الظلام لم تستطع قتلك يا فودة!

سؤالي اليوم هو: ماذا لو أدرك العالم الإسلامي عظمتك قبل موتك وانتصر لفكرك؟ وماذا كان سيحدث لو لم يحاولوا قتل روح الحق النابضة في كلماتك؟

أقول لك يا شهيد الكلمة ماذا كان سيحدث...

ـ كان العالم الإسلامي ليكون اليوم بلا إرهاب، وكان الملايين من الناس ستنعم بالسياحة العالمية قادمة إلى أوطانهم فيختفي الفقر والعوز عند كثيرين.

ـ ولم يكن تنظيم "داعش" ليولد من رحم الفكر المتطرف، ولم نكن لنرى أسواق النخاسة وبيع النساء في الأسواق يعود ليطل بصورته البشعة علينا في القرن الواحد والعشرين.

فكر من قتلوك يترنح أمام ضربات العقل التي تفتك به كل لحظة وبلا شفقة عبر عالم الإنترنت، فيسقط تدريجيا أمامها فيكون مثل "هشيم المحتظر!"

ـ ولم يكن الضابط الأردني "معاذ الكساسبة" ليموت حرقا بأيدي المتشددين الإسلاميين.

ـ ولم تكن الكنائس لتنفجر وتترك وراءها ثكلى وأرامل ويتامى يتألمون للأبد لفراق أحبائهم.

أقول لك يا شهيد الكلمة ماذا كان سيحدث أيضا لو اتبع العالم الإسلامي فكرك الرائع...

ـ لم نكن لنرى ظاهرة "الإسلاموفوبيا" أو كراهية الإسلام والتي نشأت بعد جريمة الحادي عشر من سبتمبر وانتهت بتدمير العراق ودك أفغانستان.

ـ ولم نكن لنرى إهانات يومية للإسلام وللرسول الذي صوره المتطرفون في كتبهم وكأنه زير نساء يجامع 9 منهن في ليلة واحدة كما روى البخاري.

ـ ولم نكن لنرى اتهامات للرسول بأنه مصاب بشذوذ ممارسة الجنس مع الأطفال كما ذكرت كتب تراثهم أنه تزوج طفلة ودخل بها وهي بنت 9 سنين!

ـ ولم نكن لنرى العالم يقول عن الإسلام إنه دين إرهاب بعدما قال لهم المتطرفون إن رسول الإسلام قال "عَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّه عنْهَما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ" (مُتفق عليه).

ـ ولم نكن لنرى العالم يقول عن رسول الإسلام إنه مجرم حرب يسترق النساء في الحروب لاغتصابهن كسبايا حرب كما روت لهم كتب التراث عنه في قصة صفية بنت يحيى وغيرها من سبايا الحرب كما جاء في القصة التالية في كتب التراث "أن كنانة بن الربيع (زوج السيدة صفية بنت حييّ) والذي كان من يهود بني النضير رفض أن يدل المسلمين على كنوز قومه فأمر الرسول الزبير بن العوام ليعذبه حتى يدل المسلمين على مكان الكنز ولما أصر على عدم الاعتراف دفع به الرسول إلى محمد بن مسلمة فقطع عنقه ثم بعد ذلك قام عليه السلام بسبي امرأته صفية بنت حييّ وتزوجها في مقابل إطلاق سراحها!".

لو انتصرت أفكارك يا شهيد الكلمة وينبوع الحق لكان الآلاف من ضحايا الإرهاب يعيشون بين أحبائهم حتى يومنا هذا!

ـ ولم نكن لنرى العالم يقول عن الرسول الكريم إنه سفاح يفتك بمن يخالفه الرأي، كما ذكروا لهم في تراثهم المظلم الذي قال إن رسول الإسلام قتل امرأة عجوزا اسمها أم قرفة بصورة وحشية، لا لشيء إلا لأنها قالت شعرا تهجوه فيه، فكما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: "عمد قيس بْن المحسر إلى أم قرفة، وهي عجوز كبيرة، فقلتها قتلا عنيفا: ربط بين رجليها حبلا ثُمَّ ربطها بين بعيرين ثُمَّ زجرهما فذهبا فقطعاها".

لو انتصرت أفكارك يا شهيد الكلمة وينبوع الحق لكان الآلاف من ضحايا الإرهاب يعيشون بين أحبائهم حتى يومنا هذا!

كل هذا كان سيحدث لو سمع العالم الإسلامي كلامك يا فرج فودة!

لله درك يا فرج فودة فأنا أكاد أراك الآن تبتسم وأنت ترى أن فكر من قتلوك يترنح أمام ضربات العقل التي تفتك به كل لحظة وبلا شفقة عبر عالم الإنترنت، فيسقط تدريجيا أمامها فيكون مثل "هشيم المحتظر!".

أعرف أن كثيرين تكلموا عن وهاجموا المدعو "أحمد الرافعي" والذي حاول إهانتك وأنت لا تملك حق الرد عليه، ولكني لم أتكلم عنه في هذه الرسالة لأنه أقل من أن يذكر بجانبك يا شعلة الحق الخالدة: فرج فودة

توفيق حميد
د. توفيق حميد
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