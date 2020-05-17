من زاوية أخرى

التحديق في المرآة 

آلى حميدي
17 مايو 2020
تنفيذ آلى حميدي
تنفيذ آلى حميدي

التحديق في الموت

يحتاج الدماغ أجزاء قليلة من الثانية ليحلل ماهية الجسد القريب منه، إدراكه، تخزينه؛ بينما عملية نسيان جسد مقطوع الرأس أو منتهك الأطراف مجهولة التقدير.

كنت أتذمر من أمي عندما تقلي السمك وتقدمه لنا بجسده الكامل دون أن تقطع رأسه. أعني كنت أفضل التهام سمكة مقطوعة الرأس موضوعة بعناية في طبق "نظيف"، على أن أنكّل بلحمها أثناء تحديق عيونها الجاحظة نحوي، بفم مفتوح. بعدها توقفت ستة عشر سنة عن التهام اللحوم.

في اللغة العربية؛ التحديق هو الإمعان المستمر في النظر مع شدّة التركيز لفترة من الزمن. يُقال إن أصل فعل التحديق ـ بـ اختلاف إسقاطاته ـ المتوارث في المجتمعات البشرية الحديثة، يعود إلى حس المراقبة والترقب عند الإنسان العاقل الأول. أنشأتها ظروف وحاجات الحياة البدائيّة؛ من صيد وافتراس ودفاع عن جسد مهدّد، ضمن فضاء مليء بأجساد حيوانات مفترسة تفوقه قوة وعدائية.

في فيلم "كلب أندلسي" سرد وإخراج "لويس بونيول" بمشاركة الفنان "سلفادور دالي"، تحدق أحد الشخصيات داخل ثقب محفور في باطن يده، ثقب مظلم يخرج منه الكثير من النمل ويعود بحركة مكررة إلى جوفه. يحدّق باستغراب دون أي فعل مقاومة كأنها يد جسد آخر، التبرير الذي يفسر لاحقا بأن المشهد محاكاة حرفية لحلم رآه "سلفادور دالي" رغب في إعادة تشكيله. 

إمعان النظر ـ أحيانا ـ إلى أجساد مقطعة، وجثث منكّل بها يحيل إلى التبلّد والتعوّد

في الأحلام يصعب التحكم في إيقاع أجسادنا وتوجيهها ونكون بوضعية المتفرج. تأتي امرأة تشاركه التحديق في الثقب. ينتقلان إلى النافذة، يحدقان إلى الشارع نحو جموع من المحدقين المتدافعين حول رجل "يداعب" يد مقطوعة لجسد غير حاضر. هيجان من التحديق. ينتهي تحديق أحد الشخصيات (امرأة) بمرور شفرة حلاقة أفقيا داخل عينها بالتزامن مع مرور سحابة قاطعة سطوع قمر مكتمل (full moon) إلى نصفين. ليتحول دور العين الأساسي من أداة ترجمة بصرية للمحيط من أشكال وألوان إلى سواد تام، شبيه بوكر النمل المحفور في باطن يد الشخصيّة المحدقة.

نظريتي الخاصة تقول إن التحديق خادع وخطير، إذا ما وجه خارج حدود الجسد الحي. إمعان النظر ـ أحيانا ـ إلى أجساد مقطعة، وجثث منكّل بها يحيل إلى التبلّد والتعوّد. كثافة المواد الصورية الثابتة والمتحركة في عالمنا الحالي قادرة على تحوّل الاستثناء والشنيع إلى مشاهد مألوفة مؤرشفة، لا تحفّز أية اعتراض، أو رغبة جدية في محاربة مرتكبيها. السيناريو الأسوأ، الإصابة بلذة التحديق نحو المُنتَهك. هذا ما يحصل عندما تخوض بقعة جغرافية ما حربا وتصبح أجساد الموتى أرقاما حسابية، مجردة من فردانيتها وخصوصيتها. ترتعش العين من الحواف الحادة، والصور المكدّسة بالجثث والأشلاء تعادل سماكة حافة السكين.

التحديق خارج سياقات الموت والتنكيل السابقة، أيضا اختراق لحرمة الجسد وخصوصيته "بوضعيته الحية". في بعض المجتمعات يتحدث الرجل إلى المرأة مطأطئ الرأس، مرخيا عينه نحو الأرض. دلالة على الحشمة وغض البصر عن جسد لا يملكه أو تربطه به علاقة قربى أو رابط ديني/ قانوني يشرع فعله البصري ويطهره. فالتحديق المغاير جنسيا يثير الشهوات والغرائز الذي بدوره ـ كما يعتقد ـ يحيل إلى المحرمات وارتكاب المعاصي. كما التحديق في شاشة هاتف أحد الغرباء في المواصلات العامة فعل غير محبّب، يضع فاعله بخانة التعدي والتلصص على حريات الآخرين وأدواتهم، بمرتبة أقل فدحا من السرقة واللمس.

التحديق الجمعي

في برلين تنتشر فعاليات من جميع الأنواع والرغبات، حيث وجود مهرجان سنوي للأفلام الإباحية واحتفال صانعيها ونجومها مرتدين الأقمشة والملابس احتفاء بالحياة، لا ينفي ولا يشوش على الحضور الجسدي التابع والممثل عن الحملات التبشيرية، الجسد الزاهد الداعي إلى التقرب الروحي من إله الخلاص، اللامرئي. 

بابتسامة ورعة وأداء جسدي مضبوط، يرفق أحيانا بحمل كتاب ديني أو لوح رقمي ثابت على نص من تجارب بعض "المتعافين" إثر التطهر الروحي والعثور على طريق الهدى. في محاولة منهم لاستقطاب مريدين "طوعا" منتشرين في مداخل محطات القطارات والساحات العامة. الفعاليتان، كلاهما مألوف وصانعان لمشهد المدينة.

السيناريو الأسوأ، الإصابة بلذة التحديق نحو المُنتَهك. هذا ما يحصل عندما تخوض بقعة جغرافية ما حربا وتصبح أجساد الموتى أرقاما حسابية، مجردة من فردانيتها وخصوصيتها

مثلا تنظم دوريا حلقات جماعية تمارس التحديق، بجهود جماعات ومنظمات "مستقلة" يؤمن أفرادها بإسقاط التصنيفات القائمة على اللون، الجغرافيا، والهوية الجنسية. تتوزع بين فضاءات مختلفة في المدينة كرغبة في زيادة التواصل الإنساني بين الأشخاص، خارج نطاق العمل والأماكن الشائعة، والمساحات المجهزة للاحتكاك الاجتماعي. وذلك بهدف خلق نوع من "الألفة" وهدم الخوف من الآخر / المختلف / الغريب، أيا كان. وكسر الجليد المكسو، ضمن أجواء صاخبة سريعة تنتهي فيها العلاقات في بعض الأحيان قبل أن تبدأ. 

لا أسباب خبيثة خلف هذا النوع من ديمومة العلاقات، لكن المدينة تفرض ـ بشكل غير مباشر ـ على ساكنيها السرعة والرغبة في التجربة المستمرة، الاستمرارية المشروطة بتنوع التجارب التي تتحقق بالتغيير والتجديد واللعب. واستخدام الحلقات الجماعية مفهوم "التحديق" محاولة في اكتشاف الذات والآخرين خارج نطاق الحوارات المعتادة.

التحديق في المرآة 

يستدعي فعل التحديق بشكله العام إلى شكل أكثر تحديدا؛ التحديق في المرآة مثلا. أتذكر كلام أمي المتكرّر خلال فترة طفولتي ومراهقتي، عندما تلاحظ جلوسي الطويل أمام المرآة والتحدث إليها، بأن الفعل الذي أقوم به مُحرّم، سيودي بي إلى الجنون وإصابة عقلي بالمس من قبل الجن. ما سيدفعني للوقوع في شهوة جسدي إذا ما تجرأت بإظهار انعكاسه عاريا، خاصة في الليل، وهذا ما حصل. مما دفعني إلى الهوس في المرايا والأسطح الشفيفة / العاكسة أكثر والتعمق في خصائصها. متجاوزة الوظيفة الأساسية لها؛ الاطمئنان على أناقة انعكاسي ووجوده.

في سياقات فن الأداء، تبنت الفنانة والمؤدية "مارينا أبراموفيتش" مفهوم التحديق باختلاف توظيفاته؛ جزئية التحديق بين شخصين غريبين، ضمن عرض أداء أقيم عام 2010 في متحف الفن الحديث في نيويورك MOMA، استعادة لعمل يحمل عنوان "الفنان حاضر/موجود" (The artist is present).

جلست أبراموفيتش لأكثر من 700 ساعة ضمن شهور العرض، على كرسي من اثنين تفصلهما طاولة، منتظرة توافد زوار العرض بالتناوب، الراغبين في ممارسة التحديق أمامها وإليها في حرية تامة لاختيار زمن الجلوس، إنهاؤه، وردات الفعل. أغلبهم حدقوا لدقائق، بعضهم حدق ليوم كامل بشكل متواصل.

نجح العرض في نسف الاكتفاء بدور المتلقي العابر أمام العمل الفني. تبادل التحديق أشرك الجمهور في العمل الفني وتشكيله والتورط به. حولت نفسها إلى مرآة تعكس ما قد يراه المحدق في نفسه العميقة أو احتمالية فشل رؤية شيء بسبب رهبة الحضور والتجربة الجديدة، ومنافسة فنانة قادرة على ضبط الأداء البدني بحرفية مما يحيل أحيانا إلى الهروب من جدية المواجهة، بالضحك والابتسامات الخاطفة.

في يوم الافتتاح يظهر الفنان "فرانك أوي ليسبن" (أولاي) شريكها الروحي السابق من بين الجمهور، يجلس أمامها، وسط ترقب الحضور، وانتظاره ردة فعلها. متحولة (أبراموفيتش) إلى موضوع مُراقب بعكس السياق الجاري قبل وصوله.

اقتطع المشهد وذيل بعناوين مختلفة "لقاء الحبيبان" و "لحظة لقاء هذين الفنانين ستجعلك تبكي"، اكتسح الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مختلفة، مرفق بعبارات وتوصيفات رومانسية. تم مشاركة المقطع مع التغني بعمق وديمومة مشاعر الحب بين ثنائي استثنائي، رغم سنوات الانفصال والتباعد الطويلة. انحصر تداول العمل بالمقطع الخاص باللقاء، متجاوزا الهدف الأساسي للعرض الأدائي الذي أصبح بدون تخطيط "هامشيا" أمام بكاء أبراموفيتش في لحظة فتح عيونها ورؤية "أولاي" جالسا في الطرف المقابل للطاولة.

التحديق المغاير جنسيا يثير الشهوات والغرائز الذي بدوره ـ كما يعتقد ـ يحيل إلى المحرمات وارتكاب المعاصي

في كتاب "قوة الإثنين" لـ "جوشوا وولف شينك" (joshua wolf shenk) يذكر الكاتب فيه عن انجذابه الشديد للعمل الفني الصادر من تعاون اثنين في العملية الإبداعية وما تؤول إليه من نتائج على حياة الاثنين اليومية والمهنية. نوه عن الكثير من التعاونات الثنائية في مجالات الكتابة والفن والموسيقى؛ كان منها نموذج الثنائي مارينا أبراموفيتش وأولاي.

إعجابه بأحداث نهاية علاقتهما "الودي" عند سور الصين العظيم، ولحظة اللقاء في عرض "الفنان حاضر" دفعته للبحث عنهما أكثر كثنائي جدير ذكره في الكتاب. لكن اتضح لاحقا أثناء حديثه مع "أولاي" عام 2013 أي بعد ثلاث سنوات من عرض الأداء، أن العلاقة بينهما أعقد من ردات الفعل المرافقة لمقطع "لحظة لقاء هذين الفنانين ستجعلك تبكي".

يتحدث "أولاي" عن قراره بالذهاب للعرض والجلوس أمامها وتبادل التحديق، لاعتقاده بأن عرض "الفنان حاضر" نتاج تعاون قديم بينهما وتعود ملكيته الروحية لهما معا. يضيف بأنها لم تخبره أو تطلب منه أي شيء، وعوضا عن حضوره، حل محله آلاف الزوار الراغبين في التحديق لها. داعما وجهة نظره الاعتراضية بكلام متداول بين بعض العاملين في الحقل الثقافي، بمنطقية تغيير عنوان العرض من "الفنان حاضر" إلى "الفنان غير حاضر". كناية ساخرة عن تلاشي جسد كان شريكا أساسيا في هذا النتاج.

أخذ التحديق بين أبراموفيتش وأولاي منحى المواجهة من طرف تجاه الآخر، بينما تراءى للجميع لحظة لقاء رومانسية تسبب الرغبة في "البكاء".

آلى حميدي
آلى حميدي
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من زاوية أخرى

رجلان وحكومتان ومهمة واحدة... مستحيلة

عريب الرنتاوي
17 مايو 2020
Iraqi protesters run for cover as they clash with security forces on Al-Jumhuriyah bridge in the capital Baghdad, during an…

تستثير "المشتركات" بين المشهدين اللبناني والعراقي الرغبة لدى الباحث والمراقب، لعقد المقارنات بين السياقين والتجربتين، لرصد ما تشابه بينهما وما اختلف، لا سيما بعد أن دخل العراق منذ العام 2003 مرحلة "اللبننة"، ومن أوسع بواباتها وأكثرها تعقيدا.

في العراق، وفي الأول من أكتوبر 2019، اندلعت واحدة من أهم انتفاضاته الشعبية غير المسبوقة، تركزت فعالياتها في بغداد ومدن الجنوب وبلداته، حيث الغالبية الشيعية من سكان البلاد، وحيث "الحاضنة الشعبية" لأحزاب وميليشيات، جُلّها محسوب على إيران...

في لبنان، وبعد أسبوعين أو أزيد قليلا من ذلك التاريخ (17 أكتوبر)، اندلعت واحدة من أهم وأكبر انتفاضاته الشعبية، شملت مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها تلك التي طالما عُدّت "حواضن" شعبية لـ"الثنائي الشيعي"، وتحديدا "حزب الله".

الانتفاضتان في العراق ولبنان، حملتا في تزامن لافت، ومن دون تنسيق مسبق، الشعارات والمطالب ذاتها: إسقاط نظام المحاصصة الطائفية، إعادة الاعتبار للدولة المدنية والهوية الوطنية على حساب "الدويلات المليشياوية"، وفي مواجهة "الهويات الثانوية القاتلة"، محاربة حزب الفساد الضاربة جذوره عميقا في الطبقة السياسية وعائلات الإقطاع السياسي وزعماء الطوائف وأمراء الحروب فضلا عن فئة واسعة من رجال الأعمال الفاسدين، استرداد وحدة وسيادة الدولة في مواجهة التدخلات الخارجية، أيا كان مصدرها، ولأن لإيران نفوذ متميز في البلدين، فقد حظيت المطالبات برفع اليد الإيرانية عنهما، بمكانة متقدمة على رأس المطالب الجماهيرية والشعبية، مواجهة "الجائحة الاقتصادية" وما ترتب عليها من تردٍ متراكم ومريع في الخدمات (لا ماء ولا كهرباء ولا بنى تحتية ولا نظام صحي فعّال في البلدين)، إلى غير ما هنالك من شعارات ومطالب تصدرت عناوين الحراك الشعبي/الشبابي في البلدين.

إيران نجحت في العقدين الأخيرين في بناء العديد من "المنازل" لها في لبنان والعراق

سيضطر رئيس الوزراء سعد الحريري لتقديم استقالة حكومته بعد أقل من أسبوعين من اندلاع الانتفاضة اللبنانية (29 أكتوبر)، وسيلتحق به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي متأخرا عدة أسابيع (29 نوفمبر)، وسيدخل البلدان بعد ذلك، في مرحلة من "الفراغ"، لتتالى المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة جديدة...

في لبنان، سيخفق الوزير محمد الصفدي ورجل الأعمال سمير الخطيب في تشكيل حكومة جديدة، وستُحرق أسماء لمرشحين للمهمة قبل أن تسمى رسميا للتكليف... وفي العراق، سيخفق كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في تذليل العقبات واجتياز "الفيتوات" المتبادلة من الأطراف المحلية والخارجية في تشكيل الحكومة.

في كلا البلدين، سيثبت نظام المحاصصة الطائفية أنه عصي على الاقتلاع، وإذا كان الأمر مفهوما في لبنان بالنظر لتجذر هذا النظام تاريخيا، فإن المثير للانتباه والغريب حقا، أن نظام المحاصصة الطائفية، على حداثة عهده في العراق، قد أظهر صلابة وتماسكا لافتين، لأسباب واعتبارات تتصل أساسا بصراع القوى الإقليمية والدولية في العراق وعليه، واعتماد اللاعبين الخارجيين على أدوات محلية، طائفية ومذهبية واثنية، مدججة بهوياتها وأسلحتها وميليشياتها، "القاتلة" كذلك.

ستصل الطبقة السياسية اللبنانية، جزء منها على الأقل، إلى تكليف حسان دياب (19 ديسمبر) بتشكيل الحكومة، وسيحتاج الرجل إلى ما يقرب من شهرين لإنجاز هذه المهمة، والحصول على ثقة مجلس النواب (وهذه بالمناسبة فترة قياسية، إذ احتاجت حكومات لبنانية سابقة لأكثر من تسعة أشهر للتأليف)...

وفي العراق، ستنتهي التوافقات الخارجية (إيران والولايات المتحدة) والمحلية على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة (9 أبريل)، وسينجز مهمته "ناقصة وزيرين للخارجية والنفط"، في أقل من شهر، وسيحظى بثقة البرلمان في السابع من مايو الجاري.

كلا الرجلين، جاءا من خارج "نادي الأحزاب والمليشيات والسلالات الحاكمة، وهما على اختلاف مرجعياتهما، (الكاظمي من الصحافة إلى المخابرات، فيما دياب يأتي من عالم الأكاديمية والتكنوقراط)، إلا أن المصادر العارفة بهما تؤكد انتمائهما لمدرسة "وطنية" في مواجهة المدارس الطائفية والمذهبية، وأنهما كليهما، متخففان من أعباء "الأيديولوجيا" وانحيازاتها، ويحتفظان بعلاقات "معقولة" مع أهم لاعبين خارجيين في بلديهما: طهران وواشنطن، الكاظمي على مسافة أقرب من واشنطن، ودياب على مسافة أقرب من حلفاء إيران.

أحزاب الطوائف وميليشياتها ونظام المحاصصة وفساد الطبقة السياسية و"زواج المتعة" الذي يربطها بقطاع الأعمال، هي التحدي الأكبر الذي يهدد بتدمير فرص نجاح الحكومتين

حكومتا الرجلين، تتسمان بسمات "انتقالية"، جاءتا لوقف التدهور الاقتصادي والمالي (العراق لا أموال كافية لدفع الرواتب، ولبنان فقدت ليرته ما يقرب من ثلثي قيمتها في أقل من نصف عام)، واستئناف تقديم الخدمات وإن بحدها الأدنى، تخفيض فاتورة الفساد إن لم نقل محاربته، والأهم: التهيئة لانتخابات نيابية مبكرة، كانت مطلبا أساسيا للانتفاضتين، تُعيد "توزين" أحجام وأثقال القوى السياسية المتنافسة، وتختبر فرصة تمثيل الحراك الشعبي في برلماني البلدين، على أمل أن تكون محطة للتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الفاسد.

كلتا الحكومتين تواجهان مهام صعبة للغاية، إن لم نقل مستحيلة: معالجة ملف "الجائحة الاقتصادية" التي تعتصر البلاد والعباد، في ظرف إقليمي ودولي غير مواتٍ أبدا، مع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود غير مسبوقة منذ تسعين عاما، انهيار أسعار النفط وانعكاساته على الدول المنتجة (العراق) والمتلقية (لبنان)، وجائحة كورونا وما أحدثته من هزّات اقتصادية واجتماعية، يصعب تقدير مدياتها وآثارها من الآن، وإن كانت مختلف المؤشرات تؤكد أنها ستكون مؤلمة للغاية (فقر، بطالة، انهيار السياحة، تراجع الناتج القومي، ارتفاع الديون، عجز الموازنة، تراجع التحويلات والاستثمارات الخارجية المباشرة، تراجع المساعدات والهبات الخارجية) إلى غير ما هنالك.

وسيتعين على حكومتي البلدين، مواجهة أكبر وأشرس أحزابهما: حزب الفساد، العابر للطوائف والمذاهب والأحزاب والمليشيات، الضاربة جذوره في عمق "البنية الفوقية" للنظام، وصولا إلى "بناه التحتية" المشتملة على فئات وشرائح اجتماعية، تتغذى على نظام المحاصصة الفاسد، وتستمر باستمراره.

على أن التحدي الاقتصادي على جسامته، ليس التحدي الوحيد أو الأكثر تهديدا للحكومتين معا... أحزاب الطوائف وميليشياتها ونظام المحاصصة وفساد الطبقة السياسية و"زواج المتعة" الذي يربطها بقطاع الأعمال، هي التحدي الأكبر الذي يهدد بتدمير فرص نجاح الحكومتين في أداء مهامهما، لا سيما وأن بعض أو كثير من هذه الأحزاب يحتفظ بميليشيات مسلحة، وارتباطات خارجية مع عواصم إقليمية ودولية متصارعة.

هنا أيضا تطغى المشتركات على الاختلافات في التجربتين، الحشد الشعبي العراقي المدجج بالأيديولوجيا والسلاح، يقابله "الثنائي الشيعي" الذي يتفرد بالسلاح ويحمل الأيديولوجيا ذاتها أيضا، وكلاهما يتبع إيران أو يحتفظ بعلاقات متطورة معها، وكلاهما أكثر قوة وتسليحا وتدريبا من وحدات الجيش والأجهزة النظامية...

وجود إيران على حدود طويلة مع العراق يجعل من الصعب على حكومة الكاظمي ضبط عمليات تسليح وتجهيز الفصائل الموالية لها... كما أن وجود حدود برية طويلة بين لبنان وسوريا، تجعل من معضلة ضبط الحدود، مهمة شبه مستحيلة أمام حكومة دياب.

الانتفاضتان في العراق ولبنان، حملتا في تزامن لافت، ومن دون تنسيق مسبق، الشعارات والمطالب ذاتها

التخلص من النفوذ الإيراني المهيمن في البلدين، لا يبدو مهمة يسيرة على حكومتيهما ورئيسيهما، إيران نجحت في العقدين الأخيرين في بناء العديد من "المنازل" لها في لبنان والعراق، وصراعها مع الولايات المتحدة وعواصم عربية أخرى، يتخذ من البلدين ساحات اشتباك له، والعقوبات الأميركية على إيران، تطال بدرجات متفاوتة اقتصاد ومصارف البلدين، فيما سياسة "الأمن بالتراضي" المتبعة هنا وهناك، تبدو هشة أمام أي محاولة لاستحداث "اختراق" على طريق استعادة وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها.

وإن كنّا نولي اهتماما لتحدي مواجهة النفوذ الإيراني في البلدين، فذلك لأن طهران باتت لاعبا رئيسا فيهما، بيد أن ذلك لا يعني انتفاء حاجة البلدين للتخفف من أعباء النفوذ الذي تحظى به أطراف إقليمية ودولية مؤثرة: الولايات المتحدة دوليا، وكل من تركيا والسعودية والإمارات إقليميا... فجميع هذه الأطراف، تنخرط بنشاط في الصراعات المحلية وفي "حروب الوكالة" التي تندلع بين الحين والآخر.

بخلاف لبنان، يبدو تهديد الإرهاب الأصولي (السنّي) ضاغطا على العراق، وأحيانا يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي... لبنان تخلص من تهديد "داعش" و"النصرة" على حدوده، أما العراق فلا يزال تهديد "داعش" كامنا في أحشائه، برغم انتصاراته على التنظيم الأصولي: دولة وخلافة ومؤسسات، وبرغم نجاحه في تحرير الجغرافيا العراقية من رجسه... "داعش" يعاود بناء قدراته، وهو ينجح في شن حرب استنزاف متصاعدة، ضد الجيش والأجهزة الأمنية والحشد، وما لم تتجدد الحرب على الإرهاب وتتكثف فعالياتها، فإن خطر عودة "داعش"، سيصبح تهديدا ماثلا.

لا أحد يعرف على وجه الدقة، متى ستنتهي "صلاحية" الحكومتين، وما إذا كانتا ستنجحان في إجراء انتخابات مبكرة أم لا، وإن جرت فوفقا لأي قانون انتخابي، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة، بمثابة تصويت بالثقة للطبقة السياسية المتهرئة ذاتها، ولكي تكون الانتخابات والبرلمان الذي سينبثق عنها، توطئة لإصلاح سياسي جذري، وخطوة على طريق الخلاص من قبضة نظام المحاصصة الفاسد والعاجز... تلكم أمنيات تنتمي لعلم الغيب، وليس مستبعدا أن تنتهي ولاية الرجلين وصلاحية الحكومتين الانتقاليتين، قبل أن تتحقق هذه المهمة المتعذرة، أو قُل، المستحيلة.

عريب الرنتاوي
عريب الرنتاوي
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