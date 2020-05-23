من زاوية أخرى

الأسد.. بضاعة موسكو الكاسدة

مصطفى فحص
23 مايو 2020
A man watches the Facebook video of Syrian businessman Rami Makhlouf on his mobile in Syria's capital Damascus, on May 11, 2020…
سوء التقدير الروسي في زعزعة موقع الأسد والتراجع عنه فجأة، أظهر تخبط موسكو في كيفية التعامل مع أزمة رامي مخلوف وابن عمته

ثمانية أيام تفصل سوريا عن دخول قانون العقوبات الأميركي "قيصر" حيّز التطبيق. العملة السورية في انخفاض متسمر أمام الدولار، حيث وصلت إلى سعر قياسي لم تصله في ذروة الصراع والحرب على ثورة الشعب السوري. ثمانية أيام والرئة اللبنانية المتوقعة لدعم صمود النظام أمام القيصر الأميركي، تعاني من مخاطر انهيار شامل وعقوبات دولية قد تؤثر على استقرار البلدين أو النظامين.

تداعيات القيصر الأميركي على ما تصفه موسكو إنجازات القيصر الروسي منذ 15 يوليو 2015 إلى الآن باتت تهدد بعودة الاحتدام الإقليمي والدولي حول سوريا، خصوصا بعدما فشلت العروض الروسية باستدراج تسوية على رأس النظام، حيث لم يتعد الانشغال الروسي بمستقبل الأسد اهتمام بعض مراكز الدراسات والصحف العالمية المهتمة بالشأن السوري دون اهتمام واضح من صناع القرار في البيت الابيض أو في بعض العواصم العالمية المؤثرة في الأزمة السورية.

تغامر إيران بمدخرات شعبها، وتتهم باقتطاع جزء من أموال العراق وتعرض لبنان لمخاطر أزمة معيشية تهدد سكانه بالمجاعة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام

على ما يبدو أن إخفاق الروس في مشروع المبادلة أو التسوية على رأس النظام أو على شكل النظام، دفع الكرملين إلى إعادة خلط الأوراق من جديد والاستعداد إلى ما هو أصعب، نتيجة عوامل سورية داخلية كشفت سطحية القراءة الروسية لتركيبة النظام السياسية الاجتماعية والدينية، وفشل الروس، الذين ركزوا على بناء قوة عسكرية موالية في استيعاب هذه التناقضات واستثمارها.

إذ على الرغم من إشارات الامتعاض العديدة التي خرجت من البيت العلوي بسبب محاولات طهران الدخول إلى النسيج الاجتماعي والديني للعلويين، ودفاعهم عن تقاليدهم بوجه هجمة الاستبصار التي قادتها مؤسسات عقائدية إيرانية في المدن والقرى العلوية، فشلت موسكو في استغلال فرصة تعزيز حضورها غير العسكري والأمني داخل بيئة النظام الطائفية تحت ذريعة الحفاظ على خصوصيات المكونات الدينية والعرقية السورية.

سوء التقدير الروسي في زعزعة موقع الأسد والتراجع عنه فجأة، أظهر تخبط موسكو في كيفية التعامل مع أزمة رامي مخلوف وابن عمته، وهي أزمة ستترك أثرها على ما يمكن تسميته بتماسك الجبهة الداخلية. فهذا الخلاف هو أول تناقض حاد يخرج إلى العلن، ليس فقط داخل الطائفة العلوية بل داخل العائلة الحاكمة، الأمر الذي قد يمهد مستقبلا إلى صراع علوي ـ علوي على السلطة والنفوذ خصوصا المالي والاقتصادي في ظل ظروف صعبة تمر بها دولة النظام، نتيجة تأخر التسوية المرتبطة بإعادة الإعمار، وشح المساعدات الإيرانية والروسية و"العراقية"، وما بينهما جائحة كورنا وعقوبات قيصر.

المحور المتمسك بالأسد حقق نقاطا استراتيجية، لكن صدمة هذا الطرف بالطرف الآخر الذي لم يعد يجد بالأسد قيمة ليفاوض عليه

هذا ما كتبه الخبيران الروسيان أنطون مارداسوف وكيريل سيمينوف في مقال بعنوان "روسيا من دون الأسد" نشر في 15 مايو في موقع "Riddle"، استعرضا فيه السجال الذي أثاره رامي مخلوف إضافة إلى الهجمات الإعلامية التي نفذها طباخ الكرملين ضد الأسد، التي اعتبراها مجرد تناقض مصالح بين يفغيني بريغوجين والنظام السوري، حسب ما نقله الخبير في الشؤون الروسية الدكتور بسام المقداد. لكن الملفت في المقال المشترك اعترافهما بأن "روسيا، وخلال السنوات التي انقضت على انخراطها في العملية العسكرية، قد عجزت عن مأسسة وجودها في سوريا، إذ عجزت عن إيجاد قوى مخلصة لها كليا ولوبي سياسي مؤثر يمكن لموسكو أن تستند إليه، وهي تدفع دمشق نحو هذه الخطوات أو تلك".

وفي الوقت الذي تغامر إيران بمدخرات شعبها، وتتهم باقتطاع جزء من أموال العراق وتعرض لبنان لمخاطر أزمة معيشية تهدد سكانه لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى بالمجاعة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام واستقرار منظومته الرئاسية، ترتكب موسكو خطيئة قد تدفع بيئة النظام الطائفية إلى مراجعة حساباتها، حيث من الصعب بالنسبة لها الفصل ما بين "الدولة" النظام وأسرة الأسد، وذلك ضمن اعتبارات تاريخية، أرسى دعائمها الأب المؤسس للنظام الذي قام مبكرا بإقصاء الوجوه العلوية المنافسة وقضى على كافة مراكز القوة العلوية داخل مؤسسات الدولة وحصر ولاءها في عائلة الأسد، ما أدى إلى نشوء علاقة زبائنية ومصالح مكّنت آل الأسد من وضع اليد على الطائفة والدولة.

من الممكن القول إن المحور المتمسك بالأسد قد حقق نقاطا استراتيجية مقابل الأطراف التي حاولت المساومة، لكن صدمة هذا الطرف ليس قوة الأسد أو إمكانية الأطراف المتمسكة ببقائه بل بالطرف الآخر الذي لم يعد يجد بالأسد قيمة ليفاوض عليه.

مصطفى فحص
مصطفى فحص
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

في مديح العجوز

كوليت بهنا
23 مايو 2020
Young women clink bottles of beer as they share an aperitif drink by the Colosseum monument in Rome on May 21, 2020, while the…
شاباتان أمام المدرج الروماني (كولوسيوم) في روما

حين يأتي ذكر اسم أوروبا، وبشكل خاص خلال الأشهر الفائتة من انتشار جائحة كورونا، سواء جاء هذا الذكر ضمن حديث عابر مع أحد ضيوف البرامج للتعليق على حدث ما، أو ورد ضمن صياغة بعض التقارير الإعلامية بأنواعها، أو ضمن منشورات وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، يترافق ذكر اسم أوروبا بشكل مستمر بوصفها بالقارة العجوز، وكأن هذا الوصف، بات لازمة لا بد من ذكرها في كل مرة، أو بالأصح لقبا، التصق بها كوشم أبدي لا فكاك منه.

لا يعني وصف أوروبا بالقارة العجوز لكونها القارة الأكثر قدما زمنيا فوق سطح الأرض، أي تم تنصيبها جدّة للقارات (الختيارة)، لكن لسبب واحد ووحيد ومعروف، وهو ارتفاع نسبة معدلات الشيخوخة بين سكانها مع تناقص في معدلات الخصوبة، الأمر الذي أثار قلقا وخلق مخاوفا وتحذيرات من احتماليات تغييرات ديمغرافية جوهرية مستقبلية، وتضرر سوق العمل والإنتاج.

وهي مخاوف تعاني منها دول كثيرة في العالم، سبق للأمم المتحدة أن حذرت منها في تقريرها السنوي نهاية سنة 2019، حيث ذكرت أنها المرة الأولى في التاريخ التي يزيد فيها عدد كبار السن في العالم عن عدد الأطفال دون الخامسة، مما يعني شيخوخة العالم بأسره، ولا يخص أوروبا وحدها.

هذه العجوز ما زالت خلاقة، ويمكن أن يطلق عليها وصف القارة الناضجة أو الحكيمة، كقيمة فعلية لمنجزها، وليس إلى شيخوخة سكانها

إحدى الدول الكبرى التي يحوم حولها هذا الخطر أيضا، اليابان، والتي تقف على مسافة متقاربة من أوروبا من حيث ارتفاع نسبة عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد، لكن أحدا لم يطلق يوما على اليابان وصف الدولة العجوز، كما أن جميع التوقعات تشير إلى أن دولا متقدمة مثل كندا، وبسبب ارتفاع مستوى الخدمات الصحية فيها، والرعاية القصوى التي يحظى بها المواطن الكندي، سترتفع فيها معدلات كبار السن في المستقبل القريب، وبالتالي ستصبح دولة مضافة إلى قائمة الدول العجوز، مما يوحي أن من أطلق على القارة الأوروبية تحديدا هذا الوصف وألصقه بها، ربما كان يتقصد الغمز من قناة الأوربيين لغاية في نفس يعقوب.

هل ينطبق مفهوم "الشيخوخة" على أوروبا بشكل حقيقي؟

منذ أكثر من نصف قرن تقريبا وحتى اليوم، تخرج من جعبة هذه العجوز الأوروبية، أعظم الأفكار التي تشكل من حين إلى آخر منعطفات تاريخية، إما على شكل تيارات فكرية أو فلسفية أو تنويرية، قادرة على التأسيس لمتغيرات، تطال الفكر الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو تعيد طرح الأسئلة، وإنشاء حراك فكري، أو ثوري، يدفع أحيانا إلى تغيير ثوابت لا تخص الأوروبيين فقط، بل في مرونتها وقابليتها لأن تصير كونية، وإمكانية تبنيها من العديد من الدول والأفراد.

كما تخرج منها بين الحين والآخر، أفكار خلاّقة مرادفة، تمتص فحوى المتغيرات، يعيد إنتاجها نخبة من المبدعين من كتّاب الأدب، بحيث يساهم نشر مطبوعاتهم الأدبية، في تيسير نشرها، وتلقفها من عشاق الأدب والأفكار الجديدة عبر العالم.

حين تتغير الفصول، يترقب المهتمون في معظم دول العالم، دور الأزياء الأوروبية التقليدية والشهيرة، لتحدد كصانعة ومنتجة محترفة، الخطوط العريضة للموضة الفصلية أو حتى السنوية، والموضة ليس لونا أو قصا للقماش وتصميمه فقط، هي أيضا فلسفة وتعبير، يعكسان مرحلة زمنية، تسبر عمق متغيرات المجتمع النفسية والثقافية، والسياسة أحيانا، تُعكس بتصميم ولون الأزياء، وتساهم في أحد أشكال التغيير على الأرض.

هذا غيض من فيض عن حكاية هذه العجوز الأوروبية، التي راكمت بخبراتها العريقة كنوزا ثمينة، يصعب تعدادها هنا، لكن أهم ما يجب عدم تلافيه أو تجنب الاضاءة عليه، هو الذائقة الأوروبية، وتحديدا الفنية، التي تتجلى في نتاجها الثقافي الرفيع، ويتوزع بين الفن التشكيلي وفنون الحركة والغناء وغيرها، والسينما التي تعنى بنوعيتها الإنسانية، وتحرص على ألا يكون منتجا عابرا، ومهرجانات مثل مهرجان برلين، أو مهرجان كان، خير مثالين على ما تقدم.

هذه هي العجوز التي ما زالت خلاقة، والتي يمكن أن يطلق عليها وصف القارة الناضجة أو الحكيمة، كقيمة فعلية لمنجزها، وليس إلى شيخوخة سكانها. إضافة إلى أن أي دولة يرتفع فيها معدل عمر الانسان، هو دليل عافية، تؤكد أنها دولة تعنى بمواطنها، وتستحق الاحترام. 

منذ أكثر من نصف قرن تقريبا وحتى اليوم، تخرج من جعبة هذه العجوز الأوروبية، أعظم الأفكار التي تشكل من حين إلى آخر منعطفات تاريخية

أما فيما يخص نقص عدد المواليد أو انخفاض معدل الشباب، فهو أمر له حلوله الكثيرة، تجرب بعض الدول أن تطبقها، مع الأخذ بعين الاعتبار، ألا تكون الحلول على حساب كبار السن واعتبارهم عالة على المجتمعات.

كثيرا ما تم تداول هذه النقاشات منذ بدء جائحة كورونا في الانتشار، والتي دفع ثمنها كبار السن كأكبر عدد لضحايا الفيروس، مما عزز فرضيات المؤامرة التي تناقلها أو تبناها البعض في هذا السياق، مما أشاع حالة لاأخلاقية عامة، طالت مفهوم شيخوخة الأحياء، والتي يجب تقديرها، وليس المشاركة والمساهمة في تجريحها معنويا أو كسر قلوبها أو التلميح المستمر بعجزها، انطلاقا من احترام وتقدير مجمل الرحلة الإنسانية في الحياة، والتي يجب أن تكون موضع اهتمام وحرص ومحبة، في كل مراحلها العمرية.

قد يكون ألطف ما حدث خلال هذه الفترة التاريخية المصيرية التي ما زلنا نشهدها من انتشار جائحة كورونا، هو تلك الحالات المدهشة لبعض كبار السن ممن تجاوزوا التسعين من العمر، وتعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا، الأمر الذي يعيد النظر في قوة الإنسان ومقدراته الحقيقية بعيدا عن سنه البيولوجي، كما يعيد النظر بالتالي، في مفهوم الشيخوخة برمتها، والتي يمكن، في كثير من الحالات أن تكون منتجة أو فعالة شأنها شأن جميع الأعمار، والأسماء والشواهد كثيرة في هذا الصدد، لساسة دول وزعماء أو شخصيات عامة ونجوم فن واقتصاد ومجتمع وغيرهم، عبر التاريخ، أو في وقتنا الحاضر، ممن تجاوزوا الثمانين من أعمارهم وما زالوا في قمة العطاء.

كوليت بهنا
كوليت بهنا
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).