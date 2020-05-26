من زاوية أخرى

تلك التفاصيل التي يسكنها الشيطان

مالك العثامنة
26 مايو 2020
A supporter of Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah carries pictures of the late Iran's Quds Force top commander…

منذ فترة، بدأت بالاهتمام الشخصي بكل ما يتعلق بالبودكاست، والذي لم أكن أهتم له قبل أزمة كورونا، لكن ساعات المشي اليومي للتريض جعلتني أدخل هذا العالم بل وأتدرب على الإنتاج فيه ملتحقا بدورات "أون لاين" لأتعلم منها ما يتيسر لي تعلمه.

البودكاست فيه التجارب والمشاريع الفردية، وفيه أيضا تلك المؤسسية التي يقف وراءها تمويل مؤسسي بإنتاج محترف يتضمن كتاب نصوص محترفين ومؤدين وفنيين ومؤثرات صوتية مملوكة وموسيقى خاصة وعقول تعرف تماما موضع الفاصلة والتنهد وعلامة التعجب!

ومثل أي لعبة تحرير كما تعلمنا في سنوات عملنا المهني كصحفيين، فيمكن أن تلعب بذكاء وخبث على النص المكتوب لتسرب رسالة خلفها أجندة سياسية ما، وتلك لعبة لها أكثر من صيغة وشكل، وكذلك في الإعلام المرئي، أو المسموع، والبودكاست هو الوريث الشرعي لفنون الإذاعة، وفي تلك التوليفة من الإعداد والموضوع والأداء والإخراج والكلمات المدروسة، كثير من المساحة التي تتسع لتفاصيل هي بالضبط السكن المريح والمثالي لشياطين الإبداع.

هذا الاهتمام بعالم البودكاست غير المنتشر في عالمنا العربي قياسا إلى الغرب، بدأته بمتابعة قنوات مدونات صوتية تابعة لمؤسسات معروفة، ومن بينها المدونات الصوتية "البودكاست" التي تنتجها قناة الجزيرة، وهو إنتاج مدروس ومشغول بعناية واحتراف في معظمه. طبعا استغربت أن أضعفه في المحتوى كان من نصيب السيدة خديجة بن قنة، وهي من هي بين نجوم الجزيرة على الشاشة وقد اختفت مؤخرا لأجدها تحتل مساحة صوتية صغيرة في إحدى مدونات الجزيرة الصوتية.

بين تلك المدونات مثلا التي تنتجها الجزيرة، ما اختارت له اسم "رموز"، مع رسوم "لوغو" مميزة، وعناوين حلقات جاذبة، وفيه جهد حقيقي وورشة محترفين تبدأ بكتاب نصوص بكفاءات عالية وتنتهي بفنيين ينفذون العمل كمنتج صوتي يجذبك بكل ما فيه من تفاصيل، ذاتها التفاصيل بمساحات سكنية واسعة.

كنت استمعت لحلقة سليماني، والمشغولة بعناية وجهد يراعي التفاصيل، هي طبعا ذاتها التفاصيل ذات المساحات السكنية المريحة للشيطان

الحلقة التي أثارت الجدل في مدونة رموز كانت تلك الحلقة التي تحدثت عن "قاسم سليماني"، والذي قتل في مطلع عام 2020 في مطار بغداد على يد القوات الأميركية.

الحلقة استفزت وأثارت غضب كثير من السوريين الذين رأوا في شخص سليماني مجرم حرب لم يوفر دمهم ولم يرحمهم في حربه مع النظام السوري ضدهم.

وهي كذلك أثارت شهية خصوم الجزيرة وقطر، وهم بنفس الوقت خصوم إيران الأكثر ضراوة، فقامت قناة العربية بإثارة الجدل إعلاميا حول الحلقة متهمة الجزيرة بتمجيد سليماني وتعظيمه كبطل في الحلقة السماعية وترميز الرجل كحالة استشهادية!

العربية (وهي القناة السعودية في إدارتها)، استقت صياغة خبرها نقلا عن هجوم إيراني رسمي عبر وكالة أنباء إيرانية احتفلت بحلقة الجزيرة السماعية عن سليماني، والوكالة الإيرانية أخذت من الحلقة السماعية ما يكفيها من زوادة منتقاة لتأكيد قدسية البطولة عند سليماني.

يكفي في العالم العربي أن يبدأ مثل هذا الجدل لتقوم الدنيا ولا تقعد، حتى لو كان جدلا على رجل ميت، ومعظم نزاعات الحاضر العربي أساسها جدل لا ينتهي على أموات في الماضي.

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كنت استمعت لحلقة سليماني، والمشغولة بعناية وجهد يراعي التفاصيل، هي طبعا ذاتها التفاصيل ذات المساحات السكنية المريحة للشيطان.

الطاقم المحترف، وهو محترف بحق، وضع إطارا عاما لحلقات سلسلة رموز وبشكل مسبق، وهو إطار يشبه حائط الدفاع الذكي، وقوامه أن الحلقات عبارة عن حوارية ثنائية الأداء، حيث يقوم المقدم بأداء يشخص فيه دور شخصية "الحلقة" بينما تقوم سيدة بدور "المدعي العام" فتعترض بمداخلاتها الاتهامية على حديث الشخصية، وتوجه له الأسئلة الاتهامية، هي بالضبط حيلة "محامي الشيطان" المعروفة، الشيطان الذي يسكن في كل التفاصيل ذات المساحات الواسعة والمدروسة في كل الحلقات.

حوار الأداء الثنائي في حلقة سليماني كان سيكون عاديا لو لم ندقق أكثر في صياغات الأسئلة "التي تنفس فعلا عن غضب المنتقدين" لكنها لا تجد أجوبة مباشرة من الشخصية، أو مؤدي الشخصية بمعنى أدق، فالأجوبة تبتعد عن السؤال لتقود المستمع إلى فضاءات أخرى تخاطب عقله الباطن، لا وعيه العربي المتخم بالإنشائيات، فيصبح سليماني ـ على كل جرائمه وفظائعه ـ مشروعا مبتورا لتحرير فلسطين، ولو لم يقتله الأميركيون في بغداد (طبعا مع سرد تحريضي ضد سياسات واشنطن)، لكانت الصلاة في الأقصى جماعة يقودها مرشد الجمهورية وبجانبه قادة "حماس"!

الحلقة السماعية للجزيرة لم تقل إن سليماني شهيد بصراحة ووضوح، لكنها جعلته رمزا مقاوما للظلم (على كل ظلمه)، والحلقة كانت أذكى بكثير من التقاط الوكالة الإيرانية التي انتقت منه ما تريد، وبالتأكيد أذكى من محرر الخبر في قناة العربية الذي استقى صياغته ردا على استفزاز الوكالة الإيرانية لا بقراءة أكثر عمقا لحلقة الجزيرة.

وهو ما يجعلني أتساءل إن كان أي من الإعلام السعودي قادرا على تحليل وقراءة المساحات الشاسعة لكل الشياطين المبدعة في حلقة أخرى من ذات السلسلة، وهي حلقة " شيخ الإسلام ابن تيمية"، والتي دار فيها الحوار الأدائي الثنائي بتضليل تاريخي متعمد ليمسح عن ابن تيمية كل سجل الاتهامات بحقه وهي المثبتة في كل كتاباته وفتاويه، ولينتهي المستمع في المحصلة كأحد مريدي الشيخ، الذي هو كعراب للفكر الوهابي والسلفي المتطرف ( الفكر الذي قامت عليه شرعية المملكة العربية السعودية)، وهو أيضا أحد مصادر ومرجعيات سيد قطب، منظر الإخوان المسلمين الأشهر، ومعلم يوسف القرضاوي، الشيخ الداعية القطري ـ المصري المثير للجدل بفتاويه "السياسية" المدمرة.

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مخطئ من يعتقد أن العلاقة مقطوعة بين تيار الإخوان المسلمين "السني" ونظام الملالي في الجمهورية الإيرانية " الشيعي"، تماما مثل الخطأ التاريخي الذي رسخ الإخوان المسلمين كقيادة سنية، وأعطى الشرعية لطهران بقيادة العالم الشيعي.

العلاقة بين الطرفين عقائدية واستراتيجية، حتى أن التسمية الرسمية للربيع العربي في الأدبيات الرسمية الإيرانية هي "الصحوة الإسلامية" وهي التسمية التي افترضت سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم في مصر وتونس (استثناء سوريا كان مصلحة إيرانية خارج حسابات الاستراتيجية).

تلك العلاقة التي تجعل أغلب الأسس الفكرية للثورة الخمينية مستلهمة من فكر الإخوان المسلمين، مثلما صارت الثورة نفسها ملهمة لخيال تيار الإخوان في تطبيقها في العالم العربي.

مخطئ من يعتقد أن العلاقة مقطوعة بين تيار الإخوان المسلمين "السني" ونظام الملالي في الجمهورية الإيرانية " الشيعي"

أحد أهم الشخصيات التي أسست لمليشيات القتل في إيران، كان "مجتبي نواب صفوي" الذي أسس مطلع خمسينيات القرن العشرين في إيران الشاه منظمة "فدائيو الإسلام" الأصولية المسلحة، والتي كانت مهمتها الاغتيال والتصفيات، وقام مؤسسها مجتبي بزيارة القاهرة واستقبله الإخوان المسلمون باحتفالية لافتة، والتقى في زيارته سيد قطب الذي اتفق معه على مفاهيم الحاكمية والجاهلية والجهاد ضد "الكفار".

مجتبي تم إعدامه عام 1956، لكن منظمته بقيت إلى أن قامت ثورة الخميني، وانتهت اليوم إلى مليشيات كان أبرزها فيلق القدس الذي قاده سليماني نفسه، محكوما بنفس فكرة الحاكمية والجاهلية والجهاد ضد "الكفار"!، ومن هنا يمكن فهم فرحة الإخوان المسلمين بثورة الخميني وقد حدثت، فزارت وفود منهم الخميني في باريس قبل عودته، ولم ينس الخميني وملاليه أن يقدموا التحية للإخوان ومشتقاتهم المتطرفة فاحتفوا بقاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات وأطلقوا على أحد شوارع طهران اسمه" خالد الإسلامبولي".

وريث "الدعوة الإخوانية" بجيلها الحديث ومنظرها الأكبر الشيخ يوسف القرضاوي، كان دوما وفيا لمبادئ سيد قطب ومؤمنا بذات المفاهيم في الحاكمية والجاهلية والجهاد ضد "الكفار"!، لكن بطواقم أكثر ذكاء وأدوات أكثر انتشارا من "الكاسيت" الإسلامي، فما قيمة الكاسيت اليوم أمام ثورة البودكاست، وحلقة عن سليماني لا تمجده مباشرة، لكنها تبرر له كل ما ارتكب باسم المعتقدات المقدسة والجهاد ضد "الكفار".

لم تكن الحلقة ساذجة لتقول إن سليماني بطل أو شهيد!

 لكنها التفاصيل أيها السادة، تلك التفاصيل التي يسكن فيها الشيطان.

مالك العثامنة
مالك العثامنة
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من زاوية أخرى

رسالة إلى الإسرائيلي يوسي كلاين هاليفي

حسين عبدالحسين
26 مايو 2020
يوسي كلاين هاليفي
صورة يوسي كلاين هاليفي من حسابه على موقع فيسبوك | Source: Facebook

عزيزي يوسي، تحية وبعد، 

وقعت على كتابك المعنون "رسائل إلى جاري الفلسطيني"، ولم أضعه جانبا إلى أن قرأته كاملا. ثم طالعت صفحتك على موقع فيسبوك، ورأيت أن عربا كثيرين راسلوك، بعضهم بادلك الود والسعي للسلام، وبعضهم الآخر حذّر من الطيبة التي تظهرها قائلا إنها أسلوب صهيوني مخادع معروف يهدف لاختراق دنيا العرب استخباراتيا، من ناحية، ومن أجل التطبيع، من ناحية ثانية، وكأن التطبيع من ضروب الكفر بالدين.

اسمح لي أولا أن أتقدم لك بالتهنئة على أسلوبك الكتابي الشيّق، الذي يعكس صدقا وسعيا لكلمة سواء، وهو ما لمسته في عبارات تتجاوز في جرأتها ما سبق أن قرأته من اليمين الإسرائيلي، مثل في قولك "إننا نُقر كإسرائيليين بأننا قد تجاهلنا (الفلسطينيين) لسنوات طويلة، وعاملناهم وكأننا لا نراهم"، وفي حديثك عن "مظاهر الظلم التي رافقت وجود الاحتلال"، وفي اعتبارك أن مسؤولية الوصول إلى طريق مسدود للسلام "لا تقع على عاتق الجانب الفلسطيني وحده، فالجانب الإسرائيلي يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية أيضا"، بما في ذلك مواصلة "بناء المستوطنات في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات أوسلو"، ولم يسبق أن قرأت نصا فلسطينيا يتحمل أي جزء من مسؤولية الشقاء الفلسطيني، إذ من وجهة النظر العربية، إسرائيل هي المشكلة ـ أولها، وأوسطها، وآخرها. أما العرب، فمظلومون دائما، وهو ما يمنع عنهم الملامة.

اسمح لي ثانيا أن أخبرك أني لست فلسطينيا، بل عراقيا لبنانيا. ومع أني أرى أن السلام مع إسرائيل شأن الفلسطينيين وحدهم، لا يمكنني إلا أن أدلي بدلوي حول صراع اختارني ولم أختره.

مشكلة السلام يا يوسي ليست في فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل في الوصول إلى سلام مع النفس أولا، عند الفلسطينيين كما الإسرائيليين

في أولى سني نشأتي، لم أكن أسمع بفلسطين. في بغداد، كنا نشتم في مدارسنا الخميني الدجّال. في بعلبك، كنا نرى العالم يتآمر على المسلمين الشيعة بإخفائه موسى الصدر. رئيس مصر الراحل جمال عبدالناصر كان سنيا، وكان له تمثالا في بعلبك، على مقربة من مخيم الجليل لللاجئين الفلسطينيين. تم تفجير التمثال. كان البعلبكيون يرددون أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم، وأن العرب (السنة) حاربوا ببنادق فاسدة في 1948.

لم تكن فلسطين قضية شيعية إلى أن صارت إيران إسلامية، وصرنا نقرأ تصريحات الخميني على الجدران، مثل "لو أدلى كل منكم بدلو ماء على إسرائيل لأغرقتها المياه". وفي صباح ما، كنت في طريقي إلى الصف عندما سمعت هدير المقاتلات الإسرائيلية، ثم رحت أشاهدها، برعب، تدكّ مخيم الجليل القريب من مدرستي، ومعه موقع شرطة (سيّار الدرك). ثم تحولت الغارات الإسرائيلية على بعلبك عادة أسبوعية، غالبا أيام الأربعاء، وكانت تستهدف ثكنة الشيخ عبدالله وفندق الخوّام، حيث كانت مقرّات "الحرس الثوري الإيراني"، و"إذاعة صوت المستضعفين" في النبي شيت.

هكذا، وجدت نفسي وسط حرب لم أخترها. وفي سني الشباب والجامعة، صار عدائي لإسرائيل مفروغا منه. أصلا شتم إسرائيل يصبح أحيانا النافذة الوحيدة للتعبير عن الرأي في الدول العربية التي يصعب فيها التعبير عن أي رأي آخر. ثم تغيرت.

شكّلت قمة بيروت العربية 2002 منعطفا في تفكيري. كنت أحد الصحفيين المعتمدين، ورأيت كيف تكون فلسطين مطية للسياسيين العرب والفلسطينيين. ذاك العام، قدم عاهل السعودية الراحل عبدالله (وكان ما يزال وليا للعهد) مبادرته للسلام المعروفة، أي قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية مقابل سلام عربي شامل مع إسرائيل. بدت لي المبادرة معقولة. 

لكن في فندق فينيسيا الذي كانت تنعقد فيه جلسات القمة، بان لي النفاق، إذ فيما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يستعد للتوجه للقمة عبر الأقمار الاصطناعية، من المقاطعة في رام الله حيث كان محاصرا، أوعز الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره اللبناني إميل لحود، رئيس الجلسة، بعدم السماح ببث كلمة عرفات. يمضي الأسد كل أيامه وهو يصرخ من أجل فلسطين، ثم عندما يهمّ الفلسطينيون لقول كلمتهم، يمنعهم الأسد. انسحب الوفد الفلسطيني، ولحقه رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري لاسترضائه وإعادته إلى الجلسة.

وفي كتابة نص المبادرة، أصرّ الأسد على إضافة فقرة تشترط عودة اللاجئين الفلسطينيين، لا إلى الدولة الفلسطينية، بل إلى إسرائيل نفسها. حتى الوفد الفلسطيني لم يطلب ذلك، لكن الأسد ونائب الرئيس العراقي عزّة الدوري أحرجا الفلسطينيين. لم تكن مبادرة السلام عن فلسطين، بل كانت وسيلة لزعماء عرب، كالأسد ولحود والدوري، لابتزاز الزعماء الآخرين.

في اليوم التالي، اصطحبت صحفيين أميركيين أرادوا لقاء لاجئين فلسطينيين في مخيم عين الحلوة، وهو أكثر بقعة تغرق في البؤس رأيتها في حياتي. بعد استعراضهم سندات ملكية ومفاتيح كبيرة على الطراز القديم، وبعد صراخ بعض الشعارات ثم إطفاء الكاميرات، جاءني فلسطيني متقدم في العمر. قلت له "ما القصة عمي؟". فأجابني "يا ابني، بنتي في ألمانيا، ربما يمكن لأصدقائك الأجانب مساعدتي في الانتقال للعيش معها". فاجأني الحاج الذي كان يصرخ للعودة للجليل ولكنه كان يسعى فعليا لحياة كريمة، حتى لو في ألمانيا. هنا تذكرت كتاب بنيامين نتانياهو (الذي لا تستهويني سياساته) "مكان تحت الشمس"، الذي لفت فيه إلى الخطاب المزدوج الذي كانت تمارسه السلطة الفلسطينية. بالإنكليزية تقول سلام وبالعربية تقول "عالقدس رايحين شهداء بالملايين". ومثل ذلك كان يفعل سياسيون إسرائيليون كثر.

مشكلة السلام يا يوسي ليست في فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل في الوصول إلى سلام مع النفس أولا، عند الفلسطينيين كما الإسرائيليين.

عزيزي يوسي. الكلام عن السلام طويل ومعقد، ولكني مثلك، أتمنى حصوله. من العرب غيري من دعاة السلام ومني، إليك يا يوسي وإلى طالبي السلام الإسرائيليين، كامل الاحترام

تقول الحكمة اليونانية "اعرف نفسك"، وهي حكمة تنطبق على طرفي السلام المفقود، إذ على الإسرائيليين أن يحسموا علانية شكل السلام النهائي الذي يتصورونه، بعدل، لا وفق موازين القوى، وكذلك على الفلسطينيين أن يحسموا هدفهم، وأن يظهروا قدرة أكبر على حكم أنفسهم حتى تصبح نعمهم نعم ولاءهم لا، بدلا من أن يوافق عرفات على سلام فيما تمضي "حماس" في تفجير حافلات الركاب الإسرائيلية.

بعد سنوات كثيرة من قمة بيروت، كنت أشارك في "مفاوضات صف ثاني" في سويسرا. سألت أفرام سنيه عن إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في وسط جولة مفاوضات مع الفلسطينيين، أجابني أن السبب سياسي داخلي. بدا لي أن المفاوضين الإسرائيليين يعتقدون أن إعلان بناء مستوطنات يخفف من النقمة شعبية ضد أي تنازلات قد يقدمونها للفلسطينيين.

المشكلة يا يوسي هي أنه عندما يتكلم أي من الطرفين عن السلام، فهما قلّما يتوجهان إلى بعضيهما البعض، بل يتوجه كل منهما إلى الداخل لديه، وهو ما يجعل السلام أداة سياسية، لا هدفا استراتيجيا.

عزيزي يوسي. الكلام عن السلام طويل ومعقد، ولكني مثلك، أتمنى حصوله. من العرب غيري من دعاة السلام ومني، إليك يا يوسي وإلى طالبي السلام الإسرائيليين، كامل الاحترام.

حسين عبدالحسين
حسين عبدالحسين
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