من زاوية أخرى

هل يعتبر أدب السجون واقعيا؟

رياض عصمت
24 مايو 2020
Syrian Army police photographer defector known as "Caesar"(C-blue jacket) waits to brief the House Foreign Affairs Committee on…

من المحرر: توفي الدكتور رياض عصمت بعد إصابته بفيروس كورونا في 14 مايو ٢٠٢٠. وبعد وفاته تبين لعائلته أن الدكتور سبق أن كتب عددا من المقالات التي لم تنشر بعد، لذلك قرر موقع الحرة نشر هذه المقالات تباعا.

يقول هاملت في المسرحية التراجيدية التي تحمل اسمه: "ليس هناك أمرٌ جيد أو سيء، لكن تفكيرنا ما يجعله كذلك. بالنسبة لي الدنمارك سجن". يلخص شكسبير في هذه الجملة الشعرية البليغة من مسرحيته "هاملت" كيف يمكن للإنسان وهو حر طليق أن يشعر أن الوطن أصبح سجنا. 

الحرية، تلك الكلمة السامية والهدف المنشود للمجتمعات الديمقراطية، أصبحت غائبة في ظل الحكم الديكتاتوري للملك كلوديوس. هذا ما يشعر به الأمير هاملت، قبل أن يسمع من شبح والده الراحل أنه لم يمت موتا طبيعيا، بل قضى اغتيالا على يد أخيه كلوديوس (عم هاملت) الذي صب السم في أذنه وهو نائم في الحديقة، وتزوج من أرملته غرترود (والدة هاملت) ليعتلي عرشه دون حق، ويعيث فسادا في الدنمارك، محاولا قتل هاملت بشتى الطرق. 

"الدنمارك سجن" عبارة كثيرا ما ترددت على خشبات المسارح بمختلف اللغات في شرق الدنيا وغربها كصرخة منذرة بتلاشي حرية التعبير في بلدان عديدة تحت وطأة أنظمة مستبدة تقمع الأصوات المعارضة وتزج بها في السجون، بحيث أصبحت الأوطان زنزانات للأرواح المتمردة.

ساد في الربع الأخير من القرن العشرين في العالم العربي ما أطلق عليه "أدب السجون". بغض النظر عن تعرض أصحاب القلم الذين أبدعوا روايات وقصصا ومسرحيات تنضوي تحت صنف أدب السجون إلى تجربة السجن، أم كون وصفهم لها عملا من أعمال المخيلة، فإن صور ما يجري في زنزانات المعتقلات وسراديب السجون السياسية من استجوابات يصحبها تعذيب شديد وامتهان للكرامة الإنسانية كانت صورا تستقطب اهتمام عموم القراء، فيصدقونها بغض النظر عن حقيقتها. هكذا هو الأدب البارع: مصداقية في القص، ومهارة في الإقناع. المهم هو تصدي أولئك الكتاب على اختلاف مواقفهم السياسية ومدارسهم الأدبية في إدانة الاعتقال التعسفي وطرائق استنطاق الموقوفين.

تناولت رواية مصطفى خليفة "القوقعة" بالتفاصيل الدقيقة حياة السجن في تدمر، ونالت شهرة عريضة، وجرى تداولها سرا بعد أن منعتها الرقابة من التداول في المكتبات العامة.

فاجأ نجيب محفوظ، حائز جائزة نوبل العربي الوحيد، قراءه الشغوفين برواياته الواقعية والتاريخية وقصصه ومسرحياته القصيرة التجريبية بروايات قصيرة تناولت بصورة مباشرة موضوع الاضطهاد السياسي، من أشهرها "الكرنك"، رغم أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي قارب فيها محفوظ موضوع الاضطهاد السياسي، فهناك روايات سابقة ولاحقة عن عهود الماضي أو الحاضر ألمح فيها إلى موضوع السجن الاعتباطي والوشاية والمخبرين، مثل "ثرثرة فوق النيل"، "ميرامار" و"أمام العرش". 

كما نذكر بين الأعمال الرائدة رواية قصيرة (أو قصة طويلةnovelette ) بعنوان "تلك الرائحة" من تأليف الأديب المصري صنع الله إبراهيم. ورغم أن القصة تبدأ وبطلها خارج من السجن، إلا أن تجربة السجن تسكنه، تخيفه، تجعله يتوجس خوفا من مراقبة المخبرين، ويشتم رائحة كريهة تنبعث من لا مكان في شوارع القاهرة. 

تلا الكاتب عمله ذاك برواية قصيرة أخرى أشد إحكاما وجرأة بعنوان "اللجنة". هنا، يخضع البطل لسلسلة من المواقف العبثية اللامعقولة من الاضطهاد تذكرنا بفرانز كافكا وروايته الشهيرة "المحاكمة". 

بدوره، تصدى الأديب جمال الغيطاني لاضطهاد المخابرات، إنما من خلال الإسقاط التاريخي الذي برع فيه، مقنعا القارئ أنه استحوذ على وثائق صفراء حقيقية في حين أنه يؤلف من بنات الخيال. أشهر روايات الغيطاني الرائدة "الزيني بركات"، التي تتصدى للبصاصين في نظام شمولي مبكر. 

في المسرح المصري بوجه خاص، لمعت أصوات مؤلفين عالجوا ظاهرة القمع البوليسي، مثل محمود دياب، علي سالم، ميخائيل رومان، صلاح عبد الصبور، سعد الدين وهبة، لينين الرملي، بل حتى رائد المسرح العربي توفيق الحكيم قارب ذلك الموضوع بصورة رمزية في مسرحيتيه العبثيتين "يا طالع الشجرة" و"مصير صرصار". 

بدورها، كتبت الأديبة والمفكرة نوال السعداوي مسرحية واقعية عن سجن النساء أسمتها "اثنى عشرة امرأة في زنزانة" وكتابا غير أدبي non-fiction بعنوان "مذكرات في سجن النساء".  

على مستوى روائي أكثر غنى في الخيال والتعبير، كتب الروائي عبد الرحمن منيف (الأديب السعودي الذي قضى حياته مهاجرا بين بغداد ودمشق ومدن أخرى) روايته الشهيرة "شرق المتوسط"، التي تعتبر مثالا متكاملا لأدب السجون. 

هناك رواية عراقية شهيرة للأديب فاضل العزاوي بعنوان "القلعة الخامسة"، تعتبر نموذجا لأدب السجون، حيث يتغير متهم بريء في السجن إلى مناضل سياسي، وهي الرواية التي حولها صنع الله إبراهيم إلى سيناريو، كتبت له الحوار، وأخرجه بلال الصابوني في عام 1979. 

في حقبة السبعينيات، كتب السوري نبيل سليمان روايته "السجن"، وكتب خالد خليفة عدة روايات تدور حول الاضطهاد السياسي مثل "مديح الكراهية" التي فازت بجائزة إندبندنت العالمية، بينما تناولت رواية زميله الآخر مصطفى خليفة "القوقعة" بالتفاصيل الدقيقة حياة السجن في تدمر، ونالت شهرة عريضة، وجرى تداولها سرا بعد أن منعتها الرقابة من التداول في المكتبات العامة. 

كما كتب السوري خيري الذهبي رواية تعرضت للمنع بعنوان "هشام" أو "الدوران في المكان"، وهي ثالث أجزاء ثلاثيته بعد "حسيبة" و"فياض". بدوره، لم يوفر الروائي السوري المتميز فواز حداد جهدا في التطرق عبر أكثر من رواية تاريخية أو معاصرة إلى الموضوعات الساخنة، خاصة في روايتيه "السوريون الأعداء" و"الشاعر وجامع الهوامش". 

هناك رواية عراقية شهيرة للأديب فاضل العزاوي بعنوان "القلعة الخامسة"، تعتبر نموذجا لأدب السجون، حيث يتغير متهم بريء في السجن إلى مناضل سياسي

بدورها، كتبت الروائية المعروفة سمر يزبك رواية مثيرة تتضمن لمحات فريدة من أدب السجون بعنوان "لها مرايا"، إذ تناولت في عملها علاقة ممثلة سبق أن تعرضت لتجربة السجن مع ضابط أمن. ترجمت أعمال عدد من الأدباء المصريين والسوريين إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية، وحظيت باهتمام من متابعي آداب الشرق الأوسط.

هناك عدة أفلام مصرية تناولت موضوع الاعتقال والسجن والاستجواب تحت وطأة التعذيب، نذكر منها "العصفور" (1972)، سيناريو لطفي الخولي بالمشاركة مع مخرجه يوسف شاهين، وبطولة محسنة توفيق. نذكر أيضا "الكرنك" (1975) عن رواية نجيب محفوظ، التي حولت إلى فيلم سينمائي كتب السيناريو له ممدوح الليثي وأخرجه علي بدرخان ولعبت بطولته النجمة سعاد حسني، والنجم كمال الشناوي شخصية مشابهة لشخصية صلاح نصر، الرجل المرعب الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات في عهد جمال عبد الناصر. كما نذكر "زوجة رجل مهم" (1988)، سيناريو رؤوف توفيق، إخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين، "زائر الفجر (1973)، سيناريو رفيق الصبان مع مخرجه ممدوح شكري، وبطولة ماجدة الخطيب.

في الختام، أذكر أنني سألت ذات مرة شخصا قضى بين سجني تدمر وصيدنايا قرابة عشرين سنة عن رأيه في مدى مصداقية وصف حياة المعتقل في رواية مصطفى خليفة "القوقعة"، فضحك وقال لي: "تسألني عن واقعيتها؟ هي قطرة من بحر. لو كنت كاتبا روائيا، لألفت عما مررت به مئة قوقعة".

رياض عصمت
رياض عصمت
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

كيف يمكن للولايات المتحدة دعم اقتصادات الشرق الأوسط بعد انتهاء وباء كورونا

سارة الزيني
23 مايو 2020
A baker prepares flat bread ahead of the Muslim holy month of Ramadan, during the novel coronavirus pandemic crisis in the…

تتفاقم التحديات التي تعترض الشرق الأوسط الغارق أساسا في أزمات محلية وإقليمية متعددة مع ظهور فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط. 

ونظرا للضغوط الإضافية الهائلة التي يلقيها الفيروس على كاهل حكومات المنطقة، من المرجح أن يزداد الوضع خطورة في هذه الدول ـ لا سيما من الناحية الاقتصادية. ولا بدّ من أن يتوقّع الخبراء الاستراتيجيون في السياسة الخارجية أن تواجه حكومات الشرق الأوسط صعوبات أكبر لجهة حماية سبل عيش شعوبها واقتصاد بلدانها بعد انحسار خطر فيروس كورونا. 

وبالتالي، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبدأ برسم مسار نحو اعتماد سياسة خارجية تعاونية تنطوي على مساهمة الحلفاء في الخارج من دون إهمال القيم التي تهم الشعب على الأرض.

وحافظت الولايات المتحدة، ربما أكثر من أي دولة أخرى، على مستوى كبير من الانخراط في الشرق الأوسط ـ سواء في المجال العسكري أو المالي أو الثقافي. وعليه، تحتل الولايات المتحدة مكانة أساسية تخولها قيادة الجهود التعاونية الضرورية للتعافي، وبخاصة في أوساط الدول التي تواجه مستقبلا قاتما بسبب الوباء. 

وتعاني الدول على غرار الأردن ولبنان تحديدا لتلبية حاجات مواطنيها وأعداد اللاجئين الكبيرة بالشكل المناسب وسط قيود يفرضها اقتصادها المتعثر أساسا. ومن شأن تداعيات الوباء أن تفاقم حتما هذه التحديات القائمة. 

إن حالت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالخليج دون استمراره في توفير المساعدة الإقليمية، قد يخلّف ذلك تأثيرات تطال مختلف أرجاء المنطقة

وعلى نحو مماثل، سيهرب أولئك الذين يعيشون في الفقر وفي مناطق النزاع من بيوتهم وبلدانهم حين تتأزم الظروف، ما يؤدي إلى موجة كبيرة جديدة من المهاجرين ستكون الحكومات غير مجهزة للتعامل معها.

غير أن الدول العربية التي كانت تتمتع تقليديا بتحصينات مالية قد تتأثر بدورها. فدول الخليج التي حافظت الولايات المتحدة على علاقات وطيدة معها تاريخيا، ترزح تحت وطأة أزمتين متزامنتين ألا وهما الانهيار العالمي لأسعار النفط وفيروس كورونا المستجد (COVID-19). وقد تلقت اقتصاديات الدول الخليجية المنتجة للنفط صفعة من جراء هبوط أسعار النفط، ما أرغم الكثير من الدول على تقليص إنفاقها على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمواطنيها بشكل كبير.

وفي حين تفوق جهوزية عدد كبير من دول الخليج جهوزية دول متعددة مجاورة لها لمواجهة هذه الضغوط الناشئة، لا بدّ من إدراك احتمال حدوث تغيير دائم في "الوضع الراهن" الجغرافي السياسي للمنطقة. ستواجه دول الخليج هذه، التي اعتُبرت في ما مضى وإلى حدّ بعيد دعامة المنطقة المالية، صعوبة في مواصلة تقديم المستوى عينه من الدعم المالي للدول على غرار لبنان واليمن والضفة الغربية وغزة والمغرب والأردن. 

وأضافت هذه الدول المموّلة إلى المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة في أعقاب "الربيع العربي" بطريقة ساهمت في التخفيف من التحديات الاقتصادية الأصعب وتوفير محفزات مالية بديلة عن إيران، ولكن من المستبعد تطبيق هذه الاستراتيجية على نحو مماثل في المستقبل. 

فإن حالت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالخليج دون استمراره في توفير المساعدة الإقليمية، قد يخلّف ذلك تأثيرات تطال مختلف أرجاء المنطقة. وبالتالي، على الولايات المتحدة أن تدرك أنه لا يمكن التعويل على هذا الأثر المتنامي بعد الآن. كذلك، يجب أن تدعم الولايات المتحدة الخليج عسكريا إذ من المهم أن تتمتع المنطقة بأمن معزز لضمان تخصيص الموارد المالية والدعم البشري.

فهم البديل: ازدياد الاستثمارات الصينية

قبل انتشار وباء كورونا، بدا وكأن الولايات المتحدة تتخلّى عن دورها الناشط في المنطقة. ففي وقت خفضت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، لجأت دول كثيرة إلى قوى عالمية أخرى للحصول على دعم مالي، وأثار استعداد الصين لتأدية دور الدعامة الاقتصادية المخاوف بشكل خاص. ولفهم المحفزات المالية التي دفعت بالدول إلى اللجوء إلى الصين، على صناع السياسة في الولايات المتحدة أن يدركوا أن الحدّ من الانخراط في المنطقة سيفتح المجال لبسط النفوذ من مصادر أخرى.

في حال لم تعدّل الولايات المتحدة انخراطها في المنطقة في هذه الأوقات المهمة، ثمة الكثير من القوى الأخرى ـ ليس الصين فحسب وإنما روسيا وإيران أيضا ـ التي أظهرت استعدادا للاضطلاع بأدوار جديدة

ويسلّط توقيع مذكرات تفاهم مع 17 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "مبادرة الحزام والطريق" الضوء على كيفية قيام الصين بتوسيع دورها في المنطقة. وقد أملت الصين في تعزيز دورها كالمستثمر الأكبر في المنطقة من خلال مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الذي تقدر قيمته بتريليون دولار وواصلت تصوير نفسها كأنها شريك موثوق في الشرق الأوسط من خلال التعهد بمساعدة المنطقة ماليا من دون التدخل في الشؤون المحلية ـ وهذا وعد يروق لقادة الشرق الأوسط الذين يساورهم القلق إزاء ما يعتبرونه تدخلا في شؤونهم الداخلية من قبل الولايات المتحدة. تهتم الصين بشكل خاص بالحفاظ على هذه العلاقة، باعتبارها ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة.

وحاليا، يؤمّن الشرق الأوسط نحو نصف واردات النفط الصينية، ومن المرجح أن يزداد اعتماد الصين على هذه المنطقة بناءً على تقديرات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن الصين ستضاعف وارداتها من الشرق الأوسط بحلول عام 2035. 

وبغية وضع حاجات الصين من الطاقة في إطار واضح، يبيّن الهبوط غير المسبوق للطلب على النفط السرعة التي يمكن أن تطال بها التغيرات الاقتصادية في الصين باقي دول العالم. ومع أخذ هذه المتغيرات في الحسبان، يسلّط اعتماد الصين على الطاقة الخارجية والتهديد المستمر الذي يطرحه تغير المناخ الضوء على ضرورة معالجة مسألة أمن الطاقة باعتبارها من أبرز الأولويات الدولية. 

وفي حال لم تعدّل الولايات المتحدة انخراطها في المنطقة في هذه الأوقات المهمة، ثمة الكثير من القوى الأخرى ـ ليس الصين فحسب وإنما روسيا وإيران أيضا ـ التي أظهرت استعدادا للاضطلاع بأدوار جديدة.

التوصيات

باختصار، ثمة سبل مبتكرة يمكن للولايات المتحدة اللجوء إليها من أجل الحفاظ على علاقاتها في المنطقة وإدارة تحدياتها المحلية الخاصة في الوقت عينه. ومن المرجح أن تكتسي المصالح الأميركية في الشرق الأوسط أهمية ثانوية في عام 2020 في ظل تعامل الحكومة مع مسائل الصحة العامة والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وعليه، سيكون من الضروري جدا أن يلعب القطاع الخاص الأميركي دورًا أكبر في التعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويمكن للحكومة أن تدعم مساعي القطاع الخاص هذه من خلال تشكيل لجنة جديدة مؤلفة من كبار الممثلين عن القطاعيْن العام والخاص تديرها وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشكل مشترك نظرا إلى ارتباط هذه الاستثمارات الاستراتيجية مباشرة بمصالح الأمن القومي الأميركية. 

ويتعين على اللجنة دعوة نظرائها الأجانب من القطاعيْن لإنشاء شبكة تعاونية للعمل على تحقيق الهدف المشترك المتمثل بدعم المساعي الإقليمية الرامية إلى التعافي من الوباء العالمي على المستوى الصناعي. ولا بدّ من أن تنطوي الخطوة التالية على إنشاء بعثة من أعضاء اللجنة تزور مراكز الإنتاج في أرجاء الشرق الأوسط. 

يُذكر أنه في الماضي، تركّز الاستثمار على الاتفاقات الثنائية التي تشمل تواصلا مباشرا مع حكومات أجنبية. وربما حان الوقت لكي تدعم الولايات المتحدة الصناعات في المنطقة، حيث لهذه الخطوة فائدة متبادلة.

وفي وقت تشهد فيه الكثير من القطاعات في المنطقة تراجعا، من المهم أن تحظى بدعم استراتيجي. ومن المستبعد أن يتعافى قطاع النقل بشكل فوري، لذا قد يعتبر الكثيرون أنه استثمار غير نموذجي وغير حكيم. غير أنه يتعين على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها في المنطقة لضمان حفاظ شركائنا على سيطرتهم على هذه القطاعات والمنشآت من خلال العمل مع مجالس عمل ثنائية وغرف ووزارات تجارة ومن خلال إعداد مبادرات جديدة أيضا.

تمثل الولايات المتحدة جسرا بين شعوب مختلفة، ورغم عدم كونها مثالية، يمكن لأميركا الارتقاء بالحكومات التي تتعاون معها

كما يتعين على عمالقة التصنيع في الولايات المتحدة العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط للمساعدة على تحسين قدراتهم التصنيعية لبناء المصانع. وتُعتبر الجزائر والسودان ومصر والمملكة العربية السعودية مناسبة بشكل خاص لتنفيذ مشاريع التطوير نظرا إلى القوى العاملة المحتملة الكبيرة لديها ومواقعها الاستراتيجية وتوفر رأس المال البشري لدعم هذه الصناعات الكبيرة ـ وهذه صفات سبق أن أثبتتها الاستثمارات الصينية. 

وعليه، ستساعد هذه المساعي على محاربة البطالة التي تشكّل أحد أبرز التحديات في المنطقة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاستقرار في مختلف أرجاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما ستمكّن الشراكات الأميركية المتزايدة المنطقة من تقليص اعتمادها على البضائع الصينية وضمان تجنيبها الترابط القسري من حيث الصادرات والطاقة.

هذا ويتوجب على الولايات المتحدة إحراز تقدّم لجهة ترابط الموضوعين المتباعدين في المنطقة: الثورة غير المنتهية من جهة وتحديات الحوكمة من جهة أخرى. وبما هو لخير أولادنا في المنطقة وفي الولايات المتحدة، على هذه الأخيرة وضع سياسة خارجية متماسكة ذات أهداف واضحة تدعمها، سياسة تركّز على الاستقرار الاقتصادي والنمو في منطقة أغلبية سكانها من الشباب التواقين إلى اغتنام الفرص.

وتمثل الولايات المتحدة جسرا بين شعوب مختلفة، ورغم عدم كونها مثالية، يمكن لأميركا الارتقاء بالحكومات التي تتعاون معها. وعلى الولايات المتحدة المباشرة بتوحيد المجتمعات والحكومات، ليس لأغراض أمنية فحسب، بل أيضا لتحقيق الازدهار. وينبغي اعتبار تقلبات الوضع الراهن كنقطة تحوّل كبيرة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، إذ تخلص هذه الأخيرة إلى أن الحلفاء الأقوياء في الشرق الأوسط لا يشكّلون تحديا أو خطرا كبيرا بل يمثلون بالأحرى فرصة لتعزيز دفاعاتنا ضد التهديدات المشتركة.

المصدر: منتدى فكرة

سارة الزيني
سارة الزيني
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).