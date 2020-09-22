من زاوية أخرى

صراع المحاور في المنطقة 

عمران سلمان
22 سبتمبر 2020
من أخر لقاء جمع تميم وإردوغان في أسطنبول نوفمبر 2018
المحور الثالث، وهو جديد نسبيا، ويمكن تسميته بمحور "الإخوان" وهو الذي تقوده اليوم تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات القريبة منها

لا يمكن فهم الأحداث في المنطقة العربية اليوم أو التعامل معها، إلا من خلال استيعاب طبيعة الصراع الذي يدور بين ثلاثة محاور رئيسية، يسعى كل منها إلى الهيمنة على المنطقة وتشكيلها وفق نموذجه وقناعاته ومصالحه.

محور جديد

من بين هذه الثلاثة ثمة محوران تقليديان، أولهما الذي اصطلح على تسميته بمحور "الاعتدال" والمكون من السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى، والثاني هو المحور الذي اصطلح على تسميته بمحور "المقاومة" الذي تتزعمه إيران وسوريا والجماعات الإسلامية الشيعية والسنية التابعة لها. أما المحور الثالث، وهو جديد نسبيا، ويمكن تسميته بمحور "الإخوان" وهو الذي تقوده اليوم تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات القريبة منها.

ثمة تباينات سياسية واستراتيجية عميقة بين هذه المحاور، لكن بينها أيضا خطوط التقاء أو تقاطع في بعض الأزمات. فالخلاف الرئيسي بين محور "الاعتدال" ومحور "المقاومة" مثلا هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى، ودافعه هو الزعامة في المنطقة. ورغم التباين الطائفي، بين مكونات المحورين، إلا أن ذلك لم يطغَ على جانبه السياسي. وتعتبر "القضية الفلسطينية" و"التحالف/أو العداء" مع الغرب، هما الميدانان المفضلان اللذان يمارس من خلالهما المحوران استراتيجيتهما.

خلاف واتفاق

في المقابل، فإن الخلاف الرئيسي بين محوري "الاعتدال" و"الإخوان" هو خلاف يدور بالأساس على تمثيل المسلمين السنة. وهو خلاف له منطلقات عقائدية بالطبع، وليس جديدا، وإن كان قد تفجر بعد عام 2011، مع صعود تنظيمات الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية. وهو لا يزال محتدما في بعض المناطق وبصورة أخف في مناطق أخرى.

هناك أيضا هجوم سياسي وإعلامي مكثف يستهدف دول محور "الاعتدال" وخاصة السعودية والإمارات ومصر

أما الخلاف الرئيسي بين محوري "المقاومة" و"الإخوان" فهو وإن اتخذ طابعا سياسيا في بعض الأحيان، إلا أنه خلاف طائفي بالدرجة الأولى. فالمحوران يشتركان في بعض الأهداف والمواقف السياسية (مثل القضية الفلسطينية) كما أنهما ينسقان في بعض الأزمات، كما هو الحال في العلاقات الإيرانية القطرية أو ما يجري في سوريا، ولكنهما يفترقان في جانب أساسي، وهو ميدان العمل.

فالإخوان لا يخفون استيائهم العميق مما يعتبرونه تمددا إيرانيا شيعيا في مناطق السنة، وتعتبر الأزمة السورية ميدانا حافلا بالمرارة في هذا المجال، إضافة إلى ما يجري في العراق منذ عام 2003.

حشود إعلامية

بطبيعة الحال يتمتع كل محور من هذه المحاور بإمكانيات اقتصادية وبشرية متفاوتة، لكنها في المجمل متقاربة، إذا أخذنا في عين الاعتبار عدد السكان وحجم الاقتصادات والموارد النفطية وغير النفطية المتوفرة لكل منها، أو تلك التي تستطيع توظيفها أو الاستفادة منها بطريقة من الطرق.

كما يوظف كل محور شبكة هائلة من وسائل الإعلام، التي تشمل الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية التي إما تعبر صراحة أو ضمنا عن سياسات ومواقف كل محور، بطريقة لا يمكن أن تخطئها العين. وفي العموم من النادر اليوم العثور على وسيلة إعلام عربية ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة (تمويلا ونفوذا) بأحد هذه المحاور. بل امتد الأمر أيضا إلى الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الدينية والثقافية والمهنية وغيرها، حيث أصبحت تنحاز إلى محور دون غيره، تبعا لوجودها في هذا البلد أو ذاك، وتبعا لعلاقة أعضائها بهذه الدولة أو تلك وتبعا لمصادر التمويل التي تأتيها.

ثلاثة تصنيفات

يمكن القول إن بروز محور "الإخوان" قد عقّد المشهد فيما بتعلق بتعامل الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل مع أزمات المنطقة، وهي التي اعتادت على التعامل مع محوري "الاعتدال" و"المقاومة" في السابق. فقد أوجد الطارئ الجديد منطقة رمادية، بالنظر إلى علاقات الغرب التقليدية مع تركيا وقطر من ناحية، وسياساته الحذرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، والعداء مع بعض التنظيمات الإسلامية المحسوبة على هذا المحور من ناحية ثالثة.

وعليه فقد بات التصنيف الأميركي والإسرائيلي، إذا جاز التعبير، تجاه هذه المحاور يتراوح بين محور حليف/صديق، ومحور منخفض العداء ومحور مرتفع العداء.

الإخوان لا يخفون استيائهم العميق مما يعتبرونه تمددا إيرانيا شيعيا في مناطق السنة، وتعتبر الأزمة السورية ميدانا حافلا بالمرارة في هذا المجال

لكن من دون شك تجد السياسة الخارجية الأميركية صعوبة في التكيف مع هذا الوضع الجديد. ولعل المحاولات الأميركية المبكرة، والإلحاح المتزايد لحل الخلاف بين قطر والسعودية والإمارات ومصر والبحرين، ينطلق من هذه الرؤية، كما أن التململ الأميركي من الانخراط في شؤون المنطقة، إنما يعكس في جانب كبير منه هذه التعقيدات، التي ترى الإدارة الأميركية عدم جدوى تكريس الاهتمام بحلها.

أما إسرائيل فيبدو أنها حزمت أمرها بالوقوف مع محور "الاعتدال" والتعامل معه بوصفه البديل الأفضل. كما يبدو أيضا أنها قررت الاستثمار الفعلي والطويل الأمد في هذا المحور.

لمن تكون الغلبة؟

لكن أكثر الأسئلة إثارة، هي معرفة من سوف تكون له الغلبة؟ أو بالأحرى ما هي أكثر السيناريوهات المرجحة؟ قد يكون من الصعب إعطاء إجابة في اتجاه واحد أو بشكل قاطع. لكن ما يمكن ملاحظته اليوم هو أن محور "الإخوان" يبدو في وضع هجومي بامتياز. فإضافة إلى ما يجري في ليبيا (وهي أصبحت ساحة مواجهة واختبار حقيقي)، هناك أيضا هجوم سياسي وإعلامي مكثف يستهدف دول محور "الاعتدال" وخاصة السعودية والإمارات ومصر. وهذا الهجوم يبدو منسقا بطريقة، تستهدف التحريض على حكومات هذه الدول وعزلها. وهناك من يشبّه ما يجري بأنه إعداد لموجة ربيع عربي ثانية.

أيضا هناك تحركات جانبية بين هذه المحاور في بعض خطوط التماس، بهدف خلق إزاحات فيما بينها، كما هو الحال مع تقارب الإمارات مع سوريا، وانفتاح مصر عليها، بهدف محاصرة النفوذ التركي، أو فتح القطريين خطوط اتصال مع بعض اليمنيين من المنتمين لجماعة الإصلاح المتحالفة مع السعودية ضد الحوثيين، أو اتفاق "محوري "الإخوان" و"المقاومة" على توجيه نيرانهما الإعلامية والسياسية على دول الخليج على خلفية التطبيع مع إسرائيل.

هذه التحركات، وإن لم تكن قادرة على تغيير المشهد العام كثيرا، فإنها تكشف عن اشتداد حدة المنافسة، التي قد تتطور في المستقبل القريب إلى أعمال تبدو أكثر وضوحا، بعد أن يخفت ضجيج وباء كورونا الذي فرض على ما يبدو هدنة إجبارية على الجميع.

عمران سلمان
عمران سلمان
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من زاوية أخرى

خيارات السلطة الفلسطينية أحلاها مر

جويس كرم
22 مايو 2020
Palestinian President Mahmoud Abbas wears a protective mask after charing the Palestinian leadership meeting at his…

تشهد السلطة الفلسطينية أزمة نوعية تهدد بتحدياتها وتشعباتها الدولية والداخلية، مصير السلطة ووجودها منذ 26 عاما ككيان سياسي وحكومي يمثل الفلسطينيين.

إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع أن اليوم التالي لإقدام إسرائيل على ضم أراض محتلة في غور الأردن والضفة الغربية، سيعني انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الموقعة مع الدول العبرية ومع الولايات المتحدة، يفتح معركة غير مسبوقة في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تستند إلى هذه المعطيات:

حكومة إسرائيل اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر أميركيا وإقليميا ودوليا، تفسح لها المجال في انتهاك الأعراف والقوانين الدولية وضم أجزاء من غور الأردن والضفة الغربية بشكل يختزل فكرة الدولة الفلسطينية وفحواها السيادي والجغرافي.

أميركيا، يستفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض وفريق سيغض النظر عن قرار الضم طالما يتم إحاطته بشروط تجميلية ترتبط بخطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون. هذه النافذة قد تغلق في حال خسارة ترامب الانتخابات في نوفمبر، ولو أن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن هو مقرب من إسرائيل إنما ليس من اللوبي الإنجيلي.

السلطة الفلسطينية اليوم تقف على مفترق تاريخي وخياراتها محدودة بين محاولة شراء الوقت أو قلب الطاولة بالكامل

إقليميا ودوليا، خصم إسرائيل الأكبر، أي إيران، ملهي اليوم بأربع ساحات ساخنة هي اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وبأزمة اقتصادية خانقة داخليا. دور النظام الإيراني اليوم يدعم الفلسطينيين برسومات بعضها معاد للسامية عبر تويتر، وبتغذية حالة الانقسام الفلسطينية التي أوصلت إلى هذه المرحلة، وهما أمران الفلسطينيون هم بغنى عنهما. 

أما الأردن ومصر فهما مقيدان بأعباء داخلية ولديهما تفاهمات تاريخية مع إسرائيل، وغير قادران حتى الساعة على وقف التمادي الإسرائيلي أمام الفلسطينيين. باقي الدول العربية منقسمة فيما بينها، كما هم الفلسطينيون، بينما الأوروبيين منشغلون بالوباء، وروسيا والصين لديهما مصالح اقتصادية مع إسرائيل.

هذا الأمر يضع الفلسطينيين في موقع غير محسود عليه ويحصر خيارات السلطة الفلسطينية فيما يلي:

أولا، تنفيذ تهديد عباس والانسحاب التدريجي من الاتفاقات وقطع التعاون الاستخباراتي مع واشنطن وتل أبيب. لكن هكذا قرار سيحمل أيضا تداعيات عكسية على الفلسطينيين، في حال ردت إسرائيل بقطع التعاون الاقتصادي والمالي مع السلطة، والآلية المعتمدة منذ أوسلو، علما أن التعاون الأمني مع الأميركيين عمره أطول من ذلك ويعود لأيام وزير الخارجية جورج شالتز في بداية الثمانينيات.

ثانيا، شراء الوقت وتقاذف الكرة حتى الانتخابات الأميركية في نوفمبر. هكذا خيار يتطلب من الفلسطينيين المراوغة أو العودة للمفاوضات لتأجيل قرار الضم، لكن ما من مؤشر بأن إسرائيل ستقبل بذلك وإعلان عباس يصعب هذه المهمة.

المستفيدان الأكبر من قرار الضم هما الحركة الاستيطانية وحركة "حماس"

ثالثا، انسحاب كلي وسريع من الاتفاقات والمضي بطريق ما قبل أوسلو أي حل السلطة الفلسطينية ووضع إسرائيل أمام واقع دولة احتلال وقلب الطاولة بالكامل بشكل يفتح احتمالات كانت ما قبل مدريد 1991، بينها الانتفاضة. هكذا خيار يعني قرار داخلي للسلطة برسم منعطف تاريخي يغير المعادلة بالكامل ويعيد النقاش إلى ما قبل حل الدولتين.

رابعا، عودة عباس للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، والرهان على الأوروبيين وهو خيار لا يضمن الكثير نظرا لتراجع الدور الأوروبي وانشغال الأمم المتحدة بوباء كورونا وانقسام مجلس الأمن.

السلطة الفلسطينية اليوم تقف على مفترق تاريخي وخياراتها محدودة بين محاولة شراء الوقت أو قلب الطاولة بالكامل. أما إسرائيل، وحتى لو أحرزت انتصارا في المدى القصير بتنفيذ قرار الضم فهي في وارد الدخول في أزمة أطول في المدى المتوسط والطويل ترى نهاية حل الدولتين، وتشنج مع الأردن ومصر.

المستفيدان الأكبر من قرار الضم هما الحركة الاستيطانية وحركة "حماس" نظرا للتبعات التي سيحملها القرار على انهيار آلية أوسلو التي رفضها نتانياهو كما "حماس" منذ توقيعها، ومعها انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتركيبة حل الدولتين.

جويس كرم
جويس كرم
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).