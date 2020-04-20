من زاوية أخرى

مرثية لبيروت

هشام ملحم
20 أبريل 2020
A Lebanese woman protester walks draped in a national flag along the Fuad Chehab avenue, near the Martyrs' Square, in the…

عكس الإعلان عن إغلاق فندق البريستول العريق في بيروت، بعد حوالي سبعين سنة من افتتاحه، عكس حالة الانهيار الاقتصادي العميق في لبنان، والتحدي الذي مثلته جائحة فيروس كورونا. 

ولكن إغلاق البريستول يؤشر أيضا لنهاية حقبة الكوزموبوليتانية البيروتية التي ازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية، إلى أن بدأت تحتضر ببطء طويل بعد الحرب الأهلية في 1975 وفي أعقاب الاحتلالين السوري والإسرائيلي، وانتهاكات الفصائل الفلسطينية المسلحة والميليشيات اللبنانية، التي قوضت ما تبقى من سيادة الجمهورية اللبنانية الضعيفة أصلا. 

البريستول كان أكثر من معلم سياحي. كان مثله مثل المعالم السياحية والثقافية والتعليمية في بيروت قبل الحرب، من صالات مسارح وجامعات (وتحديدا الجامعة الأميركية) ومعارض فنية ودور سينما ومكتبات ودور نشر ومكاتب الصحف والمجلات، والمقاهي والمطاعم، مكانا يلتقي فيه العالم في بيروت. البريستول في هذا السياق هو من آخر رموز هذه الحقبة المنفتحة والمزدهرة في لبنان.

بعد أفول الكوزموبوليتانية التي كانت متجذرة خاصة في الإسكندرية، وإلى حد أقل في القاهرة، وفي بغداد وحلب ودمشق، في أعقاب سقوط هذه المدن التاريخية الهامة في قبضة الطغيان العسكري، تحولت بيروت إلى آخر معقل للكوزموبوليتانية في المنطقة.  
للكوزموبوليتانية Cosmopolitanism الحديثة أكثر من تعريف، ولكن معظم التعريفات تتمحور حول مدينة تعيش فيها فئات مختلفة إثنيا ودينيا ولغويا وتتفاعل فيما بينها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا بانفتاح وقبول للآخر. 

في 1975 بدأ الانهيار البطيء والطويل. اقتتال أهلي عبثي، وجنوح فريق من اللبنانيين لدعم من السلاح الفلسطيني، والجيش السوري، وفريق آخر لدعم إسرائيلي

المؤرخ البريطاني فيليب مانسل الذي نشر في 2010 كتابه الهام Levant  حول هذه الظاهرة في ثلاثة مدن ساحلية في شرق المتوسط: الاسكندرية، Smyrna المدينة اليونانية تاريخيا والتي اصبحت تعرف باسم أزمير بعد تأسيس الجمهورية التركية، وبيروت، يرى أن هذه المدن كانت خلال قمة ازدهارها أوروبية وشرق أوسطية في آن، قومية وعالمية، مدن مختلطة بنيت فيها الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية جنبا إلى جنب. 

ويضيف "التنوع والمرونة هي في جوهر هذه المدن المشرقية". في هذه المدن كان الناس يتنقلون بين هوياتهم كما يتنقلون من لغة إلى أخرى كما يتبين من النتاج الأدبي لكتاب وشعراء هذه المدن. جامعات هذه المدن صممت لتكون عالمية بطلابها ومناهجها التعليمية. ويرى مانسل أن بيروت هي آخر مدينة مشرقية، بمعنى آخر مدينة كوزموبوليتانية، ولكنه توقع قبل عقد من الزمن أن الاستقطابات في لبنان، وبروز ظاهرة "حزب الله" تشير إلى أن بيروت في طريقها إلى خسارة جوهرها المتنوع السابق لتصبح "متجانسة" مثلها مثل غيرها من مدن المنطقة.

قبل نهاية حقبة الكوزموبوليتانية، أو الحقبة الليبرالية نسبيا كما يسميها البعض في دول مثل مصر وسوريا والعراق قبل وصول العسكر إلى السلطة، وبروز الإسلام السياسي المتشدد كحركات سياسية تطمح للسلطة، كانت مدن مثل الإسكندرية والقاهرة، وحلب ودمشق وبغداد (طبعا مثل بيروت) تشكل فسيفساء اجتماعيا وديموغرافيا ودينيا ولغويا وأثنيا. عرب من مسيحيين ومسلمين، من مختلف الطوائف والمذاهب، يهود (قبل قرن كانت نسبة اليهود من سكان بغداد تصل إلى الثلث، ولليهود جذور عميقة في العراق وسوريا، وتاريخ المسيحيين في العراق مثله مثل سوريا قديم قدم الديانة المسيحية ذاتها التي أسست كنيستها الأولى في أنطاكية، التي كانت حتى القرن العشرين مدينة سورية)، إضافة إلى أكراد وتركمان ويزيديين.

ثم جاءت الهجرات الحديثة من أرمن ويونانيين وإيطاليين، إضافة إلى جاليات بريطانية وفرنسية وأميركية. جامعات هذه المدن كانت تخرج الآلاف من الطلاب من أوروبا وأفريقيا وآسيا. رؤساء حكومات ودول مثل إيران وأفغانستان وغيرها تخرجوا من الجامعة الأميركية في بيروت. 

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Picture from the 1950s shows a general view of Martyrs Square, also known as Sahet el-Burj, in down town Beirut which has…
ساحة الشهداء في بيروت في صورة تعود لخمسينيات القرن الماضي

عندما خسرت مصر جالياتها اللبنانية واليونانية والإيطالية والأرمنية واليهودية وازدادت معدلات هجرة الأقباط، بسبب سياسات جمال عبد الناصر "القومية" وأعمال العنف التي قامت بها لاحقا جماعات إسلامية متطرفة ضد المسيحيين، أصبحت الاسكندرية والقاهرة أكثر قحطا فنيا وثقافيا وإنسانيا. وهذا صحيح في دمشق وحلب. التنوع الديموغرافي والديني والثقافي في بغداد أصبح من الماضي السحيق. العاصمة العراقية في طريقها لأن تصبح مدينة شيعية.

في صباي عندما كنت أمشي في شوارع بيروت كنت أسمع بابلا من اللغات الإقليمية والعالمية. كان أصدقائي اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، وإن كنت أدرس في مدارس مارونية. أحد أصدقائي الشيعة أهداني كتاب "نهج البلاغة" للإمام علي، الذي أذهلتني شخصيته ونبله، ومن خلاله عشقت اللغة العربية. كنت أقيم في منطقة محازية لمنطقة أرمنية، وعرفني أصدقائي الارمن على العديد من الكلمات والأغاني الأرمنية (إضافة إلى الشتائم التركية الغنية التي كان يرددها أهلهم). أحد أصدقائي المقربين آنذاك كان قبرصيا لبنانيا، يتحدث اليونانية في منزله.

الحياة الثقافية والفنية في بيروت ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي كما عرفتها، قبل مغادرتي لبيروت في 1972 للدراسة في الولايات المتحدة، كانت غنية وخلاقة. كانت هناك حركة مسرحية متنوعة. كان بإمكانك أن تشاهد مسرحية لشيكسبير في الجامعة الأميركية، وأخرى لموليير في جامعة القديس يوسف، أو مسرحيات لصاموئيل بيكيت أو أنطون تشيكوف، أو للبناني عصام محفوظ في مسرح بيروت (عين المريسة) أو مسرحية للأخوين رحباني وفيروز في مسرح البيكاديللي.

شكل مسرح بيروت ومسرح البيكاديللي صرحين كبيرين من ذاكرة بيروت الثقافية. أحد أبرز الأحداث المسرحية خلال حياتي آنذاك كانت حضوري لمسرحية "حفلة سمر من أجل 5 حزيران" للكاتب المسرحي السوري الموهوب سعدالله ونّوس، بعد أن نشرها أدونيس في مجلته الرائدة "مواقف". 

مع مرور السنين، بدأت المواهب المحلية والخارجية بمغادرة بيروت كما حدث للإسكندرية والقاهرة وغيرها من المدن العربية

في بيروت استمعت لأدونيس يحاضر عن الأدب ويلقي قصائده (لا أحد يقترب من سحر أدونيس وهو يقرأ ويعيش قصائده). استمعت لمحمود درويش مع الآلاف حين زار بيروت بعد مغادرته لإسرائيل وهو يلقي قصائد جديدة لم تنشر بعد. كما كنت محظوظا للاستماع إلى خليل حاوي ونزار قباني وعبد الوهاب البياتي.  

خلال هذه الفترة تعرفت على أدونيس، الذي وهبني سعادة لا مثيل لها حين نشر لي بضعة قصائد في "مواقف" في عدد خصصه للشعراء الشباب. كما تعرفت على المفكر والباحث صادق جلال العظم، وشاركت مع بعض الأصدقاء في حضور جلسات محاكمته بتهم التهجم على الأديان السماوية عقب نشر كتابه "نقد الفكر الديني"، وسارعنا للاحتفال بتبرئته من هذه التهم الباطلة بقرع كؤوس الخمرة. صداقتي مع أدونيس وصادق كانت من أجمل ما حملته معي من تلك الفترة في حياتي. 

عندما كنا نمشي في شارع الحمرا كنا نرى في مقاهيه أفضل وأذكى ما أنتجته المجتمعات العربية من شعراء وكتاب وفنانين. (الشاعر السوري محمد الماغوط قال مرة: في شارع الحمرا، بين المقهى والمقهى، هناك مقهى آخر). هؤلاء ساهموا بشكل كبير في تحويل لبنان إلى العاصمة الثقافية للعرب لعقود طويلة. 

كنا نرى أيضا المنفيين السياسيين الذين كان يلجؤون إلى لبنان هربا من الطغيان أو بعد اكتشاف فسادهم الكبير، ليخططوا للعودة مرة أخرى إلى السلطة. بيروت كانت المدينة التي يعيش فيها المراسلون الأجانب وخاصة الغربيين الذين كانوا يغطون أخبار وتطورات منطقة الشرق الأوسط.

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Lebanese diva Fairuz (C) performs at Beirut's Picadilly Theatre in 1975 with William Haswani (R) and her son Ziad Rahbani (L),…
فيروز وإلى جانبها وليام حصوامي ونجلها زياد رحباني في عرض مسرحي في مسرح البكاديللي عام 1975

كنت وأصدقائي من المدمنين على مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى الأميركية. في آخر كل أسبوع كنا نمشي من صالة شاهدنا فيها فيلم ويسترن أميركي إلى صالة أخرى لمشاهدة أفلام إيطالية وفرنسية لبازوليني وفيلليني وفرانسوا تروفو وغيرهم. صالة سينما كليمنصو كانت تخصص بين وقت وآخر أسبوعا للأفلام السوفياتية، أو اليابانية. آنذاك تعرفت على أفلام المخرج السويدي انغمار بيرغمان القاتمة بمضمونها وسحرها الأبيض والأسود. كنا نشاهد أجمل وأسخف ما كانت تنتجه هوليوود. أول مرة شاهدت فيها، مجانا، تحفة المخرج الأميركي أورسون ويلز Citizen Kane كانت خلال أسبوع للأفلام الأميركية عرضه المركز الثقافي التابع للسفارة الأميركية في بيروت. كما كنا نشاهد الأفلام الهندية المفرطة في عاطفيتها وأغانيها. وتعرفت على أبرز الأعمال السينمائية المصرية آنذاك وتحديدا أفلام المبدع يوسف شاهين.

كنت وأصدقائي ننتقل من مهرجانات فنية، إلى نشاطات سياسية، وحتى تظاهرات احتجاجية خاطفة، وكأننا نملك الكون. وكنا ننتقد الطبقة السياسية وأمراء الطوائف الفاسدين بشدة وبشكل علني ودون خوف. وأستطيع أن أقول إنني عشت حياتي في لبنان والولايات المتحدة دون أي خوف سياسي. تعلقي الشديد بالثقافة الأميركية، السينما والموسيقى (قرأت بعض الروايات الأميركية مترجمة إلى العربية) هو الذي جنبني الوقوع، كما حدث للعديدين من أفراد جيلي في فخ العداء لأميركا، بسبب معارضتنا لسياسات واشنطن تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لأصدقائها من الحكام العرب الأوتوقراطيين. 

حتى من بعيد، القليل الذي تعرفت عليه من الولايات المتحدة أقنعني بأن أميركا هي أكثر بكثير من بعض سياساتها الخارجية السلبية. شعرت بجاذبية أميركا وديناميتها الثقافية والفنية وفسيفسائها الإنساني حين كان يفصلني عنها محيط وبحر.

هذه مشاهد من بيروت صباي. في 1975 بدأ الانهيار البطيء والطويل. اقتتال أهلي عبثي، وجنوح فريق من اللبنانيين لدعم من السلاح الفلسطيني، والجيش السوري، وفريق آخر لدعم إسرائيلي، ما أدى إلى احتلالات سورية (وسيطرة فلسطينية على بيروت) وإسرائيلية دامت لعقود ودمرت الأرض والناس، وأسست لحكم ائتلاف فاسد من أمراء الحرب والعائلات الإقطاعية وطبقة جديدة من الأوليغارشية الجشعة. 

طبقة مفترسة بكل معنى الكلمة. هذه الطبقة، بمعظمها قبلت بوصاية سورية قاتلة ومهينة. "الحلول" التي جلبتها مثل "اتفاق الطائف" لم تكن جدية أو عادلة أو قابلة للتنفيذ. تم نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية، ولكن ذلك لم يؤد إلى بناء جيش وطني حقيقي. 

ولكن سوريا، ومن ورائها نظام ديني متخلف في إيران فرضوا على اللبنانيين بقاء سلاح حزب طائفي اسمه "حزب الله" يدين بالولاء العلني السافر للنظام الثيوقراطي في طهران. كل الحكومات والرؤساء الذين تعاقبوا على حكم بيروت لم يستطيعوا الإفلات من خناق سوريا وإيران و"حزب الله". 

ومع مرور كل سنة كان لبنان يفقد بعضا من رونقه الكوزموبوليتاني القديم. خلال هذه الفترة بدأت بيروت تفقد مكانتها كمدينة حاضنة للمثقفين العرب، وحتى للسياح العرب والأجانب، وبدأت مدن عربية أخرى تدعي أنها ورثت بيروت كبيئة حاضنة لما كانت تحتضنه بيروت خلال أيام عزها، لمجرد أنها أقامت فروعا لجامعات أميركية فيها. 

طبعا نسي هؤلاء أن الجامعة الأميركية في بيروت كانت متميزة بسبب مناهجها وأساتذتها، ولكن الجامعة ازدهرت أيضا لسبب أساسي آخر وهو أنها موجودة في بيروت الليبرالية والمنفتحة، والتي تسمح لك، ـ على الأقل في السابق ـ بتوجيه أي نقد سياسي أو فكري لكل ما يعتبره كثيرون "مقدسات" غيبية أو سياسية.

ومع مرور السنين، بدأت المواهب المحلية والخارجية بمغادرة بيروت كما حدث للإسكندرية والقاهرة وغيرها من المدن العربية. وتزامن ذلك مع زحف "حزام البؤس" الذي كان يحيط بالمدينة من اللاجئين أو الهاربين من العنف والقتال في جنوب لبنان، إلى قلب العاصمة. 

وخلال هذه السنوات العجاف تم اغتيال رؤساء للجمهورية ورؤساء حكومات، واغتيال رجال فكر وكتّاب ومعلقين سياسيين وصحافيين وشخصيات سياسية وطنية. وفي 2008 وجه "حزب الله" سلاحه وسلاح زعرانه وحلفائه إلى صدور اللبنانيين. ثم أقام "حزب الله" تحالفه مع جنرال لبناني فاشل ومتهور اسمه ميشال عون كان مستعدا لبيع روحه لأي طرف يمكن أن يوصله إلى القصر الرئاسي. 

بيروت التي كانت تعبق بالحيوية والأمل والإبداع خلال سنوات شبابي، مقبلة ربما على مرحلة ستعبق بشوارعها روائح دخان الحرائق والبارود 

بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري خلفه نجله الضعيف سعد الذي أرغمته تظاهرت شعبية على الاستقالة، بدأها شابات وشباب لبنان في الخريف الماضي وأدت بسرعة إلى تعبئة المجتمع اللبناني بكامله وراء مطالب سياسية شرعية وعادلة.

جاءت التظاهرات بعد تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي يختبره لبنان منذ سنوات. بعد أشهر من المساومات على خلفية الانهيار الاقتصادي، جلب تحالف "حزب الله" مع ما يسمى التيار الوطني الحر (وهو ليس تيارا وليس وطنيا وليس حرا) الأكاديمي حسان دياب رئيسا لوزارة ضعيفة. وكأن مشاكل لبنان غير كافية، حين زار وباء فيروس كورونا البلد المنكوب اقتصاديا وسياسيا ليضاعف من نكبته الصحية. خلال هذه الفترة الخانقة اكتشف اللبنانيون ربما أكبر كذبة في تاريخ لبنان المعاصر: هشاشة وإفلاس القطاع المصرفي.

لا أحد يعلم كيف، أو إذا كان بإمكان لبنان عبور هذه الفترة الانتقالية دون اضطرابات كبيرة أو حتى أحداث عنف أو فوضى واسعة. اللبناني الذي تريد الطبقة السياسية والمالية ومن يقف وراءها، حرمانه حتى من سحب ودائعه المتواضعة من المصارف أو حماية تقاعده بعد سنوات من العمل الشاق، يدرك الآن أن هذه الطبقة المفترسة سوف تحلق شعر رأسه وشعر شاربه، وسوف تنهبه. هذا اللبناني هو الآن بين نارين: جائحة كورونا القاتلة، وفيروس الطبقة السياسية المفترسة.

منذ سنوات وأنا أراقب من بعيد الاحتضار الطويل لبيروت الليبرالية والكوزموبوليتانية، إغلاق أو وفاة فندق البريستول هو مؤشر رمزي لنهاية حقبة لبنانية وعربية طويلة. بيروت التي كانت تعبق بالحيوية والأمل والإبداع خلال سنوات شبابي، مقبلة ربما على مرحلة ستعبق بشوارعها روائح دخان الحرائق والبارود والدم المسفوك.

هشام ملحم
كتب
هشام ملحم
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من زاوية أخرى

العرب بين الشرق والغرب

محمد المحمود
20 أبريل 2020
Ramadan Kamel, a 71-year-old Egyptian farmer, prepares tea as he rests in a shack by his farmland in the village of Baharmis in…

في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في سنة 1905م انتصرت اليابان عسكريا على روسيا القيصرية. جرى ذلك في وقت كانت روسيا القيصرية تُحْسب ـ في الوعي العربي الإسلامي ـ على الغرب؛ من حيث هي تنتمي إلى ذات ديانة الغرب/ المسيحية، التي أصبحت ـ في سياق ذلك الوعي ـ هي ذاتها حدود الانتماء للعالم الغربي الذي كان قد بدأ يستعمر كثيرا من أقطار العالم العربي، خاصة: مصر، قلب العالم العربي النابض آنذاك.

لم يكن في مشهد الانتصار ما يدعو لأكثر من تأمّلٍ متسائلٍ أو تحليلٍ محايد. لكن، وبمجرد وصول أخبار هذا النصر إلى المشرق العربي، وتحديدا، إلى مصر التي كان قد مضى على وقوعها تحت هيمنة النفوذ الغربي المباشر قرابة ربع قرن، انتفض الشعراء والمثقفون والكتاب وزعماء الإصلاح/ زعماء التحرر؛ للتعبير عن فرحتهم الغامرة بهذا النصر الياباني، حتى ليُخَيَل إليك أنهم كانوا أشد فرحا بهذا النصر من اليابانيين!

كان الشاعران الكبيران: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في قمة مجدهما، وكانا في كثير من أشعارهما يُعَلّقان على الأحداث بما يتناسب والمزاج العام/ الشعور القومي؛ حتى لا يخسرا جماهيرهما، فهما لسان الجماهير، من أكبر كبير إلى أصغر صغير؛ إذا استثنينا خيارات القصر قد لا تكون مفهومة، ولا مُتَفَهّمة بالنسبة للسائد الثقافي العام.

قصيدة حافظ إبراهيم التي مطلعها:

لا تَلُم كَفّي إِذا السَيفُ نَبا       صَحَّ مِنّي العَزمُ وَالدَهرُ أَبى 

من أشهر القصائد في هذا الموضوع: الانتصار الياباني. وهي بداية مُعَبّرة، تستبق الموضوع الأول للقصيدة، وتكشف عن حسرة حارقة جراء الهزائم المتتالية والاندحار المتواصل الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي آنذاك. إنها محاولة للخروج من المسؤولية عن هذا الواقع المأسوي، فقد بذلت الذات ما تستطيع (صحّ مني العزم)، ولكن لم يتحقق المراد. ولا ذنب للذات في هذا الفشل، الذنب هو للظروف/ للدهر الذي تصدّى للعزم، أي أن المسؤولية جرى تحميلها لعالم ماورائي، لظروف غامضة يصعب تتبع مسؤوليتها عما حدث ويحدث.

كراهية العرب للغرب مصدرها الأساس تفوّق الغرب ذاته

في كل هذا، يبدو أن المهم في نظر الشاعر هو أن يخرج بالذات من دائرة اللّوم/ المسؤولية (لا تلم كفي)، فحديثه حديث عن الذات، وعن واقع الذات، بلغة اعتذارية أو إعذاريّة، في مطلع قصيدة تتحدث أساسا عن موضوع لا علاقة له بالذات، من حيث أن كلا طرفيه (اليابان ـ روسيا) يُصَنّف كآخر؛ بالنسبة للذات.

ومما يؤكد أن حافظ كان يتحدث عن ذاته العربية الإسلامية في علاقتها بالغرب؛ من خلال حديثه عن اليابان وروسيا، قوله عن أمّته ـ لائماً ومُسْتَنْهِضَا ـ:

أَنا لَولا أَنَّ لي مِن أُمَّتي       خاذِلاً ما بِتُّ أَشكو النُوَبا
أُمَّةً قَد فَتَّ في ساعِدِها      بُغضُها الأَهلَ وَحُبُّ الغُرَبا

هنا، إلحاح واضح على محاولة إعادة التوازن النفسي للذات من خلال تقديم قراءة لواقعة: التفوق الغربي الكاسح، مقابل الاندحار العربي الإسلامي المذل. إنه يريد التأكيد على أن المآسي/ النُّوَب (وهي مآسي ونُوبٌ لم تطفح على سطح الوعي لولا المقايسة بالغرب) التي تطحن الواقع العربي حتى باتت معينا لا ينضب للشكوى الدائمة، ليست استحقاقا لتشوهات ثقافية مجتمعية عميقة، متوارثة عبر قرون طويلة، كما أن الغرب المتسبب بكل هذه النوب/ المآسي للذات لم يزدهر وينتصر ويسود العالم لتَميّزٍ ثقافي مجتمعي أصيلٍ فيه، فازدهار الآخر، واندحار الأنا، مصدره على التحديد ـ وفق منطق الشاعر هنا ـ خيانة من الداخل، وبالذات من المُستغربين الذين تنكّروا لقومهم/ للأهل، وأحبوا وناصروا وامتدحوا الآخر الغريب/ الغرب.

إذن، الشاعر يُقَدِّم قراءة تؤكد أن اليابان بهذا النصر الكبير تدحض حقيقة التقدم الغربي، والأهم أنها تدحض كونه تقدّماً مشروطا بتشكّل ثقافي عميق متواصل في متتاليات تاريخية مُسَبَّبَةٍ؛ لتؤكد ـ من جهة أخرى ـ أن الشرق بكل تشكلاته الثقافية والمجتمعية قادر على الوقوف بإزاء الغرب موقف الناقد، بل وقادر على الانتصار عليه؛ متى ما "صحّ العزم"، فالمسألة مسألة إرادة، وليست اشتغالا تراكميا مُمَنْهجا يعمل على موضوع الإنسان وعلى موضوع الواقع في آن، وعلى العلاقة بينهما بطبيعة الحال.

ومما يدل على أن حافظ إبراهيم يستحضر العرب والمسلمين في اليابانيين، أنه وهو يدير معاني هذه القصيدة في ذهنه، لا يديرها على صراع بين دولتين: اليابان وروسيا، وإنما على صراع جهوي: شرقي ـ غربي (ينتمي هو إلى الطرف الأول منه)، حتى إنه عندما ذكر إمبراطور اليابان امتدحه على هذا النحو:

مَلِكٌ يَكفيكَ مِنهُ أَنَّهُ       أَنهَضَ الشَرقَ فَهَزَّ المَغرِبا 

لاحظ أنه قال: "يكفيك" بكاف الخطاب، أي يكفي العربي/ قارئ القصيدة/ جمهوره، ولم يقل "يكفيه" على سبيل تقرير المديح لغائب. فكأنه هنا يقول للعربي: هذا الملك/ الإمبراطور الياباني يستحق إعجابك بجدارة، والسبب الذي يستحق به هذا الإعجاب، ليس أنه قاد نصر اليابان على روسيا، أي ليس أنه قاد انتصار دولة في أقصى الشرق على دولة محسوبة على الغرب، بل لأنه قاد نصرَ "الشرق" على "الغرب"، ما يعني أنه نَصَرَك ـ كعربي شرقي ـ على العالم الغربي الذي طالما هزمك واستعمرك أيها العربي، بل وهَزّ ـ من الأعماق ـ ثقتك بنفسك؛ كلما حاولت أن تقيس المسافة الهائلة بين تخلّفك/ انهزامك المتطاول وازدهاره/ انتصاره المتواصل.

إن كل مدائح العرب الباذخة لنماذج النهوض الشرقي، يمكن اختصار بواعثها في معنى هذا الشطر: " أَنهَضَ الشَرقَ فَهَزَّ المَغرِبا"، فهي ليست إعجابا حقيقيا بالشرق؛ بقدر ما هي غضب على الغرب، وابتهاج بهزيمة خصم لا يحلمون بهزيمته.

ويجب التنبّه إلى أن الشعور بالانتماء الشرقي؛ مقابل الغربي، ليس شعورا طارئا، كما أنه ليس شعورا بائدا/ منتهيا، بل هو شعور حاضر حتى الآن في وجدان العرب، ويبدو أنه حاضر في وجدان الشرقيين، أو أن هؤلاء يستثمرن فيه بصورة ما. فالصين قدّمت مساعدات طبيّة لمصر قبل أيام، وذلك في إطار الحملة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وليس هذا بمستغرب، فقد قدمتّ ـ في سياق محاولتها تجميل صورتها ـ مساعدات لكثير من الدول، ولكن الملاحظ أن الوفد الصيني وهو يقدم المساعدة للمصريين، استشهد بقول أحمد شوقي: "ولكن كلنا في الهم شرق" (وفق ما نشرته "اليوم السابع" بتاريخ 16/4/2020)، وذلك لتأكيد عمق العلاقة التي تجعل من المساعد قياما بواجب انتماء، وليس تفضّلا. وهم، أي الصينيين، إما يستحضرون حقا هذا المعنى الذي يؤكد على خصوصية الرابطة الجهوية/ الشرقية مقابل الغرب، أو هم يشعرون أن المصريين يستحضرونه في علاقتهم بالشرق؛ من حيث هو معنى يجري التأكيد عليه ثقافيا/ شعريا منذ السنوات الأولى للقرن العشرين.

على أي حال، لم تكن المعاني التي أكّد عليها حافظ إبراهيم إلا معاني متداولة، عميقة في مستوى الشعور القومي العام، وخاصة ما يرتبط منها بتبرئة الذات من عار الانحطاط، وتجريد الآخر الغربي من مجد الازدهار. ولهذا، عندما تحدّث الشاعر الآخر/ أحمد شوقي عن هذا النصر الياباني، وجدناه يحرص على تأكيد ذات المعاني التي أكدها حافظ. يقول أحمد شوقي:

 لله في نصرة اليابان حكمته          لا يُسأل الله عن فعل ولا شان
رأى اليهود أقاموا المال ربَّهم              وآل عيسى أجلّوه كديان
وقوم أحمد قد ضلوا شريعته             وضيعوا كل إسلام وإيمان
تفرّق الكل في أديانهم شيعا             وأحدثوا بدعا في كل أزمان
فقال أنصر خلقا لا إله لهم              أنا الغنيّ عن العُبّاد سبحاني

طبعا، التكتيك الذي انتهجه أحمد شوقي يختلف قليلا عن حافظ، فشوقي يريد تأكيد النصر الياباني، وفي الوقت نفسه تأكيد هزيمة الغرب. ولكون العرب موضوع هزيمة من الأصل، تجده يضعهم في سياق الهزيمة لأتباع الديانات الثلاث (يلاحظ استحضار المكون الديني في مقاربة الغرب)؛ ليوهم أن الجميع، العرب والغرب ليسوا أهلا للنصر. وطبعا، في هذا تغافل عن حقيقة أن الغرب كان في أوج تألقه قوته، بينما الهزيمة العسكرية كانت من نصيب "الشرق غربي/ روسيا"؛ لا الغرب الغربي.

لا تتحمل ثقافة العرب والمسلمين مسؤولية واقعهم، بل على العكس، السبب في كل ما أصابهم، وإن جرى على يد الآخرين

المهم هنا، أن شوقي يفعل هنا ما فعله حافظ من قبل، وهو الحرص على الخروج بالذات العربية الإسلامية من تَحمّل مسؤولية التخلف/ الانحطاط/ الهزيمة، الواقع المزري الذي يعيشه العرب والمسلمون.

لا تتحمل ثقافة العرب والمسلمين ـ وفق منطق شوقي، كما هو منطق حافظ من قبل ـ مسؤولية واقعهم، بل على العكس، السبب في كل ما أصابهم، وإن جرى على يد الآخرين، هو عدم وفائهم لثقافتهم، وتنكرهم لموروثهم الذي انتصر به أسلافهم. وفي النهاية، ما أصابهم قدر من الله، والله له حكمة في ذلك، وبالتالي ـ وهو الأهم هنا في سياق التبرير للذات ـ أن ازدهار الآخر وانتصاره ليس استحقاقا لذكاء وجهد وعمل متواصل، ليس نتاج ثقافة نوعية على مستوى الوعي العام، بل مجرد قَدَرٍ غَيْبي، ما ورائي، يقع خارج إدراك/ حكمة الإنسان، كما هو خارج إرادة الإنسان.

من هنا نفهم أن المكونات الأساسية للكل هذا العداء المستشري للغرب ليس مبعثه ديني في الأساس، كما أنه ليس عرقيا، بل ولا هو ـ بالدرجة الأولى ـ من نتاج ذاكرة الصراع التاريخي بين ضِفَّتي المتوسط. كراهية العرب للغرب مصدرها الأساس تفوّق الغرب ذاته، فلو لم يكن الغرب متفوقا، مزدهرا، متربعا على عرش الحضارة الكونية التي جعلت من كل الحضارات السابقة مجرد مسودات فاشلة لمحاولات يائسة؛ لم يكن مكروها.

الانحياز العربي للشرق، والإعجاب به، أو محاولة إبداء الإعجاب به، ليس وعيا علميا موضوعيا؛ بقدر ما هو نتيجة استبطان وَهْمٍ مفاده أن "استعادة دور القيادة العالمية يفترض أن يسقط الغرب، أن يرتفع سحر خمسة قرون من الإبداع العلمي والتكنولوجي، أن تنهار الثورة الصناعية كما انهار عجل السامري برجوع موسى من الجبل، أن تنهزم الأسلحة النووية والتقنيات الحربية الحديثة أمام الجهاد المقدس، أن يفشل التخطيط المعقلن أمام المبادرات الإيمانية، أن ينهزم العقل أمام البطولة. لم تفكر الثقافة النمطية السائدة في النهضة إلا مستبطنة أمل انهيار الغرب وانهيار الحضارة الحديثة". لهذا، ليس غريبا أن "تلتقي مختلف الخطابات الأيديولوجية العربية على أن مشكلة العرب والمسلمين الأولى هي الغرب" (الإسلام، نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح، محمد الحداد، ص12/10).

محمد المحمود
كتب
محمد المحمود
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