من زاوية أخرى

هل العراقيون هم أحفاد كلكامش؟

حسن منيمنة
20 مايو 2020
Iraqis fish at Shatt al-Arab river, formed by the confluence of the Euphrates and the Tigris, in the Basra Governorate of…

"لسنا أحفاد كلكامش ولا نفتخر بأن نكون من أحفاده بل نحن أتباع علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس ونفتخر بانتمائنا إلى مدرسة هيهات منا الذلة".

هذا الكلام الوارد في تغريدة لأحد قياديي الحشد الشعبي العراقي، إذ يأتي ردا على استدعاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعمق الحضاري في تأكيده على الوحدة التاريخية لبلاده وطاقاتها المستقبلية، يختصر جدلا مفتوحا حول الأصول والهوية.

قد يبدو هذا الجدل عَرَضيا، وقد يكون كذلك في الأوطان المستقرّة التي تتوازن فيها قناعة العيش المشترك مع التضارب في الرؤى، ولكنه في العراق، وفي العديد من دول المنطقة، والتي تشتكي من ضعف مزمن وانهيار مستجد في كامل أوجه بنيتها الوطنية، يكتسب أهمية متعاظمة. فإما أن يتحقق قدر من التدعيم للبنى المتهاوية، أو أن يجري تخفيض بعض حدة الخلاف بشأن الهوية.

رئيس الوزراء العراقي الجديد يعمل في الاتجاهين. ومن الواضح أن إشاراته لا تسعى إلى تسعير خلاف، بل إلى إتاحة توسيع إطار الهوية الوطنية، وإن جرى تلقفها سجاليا.

والحاجة إلى توسيع إطار الهوية نابع من أن القراءات الجازمة فئوية في قطعيتها، كما في التغريدة الواردة أعلاه. صاحبها لم يرفض الطرح الحضاري الكفيل باحتضان كافة أهل البلاد، بل استعاض عنه بآخر يخرج ماديا قرابة النصف منهم، ومعنويا العديد غيرهم من الذين أراد إلزامهم بتصوّره.

ربما أن جلّ الخلافات السياسية يُطرح في إطار التفاضل حول "البنوّة". وهذا التفاضل لا يغيب عن المواقف والمحاججات والمفاخرات سواء كان الارتكاز على المعنى الحقيقي أو المجازي للبنوّة، وسواء جرى استدعاء المصطلح صراحة أو اقتصر الأمر على التلميح. الأصيل إزاء الطارئ. الأعلون مقابل الصاغرون. صاحب الحق بمواجهة المغتصب. العودة المتكررة، وإن تأخر الذكر، هو إلى بنوّة تمنح الأصالة والعلاء والحق.

وتأصيل هذه البنوة يتأرجح بين الاعتبارات التي تصوّر على أنها طبيعية، النسل وملحقاته، والاعتبارات الحضارية، اللسان، العقيدة، الوعي، المكان، الوظيفة.

العراقيون جميعا، وإن ساء ذلك صاحب التغريدة المعترضة، هم أحفاد كلكامش، مجازا بالطبع، وإن توالت انقطاعات الوعي، وإن جرى اعتماد غيرها

والقائلون ببنوة النسل، أو البنوة الطبيعية، تراوح تمحيصهم على مر العصور والبلدان من اعتناق النسب المباشر، الموثّق منه والمتخيّل، مرورا بالقومية، والتي تتأرجح في اتكائها على الأصول النسلية، وصولا إلى العرقية، والتي تزعم للبنوة الطبيعية على مستوى الجماعة الكبيرة ما للأسرة الصغيرة من حمية وحصانة عائدتين للنسب المباشر.

بعض أشكال التفاخر والطعن ببنوّة النسل فظّة، من معلقة عمرو بن كلثوم في غابر الأزمان إلى ما تشهده "داحس وغبراء" خليج اليوم من إنجازات ثقافية. وبعضها قاتل، كما لدى "القوميين البيض" الغربيين في مقاومتهم المتوهمة للاستبدال الكبير.

معضلة مزاعم البنوّة الطبيعية بالشكل الشائع المتداول، من النسب إلى العرقية، هي أنها اختزالية وتسطيحية. هي تقوم على زعم اصطلاحي يقتصر على البنوّة من الأب دون الأم، فيزداد ضعفا من حيث الاحتفاظ بالمضمون الوراثي للأصل المانح للصفة، فما يؤخذ من الأب هو نصف المادة الوراثية، ومن الجد للأب هو الربع، ومن الجد الثاني الثمن، لتتضاءل حصة الزعم من المضمون إلى ما يقترب التلاشي مع توالي الأجيال. هذا في حين أن الإهمال هو مصير ما عدا الأصل المزعوم، مع أنه يشكّل غالب المادة الوراثية. بالإضافة إلى أن القدرة على توثيق الزعم تتراجع كلما ابتعد في التاريخ.

بل الواقع هو أن زعم النقاء والأصالة لا يتحقق إلا بالجهل أو التجاهل. فإما أن صاحب الزعم قد غابت عنه المعطيات التي تبيّن الطبيعة التزاوجية للمجتمع والتلفيقية للحضارة، أو أنه اختار إنكارها أو إهمالها مع الإبراز الانتقائي لما يتوافق مع الطرح الحاصر.

فمن الأصح اعتبار مزاعم البنوّة الطبيعية المتداولة شكل آخر من أشكال الهوية الحضارية. والواقع أن الصيغة الأكثر انتشارا من هذه المزاعم، أي القومية، تستوعب صراحة وإن بمقادير متفاوتة أوجه متعددة من المقومات الحضارية، ولا سيما اللغة والمكان، في حين أن طروحات الأصول الحضارية، في سعي بعضها إلى تجاوز الفئوية التي قد تغذّيها مقولات البنوّة الطبيعية، تبرز هذه الأوجه (اللسان، العقيدة، الوعي، المكان، الوظيفة) وتقدّمها على أي زعم أصول وراثية نسلية.

غير أن هذا القرن يشهد إعادة اعتبار لمناهج دراسة الأصول الوراثية، بعد تجاوز الصدمة الرادعة بأن كانت إساءة استعمال هذه الأصول في القرن الماضي قد أنتجت الويلات. ورغم أن تحليل المادة الوراثية الفردية لتبين الأصول لم ينضج بالشكل الكامل، فإن تجميع بياناته إحصائيا يتيح للتوّ الإشارة إلى بعض النتائج التي تستوجب الاعتبار والموازنة مع القراءات التاريخية المعتمدة.

ثمة إساءات استعمال مستجدة لهذا العلم اليافع، فهو كما غيره عرضة للاستخراجات الانتقائية. غير أن اعتبار كامل مادته يفيد عن حجم تواصل فائق الارتفاع على مستوى المادة الوراثية في مختلف المجتمعات.

لقد تعرّض هذا التواصل دون شك لخضّات سجّلها التاريخ، من خلال الفتوحات والاستيطان الاستعماري. غير أن تحليل الأصول الوراثية يكشف عن أن هذه الخضّات قد لا تكون بالمقدار الذي تزعمها لها مصنفات التاريخ المكتوب.

إذ يغلب في المراجع والدراسات التاريخية تصوير الفتوحات العربية للعراق والشام في القرن الأول الهجري، السابع الميلادي، وكأنها تشكل بالإجمال انقطاع حضاري وسكاني مع المرحلة السابقة، ولا يستثنى من هذا الانقطاع إلا قليل أهل البلاد السابقين من المسيحيين واليهود. جاء العرب بأنسابهم الشريفة وعشائرهم المشهودة، فأزاحوا الآخرين، موالاة وقتلا وترحيلا، إلى أن تجرّأت بقية هؤلاء بعد طول زمان، فأشهرت هوياتها المطموسة، أشورية، كلدانية، فينيقية، إلى جانب تسميات باقية، بعضها مبهم، سريانية، يهودية، مندائية، وغيرها.

علم تحليل الأصول الوراثية الجديد، على هشاشته، يلقي أضواء هامة تعيد النطر بهذا التصوير، مع التنبيه إلى أن جمع البيانات الفردية يصدر صور إحصائية قائمة على الشحة والوفرة وتشابه التشكيلات، لا على التطابق والاختلاف الكاملين.

لسان حال هذا العلم اليوم يقول: نعم، ثمة اختلاف في مجموع الأصول الوراثية بين "الأطياف" العراقية والسورية واللبنانية، وفي سائر المشرق. فمن شاء مثلا أن يزعم أن التركيبة العرقية الوراثية للمسيحيين مختلفة عن تلك الخاصة بالمسلمين، يمكنه ذلك. ولكن البيانات التحليلية لا تتوافق بتاتا مع الرواية التاريخية المعتمدة عن غالب ومغلوب، وقاهر ومقهور.

ما تفيده هذه الدراسات التحليلية، بمجموعها وإن تفاوتت النتائج بين دراسة وأخرى، هي أن الجزء الأكبر، بل الطاغي، من المادة الوراثية لشعوب المنطقة متجانس موضعيا، بغضّ النظر عن الهوية الطائفية، أي أن العراقيين (كما السوريين، كما اللبنانيين) يتشابهون في القسم الأعظم من مادتهم الوراثية، ويتماهون إلى حد ما مع الشعوب المجاورة لهم (الإيرانيون، العرب الخليجيون، العرب الحجازيون، الأتراك، الأرمن، اليونان). يبرز الاختلاف بين "الأطياف"، في الحيز الأقل حين يغيب التجانس. أما طبيعة هذا الاختلاف فهي وحسب في التفاوت داخل هذه الأطياف بنسب الإضافات من الشعوب المجاورة.

أي، بشكل تبسيطي يجاور التسطيح ولكنه قد يفي بالغرض هنا، العراقيون المسلمون اليوم هم عراقيون قدامى مع قليل من الإضافات الوراثية من عرب وفرس وأقل منها من أرمن ويونان وغيرهم، فيما العراقيون المسيحيون اليوم هم عراقيون قدامى مع قليل من الإضافات من أرمن ويونان وأقل منها من عرب وفرس. ربما أن المندائيين في العراق، كما الدروز في الشام، بتمنعهم عن التزاوج مع غيرهم، قد تجنبوا إلى درجة أكبر هذه الإضافات. ولكن العراقيين جميعا، وإن ساء ذلك صاحب التغريدة المعترضة، هم أحفاد كلكامش، مجازا بالطبع، وإن توالت انقطاعات الوعي، وإن جرى اعتماد غيرها.

ثمة كلكامش آخر في عراق زمنه الغابر، بهذا الاسم أو دونه، هو ابن الأرض وملحها، هو حارثها وفالحها وهو المقتات من جودها. وثمة امرأة يغيب عنّا اسمها. هو وإخوته، هي وأخواتها. العراقيون هم أحفادهم

لصاحب التغريدة ألا يفتخر بهذا الأصل، بل أن ينكره، ويعتنق غيره كما يطيب له.

طائفة من المسيحيين العراقيين في القرن السادس عشر، بعد أن تحوّلت إلى الكاثوليكية، رضيت باختيار الكنيسة لها اسم "الكلدان"، من وحي التاريخ العراقي القديم. لا رابط مباشرا أو مميّزا بين السلالات الكلدانية وبين هذه الطائفة، سوى استقرار رجل دين كاثوليكي في قبرص، إذ أراد توجيه رعيته الجديدة، على هذا الاسم.

وفي خضّم الحفريات الأثرية التي كشفت عن عظمة الحضارة الأشورية القديمة، انضمّ مسيحيون عراقيون من كنيسة الشرق إلى توجّه شاع في القرن التاسع عشر للانتساب إلى الحضارات الماضية، فاتخذوا اسم "الأشوريين". وهنا أيضا ليس ما يخصص هؤلاء المسيحيين ببنوّة أشورية إلا إشهارهم إياها.

وحين تتوزع الطروحات في العراق اليوم بين من هو شاخص حجازا لاستقصاء أصول يريدها لنفسه، وبين من يزعم حصرية في العودة إلى سلالات حاكمة كان له معها انقطاعات عدة، قد يكون من المفيد التذكير بأن الخامة الأساسية لهذا الشعب، راسخة باقية في هذه الأرض، واحدة مشتركة، وإن اختلفت اللغات، وإن تبدلت الأديان، وإن تداولت الحكومات.

العراقيون هم أحفاد كلكامش. إليه تنسب أول ملحمة في تاريخ الإنسانية، تناقلتها حضارات الرافدين، والتي غرست أسس الحضارة العالمية القائمة اليوم. ولكن دعك من كلكامش الملك الرب الأسطورة هذا. ثمة كلكامش آخر في عراق زمنه الغابر، بهذا الاسم أو دونه، هو ابن الأرض وملحها، هو حارثها وفالحها وهو المقتات من جودها. وثمة امرأة يغيب عنّا اسمها. هو وإخوته، هي وأخواتها. العراقيون هم أحفادهم. لا يضرّ علي والحسن والحسين وأبي الفضل العباس، ولا محمد وأبو بكر وعمر وعثمان، ولا المسيح وبطرس وبولس والإنجيليين الأربعة، أن يفتخر العراقيون اليوم ببنوّتهم لهم. عساهم أن يفعلوا.

حسن منيمنة
حسن منيمنة
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

حول أزمة الكادر الإخواني

بابكر فيصل
20 مايو 2020
Protesters from the Islamic Action Front wave their party flags and shout anti-Israel slogans during demonstration to show…

تعاني جماعة الإخوان المسلمين من العديد من الإشكالات الفكرية التي تجعل منها جماعة حديدية تستعصي على الانفتاح ومجاراة روح العصر، وتأتي في مقدمتها قضية إقصاء الآخر المُختلِف، وهي مشكلة نابعة من التأصيل الفكري الذي ينبني على مظنة امتلاك الحقيقة المُطلقة، كما أن الجماعة تعاني أيضا من مشاكل تتعلق بطبيعة التنظيم والأسس التي يقوم عليها عملها.

من بين المشاكل العديدة التي تصاحب التكوين الفكري والتنظيمي للكادر الإخواني تبرز مشكلة "التحكم" الهادفة لوضع عضو الجماعة تحت السيطرة الكاملة حتى يتحول لأداة طيعة في يد القيادة، وغالبا ما تظهر هذه المشكلة في مرحلة باكرة من حياة العضو الذي تسعى الجماعة لتربيته وذرع توجهاتها الأيديولوجية في شخصيته منذ سنوات الطفولة وهو أمر شاذ يمنع التطور الطبيعي لحياة الأطفال.

يشير الدكتور صديق أمبدة، إلى أن عملية تجنيد الكادر الإخواني تكون "في الغالب بواسطة المعلمين، بداية بدعوة التلاميذ لأداء الصلاة بصورة إجبارية، باعتبارهم آباء لهؤلاء التلاميذ ومن حقهم تقويم سلوكهم الديني، وعن طريق الإشراف على الجمعيات المدرسية والداخليات والمسجد، ثم تبدأ الدروس الدينية اليومية بتركيز على أفكار الإمام حسن البنا ووصاياه وكتبه التربوية مثل كتاب "طريق الجنة".

يتولى التنظيم رعاية العضو في مختلف مراحل التعليم، ويُوجِّه اختياراته الأكاديمية، ويوفر له الوظيفة ومصدر الدخل، ويُزوِّجه من إحدى الأخوات بالجماعة

ينخدع الآباء والأمهات بسلوك أبنائهم ـ التلاميذ ـ الديني (المظهري) القويم معتقدين بأنهم فقط متدينين. وحين يبدأ هؤلاء في إغلاق التلفزيون وفرض وجهة نظرهم الجديدة على أخواتهم في المنزل وتكشيرة الوجه حتى تجاه سلوك الأب أو لبس الأم تفيق الأسرة إلى حقيقة أنهم في ضفة أخري وأن الأوان قد فات على النقاش.

في هذا الإطار يحكي الكاتب سامح فايز جزءا من معاناته التي عاشها في صفوف الجماعة، حيث يقول في كتابه "جنة الإخوان" الذي سرد فيه رحلة خروجه من التنظيم الإخواني:

"كنا نبدأ يومنا بعد صلاة الفجر، نذهب للمسجد ونصلي، ومن ثم نلبث قليلا في المسجد نقرأ القرآن وبعض الأذكار والأدعية، ثم يُسأل كل منا عن تأدية بعض التكليفات التي تكون قد طلبت منه خلال الأسبوع الماضي... وكان كل ذلك يُسجَّل في ورقة على شكل مربعات، ونُقيم كل عمل في الخانة التي تقابله بوضع علامات تفيد بالقيام بالعمل أو عدم القيام به. ربما هذا الورد تسبب في كرهي للجداول والنظام وترتيب يومي، ذلك أنني دائما ما كنت أعجز عن القيام بكل ما فيه، بالإضافة إلى كوني طفلا في الحادية عشر من عمره من المفترض أن يكون مع الأطفال في مثل سنه الآن يلعب ويلهو، يثير القلاقل ويزعج والديه بتلك الشقاوة المعهودة في الأطفال، يشارك الأطفال حياتهم التي تناسب تلك السن، لا أن يقوم بأشياء يعجز عن الإتيان بها رجال ذوو شوارب".

يتم التقاط الكادر لصفوف الجماعة في مرحلة مبكرة من مراحل حياته، حيث يجري احتواؤه بشكل كامل، حتى يتحول التنظيم إلى "أسرة بديلة" عن أسرته الطبيعية، أسرة تختار له رفقته وصداقاته وطرائق تعامله، وتُحدِّد مسار حياته، وتتكفل بحل مشاكله واتخاذ كافة القرارات المصيرية المتعلقة به.

يتولى التنظيم رعاية العضو في مختلف مراحل التعليم، ويُوجِّه اختياراته الأكاديمية، ويوفر له الوظيفة ومصدر الدخل، ويُزوِّجه من إحدى الأخوات بالجماعة. وفوق هذا وذاك يقع العضو فريسة لما يُعرف في علم النفس بالحرمان الحسي، حيث يتم عزله عن كل ما يحيط به ويصبح التنظيم هو المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه كل شيء، وهكذا تتم السيطرة على الكادر، مما يجعله مستغنيا عن كل ما هو خارج إطار الجماعة.

تمضي الجماعة في سبيل السيطرة على العضو لدرجة أنها تختار له ملابسه التي يرتديها، فها هو القيادي في فرع الجماعة بالسودان، أمين حسن عمر، يصف نوع الزي الذي يجب أن يرتديه كادر الإخوان بالجامعة:

"الزي الرسمي بالنسبة لهم عدم إتباع الموضات، لا بد أن تكون في البنطلون طية، وإذا لم توجد يكون هذا خروجا عن المألوف، والألوان المشجرة غير مقبولة وكذلك الصارخة، فالقميص لا بد أن يكون أبيض أو بيج أو أزرق فاتح، والقميص لا بد أن يكون كم طويل وبأزرار، ويجب عدم طي أطرافه والحذاء عادي ويغلق بسحَّاب من الجانب.. وكل الموضات في اللبس مستنكرة عند الاتجاه الإسلامي".

الحرية شرطٌ ضروري للإبداع الإنساني، فكيف إذن يستطيع الإبداع من لا يملك حتى حرية اختيار ملابسه؟

أعضاء الجماعة محكومون بمنهج صارم يكبت الرغبات والميول الإنسانية الطبيعية ويقتل المواهب ويحصر الطاقات والجهود في كل ما من شأنه خدمة مصلحة الجماعة، حتى القرآن الكريم يقرؤونه وفق تصورات يقينية بأنهم فئة مختلفة عن بقية فئات المجتمع فتجدهم يركزون بصفة خاصة على سورة الكهف، باعتبار أنهم هُم الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى.

لهذا السبب فإنه من النادر جدا أن تجد بروزا لكوادر الجماعة في الأنشطة المرتبطة بالإبداع الإنساني والمُعبِّرة عن التواصل مع الناس والمجتمع، أين الروائيون والتشكيليون والممثلون الذين أنجبهم التنظيم؟ أين الفنانون الموهوبون والرياضيون؟

في هذا الإطار يقول سامح فايز في كتابه المشار إليه أعلاه "أذكر أنه في مرحلة من مراحل الترك (أي ترك الجماعة) مر عليَّ عام كامل وكأني راهب يحيا في صومعة، قيام وصلاة وقرآن ودعاء، كنت أسعى لقتل تلك الوساوس، لأن أشد من أزري الواهن، كما أخبروني، كنت في عزلة تامة عن كل ما هو دنيوي، وكنت دائما ما أسعى للتطهر من هذا الرجس والنجس الذي تفشى في مجتمعاتنا، غناء وفن وحب وملهاه عن ذكر الله، هل مر على أحدكم عام كامل لم يشاهد تلفازا أو يستمع لإحدى روائع أم كلثوم؟".

الحرية شرطٌ ضروري للإبداع الإنساني، فكيف إذن يستطيع الإبداع من لا يملك حتى حرية اختيار ملابسه؟

هذه الأسباب تجعل كوادر الإخوان يعيشون في غربة عن المجتمع، فهم لا يتداخلون مع الناس إلا في حدود خدمة أجندة التنظيم، وهم أيضا لا يعرفون شيئا خارج إطار الجماعة، ولا يفقهون شيئا اسمه الاختلاف والتنوع، حيث تربوا على نهج الطاعة المطلقة الذي يُعاقب كل مختلف بعنفٍ رادع، ولا يسمح بتعدد الآراء والأفكار، ويتحكم في جميع شؤون الكادر حتى الشخصية منها.

Babiker Faisal, a prominent leader from the umbrella protest movement, the Alliance for Freedom and Change, speaks during an…
بابكر فيصل
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).