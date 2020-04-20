من زاوية أخرى

الوباء قد يغيّر النموذج القائم على المرشد الأعلى في إيران إلى الأبد

مهدي خلجي
20 أبريل 2020
A handout picture provided by Iranian army official website on April 17, 2020 shows Iranian army soldiers wearing protective…

وصل فيروس كورونا إلى إيران في واحدة من أسوأ الفترات التي مرّت على الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها قبل أربعة عقود. فقد تلقى النظام ضربات قوية لشرعيته الأيديولوجية، وشعبيته الثورية، وكفاءته العملية، وبنيته الاقتصادية، وسياسته الخارجية الإسلامية، وتطلعاته للهيمنة الإقليمية. ولكن رغم كل هذه التحديات والتأثيرات الساحقة لمرض "كوفيد-19"، إلا أن بإمكان الجمهورية الإسلامية أن تتحمل بسهولة [الظروف الصعبة] لسنوات عديدة أخرى ـ وإن كان ذلك لا يلغي إمكانية تغيير طبيعتها بشكل كبير.

قوة الدولة الضعيفة

تنطوي الأزمة الصحية العالمية الحالية على مفارقة، إذ ساهمت طبيعتها الوجودية في تمكين الأنظمة المضطربة كما في إيران. فكلما ازدادت الأضرار الناجمة عن وباء كورونا المستجد ("كوفيد-١٩") وزاد ذعر الناس، كلما زاد نظر الشعب إلى الحكومة على أنها الأمل الوحيد للمجتمع. 

لذلك، يشكّل المرض عنصرا فعالا بشكل استثنائي في تقليل المطالب السياسية للشعب، من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان إلى الاحتياجات الأساسية للغاية مثل الأمن البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تخلق التوقعات العامة المتزايدة حول مسؤوليات الحكومة، أرضية خصبة لحدوث توسع كبير في سلطة الدولة.

وما ساعد في تمكين النظام الإيراني أيضا هو واقع أنه، على عكس المجتمعات الديمقراطية، لم يترك مجالا كبيرا للكيانات غير الحكومية للمشاركة في احتواء الوباء. وبالتالي لم يبقَ أمام المعارضين ومراكز النفوذ المتنافسة سوى القليل من الوسائل لاستغلال فقدان النظام لشرعيته وعلله الأخرى لإثبات أهليته كخيار بديل للقيادة.

بدأ الوباء فعلا في تغيير طبيعة النظام السياسي في إيران

على سبيل المثال، بعد اتهام رجال الدين بإعاقة المبادرات الوقائية التي قامت بها الدولة في المرحلة الأولية لتفشي الوباء، حاول هؤلاء تحسين صورتهم وذلك من خلال تنظيم مجموعات من "المتطوعين" للمساعدة في مكافحة المرض. ولكن ما لبث أن توقف القادة من رجال الدين عن محاولة الفصل بين حملتهم وبين الجهود الأوسع نطاقا التي يبذلها النظام لاحتواء الوباء. [وفي هذا الصدد]، اعترف علي رضا عرافي، "مدير مركز إدارة المعاهد الدينية"، مؤخرا أن رجال الدين يدعمون ببساطة "الحرس الثوري" الإيراني في المعركة ضد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنهم يُصلّون من أجل "عظمة ومجد" "الحرس الثوري".

ويساعد الوباء أيضا في تطبيع الدور الاستبدادي الذي يمارسه النظام في عالم الإنترنت، إذ يمكنه الآن تغيير وظيفة الأسلحة نفسها التي يستخدمها منذ فترة طويلة للتحكم في خدمة الإنترنت، ومراقبة النشاط السيبراني، وفرض رقابة على المعارضة، لاستخدامها كأدوات أساسية لتعقب المرض وحماية الصحة العامة. 

وفي السنوات الأخيرة، أصبح تطوير قدرات جديدة للمراقبة والحرب الرقمية إحدى أبرز الأولويات للجمهورية الإسلامية. ويصف المرشد الأعلى، علي خامنئي، الفضاء الإلكتروني بأنه ساحة معركة أساسية ويوجه بدقة سياسات النظام وعملياته في ذلك المجال. ولن تؤدي حالات الطوارئ لفيروس كورونا هذه سوى إلى توسيع الأنشطة وتقويتها، مع احتمال أن يصبح "الجهاد السيبراني" المعلن من قبل خامنئي أكثر أهمية بالنسبة لسياسات النظام في أعقاب الأزمة.

وبالمثل، يبدو أن النظام يعتقد أن التلاعب بالرأي العام من خلال وسائل الإعلام أصبح اليوم أكثر ضرورية لبقائه، خاصة مع انزلاق الاقتصاد بصورة أكثر نحو الانهيار. وقد أصبحت مؤخرا التغطية التلفزيونية والإذاعية، التي تسيطر عليها الدولة بالكامل، دعاية أكثر علانية، تقوم بلا خجل بتمجيد "الحرس الثوري" لدوره المحوري في "الحرب البيولوجية".

صعود "الحرس الثوري" بثبات

ساعد الوباء في تمكين "الحرس الثوري الإسلامي" أكثر من أي مؤسسة أخرى، خاصة في الوقت الحالي بعد أن علّق النظام القانون الوطني وأعلن حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. ومُنحت قوات "الحرس الثوري" سيطرة غير مسبوقة على البلاد بعد أن قررت الحكومة أن تصبح أكثر صرامة بشأن فرض الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، وما شابه ذلك من تدابير. 

وقد توسّع النظام الصحي والبنية التحتية الطبية التي يديرها "الحرس الثوري" والجماعات التابعة له توسعا هائلا ويعمل كل منهما حاليا بصورة أو بأخرى بشكل مستقل عن نظام الرعاية الصحية الوطني، مع الإشارة إلى أنهما قد أُنشئا خلال فترة الحرب بين إيران والعراق وتم تطويرهما بلا توقف منذ ذلك الحين.

ولسوء الحظ، فإن منح "الحرس الثوري" دورا أكبر في الأزمة ليس من الحكمة بالضرورة من وجهة نظر طبية. ففي 13 أبريل، بعث وزير الصحة، سعيد نمكي، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني حذر فيها من العواقب الوخيمة لهذه المقاربة. وكتب نمكي مستخدما إحدى المواصفات التي منحها خامنئي لـ "الحرس الثوري" وميليشيا "الباسيج" التي تم تفويضها مسبقا للتدخل في الأزمات المحلية غير المتوقعة: "أي قرار غير مصرح به تتخذه القوى "المتأهبة"... سيعرّض النظام الصحي واقتصاد البلاد إلى الخطر في النهاية".

من المرجح أن تشكّل مقاومة رجال الدين الواضحة لمهام الدولة في مكافحة الفيروس نهاية ثقة الشعب برجال الدين إلى الأبد

ومع ذلك، لم يُترَك للوزراء، مثل نمكي، والحكومة المنتخبة بشكل عام سوى دور ثانوي خلال تفشي الوباء. فروحاني ليس له دور يُذكر في حالة الطوارئ، ومن المرجح أن تستمر إجراءات الأمن البيولوجي الخارجة عن نطاق القانون التي ينفذها "الحرس الثوري" قائمة لمدة طويلة بعد رفعها. 

كما أن تصوير الدولة للوباء على أنه هجوم أجنبي يساعد على تبرير هذه الإجراءات الأمنية الشاملة، في حين يوسع "الحرس الثوري" نطاق مهمته ليشمل ساحات معارك جديدة، وهي أجساد الناس. 

ومن جانبهم، قد يبدأ العديد من المواطنين في اعتبار مثل هذه الانتهاكات طبيعية بسبب مخاوفهم من المرض، وافتقارهم إلى السلطات البديلة، وارتفاع تكلفة الحفاظ على مجال عام مستقل وسط تصاعد الإجراءات الصارمة التي يتخذها النظام.

وفيما يتعلق بالتداعيات العسكرية لهذه الاتجاهات، من المحتمل أن يواصل "الحرس الثوري" تخطيط هجمات محتملة ضد القوات الأميركية في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائه من الميليشيات في العراق ودول أخرى. 

ويمكن أن تساعد مثل هذه العمليات في مواجهة الضرر الذي لحق بالسمعة المحلية التي طالت "الحرس الثوري" بسبب فضائح متعددة حديثة. ومع ذلك، فإن فعالية التكلفة لأي من هذه الهجمات سوف تعتمد بشكل كبير على ما إذا كان الوباء يثني الولايات المتحدة عن الانتقام الشديد.

ما الذي سيسّرع عملية الانتقال في إيران؟

في ضوء كل هذه العوامل، بدأ الوباء فعلا في تغيير طبيعة النظام السياسي في إيران. ومن المرجح أن تشكّل مقاومة رجال الدين الواضحة لمهام الدولة في مكافحة الفيروس نهاية ثقة الشعب برجال الدين إلى الأبد والشك في قدرتهم على العمل كرجال سلطة عقلانيين في المجال السياسي أو الاجتماعي. 

فقد أدّى فشلهم الذريع بالامتثال للحس السليم والضمير الحيّ إلى تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى علمنة القيادات المستقبلية في البلاد. إن الهوة الآخذة في الاتساع بين السلطات الشيعية من جهة، والطبقة الوسطى العصرية للغاية والشباب المثقف في إيران من جهة أخرى، ستجعل الجهات الفاعلة في السلطة أقل اهتماما بالسعي للحصول على دعم أيديولوجي أو سياسي من رجال الدين في مرحلة ما بعد خامنئي. وبما أن دور رجال الدين آخذ في التضاؤل، فإن المجتمع المدني ليس في وضع يسمح له بالتقدم إلى الأمام.

تنطوي الأزمة الصحية العالمية الحالية على مفارقة، إذ ساهمت طبيعتها الوجودية في تمكين الأنظمة المضطربة كما في إيران

ونتيجة لذلك، قد تكون إيران في خضم تغيير تطوّري. فالنموذج القديم قد شكّل نظاما ثوريا إسلاميا تم إدراجه بموجب مبدأ "ولاية الفقيه"، ولكنّ ذلك يمكن أن يفسح المجال أمام قيام نظام أمني وعسكري خاضع إلى حد كبير لسيطرة تحالف من الفصائل الرئيسية في "الحرس الثوري" من جهة وحلفاء الحرس المحددين حديثا والمستفيدين منه وعملائه من جهة أخرى.

وستأخذ هذه العملية قفزة كبيرة إلى الأمام إذا أصبح الانتقال على مستوى المرشد الأعلى ضروريا على المدى القريب. فخامنئي هو في الثمانين من عمره، لذلك فإن احتمال وفاته أو عجزه عن تأدية مهام منصبه كبير. وحتى لو بقي في السلطة لبعض الوقت، فقد يجد نفسه مهمشا في البيئة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن يكون أي انتقال إلى زعيم جديد أو نظام قيادة جديد سريعا وتوافقيا على غرار ذلك الذي أعقب وفاة روح الله الخميني في عام 1989.

ومهما كانت الحالة، فإن الوباء جعل الدور الذي يلعبه "الحرس الثوري" حاليا، هو السيناريو الأكثر ترجيحا في إيران لإدارة مرحلة ما بعد خامنئي. وحتى ذلك الحين، لا شك في أن القيادة العسكرية الإيرانية تأمل في أن يؤدي الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن الفيروس إلى ثني الولايات المتحدة وغيرها من "الأعداء" الأجانب عن المجازفة مع إيران، سواء عن طريق زعزعة استقرارها بالوسائل العسكرية أو تحويلها إلى دولة فاشلة من خلال سياسة "الضغط الأقصى".

المصدر: منتدى فكرة

مهدي خلجي
كتب
مهدي خلجي
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من زاوية أخرى

العرب بين الشرق والغرب

محمد المحمود
20 أبريل 2020
Ramadan Kamel, a 71-year-old Egyptian farmer, prepares tea as he rests in a shack by his farmland in the village of Baharmis in…

في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في سنة 1905م انتصرت اليابان عسكريا على روسيا القيصرية. جرى ذلك في وقت كانت روسيا القيصرية تُحْسب ـ في الوعي العربي الإسلامي ـ على الغرب؛ من حيث هي تنتمي إلى ذات ديانة الغرب/ المسيحية، التي أصبحت ـ في سياق ذلك الوعي ـ هي ذاتها حدود الانتماء للعالم الغربي الذي كان قد بدأ يستعمر كثيرا من أقطار العالم العربي، خاصة: مصر، قلب العالم العربي النابض آنذاك.

لم يكن في مشهد الانتصار ما يدعو لأكثر من تأمّلٍ متسائلٍ أو تحليلٍ محايد. لكن، وبمجرد وصول أخبار هذا النصر إلى المشرق العربي، وتحديدا، إلى مصر التي كان قد مضى على وقوعها تحت هيمنة النفوذ الغربي المباشر قرابة ربع قرن، انتفض الشعراء والمثقفون والكتاب وزعماء الإصلاح/ زعماء التحرر؛ للتعبير عن فرحتهم الغامرة بهذا النصر الياباني، حتى ليُخَيَل إليك أنهم كانوا أشد فرحا بهذا النصر من اليابانيين!

كان الشاعران الكبيران: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في قمة مجدهما، وكانا في كثير من أشعارهما يُعَلّقان على الأحداث بما يتناسب والمزاج العام/ الشعور القومي؛ حتى لا يخسرا جماهيرهما، فهما لسان الجماهير، من أكبر كبير إلى أصغر صغير؛ إذا استثنينا خيارات القصر قد لا تكون مفهومة، ولا مُتَفَهّمة بالنسبة للسائد الثقافي العام.

قصيدة حافظ إبراهيم التي مطلعها:

لا تَلُم كَفّي إِذا السَيفُ نَبا       صَحَّ مِنّي العَزمُ وَالدَهرُ أَبى 

من أشهر القصائد في هذا الموضوع: الانتصار الياباني. وهي بداية مُعَبّرة، تستبق الموضوع الأول للقصيدة، وتكشف عن حسرة حارقة جراء الهزائم المتتالية والاندحار المتواصل الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي آنذاك. إنها محاولة للخروج من المسؤولية عن هذا الواقع المأسوي، فقد بذلت الذات ما تستطيع (صحّ مني العزم)، ولكن لم يتحقق المراد. ولا ذنب للذات في هذا الفشل، الذنب هو للظروف/ للدهر الذي تصدّى للعزم، أي أن المسؤولية جرى تحميلها لعالم ماورائي، لظروف غامضة يصعب تتبع مسؤوليتها عما حدث ويحدث.

كراهية العرب للغرب مصدرها الأساس تفوّق الغرب ذاته

في كل هذا، يبدو أن المهم في نظر الشاعر هو أن يخرج بالذات من دائرة اللّوم/ المسؤولية (لا تلم كفي)، فحديثه حديث عن الذات، وعن واقع الذات، بلغة اعتذارية أو إعذاريّة، في مطلع قصيدة تتحدث أساسا عن موضوع لا علاقة له بالذات، من حيث أن كلا طرفيه (اليابان ـ روسيا) يُصَنّف كآخر؛ بالنسبة للذات.

ومما يؤكد أن حافظ كان يتحدث عن ذاته العربية الإسلامية في علاقتها بالغرب؛ من خلال حديثه عن اليابان وروسيا، قوله عن أمّته ـ لائماً ومُسْتَنْهِضَا ـ:

أَنا لَولا أَنَّ لي مِن أُمَّتي       خاذِلاً ما بِتُّ أَشكو النُوَبا
أُمَّةً قَد فَتَّ في ساعِدِها      بُغضُها الأَهلَ وَحُبُّ الغُرَبا

هنا، إلحاح واضح على محاولة إعادة التوازن النفسي للذات من خلال تقديم قراءة لواقعة: التفوق الغربي الكاسح، مقابل الاندحار العربي الإسلامي المذل. إنه يريد التأكيد على أن المآسي/ النُّوَب (وهي مآسي ونُوبٌ لم تطفح على سطح الوعي لولا المقايسة بالغرب) التي تطحن الواقع العربي حتى باتت معينا لا ينضب للشكوى الدائمة، ليست استحقاقا لتشوهات ثقافية مجتمعية عميقة، متوارثة عبر قرون طويلة، كما أن الغرب المتسبب بكل هذه النوب/ المآسي للذات لم يزدهر وينتصر ويسود العالم لتَميّزٍ ثقافي مجتمعي أصيلٍ فيه، فازدهار الآخر، واندحار الأنا، مصدره على التحديد ـ وفق منطق الشاعر هنا ـ خيانة من الداخل، وبالذات من المُستغربين الذين تنكّروا لقومهم/ للأهل، وأحبوا وناصروا وامتدحوا الآخر الغريب/ الغرب.

إذن، الشاعر يُقَدِّم قراءة تؤكد أن اليابان بهذا النصر الكبير تدحض حقيقة التقدم الغربي، والأهم أنها تدحض كونه تقدّماً مشروطا بتشكّل ثقافي عميق متواصل في متتاليات تاريخية مُسَبَّبَةٍ؛ لتؤكد ـ من جهة أخرى ـ أن الشرق بكل تشكلاته الثقافية والمجتمعية قادر على الوقوف بإزاء الغرب موقف الناقد، بل وقادر على الانتصار عليه؛ متى ما "صحّ العزم"، فالمسألة مسألة إرادة، وليست اشتغالا تراكميا مُمَنْهجا يعمل على موضوع الإنسان وعلى موضوع الواقع في آن، وعلى العلاقة بينهما بطبيعة الحال.

ومما يدل على أن حافظ إبراهيم يستحضر العرب والمسلمين في اليابانيين، أنه وهو يدير معاني هذه القصيدة في ذهنه، لا يديرها على صراع بين دولتين: اليابان وروسيا، وإنما على صراع جهوي: شرقي ـ غربي (ينتمي هو إلى الطرف الأول منه)، حتى إنه عندما ذكر إمبراطور اليابان امتدحه على هذا النحو:

مَلِكٌ يَكفيكَ مِنهُ أَنَّهُ       أَنهَضَ الشَرقَ فَهَزَّ المَغرِبا 

لاحظ أنه قال: "يكفيك" بكاف الخطاب، أي يكفي العربي/ قارئ القصيدة/ جمهوره، ولم يقل "يكفيه" على سبيل تقرير المديح لغائب. فكأنه هنا يقول للعربي: هذا الملك/ الإمبراطور الياباني يستحق إعجابك بجدارة، والسبب الذي يستحق به هذا الإعجاب، ليس أنه قاد نصر اليابان على روسيا، أي ليس أنه قاد انتصار دولة في أقصى الشرق على دولة محسوبة على الغرب، بل لأنه قاد نصرَ "الشرق" على "الغرب"، ما يعني أنه نَصَرَك ـ كعربي شرقي ـ على العالم الغربي الذي طالما هزمك واستعمرك أيها العربي، بل وهَزّ ـ من الأعماق ـ ثقتك بنفسك؛ كلما حاولت أن تقيس المسافة الهائلة بين تخلّفك/ انهزامك المتطاول وازدهاره/ انتصاره المتواصل.

إن كل مدائح العرب الباذخة لنماذج النهوض الشرقي، يمكن اختصار بواعثها في معنى هذا الشطر: " أَنهَضَ الشَرقَ فَهَزَّ المَغرِبا"، فهي ليست إعجابا حقيقيا بالشرق؛ بقدر ما هي غضب على الغرب، وابتهاج بهزيمة خصم لا يحلمون بهزيمته.

ويجب التنبّه إلى أن الشعور بالانتماء الشرقي؛ مقابل الغربي، ليس شعورا طارئا، كما أنه ليس شعورا بائدا/ منتهيا، بل هو شعور حاضر حتى الآن في وجدان العرب، ويبدو أنه حاضر في وجدان الشرقيين، أو أن هؤلاء يستثمرن فيه بصورة ما. فالصين قدّمت مساعدات طبيّة لمصر قبل أيام، وذلك في إطار الحملة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وليس هذا بمستغرب، فقد قدمتّ ـ في سياق محاولتها تجميل صورتها ـ مساعدات لكثير من الدول، ولكن الملاحظ أن الوفد الصيني وهو يقدم المساعدة للمصريين، استشهد بقول أحمد شوقي: "ولكن كلنا في الهم شرق" (وفق ما نشرته "اليوم السابع" بتاريخ 16/4/2020)، وذلك لتأكيد عمق العلاقة التي تجعل من المساعد قياما بواجب انتماء، وليس تفضّلا. وهم، أي الصينيين، إما يستحضرون حقا هذا المعنى الذي يؤكد على خصوصية الرابطة الجهوية/ الشرقية مقابل الغرب، أو هم يشعرون أن المصريين يستحضرونه في علاقتهم بالشرق؛ من حيث هو معنى يجري التأكيد عليه ثقافيا/ شعريا منذ السنوات الأولى للقرن العشرين.

على أي حال، لم تكن المعاني التي أكّد عليها حافظ إبراهيم إلا معاني متداولة، عميقة في مستوى الشعور القومي العام، وخاصة ما يرتبط منها بتبرئة الذات من عار الانحطاط، وتجريد الآخر الغربي من مجد الازدهار. ولهذا، عندما تحدّث الشاعر الآخر/ أحمد شوقي عن هذا النصر الياباني، وجدناه يحرص على تأكيد ذات المعاني التي أكدها حافظ. يقول أحمد شوقي:

 لله في نصرة اليابان حكمته          لا يُسأل الله عن فعل ولا شان
رأى اليهود أقاموا المال ربَّهم              وآل عيسى أجلّوه كديان
وقوم أحمد قد ضلوا شريعته             وضيعوا كل إسلام وإيمان
تفرّق الكل في أديانهم شيعا             وأحدثوا بدعا في كل أزمان
فقال أنصر خلقا لا إله لهم              أنا الغنيّ عن العُبّاد سبحاني

طبعا، التكتيك الذي انتهجه أحمد شوقي يختلف قليلا عن حافظ، فشوقي يريد تأكيد النصر الياباني، وفي الوقت نفسه تأكيد هزيمة الغرب. ولكون العرب موضوع هزيمة من الأصل، تجده يضعهم في سياق الهزيمة لأتباع الديانات الثلاث (يلاحظ استحضار المكون الديني في مقاربة الغرب)؛ ليوهم أن الجميع، العرب والغرب ليسوا أهلا للنصر. وطبعا، في هذا تغافل عن حقيقة أن الغرب كان في أوج تألقه قوته، بينما الهزيمة العسكرية كانت من نصيب "الشرق غربي/ روسيا"؛ لا الغرب الغربي.

لا تتحمل ثقافة العرب والمسلمين مسؤولية واقعهم، بل على العكس، السبب في كل ما أصابهم، وإن جرى على يد الآخرين

المهم هنا، أن شوقي يفعل هنا ما فعله حافظ من قبل، وهو الحرص على الخروج بالذات العربية الإسلامية من تَحمّل مسؤولية التخلف/ الانحطاط/ الهزيمة، الواقع المزري الذي يعيشه العرب والمسلمون.

لا تتحمل ثقافة العرب والمسلمين ـ وفق منطق شوقي، كما هو منطق حافظ من قبل ـ مسؤولية واقعهم، بل على العكس، السبب في كل ما أصابهم، وإن جرى على يد الآخرين، هو عدم وفائهم لثقافتهم، وتنكرهم لموروثهم الذي انتصر به أسلافهم. وفي النهاية، ما أصابهم قدر من الله، والله له حكمة في ذلك، وبالتالي ـ وهو الأهم هنا في سياق التبرير للذات ـ أن ازدهار الآخر وانتصاره ليس استحقاقا لذكاء وجهد وعمل متواصل، ليس نتاج ثقافة نوعية على مستوى الوعي العام، بل مجرد قَدَرٍ غَيْبي، ما ورائي، يقع خارج إدراك/ حكمة الإنسان، كما هو خارج إرادة الإنسان.

من هنا نفهم أن المكونات الأساسية للكل هذا العداء المستشري للغرب ليس مبعثه ديني في الأساس، كما أنه ليس عرقيا، بل ولا هو ـ بالدرجة الأولى ـ من نتاج ذاكرة الصراع التاريخي بين ضِفَّتي المتوسط. كراهية العرب للغرب مصدرها الأساس تفوّق الغرب ذاته، فلو لم يكن الغرب متفوقا، مزدهرا، متربعا على عرش الحضارة الكونية التي جعلت من كل الحضارات السابقة مجرد مسودات فاشلة لمحاولات يائسة؛ لم يكن مكروها.

الانحياز العربي للشرق، والإعجاب به، أو محاولة إبداء الإعجاب به، ليس وعيا علميا موضوعيا؛ بقدر ما هو نتيجة استبطان وَهْمٍ مفاده أن "استعادة دور القيادة العالمية يفترض أن يسقط الغرب، أن يرتفع سحر خمسة قرون من الإبداع العلمي والتكنولوجي، أن تنهار الثورة الصناعية كما انهار عجل السامري برجوع موسى من الجبل، أن تنهزم الأسلحة النووية والتقنيات الحربية الحديثة أمام الجهاد المقدس، أن يفشل التخطيط المعقلن أمام المبادرات الإيمانية، أن ينهزم العقل أمام البطولة. لم تفكر الثقافة النمطية السائدة في النهضة إلا مستبطنة أمل انهيار الغرب وانهيار الحضارة الحديثة". لهذا، ليس غريبا أن "تلتقي مختلف الخطابات الأيديولوجية العربية على أن مشكلة العرب والمسلمين الأولى هي الغرب" (الإسلام، نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح، محمد الحداد، ص12/10).

محمد المحمود
كتب
محمد المحمود
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).