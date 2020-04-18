من زاوية أخرى

العالم العربي: يبن جائحة الفيروس وجائحة الشعوبية؟

نوح الهرموزي
18 أبريل 2020
Members of the medical staff rejoice as patients who recovered from the Covid-19 disease caused by the novel coronavirus …

في ظل مواجهة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة عشرات آلاف تجاوز عدد الإصابات المعروفة المليون، بازدياد مضطرد يوميا، دخل الاقتصاد العالمي حالة من الركود والانكماش الحاد في مختلف القطاعات في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض النمو بحدود 0.9 ـ 0.5 في المئة إلى 1.5 في المئة هذا العام بسبب اندلاع سلسلة من الأحداث السببية المتتالية التراكمية، أبرزها شلل القطاع التجاري والمبادلات وسلاسل الإمداد والإنتاج العالمي والخدمات والسياحة والملاحة الدولية والصناعة والتعدين والاستثمار الأجنبي المباشر، وما استتبعه من هبوط حاد في الاستهلاك وإضعاف العرض وفقدان ملايين الأشخاص لعملهم بعدما فرضت جل الحكومات حجرا منزليا على مواطنيها. ما سيترتب عنه ضغوطات اجتماعية لا تطاق وخاصة على الفئات الأكثر هشاشة.

وفي الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام الدولي على احتواء الأزمة، هذه الأزمة الآخذة في الاتساع بسرعة قياسية، والتي يعتقد معظم الخبراء أنها لا تزال في مرحلتها المبكرة وأن الأسوأ آت لا محال، لم تنتظر عدد من الأصوات في العالم الغربي والعربي أن تضع الجائحة أوزارها، فأعلنت نجاح وتفوق النموذج الصيني، الذي استطاع بشكل نسبي السيطرة على الجائحة، والنموذج الكوبي الذي أرسل حزمة من المساعدات وعددا من الأطباء لبعض من العواصم الغربية المنهكة.

وتُغذى تلك الانتصارات المتُصوَّرة الدعوات التي تطالب بتأميم الشركات مهللين بحتمية "انتصـار البديـل الاشتراكي"، وعودة "الدولة الطبيعية" وحاكمية الشريعة وسلطة الملالي والثيوقراطية وسواها من المقاربات الدولانية. أفكار انتشرت في المواقع والجرائد والشبكات الاجتماعية بسرعة تضاهي سرعة إنشار فيروس كورونا.

يتوجب على دولنا العربية، على الرغم من هشاشتها اقتصاديا، اتخاذ حزمة من الإجراءات الحيوية والسريعة التي تتناسب مع احتياجات كل بلد

تحتاج المجتمعات العربية في هذه الظروف، أكثر من غيرها، إلى اليقظة العلمية الأكاديمية لتلافي تكريس الفراغ التحليلي والنقدي الذي سيُملَأُ لا محالة بالأيدولوجيات الوثوقية واليقينيات والمراجع الفكرية التي تمارس دور القيمومة والوصاية على المعارف المجتمعية التي تعمل (إراديا أو بحكم الواقع de facto ) منذ عقود على شرعنه (أو تكريس أو عودة) الدولاتية والاستبداد في المحصلة.

طالما حذرنا الباحثون في علم النفس السلوكي من انتشار الانحيازيات المعرفية، وأهمها ظاهرة الانحياز التأكيدي (Confirmation bias) التي تقود المرء للميل نحو تفسير وتذكُّر وانتقاء المعلومات بطريقة تتوافق مع معتقداته وافتراضاته وتفضيلاته، بينما لا يولي انتباها مماثلا للمعلومات المناقضة لها. إنه بمثابة تفكير رغوبي أو تفكير بالتمني يدفع المرء إلى بلورة اعتقادات أو اتخاذ قرارات قائمة على رغباته بتمني ما يريده عوضا عن التفكير الذي يستند إلى الأدلة أو العقلانية أو الواقعية. ومنه ضرورة المساءلة الهادئة للدور المنوط بالدول واقتصاد السوق إبان الأزمات.

إن القول إن جائحة الفيروس التاجي دليل على الفشل التام والكامل للمنظومة الفكرية التي يقوم عليها اقتصاد السوق والدعوة إلى اجتثاثه وانتصار الطروحات الدولاتية مثله كمثل من يلقي بلُبِ وقشور الثمار في آن واحد. إنه لمن نافلة القول إن لاقتصاد السوق، باعتباره منظومة فكرية لا تتصف بالكمال، محاسن ونقائص وقصور. ومع ذلك، فقد ناضلت العديد من الدول العربية تاريخيا وأفرطت في تطبيق المقاربات الدولاتية ورفض اقتصاد السوق.

باستثناء حفنة من الأناركيين الطوباويين، لا يجادل جُل دعاة اقتصاد السوق في أهمية، بل في ضرورة، تدخل الدولة من أجل إحقاق العدل، ومساواة الأفراد أمام القانون، وضمان الحريات، وحماية المستهلك والمنافسة، ومعالجة إشكالية اللاتماثل المعلوماتي Information Asymmetry (بشقيه: الانتقاء العكسي Adverse Selection والمخاطرة المعنوية (Moral Hazard؛ وإشكالية تدخيل الخرجانيات Internalize Exertnalty؛ وتوفير بعض السلع والخدمات العموميةPublic Goods والأمن، إلخ.

لقد دعا فريدريك هايك، أحد كبار مفكري هذه المدرسة، في الجزء الثالث من كتابه الرئيسي "القانون والتشريع والحرية" إلى ضرورة تدخل الدولة في حال تفشي الأوبئة، على اعتبار أن حماية صحة الأفراد من المنفعة العامة. إن هذا التدخل أمر بديهي بالنظر إلى سيادة الفوضى والهلع الذي يَشل سلاسل الإنتاج ويَحد من الطلب ويعطل الميكانيزيمات الاقتصادية وتوازنها التلقائي ويُضعف قدرتها على التكيف السريع لإنتاج متطلبات السوق (من سلع استهلاكية ولقاحات وعقاقير وخدمات...).

إن محاولة شيطنة اقتصاد السوق بغية تبخيس إنجازاته لا يجب أن يُنسينا أن الطفرات البشرية الكبرى في مجال الاتصالات والمعلومات ووفورات الحجم Economy of Scale في إنتاج السلع الأساسية والطب الكيميائي والهندسة الوراثية أثمرتها ديناميكية اقتصاد السوق الإبداعية. خاصة في الأزمات غير المسبوقة والتي تحتاج إلى حلول سريعة ومبتكَرة. حيث أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على الإبداع والتأقلم والابتكار، خاصة في المدى المتوسط، قبل توطين التكنولوجيات والابتكارات بشكل كلي لاحقا. بل إن الذين يسعون في الوقت الراهن إلى التقزيم الكلي لهذه المنجزات سيلجؤون بالتأكيد إليها لتخفيف تداعيات الجائحة.

سوف تتوارث الأجيال القادمة في منطقتنا تبعات تلك القرارات المتخذة اليوم. وعلى هذا النحو، لا ينبغي أن تتخذ هذه القرارات باستخفاف

كما أنه من نافلة القول إن الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام التي برزت في هذه الفترة في دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وأميركا وفرنسا ستساعدها في سياساتها التدخلية لاحتواء الجائحة. كما أن الطفرات والتطورات التي تعرفها هذه الشراكات ستساهم في تقليل وطأة الخسائر المادية والبشرية مقارنة مع الخسائر التي سببها غيابها إبان جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والتي أودت بحياة أزيد من 50 مليون شخص. ومنه يبرز أن تدخل الدولة دون الارتكاز على آليات السوق محكوم عليه بالفشل بلا شك.

وبالمثل، إذا أراد المعلقون الإشارة إلى النموذجين الصيني والكوبي كحلول محتملة، فمن المهم أيضا تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الشراكات الرئيسية بين القطاعين العام والخاص خلال فترة تفشى الوباء، والتي برزت في دول من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا. ومن ثم، فإن تدخل الدولة لمواجهة هذا الوباء دون الاعتماد على آليات السوق محكوم عليه بالفشل بلا شك.

ولكي تنجح الدول من خلال سياساتها التداخلية في التفاعل السريع والفعال لاحتواء ظواهر استثنائية من حجم الجائحة، يجب أن تكون الدول على أعلى درجات الجاهزية لمواجه النوازل الاستثنائية التي يصفها نسيم طالب بـ "البجعة السوداء". والتي يقصد بها ظواهر أو أحداث احتمال حدوثها منخفض لدرجة يصعب التنبؤ بها ("الحدث النادر" في نظرية الاحتمالات)، والتي تتمخض عنها عواقب وخيمة ومهولة واستثنائية وبعيدة المدى. 

ومن ثم، يتعين على الدولة للمواجهة الفعالة لهذه النوازل الاستثنائية ألا تتسم هياكلها بالترهل والتكلس، بل بمرونة كافية وقدرة موازناتية ضاربة، وفوائض مالية أو قدرة على الاستدانة للتعامل مع حالات الطوارئ "الحقيقية". علاوة على توفر تشريعات تُمكن من التأقلم والحشد والإنزال السريع للطاقات والمهارات في الشدائد.

وما التباين الجلي في تدبير جائحة الفيروس التاجي، بين بلد ككوريا الجنوبية وألمانيا من جهة، وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، إلا دليل على أهمية الانضباط الموازناتي والمرونة البيروقراطية. فلدى كوريا الجنوبية فائض موازناتي قدره 2.8 في المئة ولألمانيا 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018 وفقا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يضعهما في وضع جيد للتعامل مع الأزمة كما ويُعتبر مؤشرا على فعالية هياكل الدولة. وضعٌ مكنَهما من توفير الموارد بسرعة لتخصيصها في المكان والزمان المناسبين.

وعلى العكس من ذلك، فإن فرنسا تتخبط في عجز موازناتي يُقدر بـ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018 وتعتبر من أكثر الدول إنفاقا في المجال الصحي الذي يمثل 11 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن لها نصف عدد الممرضات والأطباء مقارنة مع ألمانيا. ويتقاضى الأطباء وأعوان الصحة أقل من 20 في المئة إلى 40 في المئة من زملائهم الألمان. يضاف إلى ذلك قلة نسبة عدد الأسِرة لألف فرد في فرنسا من مرتين إلى ثلاث مرات عما هو عليه في ألمانيا أو كوريا الجنوبية. وأخيرا، تستثمر فرنسا نصف ما تستثمره البلدان الأخرى في التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في مستشفياتها.

ومن ذلك يبدو جليا أن مشاكل ومصاعب الدولة الفرنسية في مواجهة الجائحة لا تجد أصلها في نقص الاعتمادات. فعلى الرغم من استهلاك إنفاقها العام 57 في المئة من الثروة المتولدة سنويا، واقتطاعاتها الإجبارية القياسية (قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2018) ونفقاتها العمومية المرتفعة المخصصة لقطاع الصحة العمومية، لا تزال فرنسا ترزح تحت ثقل بيروقراطية سميكة خانقة، وهو ما يفسر صعوباتها الجمة للتأقلم في مواجهة الجائحة مقارنة مع دول أخرى.

فلا يمكننا أمام هذه المعضلات والشدائد إلا أن نتفق مع ما خلص إليه الاقتصادي جوزيف استيغليتز في كتابه الأخير 2019 "الأفراد والسلطة والأرباح: الرأسمالية التقدمية في عصر الاستياء" الذي يؤكد فيه على أهمية الرأسمالية التقدمية، التي تعطي مجالا رحبا للمبادرة الفردية والتنافسية في إطار دولة ديمقراطية مؤطرة بالقانون، باعتبارها أفضل فرصة للبشرية من أجل حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية الحالية.

لا يجادل جُل دعاة اقتصاد السوق في أهمية، بل في ضرورة، تدخل الدولة من أجل إحقاق العدل، ومساواة الأفراد أمام القانون، وضمان الحريات

ولهذه الرؤى آثار إقليمية حقيقية على الطريقة التي يمكن بها للدول العربية أن تعد نفسها لمواجهة هذه الأزمة والأزمات المستقبلية. في تلك الأثناء، ونظرا لحساسية اللحظة والانتقادات الموجهة إليها حاليا، يجب أن يُدرك ـ جل/بعض ـ فاعلي القطاع الخاص في العالم العربي ضرورة (وحتى الجدوى الاقتصادية) للتضحية والتحلي بروح المسؤولية بالنظر إلى حساسية المرحلة لتفادي، الخسارة الجمعية وانهيار الدولة وتدمير التماسك المجتمعي. 

كما يتوجب على دولنا العربية، على الرغم من هشاشتها اقتصاديا، اتخاذ حزمة من الإجراءات الحيوية والسريعة التي تتناسب مع احتياجات كل بلد على حدة لتطويق الجائحة ووقف تأثيرها على المدى البعيد.

من السابق لأوانه حاليا استنتاج الخلاصات الأساسية في هذا السياق الذي أفرزته الجائحة الجديدة، ومع ذلك، يمكن تسجيل عددا من النقاط المفصلية. أولها: ضرورة التوفر بنفس القدر من الأهمية على ثنائية قطاع خاص مستقل ريادي تنافسي، ودولة وطنية رشيقة محفزة (بكسر الفاء) عادلة قوية مرنة بمؤسساتها باعتبارهما رافعة التقدم الاندماجي (Inclusive Growth).

أما الخلاصة الثانية، فإنها راهنية، تخص عداد من الساسة، ومن يلف لفيفهم في العالم العربي من الخطاب الاستسهالي الشعبوي، إذ من الضروري الابتعاد عن اجترار نفس السياسات الاقتصادية الترقيعية قصيرة المدى بقصر أُفقهم السياسي Political Economic Cycles لما لهذه التدخلات من آثار عكسية ومنحرفة Perverse & Negative Effects). 

أما الاستنتاج الأخير، فنخصصه للتحذير المجتمعات العربية من مغبة المقاربات الكينزية، التي قلما تأخذ بعين الاعتبار وخامة وإسقاطات التبعات الاقتصادية بعيدة المدى. عمليا، سوف تتوارث الأجيال القادمة في منطقتنا تبعات تلك القرارات المتخذة اليوم. وعلى هذا النحو، لا ينبغي أن تتخذ هذه القرارات باستخفاف.

المصدر: منتدى فكرة

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كتب
نوح الهرموزي
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

تداعيات وباء كورونا على البرنامج النووي الإيراني

عومر كرمي
18 أبريل 2020
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow)…

منذ عام 2006 تحتفل إيران في العشرين من شهر فروردين حسب التقويم الفارسي بـ "اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية"، ويكون الاحتفال فرصة لكشف النقاب عن التقدم المحرز في البرنامج النووي للبلاد (والمبالغة فيه غالبا) وسط تمجيد صمود النظام في مواجهة العقوبات الغربية. 

وكانت العطلات الماضية قد كشفت النقاب عن إتقان تخصيب اليورانيوم الصناعي (2007)، وإقامة مصنع لتصنيع الوقود النووي بالقرب من أصفهان (2009)، وتطوير "أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثالث" (2010).

وعادة ما تتمثل ذروة هذا الحدث باحتفال يحضره الرئيس الإيراني، ولكن عطلة هذا العام كانت مختلفة. ففي ضوء "المخاطر المحتملة" الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أعلن مدير "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، علي أكبر صالحي، عن تأجيل المهرجانات النووية التي كانت مقررة في 8 أبريل. وربما تأثر القرار بالعدد الكبير من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى الذين أصيبوا بالمرض بعد مشاركتهم في احتفالات واجتماعات [مختلفة] (وكان آخرهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني).

وعلى أي حال، لا يبدو أن قيادة النظام تُركز على البرنامج النووي في الوقت الحالي. فالرئيس حسن روحاني لم يصدر بيانا لإحياء ذكرى العطلة، كما أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يشر حتى ولو إشارة واحدة إلى البرنامج النووي في خطابه السنوي الذي ألقاه بعيد النوروز في 22 مارس، وهو خطاب مهم يُستخدم عادة كاختبار حقيقي لأفكاره حول هذا الموضوع وقضايا السياسة الخارجية الأخرى.

قد تؤثر الأزمة على قدرة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على مواصلة التحقق من امتثال إيران للاتفاقات النووية

ويقينا، أن المتحدث باسم "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، بهروز كمال فاندي، حرص على الإعلان أن إيران أحرزت "122 إنجازا نوويا جديدا" خلال العام الماضي (معظمها يقتصر على الأرجح على تحسينات طفيفة). وشدد أيضا على أن طهران لا تفرض قيودا على أنشطتها البحثية والتنموية، وأنها وصلت إلى قدرة إنتاجية مماثلة لتلك التي شهدتها قبل "خطة العمل الشاملة المشتركة" من عام 2015، حيث يتم تصنيع ستين جهاز طرد مركزي متقدم كل يوم، وهو رقم أعلى بكثير من ذلك المسموح به بموجب الاتفاق النووي. وتابع بإصدار بيانات غير معقولة بشأن قدرات النظام، مدعيا أنه سيزيد قدرته التصنيعية اليومية إلى أكثر من60,000 جهاز طرد مركزي متطوّر، وأن بإمكانه تحقيق 250,000 وحدة عمل منفصلة (مقياس لكفاءة أجهزة الطرد المركزي وإنتاجه أثناء تخصيب اليورانيوم)، وأن الهدف النهائي هو 1,000,000 وحدة عمل منفصلة.

الاستراتيجية النووية في ظل الأوبئة

إذا وضعنا التصريحات المفرطة جانبا، فإن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان النظام الإيراني قد واصل أسلوبه المستمر منذ شهور والمتمثل في الاختبار المنتظم وانتهاك القيود وسط تفشي فيروس كورونا. 

ففي مايو 2019، أبلغت إيران "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بأنها ستُبطل بعض القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي. ومنذ ذلك الحين، اتخذت خمس خطوات ـ خطوة واحدة كل ستين يوما ـ لتقليل التزاماتها وفقا لـ "خطة العمل الشاملة المشتركة":

ـ تجاوز كمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح بتخزينها (حتى الشهر الماضي، تراكمت لديها أكثر من طن من هذه المادة)
ـ زيادة مستوى التخصيب بما يتجاوز 3.67 في المائة من نظائر الانشطار "يو -235" (للحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع وغيره من القضايا التقنية، انظر معجم إيران النووي الصادر عن "معهد واشنطن")

ـ توسيع نطاق البحث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لزيادة جودتها وكميتها

ـ حقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي في مصنع التخصيب الجبلي في فوردو

ـ الإعلان عن أن البرنامج لن يكون "خاضعا لأي قيود في المجال العملياتي"

وجاءت الخطوة الخامسة في يناير، لكن النظام لم يتخذ أي خطوات جديدة منذ ذلك الحين، وعجز عن تنفيذ خطواته السابقة إلى أقصى حد. على سبيل المثال، على الرغم من أن إيران هددت بالقيام بذلك مرات عديدة، إلا أنها لم تبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة، أو تُشغل أجهزة الطرد المركزي الجديدة من نوع "آي آر-1" في منشأة ناتانز، أو تعلّق "البروتوكول الإضافي" الذي يمنح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قدرات أوسع للتحقق (على الرغم من أنها لا تزال تمنع الوكالة من الوصول إلى المواقع التي ربما تم استخدامها في الأعمال النووية السابقة، من بينها الأنشطة المتعلقة بالأسلحة المشتبه بها).

سبب آخر للقلق هو تاريخ إيران الحافل كمخادع نووي

ويمكن تفسير الفجوة بين تصريحات إيران العدائية وأنشطتها الفعلية من خلال مقابلة أجراها صالحي مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية في 5 أبريل. وإذ رفض الانتقادات بأن النظام يحد من خطواته النووية لتجنب التداعيات السياسية، إلا أنه شدّد على إيجابيات التركيز على ممارسات البحث والتطوير الخاصة بأجهزة الطرد المركزي ("وهو أمر لا يمكن الرجوع عنه... حتى في حال التوصل إلى مصالحة كاملة مع [الأطراف الباقية في "خطة العمل الشاملة المشتركة"]")، مع تجنب تقديم أي وعود ملموسة باتخاذ تدابير في المستقبل. وأشار كذلك إلى أنه من منظور قيمة التكلفة، فإن تعليق البروتوكول الإضافي أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن يكون وسيلة فعالة لإيران لتحقيق أهدافها، بل سيؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضغط على البلاد.

ربما يكون هذا المنطق هو العامل الرئيسي وراء قرار النظام بوقف الإجراءات النووية الرئيسية في الوقت الحاضر. وعادة ما يفضل خامنئي اتّباع نهج محسوب وحذر بدلا من تحمّل مخاطر غير ضرورية. 

وبالنظر إلى التحديات التي واجهتها إيران خلال الأشهر القليلة الماضية ـ ليس الوباء فحسب، بل الاحتجاجات الواسعة النطاق والضغوط الاقتصادية المتزايدة أيضا ـ فإن خامنئي يفهم بالتأكيد أن حاليا ليس الوقت المناسب لتحقيق قفزة إلى الأمام في الاستراتيجية النووية. 

كما أظهر مرارا بأنه يُفضل اتخاذ القرارات بتوافق الآراء من خلال عملية منظّمة من المشاورات في اللجان والمجالس المختلفة للنظام. بيد، أن الوضع الطبي الحالي للبلاد يجعل هذه العملية صعبة للغاية، إن لم يكن مستحيلة، لذلك من غير المحتمل أن يُعجّل باتخاذ قرارات استراتيجية رئيسية في أي وقت قريب.

التحديات للغرب

على الرغم من أن المخاوف حيال فيروس كورونا قد تسببت بتأخير عدة مراحل من البرنامج النووي ضمن أجندة طهران، إلا أن الأمر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو انشغال المجتمع الدولي بدوره بوباء ["كوفيد-19"]. وبعبارة أخرى، فإن الوضع مهيأ للاستغلال المحتمل [لهذه التطورات] إذا قرر النظام التحرك بينما يركز العالم أنظاره على الوباء المتفشي.

على سبيل المثال، قد تؤثر الأزمة على قدرة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على مواصلة التحقق من امتثال إيران للاتفاقات النووية. وعلى الرغم من أن "الوكالة" قد شددت مؤخرا على أن عمليات التفتيش على الضمانات مستمرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنها أشارت أيضا إلى أنها قد تواجه "بعض التشويشات في السفر" ـ وهو عامل قد يعوق جهود المراقبة الفعالة لإيران المنكوبة بالفيروسات. وتستخدم "الوكالة" أنظمة المراقبة عن بُعد لرصد المنشآت النووية في البلاد، إلا أن بعض إجراءات التحقق لا تزال تتطلب زيارات ميدانية.

خامنئي يفهم بالتأكيد أن حاليا ليس الوقت المناسب لتحقيق قفزة إلى الأمام في الاستراتيجية النووية

وسبب آخر للقلق هو تاريخ إيران الحافل كمخادع نووي. وتشمل مخالفاتها السابقة بناء منشأة تخصيب سرية في فوردو، وإخفاء أرشيف نووي في أعقاب التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ورفض التعاون مع تحقيق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في أنشطتها السابقة. 

وكما هو موضح سابقا، تكره طهران عموما المخاطرة في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستتّبع مثل هذه الخطوات، ومتى ستقوم بها. ومع ذلك، على المجتمع الدولي توخي المزيد من اليقظة خلال الأسابيع المقبلة. 

يجب على "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اتخاذ خطوات للتأكد من أن الوباء لن يخلق أي نقاط محجوبة في مراقبتها لإيران. يجب عليها أيضا الإبلاغ عن أي دلالة على الخداع. 

ومع ذلك، ففي نهاية المطاف، قد تبقى رؤية "الوكالة" للأنشطة النووية الإيرانية معرّضة للإعاقة خلال هذه الأزمة، لذا على الحكومات الغربية استثمار الموارد المناسبة وإيلاء الاهتمام اللازم لضمان الحصول على صورة واضحة.

المصدر: منتدى فكرة

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كتب
عومر كرمي
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).