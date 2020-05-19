من زاوية أخرى

واشنطن تريد.. طهران تريد.. وبغداد لا تعرف ماذا تريد!

إياد العنبر
19 مايو 2020
Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi waits for delegations at the prime minister's office in Baghdad, Iraq May 14, 2020…
لا أحد يعرف حتّى الآن ما هي رؤية الحكومة الجديدة في العراق لإدارة ملف العلاقات الخارجية

لم تعد رسائل الترحيب والمباركة التي ترسلها طهران وواشنطن، بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق، مبادرة يمكن اعتبارها بداية جديدة للتوافق الأميركي ـ الإيراني على التطورات السياسية في العراق. إذ تعودنا على تكرار هذه الرسائل مع بداية تشكيل الحكومات السابقة، وبالنهاية تكون الحكومة أما محسوبة على واشنطن أو على طهران.

ولم تعد عبارات الحياد والتوازن في سياسة العراق الخارجية، التي يرد ذكرها في المنهاج الوزاري لجميع الحكومات، قادرة على أن تشكل بصيص أمل بأن يكون العراق بعيدا عن رسائل التنافس والصراع بين صناع القرار السياسي الإيرانيين والأميركيين.

لكن يبدو أن البيئة السياسية الداخلية التي أثرت في إنتاج حكومة السيد مصطفى الكاظمي، والتي يقف على رأسها تظاهرات تشرين وشعاراتها برفض التدخلات الخارجية، وجائحة كورونا التي فرضت التهدئة في العلاقات الدولية حتى بين الأطراف المتصارعة إقليميا ودوليا، تشكل فرصة حقيقية أمام حكومة الكاظمي لتقديم منهج جديد في سياسة العراق الخارجية، لو جرى استثمارها بالتطبيق العملي لمبدأ العراق أولا.

ويبدو أن الإيرانيين أدركوا بأن حكومة في بغداد تكون متماهية تماما مع ما تريده طهران وتكون محسوبة عليها، كما كانت حكومة عادل عبد المهدي، لن يكون في صالحهم. ولعل هذا الإدراك قد أتى متأخرا بعد أن اعتبر ذلك نصرا استراتيجيا حققته؛ لأن نتائجه لم تكن كما يريد صانع القرار الإيراني. 

ستقبل إيران الشراكة في تقاسم النفوذ بالعراق مع الولايات المتحدة، وستغادر منطق اللعبة الصفرية باعتبار ما يربح طرف يعد خسارة للطرف الآخر

إذ ارتفعت وتيرة النقمة الشعبية على إيران وحلفائها في العراق، وأصبحت شعارات تردد في ساحات التظاهر في مناطق العمق الاستراتيجي للنفوذ. لكن الموقف مع حكومة الكاظمي، فيه نوع من التغيير هذه المرّة، إذ بدلا من تقديم مرشّح لمنصب رئاسة الوزراء، تعاملت مع ترشيح الكاظمي بمنطق الضرورات تبيح المحظورات، وساهمت بأن يكون هناك إجماعا الفرقاء السياسيين على التكليف. والتحشيد للإجماع أتى هذه المرّة بالتنسيق بين الحرس الثوري "سباه" والمخابرات الإيرانية "الاطلاعات"، لينهي تفرد الأخيرة بإدارة الملف العراقي الذي استمر منذ 2005.

تحاول إيران التعامل مع المتغيرات في العراق، وفق سياسة التراجع خطوة نحو الوراء، والتي قد تكون في مرحلة إعادة تقييم لسياستها الخارجية في إدارة الملف العراقي. إذ يبدو أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تغليب المنظور السياسي على المنظور العسكري، وهذه ستكون مهمة "الاطلاعات" الإيرانية بعد الفراغ الذي خلفه غياب الجنرال قاسم سليماني، لا سيما بعد قراءة التغريدة الأخيرة للمرشد الأعلى علي خامنئي مستذكرا فيها صلح الإمام الحسن بن علي، باعتباره أنموذجا لسياسة "المرونة البطولية" في التعامل مع الخصوم، وفكرتها بأن لاعب المصارعة في حلبة الصراع يظهر المرونة لأسباب فنيّة لكنه لا ينسى الخصومة. 

ومن ثم ستقبل إيران الشراكة في تقاسم النفوذ بالعراق مع الولايات المتحدة، وستغادر منطق اللعبة الصفرية باعتبار ما يربح طرف يعد خسارة للطرف الآخر. وهي تعتقد بأن هذه الفترة تحتاج إلى تجاوز مبدأ تغليب الولاء على الحنكة والتدبير السياسي في حلفائهم العراقيين.

أما بالنسبة الولايات المتحدة فإن القاعدة العامة التي تحكم سياستها الخارجية هي "ثبات المصالح وتغيير الاستراتيجيات". ومصالحها في العراق تتجاوز قضايا النفط ومصادر الطاقة، وإنما تأسيس جديد للشرق الأوسط بدأ بتغيير النظام في العراق. ومن ثم، تتقبل أميركا جميع التعثرات التي ترافق التحول الديمقراطي لكنها لن تقبل أبدا بإجهاضه. ويدرك الأميركيون أن هناك ضرورة للحفاظ على ما تبقى بعد انسحاب إدارة باراك أوباما، وحان الأوان لتغيير قواعد اللعبة كما صرَّح بذلك وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وتحدد الإدارة الأميركية نقطة التقاطع بينها وبين الإيرانيين في دعم الجماعات الشيعية المسلَّحة، وكان ذلك من ضمن الاشتراطات الاثني عشر التي حددها وزير الخارجية مايك بومبيو في بداية تسلمه منصبه. وعلى هذا الأساس كان الأميركيون ينتظرون الخطوات العملية لحكومة عبد المهدي في التعامل مع إيران ونفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري عن طريق حلفائها العراقيين، لكن عبد المهدي فشل في تحقيق التوازن الذي تضمنه برنامجه الحكومي.

مختصر الحكاية، إيران لا يمكنها أن تقبل بفك ارتباط نهائي بين العراق ومنظورها للأمن القومي الإيراني، فلا التاريخ ولا الجغرافيا تسمحان بذلك، لكنها قد تقبل بتقليل النفوذ العسكري، ونوعا ما السياسي، مقابل الإبقاء على الارتباط الاقتصادي، فهو المنقذ الوحيد من الانهيار. بالمقابل تعتقد أميركا أن تقليص النفوذ العسكري الإيراني في العراق بداية لا بأس بها، والباقي يأتي تباعا.

حكومة الكاظمي أمام تحدي إقناع الأميركيين والإيرانيين بأنَّ العراق يجب أن يكون نقطة لقاء وليس تقاطع

إذن، أكثر اللاعبين نفوذا في العراق (الولايات المتحدة وإيران) يعرفان تماما كيفية إدارة مصالحهما، ويملكان الوسائل التي تمكنهما من تحويل العراق إلى ساحة لتصفية حسابتهما أو لتمرير رسائل التهديد. ولذلك بادرت أميركا بتمديد استثناء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوما، لإتاحة الفرصة أمام حكومة الكاظمي لترتيب أوراقها. وطهران من جهتها رحبت بهذه الحكومة وتتنظر مبادراتها لتهدئة التوتر مع واشنطن. فإيران عدو عاقل، كما يصفها بعض المراقبين والسياسيين في أميركا.

المعضلة الرئيسية تكمن في حيرة صانع القرار السياسي العراقي، فهو لا يتعاطى مع صراع السيطرة والنفوذ الإقليمي والدولي على أرض العراق من خلال الدول الفاعلة والمؤثرة، وإنما يتم بطريقة مركبة، إذ يكون مرة عن طريق إملاءات تلك الدول مباشرة، وأخرى عن طريق وكلائهم العراقيين. والمشكلة الحقيقة في الوكلاء، فإنّهم ملكيون أكثر من الملك!

لا أحد يعرف حتّى الآن ما هي رؤية الحكومة الجديدة في العراق لإدارة ملف العلاقات الخارجية وتحديد التعامل مع طهران وواشنطن، ورؤيتها لإدارة منظومة أمنية هجينة تتجاذبها الخلافات الداخلية وتعد بوابة للتدخلات الخارجية. 

فحكومة الكاظمي أمام تحدي إقناع الأميركيين والإيرانيين بأنَّ العراق يجب أن يكون نقطة لقاء وليس تقاطع، وهذا يحتاج ترتيب البيت السياسي العراق من الداخل أولا، وفيما بعد تفعيل الاقتصاد ليكون هو المحور الذي تقوم على الشراكة، وليس الهيمنة بين الأطراف المتنافسة. لكن كيف يكون ذلك، ونحن نعيش في بلد فيه أكثر من جهة وحزب وزعيم يصادر قرار الدولة الخارجي؟!

إياد العنبر
إياد العنبر
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

قانون الحياة البسيط

ابتهال الخطيب
19 مايو 2020
Egyptian citizens queue at Kuwait International Airport before boarding a repatriation flight to Cairo, in Kuwait City on May 5…
مصريون ينتظرون لدخول الكويت

ترتفع أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الكويت بمقدار ألفي بشكل يومي تقريبا، الأرقام منذ أيام تتراوح بين 800 إلى ألف يوميا، أغلبية هذه الأرقام للأجانب المقيمين في الكويت. بذات هذا المعدل تقريبا، ترتفع أرقام دول الخليج التي تمتلئ بالمقيمين من الجنسيات الأخرى. 

كنت قد أشرت في المقال السابق إلى الآثار المرضية النفسية لجائحة كورونا والتي تتمثل في منطقتنا الخليجية تحديدا في علاقتنا بالأجانب المقيمين في بلداننا وهي العلاقات المتسمة بالتوتر أصلا، والتي قد تأخذ انحناءة حادة مرعبة هذه الأيام.

منذ بداية ظهور الجائحة، كان هناك تمييز، أقل ما يقال عنه أنه أغبى أنواع التمييز، حول العالم كله ولكن بكثافة في أميركا تحديدا، تجاه الشرق آسويين، حيث تعرض الأشخاص من الأصول الشرق آسيوية لمضايقات لفظية وصلت حد التعدي الجسدي جراء النظر لهم على أنهم حملة و"موزعي" الفيروس، وكأن الفيروس هذا يتوارث جينيا، أو يتأصل في الجسد طبقا لشكل العينين ولون الشعر. 

الخوف والصراع من أجل البقاء يعمي العينين ويحيل البشر كائنات بدائية غريبة ليس بينها وبين المنطق أي حبال وصل. فإذا كان البشر مستعدون لتبني تمييزا وعنصرية بغباء تلك الموجة تجاه الشرق آسيويين بناءً على أشكالهم حتى ولو أنهم ولدوا في بلدان أخرى ولم يضعوا قدما في يوم في بلدانهم الأم، فما هي إمكانية تبينهم لعنصريات أكثر "منطقية" وأقدر في "المساعدة" على المحافظة على البقاء؟

كلما ارتفعت أعداد المصابين بين الأجانب ذهبت معه مشاعر النفور والكراهية صعودا هي الأخرى، ولازمته عنصرية مقيتة لا نملك سوى أن نتفهم منابعها، ونقدر المخاوف الكامنة وراءها

مرعبة الفكرة. اليوم كل الأمل معلق على انتهاء الجائحة قبل أن تتصاعد وتيرة الكراهية بيننا حد اللاعودة عن حد العنف، الذي ربما سيشكل تهديدا لوجودنا أكثر من الجائحة بحد ذاتها. لقد بات بيان وزارة الصحة الكويتية الصباحي، بالرغم من هدوء المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وجميل كلامه، مصدر توتر كبير بالنسبة لي، ليس بسبب ارتفاع الأرقام، فهذه متوقعة، بل ونحن نعلم منطقيا أننا لم نصل الذروة بعد، إنما تحديدا بسبب ارتفاع أرقام الأجانب عن الكويتيين. 

هذا الارتفاع الذي كلما ذهب صعودا، ذهبت معه مشاعر النفور والكراهية صعودا هي الأخرى، ولازمته عنصرية مقيتة لا نملك سوى أن نتفهم منابعها، ونقدر المخاوف الكامنة وراءها. هذا الوضع الداخلي الكويتي، على ما يصل من خلال وسائل التواصل، متشابه مع حال جيراننا في منطقة الخليج، فأي طريق خطر تأخذنا إليه مخاوفنا؟ 

وعلى قدر ما تخدمنا وسائل التواصل هذه في التعامل مع قضايانا الإنسانية والاجتماعية، على قدر ما هي تنشر مشاعر الكراهية والنفور صوتا وصورة بين الناس. يتداول أهل الخليج الآن صور وفيديوهات لتصرفات بعض المقيمين التي تخرج عن نطاق السيطرة العصبية، حين يذهبون للتشابك مع الشرطة أو التصادم والأوامر الإدارية أو القوانين المحلية. ما أن تنتشر هذه الصور والفيديوهات حتى تبدأ حفلة الكراهية المرعبة، ليأتي نتاجها ليس فقط بالمزيد من الكراهية والنفور والتباعد، ولكن كذلك بطرح مقترحات و"حلول" لا يمكن لعاقل أن يستوعبها. فهل يمكن، على سبيل المثال لبعض المقترحات اللامعقولة، تصور إمكانية "شحن" كل المقيمين إلى بلدانهم دفعة واحدة؟

لقد بات من متطلبات الأزمة أن يكون كل مقيم في منطقة الخليج مثالي، لا يخطئ منهم أحد، لا يخرج عن أعصابه أحد، لا ينهار أحد، لا يظهر كبرياء وعزة نفس أحد، كل مقيم عليه أن يكون مطيعا ملتزما خلوقا طيعا بل وغاية في الامتنان والشكر للدولة التي "تستضيفه".

باختصار، يجب أن يكون كل المقيمين فوق البشر، ملائكة لا تخطئ، وفي حال أتى أحدهم خطأ، أو انهارت أعصابه تحت الضغوط، أو ارتفع صوته بالشكوى، أو أظهرت كلماته كبرياء وعزة نفس فوق ظروفه، انصبغ كل البقية بلحظة خطأ أو انهيار أو "استعلاء" هذا المقيم، وأصبح الجميع أقران "التفاحة الفاسدة" التي هي مصدر خطر مهيمن سيسحب المجتمع بأكمله إلى القاع.

ولأن المقيمين فعليا بشر، بينهم الطيب وبينهم الحكيم وبينهم المتهور وبينهم الخبيث، فإن النوعيات السلبية لا بد أن تظهر على السطح بين الفينة والأخرى كما تظهر النوعيات السلبية بين المواطنين بحد ذاتهم، إلا أن الأخيرين محميين بمواطنتهم لدولهم الثرية، في حين أن الآخرين (الأجانب) مكشوفون. هم مكشوفون بغربتهم، مكشوفون بانتمائهم لدولهم الأم الضعيفة أحيانا ماديا وأحيانا سياسيا، مكشوفون بأقليتهم الأجنبية النفسية وسط أغلبية مواطنية تلعب على أرضها، الحَكم حَكمها والظروف كلها في صفها، مكشوفون بظروفهم الصعبة وأماكن إقاماتهم المكتظة وأصواتهم الضائعة. 

عسانا نجد نهاية هذه الجائحة قريبا قبل أن يأخذ الوضع انحناءة حادة لا نعود بعدها لسابق عهدنا لا في علاقاتنا مع الآخرين

هؤلاء المكشوفون مطلوب منهم أن يلزموا المثالية دائما وفي كل الأوقات، حتى وهم خائفين، جوعى، محبوسين في غرف مكتظة، معدومين من المداخيل، معرضين للأخطار، مطلوب منهم ألا ينسوا الامتنان، وألا يتوقفوا عن الطاعة، وألا يستسلموا لضعف أو غضب، فأوحدهم يمثلهم كلهم، وأي زلة من شخص، ستصبغ الآخرين جميعا بصبغة الشيطنة وستثير الشارع بغضبه المستثار أصلا من ظروف الحجر ومن مخاوف الوباء ومن القلق المستمر.

عسانا نجد نهاية هذه الجائحة قريبا قبل أن يأخذ الوضع انحناءة حادة لا نعود بعدها لسابق عهدنا لا في علاقاتنا مع الآخرين، ولا داخليا مع نفوسنا وضمائرنا. في اللحظات المظلمة، تمسك بقلبي فكرة مرعبة أشبه بما يحدث في أفلام الديستوبيا القاتمة، فإذا بنا نتوحش من أجل البقاء، نرمي خلف ظهورنا في لحظات قوانين ومبادئ إنسانية احتاجت مئات، إن لم تكن آلاف، السنوات لبنائها، ليصبح الشعار البشري بعدها: أنا ومن بعدي الطوفان. من سيبقى منا عندها؟ من سيستطيع الاستمرار؟ 

الحقيقة الساخرة هي أن حتى أبناء البلد الواحد المأخوذين بوحدتهم الوطنية الآن سيقصلهم سيف هذا الشعار، ولن يبقى سوى أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء. هل هذا هو العالم الذي نود أن نعيش فيه؟ لا نتكبر على الأضعف حتى لا تدور الدوائر علينا. إنه قانون الحياة البسيط.

ابتهال الخطيب
ابتهال الخطيب
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).