من زاوية أخرى

"إنقاذ الدولة" مجرد كذبة لبنانية

فارس خشّان
22 مايو 2020
A handout picture provided by the Lebanese photo agency Dalati and Nohra on May 21, 2020 shows Lebanon's Prime Minister Hassan…

ثمة كذبة كبيرة في لبنان، وهي تنسحب على سوريا والعراق واليمن، اسمها إنقاذ الدولة.

فعل "أنقذ" لا يمكن أن يكون حقيقة، إذا غاب "المفعول به"، أي الدولة.

فأين هي هذه الدولة المطلوب إنقاذها؟

دلّونا عليها، قبل زعم إنقاذها، فنحن لا نرى إلا أنقاضا، ركاما، فوضى، عصابات، ديوكا تصيح على المزابل، و"فتوّة" يسود على "حارتنا" وينشر "صبيانه" في الرئاسات والسلطات والوزارات والمؤسسات والإدارات والحدود وخارجها، ويعيث في أرض لبنان فسادا وظلما وقهرا وفقرا وجوعا ومرضا وتلوّثا وجهلا واستعبادا.

إن الدولة ليست مفهوما تخيّليا ترسمه ريشة تجريدية، بل هي كيان قانوني، واضح المعالم، وملتزم بشروطه التعريفية. إنها وظيفة، لها معايير ثابتة.

الدولة هي دستور ملزِم، وسلطات تلتزم إحداها حدود الأخرى، ومؤسسات تحتكر العنف تحت رقابة القانون، وترسم سياسات خارجية ودفاعية ومالية موحدة، ويتساوى شعبها، بالحقوق والواجبات، كما بالضعف والقوة.

نصرالله، وفي ظل الجوع والفقر والفوضى واليأس والكوارث والدماء، يتباهى بقوة "محور المقاومة"

هذه هي بالمبدأ الدولة المفترض أن يكون العمل جاريا على إنقاذها، فماذا بقي منها إلا ظلالا وتخيّلات وسرابا وأوهاما؟

إن شعار "إنقاذ الدولة" ليس شعارا حديثا في لبنان، بل هو أقدم من أغنية الراحل زكي ناصيف، "راجع يتعمّر لبنان"، التي كان اللبنانيون، على عقود، وحتى ضربهم "كوفيد-19"، يدبكون عليها، في تعبير عن الأمل بالغد الذي لم يأتِ.

الواعدون بكذبة الإنقاذ ليسوا مخدوعين بل يخدعون. شغفهم بالسلطة والمناصب والمكاسب والأضواء، يجعلهم يستسهلون هذا الفعل.

التدقيق في أدبياتهم يظهر ذلك.

الدكتور داهش

رئيس الحكومة حسان دياب الذي لم يلفظ، منذ تكليفه حتى اليوم، في ادعائه تقييم مشاكل لبنان البنيوية، ولو لمرة واحدة، كلمة "حزب الله"، لا يخجل أن يعلن، في ظل انهيار تاريخي للبلاد وإفقار غير مسبوق للشعب وسرقة وقحة لودائع الناس واستشرافه بأن يكون نصف الشعب جائعا مع حلول نهاية هذا العالم، أن العالم يراقب بدهشة إنجازات حكومته.

ما مفهوم هذا الداخل إلى المنصب الدستوري من "الغرف السوداء"، للإنجاز وللعالم؟

لا نطلب توضيحا، فمن يستسهل الخداع لا تعصى عليه كذبة جديدة تتوسّل أسوأ أنواع الأدب.

إن خلفية كلام دياب الذي يصح عليه لقب" الدكتور داهش"، واضحة، ويمكن العثور عليها، عند الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أي الرقم واحد في الحزب المسيطر على لبنان والمتحكم به.

نصرالله، وفي ظل الجوع والفقر والفوضى واليأس والكوارث والدماء، يتباهى بقوة "محور المقاومة"، وهو يقصد بذلك تلك البقع الجغرافية التي استباحتها، في إطار عمليات قمع الشعوب، أذرع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بطبيعة الحال، غالبية المؤشرات تظهر ضعف هذا "المحور"، لكنّ مفهوم القوة عند نصرالله لا يعني، بالمحصلة، أكثر من امتلاك أدوات التخريب والترهيب.

قد يكون "استعجال" باسيل ناجم عن وضعية ضعف صحي يضاف إلى الضعف السياسي، عند العماد عون الطاعن بالسن

في خلفيته السياسية والعقائدية، لا وجود للدولة الوطنية النهائية. خراب هذه الدولة لا يعنيه جوهريا، لأنها، بالنتيجة، مجرد ساحة معركة في حرب مفتوحة لا تنتهي إلا وفق ما يرتئيه "الولي الفقيه".

ومن لا وجود للدولة في خلفيته، لا يمكنه أن يعير اهتماما حقيقيا للمواطنين. الشعب بالنسبة إليه مجرد جيش في الحرب المفتوحة، وما الموت سوى تحرر من "أرض البلاء".

في ظل هذه العقلية الحاكمة اللاغية للدولة، كمفهوم ونظرية وكيان، يزعم "الدكتور داهش"، إنجاز خطوات "مدهشة" في مسار إنقاذ الدولة.

عون الضعيف و"صهره" المستعجل

ولأن المسألة كذلك، فإن من رفعهم "حزب الله" إلى السلطة، بصفتهم أقوياء، أصبحوا ضعفاء، كما هي عليه حال رئيس الجمهورية ميشال عون.

ومن يدقق بالنهج السياسي لحزب عون الذي يقوده صهره جبران باسيل، يدرك أنه يربط حاضره ومستقبله بما يمكن أن يهبه إياه "حزب الله" أو يحرمه منه.

والاشتباك الأخير الذي افتعله "حزب عون" مع "حزب الله" لا يخرج عن هذا السياق، فجبران باسيل يريد الخروج من مأزق مثلث الأضلاع:

1 ـ المنافسة على رئاسة الجمهورية مع سليمان فرنجية، أحد الموالين التاريخيين لـ "حزب الله".

2 ـ التلويح المستمر بإدراجه على قائمة العقوبات الأميركية الذي سهّل خروجه من الحكومة إمكانية حصوله، وفق اعتقاد السفير جيفري فيلتمان.

3 ـ انتخابه" أكثر الشخصيات السياسية اللبنانية "المكروهة" شعبيا.

ويطمح جبران باسيل، بالمعطيات الراهنة، من الاشتباك المتجدد مع "حزب الله" إلى تحقيق "الحد الأدنى" من ثلاثة مخارج متداخلة، يتصوّرها:

1 ـ إعادة إحياء الصفقة بين حزبه من جهة وبين "حزب الله" من جهة أخرى. صفقة تقوم على المعادلة الآتية: أعطونا السلطة، نترك لكم لبنان.

من يدقق بالنهج السياسي لحزب عون الذي يقوده صهره جبران باسيل، يدرك أنه يربط حاضره ومستقبله بما يمكن أن يهبه إياه "حزب الله" أو يحرمه منه

2 ـ إيصال رسالة إلى واشنطن بأنه "قابل للاسترداد" وبالتالي، فالحكمة تقتضي جذبه ترغيبا وليس معاقبته ترهيبا.

3 ـ تعويم نفسه في الشارع، على أساس أنه يمكن أن يكون يوما قائدا في معركة تحرير لبنان من قبضة "حزب الله" التفقيرية والتجويعية والتهريبية.

وقد يكون "استعجال" باسيل ناجم عن وضعية ضعف صحي يضاف إلى الضعف السياسي، عند العماد عون الطاعن بالسن، بدليل دخول "العديل" شامل روكز، بقوة، على خط حفظ "حقوقه" في عملية "حصر الإرث" السياسي.

ومهما كان عليه الأمر، فإن ما يحصل يؤكد أن "حزب الله" استبدل، بذاته، الدولة والشعب.

نبيه بري... الناصح

ومن يدقق بكلمات رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وكان آخرها اليوم، يجد أنها، في بعدها الحقيقي، هي نصائح، من موقع "لا حول لي ولا قوة"، إلى "حزب الله".
وفي هذا الإطار، ومن دون أن يسمّي الحزب قال له، في "عيد المقاومة والتحرير": "النصر العظيم الذي تحقّق يمكن أن تذهب به لقمة العيش، وإمبراطورية كالاتحاد السوفياتي، أتى بها رغيف وذهب بها رغيف".

وكانت "حركة أمل" التي يترأسها بري قد خاضت، في الثمانينيات من القرن الماضي، حربا شرسة ضد "حزب الله"، انتهت بفرض الحزب شروطه على "الحركة"، ممّا أنشأ في لبنان ما يسمّى بـ"الثنائي الشيعي".

ولكن "حزب الله"، طالما أهمل نصائح برّي، وكان أبرزها رفض محاولات برّي إقناع الحزب بالتراجع عن مخطط إيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

وبحسب العارفين، فإن منطلقات بري السياسية مختلفة عن منطلقات "حزب الله"، ولعل ذلك يترجمه عدم اعتقاد "حركة أمل" بـ"ولاية الفقيه"، بمعنى أن "الحركة" تعتنق الفكرة الوطنية، في حين أن "حزب الله" يعتنق فكرة "الأمة الإسلامية التي يحكمها الولي الفقيه الملزم قراره".

وما يصح على عون وبري ودياب، يصح على كثيرين غيرهم، ممّن يقفون في صفوف طويلة للحصول على مكسب سلطوي، في دولة حوّلها "حزب الله" إلى ركام... متناثر.

فارس خشّان
فارس خشّان
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من زاوية أخرى

تصاعد التوتر جنوبي سوريا يشير إلى مزيد من هجمات النظام

إهود يعاري
21 مايو 2020
A Syrian rides a motorcycle past destroyed buildings in an opposition-held neighbourhood of the southern city of Daraa on…
الدمار في أحد أحياء درعا في صورة تعود للعام 2018

خلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت التوترات في درعا، المحافظة في جنوب غرب سوريا التي تشترك في حدود مع إسرائيل والأردن، إلى مستويات خطيرة. ويبدو أن الجيش السوري وحلفاءه من الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران، الذين يستفيدون إلى حدٍّ ما من اتفاق وقف إطلاق النار شمالا في محافظة إدلب، هم على استعداد لاستئناف القتال العنيف ضد الجماعات العربية السنية في الجنوب، كما يتضح من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة. 

وتتكون هذه الوحدات بشكل أساسي من الفرقة الرابعة، وتشمل فيلق النخبة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، والقوات الخاصة من الفرقة الخامسة عشرة. وتنضم هذه الوحدات إلى القوات المسؤولة عادة عن المنطقة: اللواءان 52 و38 من الفرقة التاسعة.

وإلى جانب سلسلة طويلة من الاغتيالات في المنطقة ومحاولات النظام المتزايدة لاقتحام البلدات المحلية، تخلق عمليات الانتشار العسكري انطباعا بحدوث انفجار عنيف في المستقبل القريب. وقد تنتقل المواجهات حول درعا وبسهولة إلى المحافظتين المجاورتين: القنيطرة إلى الشمال الغربي (على طول حدود مرتفعات الجولان) والسويداء إلى الشرق (موطن مجتمع درزي كبير).

التهدئة الفاشلة تُحدّد المرحلة

تنبع الأزمة الراهنة من عدم قدرة نظام الأسد على إعادة بسط سيطرته على محافظة درعا بعد أن استعادها من عدد لا يحصى من الفصائل المتمردة/الثائرة في يوليو 2018. وحالما اختارت الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن عدم دعم المتمردين/الثوار المحليين الذين ساعدوهم من قبل، قامت روسيا بتسهيل عودة الجيش السوري إلى المناطق التي خسرها في وقت سابق من الحرب من خلال إبرام اتفاق "تسوية الوضع" مع مجموعات عديدة. 

وبموجب هذه الاتفاقات، طُلب من المتمردين/الثوار تسليم أسلحتهم الثقيلة مقابل حصانتهم من الاعتقال وإعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية (على الرغم من أنه تمت دعوة العديد منهم للتجنيد في الميليشيات الموالية للأسد، أو لإيران، أو روسيا في كثير من الأحيان). أما الذين اختاروا ترك منازلهم فقد نُقلوا إلى جيب إدلب على الحدود التركية.

يريد القادة المحليون في درعا تكرار نموذج السويداء في مجتمعاتهم

ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال العديد من المعاقل تحت سيطرة الفصائل المتمردة/الثائرة السابقة التي حافظت على سلاسل قيادتها القديمة ووسّعت صفوفها، وتتفاخر بأنها تضم [اليوم] آلاف المقاتلين في الإجمال. 

وهذا هو الحال في الأقسام الداخلية لمدينة درعا، وبعض البلدات إلى الشرق (مثل بصر الحرير)، ومناطق مختلفة إلى الغرب (مثل طفس، نوى، اليادودة، سحم الجولان، وأجزاء من حوض نهر اليرموك الذي كانت تسيطر عليه في السابق جماعة تدور في فلك تنظيم "الدولة الإسلامية").

وحتى الآن، منعت الوساطة الروسية النظام السوري من شن هجوم شامل، وأبعدت المتمردين/الثوار من الإعلان عن تمرد جديد. على سبيل المثال، كان المبعوثون الروس على اتصال بمجلس المعارضة "مهد الثورة [السورية]" في مدينة درعا في أعقاب حوادث مسلحة؛ كما أنهم يتصرفون كوسطاء للقادة الدروز المحليين وخصومهم العرب السنة في منطقة حوران، الذين يشاركون في حروب عصابات تشمل عشرات من عمليات الخطف.

ومع ذلك، تحدث مناوشات عنيفة كل يوم تقريبا، وأصبحت التظاهرات الشعبية ضد النظام روتينا مسائيا في العديد من الأماكن، حيث تطالب الحشود بإخراج رجال الميليشيات الشيعية وتُحذر الجيش من شن هجوم. 

وفي الأسبوع الماضي، اجتمع أعضاء "اللجان المركزية" من جميع أنحاء المحافظة في اجتماع طارئ للمطالبة بتمسك روسيا بالتزاماتها بـ "تسوية الوضع" وبمنع الأسد من شن هجوم. 

وعلى الرغم من أن موسكو أجبرت الوحدات السورية الزاحفة على التراجع من بعض المناطق، إلا أن قوات الأسد [المنتشرة] عند أطراف العديد من البلدات الأخرى، لا تزال مستعدة للهجوم حيث تتواجد على مسافة قريبة بما يكفي لقصف هذه البلدات بقذائف المدفعية إذا أرادت ذلك (كما حدث في الصنمين‎ في أوائل مارس).

وفي الوقت نفسه، تتعرّض عناصر الجيش للهجوم على الطرق بصورة متكررة، حيث قُتل تسعة من ضباط شرطة النظام على يد مسلّح واحد داخل مخفرهم في قرية المزيريب في الخامس من مايو. والمشتبه به هو زعيم جماعة متمردة/ثائرة وقّعت على اتفاق تسوية مع الروس؛ وبعد ذلك، قامت القوات السورية بقتل ابنه وصهره، مما دفعه إلى الانتقام. وتحت ضغط من روسيا، قام بعض سكان البلدة باقتحام منزله في أعقاب حوادث القتل وأحرقوا الدار، لكنهم لم يسلّموا زعيم الجماعة إلى سلطات النظام.

وعلى نطاق أوسع، يفيد ناشطون سياسيون محليون أن شهر أبريل وحده شهد خمس وعشرين محاولة اغتيال ضد عناصر الجيش السوري، أسفرت عن مقتل أربعة عشر فردا منهم. كما استهدفت الهجمات عناصر من ميليشيا "الفيلق خامس ـ اقتحام" التي شكّلتها روسيا من خلال تجنيد متمردين/ثوار سابقين. 

عند السعي لإخضاع السكان المدنيين، يميل الجيش السوري إلى الاعتماد على القوة النارية المتفاوتة بدلا من هجمات المشاة

ووفقا لمنظمة "جسور" السورية المعارضة ومقرها تركيا، نفذت جهات فاعلة مختلفة ما لا يقل عن 384 محاولة اغتيال في المحافظة بين يونيو 2018 وأبريل 2020، كانت 92 بالمئة منها ناجحة. وتم توجيه حوالي 135 من محاولات الاغتيال نحو المتمردين/الثوار الذين انضموا إلى النظام، في حين استهدفت 205 محاولات أخرى وجهاء محليين اعتبرتهم الأجهزة الأمنية للأسد "غير موثوقين". 

وفي الحالة الأخيرة، يبدو أن عناصر المخابرات الجوية ووكالات أخرى قد انخرطت في حملة منهجية للقضاء على المتمردين/الثوار السابقين البارزين، وغالبا ما كانت تقوم بهجماتها عندما يتوقف الضحايا المستهدفون عند أحد حواجز الطرق العديدة للجيش السوري. 

ولم يعد العديد من سكان الجنوب يخرجون من قراهم خوفا من مواجهة مثل هذه الهجمات. وبالإضافة إلى زيادة التوترات المحلية، أدت أعمال العنف إلى تقليص التجارة بشكل كبير وساهمت في ارتفاع معدل البطالة في درعا الذي يبلغ حوالي 50 ـ 60 في المئة.

درعا ترغب في حكم ذاتي مشابه لما يتمتع به الدروز

لا يبدو أن الغالبية العظمى من سكان درعا يرغبون بالدخول في صراع كبير آخر. إذ يدركون أنهم في وضع غير مؤاتٍ عسكريا، كونهم منقسمين إلى فصائل تفتقر إلى الأسلحة المناسبة دون توقّع الحصول على مساعدة خارجية. 

وانعكس هذا الشعور في مقطع فيديو نشره في 13 مايو أحد قياديي التمرد/الثوار السابقين المعروفين، ويدعى أدهم الكراد، حثّ فيه الجيش على الانسحاب من أطراف درعا، قائلا: "إن فُرضت علينا الحرب فنحن لها ولكننا لا نريدها". 

وبحسب موقع "المدن" الإخباري، أكّد الكراد أن الأهالي يسعون "لاتفاق لا يُقهر فيه أهل الجنوب، اتفاق يضمن كرامتهم". ومن جانبهم، طالب القادة الميدانيون التابعون لنظام الأسد بنزع سلاح الفصائل المحلية فضلا عن الحصول على ضمانات تُمكّن قوات النظام من دخول جميع المناطق دون عوائق.

ومع ذلك، فإن درعا هي المنطقة التي انطلقت منها الانتفاضة لأول مرة في عام 2011. لذلك، في حين يأمل السكان العرب السنة في الغالب في منع الأعمال العدائية الواسعة النطاق، إلا أنه يبدو أنهم مصممون أيضا على تجنب العودة إلى الوضع السابق، ويفضّلون الحصول على قدر من الاستقلال عن الحكومة المركزية ـ وهو هدف يبدو أنه تعزز من خلال تفاعلاتهم مع الدروز. 

فعلى الرغم من التوترات التاريخية مع الطائفة الدرزية، توجّه آلاف اللاجئين العرب السُنة من منطقة حوران للاحتماء في السويداء، عاصمة الدروز، وفي المدن الأصغر حجما على مدى العقد الماضي. وهناك تعلّموا بشكل مباشر كيف نجح الدروز في منع النظام من التحكم بشؤونهم، أو الحفاظ على وجود عسكري كبير في مناطقهم الجبلية، أو إجبار شبابهم على الخدمة في الجيش السوري. 

وعلى الرغم من انقسام القيادات الدرزية بسبب المنافسات والأجندة المتناقضة، إلا أن هذه القيادة أبقت قواتها خارج التمرد/الثورة في حين شكّلت مجموعة فعالة من وحدات الدفاع عن النفس التي تصدت لكل من الاستفزازات الحورانية من درعا، وتوغلات تنظيم "الدولة الإسلامية" من المناطق الصحراوية المحيطة (وقد استؤنفت هذه التوغلات الأخيرة في الأسابيع القليلة الماضية). كما أحبطت محاولات إيران و"حزب الله" لزرع جذور لهما حول السويداء.

لا تزال العديد من المعاقل في درعا تحت سيطرة الفصائل المتمردة التي حافظت على سلاسل قيادتها القديمة ووسّعت صفوفها، وتتفاخر بأنها تضم آلاف المقاتلين

ويريد القادة المحليون في درعا تكرار هذا النموذج في مجتمعاتهم، بحيث سيقْسِمون الولاء للنظام، ولكن فقط طالما لا يكون هذا الأخير كثير التدخل في شؤونهم. فهم لا يريدون أن يقوم المسؤولون الصارمون بإدارة محافظتهم عن بُعد؛ ولا يريدون القتال لصالح الأسد على الخطوط الأمامية البعيدة؛ ويريدون من روسيا أن تضمن هذه التنازلات. 

بعبارة أخرى، يريدون تجنب مصير محافظة القنيطرة حيث فرض النظام إرادته على السلطات المحلية وقام "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني بتعبئة الميليشيات المحلية لإنشاء مواقع استفزازية على التلال الاستراتيجية المطلّة على إسرائيل.

ويبدو أن الأسد يعتبر هذا التصور غير مقبول. وقد يشجعه الروس على مضض على الحوار، ولكن في هذه المرحلة يبدو أنه يفضّل ما يعتقد أنه سيكون من السهل استعادة محافظة درعا بأكملها.

الخاتمة

عند السعي لإخضاع السكان المدنيين، يميل الجيش السوري إلى الاعتماد على القوة النارية المتفاوتة بدلا من هجمات المشاة. وإذا تم تطبيق هذه التكتيكات العشوائية في درعا، فقد يكون عدد القتلى مرتفعا جدا. ومن شأن مثل هذه الحملة أيضا أن تتسبب بتدفق موجة جديدة من اللاجئين في كافة الاتجاهات ـ أي إلى حدود إسرائيل والأردن، وإلى معاقل الدروز في الجبال أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، من شأن هذه الديناميات أن تمّهد الطريق أمام إيران لتقوية وكلائها المحليين (على سبيل المثال، "الكتيبة 313") وإغراء الشباب العاطلين عن العمل بالرواتب [لحثّهم على الالتحاق بهم] ـ وربما يكون من بين هؤلاء بعضٌ من السبعة آلاف متمرد/ثائر سابق الذين كانوا يتلقون المساعدة من "جيش الدفاع الإسرائيلي". وهذا بدوره قد يمنح "الحرس الثوري: الإيراني و"حزب الله" فرصة لتعزيز انتشارهما في ريف درعا الغربي المواجِه للجولان، الذي يشكل خطا أحمر إسرائيليا قائما منذ فترة طويلة.

إهود يعاري
إهود يعاري
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