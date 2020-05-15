من زاوية أخرى

يوجد بشر ولكن لا يوجد إنسان

عمران سلمان
15 مايو 2020
Men carrying relief walk along a deserted street as the sun sets during the fifty-two day of the lockdown imposed by the…

ثمة في كتابات المفكر السوري أدونيس الكثير مما يستفز، ولكنه دائما استفزاز جميل يحرض الفكر على الحركة والخروج من منطقة الأمان الثقافي والمعرفي، إلى مساحات لا مفكر فيها.. وهو الخروج الضروري واللازم لحدوث أي عملية تغيير أو إبداع حقيقية.

رفض الإنسان

يتساءل أدونيس: "لماذا يُعذّب أو يقتل الإنسانُ الإنسانَ انطلاقا من مُعتَقَد خاصّ هو غالبا ديني ـ عنصُري؟ علما أن الطبيعة لا تُعذّبه. وأن ما وراء الطبيعة لا يعذبه أيضا، وأن أسبابَ شقاء البشر ليست إلهية، وليست شيطانية، وأنها تصدر عن الإنسان ذاتِه، ومنه هو ذاتُه.

لماذا لا يكون شقاءُ الإنسان الشّغلَ الشّاغلَ الأوّل للإنسان، إذا كان إنسانا حقا؟

وبأيِّ عَدْل إذا أو دين يمكن العربيّ اليوم، أن يكره الفكرَ أو التعقُّلَ العلمانيّ، أو الحقوق المدنيّة، أو الحريات، أو يقبل بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، أو بثقافة التكفير؟ أليس هذا كله رفضا للإنسان ذاته؟".

الكائن البشري وعيه متدن، وهو مقيد ضمن محدوديته، فلا يرى ما هو خارجه إلا انطلاقا من ذاته ومن مصلحته ومن معياره ومن قيمه ورغباته

الإجابة المباشرة على السؤال الأخير بالذات، بلى إنه رفض للإنسان، ولكن هذا ليس من قبل الإنسان نفسه. وإنما من قبل الكائن البشري الذي لم ينضج ولم يصل بعد إلى مرحلة الإنسان. هذا يحيلنا، إجبارا، إلى التمييز بين ما هو بشري وما هو إنساني، وما إذا كنا نتحدث عن إنسان أم عن بشر. قد تبدو هذه من قبيل المترادفات، لكنها ليست كذلك.

عمل إضافي

في أي مكان تنتشر الكراهية ويسود منطق الغلبة والعنف فاعلم أنه وإن يكن هناك بشر فإنه لا يوجد إنسان. فالإنسان ليس نتاجا لعملية بيولوجية كما يحدث مع سائر المخلوقات، بما فيها الكائنات البشرية. ولا يكفي وجود أبوين لخلق إنسان. الإنسان هو أعلى مرحلة في سلسلة تطور المخلوقات وهو نتيجة عمل إضافي يمر به الكائن البشري كي يتحول إلى إنسان.

فالكائن البشري من الناحية الجوهرية لا يختلف عن باقي المخلوقات، إذا تعلق الأمر بالوظائف الرئيسية، مثل الحركة والتكاثر والسعي للحصول على الطعام والاستحواذ على وسائل إنتاجه... إلخ. وحتى العقل واللغة لديه هما بمثابة الحواس التي عوض بها نقصه الجسماني كي تساعده في الصراع من أجل البقاء.

بينما الإنسان من الناحية الأخرى يتفرد من بين المخلوقات، من بين ما يتفرد، بإدراك أنه من أجل أن يبقى فإنه لا يحتاج إلى أن يخوض أي صراع. لأن فكرة الصراع والعنف الناجم عنه لا تليقان بالإنسان. فالبقاء ليس مرتبطا بأي من الوظائف الرئيسية تلك. إنه بقاء مستمر ومستمد من قيمة أعلى من الوجود نفسه.

بمعنى أن وجود الإنسان ليس مرتبطا بما يحيط به من موجودات، سواء كانت في يديه أو في أيدي الآخرين، وإنما في إدراكه بأن وجوده الحقيقي ليس معرضا للتهديد من أي شيء، لأنه لم يبدأ كي ينتهي.

الإنسان والبشر

في منطقتنا العربية، كما في مناطق أخرى في العالم، يمكن للمرء أن يجد الكثير من البشر حقا، ولكن ليس من السهل العثور على إنسان.

ما الذي يميز الإنسان عن الكائن البشري؟ الإنسان يملك وعيا متطورا وهو يستطيع أن يخرج من حيزه الصغير وأن يتجاوز ذاته، إلى ما هو أبعد منها، فيرى كل ما في الحياة، بما في ذلك الآخرين من منظورهم أيضا وليس فقط من منظوره الشخصي. وهو حين يفعل ذلك لا يمكن أن ينشأ بينه وبينهم أي تعارض أو تناقض. فاختلاف الآراء أو الأفكار هو اختلاف في زاوية النظر للأشياء وفي التجربة الشخصية لكل واحد، وليس اختلافا في الجوهر أو الأصل الكامن في كل منهم.

كل كائن بشري هو مشروع إنسان وبإمكانه أن يتطور في هذا الاتجاه والذي هو الغاية من وجوده

بينما الكائن البشري وعيه متدن، وهو مقيد ضمن محدوديته، فلا يرى ما هو خارجه إلا انطلاقا من ذاته ومن مصلحته ومن معياره ومن قيمه ورغباته. بالنسبة له فإن الآخرين ذوات منفصلة ومنافسة، إما أن يخضعوا لمصلحته ومعياره ويوافقونه الرأي، وإلا وجب عليه مواجهتهم والتغلب عليهم بطريقة من الطرق. والحروب والنزاعات والمشاحنات والمكايدات ليست سوى تعبير عن هذا الاتجاه، وإن لم تكن التعبير الوحيد، وإن اتخذت لها أسماء أو عناوين شتى.

رحلة التحول

وبالعودة إلى أسئلة أدونيس، فإن الذي يرفض الفكر ويرفض التعقل العلماني أو الحقوق المدنية أو الحريات أو الذي يرفض الآخر ليس هو الإنسان هنا، ولكنه الكائن البشري. والذي يقتل ويمارس العنف اللفظي والجسدي على هذا النطاق الواسع، والمنفلت من كل عقال، هو أيضا الكائن البشري وليس الإنسان. 

وقد كان من المتصور أن الأديان أو العقائد المختلفة تساعد الكائن البشري في التحول إلى إنسان. لكن من الواضح أنها، في حين قد توفر له هذه الإمكانية، فإنها لا تضمنها. بل أكثر من ذلك فإن الكائن البشري يستخدمها هي الأخرى لضمان تفوقه وإخضاعه للآخرين.

لحسن الحظ فإن كل كائن بشري هو مشروع إنسان وبإمكانه أن يتطور في هذا الاتجاه والذي هو الغاية من وجوده. ولعل أول خطوة على هذا الطريق هي أن يراقب المرء أفكاره وأقواله وأفعاله ومشاعره كي يعرف بالضبط أين موقعه في هذا السلم. فمتى عرف ذلك أصبح من السهل عليه أن يبدأ رحلة التحول.

عمران سلمان
عمران سلمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

في رثاء صديق.. مات مرتين

كوليت بهنا
14 مايو 2020
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة

منذ أن بدأت جائحة كورونا تزداد انتشارا وتوسعا في معظم دول العالم، وتتموضع بأقسى حالاتها وأشدها ضراوة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، أضع قلبي على يدي كل يوم خشية أن يصلني خبر محزن عن إصابة أحد من الأقارب، أو الأصدقاء من السوريين الذين توزعوا بين المدن الأوروبية والأميركية وباقي دول الشتات، أو من الأصدقاء الأحباء من غير السوريين، الذين يواجهون حتى الساعة، هذه الجائحة بذعر وصبر وترقب، شأنهم شأن معظم أفراد البشرية التي منيت بهذا البلاء العظيم.

خلال الأشهر الثلاث الفائتة، تناقلت المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا مؤسفة عن وفاة العديد من السوريين خارج بلدهم  بسبب فيروس كورونا، معظمهم أطباء وعاملون في المجال الطبي، كان لفقدانهم وخسارتهم أبلغ الأثر النفسي لدى مواطنيهم، وكل من تلقى خبر رحيلهم إثر هذه الجائحة الملعونة، ومع كل وفاة لأحدهم، كان الانطباع الحزين السائد، هو الإحساس الطاغي بالخسارة المدوية المضاعفة مرتين، لوفاتهم الفيزيائية المفاجئة أولا، ولعدم المقدرة على إرسال جثامينهم لدفنهم في تراب موطنهم مع ذويهم، بسبب تعطل الطيران، والمخاطر التي فرضها هذا الفيروس فيما يخص آليات مراسم الدفن، والحرمان من المشاركة في طقوس الصلاة، وتلقي العزاء فيهم بما يليق بهم.

رياض عصمت، لم يكن صديقا شخصيا لي وللعديدين فقط، هو أستاذ ودكتور ومثقف سوري بارز، يليق به وبتاريخه واجب التحية والعرفان، إذ يعتبر واحدا من أبرز "الشكسبيريين" المخلصين

أكتب هذه المقدمة وأفشل مرارا في محاولة تقمص الحيادية اللغوية والهروب بالكلمات خشية الوصول إلى هذه النقطة، حيث سأجد نفسي أواجه الحقيقة والقدر، وأنعي صديقا خاصا، هو الدكتور رياض عصمت، الزميل في موقع "الحرة" الرقمي، وأحد كتاب الرأي في "من زاوية أخرى"، الذي تلقيت بأسف شديد، مع كل زملائه ومواطنيه وأصدقائه ومحبيه وقرائه، صدمة نبأ وفاته في وقت مبكر من صباح يوم الخميس الرابع عشر من مايو 2020، إثر إصابته بفيروس كورونا ووفاته في الولايات المتحدة الأميركية.

رياض عصمت، لم يكن صديقا شخصيا لي وللعديدين فقط، هو أستاذ ودكتور ومثقف سوري بارز، يليق به وبتاريخه واجب التحية والعرفان، إذ يعتبر واحدا من أبرز "الشكسبيريين" المخلصين، ممن استطاعوا مقارعة النتاج والأثر الشكسبيري الإبداعي العالمي العظيم، ونقله وترجمته عمليا، ضمن أعمال فكرية وإبداعية كثيرة، تراوحت بين المقال الصحفي والدراما التلفزيونية والعروض المسرحية، والعديد من الكتب التي رفدت الثقافة السورية في هذا الإطار لسنوات طويلة.

الانطباع العام الذي تركه الأستاذ الدكتور رياض عصمت في كل من عرفه، سواء أصدقائه، أو طلابه في المعهد العالي للفنون المسرحي في دمشق الذي درّس فيه لسنوات، أو بصفته عميدا للمعهد لاحقا، أو عموم العاملين في المجال الفني الدرامي والمسرحي الذين جسدوا عمليا نصوصه المكتوبة، أو قادهم كمخرج في العديد من أعمال الدراما، والمسرح بشكل خاص، يتحدثون جميعا عن دماثة ولطف وكياسة هذا الرجل كانطباعات عامة، كانت بارزة وطاغية على شخصيته طوال الوقت. يضاف إليها أبرز صفة من صفاته وهي الانفتاح على العالم وتبنيه الذاتي لمفهوم الانفتاح كسلوك شخصي وعملي من قبله. 

وهي مواصفات لم تتوفر في بعض أبناء جيله من المثقفين البارزين الذي أظهروا في سلوكياتهم كثيرا من الانغلاق والنرجسية والتعالي على الجمهور، كما تعني فيما تعنيه، صعوبة العراك في وسط ثقافي غير صحي، يميل بعض أفراده إلى التوحش أحيانا من أجل نيل الفرص وتحقيق المكتسبات. 

هذه المواصفات الشخصية المذكورة التي تمتع بها الدكتور عصمت، كانت في الحقيقة، جزءا أصيلا من صميم تربيته الأسرية، ومن صميم شخصيته المكتسَبة، قام بتدعيمها وتأصيلها عبر فعل التثقيف الذاتي وناتجه، بحيث حوّل هذا الناتج الثقافي الشخصي، إلى سلوك إنساني مغاير، رقيق المعايير والأدوات، يشبه مفهوم القوة الناعمة، التي تكسر الحواجز الواهية مع الآخر، وتقرب في المسافات وتدعمها، كما تساعد حاملها، على نقل فكره بصياغات لغوية، ذات تأثير ثقافي هام، وأثر إنساني دائم، وبشكل مختصر، وكما جاء في قوله تعالى "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"، كان يكفي للدكتور عصمت أن يبتسم، حتى تتكشف بثوان طيب الروح والمحيا، وعمق الذات، أضاف إليها اجتهاده وسعيه الطويل للعمل على ذائقته وثقافته الذاتية، التي لم تتوقف حتى قبل وفاته بأيام قليلة.

ساهم الدكتور عصمت، دون معرفة شخصية، ودون تكلف أو منّة، في لعب دوره الثقافي الحقيقي والصادق، وإلقاء الضوء على العديد من المواهب السورية التي تبلورت فيما بعد وتابعت دربها الإبداعي

من الصعب أن يفصل المرء أحيانا بين الشخصي واللاشخصي، وبخاصة في مواجهة خبر مفجع وصادم يتعلق بصديق، هو شخصية اعتبارية، سيتحدث المختصون والأيام اللاحقة عن أثره المدون الذي تركه خلفه، وسيتحدث المحبون عن أثره الإنساني والوجداني الذي تركه في أنفسهم لزمن طويل، وببعض الشفافية، يمكن القول، وكما عبّر المفكر السوري وأحد رواد النهضة العربية عبد الرحمن الكواكبي، بأن مجد الانسان، المجد الحقيقي، هو محبة الناس له.

أدين للدكتور عصمت، شأني شأن الكثيرين من أبناء جيلي من أصحاب الشأن الإبداعي والثقافي، حيث كان للدكتور عصمت الفضل في التعريف بأسمائنا وتعريف الجمهور بإبداعاتنا الأولية، ونحن في بداية تلمس طرقنا نحو تحقيق موطئ قدم في الخارطة الثقافية السورية، ساهم الدكتور عصمت، دون معرفة شخصية، ودون تكلف أو منّة، في لعب دوره الثقافي الحقيقي والصادق، وإلقاء الضوء على العديد من المواهب السورية التي تبلورت فيما بعد وتابعت دربها الإبداعي.

قاس جدا أن أرثي صديقا، وأستاذا، يغيب في غفلة عنا، بعيدا عن وطنه، وأنا أتخيل معاناته المضاعفة الأخيرة وهو يفكر في احتمالات رحيله خارج البلاد، لكن العزاء، كل العزاء، أنه زرع في كل أرض أصدقاء ومحبين كثر، أثق أنهم سيتولون مهمة وداعه بما يليق به، وتقديم الإحاطة العاطفية لأسرته المفجوعة.

وداعا الأستاذ الدكتور رياض عصمت. لروحك السلام، ولأسرتك وأسرة "الحرة"، وجميع محبيك، خالص العزاء.

كوليت بهنا
كوليت بهنا
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).