من زاوية أخرى

من الأخطر؟ جائحة كورونا أم نظريات المؤامرة؟

هشام ملحم
27 أبريل 2020
(L-R) Angela Sauretti and Tatiana Llazmin, both from Queens, take a selfie under a blossoming tree in Flushing Meadows-Corona…
شابتان تأخذان سيلفي أمام الورود المتفتحة في نيويورك

السرعة الهائلة التي انتشرت فيها نظريات المؤامرة التي أحاطت بجائحة كورونا جعلت التصدي لهذه النظريات الخطيرة بأهمية التصدي للوباء الذي حصد حوالي ربع مليون نسمة في العالم، من بينهم حوالي ستين ألف أميركي. نظرية المؤامرة قديمة قدم المجتمعات المنظمة. 

الحروب والأوبئة والكوارث والاضطرابات السياسية، بما فيها الاغتيالات السياسية تجلب معها نظريات المؤامرة. الكثيرون يجدون في نظرية المؤامرة الأجوبة المؤكدة والنهائية وخاصة إذا كان الحدث معقدا أو غير مألوفا، أو إذا كانت المعلومات الأولية عنه غير كاملة. الأجوبة التي توفرها نظريات المؤامرة، تعطي المؤمن بها "اليقين" الذي ينشده ويسعى إليه. 

نظرية المؤامرة عادة تجد أرضا خصبة في المجتمعات التي تفتقر إلى حياة ديمقراطية ولا توجد فيها حرية صحافة تسمح بتبادل المعلومات في مناخ غير قمعي. ولكن نظرية المؤامرة تجد من يتمسك بها ويبشر بصدقيتها في المجتمعات الديمقراطية والمفتوحة، خاصة وأن وسائل الاتصالات الحديثة وشبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي تجعل نشر نظريات المؤامرة سهلا للغاية مع غياب كبير لسبل محاسبة ومساءلة المسؤولين عن نشر هذه النظريات. 

في الولايات المتحدة، ساهمت الانتقادات والهجمات التي يشنها المحافظون واليمينيون منذ عقود ضد الحكومة الفدرالية، والتي أعطاها الرئيس الأسبق رونالد ريغان زخما كبيرا حين قال إن الحكومة الفدرالية هي المشكلة وليست الحل، ساهمت في خلق الأرضية الخصبة للتشكيك بالكثير من التأكيدات الرسمية. 

انتشرت نظريات المؤامرة على وسائل الاتصال الاجتماعي وشبكة الإنترنت فور الكشف عن جائحة كورونا

طبعا، تضليل الحكومات أو تقويماتها الاستخباراتية الخاطئة، أو فساد المسؤولين الكبار، مثل اتهام إدارة الرئيس ليندون جونسون لفيتنام الشمالية الباطل بخلق حادثة "خليج تونكين" لتبرير التدخل العسكري في فيتنام، إلى فضيحة ووترغيت وتورط الرئيس ريتشارد نيكسون في التغطية عليها، إلى الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق لتبرير الغزو، كلها ساهمت أيضا في تقليص ثقة الأميركيين بحكومتهم الفدرالية.

كشف تضليل وخطورة نظريات المؤامرة يصبح صعبا للغاية إذا وقف وراء هذه النظريات قادة سياسيون، أو شخصيات معروفة في مجالات السياسة أو الفن أو الرياضة، أو قوى سياسية من داخل أو خارج البلاد تريد خدمة أهداف سياسية محددة. 

بعد 57 سنة من اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي، لا تزال هناك شريحة من الأميركيين لا تصدق أن لي هارفي أوزوولد هو القاتل، حيث يشير البعض إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية السي آي إيه، هي المسؤولة عن قتله، أو الرئيس ليندون جونسون الذي خلفه وذلك من بين قائمة من الأطراف التي لها مصلحة باغتياله باعتقاد مروجي المؤامرات. 

وبعد مرور 19 سنة على هجمات سبتمبر الإرهابية، لا تزال نظريات المؤامرة داخل الولايات المتحدة وخارجها تدعي أن قوى أخرى غير تنظيم "القاعدة" شنت الهجمات.

جائحة كورونا، التي لا يزال الخبراء بالأوبئة وغيرهم من الاختصاصيين يدرسون كيفية نشوئها وانتشارها خلقت حالة هلع في العالم، وشلت الاقتصاد العالمي أكثر مما فعلته حروب شاملة في القرون الماضية. من الطبيعي في أعقاب مثل هذا الخطر، ومع اعتراف الخبراء والمسؤولين بأن إيجاد لقاح لن يتم قبل سنة أو 18 شهرا، ومع استمرار الغموض والجدل حول كيفية احتواء الوباء أو كيفية ووتيرة استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، أن تنتشر نظريات المؤامرة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حيث يروجها أولئك الذين يميلون إلى التشكيك بالتفسيرات الرسمية حتى عندما تكون مقنعة وعلمية، إضافة إلى أولئك الذين يروجونها لأسباب سياسية وتخريبية. 

طبعا، لجوء قادة مثل الرئيس دونالد ترامب، وغيره من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أو الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى التقليل من خطر الوباء أو الترويج لعلاجات خيالية وخطيرة للوباء أو التلميح بأن الفيروس قد تم تطويره في مختبرات صينية أو أميركية زاد من خطورة هذه الظاهرة. 

ادعاءات بولسونارو الغريبة حول علاج الفيروس والتقليل من أهميته مثل القول بأنه "خيالي"، دفعت بفيسبوك وتويتر إلى حذفها. من جهته، قال رئيس وزراء ايطاليا ماتيو سالفيني إن الصين طورت فيروس خطير ضد الرئة من القطط والخفافيش. هذه التهم والادعاءات، إضافة إلى تهم وادعاءات المسؤولين الصينيين والإيرانيين بأن الأميركيين طوروا فيروس كورونا في مختبراتهم، كلها ساهمت في خلق هذا الكم الهائل من نظريات المؤامرة.

انتشرت نظريات المؤامرة على وسائل الاتصال الاجتماعي وشبكة الإنترنت فور الكشف عن جائحة كورونا. وكان هناك أكثر من طرف معروف وغير معروف وراء نظرية أن الفيروس صنع في مختبر وفقا لحسابات عديدة على فيسبوك وشبكة تويتر. وبرزت اتهامات لا أساس لها من الصحة تدعي أن عالما من كندا كان وراء نقل الفيروس إلى الصين، أو أن الفيروس هو جزء من برنامج بيولوجي للحكومة الصينية، إما تم نشره عن قصد أو أنه انتشر نتيجة لخطأ في المختبر. 

لاحقا قام مسؤول صيني بالترويج عبر تويتر بأن عسكريين أميركيين كانوا في زيارة لمقاطعة ووهان جلبوا الفيروس معهم من الولايات المتحدة. طبعا كان من مصلحة الحكومة الصينية الترويج لمثل هذه النظريات ـ التي تستطيع أن تنكرها رسميا ـ للتغطية على قرارها الخطير وحتى الإجرامي بالتغطية على حقيقة الفيروس وطبيعته خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت اكتشافه في مقاطعة ووهان. 

نظرية المؤامرة عادة تجد أرضا خصبة في المجتمعات التي تفتقر إلى حياة ديمقراطية ولا توجد فيها حرية صحافة

الرئيس ترامب وصف الفيروس "بالصيني"، وزير الخارجية مايك بومبيو، وصفه "فيروس ووهان". عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين توم كاتون وتيد كروز، ألمحا إلى أن الفيروس قد تم تطويره في مختبرات صينية، دون تقديم أي أدلة علمية.

إضافة إلى نظريات المؤامرة التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية مثل تشويه سمعة هذا البلد أو ذاك، أو للتمويه والتعمية والتهرب من المسؤولية، برزت نظريات مؤامرة اتسمت بالغرابة والشعوذة وإن لم تكن أقل خطورة. 

تمحورت نظريات المؤامرة وسخط بعض مؤيدي الرئيس ترامب من اليمين المتشدد ضد بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت وأحد أبرز المساهمين بمكافحة الأوبئة في العالم، الذي يتهم بأنه وراء فيروس كورونا. ومنذ شهر فبراير كان هناك 1.2 مليون ادعاء أو اتهام يربط غيتس بالفيروس على وسائل الاتصال الاجتماعي. هذه الاتهامات الباطلة شملت تحريف وتشويه مقصود لكتابات وخطب ومقابلات لغيتس، واتهامه بأنه يسعى لجني الأرباح من الوباء، أو لتطوير وسائل جديدة عبر شركته للتجسس على الناس. وقبل أيام نظم بعض مؤيدي الرئيس ترامب تظاهرات صغيرة ولكن صاخبة على وقع هتافات: "ألقوا القبض على غيتس".

إحدى نظريات المؤامرة الغريبة تتمحور حول التقنية المتطورة للهواتف النقالة المعروفة بـ 5G التي كان يدعي مروجوها في السابق بأن موجاتها الصوتية تتسبب بالسرطان، وأصبحوا يقولون الآن أنها تتسبب بفيروس كورونا من خلال إضعاف نظام المناعة لدى الناس. بعض الشخصيات السينمائية مثل الممثل Woody Harrelson روجوا لهذه المؤامرة. بعض مروجي هذه النظرية حاولوا حرق بعض الأبراج التي تحمل أنتينات 5G في بريطانيا، ما دفع بشبكة يوتيوب إلى حذف الأشرطة التي تروج لهذه النظرية. جميع المعلومات المؤكدة حول الفيروس تبين أنه انتقل من الحيوان إلى الانسان، والعدوى تنتقل من إنسان إلى آخر ولا تأتي من أي مصدر آخر.

وتشكل العلاجات الافتراضية والخيالية جزءا أساسيا من النظريات الغريبة التي تحيط بفيروس كورونا. خطورة الفيروس ساهمت بالترويج لعلاجات سريعة وعجائبية يمكن اعتمادها الآن قبل تطوير لقاح فعال في المستقبل. من بين هذه العلاجات شرب مواد التعقيم والتبييض bleach .

يوم الخميس الماضي صعق الرئيس ترامب فريقه الصحي والأميركيين والعالم حين اقترح خلال الإيجاز الصحفي اليومي في البيت الابيض شرب المواد التي تبيد الجراثيم disinfectants   كعلاج ممكن لفيروس كورونا. فور انتهاء الإيجاز، تلقت الهيئات الصحية والمستشفيات آلاف الاتصالات من المواطنين للاستفسار عن ادعاءات ترامب. وسارعت بعض الشركات المصنعة لهذه المواد السامة إلى تحذير المواطنين من خطر شربها. 

مكافحة نظريات المؤامرة ونظريات العلاجات السحرية التي يمكن أن تكون قاتلة، فهي مهمة كل مواطن معني بالحقيقة والعلم والحقائق

ادعاء الرئيس ترامب في اليوم التالي أنه كان يسخر من الصحافيين لم يصدقه أحد. المرشح الرئاسي المفترض للحزب الديمقراطي جوزف بايدن قال للأميركيين مغردا "لا أستطيع أن أصدق ما سأقوله: أرجوكم لا تشربوا مواد التعقيم". 

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب "بيع" الأميركيين دواء سحريا. خلال شهر مارس روج الرئيس ترامب بحماس كبير ويوميا تقريبا لدواء hydroxychloroquine الذي طور كعلاج لمرض الملاريا، مدعيا أنه فعال ضد فيروس كورونا، وأن هذا الدواء سيغير تاريخ الطب. أحد المواطنين استخدم الدواء دون استشارة أي طبيب اعتقادا منه أنه سيشفيه من أعراض فيروس كورونا، ولكن الدواء أدى إلى وفاته. ويوم الجمعة الماضي حذرت إدارة الاغذية والأدوية الوطنية من أن استخدام hydroxychloroquine لعلاج فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل خفقات القلب.

هذا الطوفان من نظريات المؤامرة والعلاجات العجائبية والمعلومات المغلوطة والإشاعات الخطيرة، دفعت بمنظمة الصحة العالمية إلى التحذير مما أسمته "جائحة المعلومات الخاطئة". مكافحة جائحة كورونا علميا، هي مهمة العلماء والخبراء بالأوبئة والمؤسسات الصحية. مكافحة نظريات المؤامرة ونظريات العلاجات السحرية التي يمكن أن تكون قاتلة، فهي مهمة كل مواطن معني بالحقيقة والعلم والحقائق والحريات الضرورية لنشرها ومناقشتها دون قلق أو ترهيب أو أي اتهامات للصحافة الحرة التي تقوم بهذه المهمة، بأنها "عدوة الشعوب". 

هشام ملحم
كتب
هشام ملحم
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من زاوية أخرى

أوهام النهوض الشرقي

محمد المحمود
27 أبريل 2020
A participant wearing a Guy Fawkes mask holds a placard during a "Say no to tear gas" rally at Edinburgh place in Hong Kong on…
متظاهر في هونغ كونغ يرفع شعارا ضد استهداف المتظاهرين المطالبين بالحرية بقنابل الغاز المسيل للدموع

ربما كانت جملة عابرة في مفتتح مقال عابر؛ كتبتُها قبل خمسة عشر عاما، هي أكثر ما أثار عليَّ غضب التيارين الرئيسين في العالم العربي: القوموي والإسلاموي على حد سواء. اتفقوا هنا؛ مع أنهم كثيرا ما اختلفوا، وتنابذوا، بل وتصارعوا حَدَّ التكفير (تكفير الإسلاموي للقوموي) وحَدَّ التخوين (تخوين القوموي للإسلاموي)، ولكنهم اتفقوا ــ غضبا ـ عليَّ؛ من حيث اتفاقهم على أن تلك الجملة العابرة كانت جارحة ومؤلمة بأكثر مما يمكن احتماله في مجال خلاف أو اختلاف.

كانت الجملة مهذبة، هادئة، والأهم، أنها ليست ملزمة؛ بقدر ما هي حوارية: رأي مطروح في مَهبّ النقد والرد والتفنيد، ولكنها ـ وهنا سِر الغضب الهادر ـ كانت تنكأ عميقا في الجرح النرجسي النازف لدى الأنا الجمعية منذ قرنين أو أكثر. الجملة تقول بكل بساطة: "الحضارة الغربية الحديثة هي الحضارة الحقيقية، المُسْتحِقة ـ موضوعيا ـ لصفة: حضارة، بينما (كل الحضارات) السابقة والمحايثة هي حضارات على سبيل المجاز؛ لا الحقيقة". هكذا تكلّمت!

طبعا، كل الأصوات الغاضبة كانت تبدأ بـ: أين أنت عن الحضارة العربية الإسلامية؟ هل تدخل "حضارتنا" في تعميمك هذا؟...إلخ الأسئلة الاستنكارية التي كان من الواضح أنها تتمحور ـ لا شعوريا ـ حول حماية الذات، أي حول مُدَارَاة ومُدَاوَاة الجرح النرجسي العربي ـ الإسلامي. ففي هذه الجملة ـ وفق تصورهم؛ اللاّواعي في أكثر الأحوال ـ كان الإيلام مضاعفا؛ لأن إنكاري كون حضارتنا/ الحضارة العربية الإسلامية ليست حضارة على سبيل الحقيقة؛ لا يعادله ألما إلا تقريري أن الحضارة الحقيقية هي حضارة الغرب، الغرب الذي هو الآخر دائما، الآخر الذي لا يحضر في الوعي إلا بصفته المقابل الضدي الذي تعي به الذات ذاتها منذ ظهرت على مسرح الأحداث قبل خمسة عشر قرنا.

الإنسان الحر بهذا المعنى هو منجز غربي، لا وجود له في ثقافات الشرق

أبدأ بهذا كنقد للذات/ للأنا، للأنـا العربية ـ الإسلامية خاصة، قبل أن يكون نقدا لأنـا الشرق عامة. ففي سياق محاولتي المستمرة للتحذير من تمثّل النماذج الشرق أقصوية التي حقّقت معدلات نمو مُتسارِع، وحتى لا يعد هذا موقفا متحيزا من آخر ما، وبالتالي موقفا عنصريا، فقد وضعت الأنا/ دائرة انتماءاتي الأولى، على محك النقد/ التشريح؛ لأكشف عن خواء المزاعم المتورمة التي تريد الإزراء على النموذج الغربي، وهو الإزراء الذي يقود ـ بالضرورة ـ إلى الانحياز لخيارات غير حضارية/ غير إنسانية، تستمد مشروعيتها من عمق تراث الأنا (توهّم إنجاز حضاري حقيقي في تاريخ العرب/المسلمين)، أو من صعود نجم النمور الآسيوية (توهّم المنجز الشرقي كمثال لحقيق التنمية؛ مع تجريد المادي من المعنوي)، خاصة وأن تراث الأنا من جهة، وحاضر النجاحات التنموية الشرق أقصوية من جهة أخرى، كلاهما يُحِيل إلى قِيمٍ مركزية تتشابه في كثير من ملامحها، وربما تتماثل ـ أحيانا ـ حَدَّ التطابق التام.

توجّسي الذي يصل حد الذعر من محاولة العرب والمسلمين تمثّل نماذج النهوض الشرقي هو توجّس قديم، وقد عبرت عنه منذ بداياتي الكتابية، ففي 13/5/2004 كتبت مقالا بعنوان: "اليابان ليست نموذجا"، وفي 27/10/2016 كتبت مقالا بعنوان: "التنوير بين الشرق والغرب"، وبينهما كثير من الإشارات التي كانت ترافق مقارباتي لمسألة التَّنَمْذج الحضاري، وفي كل ذلك كنت مُحذّرا من الانسياق وراء إغراء النموذج الشرقي آسيوي أحادي البُعد/ المادي، على حساب النموذج الغربي القائم على تراث التنوير متعدد الأبعاد، والذي هو ـ بحكم هذا التراث الإنسانوي ـ يشترط البعد الإنساني، لا في الشعارات ولا في الدّوَال المُجَردّة من تحقّقاتها الواقعية، وإنما في مستوى وجود الإنسان الحقيقي/ الوجود المتعين/ الوجود الفردي.

الحضارة/ النهضة الحقيقية/ التنمية الفائقة...ـ ليست غابات من الإسمنت، ليست تقنية لا تبتعد كثيرا عن تطوير الألعاب الإلكترونية، بل ليست مجرد مطارات باذخة الاتساع، ولا طائرات تملأ الفضاء كأسراب الجراد، و لا جسورا متعانقة متطابقة تحار فيها العيون، ولا أنفاقا متواصلة تتحدى صلادة الجبال، ولا بنايات شاهقة تخترق السحاب، ولا تقنيات حيوية متطورة تسابق الأحلام وتتجاوز طموحات الخيال، الحضارة ليست كل ذلك، وإن كانت تتوق لكل ذلك، وتنجح في كل ذلك، الحضارة هي حضارة الإنسان الحر، الحر في مدى وجوده الحقيقي/ الوجود الفردي، الإنسان الذي يتحقق وجوده بتمايزه وتميّزه عن الجماد، كما عن الحيوان، بكونه حرا في وعيه، حرا في تقرير مصيره، حرا من حيث هو ضامن ـ بقوة نفاذ الوعي بالحرية في الوعي العام ـ لحقوقه الإنساني الأولى.

الإنسان الحر بهذا المعنى هو منجز غربي، لا وجود له في ثقافات الشرق. والأهم أنه ـ حتى في نظر الغربي، بل في نظر الغربي ابتداء ـ منجز لم يكتمل، هو منجز نامٍ، متطورٍ، مدفوعٍ بوعي نقدي يطمح باستمرار للكمال؛ بناء على يقين راسخ أن لا سبيل إلى الكمال إلا ما كان متحققا في التوق التحرري ذاته، أي في رحلة البحث عن الكمال.

هذا ما يجعل المعنى الإنساني المتحقق في الحرية ـ كتصور وكتجربة ـ لا يزال مفتوحا على آفاق مجهولة في الغرب؛ عكس ثقافات الشرق المغلقة التي تتوهم أنها اكتملت، وبكمالها اكتمل وعي أصحابها، وليس على الأجيال الناشئة إلا إتقان فن تطبيقها آليا/ بحرفية تامة، حتى أصبح المنجز التقني/ التنموي/ المادي موظفا لترسيخ روح "الآلية" ولتوسيع مجالات الحراك المعني بتطبيق النموذج الذهني الموروث.

هل يستطيع الشرقي فهم معنى "التحقق الإنساني"، كما هو عليه الحال في الغرب؟ أذكر أنه في أغسطس 2018 وقف وزير الخارجية الكندي وبجانبه وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي بكندا. وكما هو المعتاد، كان الصحفيون يطرحون أسئلتهم بكل حرية. كان وزير الخارجية الصيني يبدو متوترا لما يتوقعه من أسئلة قد تقود إليها هذه الحرية التي لم يعتد عليها، ومن ثم لا يستطيع فهمها ـ فضلا عن تفهّمها ـ بحق. وفعلا، حدث ما كان يخشاه، فقد طرحت إحدى الصحفيات سؤالا على وزير الخارجية الكندي، فحواه: لماذا تتطور علاقتكم بالصين وتتوطد، بينما الصين تتعامل بشكل غير جيد مع المطالبين بحقوق الإنسان، إضافة إلى تطلعاتها غير المستقرة في بحر جنوب الصين (إشارة إلى المشكلة التايوانية)؟

السؤال طبيعي ومتوقع، وكان من المفترض أن يمضي بسلام، أو على الأقل، بتوضيح في ذات السياق الذي يبحث فيه السؤال. لكن، ومع أن السؤال كان موجها لوزير الخارجية الكندي، إلا أن وزير الخارجية الصيني اضطرب غاضبا، وطلب التعليق على السؤال.

الحضارة هي حضارة الإنسان الحر، الحر في مدى وجوده الحقيقي/ الوجود الفردي، الإنسان الذي يتحقق وجوده بتمايزه وتميّزه عن الجماد

قال الوزير الصيني بغضب للصحفية التي طرحت السؤال: هل تفهمين ما هي الصين؟ هل سبق لك أن زرتي الصين؟ سؤالك حكم مسبق، وهو ضد الصين، وفيه غطرسة، ولا أدري من أين جاء الحكم؟ ثم أتبع قائلا/ مجيبا: هل تعرفين أن الصين أخرجت 600 مليون من دائرة الفقر، وأن اقتصاد الصين ثاني اقتصاد في العالم بعد أن كانت مؤسسة صغيرة، هل تتصورين أن التطور الذي يحدث كان ليكون لولا حماية حقوق الإنسان، وأن الصين في دستورها قد أقرت أنظمة تحمي حقوق الإنسان؟ ثم قال: لا تسألي أسئلة وأنتِ لا تستطيعين تحمّلها.

الملاحظ هنا، وبعيدا عن دلالة الغضب، أن الجواب لا علاقة له البتة بالسؤال؛ حتى وإن كان يحاول الالتفاف على السؤال. الإجابة هنا محض مغالطة، وتشتيت انتباه، وفي النهاية هي إجابة تنطق بتثبيت التهمة لا بنفيها؛ من حيث الكشف عن رؤية لا إنسانية للإنسان، أو رؤية عاجزة عن تصوّر ما هي حقوق الإنسان.

السؤال كان عن حقوق الإنسان، وعن تهديد الصين المستمر لتايوان، بينما الإجابة تتجاهل ذلك عمدا، وتسرد المنجزات الصينية المادية التي لا علاقة لها بالسؤال. سؤال الصحفية لم يكن عن عدد الفقراء المستفيدين من النمو في الصين، لم يكن سؤالها عن موقع الصين في الاقتصاد العالمي، لم يكن سؤالها عن المنجز التنموي المادي للصين، بينما هو بإجابته المراوغة يريد أن يُفرّغ السؤال عن حقوق الإنسان من معناه الإنساني بوضعه في سياق هذا الإنجاز المادي الذي يراه عظيما. وهو يربط ـ لمحض الدفاع ـ بين أمرين لا رابط بينهما، فهو يريد أن يتخذ من المنجز التنموي الكبير دليلا على الحضور المسبق لقوانين حقوق الإنسان، ثم هو يريد أن يجعل النصوص الدستورية (وهي منجزات ورقية لا قيمة لها في الدول الشمولية)، بديلا عن الواقع/ الوقائع...إلخ صور المغالطة التي يهرب بها كل مَن لا يملك إجابة مقنعة في موضوع السؤال.

هنا، يتضح أن المسألة ليست سؤالا وجوابا، ليست "سوء فهم لسؤال"، بل ولا "إساءة فهم لسؤال". المسألة هي: تقابل ضدي بين وَعْيَين/ ذِهْنِيّتين مًخْتَلفتين. السؤال يُمَثِّل الوعي/ الذّهْنيّة الغربية، بينما الجواب يُمَثّل الوعي/ الذّهنيّة الشرقية. السؤال الأول/ الذهنية الأولى تبحث عن الإنسان من حيث هو في وجوده الإنساني الحقيقي/ المتعين في الواقع (والذي هو إنسان الحرية والحقوق، بتلازمهما وتضافرهما)، بينما الجواب/ الذّهْنية الأخرى تبحث عن الإنسان من حيث هو في وجوده الوهمي الذي يُرتَهن فيه كل أفراده لعمومه (والذي هو إنسان الأرقام المجردة، الإنسان الآلة، إنسان القطيع المُوَظّف كمادة استعمالية ـ وليس كغاية! ـ لتحقيق الإنجاز المستخدم في الفخر الشعاراتي الأجوف).

محمد المحمود
كتب
محمد المحمود
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).