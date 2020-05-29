من زاوية أخرى

جورج فلويد وجرح أميركا العنصري

جويس كرم
29 مايو 2020
Protesters gather in a call for justice for George Floyd, a black man who died after a white policeman kneeled on his neck for…
تظاهرة تطالب بالعدالة لجورج فلويد

أعادت ولاية مينيسوتا الأميركية هذا الأسبوع فتح جرح الولايات المتحدة الأميركية العنصري. من خلاله سلطت الضوء على فتيل التمييز العرقي والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين "الأميركيتين" والذي ينزف على مرأى العالم.

مينيسوتا ومدينتها مينيابوليس تشهد اليوم أحد أحلك تظاهراتها منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تحولت إلى أعمال شغب وسرقة وحرائق ومواجهات مع عناصر الشرطة على خلفية موت جورج فلويد يوم الاثنين. فلويد، رجل أسود اعتقلته الشرطة للاشتباه بصرفه لعملة 20 دولار مزورة، ومات بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لتسع دقائق وهو مرمي على الأرض.

فلويد، ابن الـ 46 عاما، ناشد وتوسل الشرطي ليرفع رجله عن عنقه، وكانت كلماته الأخيرة "لا أستطيع التنفس" ووجهه على الأرض. لحظات فلويد الأخيرة سجلها أحد المارة وصعقت الولايات المتحدة. "لا أستطيع التنفس" كانت أيضا الكلمات الأخيرة في 2014 لرجل أسود في نيويورك هو إريك غارنر قبل أن يقضي خنقا خلال اعتقاله من قبل الشرطة في المدينة يومها.

جورج فلويد وإريك غارنر وأحمد أربيري هم أسماء في لائحة طويلة لضحايا هذا التمايز والظلم والجهل في المجتمع الأميركي ولأسلوب تعاطي البعض في الشرطة مع موقوف أسود

بين إريك غارنر وجورج فلويد ستة أعوام لم يضمد فيها جرح أميركا العنصري، وهو يكشف اليوم عمق الفجوة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في التعامل مع السود. قبل وفاة فلويد بأيام كانت حادثة نيويورك وتعاطي امرأة بيضاء بشكل عنصري مع رجل أسود طلب منها أن تضع الرباط على كلبها في الحديقة العامة، فاتصلت بالشرطة لتبلغ عن "رجل أفريقي أميركي". وقبل ذلك بأيام أعادت ولاية جيورجيا فتح قضية شاب أسود هو أحمد أربيري كان يمارس رياضة الهرولة وقتله رجل أبيض ظنا أنه لص.

جرح أميركا العنصري عمره أطول من عمر البلاد، فمن زمن العبودية إلى الحرب الأهلية والاستقلال وأبراهام لينكون وتحرير السود في العام 1863، كان الصراع لإنهاء التمييز العنصري من أهم مكونات الدولة الأميركية الحديثة. مع ذلك فإن رواسب العنصرية استمرت. ثم خاض مارتن لوثر كينغ جونيور ورفاقه معركة الحقوق المدنية والمساواة في ستينيات القرن الماضي. وإذا كان انتخاب باراك أوباما في العام 2008 يشكل منعطفا تاريخيا كأول رئيس أسود للبلاد، فإنه لم يطو صفحة العنصرية والتفاوت العرقي والطبقي في أميركا اليوم.

جورج فلويد وإريك غارنر وأحمد أربيري هم أسماء في لائحة طويلة لضحايا هذا التمايز والظلم والجهل في المجتمع الأميركي ولأسلوب تعاطي البعض في الشرطة مع موقوف أسود. طبعا، هناك استهجان من الكثير من عناصر الشرطة لما حدث في مينيابوليس، إنما هناك أيضا نمط مخيف يضع الرجل الأسود في قفص الاتهام سواء كان في حديقة عامة أو في مواجهة مع الشرطة. سجون أميركا فيها اليوم مواطنون سود أكثر بخمس مرات من البيض. الرجال والنساء والأطفال السود هم أكثر عرضة لأن يتم توقيفهم من الشرطة.

حوادث مينيسوتا وجيورجيا ونيويورك أدخلت جدل العنصرية من الباب العريض للانتخابات الرئاسية الأميركية

تغيير هذا النمط يحتاج أولا مصارحة وحوار أميركي داخلي بين قيادات الشرطة وقيادات أفريقية أميركية وتدريب الشرطة الأميركية على مواجهة هذا التمييز، كما يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية تتعاطى مع التفاوت الطبقي في أميركا اليوم. 

فحتى وباء كورونا، هو أكثر ضراوة بين الأقليات في الولايات المتحدة بسبب الواقع المعيشي والاقتصادي والصحي لديهم. وهو يفترض عملا داخل الحزبين لشجب التطرف والكراهية. فتجمعات النازيين الجدد، ولو أن عددهم لا يزال قليلا، تكاثرت في السنوات الأخيرة، وأعاد بعض مشاهدها بالذاكرة إلى مجموعة الكوكلوكس كلان، والتي نفذت أفظع الجرائم والإعدامات ضد السود.

حوادث مينيسوتا وجيورجيا ونيويورك أدخلت جدل العنصرية من الباب العريض للانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي قد تدفع بالمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن لاختيار امرأة سوداء كنائب له، مثل السناتور كامالا هاريس أو النائب فالديز دامينغرز. لكن وقع هذه الأحداث أبعد بكثير من الحملة الانتخابية الحالية أو التحقيق الذي تجريه السلطات الفدرالية، فهي تكشف مستوى الخوف وعدم الثقة اليوم بين الشرطة والأقلية وقد تعد بحوادث وأعمال شغب أكبر في حال غابت هذه المصارحة.

جويس كرم
جويس كرم
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من زاوية أخرى

الإصلاح الديني وشبق العودة للماضي

عمران سلمان
29 مايو 2020
Palestinian Muslim women worshippers, distanced from each other due to the COVID-19 coronavirus pandemic, pray outside the…
فلسطينيات يصلين عند بوابة مغلقة لمسجد الأقصى

لا يمكن أن ينجح أي إصلاح أو نهضة أو تقدم في الفضاء الإسلامي من دون الفصل بين ما هو خاص وما هو عام عندما يتعلق الأمر بالشأن الديني. الخاص هو أن الدين/الإيمان الديني فردي بطبيعته وأن الفرد حر في اتخاذ أي دين أو عدم اتخاذه لدين معين. هذه حريته الشخصية وهي جزء من حريته كإنسان. بينما الشأن العام هو شأن يتعلق بالمجتمع ككل، وبهذه الصفة فهو لا يمكنه أن يتبنى أو ينحاز لدين أو أيديولوجية معينة.

الطريق إلى الفاشية

الخلط بين هذين الأمرين، وحيثما حدث، قاد على الدوام ويقود إلى نكبات وكوارث. لماذا؟ لأن الأديان والأيديولوجيات هي بطبيعتها مطلقة ومغلقة ونهائية. فكل شيء يبدأ عندها وينتهي معها. إذا تبناها الأفراد فهذه مشكلتهم وهي حريتهم في الأخير، لكن حين تتبناها الدول والمجتمعات والحركات، فهي تسير بها ومعها لا محالة نحو القمع والاستبداد والوحشية في الداخل، والسلوك الفاشي (أو الأقرب إلى الفاشية) في الخارج. هل نحتاج إلى أمثلة؟

إن الماضي وكل ماض، إنما هو فعل منته ولا يمكن استعادته من جديد

الأمثلة كثيرة بما يكفي لملأ مجلدات بأكملها. لنأخذ نموذج دولة تنظيم "داعش". ما هي الفكرة الأساسية التي كانت تحرك هذه الدولة أو التنظيم؟ سنجد أنها هي نفسها فكرة كل دين وكل أيديولوجية تحتل الفضاء العام. فهي الأعلى والأفضل والأحق بالوجود، وأتباعها هم خير الأتباع الذين أخرجوا للعالم. ما هو مصير من لا ينتمي إلى/ أو لا يوافق على/أو لا يتبع هذه الفكرة؟ هم ليسوا بشرا وإنما مثل الدواب والأنعام، بل أضل سبيلا، أي أنهم في المحصلة أدنى مرتبة من الحيوان نفسه. وإذا كان الحيوان يذبح فلماذا لا يكون مصير هؤلاء هو الذبح؟

العودة للأصل

ما هو النموذج الذي تتطلع إلى إقامته؟ هو نموذج ماضوي بحكم التسلسل المنطقي لهذه الفكرة. بمعنى أنه نموذج وجد في مرحلة تاريخية معينة، وكان عصره أزهى العصور وأكثرها عدلا وكمالا!

لماذا لا تسعى للأخذ من النماذج المعاصرة أو تبتكر نموذجا مغايرا؟ الإجابة هي لأن هذه النماذج كلها هي في مقام "البدعة"، إذ هي لا تشترك في الدين أو الأيديولوجيا، وهي ليست من إنتاج خير الأتباع الذي أخرجوا للعالم. فالعودة إلى الأصل هنا هو شرط لا غنى ولا تنازل عنه، لأنه يحفظ "للمقدس" أو من "يقوم مقامه"، حقه ومكانته من جهة، ويجنب الأتباع الانحدار نحو الدرك الأسفل، كي لا ينطبق عليهم ما ينطبق على "الدواب والأنعام".

الواقع أن العودة إلى الأصل أو إلى نقطة البداية (بداية ما) ليست حصرا على الدولة أو الجماعة الدينية، هي ملمح مشترك لكل أولئك الذين يتوقون أو يحنون بشكل مرضي نحو الماضي. إنه يشبه عجز الرضيع عن الفطام. وهو عجز يعمي هؤلاء عن التعامل مع الواقع من حولهم والذي يعيشون فيه.

أشباح الماضي

في عالمنا العربي يتساءل الكثيرون لماذا تأخرنا؟ والجواب هو كيف يتقدم من يسير إلى الخلف! إننا، من بين أمور أخرى، لم نكرس أي وقت للاهتمام بالحاضر. فقد كان الهم المقيم والطاغي دائما هو العودة إلى الماضي والبحث عن الماضي والصراع حول الماضي.. بالنسبة للعربي والمسلم كان دائما ثمة ماض ينبغي العودة إليه. فثمة دولة عربية واحدة كانت فيما مضى ويجب إقامتها من جديد. وثمة دولة إسلامية كانت في السابق ويجب العمل على إعادة بنائها، وكان ثمة خلافة إسلامية لا بد من إحيائها، وكان ثمة زمن جميل للصحابة والتابعين يجب التماهي معه.. إلخ.

إن السعي نحو الماضي أو محاولة العيش فيه يولد إهمال أكيد بالحاضر، وهو الزمن الوحيد الموجود، ويهدر الفرص لبناء أي شيء ذي قيمة

كل الجهد والطاقات والأفكار والأذهان، كانت ولا تزال مسخرة بشكل أو بآخر نحو استعادة الماضي أو محاولة العيش في ظلاله، بينما الحاضر يهمل ويضحى به على مذبح الأوهام والشعارات والخيالات.

وحين تسأل أين هو هذا الماضي، وهل له وجود أو مكان يمكن العودة إليه؟ يشيرون لك إلى بطون الكتب والقصص والأحاديث. من دون أن يدركوا أنه حتى هذه الكتب والأحاديث هي ليست الماضي نفسه، وإنما هي تفسيرات وآراء وتصورات بشرية للماضي.

الخسارة المؤكدة

بمعنى آخر، فإن الماضي وكل ماض، إنما هو فعل منته ولا يمكن استعادته من جديد. وحتى أولئك الذين أغرموا بالماضي حد الضياع، وحاولوا استعادته، اكتشفوا في اللحظة التي بدا لهم فيها بعض النجاح، أنهم إنما يستعيدون فهمهم هم للماضي وليس الماضي نفسه.

إن السعي نحو الماضي أو محاولة العيش فيه يولد إهمال أكيد بالحاضر، وهو الزمن الوحيد الموجود، ويهدر الفرص لبناء أي شيء ذي قيمة. كل الدول والجماعات البشرية التي حاولت استعادة ماضيها خسرت ما كان بحوزتها، بدءا من ألمانيا وإيطاليا خلال الحربين العالميتين، وحتى الفلسطينيين اليوم، بينما الدول التي وضعت حدا لهذا الشبق المرضي بالماضي، نجحت في التقدم وبناء مجتمعات حديثة مثل تركيا حينما تخلت عن الحقبة العثمانية، واليابان حينما تخلت عن ماضيها الإمبراطوي وغيرها. وفي الحالتين تم ذلك بالتوازي أيضا مع حل المشكلة الأكبر وهي الفصل ما بين الخاص والعام فيما يتعلق بالشأن الديني والاعتقادات عموما. من نافل القول إن باب العودة للماضي، في الحالتين الأخيرتين وفي الحالات عموما، يظل مفتوحا للأسف، لكن النتيجة لن تكون مختلفة كثيرا في كل مرة.

عمران سلمان
عمران سلمان
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