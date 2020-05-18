من زاوية أخرى

حنين إلى المؤرخين الجدد

رستم محمود
18 مايو 2020
Syrian civilians and activists wave pre-Baath Syrian flags, now used by the Syrian opposition, during an anti-regime…

بالضبط كما تعيش مجتمعات منطقتنا حاضرها وتتطلع إلى مستقبلها بعسرٍ بالغ، فإنها على الدوام، أو على الأقل طوال قرن "الحداثة" الأخير، كانت كثيرة العناد والصلابة والخطابية في قراءة ووعي تاريخها. أو بقول يملك حصافة كافية، كانت تلك العلاقة القلقة لمجتمعاتنا مع تاريخها الاجتماعي والسياسي، عتبة أولية وتأسيسية، ودائمة التأثير، لشكل علاقتها مع حاضرها ومستقبلها.

بالضبط أيضا، كما أن مختلف أشكال حاضر هذه المجتمعات محتكر بيد طبقة من الشمولية السياسية والعسكرية والاقتصادية، تملك فيه هذه القوى المتحالفة سلطة تحديد أحوال حاضر ومصائر الكيانات والمجتمعات، كان إنتاج وتفعيل "التاريخ" و"المخيلة الجمعية" و"الحقيقة العمومية" لهذه المجتمعات مُحتكرا بيد طبقة نخبوية شديدة المركزية، مرتبطة عضويا ونفعيا وأيديولوجيا بالسلطة السياسية الشمولية نفسها، أو على الأقل كان ثمة تناغم ما بين المستويين من الإنتاج.

كانت "الحكاية الكبرى" عن التاريخ في دول ومجتمعات منطقتنا، والتي تحولت عبر أجهزة الإعلام والدعاية ومؤسسات التربية وخطاب القوى السلطوية والنخب الرديفة لها إلى "السردية العمومية"، كانت قد تشكلت من تلاقي ثلاثة مقولات/أحاجي تأسيسية، تقول ببساطة: كانت لشعوبنا وكياناتهم القديمة تاريخ من "المجد العظيم" في الزمن الذي مضى، عاشت مجتمعاتها التكوينية، بمختلف تقسيماتها الدينية والطائفية والمناطقية والعرقية، عاشت على مدى التاريخ بوئام لا مثيل له، لكنها كانت على الدوام مستهدفة من قِبل القوى العالمية، التي ما وفرت جهدا لتقويض كياناتنا وخلق الصراعات بين مجتمعاتنا الداخلية.

طوال هذا القرن، بقيت السلطة في مختلف تجاربنا هوياتية وعصوبية، أكثر مما كانت تعاقدية وتمثيلية وإدارية

تلك "الحكاية الكبرى"، التي أنتج منها وعنها أعداد لا تُحصى من الأمثلة والاستعارات، كانت العمود الفقري لإنتاج الهوية الكيانية والشخصية السياسية والمخيلة الجمعية للأغلبية العظمى من أبناء منطقتنا ومواثيق دولهم وخطابات مؤسساتهم الرسمية. وتكررت بشكل متطابق في النماذج التركية والعربية والفارسية والكردية، وإن بنسب متفاوتة. ومثل صلابتها وثقتها بنفسها، كانت أداة لإنتاج أشكال من الثقة بالنفس والاعتداد بالهوية، ولو وهمية ومتخيلة، مثلما هي الحكاية الكبرى نفسها، منتجة ورغبوية، أكثر بكثير مما هي "حقيقة".

حدث ذلك بفعل عوامل عديدة ومركبة. منها عدم استقلال المجال المعرفي/ التأريخي عن نظيريه السياسي، وهيمنة هذا الأخير على الاقتصاد، الذي بقي بدوره بعيدا عن إنتاج المعرفة/التأريخ ومؤسساته. 

فوق ذلك، كانت الأنظمة السياسية في هذه المنطقة تنتمي إلى نماذج شديدة السلطانية، تستمد شرعيتها من خطابات وأيديولوجيات ومخيلات عامة، لا من تمثيل وقبول عمومي، لذا كان التحكم بإنتاج التاريخ من أهم أولوياتها، وما سمحت قط بأية استقلالية أو حرية للتأريخ.

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طوال قرن الحداثة هذا أيضا، وفي مختلف بقاع العالم، كانت تنمو أنماطا من المؤرخين والمعرفيين بالتأريخ، مختلفون تماما عن النماذج التقليدية في بلدانهم. 

هؤلاء المؤرخون الجدد، كانوا يجهدون لاجتراح ما هو معاكس لأفعال المؤرخين في تجارب منطقتنا، عن تاريخ كياناتهم ومجتمعاتهم، وأنتجوا بكثافة ما كانوا يعتبرونه "الرواية البديلة" لما صار مكرسا بفعل التعميم السلطوي. رواية مليئة بالشك ومعتدة بالمتابعة والتدقيق، ولا تفترض سلطة أو مهابة لأي شيء، بما في ذلك مقدسات الجماعات وأمن الكيانات. رواية كانوا يعتبرونها سلطانة نفسها، تملك مشروعية تامة لقول ما تصل إليه من نتائج معرفية عن التاريخ، أيا كانت.

لم يكن الرواة والمؤرخون الجدد يرون في ذلك "خيانة" لحياد واستقلال المعرفة بالتاريخ. بل على العكس تماما، كانوا يعتبرون ذلك تحقيقا وتكريسا لسلطة المعرفة وسماتها تلك. فالرواية التاريخية التقليدية تملك كل أدوات وديناميكيات القوة والهيمنة، على النقيض من السرديات المهمشة والمطمرة والمكبوتة، التي تحتاج إلى جهد معرفي ووفاء وجداني وولاء روحي، لتعيد تساويا وتوازنا مع السردية السلطوية المهيمنة.

نبش هؤلاء المؤرخون الجدد في ماضي كياناتهم. سبروا "حقائق" تشكلها، وأساطير خلقتها، وأوهام ذاكرتها الجمعية وقصصها عن نفسها وعن العالم، محصوا في أفعال سلطاتهم، وكشفوا جرائمها ومختلف آليات وتاريخ العنف فيها، وجهوا أصابع الاتهام إلى المقدسات من المرويات، وعارضوا السلطات التي كانت تسعى لإخفاء أية وثيقة أو دلالة بدعوى الأمن العام/ القومي، وهتكوا الأشياء التي كانت تُعتبر سرا جماعيا مُتوافق على السكوت عليه، وأولا كشفوا أنماط السيطرة والكراهية والتعنيف المتبادل التي غطت شكل العلاقة بين الجماعات الأهلية في مناطقهم ودولهم، في تاريخهم البعيد والقريب.

كان ثمة شغف كبير يسيطر عليهم، مبني على ولائهم الداخلي والعميق لما اعتبروه ودا وانتماء وواجبا أخلاقيا تجاه الأطراف الأضعف في مسيرة التاريخ، المهزومين غالبا، المهمشين والمقموعين، مجتمعيا وثقافيا وعرقيا وأهليا وسياسيا، داخليا وخارجيا، الذين يُستطاع عبر سرد مرويتهم ورؤاهم ومشاهدتهم، خلق توازن ما مع رواية الأقوياء المهيمنين.

تنتمي الأنظمة السياسية في هذه المنطقة إلى نماذج شديدة السلطانية، لذا كان التحكم بإنتاج التاريخ من أهم أولوياتها، وما سمحت قط بأية استقلالية أو حرية للتأريخ

لم تشهد دولنا ومنطقتنا تجارب شبيهة بتلك، خلا التجربة الإسرائيلية الثرية، مع موجة مؤرخي عقد الثمانينيات، من أمثال المؤرخين بني موريس وإيلان بابيه وشلومو ساند، الذين ناظرهم في الأدب عاموس عوز وياعيل دايان، ومن جمع بين التاريخ والسياسية والصحافة، أمثال جدعون ليفي وإبراهيم يشوع. 

شكل هؤلاء تيارا للتأريخ المعاصر، شديد التشكيك في الرواية العمومية، ومتلهف على الدوام للنبش وإعادة التحميص بما هو مسكوت عنه، أو ما صار يُعتبر بمعنى أو آخر "بداهة تاريخية" ما، غير جديرة بالمراجعة.

صحيح أن تجارب منطقتنا شهدت بعض المحاولات الشجاعة في ذلك الاتجاه، كما فعل اسماعيل بيشكجي في تركيا وناصر بوربيرار في إيران وأحمد بيضون في لبنان، لكنها وإلى جانب بعض التجارب الأخرى القريبة منها، بقيت محاولات فردية، غير قادرة على التحول إلى تيار أو نموذج لما يجب أن يكون عليه التأريخ، وطبعا لم تستطع أن تؤسس أو تستند على مركز بحثي أو مؤسسة معرفية، تنتج التأريخ باستقلالية واحتراف، مثلما تُنتج المؤسسات الإنتاجية أي شيء آخر ذا قيمة.

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طوال هذا القرن أيضا، بقيت السلطة في مختلف تجاربنا هوياتية وعصوبية، أكثر مما كانت تعاقدية وتمثيلية وإدارية، دون أن تنتج هي ومجتمعاتها أشياء ذي قيمة مضافة، فتضخم اهتمامها واعتدادها بالتاريخ، كمنبع وحيد للـ"المجد" و"الشرعية"، ولو المتخيلة. ولأجل كل ذلك، فإنها اعتبرت هذا التأريخ وطريقة إنتاجه أداة تصارع حيوية للغاية، لفرض هيمنة القوى سياسية المجتمعات الداخلية، أو لهيمنة جماعة داخلية ما على باقي الجماعات.

انفرزت عن كامل تلك اللوحة ظاهرتان متراكبتان: فقد استمرت وتمادت قوى الهيمنة السياسية والاجتماعية في ممارسة أعمالها طوال هذا القرن، لكنها بقيت على الدوام تجد من يبرر ويتفهم ويشرعن أفعالها، دون أية قراءة تاريخية تفضحها وتشكك بشرعيتها.

معارضة الأقوياء والود للمجتمعات هو ما يليق بشرف الثقافة وبهاء المعرفة

فكامل تجارب الأحزاب القومية والأنظمة الشمولية، من الملكيات ذات الدماء الزرقاء إلى الجمهوريات العسكرية العربية، مرورا بتجارب حكم الدولة العميقة التركية والثيوقراطية القروسطية الإيرانية، بكل أفعالها وجرائمها طوال قرن كامل مضى، والتي شكلت تاريخنا المعاصر المرير، وجدت من يبرر ويتفهم أفعالها، وحتى أن يمجدها. فالمؤسسات والنُخب المنتجة للتأريخ تحولت إلى أجهزة طاعة انعكاسية، شبيهة في وعيها وآليات عملها للأجهزة العسكرية والأمنية والدعائية.

على صفحة نقيضة ظاهرا، ومطابقة جوهرا، تنامت ظاهرة "المؤرخين" الشعبويين، الذي جمعوا كثير الخطابة والانفعال والسطحية بقليل الحصافة والجهد المعرفي، هؤلاء الذي استندوا إلى مقولات عدمية ومفرغة، من مثل "مجتمعاتنا شريرة بجوهرها، ثقافتنا عنيفة بطبعها، تاريخنا كتلة كاملة من العنف، لم ننتج شيئا طوال تاريخنا... إلخ". هؤلاء الذين استندوا على إرث فتاك للاستعلاء على مجتمعاتهم وازدراء ثقافتهم، مستلهمين بشكل أو بآخر خطابات التفوق العرقي والثقافي، ولو بشكل مستبطن، يظهر وكأنه نقد للذات والهوية الجمعية.

على عكس المؤرخين الجدد تماما، فإن هاتان الظاهرتان من المؤرخين في تجاربنا، إما حابت ووالت السلطات القوية، أو كرهت وتعالت على مجتمعاتها. حيث أن العكس تماما هو ما يليق بشرف الثقافة وبهاء المعرفة، معارضة الأقوياء والود للمجتمعات.

رستم محمود
رستم محمود
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من زاوية أخرى

أعمال العنف تستهدف المصارف الفلسطينية في مرحلة حساسة

غيث العمري, كاثرين باور
17 مايو 2020
A Palestinian vendor waits for costumers while wearing a protective mask and gloves amid the ongoing COVID-19 pandemic in the…

في الأسبوع الماضي، أغلق عدد من المصارف الفلسطينية حسابات شخصية مختارة خوفا من التعرض لدعاوى مدنية وحجز/تجميد السلطات الإسرائيلية لأموال هذه الحسابات ـ وهو القرار الذي أثار ردود فعل عنيفة في مختلف مجتمعات الضفة الغربية. وتعود الحسابات المذكورة لسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلاتهم، الذين يتلقون مدفوعات دعم منتظمة من "السلطة الفلسطينية".

واتخذت المصارف خطوتها هذه قبل الموعد الظاهري المحدد في 9 مايو لتنفيذ الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر في فبراير والذي يبدو أنه أجاز حجز هذه المدفوعات من قبل "السلطة الفلسطينية". وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إجراء مماثلا في أواخر ديسمبر يسمح لإسرائيل بتجميد مدفوعات "السلطة الفلسطينية" إلى السجناء العرب الإسرائيليين.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الدفاع الإسرائيليين قد طمأنوا "السلطة الفلسطينية" بأن موعد التنفيذ سيؤجَّل ستة أشهر بسبب التأثير الاقتصادي والمالي الشديد لوباء فيروس كورونا، إلا أن هناك مخاوف إضافية تأخذها المصارف في الاعتبار ـ وهي التعرّض من جديد لدعاوى مدنية بملايين الدولارات مرفوعة من ضحايا الإرهاب الأميركيين والإسرائيليين. 

حتى الآن، لم يتحول العنف إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية أو "السلطة الفلسطينية"، لكنه يدق أجراس الإنذار بشأن قضية مدفوعات السجناء والبيئة السياسية والأمنية الأوسع نطاقا

ففي ديسمبر، رفع المدّعون في المحاكم الإسرائيلية دعوى قضائية ضد "البنك العربي"، وهو مؤسسة أردنية لها فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال الدعوى معلّقة، لكن البنك وجد أنه مسؤول في قضية مماثلة رفعها ضحايا أميركيون في محاكم أميركية قبل ست سنوات. وتم رفع قضية مدنية أميركية أخرى ضد "بنك القاهرة عمان"، الذي يبدو أنه كان أول من أغلق حسابات السجناء الفلسطينيين في الأسبوع الماضي (تم رفض هذه القضية في أبريل).

وردا على إغلاق الحسابات، اندلعت مظاهرات في بلدات فلسطينية مختلفة تنديدا بالمصارف التي امتثلت للأمر المذكور. وتحولت العديد من هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب، حيث قام مسلحون ـ بصفة رئيسية من حركة "فتح" ـ بإطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف على مختلف فروع المصارف. 

وحتى الآن، لم يتحول العنف إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية أو "السلطة الفلسطينية"، لكنه يدق أجراس الإنذار بشأن قضية مدفوعات السجناء والبيئة السياسية والأمنية الأوسع نطاقا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من الجمهور الفلسطيني على استعداد للتوصل إلى حل وسط مع إسرائيل من خلال وقف الدفعات الإضافية إلى الإرهابيين المدانين أو إعادة النظر في آليتها. ومع ذلك، يرفض مسؤولو "السلطة الفلسطينية" دون تردد أي تغييرات من هذا القبيل، وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن شريحة كبيرة من السكان تتفق معهم. 

وكان العديد من أعضاء "فتح" وكبار المسؤولين أنفسهم سجناء أو لديهم زملاء مسجونون حاليا. وهؤلاء النشطاء أقوياء جدا داخل جهاز "السلطة الفلسطينية" / "فتح"، والبعض منهم مسلحون. إن دورهم في الاضطرابات مهم بشكل خاص لأن العديد من المتنافسين لرئاسة "السلطة الفلسطينية" يبحثون بالفعل عن دعمهم في التنافس على المنصب لتحديد من سيخلف محمود عباس. ويُظهر مسار الأحداث حتى الآن أنه فيما يتعلق بالقضايا المؤثرة والعاطفية الرمزية، فإن "السلطة الفلسطينية" هي أكثر استجابة للأقلية ذات الأهمية السياسية من الأغلبية الصامتة.

وبالفعل، جاءت الردود الفورية لـ "السلطة الفلسطينية" متوافقة مع المطالب الأساسية للمتظاهرين. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمر الحجز الإسرائيلي، ثم أصدر بيانا على موقع "فيسبوك" في 8 مايو أشار فيه إلى أن البنوك الفلسطينية وافقت على تعليق إغلاق الحسابات وإيجاد حلول "تحفظ حقوق الأسرى" وتحمي البنوك من "بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية" (على الرغم من أن البنوك المعنية ترفض على ما يبدو تجهيز أي مدفوعات تتعلق بحسابات السجناء). ومن جانبها، توصّلت قوات الأمن التابعة لـ "السلطة الفلسطينية" إلى تفاهمات ضمنية مع المتظاهرين تقضي بعدم وقف العنف بل الحد من نطاقه فقط.

ويجسّد هذا الأمر الضعف الأساسي لـ "السلطة الفلسطينية" ـ فبينما حصلت السلطات على تقييمات تأييد أعلى بفضل طريقة تعاملها مع مرض "كوفيد-19"، إلا أنه لا يزال عليها مواجهة نقص أعمق ومتعدد الأوجه في شرعيتها. وتصوّر الأحداث الأخيرة "السلطة الفلسطينية" من جديد على أنها غير فعالة، مما يعزز الانطباعات عن عدم أهميتها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ـ وهو تصور يتماشى مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حوالي نصف الفلسطينيين ينظرون إلى "السلطة الفلسطينية" على أنها تشكل عبئا عليهم.

فضلا عن ذلك، تجري هذه التطورات في مرحلة حساسة بشكل خاص، حيث يتهيّأ الفلسطينيون للرد على إعلان إسرائيل عن نيتها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إليها بأسرع وقت ممكن اعتبارا من يوليو، في حين يُتوقع أن تتفاقم التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي. 

يبقى التفاهم السياسي، بشكل أو بآخر، بين "السلطة الفلسطينية" وإسرائيل السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة

وتأتي الاضطرابات الراهنة لتزيد الوضع المتوتر سوءا، وقد تحدّ من قدرة "السلطة الفلسطينية" على ضبط التطورات على الأرض. وفي الواقع، يمكن أن يشير ردّها الحيادي على الاحتجاجات ضد المصارف إلى ردّها المقبل على ضمّ الأراضي: سواء أكانت "السلطة الفلسطينية" راغبة في الحفاظ على تعاونها الأمني مع إسرائيل في ظل هذه الخلافات أم لا، فإن قدرتها الفعلية على القيام بذلك في ظل الغضب العام ستكون محدودة للغاية بسبب ضعفها السياسي.

وفي الوقت الحالي، تنظر "السلطة الفلسطينية" في اقتراحات تخوّلها الاستمرار بتسديد الدفعات إلى الأسرى دون تعريض قطاعها المصرفي للخطر. ومع ذلك، فلديها القليل من الخيارات الجيدة للقيام بذلك. وبموجب أحد الاقتراحات، سيتم توجيه عائلات السجناء لاستلام المدفوعات من فروع مكاتب البريد المحلية ـ وهي خطة محفوفة بالسخرية بالنظر إلى أن حركة "حماس" استخدمت الطريقة نفسها لمواصلة دفع الرواتب ومدفوعات الرعاية الاجتماعية في غزة بينما كانت معزولة عن النظام المصرفي الرسمي. 

وفي النهاية، يبقى التفاهم السياسي، بشكل أو بآخر، بين "السلطة الفلسطينية" وإسرائيل السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة. ولن يؤدي عدم سلوك هذا المسار سوى إلى إضافة مشاكل للتوترات المحلية وإلى تفاقم الاضطرابات قبل قدوم فصل الصيف واحتمال مواجهة حالة من عدم الاستقرار.

المصدر: منتدى فكرة

غيث العمري
كاثرين باور