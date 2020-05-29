من زاوية أخرى

الإصلاح الديني وشبق العودة للماضي

عمران سلمان
29 مايو 2020
Palestinian Muslim women worshippers, distanced from each other due to the COVID-19 coronavirus pandemic, pray outside the…
فلسطينيات يصلين عند بوابة مغلقة لمسجد الأقصى

لا يمكن أن ينجح أي إصلاح أو نهضة أو تقدم في الفضاء الإسلامي من دون الفصل بين ما هو خاص وما هو عام عندما يتعلق الأمر بالشأن الديني. الخاص هو أن الدين/الإيمان الديني فردي بطبيعته وأن الفرد حر في اتخاذ أي دين أو عدم اتخاذه لدين معين. هذه حريته الشخصية وهي جزء من حريته كإنسان. بينما الشأن العام هو شأن يتعلق بالمجتمع ككل، وبهذه الصفة فهو لا يمكنه أن يتبنى أو ينحاز لدين أو أيديولوجية معينة.

الطريق إلى الفاشية

الخلط بين هذين الأمرين، وحيثما حدث، قاد على الدوام ويقود إلى نكبات وكوارث. لماذا؟ لأن الأديان والأيديولوجيات هي بطبيعتها مطلقة ومغلقة ونهائية. فكل شيء يبدأ عندها وينتهي معها. إذا تبناها الأفراد فهذه مشكلتهم وهي حريتهم في الأخير، لكن حين تتبناها الدول والمجتمعات والحركات، فهي تسير بها ومعها لا محالة نحو القمع والاستبداد والوحشية في الداخل، والسلوك الفاشي (أو الأقرب إلى الفاشية) في الخارج. هل نحتاج إلى أمثلة؟

إن الماضي وكل ماض، إنما هو فعل منته ولا يمكن استعادته من جديد

الأمثلة كثيرة بما يكفي لملأ مجلدات بأكملها. لنأخذ نموذج دولة تنظيم "داعش". ما هي الفكرة الأساسية التي كانت تحرك هذه الدولة أو التنظيم؟ سنجد أنها هي نفسها فكرة كل دين وكل أيديولوجية تحتل الفضاء العام. فهي الأعلى والأفضل والأحق بالوجود، وأتباعها هم خير الأتباع الذين أخرجوا للعالم. ما هو مصير من لا ينتمي إلى/ أو لا يوافق على/أو لا يتبع هذه الفكرة؟ هم ليسوا بشرا وإنما مثل الدواب والأنعام، بل أضل سبيلا، أي أنهم في المحصلة أدنى مرتبة من الحيوان نفسه. وإذا كان الحيوان يذبح فلماذا لا يكون مصير هؤلاء هو الذبح؟

العودة للأصل

ما هو النموذج الذي تتطلع إلى إقامته؟ هو نموذج ماضوي بحكم التسلسل المنطقي لهذه الفكرة. بمعنى أنه نموذج وجد في مرحلة تاريخية معينة، وكان عصره أزهى العصور وأكثرها عدلا وكمالا!

لماذا لا تسعى للأخذ من النماذج المعاصرة أو تبتكر نموذجا مغايرا؟ الإجابة هي لأن هذه النماذج كلها هي في مقام "البدعة"، إذ هي لا تشترك في الدين أو الأيديولوجيا، وهي ليست من إنتاج خير الأتباع الذي أخرجوا للعالم. فالعودة إلى الأصل هنا هو شرط لا غنى ولا تنازل عنه، لأنه يحفظ "للمقدس" أو من "يقوم مقامه"، حقه ومكانته من جهة، ويجنب الأتباع الانحدار نحو الدرك الأسفل، كي لا ينطبق عليهم ما ينطبق على "الدواب والأنعام".

الواقع أن العودة إلى الأصل أو إلى نقطة البداية (بداية ما) ليست حصرا على الدولة أو الجماعة الدينية، هي ملمح مشترك لكل أولئك الذين يتوقون أو يحنون بشكل مرضي نحو الماضي. إنه يشبه عجز الرضيع عن الفطام. وهو عجز يعمي هؤلاء عن التعامل مع الواقع من حولهم والذي يعيشون فيه.

أشباح الماضي

في عالمنا العربي يتساءل الكثيرون لماذا تأخرنا؟ والجواب هو كيف يتقدم من يسير إلى الخلف! إننا، من بين أمور أخرى، لم نكرس أي وقت للاهتمام بالحاضر. فقد كان الهم المقيم والطاغي دائما هو العودة إلى الماضي والبحث عن الماضي والصراع حول الماضي.. بالنسبة للعربي والمسلم كان دائما ثمة ماض ينبغي العودة إليه. فثمة دولة عربية واحدة كانت فيما مضى ويجب إقامتها من جديد. وثمة دولة إسلامية كانت في السابق ويجب العمل على إعادة بنائها، وكان ثمة خلافة إسلامية لا بد من إحيائها، وكان ثمة زمن جميل للصحابة والتابعين يجب التماهي معه.. إلخ.

إن السعي نحو الماضي أو محاولة العيش فيه يولد إهمال أكيد بالحاضر، وهو الزمن الوحيد الموجود، ويهدر الفرص لبناء أي شيء ذي قيمة

كل الجهد والطاقات والأفكار والأذهان، كانت ولا تزال مسخرة بشكل أو بآخر نحو استعادة الماضي أو محاولة العيش في ظلاله، بينما الحاضر يهمل ويضحى به على مذبح الأوهام والشعارات والخيالات.

وحين تسأل أين هو هذا الماضي، وهل له وجود أو مكان يمكن العودة إليه؟ يشيرون لك إلى بطون الكتب والقصص والأحاديث. من دون أن يدركوا أنه حتى هذه الكتب والأحاديث هي ليست الماضي نفسه، وإنما هي تفسيرات وآراء وتصورات بشرية للماضي.

الخسارة المؤكدة

بمعنى آخر، فإن الماضي وكل ماض، إنما هو فعل منته ولا يمكن استعادته من جديد. وحتى أولئك الذين أغرموا بالماضي حد الضياع، وحاولوا استعادته، اكتشفوا في اللحظة التي بدا لهم فيها بعض النجاح، أنهم إنما يستعيدون فهمهم هم للماضي وليس الماضي نفسه.

إن السعي نحو الماضي أو محاولة العيش فيه يولد إهمال أكيد بالحاضر، وهو الزمن الوحيد الموجود، ويهدر الفرص لبناء أي شيء ذي قيمة. كل الدول والجماعات البشرية التي حاولت استعادة ماضيها خسرت ما كان بحوزتها، بدءا من ألمانيا وإيطاليا خلال الحربين العالميتين، وحتى الفلسطينيين اليوم، بينما الدول التي وضعت حدا لهذا الشبق المرضي بالماضي، نجحت في التقدم وبناء مجتمعات حديثة مثل تركيا حينما تخلت عن الحقبة العثمانية، واليابان حينما تخلت عن ماضيها الإمبراطوي وغيرها. وفي الحالتين تم ذلك بالتوازي أيضا مع حل المشكلة الأكبر وهي الفصل ما بين الخاص والعام فيما يتعلق بالشأن الديني والاعتقادات عموما. من نافل القول إن باب العودة للماضي، في الحالتين الأخيرتين وفي الحالات عموما، يظل مفتوحا للأسف، لكن النتيجة لن تكون مختلفة كثيرا في كل مرة.

عمران سلمان
عمران سلمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

غاز شرق البحر الأبيض المتوسط يواجه تحديات تجارية وفنية وسياسية

سايمون هندرسون
28 مايو 2020
A view of the platform of the Leviathan natural gas field in the Mediterranean Sea is pictured from the Israeli northern…

حين أضاءت شعلة عملاقة سماء الليل قبالة ساحل إسرائيل في 23 مايو، كان ذلك بمثابة تذكير بثروات البلاد من الغاز الطبيعي ومخاوفها البيئية المستمرة. فقد تمّ إشعال فائض الغاز من منصة معالجة على عمق ستة أميال من الشاطئ فيما وصفته الحكومة بـ "إغلاق طارئ". 

وفي غضون ساعات قليلة تم استئناف الإنتاج من حقل "ليفياثان" ـ الواقع عميقا تحت قاع البحر على بعد خمسة وسبعين ميلا غربا ـ الذي يزوّد المنصة بالغاز؛ وفي وقت لاحق تمّ تفسير الحادثة على أنها إنذار كاذب ناجم عن فشل في كاشف الغاز.

وكانت هذه هي المرة الثانية الذي توجّب فيها إشعال الغاز لفترة وجيزة في المنصة منذ أن باشرت عملياتها في نهاية عام 2019 ـ على ما يبدو إجراء عادي في مرافق بدء التشغيل. (ولم تُشاهد مثل هذه الحوادث الجلية الواضحة في منشأة "تمار" العاملة منذ وقت طويل على بعد ثلاثة عشر ميلا من ساحل "أشكلون" ["عسقلان"] جنوبا، ويعود السبب في ذلك إلى تصميمها فقط، إذ أن إشعال الغاز الفائض قد يؤدي إلى إذابة المنصة). وكان حقل "ليفياثان" قد بدأ بضخ الغاز في الشبكة الإسرائيلية في يناير هذا العام. ويُلبّي غاز "تمار" أساسا الطلب المحلي، لذلك يتم إرسال الإمدادات من الحقل الأحدث والأكبر عبر الشبكة وإلى مصر والأردن.

تقع أفضل الاحتمالات قبالة سواحل مصر، التي يقل إجمالي احتياطاتها من النفط والغاز عن احتياطات إسرائيل

وفي الوقت الحالي، تستخدم مصر الغاز من حقل "ليفياثان" لتلبية حاجات السوق المحلي حصرا. وتأمل كل من القاهرة والقدس في أن يتم تصدير الأحجام المستقبلية للغاز إلى الأسواق الخارجية الأخرى عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لكن هذه الخطط معلقة لأن بيع الغاز بهذا الشكل غير قابل للتطبيق في ظل الأسعار الدولية الحالية. كما يعود السبب في التوقف المؤقت في خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل "ليفياثان"، الذي تديره شركة "نوبل إنرجي" من ولاية هيوستن الأميركية، إلى انخفاض الأسعار. ويبدو أن أي محاولة لاستخراج النفط من المكامن الموجودة تحت الطبقات الجوفية الحاملة للغاز هي مجرد وهم في الوقت الحالي.

وفي ظل الظروف الراهنة، يعتبر الأردن العميل الرئيسي، حيث يستخدم الغاز الإسرائيلي لتشغيل شبكته لتوليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن هذا العقد والترتيب الأصغر لإرسال غاز "تمار" إلى المنشآت الصناعية الأردنية في البحر الميت قد يتعرضان لخطر [توقف التنفيذ] بسبب التطورات السياسية القادمة. فقد أعلنت إسرائيل أن خطوات ضم الأراضي المحتملة في الضفة الغربية قد تبدأ في يوليو المقبل، الأمر الذي أثار تحذيرات شديدة من قبل الملك عبد الله.

وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ككل، لم تؤد عمليات الاستكشاف الأولية للغاز التي تتزعمها فرنسا قبالة سواحل بيروت في وقت سابق من هذا العام سوى إلى إنتاج آثار للموارد الهيدروكربونية، في حين قد يتمّ إرجاء أي تنقيب مستقبلي في منطقة أقرب إلى الخط الملاحي المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل إلى أجل غير مسمى. 

ومن الناحية النظرية، تتمتع هذه المنطقة باحتمالات جيدة نسبيا للاكتشافات نظرا لقربها من حقلي "تمار" و "ليفياثان". ومع ذلك، تقع أفضل الاحتمالات قبالة سواحل مصر، التي يقل إجمالي احتياطاتها من النفط والغاز عن احتياطات إسرائيل (إلا أن احتياطات كلا الدولتين لا تزال ضئيلة مقارنة باحتياطات دول الخليج العربي).

وتضاءلت جاذبية مصر لشركات الطاقة الأجنبية في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب المحلي، إلا أن هذا الوضع يجب أن يتحسن خلال الصيف بسبب الحاجة الشديدة إلى أجهزة تكييف الهواء والمراوح.

وعبر البحر، لا يزال على تركيا العثور على الغاز في المناطق البحرية التي تطالب بها على الرغم من تعريفها الواسع لمدى امتدادها. وفي محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، أفادت بعض التقارير أن القراءات التركية قالت إنهما وافقا على "مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط". وانصب تركيزهما الرئيسي في هذا الصدد على ليبيا، حيث تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ووافقت على حدود بحرية متبادلة بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد.

يُعتبر تطوير موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط لما فيه من المصلحة المتبادلة لبعض دول المنطقة على الأقل قصة نجاح سياسي

وفي الواقع، أضاف النزاع الليبي بُعدا آخر لثلاث منافسات شرق أوسطية متعددة الأوجه: مصر ضد تركيا، اليونان/قبرص في مواجهة تركيا، وإسرائيل ضد لبنان. ويبدو أن العديد من النزاعات المعنية مستعصية على الحل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة استحالة حلها.

على سبيل المثال، في الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بصداقتها مع اليونان وقبرص، إلا أنها لا تزال تحافظ على علاقات تجارية كبيرة مع تركيا، على الرغم من جو عام من التوتر السياسي بين البلدين. وتجلت إحدى الإشارات على الرغبة المتبادلة لأنقرة والقدس في الحفاظ على علاقات عمل بينهما الأسبوع الماضي، عندما غادرت طائرة شحن تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية إلى إسطنبول لحمل معدات خاصة بفيروس كورونا لتسليمها إلى الولايات المتحدة. 

وكانت شركة الطيران الإسرائيلية قد أوقفت رحلاتها إلى تركيا في السنوات الأخيرة بسبب خلاف حول الترتيبات الأمنية، على الرغم من استمرار رحلات [شركات الطيران] التركية من إسرائيل وإليها (على الأقل إلى حين [بدء] إجراءات الإغلاق الأخيرة المتعلقة بانتشار الوباء).

وبشكل عام، يُعتبر تطوير موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط لما فيه من المصلحة المتبادلة لبعض دول المنطقة على الأقل قصة نجاح سياسي ـ تلك التي تُعزى إلى حد كبير إلى الدبلوماسية الأميركية. يجب استمرار الانخراط الأميركي إذا كان هناك رغبة في التغلب على الصعوبات الحالية واستفادة المزيد من الدول [من الوضع القائم].

المصدر: منتدى فكرة

سايمون هندرسون
سايمون هندرسون
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).