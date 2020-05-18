من زاوية أخرى

الغضب الساطع آت

هشام ملحم
18 مايو 2020
A youth, wearing a protective mask, walks past a mural reading "We are tired" in the Lebanese northern city of Tripoli on April…

"عجبت لمن يدخل بيته ولا يجد فيه قوتا كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه" ـ قول منسوب إلى أبو ذر الغفاري.

الغضب الساطع آت. سيأتي هذه المرة على جياد الجوع والفقر والقهر. شابات وشباب لبنان الذين انتفضوا في الخريف وحوّلوا سماواته الداكنة إلى ومضة أمل، أو كما يقال في وصف الثورات المفاجئة "لحظة حماسية"، لم يدركوا آنذاك أنهم مقبلون على شتاء أسود، زادت من قتامته وقسوته جائحة كورونا. 

للمرة الأولى منذ قرن، يقف حوالي نصف الشعب اللبناني على حافة الجوع. هذا ما تؤكده الإحصائيات الباردة: 48 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت حافة الفقر. لا نستطيع أن نقول إن التاريخ يعيد نفسه. ولكن الأوضاع المأساوية التي تعصف بلبنان والمشرق اليوم تشبه في بعض تجلياتها التجارب المرّة التي عاشها جبل لبنان ومناطق أخرى في شرق المتوسط خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب الحصار الذي فرضه الحلفاء على مرفأ بيروت وقرار جمال باشا قائد الجيش العثماني الرابع منع وصول إمدادات القمح من سوريا إلى لبنان، وموجة الجراد التي اجتاحت المنطقة. هذه الكوارث أدت إلى وفاة أكثر من مئتي ألف نسمة، وبقيت تردداتها تعيث الخراب في مختلف أوجه الحياة في لبنان لعقود لاحقة.

حتى قبل جائحة كورونا كانت أخبار لبنان والمنطقة مخيبة ومحبطة. أنظمة وتقاليد قمعية وانغلاقية، ثقافة فساد سيطرت على جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية والإدارية تمت شرعنتها خلال عقود طويلة من الممارسات وأصبحت جزءا عضويا من "تقاليد" هذه المجتمعات. اضطرابات سياسية، وانتفاضات شعبية، بدأت سلمية، سرعان ما تمت عسكرتها على أيدي الأنظمة الأوتوقراطية، وحركات إسلامية ظلامية تلتقي مع الأنظمة الفاسدة في عدائها لأي تمكين حقيقي لشعوب المنطقة. 

في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت مناطق واسعة في لبنان والمشرق أرضا يبابا تعيش في خوف من المجهول السياسي والاقتصادي. في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين كانت ـ ولا تزال ـ مناطق واسعة في المشرق أرضا يبابا، بالمعنيين الرمزي والحقيقي للعبارة، بعد سنوات عجاف من الحروب والنزاعات الأهلية والقتل الجماعي والترهيب والاقتلاع القسري والتهجير في سوريا والعراق، وغيرها من المجتمعات، بما فيها لبنان، التي لا تزال تعيش في خوف من المجهول السياسي والاقتصادي. 

جائحة كورونا، كلفت السعودية عائدات الحج الهامة، بعد أن اضطرت إلى إلغاء موسم الحج، وهو إجراء جذري اتخذ آخر مرة في سنة 1798 حين غزا نابليون بونابرت مصر

هذه المجتمعات كانت "منكوبة" وعلى حافة وضعها في العناية الطبية الفائقة، قبل جائحة كورونا. اقتصاد لبنان، (وهذا يمكن أن يقال عن اقتصادي سوريا والعراق) ليس في حالة ركود أو حتى كساد يمكن للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو أي مجموعة دول مانحة أن تعالجه، لأن هذه الاقتصاديات هي عمليا في حالة موت سريري.

مأزق لبنان الراهن سوف يزداد تفاقما لأنه يعيش وسط منطقة مضطربة بأكملها، بسبب تزامن جائحة كورونا، مع الانهيار التاريخي لأسعار النفط في العالم، وهو انهيار كان سابقا للجائحة، التي سرّعت من وتيرته. دول الخليج المصدرة للنفط سوف تعتمد على صناديق السيادة التي استثمرت بها منذ عقود، ولكن جميع ميزانياتها سوف تعاني من عجز كبير هذه السنة وفي السنة المالية القادمة وخاصة السعودية، التي أقرت ميزانيتها للسنة الحالية بناء على بقاء سعر برميل النفط حوالي 80 دولار.

جائحة كورونا، كلفت السعودية عائدات الحج الهامة، بعد أن اضطرت إلى إلغاء موسم الحج، وهو إجراء جذري اتخذ آخر مرة في سنة 1798 حين غزا نابليون بونابرت مصر.

لم يكن من المستغرب أن تعترف الحكومة اللبنانية حين قدمت في الشهر الماضي لصندوق النقد الدولي خطتها الإصلاحية، لإقناع الصندوق أنها جادة بالإصلاح نظرا للشكوك المزمنة والموثقة بالتزامات ووعود الحكومات السابقة، أن "الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار غير مضبوط". 

في السنوات القليلة الماضية وصلت قيمة الدين العام إلى حوالي 179 بالمئة من مجموع الناتج الوطني، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد في السنة الماضية بنسبة 6.9 بالمئة من مجموع الناتج الوطني، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في السنة الحالية إلى 13.8 بالمئة، بحسب خطة الحكومة اللبنانية التي قدمت لصندوق النقد الدولي

وفي السنة الماضية اكتشف اللبنانيون أن ربط الليرة بالدولار، والذي جلب معه معدلات فوائد غير واقعية وتضليلية كان أكبر كذبة جماعية عاشها لبنان في العقود الماضية، لأن المصارف لم تعد قادرة على دفع هذه المعدلات الاصطناعية من الفوائد بعد انحسار الإيداعات بالعملات الصعبة، ما أدى إلى تبخر السيولة بالدولار. 

الاقتصاد اللبناني الذي لا يصنع محليا أي شيء ذو قيمة تصديرية يمكن أن تجلب له العملة الصعبة وضع نفسه رهينة للمستثمرين وغيرهم من اللبنانيين في المهجر الذين كانوا يودعون دولاراتهم في المصارف اللبنانية لقاء فوائد عالية، والتي كان يستخدمها المصرف المركزي لتمويل احتياجات لبنان الضرورية من السوق العالمي. 

اللبنانيون كانوا دائما يفتخرون "بسرية المصارف"، ولكن هذه العبارة اكتسبت معنى جديدا، لأن هناك سرية شبه كاملة تحيط بعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموجود في منصبه منذ 1993. "شطارة" رياض سلامة أدت إلى توفير قروض لدولة مفلسة عمليا وصلت إلى 70 بالمئة من عائدات المصارف اللبنانية، حيث تقدر خسائر هذه المصارف بأكثر من 83 مليار دولار، إضافة إلى خسائر المصرف المركزي التي قدرت قيمتها بـ 44 مليار دولار، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

هذه الفهلوية المالية الإجرامية على المستوى الرسمي أدت إلى الممارسات والسياسيات المصرفية التعسفية التي فرضت على اللبنانيين في الأشهر الماضية. طبعا القطاع المصرفي بحاجة إلى إصلاح جذري، ولكن ما تفعله الحكومة اللبنانية الآن، تحت عنوان إرغام المصارف على إعادة هيكلة نفسها ورأسمالها، لجذب استثمارات جديدة، هو حرمان المودعين اللبنانيين من حقهم بسحب إيداعاتهم، بالعملة الأصلية التي أودعوها في المصارف. 

هذه العوامل، تجعل الأمل بحدوث تغيير سياسي سلمي في لبنان في المستقبل المنظور أمرا بعيد المنال. وهذا يؤدي بنا إلى الغضب الساطع

القرار الاعتباطي بتحويل الإيداعات بالدولار إلى الليرة بعد أن تم نحرها بالنصف وبعد أن فقدت حوالي 60 بالمئة من قيمتها خلال ثلاثة أشهر، هو بمثابة ابتزاز رسمي وعلني تقوم به الطبقة المالية ـ السياسية الحاكمة، والمفترسة بامتياز للشعب اللبناني. 

هذه دولة مارقة "تحلق" أموال وحقوق كل لبناني لديه مدخرات بسيطة في مصرف محلي. ما نراه اليوم في لبنان، هو الموت البطيء لما تبقى من الطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي كانت تاريخيا غنية بطاقاتها ومهاراتها والتي ميزت لبنان منذ الحرب العالمية الثانية. حتى الواحة الأميركية التي يعرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر باسم الجامعة الأميركية في بيروت والتي علمت أجيالا من الطلاب والطالبات من لبنان ومحيطه القريب وحتى البعيد، تواجه اليوم، كما قال رئيسها "ربما أكبر أزمة منذ تأسيسها في 1866".

سوف يكون من الصعب على لبنان أن يحصل على المساعدات التي طلبها من صندوق النقد الدولي والبالغة 10 مليارات دولار. العلاج الذي يوفره الصندوق عادة يأتي بعد إصلاحات جدية وموجعة من الدولة الطالبة للمساعدات. الحكومات السابقة كانت تعد بالإصلاح ولكنها لم تقم به. وليس من المتوقع من حكومة عراّبها ائتلاف فاسد ومارق مؤلف من ميليشيا تعتبر جزءا عضويا من المنظومة العسكرية الإيرانية وتسمي نفسها "حزب الله"، ومن تيار سياسي مضطرب أسسه جنرال دونكيشوتي فاشل ومسنّ اسمه ميشال عون، أصبح رئيسا للبلاد، على الرغم من أن العديد من اللبنانيين يشكّون بقدراته الذهنية، أن تنفذ أي إصلاحات بنيوية وجدية تحظى بمباركة صندوق النقد الدولي.

في السابق كان لبنان خلال أزماته المالية يعتمد جزئيا على المساعدات من دول الخليج العربية وتحديدا السعودية، إضافة إلى الولايات المتحدة. ولكن السعودية في حقبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والولايات المتحدة في حقبة الرئيس دونالد ترامب، ينظران إلى لبنان اليوم على أنه دولة ضعيفة فقدت الكثير من أهميتها الإقليمية وتدور في فلك إيران ويتحكم بحاضرها ومستقبلها القريب "حزب الله". 

في الماضي، كان هناك احتياط من النوايا الحسنة تجاه لبنان في الكونغرس والأجهزة البيروقراطية الأميركية وفي المجتمع المدني ككل. هذا الاحتياط تبخر إلى حد كبير حتى قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

الغضب الذي شهدته شوارع بيروت وطرابلس، ودفع بالعديد من اللبنانيين لأن يخرجوا من جحرهم الصحي ويجازفوا بحياتهم، لأنهم لا يعرفون ما هو أخطر على أرواحهم جائحة كورونا، أم جائحة اقتصاد لا يعرف الرحمة. إحراق المصارف، والمواجهات الأولية بين المتظاهرين والجيش وقوى الأمن، هي الشرارة التي ستسبق الحريق الكبير. ويبدو أن هذه الحكومة اللبنانية، مثلها مثل الحكومات السابقة سوف تزج الجيش، بجنوده الذين يعانون كما يعاني المتظاهرون من ضائقة مالية خانقة، في مواجهات قد تكون كارثية، لأن واجب الجيش، في أي دولة تستحق الاسم، هو حماية الوطن والمواطن من الأخطار والتهديدات الخارجية، وليس استخدامه كأداة قمع في يد الحكومة وضد الشعب.

عندما يستمعون إلى شكاوى أحبائهم وأطفالهم وأهلهم المحرومين من الغذاء والدواء، سوف ينزلون إلى الشوارع دون خوف من جائحة كورونا، أو حراب "حزب الله"

تظاهرات الخريف الماضي، على الرغم من أهميتها السياسية والرمزية، والتي أبرزت وجود فئة لبنانية واسعة ومن مختلف الخلفيات الاجتماعية والدينية تطالب بتغيير نوعي في النظام السياسي اللبناني البالي والمختلف وغير المنصف. ولكن التظاهرات لأسباب عديدة، لم تتحول إلى حركة سياسية قادرة على فرض قانون انتخابي جديد، والتقدم بلوائح لمرشحين يمثلون المطالب الرئيسية للانتفاضة في مختلف المناطق اللبنانية، والعمل مع اللبنانيين في الداخل والخارج للخروج بوسائل خلاقة لتمويل الحملات الانتخابية لمواجهة أموال الاوليغارشية والإقطاع السياسي المتجذرة. هذه ربما الوسيلة السلمية الرئيسية التي تعد بتحقيق تغيير نوعي في الجسم السياسي اللبناني.

الحركات الاحتجاجية التي لا تغير أو تعدل جذريا البنية السياسية الحاكمة، لا ترقى إلى مستوى الانتفاضة، وحتما ليس إلى مستوى الثورة. حتى ولو تطورت الحركة الاحتجاجية في لبنان بشكل حقيقي على الأرض، سوف تبقى في مواجهة طبقة سياسية مستعدة لاستخدام القوة ضدها، وسوف تكون هذه السلطة مدعومة بحراب وبنادق ورصاص ونار تنظيم متعصب ومذهبي مرتبط بنظامين قمعيين متخلفين ودمويين، في دمشق وطهران. 

هذه العوامل، تجعل الأمل بحدوث تغيير سياسي سلمي في لبنان في المستقبل المنظور أمرا بعيد المنال. وهذا يؤدي بنا إلى الغضب الساطع. في الأسابيع والأشهر المقبلة سوف نرى لبنانيين لم يختبروا في حياتهم السابقة العوز الحقيقي، والفاقة الموجعة، والحاجة المذلة. سوف نرى لبنانيين شرفاء، يحترمون القانون، وكانوا يكسبون عيشهم بكرامة، ينامون للمرة الأولى في حياتهم على معدة خاوية. 

هؤلاء، عندما يستمعون إلى شكاوى أحبائهم وأطفالهم وأهلهم المحرومين من الغذاء والدواء، سوف ينزلون إلى الشوارع دون خوف من جائحة كورونا، أو حراب "حزب الله"، أو حتى جيشهم الذي يفترض به أن يحميهم من سطوة تنظيم مثل "حزب الله" تابع لدول خارجية، بدلا من أن يقمعهم باسم الأمن والقانون والاستقرار.

قبل عقود غنت فيروز في سياق آخر: الغضب الساطع آتٍ، من كل طريق آتٍ بجياد الرهبة آتٍ. كل المؤشرات تقول إن اللبنانيين سوف ينزلون إلى الشوارع والساحات ليهتفوا وليقولوا بأصواتهم وسواعدهم وقبضاتهم: الغضب الساطع آتٍ، بجياد الكرامة آتٍ.

هشام ملحم
هشام ملحم
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من زاوية أخرى

العربي وعراقة الموقف العنصري

محمد المحمود
18 مايو 2020
A Lebanese protester (R) holds a placard reading in Arabic "Refugees, residents, all of us against racism" on July 18, 2016 in…
تظاهرة مناهضة للعنصرية في بيروت

تبدو بعض التصريحات العنصرية التي تقذف بها وسائل الإعلام المتنوعة بين الحين والآخر، مفاجئة/ صادمة لكثير من الشرائح المتمدنة التي تتوهم أنها ـ وبمجتمعاتها الآخذة بسبل الحداثة الاستهلاكية الفائقة ـ تجاوزت صحارى التحيّزات العنصرية؛ وصولا إلى واحات التسامح والسلام، أو ـ على الأقل ـ تتوهم أنها تجاوزتها كخطاب معلن/ صريح، كخطاب اقتحامي يحاول أن يتأسس من جديد في الواقع، كما في القانون الذي ينتظم هذا الواقع.

تُشَكِّل هذه التصريحات العنصرية ـ التي غالبا ما تكون صادرة عن مشاهير في عالم الفن التافه أو في مجال الإعلام العشوائي الشعبوي ـ صدمة لكثيرين؛ لأنها تصدر عن شخصيات معروفة، هي في "العُرف الدهمائي" اعتبارية؛ حتى وإن لم تكن في الحقيقة كذلك. 

ومصدر الصدمة هنا، كما هو مصدر ترسيم الاعتبارية، هو أن هذه الشرائح الاجتماعية العريضة بات وعيها يقف على مُفْترق طُرُق: فهي وإن كانت معجبة بهذه الشخصيات التي تراها تُعبّر عن أعماق وعيها؛ إلا أنها مصدومة بحقيقة الوعي العنصري الذي تستبطنه في أعماقها، فتفضحه عواصف الكلام العابر على الحدث العابر، بينما كانت تظن أنها تجاوزته إلى أفق حضاري إنساني أرحب، يجد مثاله/ نموذجه في منظومة القيم الإنسانية الغربية (المتجذرة في التراث التنويري)، التي أصبحت هي ضمير الإنسان الحديث.

إن الإنسان العربي اليوم يحاول ـ على مستوى الوعي المباشر ـ أن يكون إنسانا إنسانيا/ غير عنصري، ولكنه ـ في سياقه الجغرافي/ الثقافي ـ لا يستطيع. يحاول أن يفعّل إنسانيته ـ كما يفهمها ـ لتَسَع الجميع، ولكن التراث العريق المُنْسَرب في عروقه يقف به في حدود ملتهبة تقذف به في الاتجاه المعاكس. إنه يبذل الإحسان للغريب؛ كتمدّد إنساني يؤكد به شيئا من التجاوز للموروث البدائي/ موروثه العرقي ـ الثقافي، بينما هو ـ في الوقت نفسه/ في المكان نفسه ـ يعامل المُخْتَلفين: العاملين معه/ العاملين لديه/ العاملين في محيطه من غير بني عِرْقه، معاملة لا تختلف عن معاملة الأرقاء في الزمن القديم.

العنصري يرى أن مُقَوِّمات موقفه العنصري ما هي إلا استحقاق في "الجغرافيا" وفي "التاريخ" وفي "العِرْق النقي"

في سياق ثقافي/ اجتماعي كهذا، لا عجب أن يصدر عن بعض أولئك الذين يظنون ـ بحكم الشهرة الجماهيرية الشعبوية ـ أنهم مُتَحَدِّثون بلسان الجميع، تصريحات عنصرية متخمة بالكراهية العمياء، تصريحات تدعو ـ بشكل واضح ومباشر ـ لقذف الأجانب/ غير المواطنين خارج الحدود في هذا الوطن العربي أو ذاك. يقولون بصراحة عنصرية وقحة: أخرجوهم عنا، ارموا بهم ولو في الصحراء، ولو البحر. يهتف العنصريون بهذا، يخطونه في كتاباتهم؛ وكأنهم لا يتحدثون عن بشر، عن أناس مثلهم تماما، بل وكأنهم لا يتحدثون عن كائنات حيّة، وإنما يتحدثون عن ركام من النفايات، أو ـ في أحسن الأحوال ـ عن بقايا أثاث قديم لم يعد قابلا للتداول في بيع أو شراء!

الغريب، أنك لو قلت لهؤلاء الذين يهتفون بهذه التصريحات العنصرية الصريحة: أنتم عنصريون؛ لغضبوا، وتأهّبوا للدفاع عن أنفسهم قائلين: نحن فقط ندافع عن وجودنا، نحن فقط نحمي أوطاننا من الغرباء...إلخ المبررات التي لا تُلْغي ـ بل ولا تُخْفي ـ حقيقة الموقف العنصري؛ لأن مثل هذا التبرير/ الدفاع قال به كل العنصريين في كل زمان ومكان، بل لم تحدث المذابح الجماعية الكبرى في التاريخ إلا بوصف الضحايا/ المذبوحين خطرا على الذات بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنهم/ الضحايا من حيث هم "آخرين" يأتون بمرتبة تالية ـ بمسافات متفاوتة حسب تفاوت الموقف العنصري ـ للذات، فهم ـ وفق هذا التصوّر العنصري ـ إذ لم ينتموا إلى هذا العرق/ هذه الأمة، فهم لا ينتمون إلى دائرة: الإنسان.

العنصري يرى أن مُقَوِّمات موقفه العنصري ما هي إلا استحقاق في "الجغرافيا" وفي "التاريخ" وفي "العِرْق النقي". العنصري يرى أنه ـ بموقفه العنصري ـ لا يرتكب جريمة إنسانية؛ بقدر ما هو يقوم بـ"واجبه الإنساني" تجاه نفسه، وتجاه أقرب الأقربين إليه؛ وفق دوائر الانتماء التي تضيق وتتسع على حدود المبدأ العنصري ذاته. وهنا طبيعي أن مَنْ هو داخل الدائرة/ ضمن نطاق الذات في موقف ما، سيكون خارج الدائرة/ سيكون في موقع: ما وراء الذات/ سيكون آخرَ على نحو ما، في موقف آخر مُغايرٍ للموقف الأول.

للأسف، إلى الآن، المبدأ العنصري المتحيز تجاه الآخر من حيث هو آخر، لم يجد له مساءلة جذرية وشاملة في الثقافة العربية. بل على العكس، الثقافة العربية السائدة القائمة على مخزون تراثي مُعْرقٍ في التاريخ، تتماهى مع التمايزات العنصرية. والموقف العروبوي، كما هو الموقف الإسلاموي، كلاهما تأسس على شوفينية تورمت فيها الذات إلى درجة رسم معالم التاريخ بما يشبه "الهلوسات الفكرية"؛ كيما يستجيب لمنطق الأوهام الذي يراد لها أن تصبح هي منطق الواقع؛ بعد أن تصبح منطق الأيديولوجيا.

منذ جاهلية العرب الأولى، ودوائر التعنصر هي التي تحكم شبكة العلاقات. الأنا مقابل الإخوة، الإخوة مقابل أبناء العم، أبناء العم مقابل العشيرة، العشيرة مقابل القبيلة...إلخ حتى يصبح العرب مقابل العجم، والمسلمون مقابل غير المسلمين. وقد جرى تقنين هذا الوعي المتعنصر وتنضيده، ومن ثمة ترسيخه بتديينه وتعميمه، حدث ذلك في أخطر لحظات تشكل الوعي العربي الذي بقي سائد إلى اليوم، أي في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام.

لو قلت لهؤلاء الذين يهتفون بهذه التصريحات العنصرية: أنتم عنصريون؛ لغضبوا، وتأهّبوا للدفاع عن أنفسهم قائلين: نحن فقط ندافع عن وجودنا، نحن فقط نحمي أوطاننا من الغرباء

لكن، لا ريب أن القرن الأول من هذه القرون الثلاثة هو الذي وضع اللبنات الأساس للوعي السائد. القرنان التاليان تشرعنا ـ ثقافيا ـ بمواقف القرن الأول، فاستمرت الثقافة عربية ترفع من شأن العربي، وتحط من شأن غير العربي، كخط عام، ولا عبرة بالاستثناء. وقد دعم هذه الموقف الثقافي أن الغلبة السياسية/ العسكرية ـ والتي هي غلبة واقع متعين: واضح ومباشر ـ كانت للعرب على نحو حاسم، وأن احتضان الأمم الأخرى لم يكن احتضانا ناعما، لم تبدأ خطواته الأولى بدعوة تسالم أو تحالف أو توافق، وإنما كان بسيف القهر والإذلال الذي تجسّد في الواقع احتلالا ونهبا واسترقاقا/ سَبْيا/ استعبادا يستمر مدلوله الإذلالي ـ في تمظهره التمايزي الطبقي الحاد: العنصري ـ حتى بعد "العتق"/ التحرر بمفهوم "الولاء".

يرى أحمد أمين أن العربي قبل الإسلام لم يكن يشعر بانتمائه الأممي، أي بأنه عربي، بل كان الشعور الطاغي هو الانتماء للقبيلة التي كانت هي محل فخره الدائم. وهذا صحيح. لكن العربي بعد الإسلام، وبعد حركة الفتوح التي انتهت بإقامة إمبراطورية عربية واسعة النطاق، بدأ يشعر بتميزه العرقي كعربي؛ دون أن يتنكّر لانتمائه الأساس: الانتماء القبلي، بل لقد نهض الشعور القومي بالتميز العرقي الأممي كفرع على تصوّر التميز العرقي القبلي.

يشير أحمد أمين إلى واقع الحال آنذاك، حيث كان العرب يشعرون بوضاعتهم إزاء الأمم الأخرى قبل الإسلام، ولكن الانتصار الكبير المتمثل بالفتوحات الإسلامية لبلاد فارس وجزء من بلاد الروم "رفع من نفسية العرب. وغلا كثير منهم في ذلك فشعروا بأن الدم الذي يجري في عروقهم دم ممتاز، ليس من جنسه دم الفرس، والروم، وأشباههم! وتملكهم هذا الشعور بالسيادة والعظمة، فنظروا إلى غيرهم من الأمم نظرة السيد إلى المسود. وكان الحكم الأموي مؤسسا على هذا النظر[...] سواد العرب، وحكام بني أمية، وولاتهم، كانت عندهم هذه العصبية العربية قوية، يحقرون معها من لم يكن منهم. وكتب الأدب، وحوادث التاريخ، مملوءة بالشواهد على ذلك" (ضحى الإسلام، ج1 ص31/32).

وينقل أحمد أمين عن الأصفهاني وصفا تفصيليا لحال الموالي/ غير الغرب في الفترة السابقة على الدولة العباسية، أي في العهد الأموي. يقول الأصفهاني: "كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية إذا أقبل العربي من السوق ومعه شيء فرأى مولى؛ دفعه إليه ليحمله عنه. فلا يمتنع، ولا السلطان يغير عليه! وكان إذا لقيه راكبا، وأراد أن ينزل فعل، وإذا رغب أحد في تزوج مولاة: خطبها إلى مولاها دون أبيها وجدّها" (ضحى الإسلام، ج1ص33).

هذا النص الأخير خطير، وفيه لا يتضح مستوى التعصب العربي المشروط باحتقار الآخر فحسب، وإنما يتضح أيضا كيف أن النتاج العملي للسياسة الرسمية الأموية بدأ يتجذر ثقافيا في الوعي الاجتماعي العام؛ مدعوما بقوة النظام الأموي العنصري. إنه وعي في صورة عرف عام، وعي يُضْمر أعلى درجات العنصرية تجاه جنس الآخر/ غير العربي؛ حتى ليراه موضع خدمته على كل حال، دون أن تكون ثمة رابطة تعاقدية أو حتى رابطة معرفة شخصية، بل يكفي أن المُتعالِي من جنس/ عربي، والمُتعالَى عليه ـ حَدّ إنزاله من دابته ـ من جنس آخر/ غير عربي، بل وصل الأمر بأن يكون متحكما بهذا الآخر حتى في أشد خصوصياته، إذ هو/ العربي الذي يملك حق إتمام عقد زواج المرأة/ غير العربية دون أقرب أقربائها، فهو/ العربي أحق منهم بتقرير مصيرها!

القرنان التاليان تشرعنا ـ ثقافيا ـ بمواقف القرن الأول، فاستمرت الثقافة عربية ترفع من شأن العربي، وتحط من شأن غير العربي

إن هذا ليس ظرفا تاريخيا عابرا، بل كان عصرا تدشينيا متكاملا، كان له الدور الأساس في تأسيس وترسيخ وعي عنصري ظل فاعلا حتى اليوم بصور شتى. وهو إن لم يجد طريقه إلى الأنظمة والقوانين، فهو قانون ثقافي مضمر يحكم مجمل السلوكيات الكبرى والصغرى. وقد تختفي بعض ملامحه، خاصة الملامح الحادّة بألوانها الفاقعة، أو تستحي فتتوارى خجلا في الأوقات الطبيعية، ولكنها سرعان ما تكشف عن وجهها البشع في الأزمات التي تستيقظ فهيا غريزة حب البقاء والاستئثار الأناني في الأنفس المصابة بالهزال في وعيها الإنساني.

وإذا كان "عصر التدوين" الأول هو المسهم الأساس في "تكوين العقل العربي" كما يرى المفكر المغربي الراحل/ محمد عابد الجابري، وأن الوعي العربي اليوم محكوم به، فإن ما جرى تأسيسه وتدوينه في تلك العصور ينضح بعنصرية عرقية تتجاوز حدود الكلام/ الأقوال التي يمكن أن تكون ذات طابع افتخاري إلى فضاء الأفعال/ الوقائع.

بمعنى أن تلك الثقافة العنصرية الفاعلة والمنفعلة بالنظام السياسي الأموي لم تكن فترة زمنية عابرة، كما لم تكن استثناء/ هامشا ثقافيا طواه المتن العام، وأيضا لم تكن مجرد أقوال منفصلة عن الأفعال، وإنما كانت لحظة زمنية/ ثقافية تفاعل فيها التدبير مع التعبير؛ فصنعت محددات الوعي العربي الأساسية التي لا يزال يعاين الوجود من خلالها إلى اليوم. 

وما لم يبدأ النقد المعرفي/ الثقافي في تشريح هذه المواقف العنصرية ابتداء من ذلك التاريخ البعيد/ من مرحلة التشكّل والتأسيس؛ فلن يحدث تغيير حقيقي/ تغيير عميق وشامل في مواقفنا الإنسانية تجاه الآخر، إذ النقد العابر الذي يلامس الظاهرة السلبية في تمظهرها الأخير دون الحفر في جذورها، ليس ـ في أحسن أحواله ـ أكثر من صرخة في بيداء مقفرة، تُعبّر عن غضب فردي أو شبه فردي، ولكنها لا ترقى لتعديل المزاج/ الوعي العام. 

محمد المحمود
محمد المحمود
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