من زاوية أخرى

أميركا في حيرة: فتح البلاد أم الاستمرار بإغلاقها؟

هشام ملحم
11 مايو 2020
Volunteers Jamirlyn Totaan (L), 19, and her cousin Leah Flores, 23, hand out potatoes donated by Washington potato famers who,…

حتى البيت الأبيض لم يسلم من جائحة كورونا. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نكر الفيروس في البداية، ثم وصفه بالخدعة، وبعدها قال إنه سيختفي "بأعجوبة"، وتبع ذلك إعطاء وصفات لأدوية سامة، وقبل أيام تكهن باحتمال اختفاء الجائحة حتى دون لقاح، الرئيس ترامب يجد نفسه الآن محاطا بمساعدين ومسؤولين لا يعلم بثقة من منهم مصاب بأعراض الوباء، بعد إصابة أحد أقرب مساعديه الذي يتعامل معه عن قرب يوميا، وبعد إصابة الناطقة باسم نائبه مايك بينس. 

التقارير الصحفية تحدثت عن غضب الرئيس ترامب الذي اتهم موظفي البيت الأبيض بأنهم أخفقوا في حمايته من الوباء، وعن إحباط العاملين في البيت الابيض، حيث لا يستخدم معظم الموظفين الأقنعة الواقية، ويختلطون مع بعضهم البعض في مكان صغير مزدحم دوما. 

وصول الفيروس إلى البيت الأبيض دفع بأهم ثلاثة أعضاء في فريق العمل لمكافحة الوباء وهم الدكتور أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للأمراض المتفشية، والدكتور روبرت ريدفيلد مدير مراكز ضبط الأمراض، والدكتور ستيفن هان مدير إدارة الأدوية إلى عزل أنفسهم لأسبوعين في إجراء وقائي لأنهم شاركوا في اجتماعات حضرتها مساعدة مايك بينس. الأطباء الثلاثة سيمثلون، عبر الفيديو من منازلهم أمام لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل.

تزامنت هذه التطورات مع اقتراب عدد من الولايات من تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي والسماح باستئناف أنشطة اقتصادية مختلفة على خلفية سجال بين دعاة "فتح البلاد" والسير على طريق استئناف الحياة "الطبيعية"، وبين من يحذر من أن التسرع بهذه الإجراءات يجازف بعودة الوباء وبسرعة مخيفة إلى المناطق التي تمت مكافحته فيها بنجاح نسبي. 

ويذّكر هؤلاء بأن بداية ما سمي "بالإنفلونزا الإسبانية" (1918 ـ 1920) تسببت بعدد قليل من الضحايا، ولكن عودة الإنفلونزا بعد انحسارها بأشهر كانت كارثية وتسببت بقتل عشرات الملايين في العالم. 

يتصرف ترامب وكأن مفتاح بقائه في البيت الأبيض هو في إعادة العافية إلى اقتصاد أدى تدهور أحواله خلال أقل من شهرين إلى تسريح أكثر من 30 مليون أميركي من وظائفهم

دعوات "فتح" البلاد التي يقودها الرئيس ترامب وقيادات الحزب الجمهوري، صاحبها تظاهرات نظمها بها مناصرون للرئيس ينتمون إلى اليمين المتشدد الذي مثلته بعض الميليشيات المسلحة التي اقتحم أعضاؤها مراكز حكام الولايات التي يقودها ديموقراطيون، كما حدث في ولاية ميتشغان وغيرها، وحاولوا ترهيب المسؤولين المحليين، لإرغامهم على إنهاء إجراءات العزل، وهي تظاهرات أيدها ترامب في تصريحاته وفي تغريداته التي دعا فيها إلى "تحرير" ولايات مثل ميتشغان وفيرجينيا وغيرها.

ويستخدم الرئيس ترامب وأنصاره صيغ تضليلية حين مناقشة هذه المسألة، مثل القول "إذا لم نفتح البلاد سوف ينهار الاقتصاد" أو "لا نستطيع إغلاق البلاد لسنوات"، وهي صيغ مبسطة وغير صحيحة وكأن الخيار هو بين "فتح" البلاد أو إبقائها "مغلقة" بدلا من البحث عن وسائل تدريجية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى نصائح العلماء والخبراء في مكافحة الأوبئة، وبعد الاستناد على نتائج الاختبارات وزيادة فحص المواطنين في جميع أنحاء البلاد، كما فعلت الدول التي سبقت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات العزل مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والنمسا وألمانيا. 

وهناك من يرى أن الرئيس ترامب قد نجح إلى حد ما في التأثير على السجال في وسائل الإعلام وأوساط الخبراء حيث يلجأ هؤلاء في مناسبات عديدة إلى مناقشة المستقبل القريب وفق الصيغ المزدوجة التي يطرحها الرئيس: فتح البلاد أو إغلاقها، وكأنه لا يوجد هناك خيار آخر. 

يتصرف الرئيس ترامب وكأن مفتاح بقائه في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية هو في إعادة العافية إلى اقتصاد أدى تدهور أحواله خلال أقل من شهرين إلى تسريح أكثر من 30 مليون أميركي من وظائفهم، في أول تطور اقتصادي من هذا النوع منذ فترة الكساد الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق يستخدم ترامب والجمهوريين حجج واهية مثل الإنفلونزا التي تعصف بالبلاد كل فصل شتاء وتتسبب بوفاة أكثر من 30 ألف نسمة، وكأن الإنفلونزا العادية لا لقاح لها، ولا تؤدي إلى إرهاق النظام الصحي بكامله كما فعلت جائحة كورونا، التي قتلت خلال شهرين أكثر من 80 ألف أميركي. 

وهناك حجج أسوأ من نوع: حوادث السير تقتل أكثر من 40 ألف أميركي كل سنة، ولكننا لا نوقف حركة السير، وهذه حجج استخدمها ترامب في أكثر من مناسبة، وهي دعوة ضمنية إلى قبول ما بين ألف وثلاثة آلاف حالة وفاة كل يوم، كما يقدر بعض الخبراء، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أنها ثمن مقبول  لاستئناف الحياة الاقتصادية بشكل كامل، والتعايش مع هذا الوضع "الطبيعي" الجديد. ويبرر ترامب "تطبيع" هذا الثمن الباهظ للتعجيل باستئناف الأنشطة الاقتصادية من خلال القول "علينا أن نتصرف كمحاربين".

خلال الشهرين الماضيين برزت أصوات في أوساط الإعلام اليميني وفي أوساط السياسيين الجمهوريين المتشددين تقول إما بشكل مباشر وفظ، أو بشكل ملطف بعض الشيء إن معظم ضحايا جائحة كورونا هم من المسنين حيث توفي عدد كبير منهم في المستشفيات أو في دور المتقاعدين. 

ونظرا لأن العدد الكبير من الإصابات والوفيات حدثت في ولايات "ليبرالية" يقودها حكام ديمقراطيون ولا تصوت عادة للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية مثل كاليفورنيا ونيويورك (وصل عدد الوفيات فيها إلى عشرين ألفا) ونيوجرسي وإلينوي وواشنطن، لم يكن هناك شعور في البيت الأبيض بأن هناك أزمة صحية وطنية وخطيرة جلبتها جائحة كورونا، وتتطلب حملة فدرالية مضادة وفورية لدحرها. 

بعض السياسيين الجمهوريين ادعوا أن هذه الولايات الديمقراطية تريد الاعتماد على الحكومة الفدرالية لمساعدتها في سنة انتخابية. زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونال نصح هذه الولايات بإعلان إفلاسها. وهناك أيضا حقيقة أخرى تفسر تأخر أو عدم اهتمام ترامب واليمين المتشدد الأولي بالجائحة، وهي أن معظم ضحايا الجائحة، إضافة إلى المسنين هم من الأقليات من ذوي الدخل المحدود: الأميركيون من أصل أفريقي أو من دول أميركا اللاتينية، الذين يقومون بوظائف أساسية في قطاعات النقل أو الخدمات البلدية أو في مصانع تعليب اللحوم وغيرها التي لم توقف نشاطاتها.

وفي سعيهم لتبرير التعايش مع جائحة كورونا، يحاول الرئيس ترامب وأنصاره السياسيين وفي أوساط الإعلام اليميني المتشدد وخاصة شبكة فوكس التلفزيونية، التشكيك بصحة عدد الوفيات من الجائحة، ويساعدهم في ذلك أقلية من الأطباء ومقدمي البرامج اليمينيين الذين يدعون أن المستشفيات والسياسيين الديمقراطيين في الولايات المنكوبة يبالغون بعدد الوفيات لأهداف سياسية. 

ممارسات ومواقف ترامب المتهورة والاستخفافية بالجائحة وثمنها، كان لها وقع كبير على مواقف وطروحات وممارسات أنصاره

لم يتردد ترامب في القول قبل أيام إن الديمقراطيين لا يريدون أن تستعيد البلاد عافيتها لأنهم يريدون أن يفوزوا ضده في الانتخابات الرئاسية. يقوم الإعلام اليميني بتسويق نظريات المؤامرة حول "الدولة العميقة" أي الأجهزة البيروقراطية التي يدعون أنها ترفض الاعتراف بشرعية ترامب وتريد حرمانه من ولاية ثانية. 

وتنسجم هذه الطروحات الغريبة، مع ميل الرئيس ترامب والعديد من أنصاره بالتشكيك بجدوى العلم، كما يتبين من رفضهم لحقيقة التغير البيئي على الرغم من الأدلة العلمية الدامغة في هذا المجال. هذا الرفض للعلم والحقائق الموضوعية يتجلى في رفض العديد من أنصار ترامب بالحقائق العلمية والطبية التي تحيط بجائحة كورونا. وهذا ما يفسر إشكالية مواقف ترامب الأولية من الجائحة مثل نكرانه لخطرها، والتعلق بالنظريات غير العلمية مثل الادعاء بأنها سوف تختفي مع مجيء فصل الصيف، أو تسويق مواد كيماوية وكأنها أدوية علمية طورها علماء، واستمرار ترامب برفض ممارسة ما دعت له الأجهزة الصحية والعلمية الأميركية مثل ارتداء الأقنعة الواقية وغيرها، والتي يعتبرها ترامب انتقاصا من شخصيته القيادية القوية، والتلميح بأن الأقنعة هي لليبراليين الضعفاء. 

ممارسات ومواقف ترامب المتهورة والاستخفافية بالجائحة وثمنها، كان لها وقع كبير على مواقف وطروحات وممارسات أنصاره: من التظاهرات المسلحة والترهيبية، إلى رفض استخدام الأقنعة الواقية، إلى التشكيك بالحقائق العلمية الخطيرة التي تحيط بالجائحة، إلى رفض قبول الثمن البشري الباهظ الذي دفعته البلاد وسوف تواصل دفعه في المستقبل المنظور، ودون الاعتراف بأن هذا الثمن البشري كان يمكن أن يكون أقل بكثير مما هو عليه الآن، لو تعامل الرئيس ترامب بمسؤولية وبصيرة مع خطر جائحة كورونا.

هشام ملحم
هشام ملحم
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

السباق الأميركي الصيني سيغير الشرق الأوسط

إيلان بيرمان
11 مايو 2020
Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping after witnessed a signing…
Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping after witnessed a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on July 22, 2019. (Photo by Andy Wong / POOL / AFP)

فلنسمه "توافق الصين" الجديد.

خلال الجزء الأكبر من العقدين الماضيين، انخرط صناع السياسة في واشنطن في نقاش ساخن حول أفضل السبل للتعامل مع جمهورية الصين الشعبية. كان الرأي السائد، على الرغم من أنه لم ينل إجماعا، هو الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية حينها روبرت زوليك في عام 2005، وخلاصته أنه من الممكن تحويل الصين إلى "صاحب مصلحة مسؤول" من خلال المشاركة الاقتصادية والسياسية العميقة. على مدى العقد ونصف العقد الماضي، مهد هذا الاعتقاد الطريق أمام الإدارات الأميركية المتعاقبة لدعم عضوية الصين في عدد من المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، وإزالة الحواجز أمام توسيع التجارة معها، والسعي لتوسيع الاتصالات السياسية مع بكين.

على النقيض من ذلك، كانت لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظرة أكثر تشكيكا بالصين. خلال حملته الانتخابية، شجب المرشح ترامب مرارا وتكرارا ما اعتبره الممارسات التجارية المفترسة التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية، والتي يتم تنفيذها على حساب العمال الأميركيين. لكن القلق الأساسي كان أوسع نطاقا؛ بكين كانت تستغل النظام العالمي الليبرالي لتخريب المبادئ الديمقراطية والتغلب على واشنطن على المسرح العالمي.

وقد تحولت هذه الرؤية إلى سياسة رسمية. إن كل وثيقة استراتيجية صدرت من قبل الإدارة الحالية خلال فترة ولايتها، وأهمها استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 والاستراتيجية العسكرية الوطنية لعام 2018، وهي الحاجة إلى التركيز المتجدد على "التنافس بين القوى العظمى" مع الصين (وكذلك مع روسيا).

يوجد اليوم إجماعا متزايدا من الحزبين في الكونغرس الأميركي بشأن الحاجة إلى محاسبة الصين على سلوكها الدولي

ومع ذلك، حتى وقت قريب، كان من الإنصاف القول إن هذه كانت وجهة نظر الأقلية. اعتبارا من عام 2018، شارك أقل من نصف الأميركيين وجهة نظر الإدارة غير المواتية للصين. ومع ذلك، على مدى العامين الماضيين، ساعدت مجموعة من القضايا، من التوترات التجارية المستمرة إلى الوعي المتزايد بإساءة المعاملة المنهجية لأقلية الأويغور على يد الحكومة الصينية، على تغيير آراء الجمهور الأميركي بشأن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. في الأسابيع الأخيرة، تضاعف هذا الاستياء من خلال الفهم العام المتزايد لنطاق الازدواجية الرسمية في الصين والمكائد السياسية المحيطة بوباء الفيروس التاجي (فيروس كورونا).

تم التقاط النتائج بوضوح في استطلاع أجري في أواخر أبريل بواسطة مركز بيو للأبحاث. وجدت الدراسة أن ثلثي (66 في المئة) من أصل 1000 أميركي تم استطلاع آراءهم لديهم رأي سلبي من جمهورية الصين الشعبية. ما يقرب من نفس العدد ممن شملهم الاستطلاع (62 في المئة) اعتبروا القوة والنفوذ الصينيين "تهديدا كبيرا".

وقد تردد هذا الشعور في الكابيتول هيل، حيث يوجد اليوم إجماعا متزايدا من الحزبين في الكونغرس الأميركي بشأن الحاجة إلى محاسبة الصين على سلوكها الدولي، خاصة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن على نطاق أوسع أيضا.

بينما تتجه الولايات المتحدة نحو موقف تصادمي أكثر تجاه الصين، سيصعب حتما على الدول الإقليمية تجنب التورط في المنافسة الجيوسياسية التي تتكشف بين واشنطن وبكين

وكل ذلك سيكون له تداعيات على انخراط أميركا في الشرق الأوسط. تاريخيا، حاول حلفاء الولايات المتحدة الابتعاد عن المواجهة التي تتكشف بين الولايات المتحدة والصين، واعتبروها مسألة ثنائية بين بكين وواشنطن.

سعت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، إلى تعزيز علاقاتها مع إدارة ترامب بينما تعمل في الوقت نفسه على إنجاز توسع هائل للتجارة مع الصين. أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الرئيسي لبكين في المنطقة، حتى مع بروزها كداعم رئيسي لصفقة إدارة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واستغلت إسرائيل، على الرغم من علاقاتها الدافئة مع البيت الأبيض في ترامب، مكانتها كـ "دولة ناشئة" لجذب استثمارات صينية ضخمة على مدى نصف العقد الماضي، وهو ما أثار استياء المسؤولين في واشنطن. والقائمة تطول.

ولكن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا النوع من التوازن لن يستمر لفترة أطول. مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، تتحول الصين إلى قضية سياسية مهمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. علاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر الصين بهذه الأهمية لفترة طويلة بعد نوفمبر. من الواضح بالفعل أن التوافق الناشئ بشأن الحاجة إلى التنافس مع الصين سيساعد في تحديد السياسة الخارجية الأميركية في المستقبل المنظور، بغض النظر عمن سينتهي به الأمر للإقامة في البيت الأبيض.

وهذا، بدوره، سيكون أمرا ذا أهمية كبيرة لبلدان الشرق الأوسط. فبينما تتجه الولايات المتحدة نحو موقف تصادمي أكثر تجاه الصين، سيصعب حتما على الدول الإقليمية تجنب التورط في المنافسة الجيوسياسية التي تتكشف بين واشنطن وبكين.

إيلان بيرمان
إيلان بيرمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).