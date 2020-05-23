من زاوية أخرى

كيف يمكن للولايات المتحدة دعم اقتصادات الشرق الأوسط بعد انتهاء وباء كورونا

سارة الزيني
23 مايو 2020
A baker prepares flat bread ahead of the Muslim holy month of Ramadan, during the novel coronavirus pandemic crisis in the…

تتفاقم التحديات التي تعترض الشرق الأوسط الغارق أساسا في أزمات محلية وإقليمية متعددة مع ظهور فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط. 

ونظرا للضغوط الإضافية الهائلة التي يلقيها الفيروس على كاهل حكومات المنطقة، من المرجح أن يزداد الوضع خطورة في هذه الدول ـ لا سيما من الناحية الاقتصادية. ولا بدّ من أن يتوقّع الخبراء الاستراتيجيون في السياسة الخارجية أن تواجه حكومات الشرق الأوسط صعوبات أكبر لجهة حماية سبل عيش شعوبها واقتصاد بلدانها بعد انحسار خطر فيروس كورونا. 

وبالتالي، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبدأ برسم مسار نحو اعتماد سياسة خارجية تعاونية تنطوي على مساهمة الحلفاء في الخارج من دون إهمال القيم التي تهم الشعب على الأرض.

وحافظت الولايات المتحدة، ربما أكثر من أي دولة أخرى، على مستوى كبير من الانخراط في الشرق الأوسط ـ سواء في المجال العسكري أو المالي أو الثقافي. وعليه، تحتل الولايات المتحدة مكانة أساسية تخولها قيادة الجهود التعاونية الضرورية للتعافي، وبخاصة في أوساط الدول التي تواجه مستقبلا قاتما بسبب الوباء. 

وتعاني الدول على غرار الأردن ولبنان تحديدا لتلبية حاجات مواطنيها وأعداد اللاجئين الكبيرة بالشكل المناسب وسط قيود يفرضها اقتصادها المتعثر أساسا. ومن شأن تداعيات الوباء أن تفاقم حتما هذه التحديات القائمة. 

إن حالت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالخليج دون استمراره في توفير المساعدة الإقليمية، قد يخلّف ذلك تأثيرات تطال مختلف أرجاء المنطقة

وعلى نحو مماثل، سيهرب أولئك الذين يعيشون في الفقر وفي مناطق النزاع من بيوتهم وبلدانهم حين تتأزم الظروف، ما يؤدي إلى موجة كبيرة جديدة من المهاجرين ستكون الحكومات غير مجهزة للتعامل معها.

غير أن الدول العربية التي كانت تتمتع تقليديا بتحصينات مالية قد تتأثر بدورها. فدول الخليج التي حافظت الولايات المتحدة على علاقات وطيدة معها تاريخيا، ترزح تحت وطأة أزمتين متزامنتين ألا وهما الانهيار العالمي لأسعار النفط وفيروس كورونا المستجد (COVID-19). وقد تلقت اقتصاديات الدول الخليجية المنتجة للنفط صفعة من جراء هبوط أسعار النفط، ما أرغم الكثير من الدول على تقليص إنفاقها على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمواطنيها بشكل كبير.

وفي حين تفوق جهوزية عدد كبير من دول الخليج جهوزية دول متعددة مجاورة لها لمواجهة هذه الضغوط الناشئة، لا بدّ من إدراك احتمال حدوث تغيير دائم في "الوضع الراهن" الجغرافي السياسي للمنطقة. ستواجه دول الخليج هذه، التي اعتُبرت في ما مضى وإلى حدّ بعيد دعامة المنطقة المالية، صعوبة في مواصلة تقديم المستوى عينه من الدعم المالي للدول على غرار لبنان واليمن والضفة الغربية وغزة والمغرب والأردن. 

وأضافت هذه الدول المموّلة إلى المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة في أعقاب "الربيع العربي" بطريقة ساهمت في التخفيف من التحديات الاقتصادية الأصعب وتوفير محفزات مالية بديلة عن إيران، ولكن من المستبعد تطبيق هذه الاستراتيجية على نحو مماثل في المستقبل. 

فإن حالت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالخليج دون استمراره في توفير المساعدة الإقليمية، قد يخلّف ذلك تأثيرات تطال مختلف أرجاء المنطقة. وبالتالي، على الولايات المتحدة أن تدرك أنه لا يمكن التعويل على هذا الأثر المتنامي بعد الآن. كذلك، يجب أن تدعم الولايات المتحدة الخليج عسكريا إذ من المهم أن تتمتع المنطقة بأمن معزز لضمان تخصيص الموارد المالية والدعم البشري.

فهم البديل: ازدياد الاستثمارات الصينية

قبل انتشار وباء كورونا، بدا وكأن الولايات المتحدة تتخلّى عن دورها الناشط في المنطقة. ففي وقت خفضت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، لجأت دول كثيرة إلى قوى عالمية أخرى للحصول على دعم مالي، وأثار استعداد الصين لتأدية دور الدعامة الاقتصادية المخاوف بشكل خاص. ولفهم المحفزات المالية التي دفعت بالدول إلى اللجوء إلى الصين، على صناع السياسة في الولايات المتحدة أن يدركوا أن الحدّ من الانخراط في المنطقة سيفتح المجال لبسط النفوذ من مصادر أخرى.

في حال لم تعدّل الولايات المتحدة انخراطها في المنطقة في هذه الأوقات المهمة، ثمة الكثير من القوى الأخرى ـ ليس الصين فحسب وإنما روسيا وإيران أيضا ـ التي أظهرت استعدادا للاضطلاع بأدوار جديدة

ويسلّط توقيع مذكرات تفاهم مع 17 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "مبادرة الحزام والطريق" الضوء على كيفية قيام الصين بتوسيع دورها في المنطقة. وقد أملت الصين في تعزيز دورها كالمستثمر الأكبر في المنطقة من خلال مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الذي تقدر قيمته بتريليون دولار وواصلت تصوير نفسها كأنها شريك موثوق في الشرق الأوسط من خلال التعهد بمساعدة المنطقة ماليا من دون التدخل في الشؤون المحلية ـ وهذا وعد يروق لقادة الشرق الأوسط الذين يساورهم القلق إزاء ما يعتبرونه تدخلا في شؤونهم الداخلية من قبل الولايات المتحدة. تهتم الصين بشكل خاص بالحفاظ على هذه العلاقة، باعتبارها ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة.

وحاليا، يؤمّن الشرق الأوسط نحو نصف واردات النفط الصينية، ومن المرجح أن يزداد اعتماد الصين على هذه المنطقة بناءً على تقديرات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن الصين ستضاعف وارداتها من الشرق الأوسط بحلول عام 2035. 

وبغية وضع حاجات الصين من الطاقة في إطار واضح، يبيّن الهبوط غير المسبوق للطلب على النفط السرعة التي يمكن أن تطال بها التغيرات الاقتصادية في الصين باقي دول العالم. ومع أخذ هذه المتغيرات في الحسبان، يسلّط اعتماد الصين على الطاقة الخارجية والتهديد المستمر الذي يطرحه تغير المناخ الضوء على ضرورة معالجة مسألة أمن الطاقة باعتبارها من أبرز الأولويات الدولية. 

وفي حال لم تعدّل الولايات المتحدة انخراطها في المنطقة في هذه الأوقات المهمة، ثمة الكثير من القوى الأخرى ـ ليس الصين فحسب وإنما روسيا وإيران أيضا ـ التي أظهرت استعدادا للاضطلاع بأدوار جديدة.

التوصيات

باختصار، ثمة سبل مبتكرة يمكن للولايات المتحدة اللجوء إليها من أجل الحفاظ على علاقاتها في المنطقة وإدارة تحدياتها المحلية الخاصة في الوقت عينه. ومن المرجح أن تكتسي المصالح الأميركية في الشرق الأوسط أهمية ثانوية في عام 2020 في ظل تعامل الحكومة مع مسائل الصحة العامة والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وعليه، سيكون من الضروري جدا أن يلعب القطاع الخاص الأميركي دورًا أكبر في التعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويمكن للحكومة أن تدعم مساعي القطاع الخاص هذه من خلال تشكيل لجنة جديدة مؤلفة من كبار الممثلين عن القطاعيْن العام والخاص تديرها وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشكل مشترك نظرا إلى ارتباط هذه الاستثمارات الاستراتيجية مباشرة بمصالح الأمن القومي الأميركية. 

ويتعين على اللجنة دعوة نظرائها الأجانب من القطاعيْن لإنشاء شبكة تعاونية للعمل على تحقيق الهدف المشترك المتمثل بدعم المساعي الإقليمية الرامية إلى التعافي من الوباء العالمي على المستوى الصناعي. ولا بدّ من أن تنطوي الخطوة التالية على إنشاء بعثة من أعضاء اللجنة تزور مراكز الإنتاج في أرجاء الشرق الأوسط. 

يُذكر أنه في الماضي، تركّز الاستثمار على الاتفاقات الثنائية التي تشمل تواصلا مباشرا مع حكومات أجنبية. وربما حان الوقت لكي تدعم الولايات المتحدة الصناعات في المنطقة، حيث لهذه الخطوة فائدة متبادلة.

وفي وقت تشهد فيه الكثير من القطاعات في المنطقة تراجعا، من المهم أن تحظى بدعم استراتيجي. ومن المستبعد أن يتعافى قطاع النقل بشكل فوري، لذا قد يعتبر الكثيرون أنه استثمار غير نموذجي وغير حكيم. غير أنه يتعين على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها في المنطقة لضمان حفاظ شركائنا على سيطرتهم على هذه القطاعات والمنشآت من خلال العمل مع مجالس عمل ثنائية وغرف ووزارات تجارة ومن خلال إعداد مبادرات جديدة أيضا.

تمثل الولايات المتحدة جسرا بين شعوب مختلفة، ورغم عدم كونها مثالية، يمكن لأميركا الارتقاء بالحكومات التي تتعاون معها

كما يتعين على عمالقة التصنيع في الولايات المتحدة العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط للمساعدة على تحسين قدراتهم التصنيعية لبناء المصانع. وتُعتبر الجزائر والسودان ومصر والمملكة العربية السعودية مناسبة بشكل خاص لتنفيذ مشاريع التطوير نظرا إلى القوى العاملة المحتملة الكبيرة لديها ومواقعها الاستراتيجية وتوفر رأس المال البشري لدعم هذه الصناعات الكبيرة ـ وهذه صفات سبق أن أثبتتها الاستثمارات الصينية. 

وعليه، ستساعد هذه المساعي على محاربة البطالة التي تشكّل أحد أبرز التحديات في المنطقة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاستقرار في مختلف أرجاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما ستمكّن الشراكات الأميركية المتزايدة المنطقة من تقليص اعتمادها على البضائع الصينية وضمان تجنيبها الترابط القسري من حيث الصادرات والطاقة.

هذا ويتوجب على الولايات المتحدة إحراز تقدّم لجهة ترابط الموضوعين المتباعدين في المنطقة: الثورة غير المنتهية من جهة وتحديات الحوكمة من جهة أخرى. وبما هو لخير أولادنا في المنطقة وفي الولايات المتحدة، على هذه الأخيرة وضع سياسة خارجية متماسكة ذات أهداف واضحة تدعمها، سياسة تركّز على الاستقرار الاقتصادي والنمو في منطقة أغلبية سكانها من الشباب التواقين إلى اغتنام الفرص.

وتمثل الولايات المتحدة جسرا بين شعوب مختلفة، ورغم عدم كونها مثالية، يمكن لأميركا الارتقاء بالحكومات التي تتعاون معها. وعلى الولايات المتحدة المباشرة بتوحيد المجتمعات والحكومات، ليس لأغراض أمنية فحسب، بل أيضا لتحقيق الازدهار. وينبغي اعتبار تقلبات الوضع الراهن كنقطة تحوّل كبيرة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، إذ تخلص هذه الأخيرة إلى أن الحلفاء الأقوياء في الشرق الأوسط لا يشكّلون تحديا أو خطرا كبيرا بل يمثلون بالأحرى فرصة لتعزيز دفاعاتنا ضد التهديدات المشتركة.

المصدر: منتدى فكرة

سارة الزيني
سارة الزيني
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من زاوية أخرى

هل غيّرت زيارة بومبيو مسار نقاش الضم في إسرائيل وواشنطن؟

ديفيد ماكوفسكي
23 مايو 2020
U.S. Secretary of State Mike Pompeo delivers a statement on the Trump administration's position on Israeli settlements in the…

في 18 مايو، أدت الحكومة الجديدة في إسرائيل اليمين الدستورية، منهية بذلك 507 يوما من حكم تصريف الأعمال تخلّله ثلاث انتخابات غير حاسمة. وبموجب الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الجديد بيني غانتس، يمكن عرض قرار بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية على مجلس الوزراء في الأول من يوليو على أقرب تقدير ـ شرط أن تحصل الحكومة على "موافقة كاملة" من الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وتجري "مشاورات دولية"، وتضمن "الحفاظ على معاهدات السلام الإسرائيلية ـ العربية القائمة". 

وعلى الرغم من أن وجهات النظر الداخلية في واشنطن والقدس بشأن هذه المسألة لا تزال تبدو وكأنها تتبلور، فقد تكون رحلة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل في 13 مايو قد وفرت بعض الأدلة المبكرة.

إشارات حذر من بومبيو

لم تكن مسألة الضمّ القضية الوحيدة على جدول أعمال بومبيو عندما وصل إلى القدس. فقد كان أحد أهدافه الرئيسية إثارة مخاوف الولايات المتحدة من أن الإطار التنظيمي لإسرائيل ليس صارما بما يكفي للتدقيق في التعاون التكنولوجي للقطاع الخاص مع الصين، وأنه يجب أن يكون أكثر يقظة إزاء تغلغل بكين في مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية (على سبيل المثال، كانت [إسرائيل] على وشك اتخاذ قرار حول عقْدْ [لبناء] محطة رئيسية لتحلية المياه). 

وكان الهدف الآخر من الزيارة هو معالجة المخاوف الإسرائيلية بشأن إيران، من بينها وتيرة تخصيبها لليورانيوم، ودورها الخطير في سوريا، وهجومها السيبراني الأخير على منشآت المياه الإسرائيلية. (هناك تكهنات بأن القدس استشارت بومبيو قبل أن ترد بهجوم سيبراني على ميناء إيراني كبير في 9 مايو).

ومع ذلك، أراد بومبيو أيضا جس النبض لمعرفة شعور غانتس ووزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي بشأن عملية الضمّ، لأن وجهتي نظرهما تختلفان عن وجهة نظر نتانياهو. وسابقا، تباحث بومبيو مع نتانياهو فقط حول هذه الأمور، إلا أن هذه الزيارة شملت عقد اجتماعات فردية مع الزعيمين الآخرين أيضا.

عادة ما يكون نتانياهو حذرا لتجنب الاشتباكات المفاهيمية المباشرة مع رؤساء الأمن، الذين يفضلون نهجا عمليا تجاه سياسة ضم الأراضي من أجل الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع نظرائهم العرب في مجال الأمن

وحتى الآن، ظلت واشنطن حذرة بشأن تفاصيل الضمّ، غير معلنة عن موافقتها الصريحة على الجدول الزمني الإسرائيلي المحدد في الأول من يوليو. وقرابة وقت زيارة بومبيو، قال مسؤول في البيت الأبيض بعيدا عن الأنظار إن هذا التاريخ "ليس مقدسا" بالنسبة للولايات المتحدة، وكما أشارت المقابلات التي أجراها الوزير في الآونة الأخيرة أنه يجب على إسرائيل توخي الحذر بشأن الاندفاع نحو بلوغ مثل هذا الموعد النهائي. 

وكان النهج العام للإدارة الأميركية هو تجنّب اتخاذ موقف علني يتعارض مع موقف إسرائيل مع الاستمرار في التأكيد على ضرورة قيام القدس بمعالجة المسألة بتأنّ. وكما قال أحد كبار المسؤولين بعيدا عن الأنظار في أعقاب زيارة بومبيو، "حصلَتْ [إسرائيل] على حكومة ائتلافية تشمل عناصر متنوعة. وأعتقد أنه سيستغرقهم بعض الوقت للعمل معا حول ما سيفعلونه".

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الرحلة قد مكّنت معسكر غانتس ـ أشكنازي. وعلى الرغم من أنه بإمكان نتانياهو الحصول على عدد الأصوات الضروري في "الكنيست" (البرلمان) للمضي قدما في عملية الضمّ دون شريكيه في الائتلاف، إلا أن المسؤولين الأميركيين يشيرون بصورة غير علنية إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في رؤية موافقة إسرائيلية أوسع نطاقا على هذه الفكرة تتخطى قاعدة نتانياهو، وأن الدعم من غانتس وأشكنازي أمر مهم.

وأحد المخاوف التي عبّر عنها الوزيران علنا هو رد الفعل العربي المحتمل بشأن الضمّ. ويقول المسؤولون الأميركيون في المجالس الخاصة إنهم يشككون في قدرة واشنطن على تليين إلى حدّ كبير أي ردّ سلبي من الأردن وغيره من الجهات الفاعلة في المنطقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما إذا كانت رحلة بومبيو قد خففت التوقعات الإسرائيلية بما يكفي في هذا الصدد.

وسؤال آخر هو ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون في إدارة ترامب متوافقون جميعهم حول هذا الأمر. فهم يتفقون على أن إظهار الدعم لإسرائيل أساسي بشكل خاص خلال هذا العام الذي سيشهد انتخابات أميركية، لكن وجهات نظرهم بشأن عملية الضمّ مختلفة. 

ويبدو أن كبير المستشارين للرئيس الأميركي جاريد كوشنر يعتبر الموضوع مجرّد أداة للضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم عرض مضاد، مما يحول بالتالي دون ضمّ فوري من جانب واحد ويؤدي إلى مفاوضات تحت رعاية خطة ترامب للسلام. ويتكهّن بعض المراقبين أن بومبيو كان حريصا على التوافق مع نهج كوشنر. 

غير أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يدعم أيديولوجيا الحركة الاستيطانية، ودعا إلى المباشرة بكافة عمليات الضمّ المقترحة. وفي مقابلة لفريدمان مع صحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم") قبل وقت قصير من وصول بومبيو، أعرب السفير الأميركي عن أمله في أن تتم مثل هذه الخطوات في غضون أسابيع. ومن المعروف أنه يسخر من إمكانية قيام دولة فلسطينية، وفي أفضل الأحوال وصف هذا الاحتمال هدفا بعيدا للغاية.

العوامل التي يُمكنها أن تُحدد تفكير نتانياهو

تشير العديد من الأدلة إلى أن نتانياهو قد لا ينوي ضم النسبة المقدرة بـ 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية المخصصة لإسرائيل بموجب خطة ترامب على الفور، وأن الجدل الحقيقي هو بين تأجيل القضية بالكامل أو ضم جزء أصغر حجما، ربما يشمل بعض أو كافة الكتل الاستيطانية المتاخمة إلى حد كبير للمناطق الحضرية الإسرائيلية. 

ويتمثل المؤشر الأول في أن نتانياهو لديه تاريخ طويل في إطلاق بالونات اختبار معتقدا أنه من الأسهل التأكيد على موقف افتتاحي متطرف، ثم تقييم رد الفعل وتقديم التنازلات خلال عملية مساومة لاحقة. وبهذا المعنى، قد يكون ضغطه من أجل التطبيق الكامل للسيادة في يوليو مجرد تكتيك تفاوضي.

يدرك نتانياهو جيدا أن أوروبا، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، قد انتقدت الفكرة بشدة

ثانيا، لم يضم نتانياهو الحزب المؤيد للاستيطان "يمينا" إلى ائتلافه. وعلى الرغم من أن عداوته الشخصية الطويلة الأمد مع قيادة الحزب لا لبس فيها، فقد يكون قد استبعد الحزب أيضا لتجنب تقييد قدرته على المناورة في عملية الضم. ومن المفارقات أن قيام "يمينا" بانتقاده علنا من اليمين يمكن أن يساعده في التعامل مع المحاورين الأجانب والمحليين الذين يضغطون من أجل الحصول على تنازلات في هذه القضية.

ثالثا، في ملاحظات أدلى بها نتانياهو بعد أدائه اليمين الدستورية هذا الأسبوع، أدرج رئيس الوزراء العديد من القضايا الأخرى كأولويات عليا قبل عملية الضم، وهي: مكافحة موجة جديدة متوقعة من "كوفيد-19"، والتصدي للتداعيات الاقتصادية العميقة للوباء، والتعامل مع التحديات من إيران، ومعالجة احتمال أن تبدأ "المحكمة الجنائية الدولية" تحقيقا في إسرائيل. وأشار نتانياهو إلى عملية الضم باعتبارها أولوية خامسة أدنى [أهمية] من جميع القضايا الأخرى، واصفا إياها بأنها "تفضيل شخصي".

رابعا، قد تؤثر مداولات "المحكمة الجنائية الدولية" على حسابات الضم التي يقوم بها نتانياهو. وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يُصدر ثلاثة قضاة دوليين حكمهم بشأن ما إذا كانت المدّعية العامة في "المحكمة" تتمتع بصلاحية التحقيق مع إسرائيل ـ وهو احتمال وصفه نتانياهو بأنه "تهديد استراتيجي". فهل سيدفع به هذا الأمر إلى تأجيل قرار الضمّ إلى حين صدور حكم "المحكمة الجنائية الدولية" بشأن مسألة الصلاحية؟ ومن جانبه، علق بومبيو علانية على الموضوع بعد يوم من زيارته، عارض فيه فكرة فتح تحقيق من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" وهدد بعواقب إذا حدث ذلك.

خامسا، عادة ما يكون نتانياهو حذرا لتجنب الاشتباكات المفاهيمية المباشرة مع رؤساء الأمن، الذين يفضلون نهجا عمليا تجاه سياسة ضم الأراضي من أجل الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع نظرائهم العرب في مجال الأمن. 

وفي أوائل أبريل، أصدر أكثر من 200 جنرال إسرائيلي متقاعد رسالة مشتركة سلطت الضوء على العوامل العديدة التي يجب على إسرائيل مراعاتها في اتخاذ قرارها، بما في ذلك مستقبل معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، وخطر اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية، والتوقف المحتمل للتعاون الأمني لـ "السلطة الفلسطينية" مع إسرائيل، وحتى الانهيار المحتمل لـ "السلطة الفلسطينية" نفسها. 

وقد تعززت هذه المخاوف في مقال رأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" مؤخرا بقلم عاموس جلعاد، الذي هو شخصية بارزة في مجال الدفاع، خلص فيه إلى أن عملية ضم الأراضي توفر فوائد قليلة [وتقابلها] سلبيات كبيرة. 

وفي الواقع، عندما أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" في الأسبوع الماضي، أشار إلى أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى "صراع واسع النطاق" مع عمّان، مرددا التحذيرات السابقة لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بأن الضم الإسرائيلي للأراضي سيُجمّد معاهدة السلام.

سادسا، يدرك نتانياهو جيدا أن أوروبا، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، قد انتقدت الفكرة بشدة. ومن غير الواضح ما إذا كان "الاتحاد الأوروبي" سيكون قادرا على تحقيق الإجماع المطلوب لفرض عقوبات متعددة الجوانب على إسرائيل إذا أقدمت فعليا على عملية الضم، لأن بعض دول أوروبا الشرقية العضوة في "الاتحاد الأوروبي" تميل إلى دعم القدس في معظم القضايا. 

لم تتحدث أي جهة فاعلة دولية عن أي مزايا سياسية قد تحصل عليها إسرائيل من اتخاذها إجراءات من جانب واحد، في حين حددت العديد من الحكومات سلبيات مثل هذه الخطوة

غير أن معارضة الدول الفردية قد تترك تأثيرات تسلسلية تتخطى المستوى الثنائي. على سبيل المثال، شجع برنامج "أفق 2020" التابع لـ "الاتحاد الأوروبي" على التعاون التكنولوجي مع المجتمع العلمي الإسرائيلي لتنفيذ استثمارات تقدّر قيمتها بمئات ملايين اليورو. لكن سيتمّ استبدال البرنامج قريبا بآخر يُدعى "هورايزون يوروب" ("أفق أوروبا")، الذي يتطلب من الدول الأجنبية الحصول على دعم "الاتحاد الأوروبي" بالإجماع لكي يتمّ قبولها.

ومع ذلك، فعلى الرغم من كل هذه العوامل، يشير بعض المراقبين إلى أنه من المرجح أن تكون هذه هي الولاية الأخيرة لنتانياهو كرئيس وزراء، وأنه قد تعهد بتسليم السلطة إلى غانتس في نوفمبر 2021 وفقا لشروط التناوب بينهما لرئاسة الوزراء. لذلك، قد يَعتقد أن المضي قدما في عملية الضم، عاجلا وليس آجلا، هي فرصته الأخيرة لتحديد إرثه السياسي ـ خاصة إذا تم استبدال الرئيس ترامب بجو بايدن، الذي يعارض الفكرة. بعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي الرهانات السياسية العاجلة إلى دفع نتانياهو وترامب على السواء إلى التسرع في الأمر حتى في وجه التبعات السياسية السلبية المترتبة على عملية الضم.

الخاتمة

في معرض حديثه عن عملية الضم خلال الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي، صوَّر بومبيو المسألة على أنها قضية تقررها إسرائيل ـ وهي صيغة من المرجح أنها تشكّلت تحت تأثير حساسيات موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية. ومع ذلك، تشير الدلائل أيضا إلى أن بومبيو أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن لن تلتزم بالموعد المحدد في الأول من يوليو. 

بالإضافة إلى ذلك، لم تتحدث أي جهة فاعلة دولية عن أي مزايا سياسية قد تحصل عليها إسرائيل من اتخاذها إجراءات من جانب واحد، في حين حددت العديد من الحكومات سلبيات مثل هذه الخطوة. 

وبالتالي، في حين لا يمكن للمرء أن يستبعد ممارسة نتانياهو الضغط للمضي قدما، يجدر التساؤل عما إذا كان القائد الذي يتجنب المخاطرة تقليديا سيقلّص بشدة نطاق عملية الضم المقترحة من قبله وتوقيتها. وقد تعتمد الإجابة على كيفية تبلور المناخ السياسي الدولي والمحلي في الأسابيع المقبلة.

المصدر: منتدى فكرة

ديفيد ماكوفسكي
ديفيد ماكوفسكي
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