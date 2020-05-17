من زاوية أخرى

رجلان وحكومتان ومهمة واحدة... مستحيلة

عريب الرنتاوي
17 مايو 2020
Iraqi protesters run for cover as they clash with security forces on Al-Jumhuriyah bridge in the capital Baghdad, during an…

تستثير "المشتركات" بين المشهدين اللبناني والعراقي الرغبة لدى الباحث والمراقب، لعقد المقارنات بين السياقين والتجربتين، لرصد ما تشابه بينهما وما اختلف، لا سيما بعد أن دخل العراق منذ العام 2003 مرحلة "اللبننة"، ومن أوسع بواباتها وأكثرها تعقيدا.

في العراق، وفي الأول من أكتوبر 2019، اندلعت واحدة من أهم انتفاضاته الشعبية غير المسبوقة، تركزت فعالياتها في بغداد ومدن الجنوب وبلداته، حيث الغالبية الشيعية من سكان البلاد، وحيث "الحاضنة الشعبية" لأحزاب وميليشيات، جُلّها محسوب على إيران...

في لبنان، وبعد أسبوعين أو أزيد قليلا من ذلك التاريخ (17 أكتوبر)، اندلعت واحدة من أهم وأكبر انتفاضاته الشعبية، شملت مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها تلك التي طالما عُدّت "حواضن" شعبية لـ"الثنائي الشيعي"، وتحديدا "حزب الله".

الانتفاضتان في العراق ولبنان، حملتا في تزامن لافت، ومن دون تنسيق مسبق، الشعارات والمطالب ذاتها: إسقاط نظام المحاصصة الطائفية، إعادة الاعتبار للدولة المدنية والهوية الوطنية على حساب "الدويلات المليشياوية"، وفي مواجهة "الهويات الثانوية القاتلة"، محاربة حزب الفساد الضاربة جذوره عميقا في الطبقة السياسية وعائلات الإقطاع السياسي وزعماء الطوائف وأمراء الحروب فضلا عن فئة واسعة من رجال الأعمال الفاسدين، استرداد وحدة وسيادة الدولة في مواجهة التدخلات الخارجية، أيا كان مصدرها، ولأن لإيران نفوذ متميز في البلدين، فقد حظيت المطالبات برفع اليد الإيرانية عنهما، بمكانة متقدمة على رأس المطالب الجماهيرية والشعبية، مواجهة "الجائحة الاقتصادية" وما ترتب عليها من تردٍ متراكم ومريع في الخدمات (لا ماء ولا كهرباء ولا بنى تحتية ولا نظام صحي فعّال في البلدين)، إلى غير ما هنالك من شعارات ومطالب تصدرت عناوين الحراك الشعبي/الشبابي في البلدين.

إيران نجحت في العقدين الأخيرين في بناء العديد من "المنازل" لها في لبنان والعراق

سيضطر رئيس الوزراء سعد الحريري لتقديم استقالة حكومته بعد أقل من أسبوعين من اندلاع الانتفاضة اللبنانية (29 أكتوبر)، وسيلتحق به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي متأخرا عدة أسابيع (29 نوفمبر)، وسيدخل البلدان بعد ذلك، في مرحلة من "الفراغ"، لتتالى المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة جديدة...

في لبنان، سيخفق الوزير محمد الصفدي ورجل الأعمال سمير الخطيب في تشكيل حكومة جديدة، وستُحرق أسماء لمرشحين للمهمة قبل أن تسمى رسميا للتكليف... وفي العراق، سيخفق كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في تذليل العقبات واجتياز "الفيتوات" المتبادلة من الأطراف المحلية والخارجية في تشكيل الحكومة.

في كلا البلدين، سيثبت نظام المحاصصة الطائفية أنه عصي على الاقتلاع، وإذا كان الأمر مفهوما في لبنان بالنظر لتجذر هذا النظام تاريخيا، فإن المثير للانتباه والغريب حقا، أن نظام المحاصصة الطائفية، على حداثة عهده في العراق، قد أظهر صلابة وتماسكا لافتين، لأسباب واعتبارات تتصل أساسا بصراع القوى الإقليمية والدولية في العراق وعليه، واعتماد اللاعبين الخارجيين على أدوات محلية، طائفية ومذهبية واثنية، مدججة بهوياتها وأسلحتها وميليشياتها، "القاتلة" كذلك.

ستصل الطبقة السياسية اللبنانية، جزء منها على الأقل، إلى تكليف حسان دياب (19 ديسمبر) بتشكيل الحكومة، وسيحتاج الرجل إلى ما يقرب من شهرين لإنجاز هذه المهمة، والحصول على ثقة مجلس النواب (وهذه بالمناسبة فترة قياسية، إذ احتاجت حكومات لبنانية سابقة لأكثر من تسعة أشهر للتأليف)...

وفي العراق، ستنتهي التوافقات الخارجية (إيران والولايات المتحدة) والمحلية على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة (9 أبريل)، وسينجز مهمته "ناقصة وزيرين للخارجية والنفط"، في أقل من شهر، وسيحظى بثقة البرلمان في السابع من مايو الجاري.

كلا الرجلين، جاءا من خارج "نادي الأحزاب والمليشيات والسلالات الحاكمة، وهما على اختلاف مرجعياتهما، (الكاظمي من الصحافة إلى المخابرات، فيما دياب يأتي من عالم الأكاديمية والتكنوقراط)، إلا أن المصادر العارفة بهما تؤكد انتمائهما لمدرسة "وطنية" في مواجهة المدارس الطائفية والمذهبية، وأنهما كليهما، متخففان من أعباء "الأيديولوجيا" وانحيازاتها، ويحتفظان بعلاقات "معقولة" مع أهم لاعبين خارجيين في بلديهما: طهران وواشنطن، الكاظمي على مسافة أقرب من واشنطن، ودياب على مسافة أقرب من حلفاء إيران.

أحزاب الطوائف وميليشياتها ونظام المحاصصة وفساد الطبقة السياسية و"زواج المتعة" الذي يربطها بقطاع الأعمال، هي التحدي الأكبر الذي يهدد بتدمير فرص نجاح الحكومتين

حكومتا الرجلين، تتسمان بسمات "انتقالية"، جاءتا لوقف التدهور الاقتصادي والمالي (العراق لا أموال كافية لدفع الرواتب، ولبنان فقدت ليرته ما يقرب من ثلثي قيمتها في أقل من نصف عام)، واستئناف تقديم الخدمات وإن بحدها الأدنى، تخفيض فاتورة الفساد إن لم نقل محاربته، والأهم: التهيئة لانتخابات نيابية مبكرة، كانت مطلبا أساسيا للانتفاضتين، تُعيد "توزين" أحجام وأثقال القوى السياسية المتنافسة، وتختبر فرصة تمثيل الحراك الشعبي في برلماني البلدين، على أمل أن تكون محطة للتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الفاسد.

كلتا الحكومتين تواجهان مهام صعبة للغاية، إن لم نقل مستحيلة: معالجة ملف "الجائحة الاقتصادية" التي تعتصر البلاد والعباد، في ظرف إقليمي ودولي غير مواتٍ أبدا، مع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود غير مسبوقة منذ تسعين عاما، انهيار أسعار النفط وانعكاساته على الدول المنتجة (العراق) والمتلقية (لبنان)، وجائحة كورونا وما أحدثته من هزّات اقتصادية واجتماعية، يصعب تقدير مدياتها وآثارها من الآن، وإن كانت مختلف المؤشرات تؤكد أنها ستكون مؤلمة للغاية (فقر، بطالة، انهيار السياحة، تراجع الناتج القومي، ارتفاع الديون، عجز الموازنة، تراجع التحويلات والاستثمارات الخارجية المباشرة، تراجع المساعدات والهبات الخارجية) إلى غير ما هنالك.

وسيتعين على حكومتي البلدين، مواجهة أكبر وأشرس أحزابهما: حزب الفساد، العابر للطوائف والمذاهب والأحزاب والمليشيات، الضاربة جذوره في عمق "البنية الفوقية" للنظام، وصولا إلى "بناه التحتية" المشتملة على فئات وشرائح اجتماعية، تتغذى على نظام المحاصصة الفاسد، وتستمر باستمراره.

على أن التحدي الاقتصادي على جسامته، ليس التحدي الوحيد أو الأكثر تهديدا للحكومتين معا... أحزاب الطوائف وميليشياتها ونظام المحاصصة وفساد الطبقة السياسية و"زواج المتعة" الذي يربطها بقطاع الأعمال، هي التحدي الأكبر الذي يهدد بتدمير فرص نجاح الحكومتين في أداء مهامهما، لا سيما وأن بعض أو كثير من هذه الأحزاب يحتفظ بميليشيات مسلحة، وارتباطات خارجية مع عواصم إقليمية ودولية متصارعة.

هنا أيضا تطغى المشتركات على الاختلافات في التجربتين، الحشد الشعبي العراقي المدجج بالأيديولوجيا والسلاح، يقابله "الثنائي الشيعي" الذي يتفرد بالسلاح ويحمل الأيديولوجيا ذاتها أيضا، وكلاهما يتبع إيران أو يحتفظ بعلاقات متطورة معها، وكلاهما أكثر قوة وتسليحا وتدريبا من وحدات الجيش والأجهزة النظامية...

وجود إيران على حدود طويلة مع العراق يجعل من الصعب على حكومة الكاظمي ضبط عمليات تسليح وتجهيز الفصائل الموالية لها... كما أن وجود حدود برية طويلة بين لبنان وسوريا، تجعل من معضلة ضبط الحدود، مهمة شبه مستحيلة أمام حكومة دياب.

الانتفاضتان في العراق ولبنان، حملتا في تزامن لافت، ومن دون تنسيق مسبق، الشعارات والمطالب ذاتها

التخلص من النفوذ الإيراني المهيمن في البلدين، لا يبدو مهمة يسيرة على حكومتيهما ورئيسيهما، إيران نجحت في العقدين الأخيرين في بناء العديد من "المنازل" لها في لبنان والعراق، وصراعها مع الولايات المتحدة وعواصم عربية أخرى، يتخذ من البلدين ساحات اشتباك له، والعقوبات الأميركية على إيران، تطال بدرجات متفاوتة اقتصاد ومصارف البلدين، فيما سياسة "الأمن بالتراضي" المتبعة هنا وهناك، تبدو هشة أمام أي محاولة لاستحداث "اختراق" على طريق استعادة وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها.

وإن كنّا نولي اهتماما لتحدي مواجهة النفوذ الإيراني في البلدين، فذلك لأن طهران باتت لاعبا رئيسا فيهما، بيد أن ذلك لا يعني انتفاء حاجة البلدين للتخفف من أعباء النفوذ الذي تحظى به أطراف إقليمية ودولية مؤثرة: الولايات المتحدة دوليا، وكل من تركيا والسعودية والإمارات إقليميا... فجميع هذه الأطراف، تنخرط بنشاط في الصراعات المحلية وفي "حروب الوكالة" التي تندلع بين الحين والآخر.

بخلاف لبنان، يبدو تهديد الإرهاب الأصولي (السنّي) ضاغطا على العراق، وأحيانا يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي... لبنان تخلص من تهديد "داعش" و"النصرة" على حدوده، أما العراق فلا يزال تهديد "داعش" كامنا في أحشائه، برغم انتصاراته على التنظيم الأصولي: دولة وخلافة ومؤسسات، وبرغم نجاحه في تحرير الجغرافيا العراقية من رجسه... "داعش" يعاود بناء قدراته، وهو ينجح في شن حرب استنزاف متصاعدة، ضد الجيش والأجهزة الأمنية والحشد، وما لم تتجدد الحرب على الإرهاب وتتكثف فعالياتها، فإن خطر عودة "داعش"، سيصبح تهديدا ماثلا.

لا أحد يعرف على وجه الدقة، متى ستنتهي "صلاحية" الحكومتين، وما إذا كانتا ستنجحان في إجراء انتخابات مبكرة أم لا، وإن جرت فوفقا لأي قانون انتخابي، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة، بمثابة تصويت بالثقة للطبقة السياسية المتهرئة ذاتها، ولكي تكون الانتخابات والبرلمان الذي سينبثق عنها، توطئة لإصلاح سياسي جذري، وخطوة على طريق الخلاص من قبضة نظام المحاصصة الفاسد والعاجز... تلكم أمنيات تنتمي لعلم الغيب، وليس مستبعدا أن تنتهي ولاية الرجلين وصلاحية الحكومتين الانتقاليتين، قبل أن تتحقق هذه المهمة المتعذرة، أو قُل، المستحيلة.

عريب الرنتاوي
عريب الرنتاوي
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من زاوية أخرى

كهرباء لبنان سر أسرار الدولة الخاضعة

منى فياض
17 مايو 2020
A Lebanese demonstrator waves the national flag during a demonstration outside the Electricite du Liban (Electricity Of Lebanon…

حكايتنا مع الكهرباء، كحكاية إبريق الزيت، كيفما أدرناها سترشح فسادا وهدرا وسرقة. فهل يعقل أن بلدا خرج من الحرب منذ 30 عاما وعجز عن إعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه منذ 50 عاما؟

هل يعقل أن يقبل شعب برمته أن تسرق مقدراته تحت أعينه ويوضع تحت دين عام حوالي 100 مليار دولار نصفها استهلكته الكهرباء؟

يعرض منير يحيى معالم المشكلة في كتاب "أسباب الانتفاضة"، الذي نسقه الاقتصادي مروان اسكندر وشارك فيه عددا من الباحثين والسياسيين، سابقين وحاليين، حاجات لبنان من الطاقة ويقدرها بحوالي 3000 ميغاوات. الطاقة المتوفرة في معامل إنتاج الكهرباء لا تتجاوز 1200 ميغاوات بكفاية متدنية. أضيف إليها باخرتين توفران ما يوازي 270 ميغاوات.

مع ذلك هناك حاجة لمولدات خاصة تستهلك كميات أكبر من المازوت بنسبة 20٪ عن معامل الإنتاج، رغم تقادمها. وهي تساهم بتلوث أكبر كما تزيد حجم فاتورة استيراد النفط، وتضغط بالتالي على ميزان المدفوعات.

يقدر إنتاج المولدات بحوالي 1500 ميغاوات. كلفت أصحابها 2 مليار دولار لشرائها وتجهيزها وتوصيلها بشبكات توزيع. لكنها تزيد الأعباء على ميزانية العائلة في نفس الوقت وقدرت تكلفتها ما بين 1 مليار ونصف إلى 2 مليار دولار سنويا.

وكلفت الاقتصاد اللبناني ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار على مدى السنوات.

سعر برميل النفط يبدو أحد أسرار مافيا الدولة المقدسة التي تحتفظ بسرية العقد!

يكفي القول هنا إنه لو تم استخدام الغاز لكان لبنان وفر ما بين مليار ومليار و200 مليون دولار سنويا وانخفضت نسبة التلوث. يهدر سنويا 40٪ من الفوترة بسبب تقادم المعامل وشبكات التوزيع. يتسبب عدم حل مشكلة التمديد في المنصورية بهدر 15 إلى 17٪. ترفض شركة كهرباء لبنان استبدال الخط الهوائي الذي يعترض عليه الأهالي، بخط تحت الأرض متذرعة بأسباب مادية وفنية! مدّه يوفر 10٪ من الطاقة المهدورة في مختلف المناطق.

برزت الحاجة لاستخدام الغاز الطبيعي منذ العام 1996. أبدى القطريون استعدادا لبيع لبنان الغاز بكلفة توازي 12 دولارا مقابل كل برميل من النفط. في الوقت الذي يدفع ثمن برميل النفط ما بين 20 و30 و50 دولار وتجاوزت مئة دولار في بعض السنوات، يضاف إليها 20٪ كلفة لتكرير والنقل، كشف مؤخرا أن كلفة نقل برميل الفيول عالميا هو 0,6 سنتا بينما يدفع لبنان 6 دولارات لكل برميل، بحسب الدكتور حارث سليمان.

الملاحظة الصادمة الأخرى أن تكلفة سعر برميل النفط يبدو أحد أسرار مافيا الدولة المقدسة التي تحتفظ بسرية العقد! إذ يقدره الاقتصادي ناصر السعيدي بـ 150 دولار ومنير يحيى بـ 50 أو 60 دولار، وتورد الصحافية رشا أبو زكي رقم 95 دولار! النفط هو أحد أهم أدغال المافيات الحاكمة. هذا ما ظهر بوضوح مع انفجار فضيحة مافيات النفط وخلافهم الذي بين أنه يشكل باب الهدر الأعظم والمسبب الأساسي للكارثة الاقتصادية.

بالنسبة ليحيى لو تم تشغيل المعملين الحراريين بكامل طاقتهما لكان الوفر منذ 1999 ما بين 300 إلى 540 مليون دولار سنويا، ولو جمع الرقم على مدى 16 سنة (منذ 1999 وحتى 2018) ما يوازي 8,64 مليارات دولار. وبالتالي بعد احتساب فوائد الاستدانة، لانحصر عجز الكهرباء بـ 10 مليارات دولار بدلا من 27 مليارا أي نسبة 52٪ من الدين العام. ولو توافرت الكهرباء من معامل تستعمل الغاز لكان يمكن تجاوز العجز الذي تسببه الكهرباء.

السؤال لماذا لم نتمكن من الاتفاق مع قطر حينئذ؟ والجواب واضح: استيراد المازوت، الأغلى كلفة كان يتم من سوريا. والنظام السوري كان متحكما بالشأن اللبناني سواء على صعيد القرارات في مجلس النواب أو توزيعات عقود إنجاز المشاريع العامة.

والمسيطرون بوكالة من السلطات السورية كانوا يعارضون كليا الانتقال إلى الغاز والصورة تتوضح حين نفحص الاتفاق الرباعي لاستيراد الغاز عبر خط امتد من مصر إلى الاردن فسوريا ثم لبنان عام 2005. وكانت سوريا تحوز حصة لبنان وتتحكم بالكميات وتأخذ حقوق ترانزيت.

عندما شغّل معملي دير عمار والزهراني عام 1998 بكامل طاقتهما توفرت الكهرباء 24\24 ساعة في لبنان. لكن أعمال تشغيل بعلبك والنبطية تعطلت بسبب سوء الصيانة واستعمال مازوت بمواصفات سيئة. ذكر حارث سليمان في مقابلة أن المازوت المستخدم كناية عن نفايات وترسبات المازوت ما يعطل أجهزة المعامل.

في أواخر العام 2011 أقر المجلس النيابي خطة الكهرباء بكلفة 1200 مليون دولار، وتضمنت شروطا لم تتحقق حتى الآن، ومن أبرزها:

ـ تأمين زيادة إنتاج بقدرة 700 ميغاواط، من خلال إنشاء معمل جديد في دير عمار وتأهيل معملي الجية والذوق.

ـ تنفيذ قانون الكهرباء ورقمه 462 وتأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر.

ـ تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين.

ـ إتمام المناقصات من قبل إدارة المناقصات.

ـ تأمين قروض ميسرة من صناديق دولية وإقليمية وما شابه.

لم ينفذ القانون 462 ولم تعيّن هيئة ناظمة ولم يعين مجلس إدارة جديدا لمؤسسة الكهرباء، وتم استئجار البواخر التركية، كما لزّمت شركة ماليزية لإنشاء معمل دير عمار 2، إلا أن هذا التلزيم تعثر لأسباب عدة. ولم يجري تأهيل معملي الجية والذوق. استقدمت البواخر التركية لفترة موقتة على أن تعمل خلال فترة التأهيل إلا أن التأهيل لم يتم ولا تزال البواخر تقوم بعملها.

وتعود قصة البواخر التركية (كارادينيز) إلى عام 2010، حين اقترح باسيل استقدامها، وتم إقرار الخطة في العام 2012. افترضت الخطة استئجار البواخر لمدة ثلاث سنوات، المدة الكافية، لإنشاء وصيانة معامل الكهرباء.

حينها تجاهلت الحكومة والوزارة رسالة وجهها القنصل اللبناني في تركيا إلى وزارة الخارجية اللبنانية يشير فيها إلى أن "كاردينيز" ملاحقة قضائيا في باكستان، حيث تبين أن الشركة خالفت العقد الموقع مع هذه الدولة، وأنها كانت جزءا من تحقيقات ترتبط بصفقات فساد بينها وبين وزراء الطاقة في باكستان. 

يكفي القول هنا إنه لو تم استخدام الغاز لكان لبنان وفر ما بين مليار ومليار و200 مليون دولار سنويا وانخفضت نسبة التلوث

ذريعة عدم تأهيل معمل الذوق أن كلفة التأهيل تساوي كلفة إنشاء معمل جديد! فأبقيت البواخر! والملفت أن العرض الوحيد الذي استوفى شروط تأهيل المعمل يعود إلى شركة شقيقة لكارادنيز التي مالكة البواخر التركية؟ وتضارب المصالح واضح وضوح الشمس.

يورد يحيى أن تعثّر إنجاز معمل دير عمار الذي أقرت مخصصاته منذ عام 2012 وبلغت 1,2 مليار دولار، سببه الخلاف داخل السلطة على من يقع احتساب ضريبة القيمة المضافة؟ وهي تصب في خزينة الدولة في كل الأحوال!

السؤال أين تقع المشكلة إذن؟

تستمر المشكلة منذ العام 1998، وقد أصبحت كلفة تغطية مشتريات المشتقات النفطية لإنتاج الكهرباء، تمثل 51٪ من عجز الميزانية.

كان الوزير السابق، جبران باسيل، أكد عام 2011 أن كلفة الكهرباء التقديرية المباشرة على الاقتصاد اللبناني (من دون احتساب الخسائر غير المباشرة) تبلغ 6 مليارات دولار سنويا، فيما الناتج القومي هو 40 مليار دولار. إذا أُضيفت المحروقات والتكاليف التي يتكبدها الاقتصاد، خلال 24 سنة خسر الاقتصاد بشكل مباشر أكثر من 140 مليار دولار بسبب الانقطاع الذي أثّر على الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمارات التي ضيّعت.
نحن في دوامة حلقة مفرغة.

سبق للبطريرك الراحل مار نصرالله صفير أن اقترح في المذكرة التي قدمها للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في العام 1988، 3 نقاط للحل في لبنان:

ـ توسيع عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل كل الأراضي اللبنانية.

ـ إعلان حياد لبنان عسكريا.

ـ الضغط على الدول المحيطة لرفع يدها عن لبنان. 

هذه النقاط لا تزال تشكل المدخل للحل. الإضافة الوحيدة الممكنة الآن، طلب المساعدة الدولية لاستبدال جميع المسؤولين بواسطة انتخابات مبكرة لبناء دولة القانون والحوكمة. وسيحمل هؤلاء القادمون الجدد أثقالا تزن جبالا.

منى فياض
منى فياض
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