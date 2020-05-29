من زاوية أخرى

هل هناك صراع وراء فيروس كورونا؟

د. توفيق حميد
29 مايو 2020
Medical staff prepare a nucleic acid kit for a journalist before the closing session of the Chinese People's Political…

حينما نتأمل في الأحداث الدائرة في العالم حول مرض كورونا، يذهب البعض لاعتبار أن هناك صراعا واضحا يلوح في الأفق أو مؤامرة كما يصفونها.

ويرى بعضهم أن محاور هذا الصراع علمية، فيما يراها آخرون سياسية أو اقتصادية.

فمنذ بداية هذا المرض وانتشاره بدأ صراع علمي محموم بين فريقين:

الفريق الأول يرى أنه لا بد من حبس الناس كلها سواء المريضة أو السليمة في بيوتهم، وفرض حظرا عليهم حتى لا ينشروا الفيروس في المجتمع.

فيما رأى آخرون، مثل مسؤولي الصحة في السويد وروسيا البيضاء أن هذا الرأي خاطئ لأنه سيمنع انتشار المناعة الطبيعية ضد الفيروس، وبالتالي قد يزيد من معدلات الوفاة به، وهذا ما رأيناه بالفعل في عدد من الدول والولايات الأميركية التي طبقت حظرا شديدا على المجتمع. ومن أمثلة هذه الدول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت معدلات الوفيات كنتيجة للإصابة بالفيروس في هذه المجتمعات أرقاما عالية.

كذلك، فإن جلوس الأصحاء، وليس فقط المرضى أو حاملي الفيروس في المنازل قد يعرض الأصحاء لتركيز أكثر من الفيروس وبالتالي ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.

أما الصراع الثالث فهو صراع قد يكون من أشد وأبشع ما يمكن، فهو صراع المال وراء مشكلة كورونا

أما الصراع الآخر فكان صراعا سياسيا بعدما دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتائج فريق البحث الفرنسي الذي اكتشف كفاءة عقار الكلوروكين في علاج المرض، فانقسمت الصحافة إلى قسمين؛ أحدهم يحاول المستحيل لينفي أهمية عقار الكلوروكين بصورة قد يكون مبالغ فيها أو غير علمية كما يراها البعض، وقسم آخر يدافع عن الدواء أي عقار الهدروكسي كلوركين.

ووصل الصراع إلى درجة أن حاكم إحدى الولايات الأميركية منع استخدام العقار في ولايته لأن شخصا غير طبيعي تناول "مادة منظفة" يوجد فيها مادة كيميائية تحمل إسما مشابها لهذا العقار، وهذا مثل أن يمنع أحد استخدام البنزين للسيارات لأن شخصا ما تناوله بهدف الانتحار!

وصل الصراع إلى درجة تتجاوز كل حدود العقل والمنطق. وقد يتم فهم هذا الصراع إذا استمعنا لـ "بيل ماهر" وهو أحد أشهر مقدمي البرامج في التلفزيون في العالم الغربي المعروف بعدائه الشديد للرئيس الأميركي، وهو يدعو علانية وبلا أي خجل إلى محاولة إحداث كساد عالمي لكي يتم التخلص من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتقليل احتمالات فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.

قد يكون من العسير تصور درجة هذا الشر ولكن للأسف الشديد فإن هذا قد حدث بالحرف الواحد ومسجل بالصوت والصورة.

أما الصراع الثالث فهو صراع قد يكون من أشد وأبشع ما يمكن، فهو صراع المال وراء مشكلة كورونا. وباختصار شديد لو اختفى الفيروس أو ضعف من تلقاء نفسه كما يتوقع بعض العلماء المرموقين مثل د. ديدييه راؤول وغيره، فإن كل أبحاث التطعيم قد تذهب أدراج الرياح وتذهب معها مئات المليارات من الأرباح المتوقعة إذا تم استخدام اللقاح لتطعيم معظم سكان الأرض كما دعا بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس الوبائي تسببت في انهيارات في أسعار بعض الأسهم الحيوية في البورصات العالمية

ولا تقل الكارثة بالنسبة إلى بعض الشركات إن نجح عقار هيدروكسي كلوروكين في منع انتشار المرض؛ فنجاح هذا العقار سواء في علاج المرض أو منعه يعني للبعض أن عقارا ثمنه أقل من دولار واحد وتستطيع أي دولة أن تنتجه دون الحصول على موافقات من الشركة الأولى المنتجة له نظرا لمرور عقود عديدة على اكتشافه، يعني وبكل بساطة انهيار حلم تحقيق المليارات من الأرباح من وراء بيع عقارات أو أمصال لهذا المرض.

ومما يزيد الأمر تعقيدا أن التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس الوبائي تسببت في انهيارات في أسعار بعض الأسهم الحيوية في البورصات العالمية، وهو الأمر الذي قد يتم استغلاله من قبل بعض الدول مثل الصين للسيطرة على اقتصاد العالم.

ومن الجدير بالذكر ما قاله البروفيسور ديدييه راؤول في كتابه الأخير وتأكيده على ضرورة الفصل بين النشاط العلمي والمصالح الاقتصادية والسياسية من جهة، وأهمية التحقق من المعلومات العلمية، وعدم تركها للتلاعبات الصحفية الباحثة عن الفرقعة الإعلامية، من جهة ثانية.

الأمر فعلا معقد ويحتمل الكثير من الاحتمالات التي قد تحتاج إلى بعض الوقت للتيقن منها.

وللحديث بقية!

توفيق حميد
د. توفيق حميد
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من زاوية أخرى

جورج فلويد وجرح أميركا العنصري

جويس كرم
29 مايو 2020
Protesters gather in a call for justice for George Floyd, a black man who died after a white policeman kneeled on his neck for…
تظاهرة تطالب بالعدالة لجورج فلويد

أعادت ولاية مينيسوتا الأميركية هذا الأسبوع فتح جرح الولايات المتحدة الأميركية العنصري. من خلاله سلطت الضوء على فتيل التمييز العرقي والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين "الأميركيتين" والذي ينزف على مرأى العالم.

مينيسوتا ومدينتها مينيابوليس تشهد اليوم أحد أحلك تظاهراتها منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تحولت إلى أعمال شغب وسرقة وحرائق ومواجهات مع عناصر الشرطة على خلفية موت جورج فلويد يوم الاثنين. فلويد، رجل أسود اعتقلته الشرطة للاشتباه بصرفه لعملة 20 دولار مزورة، ومات بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لتسع دقائق وهو مرمي على الأرض.

فلويد، ابن الـ 46 عاما، ناشد وتوسل الشرطي ليرفع رجله عن عنقه، وكانت كلماته الأخيرة "لا أستطيع التنفس" ووجهه على الأرض. لحظات فلويد الأخيرة سجلها أحد المارة وصعقت الولايات المتحدة. "لا أستطيع التنفس" كانت أيضا الكلمات الأخيرة في 2014 لرجل أسود في نيويورك هو إريك غارنر قبل أن يقضي خنقا خلال اعتقاله من قبل الشرطة في المدينة يومها.

جورج فلويد وإريك غارنر وأحمد أربيري هم أسماء في لائحة طويلة لضحايا هذا التمايز والظلم والجهل في المجتمع الأميركي ولأسلوب تعاطي البعض في الشرطة مع موقوف أسود

بين إريك غارنر وجورج فلويد ستة أعوام لم يضمد فيها جرح أميركا العنصري، وهو يكشف اليوم عمق الفجوة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في التعامل مع السود. قبل وفاة فلويد بأيام كانت حادثة نيويورك وتعاطي امرأة بيضاء بشكل عنصري مع رجل أسود طلب منها أن تضع الرباط على كلبها في الحديقة العامة، فاتصلت بالشرطة لتبلغ عن "رجل أفريقي أميركي". وقبل ذلك بأيام أعادت ولاية جيورجيا فتح قضية شاب أسود هو أحمد أربيري كان يمارس رياضة الهرولة وقتله رجل أبيض ظنا أنه لص.

جرح أميركا العنصري عمره أطول من عمر البلاد، فمن زمن العبودية إلى الحرب الأهلية والاستقلال وأبراهام لينكون وتحرير السود في العام 1863، كان الصراع لإنهاء التمييز العنصري من أهم مكونات الدولة الأميركية الحديثة. مع ذلك فإن رواسب العنصرية استمرت. ثم خاض مارتن لوثر كينغ جونيور ورفاقه معركة الحقوق المدنية والمساواة في ستينيات القرن الماضي. وإذا كان انتخاب باراك أوباما في العام 2008 يشكل منعطفا تاريخيا كأول رئيس أسود للبلاد، فإنه لم يطو صفحة العنصرية والتفاوت العرقي والطبقي في أميركا اليوم.

جورج فلويد وإريك غارنر وأحمد أربيري هم أسماء في لائحة طويلة لضحايا هذا التمايز والظلم والجهل في المجتمع الأميركي ولأسلوب تعاطي البعض في الشرطة مع موقوف أسود. طبعا، هناك استهجان من الكثير من عناصر الشرطة لما حدث في مينيابوليس، إنما هناك أيضا نمط مخيف يضع الرجل الأسود في قفص الاتهام سواء كان في حديقة عامة أو في مواجهة مع الشرطة. سجون أميركا فيها اليوم مواطنون سود أكثر بخمس مرات من البيض. الرجال والنساء والأطفال السود هم أكثر عرضة لأن يتم توقيفهم من الشرطة.

حوادث مينيسوتا وجيورجيا ونيويورك أدخلت جدل العنصرية من الباب العريض للانتخابات الرئاسية الأميركية

تغيير هذا النمط يحتاج أولا مصارحة وحوار أميركي داخلي بين قيادات الشرطة وقيادات أفريقية أميركية وتدريب الشرطة الأميركية على مواجهة هذا التمييز، كما يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية تتعاطى مع التفاوت الطبقي في أميركا اليوم. 

فحتى وباء كورونا، هو أكثر ضراوة بين الأقليات في الولايات المتحدة بسبب الواقع المعيشي والاقتصادي والصحي لديهم. وهو يفترض عملا داخل الحزبين لشجب التطرف والكراهية. فتجمعات النازيين الجدد، ولو أن عددهم لا يزال قليلا، تكاثرت في السنوات الأخيرة، وأعاد بعض مشاهدها بالذاكرة إلى مجموعة الكوكلوكس كلان، والتي نفذت أفظع الجرائم والإعدامات ضد السود.

حوادث مينيسوتا وجيورجيا ونيويورك أدخلت جدل العنصرية من الباب العريض للانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي قد تدفع بالمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن لاختيار امرأة سوداء كنائب له، مثل السناتور كامالا هاريس أو النائب فالديز دامينغرز. لكن وقع هذه الأحداث أبعد بكثير من الحملة الانتخابية الحالية أو التحقيق الذي تجريه السلطات الفدرالية، فهي تكشف مستوى الخوف وعدم الثقة اليوم بين الشرطة والأقلية وقد تعد بحوادث وأعمال شغب أكبر في حال غابت هذه المصارحة.

جويس كرم
جويس كرم
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).