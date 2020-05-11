من زاوية أخرى

البُعد الديني للاستجابة لفيروس كورونا في العراق

رائد أحمد
11 مايو 2020
An Iraqi Shiite cleric works in the al-Sadiqeen mosque in Baghdad turned into a mask production centre on April 27, 2020 amid…

لقد أدى الدين دورا مهما في قدرة الشعب على التصدي لوباء فيروس كورونا من خلال الممارسات الدينية كالصلاة الجماعية، حتى في الدول العلمانية نسبيا مثل ألمانيا. أما الدول التي يتسم فيها دور الزعيم الديني وأتباعه بمزيد من التعقيد والأهمية فتواجه تحديات إضافية في قدرتها على تطبيق التدابير الإنقاذية. وظهر ذلك جليا في دول مثل العراق حيث لعب الدين دورا مؤثرا بشكل متزايد في قدرة الحكومة على الحد من انتشار المرض.

يشهد العراق منذ منتصف شهر مارس ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة، ويعزى ذلك في الأغلب إلى رداءة الخدمات الصحية. إلا أن إمعان النظر في النسيج الديني المعقّد في البلاد يكشف الدور الكبير للدين في قدرة البلاد على تطبيق مختلف إجراءات الإغلاق. 

لقد واجهت الحكومة العراقية صعوبة في تطبيق هذه التدابير بالكامل وذلك بسبب مقاومة الشعب الشديدة لحظر التجول الإلزامي الذي فرضته. وفي 17 مارس، حاولت الحكومة العراقية فرض حظر تجوّل يعرّض المخالفين إلى غرامات وحتى الاعتقال. إلا أن الحكومة أعلنت عن تقليل ساعات الإغلاق خلال شهر رمضان فيُطبّق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا بدلا من فرضه على مدار اليوم. وبالنسبة إلى العراق، فقد أدى القادة الدينيون أدوارا متعارضة في تشكيل استجابة الحكومة للأزمة الصحية العامة إما من خلال تعزيز جهود الحكومة أو مواجهتها.

 ويعدّ غرس حسّ الالتزام هو الدور الأول الذي أداه القادة الدينيون. ويتألف أتباع هؤلاء القادة في الغالب من مواطنين عراقيين التزموا بحظر التجول المفروض تجاوبا مع طلب قادتهم مثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. ولكي يلتزم معظم الشعب منازلهم وبهدف تشجيع أولئك العاملين في القطاع الصحي على مواصلة تقديم خدماتهم لمكافحة فيروس كورونا، أصدر السيستاني فتوى (وهو حكم في الشريعة الإسلامية) أثّرت كثيرا في طريقة تعاطي الناس مع المسألتين. 

تعليمات القادة السنة لالتزام المنازل ساعدت الحكومة في ممارسة سلطتها وتنفيذ حظر التجول في أوساط الطائفة السنية

والأهم من ذلك، فقد ساعد التأثير الذي يملكه السيستاني الحكومة في تجنّب معضلة خطيرة تتمثل في الخوض في صدام كبير مع الذين لا يستجيب للأوامر "العلمانية". هذا وقد عمد مسؤولون عراقيون، ومن بينهم وزارة الصحة، إلى ذكر فتوى السيستاني بشكل واضح في تصريحاتهم بهدف تحفيز الناس إلى الامتثال. 

وفي هذه الحالة، تعكس مراعاة أوامر البقاء في المنازل في العراق احترام الأتباع لأوامر هؤلاء القادة الدينيين، مما يسلط الضوء على أن فيروس كورونا أصبح مسألة دينية ومسألة صحية على حدّ سواء. ولو لم يصدر القادة الدينيون مثل السيستاني فتاواهم، لكانت الحكومة العراقية قد واجهت المزيد من الصعوبات في تطبيق حظر التجول.

 أما الدور الثاني الذي أداه القادة الدينيون فهو المقاومة لتعليمات حظر التجول. لم يشجع كثير من هؤلاء القادة الدينيون على الامتثال للحظر المفروض لأنهم لا يؤمنون بوجود هذا الفيروس أو لأنهم لا يعتبرونه مؤذيا. 

ومن الأمثلة على ذلك، قاسم الطائي، وهو قائد ديني وأحد أنصار مقتدى الصدر، صرح بأن المسلمين المؤمنين لن يصابوا بفيروس كورونا. وخلال تجمع عام، حثّ قائد ديني آخر الشعب على مواصلة أداء المراسم والطقوس الدينية كالمعتاد. كما وأيّدت ردود بعض الزعماء السياسيين في العراق هذه التصريحات. 

وواصل القادة السياسيون الاستخفاف بخطورة الفيروس وإثارة نظرية المؤامرة من خلال التصريح بأن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء انتشار هذا الفيروس لاستهداف الدول الإسلامية. وطرح هذا النوع من التأثيرات الدينية تحديات عديدة أمام الحكومة العراقية. 

فعندما تفاقم التفشي، سعى العراق إلى إحداث توازن بين مواجهة القادة الدينيين وأتباعهم الذين خالفوا حظر التجول والعمل في الوقت عينه على تبديد المخاوف بشأن حرية الدين. وللتخفيف من الشعور العام بالقلق المرتبط بما إذا كان حظر التجول ينتهك الحقوق الدينية، فقد حاولت الحكومة تطبيق حظر تجول في جميع أنحاء البلاد بشكل حذر ولجأت إلى طلب المساندة من القادة الدينيين الأكثر نفوذا.

وجد عدد من القادة الدينيين في الجدل القائم حول إغلاق المقامات فرصة لزيادة شعبيتهم في أوساط الأغلبية الشيعية

إلا أن الحكومة العراقية فشلت في منع الزيارة السنوية التي يقوم بها الشيعة إلى مقام الإمام الكاظم في بغداد ويبين ذلك أكثر فأكثر تراخي الحكومة في تطبيق حظر التجول كطريقة لاسترضاء الزعماء الدينيين. وكجزء من التحضيرات للزيارة، اجتمع وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، بحسين الصدر، أحد القادة الدينيين في بغداد، طالبا منه التعاون. وخلال تلك الزيارة، أعرب حسين الصدر عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة بغية احتواء فيروس كورونا. ولكن اجتماعهما لم يسهم في ردع الشعب عن المشاركة في الزيارة السنوية إلى المقام. 

وفي 21 مارس، زحف آلاف الزوّار نحو بغداد متجاهلين تحذيرات الحكومة. كما تجاهل الزوّار في الكثير من الحالات الحواجز الأمنية التي حاولت وقف التدفق البشري. وبعد عجز العراق عن منع الزيارة، اضطر وزير الصحة إلى مناشدة مقتدى الصدر علنا، وهو أحد القادة الشيعة السياسيين الأكثر نفوذا، لإصدار بيان يطلب فيه من زوّار المقام التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما لأن هؤلاء يمكن أن يصغوا إلى الصدر أكثر مما يصغي إلى وزير الصحة.

ووجد عدد من القادة الدينيين في الجدل القائم حول إغلاق المقامات فرصة لزيادة شعبيتهم في أوساط الأغلبية الشيعية. فقد يؤمّن تحدي سلطة الدولة أمام الملأ المزيد من التأييد للقادة الدينيين، ولكن اعتمد معظمهم النهج "المعتدل" بمعارضتهم مسألة إغلاق المقامات ليس إلا. 

وتعدّ تغريدات مقتدى الصدر أحد أبرز الأمثلة على ذلك حيث وضّح في إحداها معارضته، مصرحا: "لا أعارض حظر التجول ولا أخالف التدابير الصحية والتنظيمية... إنما عارضنا فحسب إغلاق المقامات". وبالتالي يؤكد تدفق الآلاف إلى المقامات على الرغم من أوامر الحكومة التأثير الذي يمكن للقادة الدينيين أن يتركه في الشعب.

وفي ما يتعلق بتأثير الزعماء الدينيين على الأقلية السنية في العراق، فقد صرح المجمع الفقهي لكبار علماء الدعوة والإفتاء، وهو مؤسسة دينية سنية، في شهر فبراير بأن على الشعب التوقف عن الصلاة في الجوامع في حال فُرض حظر التجول. كما نهى بيان المجمع عن التجمعات العامة في الأسواق والمدارس. 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ديوان الوقف السني في 16 مارس عن إغلاق جميع الجوامع في العراق وحث الناس على الصلاة في منازلهم. وفي حين كانت الأوامر الأولى للقادة الشيعة مبهمة، فإن تعليمات القادة السنة لالتزام المنازل ساعدت الحكومة في ممارسة سلطتها وتنفيذ حظر التجول في أوساط الطائفة السنية.

بعد انتشار الفيروس بين زوّار الإمام الكاظم، بدأ الشعب يدرك أن القيود تُفرض حرصا على السلامة العامة وليس انتهاكا للحرية الدينية

وغالبا ما يطلب المتدينون من العراقيين مشورة القادة الدينيين بشأن مسائل عامة، وهذا ما يعزز نفوذهم على أتباعهم وبالتالي على المجتمع بأسره. ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "أراب بارومتر"، فقد ارتفعت نسب العراقيين الذين وصفوا أنفسهم بالمتدينين في العام 2019 إلى 50 في المئة بعد أن كانت 39 في المئة في العام 2013. 

وعلى الرغم من أن نسبة العراقيين الذين يصنفون أنفسهم بالمتدينين مرتفعة نسبيا، فقد عكست احتجاجات أكتوبر 2019 مستويات مختلفة من التدين إذ خرج المحتجون إلى الشوارع هاتفين: "لا للدين لا للطائفية". وقد أدّى القمع الوحشي الذي مارسته قوات الأمن العراقية ضد المحتجين مقابل تراخيها في تطبيق حظر تجول إلى إثارة غضب الكثير من الناشطين وبدت الحكومة منافقة في إجراءاتها.

وبينما يصعب تقييم ما إذا كانت القيود المفروضة على المراسم الدينية تهدد شرعية الحكومة، لا بدّ من الاعتراف بأن موافقة القادة الدينيين أو معارضتهم، أثّرت جدا على قدرة العراق على تطبيق حظر تجول في جميع أنحاء البلاد. 

ولكن بعد انتشار الفيروس بين زوّار الإمام الكاظم، بدأ الشعب يدرك أن القيود تُفرض حرصا على السلامة العامة وليس انتهاكا للحرية الدينية. وبصرف النظر عن هذا الإدراك، يبقى الدين العامل المحفز الذي يدفع الناس إلى التجاوب مع توجيهات الحكومة، لا سيّما في الأوساط الشيعية. وفي حال امتنعت الحكومة عن استشارة القادة الدينيين النافذين، فهي تجازف بخسارة دعم المتدينين من العراقيين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب.

المصدر: منتدى فكرة

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رائد أحمد
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من زاوية أخرى

السباق الأميركي الصيني سيغير الشرق الأوسط

إيلان بيرمان
11 مايو 2020
Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping after witnessed a signing…
Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping after witnessed a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on July 22, 2019. (Photo by Andy Wong / POOL / AFP)

فلنسمه "توافق الصين" الجديد.

خلال الجزء الأكبر من العقدين الماضيين، انخرط صناع السياسة في واشنطن في نقاش ساخن حول أفضل السبل للتعامل مع جمهورية الصين الشعبية. كان الرأي السائد، على الرغم من أنه لم ينل إجماعا، هو الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية حينها روبرت زوليك في عام 2005، وخلاصته أنه من الممكن تحويل الصين إلى "صاحب مصلحة مسؤول" من خلال المشاركة الاقتصادية والسياسية العميقة. على مدى العقد ونصف العقد الماضي، مهد هذا الاعتقاد الطريق أمام الإدارات الأميركية المتعاقبة لدعم عضوية الصين في عدد من المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، وإزالة الحواجز أمام توسيع التجارة معها، والسعي لتوسيع الاتصالات السياسية مع بكين.

على النقيض من ذلك، كانت لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظرة أكثر تشكيكا بالصين. خلال حملته الانتخابية، شجب المرشح ترامب مرارا وتكرارا ما اعتبره الممارسات التجارية المفترسة التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية، والتي يتم تنفيذها على حساب العمال الأميركيين. لكن القلق الأساسي كان أوسع نطاقا؛ بكين كانت تستغل النظام العالمي الليبرالي لتخريب المبادئ الديمقراطية والتغلب على واشنطن على المسرح العالمي.

وقد تحولت هذه الرؤية إلى سياسة رسمية. إن كل وثيقة استراتيجية صدرت من قبل الإدارة الحالية خلال فترة ولايتها، وأهمها استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 والاستراتيجية العسكرية الوطنية لعام 2018، وهي الحاجة إلى التركيز المتجدد على "التنافس بين القوى العظمى" مع الصين (وكذلك مع روسيا).

يوجد اليوم إجماعا متزايدا من الحزبين في الكونغرس الأميركي بشأن الحاجة إلى محاسبة الصين على سلوكها الدولي

ومع ذلك، حتى وقت قريب، كان من الإنصاف القول إن هذه كانت وجهة نظر الأقلية. اعتبارا من عام 2018، شارك أقل من نصف الأميركيين وجهة نظر الإدارة غير المواتية للصين. ومع ذلك، على مدى العامين الماضيين، ساعدت مجموعة من القضايا، من التوترات التجارية المستمرة إلى الوعي المتزايد بإساءة المعاملة المنهجية لأقلية الأويغور على يد الحكومة الصينية، على تغيير آراء الجمهور الأميركي بشأن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. في الأسابيع الأخيرة، تضاعف هذا الاستياء من خلال الفهم العام المتزايد لنطاق الازدواجية الرسمية في الصين والمكائد السياسية المحيطة بوباء الفيروس التاجي (فيروس كورونا).

تم التقاط النتائج بوضوح في استطلاع أجري في أواخر أبريل بواسطة مركز بيو للأبحاث. وجدت الدراسة أن ثلثي (66 في المئة) من أصل 1000 أميركي تم استطلاع آراءهم لديهم رأي سلبي من جمهورية الصين الشعبية. ما يقرب من نفس العدد ممن شملهم الاستطلاع (62 في المئة) اعتبروا القوة والنفوذ الصينيين "تهديدا كبيرا".

وقد تردد هذا الشعور في الكابيتول هيل، حيث يوجد اليوم إجماعا متزايدا من الحزبين في الكونغرس الأميركي بشأن الحاجة إلى محاسبة الصين على سلوكها الدولي، خاصة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن على نطاق أوسع أيضا.

بينما تتجه الولايات المتحدة نحو موقف تصادمي أكثر تجاه الصين، سيصعب حتما على الدول الإقليمية تجنب التورط في المنافسة الجيوسياسية التي تتكشف بين واشنطن وبكين

وكل ذلك سيكون له تداعيات على انخراط أميركا في الشرق الأوسط. تاريخيا، حاول حلفاء الولايات المتحدة الابتعاد عن المواجهة التي تتكشف بين الولايات المتحدة والصين، واعتبروها مسألة ثنائية بين بكين وواشنطن.

سعت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، إلى تعزيز علاقاتها مع إدارة ترامب بينما تعمل في الوقت نفسه على إنجاز توسع هائل للتجارة مع الصين. أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الرئيسي لبكين في المنطقة، حتى مع بروزها كداعم رئيسي لصفقة إدارة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واستغلت إسرائيل، على الرغم من علاقاتها الدافئة مع البيت الأبيض في ترامب، مكانتها كـ "دولة ناشئة" لجذب استثمارات صينية ضخمة على مدى نصف العقد الماضي، وهو ما أثار استياء المسؤولين في واشنطن. والقائمة تطول.

ولكن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا النوع من التوازن لن يستمر لفترة أطول. مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، تتحول الصين إلى قضية سياسية مهمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. علاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر الصين بهذه الأهمية لفترة طويلة بعد نوفمبر. من الواضح بالفعل أن التوافق الناشئ بشأن الحاجة إلى التنافس مع الصين سيساعد في تحديد السياسة الخارجية الأميركية في المستقبل المنظور، بغض النظر عمن سينتهي به الأمر للإقامة في البيت الأبيض.

وهذا، بدوره، سيكون أمرا ذا أهمية كبيرة لبلدان الشرق الأوسط. فبينما تتجه الولايات المتحدة نحو موقف تصادمي أكثر تجاه الصين، سيصعب حتما على الدول الإقليمية تجنب التورط في المنافسة الجيوسياسية التي تتكشف بين واشنطن وبكين.

إيلان بيرمان
إيلان بيرمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).