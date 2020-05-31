من زاوية أخرى

التعليم الجامعي في زمن كورونا: فرص جديدة؟

د. نادية عويدات
31 مايو 2020
Pakistani student Varsha Thebo, 27, attends her online graduation ceremony in her bedroom at the International Student House…
الطالبة الباكستانية ڤارشا ثيبو، تشارك من سكن الطلاب التابع لجامعة جورج تاون، بحفل التخرج السنوي للجامعة الذي أقيم هذا العام عبر شبكة الإنترنت

يواجه التعليم العالي في العالم أزمة لم يعهدها من قبل، ويتوقع كثير من الخبراء أن فيروس كورونا سوف يؤدي إلى نقلة نوعية وكمية أيضا في التعليم، ستغير مستقبله تماما. فهل هناك مستفيدون من التغيرات القادمة، وخصوصا في الدول بالعربية؟

الذي يحدث الآن هو الآتي؛ يواجه التعليم العالي في الدول المتقدمة مثل أميركا وأوروبا حيث لا يدرس طلاب من هذه البلاد فقط بل أيضا طلاب من نخب العالم بأجمعه أزمة مالية خانقة، بسبب اعتماد كثير من جامعات هذه الدول على الرسوم التي يدفعها الطلبة سواء المحليين أو الأجانب. 

الطلاب الذين جربوا الدراسة من البيت في الفصل الماضي، وكذلك أهاليهم، لن يقبلوا أن يدفعوا عشرين ألف دولار في السنة على تعليم يعتقدون بأنه يجب أن يكلف أقل بكثير من ذلك، لأن تجربة التعليم الجامعي والتي كانت تتضمن السفر من البلدان الأصلية لهؤلاء الطلبة إلى حرم الجامعة الجديد في بلد الاغتراب إضافة إلى الاختلاط بطلاب وأساتذة وإداريين وزوار، وخوض تجارب جديدة، تقلصت وانحصرت اليوم في عملية التعلم من البيت.  

التعليم في العالم الغربي أكثر مرونة بكثير من التعليم في الدول العربية، حيث يسهل على الطلاب أن يؤجلوا فصلا دراسيا أو سنة دراسية أو أكثر دون أن يؤثر ذلك على مسيرتهم الجامعية. كما أن الجامعات وخصوصا المحلية والحكومية منها توفر مقاعد دراسية لجميع الطلاب الذين أكملوا الدراسة الثانوية ـ بعكس مثلا كثير من الدول التي تتطلب حصول الطلاب على علامات محددة في امتحانات الثانوية العامة ـ وبرسوم مخفضة.

التعليم التقليدي المكلف والمبني على الاختلاط في الحرم الجامعي سوف يصبح متوفرا فقط للأكثر ثراء بينما سيصبح التعليم عن بعد متوفرا لأعداد أكبر من الطلاب

لهذا السبب، يفكر الكثير من الطلاب بتأجيل الدراسة للعام القادم مما يعني أن جامعاتهم سوف تخسر أقساطهم الدراسية. أضف إلى ذلك ما سيحدث مع الطلاب الأجانب والذين عادة ما يدفعون أضعاف ما يدفعه الطلاب المحليون والذين لا يستطيعون السفر الآن كما لن تعطى لهم تأشيرات السفر. ففي الولايات المتحدة مثلا، ثلث الطلاب الأجانب هم من الصين. سيؤدي هذا إلى أزمة حادة حيث أن الكثير من الجامعات ستعاني من أزمة مالية بسبب ضعف عدد الطلاب المتوقعين، ولن تستطيع الاستمرار بدون تغييرات جذرية. جامعة ميزوريوستيرن في مدينة كانساس ستي ـ مثلا ـ اضطرت إلى تسريح ثلث الأساتذة في الجامعة وإغلاق أقسام بأكملها، ما سيفاقم من الأزمة المالية لهؤلاء أيضا ولعائلاتهم.

لكن المستفيد الأكبر من هذه الضائقة سيكون الجامعات المرموقة مثل معهد ماساتشوسيس للتكنولوجيا والمعروف بـ(إم أي تي MIT) وستانفورد وهارفرد وأكسفورد وكامبردج والطلاب الذين يريدون شهادات من تلك الجامعات ولو عن طريق التعليم عن بعد. 

في مقابلة مع مجلة نيويورك تايمز يتوقع سكوت جالاوي Scott Galloway أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وآبل وميكروسوفت سوف تتشارك مع الجامعات المرموقة مثل إم أي تي MIT وستانفورد وهارفرد لكي تزيد عدد الطلاب وتمكينهم من الحصول على تعليم عالي الجودة عن بعد عبر الإنترنت. الشراكة ستتم لأن هذه الشركات ستساعد الجامعات على تقديم منتج عالي الجودة عبر الإنترنت، وسيكون هذا التعليم أقل كلفة للمستهلك. وقد بدأ ذلك بالحدوث فعلا حيث عقدت شراكة مثلا بين غوغل وإم أي تي وأخرى بين آبل وستانفورد وغيرها.

وبهذا، وبدل أن تقبل هذه الجامعات ألف طالب في السنة مثلا، تستطيع أن تقبل عشرات الآلاف من حول العالم. وبينما كان يتم قبول اثنين من كل عشرة طلاب يقدمون طلبات لهذا الجامعات، ستصبح نسبة القبول في هذه الجامعات أكبر بكثير. 

ورغم أن الكلفة ستكون أقل على الطلاب، إلا أن ازدياد أعدادهم سيعوض هذه الجامعات. وبهذا ستفقد الجامعات الأقل حظا جاذبيتها وربما تغلق تماما. ويقول جالاوي إن أكبر ماركة جاذبة هنا ليست هي الشركات مثل أبل أو مايكروسوفت بل هي الجامعات مثل أوكسفورد وستانفورد وإم أي تي، لأن خريجي هذه الجامعات كما تشير الدراسات يحصل أغلبهم على وظائف أفضل ورواتب أفضل. 

هذه الجامعات ستتمكن بذلك من مضاعفة أعداد طلابها دون التضحية بالجودة بسبب شراكتها مع شركات التكنولوجيا. أما عن طبيعة الطلاب أنفسهم فأقسام القبول في الجامعات المرموقة معروفة بقدرتها على غربلة وتدقيق طلبات القبول لاختيار أفضل الطلاب.

في الدول بالعربية، سيكون المستفيد الأكبر من هذا التغيير هم الطلاب الذين يتقنون اللغة الإنكليزية بطلاقة ولديهم مهارات حاسوبية

هذا النموذج سيقلب الكثير من الموازين المعروفة. فالتعليم التقليدي المكلف والمبني على الاختلاط الفعلي في الحرم الجامعي سوف يصبح متوفرا فقط للأكثر ثراء بينما سيصبح التعليم عن بعد، ولو كان مفتقدا للبعد الإنساني، متوفرا لأعداد أكبر من الطلاب. لا شك أن التعليم التقليدي المبني على الاختلاط الفعلي مع الآخرين أفضل بكثير لكنه لن يكون متاحا لمعظم الطلاب.

في الدول بالعربية، سيكون المستفيد الأكبر من هذا التغيير هم الطلاب الذين يتقنون اللغة الإنكليزية بطلاقة ولديهم مهارات حاسوبية. فالفرص التي ستتاح أمامهم في السنوات المقبلة ستكون غير معهودة، بفضل التعليم عن بعد. حيث سيتمكن طالب مثلا من المغرب أو الأردن أو العراق أن يلتحق بجامعة عريقة سواء من بلاده أو أجنبية تمكنه بالالتحاق بسوق العمل العالمي، هذا وخصوصا أن الكثير من الجامعات العريقة توفر منحا طلابية مجزية. 

فمثلا نجد أن خمسة وثمانين بالمئة من الطلاب الذين يُقبلون في قسم السياسة العامة (Blavatnik School of Government) في جامعة أكسفورد في بريطانيا لديهم منح دراسية. وأما جامعة برنستون (Princeton University) فتضمن منحا كاملة لجميع طلبة الدراسات العليا. ولعل الولايات المتحدة بالذات معروفة أكثر بتوفر فرص عالية في منح التعليم العالي للأجانب.

المحظوظون من الطلاب في منطقتنا هم الذين سيستثمرون في لغتهم الإنكليزية ومهاراتهم الإلكترونية، بالإضافة طبعا إلى التفوق العلمي. ولذا فالدول التي تتمتع بقيادات رشيدة ستستثمر بذكاء في توفير هذه المهارات لأكبر عدد من الطلاب في المدارس لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل العالمي، والذي يزداد منافسة يوما بعد يوم ولكنه أيضا سيوفر في المقابل موارد مالية منافسة للأفراد والدول. ولعله من حسن الحظ أن التعليم عن بعد وفر فرصا غير مسبوقة لاكتساب مهارات مثل تعلم الإنكليزية. ولهذا ننصح جميع الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم المهارات التي سيحتاجونها للنجاح في عالم يتغير بسرعة البرق وبلا رجعة.

نادية عويدات
د. نادية عويدات
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من زاوية أخرى

شرطان لانتصار "الحراكات" الشبابية العربية: "العقل الجمعي" و"التنظيم المرن"

عريب الرنتاوي
31 مايو 2020
A demonstrator, wearing a mask as a preventive measure against the spread of the coronavirus disease (COVID-19), carries a…
لسنا متأكدين من نتائج التجربة اللبنانية على هذا الصعيد، لكن من المهم تتبعها بالنقد والدراسة، لاستلهام دروس نجاحها أو فشلها

في الأنباء، أن مجموعات شبابية شاركت في انتفاضة السابع عشر من أكتوبر الماضي، تنخرط الآن في حوارات مع بعضها البعض، بهدف بلورة رؤية سياسة ـ اقتصادية ـ اجتماعية مشتركة، وتوحيد صفوفها استعدادا لجولات قادمة من الاحتجاجات، والأهم، تحضيرا لخوض الانتخابات النيابية القادمة، المقررة بعد سنتين، والمفترض أن يجري تبكيرها استجابة لمطالب المنتفضين في مختلف المدن والبلدات اللبنانية.

إن نجحت هذه المحاولات، وانتهت الحوارات إلى توحيد رؤية الحركات الشبابية والاجتماعية وتنظيم صفوفها، فإن تطورا هاما سيكون قد طرأ على سيرورة الانتفاضات الشعبية العربية، بانتقالها من "العفوية" إلى "التنظيم"، وإن بصيغ مرنة للغاية، ومن "الشعاراتية" إلى "البرامجية"، ومن حالة الافتقار للقيادة إلى شكل من أشكال "القيادة الجماعية"... حتى الآن، يصعب الجزم بمصائر هذه المحاولات، لكن مراقبتها على كثب، واستنباط دروس نجاحها أو فشلها، يبدو أمرا بالغ الأهمية، تتخطى أهميته لبنان إلى المنطقة العربية برمتها.

خلال السنوات العشر فائتة، وبعد موجتين متعاقبتين من موجات "الربيع العربي"، قيل في الثورات والانتفاضات التي شهدتها أكثر من نصف الدول العربية، إنها "عفوية"، بمعنى غير منظمة، وإنها تفتقر لـ"الرأس"، بمعنى القيادة، وإنها تلقائية فلم تأت كثمرة لجهد فكري ـ تبشيري ـ فلسفي، كما إنها لم تنجح في إنتاج "فلاسفتها" و"مفكريها" و"منظّريها".

ملايين الشبان والشابات الذين خرجوا للشوارع والميادين في المدن والبلدات العربية، لم يتدفقوا من رحم الأحزاب السياسية التقليدية القائمة... بعضهم خرج في دول ومجتمعات، لم تعرف الصيغة الحزبية يوما... وحتى الأحزاب المنظمة التي شاركت في هذه الثورات، فقد وصلت متأخرة بعض الشيء، ممتطية صهوة الاحتجاجات الشبابية، ودائما بهدف قطف ثمارها المبكرة.

لا يكفي من باب الغضب على الأحزاب العقائدية من دينية وقومية ويسارية الفاشلة، الاكتفاء بهجاء "الدوغمائية" و"الأيديولوجيا"

ولقد رأينا في معظم، إن لم نقل جميع بلدان ومجتمعات "الربيع العربي"، كيف أمكن لأحزاب منظمة، وغالبا ذات مرجعية إسلامية، أن تقطف ثمار الانتفاضات العربية، وأن تدفع برموزها وقياداتها، لتصدر مرحلة الانتقال و"ملء الشواغر" في النظم السياسية الجديدة بمؤسساتها المختلفة.

والمفارقة أن معظم الحركات الشبابية التي مهدّت لثورات "الربيع العربي" وفجرت انتفاضاته، تنتمي سياسيا وثقافيا واجتماعيا إلى مدارس مدنية وديمقراطية وليبرالية وحداثية، في حين غلبت الهوية الدينية ـ المحافظة على مؤسسات صنع القرار في مرحلة ما بعد الثورة / الانتفاضة، وأسباب ذلك عديدة من بينها اثنين رئيسين:

الأول؛ إخفاق القوى المدنية والديمقراطية في "لملمة" صفوفها والانضواء في جبهات عريضة ببرامج ورؤى تقوم على القاسم المشترك الأعظم لمواقفها وتوجهاتها، مقابل نجاح التيارات الدينية في توحيد إرادتها السياسية وتقديم نموذج مركزي متشدد للقيادة والسيطرة، مستمد من النظرية التربوية الإخوانية القائمة على "السمع والطاعة".

والثاني؛ إخفاق الشباب في تحويل "حراكاتهم" إلى أحزاب أو قوى منظمة... لقد ابتكر الشباب صيغة "الحراك" بديلا عن الحزب السياسي، لتوحيد جهودهم وتأطير أنشطتهم، وانتشر هذا المفهوم على نحو واسع وسريع خلال الأعوام القليلة الفائتة... بيد أنه ظل صيغة "هلامية" فضفاضة، مرتبطة بشعارات محددة وجماعات محدودة، ونطاقات جغرافية ضيقة نسبيا، لم تحمل في طيّاتها بذور استمرارها وديمومتها، ما أفسح في المجال للجهات الحزبية المنظمة، للاستفراد بجني الثمار، ما أن كانت الانتفاضة أو الثورة تضع أوزارها.

مأسسة الحراك و"ملء الفراغ"

اليوم، وفي مرحلة "ما بعد جائحة كورونا" بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة، وفي ضوء المؤشرات المتراكمة، عن تفاقم ميل كثير من الأنظمة والحكومات العربية نحو أنماط أكثر استبدادية في الحكم وممارسة السلطة، فإن أغلب التقديرات تشير إلى احتمال تجدد ثورات "الربيع العربي"، واتساع نطاق انتشارها، فقد تضرب دولا لأول مرة، وقد تعاود الضرب في دول سبق لها وأن ضربتها من قبل.

"سيناريو" كهذا، يملي على قوى الإصلاح والتغيير، بنشطائها ومثقفيها، التفكير مليا في كيفية "مأسسة الحراكات" الشبابية وتنظيمها، بهدف تأمين استمراريتها وديمومتها، وضمان نجاحها في "ملء الفراغ" الناجم عن فشل السلطات الحاكمة في بعض دول المنطقة، وعدم تمكين بعض الجهات المنظمة، وغالبا الإسلامية ذات الخبرة المتراكمة والموروث التاريخي في العمل المنظم، التربوي والإغاثي والاجتماعي والخيري، من استعادة زمام المبادرة من جديد، وامتطاء صهوة الموجة القادمة من الثورات والانتفاضات العربية، بعد أن نجحت في امتطاء موجاتها الأولى وقطف ثمارها، وإن إلى حين.

تبدو الحاجة ملحة، لمنع "التاريخ من أن يعيد نفسه"، لا على صورة مأساة ولا على صورة ملهاة... والطريق الأقصر إلى ذلك، هو ما تحاوله بعض المجموعات الشبابية اللبنانية، التي لا تريد للانتخابات القادمة، أن تأتي بالطبقة السياسية الفاسدة ذاتها، وأن تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية من جديد.

غياب "المفكر الفرد" أو الفيلسوف الأوحد"، قد يعوّض عنه "التفكير الجماعي المنظم"، المنبثق عن ورشات حوار وطني واعية ومنظمة وهادفة

لسنا متأكدين من نتائج التجربة اللبنانية على هذا الصعيد، لكن من المهم تتبعها بالنقد والدراسة، لاستلهام دروس نجاحها أو فشلها، وفي كلتا الحالتين، ثمة ما يمكن تعلمه وتعميمه على تجارب عربية عديدة، لعل العراق أقربها وأولها، حيث الحراكات الشبابية، اندلعت من خارج الأحزاب السياسية القائمة، وغالبا في مواجهتها وبالضد منها، فيما نشطاء هذه الحراكات وقادتها، ما زالوا يبحثون عن الأشكال الأنسب للتنظيم والتشبيك والقيادة، في الوقت الذي يسعون فيه لبلورة رؤاهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعراق المستقبل الذي يتوقون إليه.

لا يكفي، بحكم التنظيم الصارم والبيروقراطي للأحزاب القائم، وهيمنة نفر من القيادات الانتهازية والوصولية عليها، التمادي في نبذ فكرة "التنظيم"، فالحل يكمن في البحث عن أشكال وصيغ أكثر مرونة وأكثر ديمقراطية للتنظيم... ولا يكفي من باب الغضب على الأحزاب العقائدية من دينية وقومية ويسارية الفاشلة، الاكتفاء بهجاء "الدوغمائية" و"الأيديولوجيا" والوقوع في مستنقع "التجريبية" وفوضى "نظام المياومة" في إدارة الاحتجاجات والانتفاضات، فالحل يكمن في تطوير منظومة فكرية تُشتق منها برامج الثورة وخطط عملها قبل وبعد الوصول إلى السلطة.

فالاحتجاجات قد تندلع من دون قيادة وتنظيم وفلسفة، وقد تنجح في إسقاط رموز النظام ووجوهه كما حصل بالفعل في عدة بلدان عربية، بيد أنها لن تتحول إلى ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولن تنجح في استحداث التغيير الجذري للنظم القائمة، ما لم تتوفر على شرط التنظيم والقيادة والفكر القادر على إنتاج الرؤى والتصورات والبرامج وخطط العمل.

قد يقال إن "لا ثورة من دون مفكرين ولا فلاسفة"، كما حصل في تاريخ الثورات الإنسانية الكبرى، وهذا صحيح إلى حد ما، بل وإلى حد كبير، لكن غياب "المفكر الفرد" أو الفيلسوف الأوحد"، قد يعوّض عنه "التفكير الجماعي المنظم"، المنبثق عن ورشات حوار وطني واعية ومنظمة وهادفة، فما من شعب يمكن أن يرهن مستقبل بانتظار "الفيلسوف/المفكر المنتظر"... "العقل الجمعي" للحراكات الشبابية المشفوع بصيغ من "التنظيم المرن"، قد يكون بديلا مناسبا، وربما البديل الأنسب عن "انتظار غودو".

عريب الرنتاوي
عريب الرنتاوي
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