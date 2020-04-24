من زاوية أخرى

تشريع الحشيش الطبي في لبنان: فرصة أم مأزق؟

جويس كرم
24 أبريل 2020
(FILES) A file photo taken on July 23, 2018 shows workers cultivating plants at a cannabis plantation in the village of…

قرار البرلمان اللبناني بتشريع نبتة الحشيش أو كما يعرف بين مزارعي البقاع بـ "الذهب الأخضر"، لأغراض طبية وصناعية قد يفتح فرصا ضخمة أمام الاقتصاد اللبناني إنما قد يوصل في حال ضعف آلية تطبيقه لكابوس وصراع مافيات وشركات في الطريق لذلك.

أن يصبح لبنان أول دولة عربية تشرّع زراعة نبتة القنب الهندي أي الحشيش فهو أمر لا يثير الاستغراب بالنظر إلى تاريخ لبنان وزراعة هذه النبتة في وادي البقاع حتى قبل الحرب الأهلية. وكما الحرب على الحشيش في دول مثل المكسيك أو حتى الولايات المتحدة، اكتشفت الدولة في لبنان بعد مواجهات التسعينيات وإتلاف حقول المزارعين أن هذه الوسيلة لم تنفع خصوصا أن عدد الحقول تزايد في لبنان منذ 2011 ومع بداية الحرب السورية والتحول لأولوية ضمان أمن الحدود. هذا ما جعل لبنان في صدارة الدول المنتجة بين البلدان العربية ومنطقة غرب آسيا.

منطق الإتلاف لا يجدي في دول لا توفر بدائل اقتصادية أو تعويضات للمزارعين. أما التظاهر بطهارة الدولة اللبنانية وهي تدعي منع الحشيش فيما تغض النظر عن المافيات وشبكات التهريب التي تصدر إلى سوريا وتركيا وإسرائيل ودول أوروبية فهو ضرب من النفاق، وأسوأ بكثير من تشريعه.

فرص تشريع "الذهب الأخضر" في لبنان ولو فقط للمجال الطبي تتخطى السياق الاقتصادي

بعد دراسة ماكينزي في 2018 وتقديرها بأن لبنان قد يجني مليار دولار سنويا من تشريع زراعة الحشيش عموما، وفي ظل وقوف الدولة اليوم على شفير الإفلاس، كان من المنطقي أن يمرر مجلس النواب القانون. فالنفط الذي وعد به الحكام منذ 2008 لم يُستخرج بعد، وإذا اكتشف أو استخرج الآن فالأزمة النفطية العالمية تجعله منتجا أقل قيمة من الحشيش في لبنان.

فرص تشريع "الذهب الأخضر" في لبنان ولو فقط للمجال الطبي تتخطى السياق الاقتصادي وتطال الوظائف والحقل العلمي ومكافحة الجريمة وكبح ولو بشكل محدود دور المافيات ببيع وتهريب الحشيش.

فلنأخذ ولاية كولورادو الأميركية مثلا التي شرعت زراعة واستهلاك الحشيش بنسب محدودة في 2012. اليوم الولاية لديها أقل أرقام البطالة في الولايات المتحدة وهي شلت عمل العصابات المهربة له. أما المكسيك مثلا وفي مرحلة الثمانينيات فجاءت حربه على الحشيش بنتائج عكسية ودخول الدولة في حرب عصابات أوصلت إلى مشاكل تهريب وجرائم أسوأ من الحشيش (كوكايين) وحتى إقرار المحكمة العليا في 2018 بالسماح به طبيا.

هشاشة الدولة وتراخي سلطتها في لبنان تضع علامات استفهام حول أي قانون سواء زراعة الحشيش أو ضبط السير. من هنا فالعبرة ستكون بالخطة التطبيقية لهذا القانون والتي تستوجب أولا وقبل أي شيء اتفاق مع المزارعين حول الكمية والسعر والضريبة والشركات التي ستتولى التصنيع والتصدير. الفشل في الوصول إلى هكذا اتفاق سيزيد من عدد المافيات وتحدي العشائر للدولة.

هشاشة الدولة وتراخي سلطتها في لبنان تضع علامات استفهام حول أي قانون سواء زراعة الحشيش أو ضبط السير

كما أنه من المستبعد أن تذهب الدولة اللبنانية في مواجهة مع مزارعي أو مهربي الحشيش غير الطبي، فهي عاجزة ولا تملك الأدوات الأمنية والاقتصادية لذلك. هذا يعني أن خطوة تشريع الحشيش الطبي هي بداية لقانون أوسع يشمل هذه الزراعة إنما قد لا يكون قريبا، وكونه سيمس بكبار المهربين والأحزاب الداعمة لهم والتي تحصد المليارات من الدولارات سنويا من هذه الأنشطة.

القانون الحالي وكونه لدواع طبية سيحتاج أيضا لدور فاعل من وزارة الصحة وشركات التأمين لتطبيقه وبحيث يتمكن المريض من الحصول على ورقة طبية بشرائه. وهو سيفسح المجال أمام مختبرات في الجامعة اللبنانية ـ الأميركية وغيرها بدراسة مفعول نبتة القنب على أمراض عصبية وسرطانية. أما اقتصاديا فالنتائج قد تكون محصورة بمنطقة البقاع نظرا لنسب المحاصصة والفساد في السلطة اللبنانية.

مع ذلك، فإن الاختباء خلف الإصبع والادعاء بأن لبنان هو رسميا ضد زراعة الحشيش فقد مصداقيته منذ عقود، والقانون الجديد يوفر فرصة لتصحيح بعض الخلل في التعاطي مع نبتة الحشيش من دون أن تكون هناك قدرات كافية اليوم لإنهاء طوق المافيات حول هذه الزراعة.

جويس كرم
كتب
جويس كرم
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من زاوية أخرى

كيف يتعامل المغرب مع وباء كورونا؟

إيلان بيرمان
24 أبريل 2020
Youssef, 6, and Myriam 4, pose for a photograph while holding pictures that they drew during the coronavirus disease (COVID-19)…
طفلان مغربيان يعرضان رسومات أنجزاها خلال الحجر الصحي في منزلها

حتى الآن، على الأقل، لم تتضرر أفريقيا تقريبا من وباء فيروس كورونا كما حدث في أوروبا أو آسيا أو أميركا الشمالية. ومع ذلك، فإن جزءا على الأقل من القارة، وهو شمالها، يظهر بالفعل علامات خطيرة لانتشار العدوى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قربها من أوروبا، حيث انتشر المرض. واعتبارا من 22 أبريل، شكلت الدول الخمس في المنطقة بشكل تراكمي أكثر من 40 بالمئة من حوالي 25 ألف حالة تم تصنيفها حتى الآن في القارة من قبل الاتحاد الأفريقي.

ومن بين هذه الدول، تعرضت المملكة المغربية لضربات شديدة. وهي تحتل حاليا المرتبة الثانية بعد مصر في عدد حالات كوفيد19 النشطة في شمال أفريقيا، وتمثل بحد ذاتها أكثر من 13 بالمئة من جميع حالات الإصابة في القارة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة المغربية من تحويل عملها ضد فيروس كورونا إلى مصدر للوحدة الوطنية، وبشكل متزايد، لتعزيز مكانتها الإقليمية أيضا.

يحسب للمملكة أنها بدأت التعبئة ضد فيروس كورونا بشكل مبكر. بحلول منتصف مارس، عندما بدأ الإبلاغ عن الحالات المحلية الأولى للفيروس التاجي، بدأت الحكومة المغربية بالفعل في اتخاذ إجراءات لإغلاق الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد. وبحلول أواخر مارس، توسعت تلك الجهود لتشمل خطة "حكومية شاملة" للتغلب على المرض، مما يستتبع استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، ورصد مكثف للأفراد المصابين بالمرض، والتزام وطني بتخصيص حوالي 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمكافحة الوباء.

يحسب للمملكة أنها بدأت التعبئة ضد فيروس كورونا بشكل مبكر

تشمل الإجراءات التي نفذتها المملكة، إلى حد كبير، ضوابط اجتماعية واسعة النطاق، مثل تعليق التعليم الخاص والعام، وحظر السفر والتجمعات الكبيرة، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وتعليق الصلاة في المساجد. في العادة، مثل هذه الخطوات كانت لتكون مثيرة للجدل بشكل كبير، خاصة وأن السلطات المغربية واجهت اعتراضا اجتماعيا متناميا في الأشهر الأخيرة. بدلا من ذلك، كان لها تأثير معاكس، مما عزز مكانة وشرعية الحكومة المغربية المحلية.

ويتضح ذلك كثيرا من استطلاع للرأي العام أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات في مارس، والمعهد هو مركز أبحاث مستقل مقيم في الرباط، وقد وجد أن المستطلعين يؤيدون بشدة الخطوات الاحترازية التي اتخذتها السلطات. وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 80 بالمئة من حوالي 2500 مشارك شملهم الاستطلاع "أعربوا عن ارتياحهم للتدابير التي اتخذتها الحكومة".

لكن استجابة المملكة للفيروس التاجي تتجاوز الحدود الوطنية أيضا. وفي حين استجابت العديد من حكومات العالم للوباء من خلال التحول إلى الداخل، قام المغرب بالعكس، واستخدم فيروس كورونا كوسيلة لجمع مزيد من التعاون الإقليمي ولتحسين مكانة المملكة الدولية.

ولهذه الغاية، تواصل الملك محمد السادس مع قادة كوت ديفوار والسنغال فيما يعتبره كثيرون بداية لمبادرة إقليمية مستقلة بشأن الصحة. كما أعلن ملك المغرب نفسه كرائد عالمي في الاستجابة لفيروس كورونا من خلال الانضمام رسميا إلى اتحاد دولي يضم ثلاثة عشر دولة (بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا) لتنسيق وتوحيد السياسات الوطنية بانتظام. لقد بدأت هذه المناورات في جذب الانتباه الدولي. وأشارت توتال نيوز الأرجنتينية مؤخرا إلى أن العاهل المغربي "هو أول رئيس دولة من القارة يروج لمبادرة أفريقية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا".

التعاون الإقليمي الأكبر في مواجهة المرض يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا

مدى شدة الوباء في أفريقيا لا يزال موضع تكهنات كبيرة. وأشار تقرير جديد صادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أنه في أفضل سيناريو، ستشهد القارة 300 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا هذا العام. في أسوأ الحالات، يمكن أن يشهد أكثر من مليار إصابة و3.3 مليون حالة وفاة في عام 2020 وحده.

ومع ذلك، قد يكون التأثير الحقيقي للمرض أخف ـ كما كان في عام 2014، عندما لم يتطابق تفشي فيروس إيبولا، على الرغم من كونه شديدا، مع عدد الإصابات التي توقعها خبراء الصحة. ومع ذلك، فإن المشاكل المتوطنة في القارة ـ بما في ذلك انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي الكبير والأنظمة السياسية الهشة وعدم كفاية الموارد الحكومية ـ لديها القدرة على جعل الوباء أسوأ بكثير بمجرد وصوله أخيرا إلى أفريقيا بجدية.

لكن ما هو واضح بالفعل هو أن التعاون الإقليمي الأكبر في مواجهة المرض يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا. في هذا الصدد، يبدو أن المغرب يحدد سرعة الاستجابة في القارة.

إيلان بيرمان
كتب
إيلان بيرمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).