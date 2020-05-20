من زاوية أخرى

بانوراما رمضان الدرامية: قراءة مشاهد عادي

مالك العثامنة
20 مايو 2020
Egyptian veteran actor film star Adel Imam walks on the red carpet of the second edition of El-Gouna Film Festival at the…

في العالم العربي، تقوم دنيا "الإعلام الرسمي" ولا تقعد إذا انتقد أحد "الزعيم" أيا كان هذا الزعيم.

طيب...

ماذا لو تركنا هؤلاء المتربعين على عروشهم ومصائرنا وانتقدنا "الزعيم" عادل إمام؟ 

ماذا لو قلنا مثلا، وبحرية رأي يفترض أن يملكها أي مشاهد بأن الممثل عادل إمام لم يقدم أي أداء تمثيلي، وكان يمثل بأنه يمثل لا أكثر.

كان موسم رمضان هذا العام، جائحة درامية رافقت جائحة "كورونا" وتزامنت معها، وكان مسلسل "فالانتينو" لعادل إمام نموذجا صارخا لاستغباء الجماهير بمحاولة استحضار "كوميديا الملامح" لرجل ثمانيني يمشي على رجليه بتثاقل شديد، والمشاهد التي يظهر بها ضمن سيناريو "مسلوق" على الطلب، لكن في المحصلة، هو الزعيم، والمردود الإعلاني على "اسمه" فقط كاف لنهايات سعيدة للمنتج والمخرج "ابن عادل إمام" والمؤلف وباقي الطاقم، وطبعا عادل إمام نفسه الذي كان منذ ثبوت نجمه على "الشباك" يشترط دفع عربون خيالي مقابل استقبال "وليس قراءة" أي سيناريو يرد إليه.

حمدي الميرغني هنا، هو ذات بدايات عادل إمام في مسرح فؤاد المهندس حين انطلقت موهبته في الخمسينيات

أنا كمتلقي ناطق بالعربية أرفض هذا الاستغباء المتعمد، ومن حقي أن أعلن عن ذلك، وأطالب بدراما ناطقة بالعربية تستحق المشاهدة وتحترم ذكائي.

قد نجد من تابع مسلسل عادل إمام بشغف حلقة بحلقة، وهذا حقه ومن حقه أيضا الرد والدفاع عن عادل إمام وتاريخه (وهو تاريخ في النهاية)، لكن سيكون مؤسفا أن يحاول أيا كان أن يدافع عن العمل كمنتج جيد، فأنت لا يمكن أن تقنع أحدا بتفاحة عفنة كفائدة صحية.

عادل إمام مثله مثل صنوه في الكوميديا السورية دريد لحام، فهذا أيضا رجل له تاريخه، لكنه تاريخ مصنوع بعبقرية آخرين حملوا دريد لحام على ارتفاعات عالية من خلال نصوص أعمال خلقت منه نجما، وحين تخلى عنهم بقي وحيدا يستضيء بنجوميته التي أتقن لعبة العلاقات العامة فيها مبكرا.

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على الجانب الآخر:

ماذا لو قلت لك أن شابا مثل "حمدي الميرغني" يضحكني بشدة كثيرا، وأنه أكثر من تعرض للظلم في مشاركته مع عادل إمام في المسلسل الكارثي الأخير، فالعمل كله مبني على نجومية عادل إمام وحده لا شريك له، والنص "المسلوق" لم يتح لحمدي الميرغني ارتجال "إفيه" واحد، ولو استطاع ذلك لجذب انتباه الكثيرين ربما.

حمدي الميرغني هنا، هو ذات بدايات عادل إمام في مسرح فؤاد المهندس حين انطلقت موهبته في الخمسينيات، لكن الفرق أن فؤاد المهندس كان أستاذا حقيقيا، لم تبهره النجومية كثيرا، حتى أنه لم يمانع أن يعمل بعد سنوات طولية ممثلا ثانيا بعد عادل إمام، وأبدع.

حسنا، المفاجآت في موسم رمضان هذا العام مستمرة، ومنها مثلا أني أنا الذي يعتقد كثيرون من معارفي بوقاري موهومين بانطباعات غير موجودة عن ذائقتي "الرفيعة" كنت شخصيا من متابعي مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان.

لقب البرنس، جعلني أفكر كثيرا بأنه سيتجاوز أن يكون عنوانا للمسلسل، ليختطفه محمد رمضان لقبا رسميا له، وبماكينة العلاقات العامة "التي تسمى صحافة فنية" سيعمل على ترسيخ اللقب، وهو طبعا ذات ما فعله عادل إمام الذي انتزع عنوان مسرحية من مسرحياته في التسعينيات (مسرحية الزعيم)، ليجعلها لقبه الدائم الذي يتم التعريف به.

البرنس، وأقصد المسلسل لا محمد رمضان، كان مسلسلا مليئا بالنكد والكآبة والمآسي والمبالغات، لكنه في نفس الوقت كان مسرحا حقيقيا لمواهب حقيقية ليس من بينها محمد رمضان نفسه، وهو الأثقل دما في الأداء طوال حلقات المسلسل.

لم أسمع عن الممثلة روجينا من قبل، ولا أعتقد أنى شاهدت لها مشهدا في أي عمل قبل موسم رمضان الحالي، لكنها جذبتني بأدائها في المسلسل وبدور تلك السيدة الشعبية محدثة النعمة، والتي لا تزال تحمل مفردات القاع المجتمعي وسلوكياته وإيمانه وخزعبلاته.

أنا كمتلقي ناطق بالعربية أرفض هذا الاستغباء المتعمد، ومن حقي أن أعلن عن ذلك، وأطالب بدراما ناطقة بالعربية تستحق المشاهدة وتحترم ذكائي

حتى أحمد زاهر، على كل الشر الذي حمله في قصة النكد تلك، استطاع أن يجسد حالة شيطانية بأداء انسيابي مدهش.

خليجيا، لم أكن من معجبي مسلسل "أم هارون" والذي قامت ببطولته الكويتية المخضرمة حياة الفهد، أداؤها كان مبالغا به في نص هو مبالغة في الاستهتار بالتاريخ، ومحاولة بائسة لتقديم معطيات لم ينجح في أي منها المسلسل. لكن لا أخفي إعجابي بتلك اللمحات البسيطة لخلفية الصورة والمشهد وتفاصيل الحياة في الحارة أو الحي الخليجي، وهو ما مر عنه طاقم العمل ولم يركز عليه، ربما لأن استئجار مخرج مصري يعترف بنفسه أنه لم يشاهد عملا خليجيا من قبل كان سببا في دفن الصورة البصرية المحتملة ومشروع إحياء تفاصيل "الفريج" بدلا من إحياء قصص ساذجة لزيادة جرعة الحماس المفقود.

لكن، وخليجيا أيضا، تابعت باستلطاف دون حد الشغف مسلسل "مخرج ٧" لناصر القصبي، وباعتقادي أن جرعة الكوميديا لطاقم الممثلين كانت وافية وكافية للترفيه المطلوب في عالم عربي تتشوه فيه صناعة الترفيه دوما لأسباب سياسية أو مالية أو إبداعية.

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لم يتيسر لي متابعة أكثر من ذلك، وكنت دوما محكوما بسيطرة السيدة الأولى على جهاز التحكم الذي ثبت على قناة واحدة غالبا، لكن ربما أتابع ما نصحني به كثيرون إن تيسر لي الوقت قريبا في إعادات مسجلة ومتوفرة على منصات تلفزيونية عربية.

وكل ما أوردته أعلاه، هو رأي متلقي، قرأ وسمع وشاهد كثيرا في حياته منذ أيام التلفزيون الأبيض والأسود.

مالك العثامنة
مالك العثامنة
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من زاوية أخرى

هل ستعترف "حماس" بفشل سياساتها؟

د. عماد بوظو
20 مايو 2020
Palestinian Hamas police cadets show their skills during a graduation ceremony from the Police Academy in Gaza City on May 7,…
عناصر من شرطة "حماس" خلال تدريبات عسكرية

تم الإعلان في أواخر عام 1987 عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تنص المادة الثانية من ميثاقها على أنها "جناح في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أكبر الحركات الإسلامية في العصر الحديث". وأعلنت الحركة فور تأسيسها أنها لا تؤمن بوجود أي حق "لليهود" على أرض فلسطين التاريخية التي هي "وقف" إسلامي، لأن المسلمين فتحوها بالقوة، والأرض التي تفتح عنوة تنتقل إلى سيادة الدولة الفاتحة، والفتح اختصاص إسلامي "لأنه جاء لإنقاذ العباد والبلاد وتحرير الإنسان، ولم يكن يوما احتلالا، ولذلك فقد أقر أهل البلاد السابقين المسلمين الفاتحين ورحّبوا بهم".

وبذلك أورث الله هذه الأرض للمسلمين إلى يوم القيامة، ولم يعد من الجائز التصرف بها إلّا وفق مراد الله، وهي وقف لجميع المسلمين من مشارق الأرض لمغاربها ولا تخصّ شعبا مسلما دون آخر، ومن المحرّم على أي شخص قبول تعويض عن أرضه في أي تسوية أو حل "لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين".

وترى الحركة أن فلسطين قضية دينية لأنها تضم مقدّسات إسلامية، وتحريرها لا يمكن أن يتم إلا بالجهاد الذي هو فرض عين على كل مسلم. وقال القيادي البارز في "حماس" محمود الزهار أن "تحريرها حقيقة قرآنية ستتحقق قريبا والجيل الحالي سيصلّي في المسجد الأقصى محرّرا". 

وبما أن التسويات السياسية تعني التسليم ببقاء الاحتلال في بعض المناطق فإن هذا يدخل في نطاق المحظور الذي لا يمكن القبول به في الفقه الإسلامي، ولذلك يرفض ميثاق الحركة كل ما يسمّى الحلول السلمية للقضية الفلسطينية، كما يرفض استبدال إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية وتبنّي الفكرة العلمانية، فإسلامية فلسطين جزء من أساس الدين، وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفّوا عن منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة حسب المادة 31 من ميثاق الحركة.

لم ينجم عن سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة إلا مزيد من بؤس ومعاناة شعبها وانخفاض في مستوى المعيشة إلى أقل من نصف مستواه في الضفة

هذا المزيج من الأساطير وأحلام اليقظة هو البرنامج السياسي لحركة "حماس"، والذي لا يتضمن آليّات أو وسائل واقعية لتنفيذه. فأقصى ما بإمكان الحركة فعله على أرض الواقع هو إصدار بيانات شجب واستنكار وتنظيم مسيرات احتجاج في المناسبات الدينية والوطنية وبناء ورشات لتصنيع صواريخ بدائية، من غير المستغرب أن يتم تصنيف مستخدميها بالإرهابيين لأنها أسلحة عمياء غير دقيقة، كما أنها لا تستطيع إحداث فرق ذو قيمة في ميزان القوى العسكري فالفجوة التكنولوجية مع إسرائيل هائلة. 

ومع تزايد صعوبة تسويق مثل هذا البرنامج قامت الحركة بإصدار وثيقة عام 2017، استبدلت فيها بعض مفردات الميثاق دون إحداث فروق جوهرية في مضمونه. وفي النتيجة لم ينجم عن سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة إلا مزيد من بؤس ومعاناة شعبها وانخفاض في مستوى المعيشة إلى أقل من نصف مستواه في الضفة. لكن في متناول الحركة ذريعة مثلى تستطيع إرجاع كل المصائب إليها وهي الاحتلال.

ولكن ذريعة الاحتلال لا تفسّر مغادرة الكثير من المسيحيين لغزة بعد انسحاب إسرائيل وسيطرة حركة "حماس" عليها، إذ رغم قول "حماس" بأنها لا تتعامل مع المسيحيين على أساس ديني، ولكن بعض أعضائها كتبوا على جدران منازل مسيحيين وقتها "بعد السبت يأتي الأحد" في إشارة إلى الرغبة بالتخلّص من مسيحيي غزة، مما لعب دورا في انخفاض عددهم من بضعة آلاف وقتها إلى بضع مئات اليوم. ونتيجة أسلمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام فقد انخفضت أعداد المسيحيين في الضفة أيضا حتى وصلت عام 2017 إلى 45 ألفا 2 في المئة منهم في غزة.

ولو كان الاحتلال هو السبب لما كانت أعداد المسيحيين قد ارتفعت في إسرائيل نفسها من 34 ألفا عام 1949 إلى 177 ألفا عام 2019، لتكون إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ازدادت فيه أعداد المسيحيين، بل يتميّز مسيحيو إسرائيل بأنهم أكثر تعليما من اليهود والمسلمين ولديهم أعلى نسبة من الأطباء ومن خريجات الجامعات من النساء.

وكذلك لا دور لإسرائيل في الهجوم العسكري الواسع الذي قامت به حركة "حماس" على أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير في غزة عام 2007 والذي قتلت فيه وأصابت بإعاقات دائمة مئات الفلسطينيين. ثم ما هي مسؤولية الاحتلال عن سياسة "حماس" الإقليمية التي لم تترك لها كثيرا من الأصدقاء، فالحركة تعتبر الحكم المصري خائنا لأنه وقّع اتفاق سلام مع إسرائيل، وبالمقابل تتهم السلطات المصرية حركة "حماس" بأنها قامت ببناء علاقات مع بعض عشائر سيناء لتهريب أسلحة وغيرها للقطاع مما ساعد على تحويل هذه المنطقة إلى بؤرة للتنظيمات الإرهابية.

برنامج "حماس" وضع الفلسطينيين أمام طريق مسدود. لا هم قادرون على تحقيق النصر ولا هم راغبون بالسلام

وعلاقة "حماس" المتوترة مع الأردن هي نسخة مماثلة لعلاقتها مع مصر، كما تدهورت مؤخرا علاقة "حماس" مع دول الخليج لوقوف الحركة المكشوف مع إيران مما دفع السعودية لاعتقال عشرات الفلسطينيين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع أموال بطريقة غير مشروعة، فما كان من الحوثي إلا عرض مبادلة هؤلاء المعتقلين مع أسرى سعوديين لديه، وما أعقبه من ترحيب "حماس" بهذه المبادرة لتؤكد الحركة بذلك أنها فصيل رئيسي في المحور الإيراني، رغم أن السعودية هي أكثر الدول العربية والإسلامية تبرّعا للشعب الفلسطيني، لكن إخلاص "حماس" الشديد لإيران تجلّى في وقوفها مع النظام السوري ضد الشعب الذي ثار عليه، مما يدل على أن "حماس" لم تدرك حتى الآن أنها لا تقف بسياساتها هذه ضد حكومات وأنظمة عربية بل ضد أغلبية شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني نفسه.

وكما نجحت "حماس" في خلق الكثير من الأعداء الإقليميين فقد كان لها نجاح مماثل في خلق أعداء دوليين، لأنها بفكرها الأصولي القادم من غياهب التاريخ تعتبر الغرب "صليبي" وترفض ديمقراطيته وانفتاحه وحريّته ومفاهيمه، لكنها لا تستطيع إعلان ذلك فتقول أنها تختلف فقط مع بعض قادة الغرب حتى لا تبدو على حقيقتها تنظيم إسلامي متطرّف، خصوصا لأن الضفة وغزة تتلقّى أعلى معدلات المساعدات الدولية في العالم فقد حصلت بين عام 1994 وعام 2019  على ما يعادل 35.4 مليار دولار أتى أغلبها من الاتحاد الأوروبي وأميركا والسعودية والإمارات الذين تعتبرهم حماس من أعدائها.

أي أن برنامج هذه الحركة وضع الفلسطينيين أمام طريق مسدود. لا هم قادرون على تحقيق النصر ولا هم راغبون بالسلام فلم يبقى أمامهم سوى الإحباط والغضب الذي تستثمره الحركة في تجنيد جيل جديد من اليائسين في صفوفها، ولكن "حماس" اليوم ومع زيادة تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي أصبحت أمام مفترق طرق: إمّا ترك السلطة والاعتراف بفشل برنامجها، أو الإصرار على متابعة خياراتها الخاطئة ودفع غزة نحو التحوّل رسميا إلى أمارة إسلامية لا تختلف كثيرا عن نظيراتها في الصومال وأفغانستان.

عماد بوظو
د. عماد بوظو
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