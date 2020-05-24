من زاوية أخرى

الثورة والسلطة في لبنان خطان متوازيان برعاية المرشد

منى فياض
24 مايو 2020
Lebanese artist Lea Bou Habib works on a mural , on behalf of the NGO Art of Change, depicting the Lebanese parliament in a…
الفنانة ليا بو حبيب ترسم جدارية لمجلس النواب اللبناني في مكب للنفايات في بيروت

أحد دوافع نزولي إلى ساحة الشهداء في الأول من مايو، عدا رغبتي بالمشاركة مع ثوار 17 أكتوبر، الاستمتاع بالشمس، كما بالنسمة التي تداعبك تحت فيء شجرة وارفة فيخيل إليك أنك عدت إلى زمن هانئ بعيد مضى.

تطل ساحة الشهداء مجردة من خيمها ورموزها. فلقد انتهزت السلطات الهدية السماوية المتمثلة بفيروس كورونا للانقضاض على الخيم وحرقها.

بدا طائر الفينيق عاريا وحيدا إلى جانب قبضة الثورة العزلاء.

مجموعات صغيرة متفرقة توزعت نواحي الساحة. تحلق البعض حول شاحنة صغيرة تطلق العنان لأغنية مصرية فرحة جعلت السيدة الكهلة النحيلة غجرية الملابس، مع خصلاتها المصبوغة على عجل والمنفلتة من تحت غطاء رأسها، تتمايل بحركات إيقاعية منسجمة. انقطعت الموسيقى فتوقفت. البعض الآخر تجمع حول مكبر صوت يبث أغاني الثورة، ما أن يضعها حتى تطغى عليها أغنية لبنانية تقليدية، ثم تصمت الأغنيتان معا.

وقف البعض على ظهر شاحنة يدعو إلى التجمع على إسفلت الطريق لقطعها على السيارات النادرة المارة. نظر إليهم الجالسون على الدرج يتأملونهم بتراخ وصمت.

بدا احتفال الساحة متعبا بيوم العمال وحائرا كأنه ينتظر ساعة فرج.

عندما عدت وجدت مظاهرة في الحمرا مع شعارات يسارية. سرت الأخبار عن تجمعات متفرقة على جسر الرينغ وفي مناطق أخرى. كأن توزعها يوقع وثيقة تعددها واستقطاباتها واختلاف أجنداتها. أكبر تظاهرة كانت في كفرمان في النبطية. عيد العمال هناك بخير!

المطلوب القضاء على لبنان واللبنانيين من أجل تنفيذ أجندته: إنقاذ إيران والأسد

تتعدد المجموعات الثورية على الشبكة كما هي على الأرض. تتكاثر يوميا، عشرات تتكون وأخرى يعاد تكوينها لتنقيتها من "مندسي" أحزاب السلطة وأجهزتها. تشهد صفحاتها نقاشات حامية واختلاف في الرأي. وهذا طبيعي وصحي، سوى أن ندرة منها يذهب نحو الابتذال. يجنح النقاش أحيانا صوب تبادل الاتهامات وبعضها يصل حد التخوين.

تجري نقاشات حول ما يجب أن يكون عليه شكل النضال. كما تطرح أسئلة حول جدوى سلميته. يبحثون في توحيد الصفوف والمطالب وأولويات التحرك. كما في الجوامع المشتركة وصولا إلى إيجاد قيادة موحدة. مع ذلك لا يريدون، ولا يتفقون على أحد كي ينطق باسمهم. كيف ستوجد هذه القيادة؟ هنا تكمن المعضلة.

يقدم البعض من حين إلى آخر برامج عمل مع اقتراح: إذا لم نتوحد على قيادة، ليكن برنامجنا قائدنا، لنتوحد على برنامج. تحتوي معظم البرامج المطالب المرفوعة زمن الثورة. بدءا من المطالب المعيشية إلى ملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب والأملاك البحرية واستقلالية القضاء والمواطنية ونبذ الطائفية والدولة المدنية والمحاسبة.. ويرسو الخلاف على الموقف من "حزب الله".

يتحرك الثوار يوميا على الأرض، بانتظار انتهاء زمن كورونا لاستعادة الثورة زخمها. في هذه الأثناء فقدت أغلبية المواطنين لقمة عيشهم بسبب الانهيار وينهمكون في تأمينها. وهناك بعض الفئات التي انكفأت طائفيا ومناطقيا، مغيّبة الخطاب الوطني. هناك أيضا الحوادث الأمنية التي تبرز في مناطق مختلفة فترصد عودة الاستقواء الميليشياوي مع بعض الحساسيات الطائفية المهددة للأمن. ناهيك عن المظلومية السنية المتفاقمة.

الجديد مؤخرا تكاثر المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتوجه بالاتهام المباشر لـ"حزب الله" وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع.

ومن أسباب تصاعد الانتقادات، افتضاح حجم التهريب للمواد المدعومة من الخزينة والعبء الثقيل الذي ترميه على اقتصاد البلاد بحماية الحزب. فالمبلغ الذي تريده الحكومة من صندوق النقد يعادل قيمة الأموال والمواد المهربة علنا عبر الحدود. فيما توسعت خطوط "السيد" (الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله) الحمراء، من حماية منظومة الفساد الحاكمة إلى منع إقفال الحدود.

ولتأكيد جديته في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ما يعني تدويل الحدود، هددنا بشكل مبطن بالحرب. واعترف أن حرب 2006 كانت لمنع قطع طريق طهران ـ دمشق ـ بيروت! يعني ليس لتحرير الأسرى ولا من يحزنون. المطلوب القضاء على لبنان واللبنانيين من أجل تنفيذ أجندته: إنقاذ إيران والأسد.

فإذا كان صحيحا أن التهريب التقليدي ليس جديدا ويحصل في جميع البلدان، لكنه في لبنان حركة نقل منظمة وعلنية برعاية سورية بالتعاون مع الحزب. إيقاف الجريمة المنظّمة لا يتطلب مباحثات أو اتفاقيات. إن ضبط الحدود هي أحد المهام الأساسية المكلف بها الجيش اللبناني.

الفضائح المتتالية، في ملفات النفط خصوصا، كشفت حجم الفساد الذي غرقت فيه المنظومة الحاكمة بالشراكة مع النظام السوري. نصرالله يفرض الآن على اللبنانيين الإبقاء على خطوط الإمداد هذه. فهل تجرؤ "حكومة التكنوقراط المستقلين" على تنفيذ القرارات الدولية وإغلاق الحدود لحمايتنا؟ والجواب يبدو بالنفي.

تبدو إنجازات حسان دياب أشبه بانتصارات نصرالله ومحوره. نصرالله الذي صادر البلد كله، بأمنه واقتصاده وسياسته الخارجية، يريدنا جميعا أن نصبح على صورته ومثاله

فهل المطلوب من صندوق النقد والمجتمع الدولي تمويل قربة مثقوبة خارج شرعيته؟

كل ذلك عجّل بتوضيح الصورة، فتزايدت الاتجاهات التي تعطي الأولوية للخطاب السياسي والسيادي. بعدما كانت تطغى المطالب المعيشية ومقولة: لنترك السلاح اليوم كي لا نتسبب بالانقسامات.

يتجرأ الناس اليوم الحديث عن "حزب الله" سواء في البيئة الشيعية أو من قبل بعض العونيين، ربما من باب الابتزاز لاستكمال صفقات الكهرباء. لكن ربما يبدو الحزب كعبء على جمهورهم مع وعي عجزهم عن التملص منه. من هنا نغمة الفيدراليات.

كل ذلك يولد دينامية عالية. ويدفع بالأمور على مستوى المجموعات الثورية نحو مزيد من الفرز بينهم: من هو مع الخطاب السيادي والمطالبة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق الدستور ونزع سلاح "حزب الله"، ومن ضده.

تذهب بعض التقديرات إلى أن غالبية من المجموعات الثورية صارت ترى أن هذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة. هناك في الجهة المقابلة مجموعات تتراوح بين يسارية وشيوعية لا تزال مرتبطة بأهل السلطة وأجهزتها. وسياستها تعتبر أن "حزب الله" خط أحمر وممنوع التطرق للسلاح لأنه خيانة. وهناك قلة لسان حالها: يا خيي شو بدنا بهالقصة خلينا بالأمور الحياتية والبيئية والزبالة، لأن موضوع "حزب الله" موضوع نزاع داخلي وأكبر منا. هؤلاء مجتمعون قد يشكلون أقل من نصف المحتجين النشطين.

في المقلب الآخر، الذي عبرت عنه أفضل تعبير زوجة رئيس الحكومة عندما تبرعت بحل معضلة البطالة في لبنان مقترحة تشغيل خريجي الجامعات، مع احترامها التقاليد البطريركية: الفتيات لخدمة المنازل والفتيان عمال لمحطات بنزين ونواطير في البنايات.

وثارت عاصفة من التعليقات شغلت شبكات التواصل لعدة أيام. وجرى تبادل الاتهامات بالعنصرية فيما تجند البعض للتملق للسيدة، التي لا صفة رسمية لها سوى أنها زوجة رئيس الحكومة.

لكن المشكلة ليست في اعتبار البعض العمل المنزلي إهانة ولا في العنصرية ولا في الاستكبار. كما لا شك أن العمالة الاجنبية الفائضة تنهك الاقتصاد.

المشكلة في أن زوجة رئيس الوزراء انتدبت نفسها لاقتراح هذا الحل لإنقاذنا من الانهيار الاقتصادي ومن انسداد الأفق أمام الشباب، سواء كانوا من خريجي الجامعات أو المعاهد أو حتى عمالا ومياومين ومهما كانت صفتهم.

والسؤال: هل تتوفر المواد الأولية للدواء الذي تصفه؟

لنفترض جدلا أن آلاف الفتيات الجامعيات قبلن العمل في البيوت، هل سيجدن من يستخدمهن؟ في وقت انهارت فيه الطبقة الوسطى وضاعت ودائعها وصارت تشحذ ما يفي حاجاتها اليومية وأحيانا تعجز عن ذلك؟

هل لدينا محطات بنزين تكفي لتشغيل الـ 50 % من العاطلين الشبان عن العمل؟ هل المطاعم المقفرة ستعلن عن حاجتها إلى أيدي عاملة؟ عدا عن أنها كانت أصلا تستخدم الطلاب والطالبات؟

هذه الحلول ليست سوى رجع صدى لإلحاح نصرالله علينا بالالتحاق بما يسمّى "المحور المشرقي"

هل تعي "ماري انطوانيت" لبنان أن ما نعانيه من كساد وإفلاس وانهيار اقتصادي لم يظهر مداه بعد، وأن الجوع هو ما يعدنا به زوجها؟

وعلى نفس النهج ستحل المشكلة الزراعية. هبط علينا فيديو يدعونا لزراعة "البلكون" والأسطح لتأمين احتياجاتنا الغذائية ونحل مشكلة الاقتصاد. لا شك أنها موضة عالمية لتأمين منتج "أورغانيك". لكن ليس لسد الحاجات الغذائية للبلد

هذه الحلول ليست سوى رجع صدى لإلحاح نصرالله علينا بالالتحاق بما يسمّى "المحور المشرقي"، أي سوريا والعراق اللذان سينقذان اقتصادنا المنهار رغم إفلاسهما. وهذا بالطبع تحت قيادة الأخ الأكبر في طهران وصولا الى الصين. متجاهلاً ان هذه الأخيرة تقيم أفضل وأوسع تعاون تجاري وتقني مع اسرائيل بقيمة 25 مليارا من الدولارات!!

في هذا الوقت يزيد في معاناة طلابنا وتقصيرهم على الصعيد التربوي، تضافر الأزمة الاقتصادية مع تبعات كورونا اضافة الى الأداء الإداري المرتبك، بحيث لم يعد مصير عامهم الدراسي الحالي فقط مهدداً، بل المستوى التعليمي في لبنان بأكمله.
 لكن هذا لا يمنع رئيس الحكومة من تعداد إنجازاته المظفرة، رغم انها لم تنقذ سفينته المثقوبة والآيلة الى الغرق!! كما ان هذه "الانجازات" لم تمنعه من تبشيرنا – في الصحافة الاجنبية- بالمجاعة!!

تبدو إنجازات حسان دياب أشبه بانتصارات نصرالله ومحوره. نصرالله الذي صادر البلد كله، بأمنه واقتصاده وسياسته الخارجية، يريدنا جميعا أن نصبح على صورته ومثاله... لقد نجح حتى الآن في جعل الحكومة نسخة كاريكاتورية عن حكومة مرشده الأعلى.

منى فياض
منى فياض
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من زاوية أخرى

هل يعتبر أدب السجون واقعيا؟

رياض عصمت
24 مايو 2020
Syrian Army police photographer defector known as "Caesar"(C-blue jacket) waits to brief the House Foreign Affairs Committee on…

من المحرر: توفي الدكتور رياض عصمت بعد إصابته بفيروس كورونا في 14 مايو ٢٠٢٠. وبعد وفاته تبين لعائلته أن الدكتور سبق أن كتب عددا من المقالات التي لم تنشر بعد، لذلك قرر موقع الحرة نشر هذه المقالات تباعا.

يقول هاملت في المسرحية التراجيدية التي تحمل اسمه: "ليس هناك أمرٌ جيد أو سيء، لكن تفكيرنا ما يجعله كذلك. بالنسبة لي الدنمارك سجن". يلخص شكسبير في هذه الجملة الشعرية البليغة من مسرحيته "هاملت" كيف يمكن للإنسان وهو حر طليق أن يشعر أن الوطن أصبح سجنا. 

الحرية، تلك الكلمة السامية والهدف المنشود للمجتمعات الديمقراطية، أصبحت غائبة في ظل الحكم الديكتاتوري للملك كلوديوس. هذا ما يشعر به الأمير هاملت، قبل أن يسمع من شبح والده الراحل أنه لم يمت موتا طبيعيا، بل قضى اغتيالا على يد أخيه كلوديوس (عم هاملت) الذي صب السم في أذنه وهو نائم في الحديقة، وتزوج من أرملته غرترود (والدة هاملت) ليعتلي عرشه دون حق، ويعيث فسادا في الدنمارك، محاولا قتل هاملت بشتى الطرق. 

"الدنمارك سجن" عبارة كثيرا ما ترددت على خشبات المسارح بمختلف اللغات في شرق الدنيا وغربها كصرخة منذرة بتلاشي حرية التعبير في بلدان عديدة تحت وطأة أنظمة مستبدة تقمع الأصوات المعارضة وتزج بها في السجون، بحيث أصبحت الأوطان زنزانات للأرواح المتمردة.

ساد في الربع الأخير من القرن العشرين في العالم العربي ما أطلق عليه "أدب السجون". بغض النظر عن تعرض أصحاب القلم الذين أبدعوا روايات وقصصا ومسرحيات تنضوي تحت صنف أدب السجون إلى تجربة السجن، أم كون وصفهم لها عملا من أعمال المخيلة، فإن صور ما يجري في زنزانات المعتقلات وسراديب السجون السياسية من استجوابات يصحبها تعذيب شديد وامتهان للكرامة الإنسانية كانت صورا تستقطب اهتمام عموم القراء، فيصدقونها بغض النظر عن حقيقتها. هكذا هو الأدب البارع: مصداقية في القص، ومهارة في الإقناع. المهم هو تصدي أولئك الكتاب على اختلاف مواقفهم السياسية ومدارسهم الأدبية في إدانة الاعتقال التعسفي وطرائق استنطاق الموقوفين.

تناولت رواية مصطفى خليفة "القوقعة" بالتفاصيل الدقيقة حياة السجن في تدمر، ونالت شهرة عريضة، وجرى تداولها سرا بعد أن منعتها الرقابة من التداول في المكتبات العامة.

فاجأ نجيب محفوظ، حائز جائزة نوبل العربي الوحيد، قراءه الشغوفين برواياته الواقعية والتاريخية وقصصه ومسرحياته القصيرة التجريبية بروايات قصيرة تناولت بصورة مباشرة موضوع الاضطهاد السياسي، من أشهرها "الكرنك"، رغم أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي قارب فيها محفوظ موضوع الاضطهاد السياسي، فهناك روايات سابقة ولاحقة عن عهود الماضي أو الحاضر ألمح فيها إلى موضوع السجن الاعتباطي والوشاية والمخبرين، مثل "ثرثرة فوق النيل"، "ميرامار" و"أمام العرش". 

كما نذكر بين الأعمال الرائدة رواية قصيرة (أو قصة طويلةnovelette ) بعنوان "تلك الرائحة" من تأليف الأديب المصري صنع الله إبراهيم. ورغم أن القصة تبدأ وبطلها خارج من السجن، إلا أن تجربة السجن تسكنه، تخيفه، تجعله يتوجس خوفا من مراقبة المخبرين، ويشتم رائحة كريهة تنبعث من لا مكان في شوارع القاهرة. 

تلا الكاتب عمله ذاك برواية قصيرة أخرى أشد إحكاما وجرأة بعنوان "اللجنة". هنا، يخضع البطل لسلسلة من المواقف العبثية اللامعقولة من الاضطهاد تذكرنا بفرانز كافكا وروايته الشهيرة "المحاكمة". 

بدوره، تصدى الأديب جمال الغيطاني لاضطهاد المخابرات، إنما من خلال الإسقاط التاريخي الذي برع فيه، مقنعا القارئ أنه استحوذ على وثائق صفراء حقيقية في حين أنه يؤلف من بنات الخيال. أشهر روايات الغيطاني الرائدة "الزيني بركات"، التي تتصدى للبصاصين في نظام شمولي مبكر. 

في المسرح المصري بوجه خاص، لمعت أصوات مؤلفين عالجوا ظاهرة القمع البوليسي، مثل محمود دياب، علي سالم، ميخائيل رومان، صلاح عبد الصبور، سعد الدين وهبة، لينين الرملي، بل حتى رائد المسرح العربي توفيق الحكيم قارب ذلك الموضوع بصورة رمزية في مسرحيتيه العبثيتين "يا طالع الشجرة" و"مصير صرصار". 

بدورها، كتبت الأديبة والمفكرة نوال السعداوي مسرحية واقعية عن سجن النساء أسمتها "اثنى عشرة امرأة في زنزانة" وكتابا غير أدبي non-fiction بعنوان "مذكرات في سجن النساء".  

على مستوى روائي أكثر غنى في الخيال والتعبير، كتب الروائي عبد الرحمن منيف (الأديب السعودي الذي قضى حياته مهاجرا بين بغداد ودمشق ومدن أخرى) روايته الشهيرة "شرق المتوسط"، التي تعتبر مثالا متكاملا لأدب السجون. 

هناك رواية عراقية شهيرة للأديب فاضل العزاوي بعنوان "القلعة الخامسة"، تعتبر نموذجا لأدب السجون، حيث يتغير متهم بريء في السجن إلى مناضل سياسي، وهي الرواية التي حولها صنع الله إبراهيم إلى سيناريو، كتبت له الحوار، وأخرجه بلال الصابوني في عام 1979. 

في حقبة السبعينيات، كتب السوري نبيل سليمان روايته "السجن"، وكتب خالد خليفة عدة روايات تدور حول الاضطهاد السياسي مثل "مديح الكراهية" التي فازت بجائزة إندبندنت العالمية، بينما تناولت رواية زميله الآخر مصطفى خليفة "القوقعة" بالتفاصيل الدقيقة حياة السجن في تدمر، ونالت شهرة عريضة، وجرى تداولها سرا بعد أن منعتها الرقابة من التداول في المكتبات العامة. 

كما كتب السوري خيري الذهبي رواية تعرضت للمنع بعنوان "هشام" أو "الدوران في المكان"، وهي ثالث أجزاء ثلاثيته بعد "حسيبة" و"فياض". بدوره، لم يوفر الروائي السوري المتميز فواز حداد جهدا في التطرق عبر أكثر من رواية تاريخية أو معاصرة إلى الموضوعات الساخنة، خاصة في روايتيه "السوريون الأعداء" و"الشاعر وجامع الهوامش". 

هناك رواية عراقية شهيرة للأديب فاضل العزاوي بعنوان "القلعة الخامسة"، تعتبر نموذجا لأدب السجون، حيث يتغير متهم بريء في السجن إلى مناضل سياسي

بدورها، كتبت الروائية المعروفة سمر يزبك رواية مثيرة تتضمن لمحات فريدة من أدب السجون بعنوان "لها مرايا"، إذ تناولت في عملها علاقة ممثلة سبق أن تعرضت لتجربة السجن مع ضابط أمن. ترجمت أعمال عدد من الأدباء المصريين والسوريين إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية، وحظيت باهتمام من متابعي آداب الشرق الأوسط.

هناك عدة أفلام مصرية تناولت موضوع الاعتقال والسجن والاستجواب تحت وطأة التعذيب، نذكر منها "العصفور" (1972)، سيناريو لطفي الخولي بالمشاركة مع مخرجه يوسف شاهين، وبطولة محسنة توفيق. نذكر أيضا "الكرنك" (1975) عن رواية نجيب محفوظ، التي حولت إلى فيلم سينمائي كتب السيناريو له ممدوح الليثي وأخرجه علي بدرخان ولعبت بطولته النجمة سعاد حسني، والنجم كمال الشناوي شخصية مشابهة لشخصية صلاح نصر، الرجل المرعب الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات في عهد جمال عبد الناصر. كما نذكر "زوجة رجل مهم" (1988)، سيناريو رؤوف توفيق، إخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين، "زائر الفجر (1973)، سيناريو رفيق الصبان مع مخرجه ممدوح شكري، وبطولة ماجدة الخطيب.

في الختام، أذكر أنني سألت ذات مرة شخصا قضى بين سجني تدمر وصيدنايا قرابة عشرين سنة عن رأيه في مدى مصداقية وصف حياة المعتقل في رواية مصطفى خليفة "القوقعة"، فضحك وقال لي: "تسألني عن واقعيتها؟ هي قطرة من بحر. لو كنت كاتبا روائيا، لألفت عما مررت به مئة قوقعة".

رياض عصمت
رياض عصمت
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