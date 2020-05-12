من زاوية أخرى

"الممانعة" في ركاكة حججها

حسين عبدالحسين
12 مايو 2020
Palestinian demonstrators wave Hamas movement flags during a protest in Gaza's Jabalia refugee camp on January 31, 2020 against…

أكثر ما نجح فيه "محور الممانعة"، أي إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة، هو تحويل أي حوار عن السلام مع إسرائيل إلى خيانة موصوفة. حتى التلفّظ بكلمة إسرائيل صار بمثابة الكفر بالدين. الأغرب أن أهل "الممانعة" لا يرون أن معاداتهم للسلام مشكلة. في الحضارات البشرية المتعاقبة، لطالما كان السلام هدفا ساميا. أما في عقل "الممانعة"، فصارت الحرب ـ ومعها الموت ـ هي الخيار المحمود، وصار السلام مع إسرائيل والحياة الآمنة رجس من عمل الشيطان.

وإلى معاداة السلام، قلبت "الممانعة" ـ المنبثقة عن سطحية الإسلام السياسي ـ مفاهيم الحوار، حتى صارت المحاجّة مع الممانعين عبثية تغرق في منطق دائري يناقض نفسه. يقول الممانعون إن سبب وجود ميليشيات "المقاومة"، مثل "حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة، هو حماية اللبنانيين والغزاويين. ثم عندما تقول للممانعين إنه إن كان هدف "المقاومة" حماية اللبنانيين، مثلا، فقد تسبب "النصر الإلهي" المزعوم بمقتل 1200 لبنانيا، وتدمير تطلّب مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. 

إسرائيل واجهت خسائر كذلك، لكنها كانت أصغر بما لا يقاس، إذ بالكاد بلغت الخسائر البشرية الإسرائيلية مئة، ولم تعان بنية إسرائيل التحتية من خسائر تذكر.

يتابع الممانعون أن "حزب الله" لم يتسبب بالموت والدمار في لبنان، بل هذه مسؤولية إسرائيل، تعيد تذكيرهم أن هدفهم المعلن هو ردع إسرائيل، يردّون أن إسرائيل لم تحقق هدفها باجتثاث "المقاومة". هكذا، مات اللبنانيون وبقيت "المقاومة"، ما يعني أن لبنان هو الذي حمى "حزب الله"، مثلما حمى الغزاويون ومستشفياتهم ومدارسهم صواريخ "حماس"، فيما المتعارف عليه هو أن دور "المقاومة" هو حماية الناس، لا العكس.

لم تكن غزة تعجّ بصور الأموات، ولا الأعلام خضراء، ولم تعش شقاء كاليوم، بل في تاريخها، كانت غزة النبطية العربية ابنة بترا ومدائن صالح وعبدات، وكانت من درر المتوسط

ثم تقول للممانعين إن "حزب الله" و"حماس" فشلا في منع الموت والدمار، وتسببا بانهيار اقتصاد لبنان وغزة بسبب وجود الميليشيات التي أدت إلى عزلهما عن المجتمع والاقتصاد الدوليين، وأن تكلفة بقاء الميليشيات أفقرت اللبنانيين والغزاويين، يردّون أنه لولا "حزب الله" و"حماس" لمات اللبنانيون والغزاويون. تردّ أن اللبنانيين والغزاويين ماتوا فعليا، إما في الحروب الإقليمية أو من الفقر والعوز، يرّدون بتقديم تقارير إسرائيلية تشيد بقدرات "حزب الله" و"حماس" العسكرية. 

تقول لهم إن تقارير إسرائيلية أخرى تشير لاستعداد إسرائيل لسلام فوري كامل مع لبنان وغزة، يرّدون أن كل من يصدّق إسرائيل هو عميل لها. يعني يصدقون إسرائيل فيما يناسبهم، ويكذّبونها فيما لا يناسبهم، ثم يرددون المقولة التي يبرع بها الإسلام السياسي عموما، أنهم أصحاب حق، وأن كل الآخرين على باطل.

وقصة أن العرب أصحاب حق مؤكد لا ريب فيه، وأن الإسرائيليين يزوّرون التاريخ، وأن العالم يتآمر على العرب والمسلمين، كلها قصص قد يخالها صحيحة من يعيش في كنف الدعاية العربية والإيرانية عن التاريخ الإسلامي والصراع الفلسطيني مع إسرائيل.

التاريخ الإسلامي بحاجة إلى إعادة نظر بأكمله، إذ أن اعتبار أن العرب كانوا قبل الإسلام برابرة يعيشون في جاهلية مشكلة. والتاريخ الإسلامي كتبه الخليفة العباسي المأمون، الذي يشتهر بالتزوير بنقشه اسمه كباني مسجد قبة الصخرة، بدلا من الباني الفعلي خليفة الله الأموي عبد الملك بن مروان.

إن كان العرب جادين في البحث عن تاريخهم في فلسطين، عليهم التنقيب في صحراء النقب جنوب إسرائيل، حيث الموقع الأثري عبدات، نسبة إلى الملك الإله النبطي عبيدة. وعبدات هذه تقع في منتصف الطريق الذي يربط بترا، عاصمة النبط، بمرفئهم في غزة، الذي كان قائما تحت حي الرمال الراقي في القطاع اليوم، على مقربة من ميناء الصيادين. وكانت الصدف كشفت أعمدة رومانية، ما يشي أن لغزة تاريخ مجيد، عربي قبل الإسلام، لم نعمل كفاية على اكتشافه.

مرفأ غزة هو الذي كانت تصله سفن روما، فتفرغ حمولتها فيه، وتحمل منه بخّور اليمن لاستخدام المعابد، وتحمل منه حرير الصين، وتحمل منه بهارات الهند. وفي عبدات أكفان من الحرير الصيني، مثل في تدمر السورية. هكذا كان النبط: تجّار أثرياء يتسلمون البخور اليمني في ديدان والحجر، قرب يثرب، ويتسلمون حرير الصين وبهارات الهند من بابل عبر عرعر ودومة الجندل وتيماء، ويحملونها عبر وادي سرحان شمالا إما إلى بصرى أو بترا، فغزة.

في محيط عبدات، كشف الخبراء عددا من مزارع الكرمة ومصانع النبيذ النبطية التي تعود إلى القرون السبعة الأولى للميلاد، وفي مرفأ الإسكندرية، عثروا على جرّات عربية نبطية كانت تحمل النبيذ الفلسطيني من غزة إلى مصر برّا (تيارات مياه المتوسط تجري عكس عقارب الساعة، ما يجعل السفر في البرّ من غزة إلى الإسكندرية أسرع من البحر، والعكس صحيح). 

تقول لهم إن تقارير إسرائيلية أخرى تشير لاستعداد إسرائيل لسلام فوري كامل مع لبنان وغزة، يرّدون أن كل من يصدّق إسرائيل هو عميل لها

لم تنهر الحضارة النبطية إلا بعد سلسة زلازل قاسية كان آخرها سنة 750 ميلادية، ما أفقدها خزانات المياه والقنوات الصخرية، وحرم النبط قدرة البقاء في مناطق كان التصحر يزحف إليها.

مع تراجع طريق بترا ـ غزة التجاري، راحت القوافل تتجه شمالا إلى عمّان، ثم تستدير غربا لتقطع نهر الأردن إلى القدس ومنها إلى ساحل المتوسط. هكذا صعدت إيلياء الرومانية (القدس) في أهميتها، وراح التجّار العرب ينقلون قواعدهم من الجنوب إلى الشمال، حتى صارت دمشق عاصمتهم، إلى أن انهارت حضارة النبط في 750، فصعدت بدلا منها بغداد، وراح حكام بغداد من التجار البرامكة، وهم من قندهار الأفغانية، يعيدون كتابة التاريخ العربي بشكل أطاح بالأمويين، وزاد من تأثير خراسان وأساطيرها في تاريخ العرب، على حساب الغرب والمسيحية البيزنطية.

قبل سنجق القدس العثماني في 1804 وفلسطين الانتداب في 1920، يندر أن كانت غزة تابعة للقدس، بل أن غزّة كانت أكبر من القدس في 1838، ما يعني أن إصرار حماس على تحرير القدس كعاصمة حتى تتبع لها هو من إرث الانتداب، لا التاريخ العربي.

لم تكن غزة تعجّ بصور الأموات، ولا الأعلام خضراء، ولم تعش شقاء كاليوم، بل في تاريخها، كانت غزة النبطية العربية ابنة بترا ومدائن صالح وعبدات، وكانت من درر المتوسط. كانت غزّة تصدّر البخّور والبهارات والنبيذ، وتستورد الذهب الروماني والقمح المصري والصناعات القرطاجية.

لا حجج "الممانعة" عن ضرورة مواصلة الحرب والموت مقنعة، ولا تاريخ فلسطين كدولة مكتملة المعالم أو السيادة صحيحا، ولا القدس كعاصمة فلسطين عبر التاريخ صحيحا، بل كلّها دعاية وسياسة تطيل شقاء العرب وتقضي على مستقبلهم.

حسين عبدالحسين
حسين عبدالحسين
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من زاوية أخرى

الدين والتدين التقليدي والحداثة

محمد المحمود
11 مايو 2020
Syrian Muslim worshippers, some wearing masks against the coronavirus Covid-19, pray at a mosque during the hoy month of…
مصلون في أحد جوامع حلب

هل الدين حاضر ـ كفاعل حيويّ ـ في حياة العرب اليوم؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب؛ فهل هو يمارس أدواره في دعم الرؤى/ المشاريع التقدمية، وفي دعم قيم الحداثة المعاصرة المتمحورة حول الإنسان، أي التي تجعل الإنسان أعلى هرم اهتماماتها ـ حرية وحقوقا ـ، أم هو عائق أمام أي تقدّم لهذه الرؤى وهذه الحريات والحقوق في الفضاء العربي؟ وسواء أكان داعما أم عائقا، فهل هو مما يمكن الاستغناء عنه ببدائل أقدر على أداء المهام المنوطة به عُرفا، أم هو قدر العربي مكانا وزمانا، وعليه أن يتعامل مع واقعه من خلال الأقدار الملازمة لهذا الواقع؟

هذه أسئلة تخضع "أجوبتها الصريحة والمخاتلة" لما يُشْبه الإجماع في المقاربات التحليلية الثقافية. فالقوة الهائلة التي يمتلكها الدين من حيث دوره المحوري في تشكيل أنظمة الوعي في العالم العربي ليست محل خلاف. ودور التدين التقليدي في تعطيب الوعي العام بربطه بوعي قروسطي لا ينتمي لعصرنا (ومن ثم إعاقة كل حداثة وكل تحديث) هو دور كان ولا يزال في مرمى نقد الحراك الفكري التقدمي. أما من حيث إمكانية الاستغناء عن الدين (الدين بالمطلق/ أي دين) ببدائل تقوم بذات الأدوار الوظيفية، فهذا ـ في تصور المَعْنيين بالظاهرة الدينية وبالإجرائية التقدمية ـ في حكم المستحيل.

إذن، تبقى الحقيقة الماثلة التي لا يمكن القفز عليها، كما لا يمكن التلاعب بها، فضلا عن تجاهلها، هي أن الدين (الإسلام وغيره من أديان الأقليات) حاضر وبقوة، على نحو مباشر وصريح (كما نراه في الأقوال والافعال الصادرة بحكم الدين عن أفراد أو مؤسسات، إضافة إلى ردود الأفعال عليها إيجابا أو سلبا)، أو على نحو مضمر وضمني (كما يتجلى ذلك في التصرفات اللاّدينية، أو التي تبدو كذلك في الظاهر، بينما هي في العمق صادرة عن وعي ثقافي ديني عام).

لا مناص من الرهان على إصلاح الدين وتطويره؛ كشرط أولي/ كشرط مسبق لإصلاح المجتمع وتطويره

يتوفر العالم العربي على ثراء/ تنوّع ديني ومذهبي/ طائفي. هذا العالم هو مهد الأديان الإبراهيمية الثلاثة، ومصنع ما تناسل عنها من مذاهب وطوائف وفرق وتيارات وأحزاب. ورغم كل الاختلافات بين هؤلاء، بل وكل الفروقات الواضحة في درجة الاستجابة لتحديات الحداثة، إلا أنها كلها تكاد تصدر عن وعي سلفي عتيق (بالمفهوم اللغوي الواسع للسلفية هنا) لا يزال يتأبّى على استحقاقات الواقع الذي بات بين خيارين مصيريين: إما أن يكون حداثيا، ومن ثم فاعلا/ منتجا/ مُمْتلِكا لمصيره حقا، وإما أن يَتنَكّر لكل فتوحات الحداثة، ويخلق أوهاما/ بدائل يعتاش عليها، ومن ثم يخرج بها من التاريخ.

الإشكالية الدينية في عالمنا العربي لا تتحدّد فقط في أن الدين يأخذ أدوارا متضخمة، تتجاوز ـ أو يتجاوز القيمون عليه/ رجال الدين ـ طبيعة مهام الدين الخاصة، بحيث تصل في كثير من الأحيان إلى ممارسة الدور الوصائي الصريح، بل الأهم والأخطر من كل ذلك كامن في أن الدين كان ـ ولا يزال كما كان! ـ يمارس ذات الأدوار التي كان يمارسها في تاريخه البعيد والقريب، وخاصة في العصر الإسلامي الوسيط. لا يوجد مُتَغيِّر نوعي طرأ على طبيعة الأدوار، ولا حتى على آليات ممارسة المهام الدينية. فالوظيفة، والأدوار، والآليات، وشبكة العلاقات ـ الناظمة لكل ذلك، والمنتظمة فيه ـ، كلها بقيت كما هي؛ رغم ما يبدو من مَدٍّ وجَزْرٍ ظرفي/ متغير؛ نتيجة التجاذبات التنافسية/ الصراعية بين فضاءات الديني وفضاءات المدني؛ في مسار السعي للاستئثار بمصادر القوة الخام: المصدر الجماهيري.

إذن، ما لم تحدث مُتغيّرات/ تحولات نوعية كبرى في الدين ـ أفكارا ووظائف وأدوارا وآليات ـ فلن يحدث تغيير حقيقي يقود إلى تطور/ تقدّم حقيقي. وهذا ما تنبّه له غوستاف لوبون على وجه العموم؛ عندما أكّد أن كل حضارة مشتقة من عدد صغير من "الأفكار الأساسية" التي نادرا ما تغيّرت، وأن المتغيرات الكبرى في حياة الأمم، التي تنقلها من حال إلى حال، هي متغيّرات تحدث في هذه الأفكار الأساسية التي تقدم لها البيئة والوراثة استقرارا/ استمرارا، بينما المتغيرات المتعلقة بـ"الأفكار الطارئة"، كالانبهار بفرد أو بفكرة، لا تُحْدِث تحولات حقيقية في حياة الأمم (سيكولوجية الجماهير ص81).

إن الدين في العالم العربي هو صانع الأفكار الأساسية، أو هو مُكَيّفها على ما هي عليه الآن، هو الصانع الحقيقي لنظام الوعي في محدداته الأعمق والأخفى، ولكن الأقوى والأبعد تأثيرا؛ رغم كل ادعاءات التجاوز والانفتاح والتصالح مع الحداثة. ما يحدث للعراق منذ أربعين عاما، ثم ما يحدث له منذ سبعة عشر عاما على نحو أخص؛ لم يكن ليكون على ما هو عليه الآن؛ لو كان ثمة متغيرات نوعية/ جذرية طالت الأديان/ المذاهب الفاعلة في أفكارها وتصوراتها الأساسية. وما يقال عن العراق يقال أيضا عن سوريا وعن لبنان وعن مصر وعن ليبيا...إلخ أقطار العالم العربي المنكوب بوعيه، بأفكاره الكبرى، وبأبنائه الذين هم نتاج هذه الأفكار/ هذا الوعي.

ما لم تحدث مُتغيّرات/ تحولات نوعية كبرى في الدين ـ أفكارا ووظائف وأدوارا وآليات ـ فلن يحدث تغيير حقيقي يقود إلى تطور/ تقدّم حقيقي

في عالمنا العربي، قد تبدو بعض المواقف/ بعض الأحداث الكبرى، ذات طبيعة غير دينية، أو أنها تتوسل الديني على نحو ذرائعي؛ بينما هي في الأساس مسلك دنيوي/ زمني خالص. لكن، حتى في مثل هذه الحال، يجب أن نستحضر حقيقية أن الفاعلين المؤثرين هنا لا يخوضون غمار خياراتهم بوعي فارغ، أو على نحو أدق: لا يخوضون غمار خياراتهم بوعي محايد تماما، بل هم ـ في الحقيقة ـ غير محايدين؛ لأن نظام الوعي العام هو ما يمنح الخيارات الدنيوية قيمتها في النهاية، ونظام الوعي العام هنا هو ـ في العمق ـ ديني، أو مطبوع ـ إلى حد كبير ـ بالديني.

على أي حال، الدين في هذا الفضاء العربي سيبقى ـ وإلى أمد ليس بالقصير ـ فاعلا ومؤثرا في مجمل صور الحراك، وفي المَرّات التي لا يفعل فيها بشكل مباشر، سيكون فاعلا من وراء ستار، وفي كل الأحوال سيضطر معظم المنخرطين في الفعل والتفاعل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل والثقافي، إلى التقاطع الإيجابي معه؛ بغية الاستثمار في عناصر القوة التي يمتلكها لكونه قادرا على تحديد أو تلوين معظم الخيارات الجماهيرية التي يمكن أن تحسم انحيازاتها كثيرا من محاور الصراع.

وحيث أن الدين راسخ الجذور على هذا النحو، ومتوفر على هذا المستوى من القوة والتأثير المتعدي لفضاءاته الخاصة، فلا مناص من الرهان على إصلاحه/ تطويره؛ كشرط أولي/ كشرط مسبق لإصلاح المجتمع وتطويره؛ لأن استمرار الدين بذات القوة التأثيرية، وبذات الأدوار والمهام المتضخمة، وبنفس شبكة العلاقات الناظمة للفعل والتفاعل الاجتماعي، كل ذلك يعني استمرار نظام الوعي ذاته، وسريان الأفكار القديمة ذاتها، والتصورات الكلية ذاتها عن الله وعن العالم وعن الناس. ما يعني في النهاية ـ وكنتيجة طبيعية وحتمية ـ استمرار العالم العربي كما هو عليه بذات المآسي والكوارث والإحباطات والانتكاسات، بل وبذات الأحلام المحكوم عليها بالإجهاض سلفا؛ بحكم واقع الحال.

أخيرا، لا بد من التأكيد على أن محاولة تجاوز شرط "الإصلاح الديني" بالقفز عليه لا تجدي. فحتى في أقصى درجات العلمنة الإجرائية، لا يمكن تجاهل دور القناعات الدينية العميقة ـ المستترة أحيانا/ اللاشعورية في كثير من الأحيان ـ في دفع وإنجاح مسار العلمنة أو في تعطيبها وتفريغها من طاقتها الإيجابية؛ إن لم يصل الأمر لإقصائها بالكامل في نهاية المطاف، ثم استحضار البديل الديني ـ وربما الأصولي ـ على نحو صريح.

محمد المحمود
محمد المحمود
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