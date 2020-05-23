من زاوية أخرى

وقف "التنسيق الأمني" يعادل حل السلطة أو انهيارها

عريب الرنتاوي
23 مايو 2020
Palestinian President Mahmoud Abbas wears a protective face mask during a leadership meeting in Ramallah, in the Israeli…

لم نكن نبالغ حين ذهبنا للقول ذات مقال، إن القرار بوقف "التنسيق الأمني" بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، يعادل قرارا بحل السلطة ذاتها، أو دفعها إلى حافة الانهيار... اليوم، وبعد قرار السلطة، وعلى لسان رئيسها عن إبلاغ الجانب الإسرائيلي بقرار وقف هذا التنسيق، نعود لطرح الإشكالية ذاتها، ولكن بقدر من التفصيل.

"التنسيق الأمني" بين كيانين مستقلين، إن في الحرب على الإرهاب والجريمة أو لجهة تبادل المطلوبين والمجرمين، أو لحفظ أمن الحدود وسلامتها، ليس له مساس بالترتيبات الأمنية الداخلية لكل منهما، ولا أثر مباشرا لهذا التنسيق، على حياة ومعيشة الغالبية العظمى من مواطني الكيانين، الذين قد يمضون حياتهم من دون أن يعرفوا بوجود هذا التنسيق أصلا، اللهم إلا في حالات فاقعة ونادرة، من نوع تسليم هذا المطلوب "الخطر"، أو الكشف عن معلومات موضع اهتمام من قبل الرأي العام.

في الحالة الفلسطينية، تبدو الصورة مختلفة تماما... كل فلسطيني في مناطق السلطة، وهي إما خاضعة للاحتلال المباشر (القدس والضفة الغربية)، أو عرضة لحصار محكم، مديد ومرير، كما في قطاع غزة... حياة كل فلسطيني من الملايين الخمسة الذين يقيمون في هذه المناطق، متأثرة حتما بديمومة هذا التنسيق، مستواه وسويته، بما في ذلك سكان المناطق المصنفة (أ) وفقا لتقسيمات أوسلو، وهي أقل من 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

لن تتمتع قيادات السلطة المدنية والأمنية بحرية التحرك (النسبية) بين المحافظات الفلسطينية، كما كانت تفعل من قبل، فتلك الحركة محكومة بتنسيق أمني مسبق، حتى أن الرئيس الفلسطيني لن يكون بمقدوره مغادرة منزله أو مكتبه، زيارة بيت لحم أو السفر للخارج من دون تنسيق أمني مسبق مع السلطات الإسرائيلية... 

سيكون بيد إسرائيل وحدها، أن تقرر ما إذا كان بمقدور السلطة الاستمرار في أداء وظائفها وخدماتها لشعبها أم لا

لن تستطيع الأجهزة الأمنية تحريك وحداتها في مختلف المناطق، من دون هذا التنسيق ولن يحصل المواطن الفلسطيني على كثيرٍ من الخدمات التي توفرها له سلطته، من دونه، أقله لجهة الاستحصال على الوثائق والسفر خارج الأراضي المحتلة أو العودة إليها، إذ حتى ترتيبات "المعابر والحدود" وإجراءات السفر بقصد العمل والدراسة والحج والعمرة، لن تظل حالها من دون الحصول على موافقات إسرائيلية تأتي عادة من خلال ضباط الارتباط في أجهزة التنسيق الأمني المتناظرة.

من دون تنسيق أمني، سيكون حال الفلسطينيين في الضفة الغربية أسوأ بكثير من حال إخوانهم وأخواتهم في القطاع المحاصر، حيث تتولى "حماس" القيام بمعظم الترتيبات الأمنية المتعلقة بالقطاع وأهله، دونما حاجة للعودة إلى "المسؤول الإسرائيلي"، باستثناء تلك المتصلة بحركة المعابر وتنقل السلع والأفراد عبرها... 

وحين يكون معبر رفح سالكاً في الاتجاهين، فإن التنسيق الأمني مع مصر، هو المطلوب في هذه الحالة، وليس التنسيق مع إسرائيل، مع أن أحدا ليس بمقدوره التأكد من أن مصر لا تنسق مع إسرائيل بشأن حركة الفلسطينيين على المعبر، منذ أن انهارت الصيغة الدولية الناظمة لحركة المعبر بعد قيام "حماس" بانقلابها على السلطة في العام 2007.

بمعنى آخر، سيكون بيد إسرائيل وحدها، أن تقرر ما إذا كان بمقدور السلطة الاستمرار في أداء وظائفها وخدماتها لشعبها أم لا... وهنا، يبرز السؤال: هل يمكن لإسرائيل أن تواصل منح الموافقات و"التسهيلات" التي يطلبها الجانب الفلسطيني من دون أن تحصل في المقابل، على تعاون وتنسيق تامين في المجالات الأمنية التي تهمها، وتتعلق بأمن مستوطناتها ومستوطنيها؟ لماذا تفعل ذلك، لا سيما في مناخات التوتر السائدة في العلاقات بين الجانبين على خلفية صفقة القرن وتوجه حكومة التناوب الإسرائيلية لضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية؟

نحن لسنا متأكدين بعد، ما إن كانت السلطة قد قررت فعلا (وليس قولا فحسب) وقف تنسيقها الأمني مع الجانب الإسرائيلي، ثمة شكوك كبيرة ما زالت تحيط بالقرار الفلسطيني، وثمة من يقول إن السلطة تريد أن تُبقي على مستويات أدنى من هذا التنسيق، وغالبا لتسهيل حركة قادتها وكوادرها وأجهزتها ومواطنيها، بيد أن السؤال المطروح مرة أخرى: وهل ستقبل إسرائيل بالحد الأدنى من التنسيق، بعد أن استمرأت الحد الأعلى منه طوال ربع قرن أو أزيد قليلا، وما الذي سيجبرها على فعل ذلك، وهل ستفضي ضغوطها إلى منع السلطة من اتخاذ قرارها بهذا الصدد، أو تفريغه من أي مضمون جدي له، في حال كانت اتخذته أو حين تتخذه؟

ثمة ما يتعين استذكاره، ونحن نتناول "حكاية" التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل: في أزمات ثنائية سابقة، جمدت إسرائيل أموال "المقاصة" التي تقتطعها من دافعي الضرائب الفلسطينيين وتسلمها للسلطة بعد "خصم" أثمان الخدمات التي تحصل عليها السلطة من إسرائيل في مجالات عدة، من بينها الطاقة والوقود وغيرها... لكن إسرائيل كانت حريصة دوما على استمرار تدفق المال الفلسطيني إلى حسابات الأجهزة الأمنية الفلسطينية... الشيء ذاته، كانت تفعله الإدارة الأميركية، فالوظيفة الأهم للسلطة من منظور أميركي ـ إسرائيلي، هو "التنسيق الأمني"، إلى جانب مهام أخرى، أقل أهمية، من نوع خفض كلفة الاحتلال، وإشاعة الوهم بوجود "كيانية" فلسطينية مستقلة، وهم استقلال وسيادة وتقرير مصير.

على السلطة أن تدرك وهي تتخذ قرارها "الكبير" هذا، أنها ستدخل مرحلة استراتيجية جديدة، قد لا تبقى معها السلطة ذاتها

ولن تكون إسرائيل معنية بوجود السلطة أو استمرارها، إن هي أقدمت بالفعل، على وقف التنسيق الأمني معها... وإسرائيل منذ أزيد من عشر سنوات، تتحضر لسيناريو حل السلطة أو انهيارها، وقد عمدت إلى إعادة إحياء "الإدارة المدنية" التي كانت معنية بإدارة شؤون الفلسطينيين قبل قيام السلطة، ولدى بعض القادة الإسرائيليين "نظرية" تقول: إنه من الأفضل التعامل مباشرة مع "قيادات فلسطينية محلية" على مستوى المدن و"الكانتونات" الفلسطينية من حصر التعامل مع سلطة فلسطينية مركزية واحدة في رام الله، إذ ربما يخدم هذا الشكل من "الإدارة المحلية" أهداف إسرائيل بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وتبديد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، أكثر من الشكل القائم والذي جاء بنتيجة اتفاقات أوسلو وما تلاها.

لست هنا بصدد اقتراح الإبقاء التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، فالسلطة منذ أن فقدت الفرصة للتحول إلى دولة، باتت عبئا على المشروع الوطني الفلسطيني، بدل أن تكون ذخرا له... ولكنني بصدد محاولة فهم ما الذي تعنيه خطوة من هذا النوع، وتفسير التردد الذي أبدته القيادة الفلسطينية في اتخاذ هذا القرار، برغم تلويحها به مرات عديدة، أقله منذ العام 2017... 

على السلطة أن تدرك وهي تتخذ قرارها "الكبير" هذا، أنها ستدخل مرحلة استراتيجية جديدة، قد لا تبقى معها السلطة ذاتها، فالانهيار ينتظرها "عند الكوع"، وفي ذات اللحظة التي تقرر فيها إسرائيل الامتناع عن تسهيل قيامها بوظائفها وتقديم خدماتها لشعبها... وقف التنسيق الأمني بكل المعاني، يعادل حل السلطة أو مواجهة الانهيار.

عريب الرنتاوي
عريب الرنتاوي
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من زاوية أخرى

الثورة والسلطة في لبنان خطان متوازيان برعاية المرشد

منى فياض
24 مايو 2020
Lebanese artist Lea Bou Habib works on a mural , on behalf of the NGO Art of Change, depicting the Lebanese parliament in a…
الفنانة ليا بو حبيب ترسم جدارية لمجلس النواب اللبناني في مكب للنفايات في بيروت

أحد دوافع نزولي إلى ساحة الشهداء في الأول من مايو، عدا رغبتي بالمشاركة مع ثوار 17 أكتوبر، الاستمتاع بالشمس، كما بالنسمة التي تداعبك تحت فيء شجرة وارفة فيخيل إليك أنك عدت إلى زمن هانئ بعيد مضى.

تطل ساحة الشهداء مجردة من خيمها ورموزها. فلقد انتهزت السلطات الهدية السماوية المتمثلة بفيروس كورونا للانقضاض على الخيم وحرقها.

بدا طائر الفينيق عاريا وحيدا إلى جانب قبضة الثورة العزلاء.

مجموعات صغيرة متفرقة توزعت نواحي الساحة. تحلق البعض حول شاحنة صغيرة تطلق العنان لأغنية مصرية فرحة جعلت السيدة الكهلة النحيلة غجرية الملابس، مع خصلاتها المصبوغة على عجل والمنفلتة من تحت غطاء رأسها، تتمايل بحركات إيقاعية منسجمة. انقطعت الموسيقى فتوقفت. البعض الآخر تجمع حول مكبر صوت يبث أغاني الثورة، ما أن يضعها حتى تطغى عليها أغنية لبنانية تقليدية، ثم تصمت الأغنيتان معا.

وقف البعض على ظهر شاحنة يدعو إلى التجمع على إسفلت الطريق لقطعها على السيارات النادرة المارة. نظر إليهم الجالسون على الدرج يتأملونهم بتراخ وصمت.

بدا احتفال الساحة متعبا بيوم العمال وحائرا كأنه ينتظر ساعة فرج.

عندما عدت وجدت مظاهرة في الحمرا مع شعارات يسارية. سرت الأخبار عن تجمعات متفرقة على جسر الرينغ وفي مناطق أخرى. كأن توزعها يوقع وثيقة تعددها واستقطاباتها واختلاف أجنداتها. أكبر تظاهرة كانت في كفرمان في النبطية. عيد العمال هناك بخير!

المطلوب القضاء على لبنان واللبنانيين من أجل تنفيذ أجندته: إنقاذ إيران والأسد

تتعدد المجموعات الثورية على الشبكة كما هي على الأرض. تتكاثر يوميا، عشرات تتكون وأخرى يعاد تكوينها لتنقيتها من "مندسي" أحزاب السلطة وأجهزتها. تشهد صفحاتها نقاشات حامية واختلاف في الرأي. وهذا طبيعي وصحي، سوى أن ندرة منها يذهب نحو الابتذال. يجنح النقاش أحيانا صوب تبادل الاتهامات وبعضها يصل حد التخوين.

تجري نقاشات حول ما يجب أن يكون عليه شكل النضال. كما تطرح أسئلة حول جدوى سلميته. يبحثون في توحيد الصفوف والمطالب وأولويات التحرك. كما في الجوامع المشتركة وصولا إلى إيجاد قيادة موحدة. مع ذلك لا يريدون، ولا يتفقون على أحد كي ينطق باسمهم. كيف ستوجد هذه القيادة؟ هنا تكمن المعضلة.

يقدم البعض من حين إلى آخر برامج عمل مع اقتراح: إذا لم نتوحد على قيادة، ليكن برنامجنا قائدنا، لنتوحد على برنامج. تحتوي معظم البرامج المطالب المرفوعة زمن الثورة. بدءا من المطالب المعيشية إلى ملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب والأملاك البحرية واستقلالية القضاء والمواطنية ونبذ الطائفية والدولة المدنية والمحاسبة.. ويرسو الخلاف على الموقف من "حزب الله".

يتحرك الثوار يوميا على الأرض، بانتظار انتهاء زمن كورونا لاستعادة الثورة زخمها. في هذه الأثناء فقدت أغلبية المواطنين لقمة عيشهم بسبب الانهيار وينهمكون في تأمينها. وهناك بعض الفئات التي انكفأت طائفيا ومناطقيا، مغيّبة الخطاب الوطني. هناك أيضا الحوادث الأمنية التي تبرز في مناطق مختلفة فترصد عودة الاستقواء الميليشياوي مع بعض الحساسيات الطائفية المهددة للأمن. ناهيك عن المظلومية السنية المتفاقمة.

الجديد مؤخرا تكاثر المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتوجه بالاتهام المباشر لـ"حزب الله" وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع.

ومن أسباب تصاعد الانتقادات، افتضاح حجم التهريب للمواد المدعومة من الخزينة والعبء الثقيل الذي ترميه على اقتصاد البلاد بحماية الحزب. فالمبلغ الذي تريده الحكومة من صندوق النقد يعادل قيمة الأموال والمواد المهربة علنا عبر الحدود. فيما توسعت خطوط "السيد" (الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله) الحمراء، من حماية منظومة الفساد الحاكمة إلى منع إقفال الحدود.

ولتأكيد جديته في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ما يعني تدويل الحدود، هددنا بشكل مبطن بالحرب. واعترف أن حرب 2006 كانت لمنع قطع طريق طهران ـ دمشق ـ بيروت! يعني ليس لتحرير الأسرى ولا من يحزنون. المطلوب القضاء على لبنان واللبنانيين من أجل تنفيذ أجندته: إنقاذ إيران والأسد.

فإذا كان صحيحا أن التهريب التقليدي ليس جديدا ويحصل في جميع البلدان، لكنه في لبنان حركة نقل منظمة وعلنية برعاية سورية بالتعاون مع الحزب. إيقاف الجريمة المنظّمة لا يتطلب مباحثات أو اتفاقيات. إن ضبط الحدود هي أحد المهام الأساسية المكلف بها الجيش اللبناني.

الفضائح المتتالية، في ملفات النفط خصوصا، كشفت حجم الفساد الذي غرقت فيه المنظومة الحاكمة بالشراكة مع النظام السوري. نصرالله يفرض الآن على اللبنانيين الإبقاء على خطوط الإمداد هذه. فهل تجرؤ "حكومة التكنوقراط المستقلين" على تنفيذ القرارات الدولية وإغلاق الحدود لحمايتنا؟ والجواب يبدو بالنفي.

تبدو إنجازات حسان دياب أشبه بانتصارات نصرالله ومحوره. نصرالله الذي صادر البلد كله، بأمنه واقتصاده وسياسته الخارجية، يريدنا جميعا أن نصبح على صورته ومثاله

فهل المطلوب من صندوق النقد والمجتمع الدولي تمويل قربة مثقوبة خارج شرعيته؟

كل ذلك عجّل بتوضيح الصورة، فتزايدت الاتجاهات التي تعطي الأولوية للخطاب السياسي والسيادي. بعدما كانت تطغى المطالب المعيشية ومقولة: لنترك السلاح اليوم كي لا نتسبب بالانقسامات.

يتجرأ الناس اليوم الحديث عن "حزب الله" سواء في البيئة الشيعية أو من قبل بعض العونيين، ربما من باب الابتزاز لاستكمال صفقات الكهرباء. لكن ربما يبدو الحزب كعبء على جمهورهم مع وعي عجزهم عن التملص منه. من هنا نغمة الفيدراليات.

كل ذلك يولد دينامية عالية. ويدفع بالأمور على مستوى المجموعات الثورية نحو مزيد من الفرز بينهم: من هو مع الخطاب السيادي والمطالبة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق الدستور ونزع سلاح "حزب الله"، ومن ضده.

تذهب بعض التقديرات إلى أن غالبية من المجموعات الثورية صارت ترى أن هذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة. هناك في الجهة المقابلة مجموعات تتراوح بين يسارية وشيوعية لا تزال مرتبطة بأهل السلطة وأجهزتها. وسياستها تعتبر أن "حزب الله" خط أحمر وممنوع التطرق للسلاح لأنه خيانة. وهناك قلة لسان حالها: يا خيي شو بدنا بهالقصة خلينا بالأمور الحياتية والبيئية والزبالة، لأن موضوع "حزب الله" موضوع نزاع داخلي وأكبر منا. هؤلاء مجتمعون قد يشكلون أقل من نصف المحتجين النشطين.

في المقلب الآخر، الذي عبرت عنه أفضل تعبير زوجة رئيس الحكومة عندما تبرعت بحل معضلة البطالة في لبنان مقترحة تشغيل خريجي الجامعات، مع احترامها التقاليد البطريركية: الفتيات لخدمة المنازل والفتيان عمال لمحطات بنزين ونواطير في البنايات.

وثارت عاصفة من التعليقات شغلت شبكات التواصل لعدة أيام. وجرى تبادل الاتهامات بالعنصرية فيما تجند البعض للتملق للسيدة، التي لا صفة رسمية لها سوى أنها زوجة رئيس الحكومة.

لكن المشكلة ليست في اعتبار البعض العمل المنزلي إهانة ولا في العنصرية ولا في الاستكبار. كما لا شك أن العمالة الاجنبية الفائضة تنهك الاقتصاد.

المشكلة في أن زوجة رئيس الوزراء انتدبت نفسها لاقتراح هذا الحل لإنقاذنا من الانهيار الاقتصادي ومن انسداد الأفق أمام الشباب، سواء كانوا من خريجي الجامعات أو المعاهد أو حتى عمالا ومياومين ومهما كانت صفتهم.

والسؤال: هل تتوفر المواد الأولية للدواء الذي تصفه؟

لنفترض جدلا أن آلاف الفتيات الجامعيات قبلن العمل في البيوت، هل سيجدن من يستخدمهن؟ في وقت انهارت فيه الطبقة الوسطى وضاعت ودائعها وصارت تشحذ ما يفي حاجاتها اليومية وأحيانا تعجز عن ذلك؟

هل لدينا محطات بنزين تكفي لتشغيل الـ 50 % من العاطلين الشبان عن العمل؟ هل المطاعم المقفرة ستعلن عن حاجتها إلى أيدي عاملة؟ عدا عن أنها كانت أصلا تستخدم الطلاب والطالبات؟

هذه الحلول ليست سوى رجع صدى لإلحاح نصرالله علينا بالالتحاق بما يسمّى "المحور المشرقي"

هل تعي "ماري انطوانيت" لبنان أن ما نعانيه من كساد وإفلاس وانهيار اقتصادي لم يظهر مداه بعد، وأن الجوع هو ما يعدنا به زوجها؟

وعلى نفس النهج ستحل المشكلة الزراعية. هبط علينا فيديو يدعونا لزراعة "البلكون" والأسطح لتأمين احتياجاتنا الغذائية ونحل مشكلة الاقتصاد. لا شك أنها موضة عالمية لتأمين منتج "أورغانيك". لكن ليس لسد الحاجات الغذائية للبلد

هذه الحلول ليست سوى رجع صدى لإلحاح نصرالله علينا بالالتحاق بما يسمّى "المحور المشرقي"، أي سوريا والعراق اللذان سينقذان اقتصادنا المنهار رغم إفلاسهما. وهذا بالطبع تحت قيادة الأخ الأكبر في طهران وصولا الى الصين. متجاهلاً ان هذه الأخيرة تقيم أفضل وأوسع تعاون تجاري وتقني مع اسرائيل بقيمة 25 مليارا من الدولارات!!

في هذا الوقت يزيد في معاناة طلابنا وتقصيرهم على الصعيد التربوي، تضافر الأزمة الاقتصادية مع تبعات كورونا اضافة الى الأداء الإداري المرتبك، بحيث لم يعد مصير عامهم الدراسي الحالي فقط مهدداً، بل المستوى التعليمي في لبنان بأكمله.
 لكن هذا لا يمنع رئيس الحكومة من تعداد إنجازاته المظفرة، رغم انها لم تنقذ سفينته المثقوبة والآيلة الى الغرق!! كما ان هذه "الانجازات" لم تمنعه من تبشيرنا – في الصحافة الاجنبية- بالمجاعة!!

تبدو إنجازات حسان دياب أشبه بانتصارات نصرالله ومحوره. نصرالله الذي صادر البلد كله، بأمنه واقتصاده وسياسته الخارجية، يريدنا جميعا أن نصبح على صورته ومثاله... لقد نجح حتى الآن في جعل الحكومة نسخة كاريكاتورية عن حكومة مرشده الأعلى.

منى فياض
منى فياض
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