من زاوية أخرى

لبنان: "قانون عفو" لنجدة سلطة السارقين

28 مايو 2020
Demonstrators confront with riot police as they try to cross barricades on a road leading to the UNESCO Palace where Lebanon's…

يناقش البرلمان اللبناني، في لحظة انهيار الدولة هذه، مشروع قانون عفوٍ عام يشمل المحكومين بقضايا المخدرات ومعظمهم من الشيعة والموقوفون والمحكومون الإسلاميون وهم من السنة، واللبنانيون الذين غادروا إلى إسرائيل أثناء انسحابها من لبنان، وغالبيتهم من المسيحيين!

لوهلة قد تبدو القسمة المذهبية لمن سيعفي عنهم القانون عادلة، إلا أنها تنطوي على حقيقة كاشفة لجهة فشل التجربة اللبنانية في صياغة أي إجماع وطني على مختلف القضايا. فالطوائف هنا وحدها من يحدد معايير المواطنة وأشكال قبولها ورفضها التسويات. محدد النقاش العام حول هذه القضية، سواء في البرلمان أم في وسائل الإعلام، يُجاهر الجميع في أنه محدد مذهبي لا وطني. من سيُعفى عنهم سينالهم العفو بصفتهم المذهبية، وليس بأي صفة أخرى. لبنانيتهم لن تلبيهم، والقضاء سيقف عاجزا أمام ارتكاباتهم. مذاهبهم وحدها من أنجدتهم. وهذا المُحدد سيتعزز بوصفه شكل العلاقة الوحيد مع الدولة ومع السلطة ومع الجماعات المذهبية الأخرى.

قد لا يحمل هذا الكلام جديدا في الحالة اللبنانية، إلا أنه هذه المرة، كما في كل مرة، مذهل في كشفه لمضامين الحياة العامة في لبنان، ولدلالات المواطنة، وهو إذ أضيف إلى الفساد وإلى الارتهان، جعل من إعادة تشكل هذا البلد، في ظل المحنة التي يعيشها، مهمة مستحيلة.

لا قيامة للبنان في ظل ما يمر به من أزمات متراكبة. هذه القوى المذهبية ستخنق أي فرصة للنجاة

المذاهب اللبنانية تتفاوض على مقايضة رذائلها. السنة يريدون عفوا عن "إرهابييهم" والشيعة يريدون عن "تجار المخدرات" والمسيحيون يقايضون على "عملاء". هذه المعادلة على قسوتها تنطوي على حقيقة. ثمة أبرياء من بين هؤلاء يعجز القضاء العادي عن إنصافهم، وثمة متورطون يعجز عن معاقبتهم. 

الطائفة تحمي المرتكب، لكنها لا تنصف البريء. البريء المستفيد من هذا العفو تم تدنيس براءته بضمه إلى زمرة مرتكبين. هذا هو تماما معنى أن تكون لبنانيا، وهذا ما قد ينسحب على كل شيء. فالفاسد تحميه طائفته، لكن ما يخلفه فساده من جائعين لا يمكن أن ترده الطائفة. 

هذه المعادلة هي صلب الحياة العامة في لبنان، وهي على درجة من الوقاحة بحيث صارت أمرا جاريا، لا بل ضروريا، في علاقاتنا وتبادلاتنا وتسوياتنا، لا نخجل في إظهارها وفي تداولها بوصفها من عاديات عيشنا.

لا تخجل القوى السياسية من المجاهرة في رسم حدود هذه المعادلة. الانقسام السياسي هامشي في لحظة النقاش المذهبي. الاصطفاف خلف طوائف عاجزة عن حماية أبريائها وجائعيها، لكنها تجاهر في المقايضة على المرتكبين. ليس كل من سيشملهم العفو مرتكبين، لكن فشلا وطنيا جعل التمييز مهمة مستحيلة.

فالملاحقون بجرائم المخدرات، يختلط فيهم المظلوم بالظالم بسبب فشل ممتد من القضاء إلى الأجهزة الأمنية، والحل الطائفي هو الأفق الوحيد لهذه المعضلة. ينسحب هذا الأمر على الإسلاميين وعلى المغادرين إلى إسرائيل.

لبنان في سبيله إلى التحلل فعلا. لا أفق لأي احتمال نجاة. وفي هذا الوقت تواصل طبقته الحاكمة غطرستها بعد أن مدتها الجائحة بطاقة جديدة

يحصل هذا النقاش في ظل استحقاقين متوازيين، الأول ثورة 17 تشرين التي خرج خلالها لبنانيون كثر وأعلنوا رفضهم لدولة الفساد والسطو والارتهان، والثاني انهيار اقتصادي ومالي هائل سرع به وباء كورونا. لكن ذلك كله يبدل في المشهد شيئا. استمرت الطوائف الفاسدة في مهمتها المتمثلة في تعطيل أي إمكانية لإجماع وطني. النقاش في مجلس النواب يجري وكأن شيئا لم يحصل. فمثلما تجهد الطوائف لحماية فاسديها تجهد أيضا لحماية مرتكبيها. على هذا النحو تقول لرعاياها إنها ملجأهم الوحيد، وأن إنصافهم لن يكون على يدها، وتقول لهم ارتكبوا وتعالوا لتختبئوا عندي.

لا قيامة للبنان في ظل ما يمر به من أزمات متراكبة. هذه القوى المذهبية ستخنق أي فرصة للنجاة. واليوم في ظل الجائحة، تقلصت فرص الإطاحة بالسلطة، وهذه الأخيرة عاد أهلها واستيقظوا بعد أن اختبأوا خلال أسابيع الثورة القليلة. لكنهم استيقظوا على نحو أكثر وقاحة وصلافة. فالسرقة المعلنة التي اركبوها لم تعد حدثا ضمنيا. صارت جزءا من هويتهم السياسية. وأمام هذه الحقيقة، لم يعد ذا شأن أن تداري رغبتها في منح المرتكبين عفوا وفي شمل أبرياء في هذا العفو على نحوٍ يعيد تلويثهم بارتكابات زملائهم.

لبنان في سبيله إلى التحلل فعلا. لا أفق لأي احتمال نجاة. وفي هذا الوقت تواصل طبقته الحاكمة غطرستها بعد أن مدتها الجائحة بطاقة جديدة. النقاش حول قانون العفو قد يكون خاتمة نموذجية لهذا العقد المذهبي الذي لم يلتأم يوما، والذي جعلنا رعايا مذاهبنا، والذي تولى حماية الفاسدين من مجوعي الرعايا، بحيث صارت الثورة مجرد متاهة بين جولة فساد وأخرى.

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

علماؤنا وعلماؤهم

سناء العاجي
28 مايو 2020
Imams leave after the Eid al-Fitr prayers, at the Grand Mosque in Pristina on May 24, 2020, as mosques are still closed to…

"دراسة أسترالية تفسر سبب تأثير كورونا على مرضى السكري والضغط بشكل أكبر"؛

"دراسة ألمانية تحدد تأثير الكلوروكين على مرضى كورونا"؛

"فريق طبي ياباني يجري اختبارات حول لقاح محتمل ضد فيروس كوفيد 19"؛

"جون ألميدا... العالمة البريطانية التي اكتشفت فيروس كورونا"؛

"أطباء أميركيون يعلنون"...

بالفعل، لم يجد العلماء بعد علاجا لفيروس كورونا. تُجرى الاختبارات في عدد من مختبرات العالم. يناقش الخبراء العديد من التفاصيل الخاصة بالفيروس لتحديد خصائصه البيولوجية وكيفية انتقاله وتطوره، يبحثون عن لقاح، يجربون الحلول المحتملة... ويوما ما، نتمناه قريبا، سيعثرون عن لقاح يخصلنا من هذا الكابوس.

نحن للأسف ما زلنا نخلط بين العالم الذي يشتغل في ميادين علمية حقيقية، وبين فقيه يؤول نصوص القرآن، فنسميه عالما أيضا

من المحتمل أن يعرف الفيروس جيلا جديدا وطفرة تجعله يعود بيننا. وحدهم الأخصائيون قادرون على دراسة الاحتمالات الممكنة وكيفية التصدي لها...

لكن المثير لبعض الألم، هو أن معظم هذه الدراسات والمختبرات والبحوث... معظم هؤلاء العلماء، هم من الغرب الكافر ومن الشرق المتطور... شرق آخر لا علاقة له بشرقنا المتوسط، وغرب حقيقي لا علاقة له بالغرب نفسه الذي توجد به دول كالمغرب والجزائر وتونس.. بحوث وعلماء ومختبرات من ألمانيا وأستراليا واليابان وبريطانيا وكندا... بينما نحن غير قادرين حتى على احترام شروط التباعد الجسدي والحجر الصحي.

بعضنا حزين لأن المساجد أقفلت (علما أن جل أماكن التعبد في العالم أقفلت)، أكثر من حزنه لكون المدارس والجامعات أيضا أقفلت؛ رغم أن الله موجود في كل مكان ورغم أنك تستطيع أن تصلي وتتعبد الله في كل مكان توجد فيه شرقا أو غربا، في بيتك أو في مسجد أو كنيسة...

بعضنا الآخر يساهم بشكل مرضي في نشر معظم روايات نظرية المؤامرة، التي لم يكتشفها كل صحافيي العالم الحر الديمقراطي ولا الباحثون ولا العلماء ولا المحققون... وحده صديقنا الذي شحن هاتفه ببضع دريهمات من النت والذي نادرا جدا ما يقرأ كتابا أو مقالا رصينا على منبر إعلامي جاد؛ وحده أدرك أبعاد المؤامرة الخطيرة ووحده سيفضحها للعالم.

ليس عيبا أن يشتغل الإنسان على أمور دينه، لكن العيب والخطر بعينه أن نركز على الدعاء أكثر من تركيزنا على تطوير البحث العلمي

نحن، بكل الألم الممكن، شعوب لم تتطور فيها العلوم والأبحاث الرصينة، إلا على شكل حالات فردية متفرقة. نفتخر بين الفينة والأخرى بعالم بلجيكي أو أميركي أو هولندي من أصول مغربية أو مصرية أو عراقية أو سورية... وننسى أنه، حتى وإن كان (كما هو الحال مع العالم الأميركي من أصل مغربي، منصف السلاوي)، قد درس لسنوات عديدة في المغرب (منصف السلاوي حصل على الباكالوريا في المغرب)، فإن نجاحه ومساره العلمي قد تحقق بفضل هجرته لبلد يحترم العلم والعلماء ويضع أمامهم إمكانيات تطويره. من حقنا طبعا أن نفتخر بمسارات أشخاص مثل منصف السلاوي ونفتخر بانتمائنا معه لنفس المرجعية الثقافية ونفس البلد. لكن هذا لا يجب أن ينسينا بأن التطور الحقيقي سيتحقق حين تتوفر لدينا مراكز بحث قادرة على احتواء مثل هذه الكفاءات.

نحن للأسف ما زلنا نخلط بين العالم الذي يشتغل في ميادين علمية حقيقية، وبين فقيه يؤول نصوص القرآن، فنسميه عالما أيضا.

ليس عيبا أن يشتغل الإنسان على أمور دينه، لكن العيب والخطر بعينه أن نركز على الدعاء أكثر من تركيزنا على تطوير البحث العلمي. العيب أن نخصص لمراقبة تفاصيل اختيارات الآخرين ومحاسبتهم على أمور لا يفترض أن تعنيننا أو تمسنا، أكثر مما نخصص من الوقت للبحث والعلم.

والأكثر خطرا... ألا تفهم الدول والحكومات أن العلم وحده قادر أن ينقذنا اليوم. لا الصراخ ولا الدعاء ولا الصلاة ولا النفاق ولا القوانين التيوقراطية ولا التدخل في حياة الآخرين ولا محاصرة الحريات السياسية والفردية... قادرة أن تخرجنا من مآسينا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وحده العلم ووحدها قيم المواطنة ووحدها التربية التي تطور ملكات النقد ومستوى الوعي، تصنع مجتمعا قادرا على التطور، على مقاومة الأخطار الممكنة... على العيش وليس فقط على استهلاك الحياة!

سناء العاجي
سناء العاجي
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).