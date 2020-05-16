من زاوية أخرى

روسيا وكورونا... من العزل الصحي إلى العزل السياسي

مصطفى فحص
16 مايو 2020
A woman walks past Christ the Savior cathedral in central Moscow on May 14, 2020, amid the outbreak of COVID-19, caused by the…
نسبة تفشي فيروس كورونا في روسيا تجاوزت 10 آلاف في اليوم، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم

أضرت جائحة كورونا مباشرة بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعطلت مسلسل انتصاراته الخارجية والداخلية. إلى درجة أنها وضعت مستقبله السياسي ومبايعته قائدا لروسيا إلى الأبد على المحك.

فبين عدم الشفافية بمصارحة الروس حول حجم تفشي الوباء منذ بدايته من أجل تمرير الاستفتاء الذي كان مقررا في 22 أبريل الماضي، حول مجموعة تعديلات دستورية تضمن بقاء طويل الأمد لبوتين في السلطة، وبين تخليه عن دوره في قيادة مواجهة وطنية ضد كورونا وتركها للقادة المحليين، ولجوئه إلى التعامل "بلا مركزية" لتخفيف الأعباء على موقعه، دفع الروس إلى التساؤل الجدي عن قدرات رئيسهم القيادية، وعن مدى سيطرته مستقبلا على مفصل صنع القرار.

فالقيصر الجديد  الذي استعرض على مدى عقدين قدراته الدولية، ومارس خداعه الجيوسياسي، وعطل قرارات الأمم المتحدة في عدة شؤون دولية، لم يتردد في نقل المسؤولية إلى السلطات المحلية، باستثناء خروجه العلني الوحيد في أواخر شهر مارس مرتديا بدلة وقاية صفراء أثناء تفقده لمستشفى الفيروسات التاجية الرئيسي في موسكو، ومن ثم توارى عن الأنظار متخليا عن صورته القيادية القوية.

تزيد كورونا من عزلة القيصر، وهو يتجنب إلى الآن لقاء أقرب رجالاته

هذا ما دفع عالم السياسة ألكسندر كينيف إلى الاعتقاد أن بوتين فقد صورة "الرجولة" التي دعمت حكمه لفترة طويلة، وقال: "لم يعد يبدو قائدا قويا. لسنوات عديدة، كانت شخصيته الكاريزمية استعراضية، وهذا أكسبه الاحترام حتى من أولئك الذين لم يكونوا سعداء به لكنه يبدو الآن وكأنه ذئب قديم مريض".

هذا الطعن في قدراته القيادية دفع إلى مقارنته بأقرانه الغربيين وكيفية تعاطيهم مع جائحة كورونا وكيف استغلوها من أجل تحسين صورتهم أمام ناخبيهم وفي رفع نسبة المؤيدين لهم. على سبيل المثال، شهدت معدلات تأييد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ارتفاعا بنسبة 17 نقطة إلى 51٪ بحلول أبريل، وفقا لاستطلاع أجرته شركة Ipsos، مما عزز صورة حزبه المحافظ.

فموسكو اليوم عالقة ما بين عجز الرئيس وبين شيخوخة الدولة، وهي حالة أخطر من شيخوخة النظام، خصوصا أن النظام يرتبط عادة برأس الهرم، ولكن الدولة العاجزة عن تدوير زوايها، تصبح كيانا مهددا في استقراره العام، وهذا التهديد الذي فضحه الوباء، هو بالأساس نتيجة أوبئة سياسية تقع تحت ضغوط صحية واقتصادية تهدد استقرارها الاجتماعي، نتيجة عوامل عدة أهمها ضعف التنمية وتراجع الخدمات والعجز في الميزانية نتيجة صراعات خارجية أدت إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية.

مما لا شك فيه أن تداعيات كورونا وما بعدها قد عززت فرضية حصول أزمة اقتصادية قاسية في روسيا قريبا، فقد أكد رئيس غرفة التدقيق الروسية يأليكسي كودرين أن البطالة يمكن أن تزيد إلى 10 في المئة، بينما يتوقع خبراء بنك ألفا أن الأجور الحقيقية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 5 في المئة، ما دفع إلى حديث عن ضرورة تخفيف قيود العزل التي فرضتها الدولة من أجل تفادي هذه الأزمة خصوصا أن استطلاعا للرأي نشره مركز استطلاع VTsIOM التابع للدولة، أشار إلى أن 80 في المئة من المستطلعين يؤيدون قرار الرئيس بإعادة البلاد إلى العمل.

وأمام هذه الضغوط الاقتصادية اضطر الرئيس الروسي إلى الإعلان يوم الإثنين الفائت أنه "ابتداء من 12 مايو ستنتهي فترة منع العمل بأكملها ولجميع القطاعات الاقتصادية"، وأضاف بوتين "من صالحنا جميعا أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته بسرعة". 

تداعيات كورونا وما بعدها قد عززت فرضية حصول أزمة اقتصادية قاسية في روسيا قريبا

ولكن الصدمة كانت بالارتفاع الهائل بحجم المصابين الذي تجاوز إلى الآن 250 ألف، مع نسبة تفشي تجاوزت 10 آلاف في اليوم، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وضعت روسيا في المرتبة الثانية عالميا بحجم المصابين والوفيات بعد الولايات المتحدة مباشرة، لكن مع فرق واضح في قدرات البلدين الصحية والاقتصادية، وفي حضور شبه يومي للرئيس الأميركي والغياب شبه التام للرئيس الروسي، الأمر الذي دفع الباحثة في مؤسسة مشروع التحليل السياسي R.Politik تاتيانا ستانوفايا إلى القول "لقد فقد بوتين اتصاله بالواقع"، وأضافت "يبدو أنه لا يفهم أي بلد موجود فيه".

تزيد كورونا من عزلة القيصر، وهو يتجنب إلى الآن لقاء أقرب رجالاته خصوصا بعد إصابة المتحدث باسمه دمتري بيسكوف، إضافة إلى خمسة وزراء في حكومته. فتهديد كورونا منعه من إجراء الاستفتاء ومن الاحتفال بيوم النصر على النازية في 9 مايو، وهو يجبره اليوم على التخلي عن سلطته العمودية لصالح حكام الأقاليم كأنه يريد أن يكون الناجي السياسي الوحيد من تداعيات ما بعد كورونا.

مصطفى فحص
مصطفى فحص
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من زاوية أخرى

وحشية الحجر

د. نادية عويدات
16 مايو 2020
A girl soccer player from the Croix-des-Bouquets Sports Center walks through a dormitory corridor at the center in Croix-des…
تذكرني أيام الحجر هذه بأيام الحجر في منزل والدي والتي كانت تفرض علي لأشهر وأحيانا لفترات أطول

أثبت الحجر الصحي فعاليته ليس فقط للحد من انتشار الفيروس، لكن للسيطرة أيضا على أرواح البشر وقوقعتها وزجها في مساحة صغيرة يسهل فيها التحكم بهم. 

دفع الجلوس الطويل في المنزل البشرية كي تدرك حاجة الإنسان الماسة لحرية التنقل والاختلاط بالآخرين للعيش حياة مليئة بالتجارب تثري وعي الإنسان وتزيد من سعادته وشعوره بأنه لا يزال على قيد الحياة. وفي ذلك تذكير إضافي، ربما صرنا بحاجة إليه، إلى المقولات الخلدونية التي أولت حياة العمران والاجتماع أولوية قصوى.

تذكرني أيام الحجر هذه بأيام الحجر في منزل والدي والتي كانت تفرض علي لأشهر وأحيانا لفترات أطول. كفتاة ولدت في عائلة مسلمة محافظة فإن الحجر المنزلي، للأسف، كان مصيرا حتميا، كما هو حال ملايين النساء والفتيات اللاتي يولدن في عائلات محافظة ترى في حَجْرهن وعزلهن "حماية" لهن أو حتى "حب"، سواء رغبن في هذا النوع من الحب أم لا. 

وبالفعل يشكل هذا النوع من الحجر حماية لكن ليس للمحجورات بل لأولياء الأمر الذين يريدون تسهيل حياتهم عبر منع نصف المجتمع من ممارسة حياة حرة مستقلة بلا تحكم، بحيث تقتصر حياة النساء على حجر شبه دائم يقلل من مسؤولية أولياء الأمر بتوفير بيئة آمنة حاضنة لفتيات ونساء المجتمع لتحقيق طموحهن خارج جدران المنزل. 

إن الحجر المنزلي من أقسى ممارسات ثقافتنا. فأتمنى أن تستيقظ ثقافتنا بعد هذا الحجر العالمي على وقع استشعار أهمية الحرية حتى نستمتع بأوطاننا دون الحاجة إلى تركها

فالرجل في مجتمعاتنا يعيش حياته كما يريد. له الحق أن يخرج متى شاء ويعود متى شاء ويفعل ما يشاء، بينما جودة الحياة التي تعيشها زوجته أو أخته أو أمه هو آخر همه. لكن إذا طالبتْ الفتاة ببعض الحرية فإن ذكر العائلة ينتفض كالوحش الكاسر للدفاع عن هذا الحجر كركن أساسي من كرامته وشرفه وخوفه على من يدعي أنه يحبهم. 

مفهوم الحب نفسه، في مجتمعاتنا، يكاد يكون نرجسية ذكورية لا تطاق بحيث يتم تسويق هذا الأنانية المفرطة على أنها تضحية وحب من قبل ذكور العائلة بل والمجتمع ككل. هذا المفهوم المغلوط للحب يناسب ثقافتنا وعاداتنا وديننا، حسب قولهم لنا، حتى وإن لم أجد فيه ما يناسبني أو يقنعني البتة.

بعد إتمامي الشهادة الثانوية، عارض والدي ـ كرجل متدين ـ التعليم الجامعي للبنات فبقيت سنة كاملة تحت الحجر. أثناء العزلة، تعلمت بعصامية تامة اللغة الإنكليزية التي لم يكن أحد من أفراد عائلتي يتقنها. فكرت وقتها أنني ربما لو تعلمت لغة هؤلاء الأحرار الذين كنت أراهم على التلفاز يعيشون حياتهم كما يريدون، ربما سأصبح حرة مثلهم في يوم ما. 

حلمت كل يوم، بل كل ساعة، بالهروب من هذا الحجر والعيش في بلاد لا يشكل فيها الدين والعادات والتقاليد سيفا للقمع على رقبة كل فتاة. بلاد أستنشق فيها حرية حقيقية. أحببت من كل قلبي الحرية التي لم أكن قد عشتها قط من قبل، لكنني حلمت بها رغم كوني من ثقافة تقدس الحجر لنصف المجتمع وتعتبر الحرية كلمة رديئة، وكأنها معنى آخر للدعارة. بينما يتمتع النصف الآخر من المجتمع بهذه الحرية بلا مساءلة، يستخدمها المجتمع كفزاعة ضد النصف الثاني.

حلمت وحلمت بهذه البلاد حتى أصبح الحلم هوسا ولم يعد أي من السيناريوهات الأخرى لحياتي ممكنا بدونها، فإما الحرية أو الموت. لم يكن في ثقافتي ما يغريني أكثر من الحرية. الزواج من شخص غني ـ مثلا ـ لم يمثل بالنسبة لي إلا الخروج من حجر إلى حجر آخر، ربما بكماليات أكثر لكنه يبقى حجرا. روحي أرادت حياة حقيقية وتجارب مع بشر من كل الدنيا. روحي كانت تشعر بفضول لم تستطع سنوات من الحجر أن تقضي عليه أو حتى تسكنه قليلا.

 ساعدتني الحياة عبر سلسلة من الظروف غير المتوقعة واستطعت كسر الحجر المنزلي، ثم استطعت بعدها أن أترك بلدي وأسافر لبلاد أحلامي حيث يسهل تحقيق الذات. حصلت على منحة دراسية فأكملت دراستي حتى حصلت على أعلى الدرجات العلمية. ومنذ ذلك اليوم وأنا أتنفس أوكسجين الحرية، وكم هو منعش استنشاقه، تماما كما تصورته قبل أن أتذوقه. 

لسنوات طويلة عندما كان أصدقائي في أميركا وبريطانيا يسألوني إن كنت أشتاق لبلدي. كنت أنظر إليهم وكأنهم يسألون ناجيا من المحرقة إن كان يشتاق لسجنه تحت الحكم النازي وأرد: "طبعا لا!". فتجربتي في بلدي لم تعكس جمال بلدي وآثاره وتاريخه وغناه بل كانت محاولة دائمة لكسر الحجر بقصد الحصول على القليل من هواء الحرية. 

الرجل في مجتمعاتنا يعيش حياته كما يريد. له الحق أن يخرج متى شاء ويعود متى شاء ويفعل ما يشاء، بينما جودة الحياة التي تعيشها زوجته أو أخته أو أمه هو آخر همه

بقيت حوالي عشر سنوات من عمري (ثلث عمري في ذلك الوقت) بدون أي زيارة قبل أن أبدأ بنسيان تجربة الحجر والاشتياق للأشياء الأخرى في بلدي. كنت قد أصبحت مواطنة أميركية حينها وذقت طعم الحرية ولا زلت أخشى عليها أكثر من نفسي. عندما أصبحت حرة أسافر أينما أشاء كلما أشاء، أصبحت أستطيع أن أستمتع ببلدي الأم وكل ما يضمه من روعة. فأصبحت أتلذذ حتى بالأشياء الصغيرة كالمشي بين آثار جرش أو البتراء أو تذوق ألذ طعام تذوقته في حياتي.

أتساءل إذا ما كانت هذه الأزمة ستوقظ مجتمعاتنا العربية والإسلامية من وحشية هذا التقليد الذي لا يحمي سوى التخلف. الكثير من الدول العربية والإسلامية، حسب تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum، تسجل أعلى نسب التمييز ضد المرأة، وهي مع الأسف في الحضيض. نعم في ذيل القائمة.

 ثقافة حجر النساء لا تنعكس فقط على الحالة النفسية لملايين النساء بل أيضا تؤثر على اقتصاد الدول وازدهارها. ولذا، ليس مستغربا عندي أن أكثر الدول نجاحا في تحدي الأزمة العالمية هي دول تقودها نساء تشمل ألمانيا ونيوزيلاندا وفنلندا وأيسلندا والدنمارك والنرويج وغيرها. كرمت هذه الدول نساءها بحماية حقيقية وقوانين عادلة للمرأة وليس بسجنها مدى الحياة ووضع مصيرها تحت أهواء الآخرين، ولذا فهي تجني ثمار تكريمها لها.

وصلت النساء في تلك الدول بدون عزل عن الحياة إلى مراكز إدارية أساسية فهن لسنا مجرد رموز لإرضاء الدول الغربية والحصول على سمعة دول تكرم المرأة بدون تثبيت البنية التحتية الحقيقية لذلك، كما هي الحال في كثير من دول العالم النامي التي تعين سيدة أو اثنتين وتلوح بهما ليل نهار قصد التغطية على أشياء أخرى، بينما أغلبية النساء يحلمن بأبسط الحريات والحقوق، ولا ينلنها.

إن الحجر المنزلي من أقسى ممارسات ثقافتنا. فأتمنى أن تستيقظ ثقافتنا بعد هذا الحجر العالمي على وقع استشعار أهمية الحرية حتى نستمتع بأوطاننا دون الحاجة إلى تركها.

نادية عويدات
د. نادية عويدات
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