من زاوية أخرى

وحشية الحجر

د. نادية عويدات
16 مايو 2020
A girl soccer player from the Croix-des-Bouquets Sports Center walks through a dormitory corridor at the center in Croix-des…
تذكرني أيام الحجر هذه بأيام الحجر في منزل والدي والتي كانت تفرض علي لأشهر وأحيانا لفترات أطول

أثبت الحجر الصحي فعاليته ليس فقط للحد من انتشار الفيروس، لكن للسيطرة أيضا على أرواح البشر وقوقعتها وزجها في مساحة صغيرة يسهل فيها التحكم بهم. 

دفع الجلوس الطويل في المنزل البشرية كي تدرك حاجة الإنسان الماسة لحرية التنقل والاختلاط بالآخرين للعيش حياة مليئة بالتجارب تثري وعي الإنسان وتزيد من سعادته وشعوره بأنه لا يزال على قيد الحياة. وفي ذلك تذكير إضافي، ربما صرنا بحاجة إليه، إلى المقولات الخلدونية التي أولت حياة العمران والاجتماع أولوية قصوى.

تذكرني أيام الحجر هذه بأيام الحجر في منزل والدي والتي كانت تفرض علي لأشهر وأحيانا لفترات أطول. كفتاة ولدت في عائلة مسلمة محافظة فإن الحجر المنزلي، للأسف، كان مصيرا حتميا، كما هو حال ملايين النساء والفتيات اللاتي يولدن في عائلات محافظة ترى في حَجْرهن وعزلهن "حماية" لهن أو حتى "حب"، سواء رغبن في هذا النوع من الحب أم لا. 

وبالفعل يشكل هذا النوع من الحجر حماية لكن ليس للمحجورات بل لأولياء الأمر الذين يريدون تسهيل حياتهم عبر منع نصف المجتمع من ممارسة حياة حرة مستقلة بلا تحكم، بحيث تقتصر حياة النساء على حجر شبه دائم يقلل من مسؤولية أولياء الأمر بتوفير بيئة آمنة حاضنة لفتيات ونساء المجتمع لتحقيق طموحهن خارج جدران المنزل. 

إن الحجر المنزلي من أقسى ممارسات ثقافتنا. فأتمنى أن تستيقظ ثقافتنا بعد هذا الحجر العالمي على وقع استشعار أهمية الحرية حتى نستمتع بأوطاننا دون الحاجة إلى تركها

فالرجل في مجتمعاتنا يعيش حياته كما يريد. له الحق أن يخرج متى شاء ويعود متى شاء ويفعل ما يشاء، بينما جودة الحياة التي تعيشها زوجته أو أخته أو أمه هو آخر همه. لكن إذا طالبتْ الفتاة ببعض الحرية فإن ذكر العائلة ينتفض كالوحش الكاسر للدفاع عن هذا الحجر كركن أساسي من كرامته وشرفه وخوفه على من يدعي أنه يحبهم. 

مفهوم الحب نفسه، في مجتمعاتنا، يكاد يكون نرجسية ذكورية لا تطاق بحيث يتم تسويق هذا الأنانية المفرطة على أنها تضحية وحب من قبل ذكور العائلة بل والمجتمع ككل. هذا المفهوم المغلوط للحب يناسب ثقافتنا وعاداتنا وديننا، حسب قولهم لنا، حتى وإن لم أجد فيه ما يناسبني أو يقنعني البتة.

بعد إتمامي الشهادة الثانوية، عارض والدي ـ كرجل متدين ـ التعليم الجامعي للبنات فبقيت سنة كاملة تحت الحجر. أثناء العزلة، تعلمت بعصامية تامة اللغة الإنكليزية التي لم يكن أحد من أفراد عائلتي يتقنها. فكرت وقتها أنني ربما لو تعلمت لغة هؤلاء الأحرار الذين كنت أراهم على التلفاز يعيشون حياتهم كما يريدون، ربما سأصبح حرة مثلهم في يوم ما. 

حلمت كل يوم، بل كل ساعة، بالهروب من هذا الحجر والعيش في بلاد لا يشكل فيها الدين والعادات والتقاليد سيفا للقمع على رقبة كل فتاة. بلاد أستنشق فيها حرية حقيقية. أحببت من كل قلبي الحرية التي لم أكن قد عشتها قط من قبل، لكنني حلمت بها رغم كوني من ثقافة تقدس الحجر لنصف المجتمع وتعتبر الحرية كلمة رديئة، وكأنها معنى آخر للدعارة. بينما يتمتع النصف الآخر من المجتمع بهذه الحرية بلا مساءلة، يستخدمها المجتمع كفزاعة ضد النصف الثاني.

حلمت وحلمت بهذه البلاد حتى أصبح الحلم هوسا ولم يعد أي من السيناريوهات الأخرى لحياتي ممكنا بدونها، فإما الحرية أو الموت. لم يكن في ثقافتي ما يغريني أكثر من الحرية. الزواج من شخص غني ـ مثلا ـ لم يمثل بالنسبة لي إلا الخروج من حجر إلى حجر آخر، ربما بكماليات أكثر لكنه يبقى حجرا. روحي أرادت حياة حقيقية وتجارب مع بشر من كل الدنيا. روحي كانت تشعر بفضول لم تستطع سنوات من الحجر أن تقضي عليه أو حتى تسكنه قليلا.

 ساعدتني الحياة عبر سلسلة من الظروف غير المتوقعة واستطعت كسر الحجر المنزلي، ثم استطعت بعدها أن أترك بلدي وأسافر لبلاد أحلامي حيث يسهل تحقيق الذات. حصلت على منحة دراسية فأكملت دراستي حتى حصلت على أعلى الدرجات العلمية. ومنذ ذلك اليوم وأنا أتنفس أوكسجين الحرية، وكم هو منعش استنشاقه، تماما كما تصورته قبل أن أتذوقه. 

لسنوات طويلة عندما كان أصدقائي في أميركا وبريطانيا يسألوني إن كنت أشتاق لبلدي. كنت أنظر إليهم وكأنهم يسألون ناجيا من المحرقة إن كان يشتاق لسجنه تحت الحكم النازي وأرد: "طبعا لا!". فتجربتي في بلدي لم تعكس جمال بلدي وآثاره وتاريخه وغناه بل كانت محاولة دائمة لكسر الحجر بقصد الحصول على القليل من هواء الحرية. 

الرجل في مجتمعاتنا يعيش حياته كما يريد. له الحق أن يخرج متى شاء ويعود متى شاء ويفعل ما يشاء، بينما جودة الحياة التي تعيشها زوجته أو أخته أو أمه هو آخر همه

بقيت حوالي عشر سنوات من عمري (ثلث عمري في ذلك الوقت) بدون أي زيارة قبل أن أبدأ بنسيان تجربة الحجر والاشتياق للأشياء الأخرى في بلدي. كنت قد أصبحت مواطنة أميركية حينها وذقت طعم الحرية ولا زلت أخشى عليها أكثر من نفسي. عندما أصبحت حرة أسافر أينما أشاء كلما أشاء، أصبحت أستطيع أن أستمتع ببلدي الأم وكل ما يضمه من روعة. فأصبحت أتلذذ حتى بالأشياء الصغيرة كالمشي بين آثار جرش أو البتراء أو تذوق ألذ طعام تذوقته في حياتي.

أتساءل إذا ما كانت هذه الأزمة ستوقظ مجتمعاتنا العربية والإسلامية من وحشية هذا التقليد الذي لا يحمي سوى التخلف. الكثير من الدول العربية والإسلامية، حسب تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum، تسجل أعلى نسب التمييز ضد المرأة، وهي مع الأسف في الحضيض. نعم في ذيل القائمة.

 ثقافة حجر النساء لا تنعكس فقط على الحالة النفسية لملايين النساء بل أيضا تؤثر على اقتصاد الدول وازدهارها. ولذا، ليس مستغربا عندي أن أكثر الدول نجاحا في تحدي الأزمة العالمية هي دول تقودها نساء تشمل ألمانيا ونيوزيلاندا وفنلندا وأيسلندا والدنمارك والنرويج وغيرها. كرمت هذه الدول نساءها بحماية حقيقية وقوانين عادلة للمرأة وليس بسجنها مدى الحياة ووضع مصيرها تحت أهواء الآخرين، ولذا فهي تجني ثمار تكريمها لها.

وصلت النساء في تلك الدول بدون عزل عن الحياة إلى مراكز إدارية أساسية فهن لسنا مجرد رموز لإرضاء الدول الغربية والحصول على سمعة دول تكرم المرأة بدون تثبيت البنية التحتية الحقيقية لذلك، كما هي الحال في كثير من دول العالم النامي التي تعين سيدة أو اثنتين وتلوح بهما ليل نهار قصد التغطية على أشياء أخرى، بينما أغلبية النساء يحلمن بأبسط الحريات والحقوق، ولا ينلنها.

إن الحجر المنزلي من أقسى ممارسات ثقافتنا. فأتمنى أن تستيقظ ثقافتنا بعد هذا الحجر العالمي على وقع استشعار أهمية الحرية حتى نستمتع بأوطاننا دون الحاجة إلى تركها.

نادية عويدات
د. نادية عويدات
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من زاوية أخرى

الخارجون عن القانون يحكمون... لبنان

فارس خشّان
15 مايو 2020
Several hundred Lebanese people protest in the northern city of Tripoli on April 17, 2020 despite the country's coronavirus…
متظاهرون في مدينة طرابلس شمالي لبنان ضد الفساد والهدر

في 21 يونيو 2019 نشرت، في هذه الزاوية، مقالا بعنوان "لصوص... لبنان!". موضوعه معابر التهريب بين لبنان وسوريا.

واليوم، عاد هذا الملف إلى الواجهة اللبنانية مجددا، من النقطة نفسها التي كانت قد أثيرت، قبل أحد عشر شهرا، وكان آخرون قد أثاروها، تباعا، منذ خمسة عشر عاما.

ومن متابعة هذا الملف المرهق ماليا واقتصاديا للبنان، يظهر، بشكل لا لبس فيه، أن المسؤولين اللبنانيين، على تنوع انتماءاتهم، يعرفون أدق تفاصيله، ولديهم خرائط واضحة عن المعابر غير الشرعية، كما عن الثغرات التي يحكم بها غير الشرعيين ضمن المعابر الشرعية نفسها.

وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة متلفزة خصصها للدفاع عن نفسه صدا لهجوم يتعرّض له، كشف، قبل أسابيع قليلة، كلفة التهريب من لبنان إلى سوريا، فحدد أنه على مدى خمس سنوات استورد لبنان لـ"حاجة غيره" مواد تصل قيمتها إلى عشرين مليار دولار أميركي، موزعة بمعدل أربعة مليارات دولار سنويا.

وهذا الرقم الذي حدده سلامة أوّلي، لأن لبنان كان، على مدى الخمس سنوات الأخيرة، يوفّر الدولارات من الخارج، بفوائد مرتفعة ومتراكمة تتراوح بين 8 و14 بالمئة سنويا.

وتصبح لهذا الرقم ميزة خاصة، عندما نعرف أن الحكومة اللبنانية الحالية تطمح إلى استقطاب ما مجموعه عشرين مليار دولار أميركي، من "صندوق النقد الدولي" ومن الأموال الموعودة لـ"لبنان الصالح" في مؤتمر "سيدر" الباريسي.

وهذا يفيد بأن لبنان، خلال الخمس سنوات الماضية، خسر بتهريب مواد أساسية، مثل الفيول والطحين، من احتياطاته بالعملات الصعبة، ما يفوق حجم طموحاته الاستقطابية الحالية للأموال.

مشكلة وجهة النظر هذه التي يحميها سلاح ومال إيرانيان وعقيدة من الطبيعة نفسهـا، أنها يستحيل أن تفرض نفسها إلا على ركام الدولة

هذه الكارثة المالية ـ الاقتصادية كان يمكن تجاوزها، لو أنها أصبحت فعلا ماضيا، لكن الأمور ليست كذلك، إذ يتضح أنها ليست فعلا حاضرا فحسب بل هي "فعل مضارع"، أيضا.

ومن يراهن على مصداقية الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذا التهريب، بموجب مقررات اجتماعها الأخير، يجهل طبيعة التركيبة السلطوية اللبنانية، فالمهربون ليسوا عصابة خفية تخرق القانون بحرفية، بل يشكلون مجموعة من صلب السلطة نفسها، لها "فلسفتها"، وتملك ما يكفي من قدرات لفرض إرادتها.

ويكفي في هذا الإطار، الالتفات إلى ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في آخر إطلالاته التلفزيونية، إذ اعتبر أن مكافحة التهريب بين لبنان وسوريا مهمة مستحيلة من دون تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

و"حزب الله" في موضوع التهريب هذا، ليس مجرد صاحب رأي، بل هو "متهم"، بأدلة مادية ومنطقية.

وهذا "المتهم" هو في آن "سيّد الحكومة" التي يراهن عليها البعض، بسذاجة، لوضع حد لواحدة من أسباب إيصال لبنان إلى كارثته الراهنة.

والحل الذي طرحه نصرالله لمكافحة التهريب مثير للسخرية، ليس لأنّ "المتهم" ينصّب نفسه مشترعا وقاضيا، فحسب بل لأنه "يستغبي" اللبنانيين وجميع المهتمين بهذه المسألة الشائكة.

ومرد هذا الاستغباء أن نصرالله يوحي وكأنّ التهريب المشكو منه يجري على بغال وحمير تعبر منافذ وعرة، مما يقتضي انتشارا واسعا على طول الحدود التي تفصل لبنان عن سوريا. في الواقع، إن هذا التهريب يتم، بواسطة صهاريج وشاحنات، و"على عينك يا تاجر".

أكثر من ذلك، إن الجهة السورية التي يشترط نصرالله التفاوض معها لمكافحة التهريب، متهمة هي الأخرى، بالتكافل والتضامن مع "حزب الله"، ذلك أن المخابرات السورية هي التي تستقبل الصهاريج والشاحنات المحملّة بالمواد المهرّبة من لبنان، وتستفيد منها، استعمالا واتجارا وكسبا.

أكثر من ذلك، فإنّ "حزب الله" الذي ألحق أضرارا كبيرة بلبنان، عندما ذهب ليحارب إلى جانب النظام السوري، رغما عن أنف لبنان، كان يمكنه، لو لم يكن متورطا، ورغما عن أنف لبنان أيضا، تقديم خدمة لبلاد الأرز المأزومة ولشعبها المنهوب، بتوسيع تنسيقه مع النظام السوري، لضرب التهريب والمهربين.

على أي حال، فإن تورط "حزب الله" والمخابرات السورية بملف التهريب، شكّل الخلفية التي ظهرت في قرارات الحكومة التي هدفت، في الواقع، إلى احتواء "الفضيحة" وليس إلى وضع حد لها.

هذه الحكومة التي تنبش ملفات خصومها وترفع شعار استرداد المال المنهوب، ضربت، في ملف التهريب الذي يعتبر ثاني أضخم أسباب الكارثة المالية في لبنان بعد ملف الكهرباء، صفحا عن الماضي، وتجاهلت العصابة المنظمة، وكرست اهتمامها على ما تعثر عليه مهرّبا على الطريق، من الآن فصاعدا.

ويشكل ملف التهريب وطريقة التعامل معه على الرغم مما كبده للبنان من خسائر، مجرد نموذج عن المقاربات الرسمية المخادعة للمشكلات اللبنانية المتراكمة.

وهذه المقاربات لا تبشر بمستقبل واعد، حتى لو تغاضى المجتمع الدولي عن المواصفات السياسية والإصلاحية المفترض توافرها في أي دولة، ومنح لبنان بعض الأموال الملحة، درءً للجوع الذي يطرق أبواب اللبنانيين.

إنّ الأزمات الحادة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الحكومات المتعاقبة عن حلها، ولو حسنت نيات القائمين عليها، تكمن في "استثنائية" دولة لبنان، المسكوت عنها، رضاء أم قسرا.

إن لبنان يحتاج إلى جهد كبير وتضحيات جسام، حتى يصبح دولة طبيعية.

ليس المهم من يؤيّد "حزب الله" أو يعارضه، ومن يعتبره "حركة مقاومة" أو "تنظيما إرهابيا"، بل المهم أن يتم احتساب كلفته على لبنان وعلى شعبه.

لبنان، خلال الخمس سنوات الماضية، خسر بتهريب مواد أساسية، مثل الفيول والطحين، من احتياطاته بالعملات الصعبة، ما يفوق حجم طموحاته الاستقطابية الحالية للأموال

أدبيات الجهات التي تعتقد بأنها تنطق باسم الدولة اللبنانية معقولة، ولكنها من دون جدوى، طالما أن "حزب الله" يمسك بالقرار، ليس بفضل حنكته وشعبيته وجهده، بل بفضل سلاحه الذي أذاق اللبنانيين، مرارا وتكرارا، طعمته الدموية المرعبة.

و"حزب الله"، في كل ما يتصل بالدولة اللبنانية، له وجهة نظر أخرى: في الحرب، في العلاقات الإقليمية، في التعاطي مع المجتمع الدولي وقراراته، في موقع إيران، في دور آل الأسد في سوريا، في وظيفة لبنان، في نظامه المصرفي، في دوره السياحي، وخلافه.

ومشكلة وجهة النظر هذه التي يحميها سلاح ومال إيرانيان وعقيدة من الطبيعة نفسهـا، أنها يستحيل أن تفرض نفسها إلا على ركام الدولة.

وفي المقابل، وحتى تاريخه، لا وجود لمن يملك القدرة على التصدّي. حتى الجهات التي كان يرجى منها الصمود تتعرّض للتفتيت. نظرة سريعة على حال القوى التي خرجت من الحكومة، كما على حال ثورة 17 أكتوبر، تكفي.

لسوء حظ الشعب اللبناني أنّ الطبقة السياسية تقدّم له كل يوم عرضا مسرحيا يسلّيه، مثل "صراع الأخوين" و"أطماع العديلين" و"قضاء المظلومين"، فيلتهي عن حقيقة مرة وموجعة ومكلفة، وهي أن الخارجين عن القانون... يحكمونه.

فارس خشّان
فارس خشّان
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