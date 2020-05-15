من زاوية أخرى

موجة كورونا الثانية: كابوس حتمي

جويس كرم
15 مايو 2020
Lebanese nurses take a selfie as they celebrate International Nurses Day at the Rafik Hariri public hospital in Lebanon's…

وباء كورونا الذي قتل حتى الساعة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم وأصاب أكثر من أربع ملايين ونصف، لا يقترب من نهايته، لا بل فإن فرص الموجة الثانية أو الثالثة من الفيروس هي أكبر اليوم من فرص اختفائه.

الموجة الثانية بحسب المختصين في منظمة الصحة العالمية والخبراء الأميركيين بينهم الدكتور أنتوني فاوتشي لا مهرب منها وقد تكون أقسى على عالمنا من الأولى. المسؤول الأميركي السابق عن إيجاد لقاح للفيروس ريك برايت أخبر الكونغرس أمس أن أميركا قد "ينتظرها أسوأ شتاء في التاريخ الحديث" بسبب موجة كورونا الثانية. العوامل الأربعة الأبرز التي ترجح هكذا موجة هي عدم وجود لقاح، الخلل العالمي في التعاطي مع الفيروس وبرودة الطقس والنقص المستمر في الاستعدادات الطبية:

١ ـ لا لقاح قريب: فيما هناك عشرات المحاولات عالميا من أوروبا إلى أميركا وكندا والصين لإيجاد لقاح وتعميمه، فما من اختراق متوقع قبل نهاية العام. وحتى في حال اكتشاف لقاح عندها، فتعميمه والتأكد من نتائجه سيستغرق شهورا، ما يحتم الاستمرار في نهج "الاحتواء" حتى ذلك الوقت للتعامل مع الوباء.

القدرات الطبية والنظام الصحي هو معيار الانفتاح الاقتصادي وليس العكس

2 ـ الخلل العالمي في التعاطي مع كورونا. فعدم اتخاذ دول مثل البرازيل إجراءات صارمة لاحتواء انتشاره، أو قيام دول أخرى مثل فرنسا أو سنغافورة قبلها أو لبنان برفع هذه الإجراءات سريعا، مهّد لعدد أكبر من الاصابات. يضاف إلى ذلك عدم إغلاق جميع الدول لحدودها، ما يعني استمرار انتشار المرض بسبب سرعة العدوى، والتواصل السكاني رغم الإجراءات. فالصين تسجل اليوم حالات جديدة معظمها من الخارج، وإيران التي أعادت فتح مساجدها، لا تقوم بما يكفي من الفحوصات لمعرفة مدى الانتشار.

3 ـ يوفر فصل الشتاء بيئة مناسبة للفيروسات. فبرودة الطقس، وما تعنيه لحياة الفيروس وطول مدتها، أو إمكانية تداخل فيروسات بينها كورونا والإنفلونزا وإحداث طفرة جينية تؤدي إلى نوع جديد يصيب المناعة البشرية، كلها عوامل ترجح الموجة الثانية. فالبرد يعزز من احتمالات بقاء كورونا ويفتح احتمالات تحوله إلى فيروس أصعب حتى قبل إيجاد لقاح للفيروس الحالي. هذا النمط شهده العالم مع الإنفلونزا الإسبانية في 1918 ـ 1919 والذي كانت ضحاياها في الموجة الثانية أكبر من الأولى بسبب غياب الاستعدادات وأدت إلى وفاة أكثر من 50 مليون شخص يومها.

4 ـ استمرار النقص في الاستعدادات الطبية على المستوى العالمي، ما يعني أن النظام الصحي ما زال هشا ولن يحتمل عددا كبيرا من الاصابات بسبب عدم وجود مستشفيات كافية وأجهزة تنفس وفحوصات. هذا النقص يتفاوت بين دولة وأخرى وحيث تتفوق ألمانيا على إيطاليا، إنما سيتسمر حتى الخريف المقبل، الموعد المرجح للموجة الثانية.

شبه حتمية الموجة الثانية من وباء كورونا تؤكد أهمية أن تكون استراتيجيات مكافحة الأوبئة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العالمي

هذه الأسباب يجب أن تغير حسابات الدول وشكل المعركة ضد كورونا. فبدل الخلاف الجيوسياسي بين الصين وأميركا والتنافس حول اللقاح وتراشق الاتهامات حول مسؤولية انتشار الفيروس واحتكار عدة دول الأدوات الطبية لمنع انتشاره، هناك حاجة لمنظومة تعاون دولي للتعاطي مع المرض. فمنظمة الصحة العالمية باتت حلبة صراع سياسي بين واشنطن وبكين، في وقت لا يرسل أي منهما ما يكفي من المعونات لأفريقيا وأميركا اللاتينية.

المتغيرات يجب أن تطال أيضا استراتيجية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. فمن غير المنطق أن يتم فتح المدارس في لبنان من دون وجود جهوزية طبية لحمايتها. ومن غير المنطق أن تفتح الكويت حدودها من دون التنسيق مع الدول المجاورة. فالقدرات الطبية والنظام الصحي هو معيار الانفتاح الاقتصادي وليس العكس.

كورونا غير شكل العالم اقتصاديا وصحيا وجيو سياسيا وهذه المتغيرات ستبقى مع بقاء خطر الانتشار ومن دون لقاح فاعل. فارتياد المطاعم والسينما والمقاهي لن يكون كما كان قبل فبراير حين انتشر الفيروس عالميا، ووسائل النقل برا وجوا لن تعود كما كانت.

شبه حتمية الموجة الثانية من وباء كورونا تؤكد أهمية أن تكون استراتيجيات مكافحة الأوبئة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العالمي، وأولوية التلاقي حول آلية تحمي التعاضد البشري والاقتصادي ولا تشتته.

جويس كرم
جويس كرم
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من زاوية أخرى

يوجد بشر ولكن لا يوجد إنسان

عمران سلمان
15 مايو 2020
Men carrying relief walk along a deserted street as the sun sets during the fifty-two day of the lockdown imposed by the…
كل كائن بشري هو مشروع إنسان وبإمكانه أن يتطور في هذا الاتجاه والذي هو الغاية من وجوده

ثمة في كتابات المفكر السوري أدونيس الكثير مما يستفز، ولكنه دائما استفزاز جميل يحرض الفكر على الحركة والخروج من منطقة الأمان الثقافي والمعرفي، إلى مساحات لا مفكر فيها.. وهو الخروج الضروري واللازم لحدوث أي عملية تغيير أو إبداع حقيقية.

رفض الإنسان

يتساءل أدونيس: "لماذا يُعذّب أو يقتل الإنسانُ الإنسانَ انطلاقا من مُعتَقَد خاصّ هو غالبا ديني ـ عنصُري؟ علما أن الطبيعة لا تُعذّبه. وأن ما وراء الطبيعة لا يعذبه أيضا، وأن أسبابَ شقاء البشر ليست إلهية، وليست شيطانية، وأنها تصدر عن الإنسان ذاتِه، ومنه هو ذاتُه.

لماذا لا يكون شقاءُ الإنسان الشّغلَ الشّاغلَ الأوّل للإنسان، إذا كان إنسانا حقا؟

وبأيِّ عَدْل إذا أو دين يمكن العربيّ اليوم، أن يكره الفكرَ أو التعقُّلَ العلمانيّ، أو الحقوق المدنيّة، أو الحريات، أو يقبل بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، أو بثقافة التكفير؟ أليس هذا كله رفضا للإنسان ذاته؟".

الكائن البشري وعيه متدن، وهو مقيد ضمن محدوديته، فلا يرى ما هو خارجه إلا انطلاقا من ذاته ومن مصلحته ومن معياره ومن قيمه ورغباته

الإجابة المباشرة على السؤال الأخير بالذات، بلى إنه رفض للإنسان، ولكن هذا ليس من قبل الإنسان نفسه. وإنما من قبل الكائن البشري الذي لم ينضج ولم يصل بعد إلى مرحلة الإنسان. هذا يحيلنا، إجبارا، إلى التمييز بين ما هو بشري وما هو إنساني، وما إذا كنا نتحدث عن إنسان أم عن بشر. قد تبدو هذه من قبيل المترادفات، لكنها ليست كذلك.

عمل إضافي

في أي مكان تنتشر الكراهية ويسود منطق الغلبة والعنف فاعلم أنه وإن يكن هناك بشر فإنه لا يوجد إنسان. فالإنسان ليس نتاجا لعملية بيولوجية كما يحدث مع سائر المخلوقات، بما فيها الكائنات البشرية. ولا يكفي وجود أبوين لخلق إنسان. الإنسان هو أعلى مرحلة في سلسلة تطور المخلوقات وهو نتيجة عمل إضافي يمر به الكائن البشري كي يتحول إلى إنسان.

فالكائن البشري من الناحية الجوهرية لا يختلف عن باقي المخلوقات، إذا تعلق الأمر بالوظائف الرئيسية، مثل الحركة والتكاثر والسعي للحصول على الطعام والاستحواذ على وسائل إنتاجه... إلخ. وحتى العقل واللغة لديه هما بمثابة الحواس التي عوض بها نقصه الجسماني كي تساعده في الصراع من أجل البقاء.

بينما الإنسان من الناحية الأخرى يتفرد من بين المخلوقات، من بين ما يتفرد، بإدراك أنه من أجل أن يبقى فإنه لا يحتاج إلى أن يخوض أي صراع. لأن فكرة الصراع والعنف الناجم عنه لا تليقان بالإنسان. فالبقاء ليس مرتبطا بأي من الوظائف الرئيسية تلك. إنه بقاء مستمر ومستمد من قيمة أعلى من الوجود نفسه.

بمعنى أن وجود الإنسان ليس مرتبطا بما يحيط به من موجودات، سواء كانت في يديه أو في أيدي الآخرين، وإنما في إدراكه بأن وجوده الحقيقي ليس معرضا للتهديد من أي شيء، لأنه لم يبدأ كي ينتهي.

الإنسان والبشر

في منطقتنا العربية، كما في مناطق أخرى في العالم، يمكن للمرء أن يجد الكثير من البشر حقا، ولكن ليس من السهل العثور على إنسان.

ما الذي يميز الإنسان عن الكائن البشري؟ الإنسان يملك وعيا متطورا وهو يستطيع أن يخرج من حيزه الصغير وأن يتجاوز ذاته، إلى ما هو أبعد منها، فيرى كل ما في الحياة، بما في ذلك الآخرين من منظورهم أيضا وليس فقط من منظوره الشخصي. وهو حين يفعل ذلك لا يمكن أن ينشأ بينه وبينهم أي تعارض أو تناقض. فاختلاف الآراء أو الأفكار هو اختلاف في زاوية النظر للأشياء وفي التجربة الشخصية لكل واحد، وليس اختلافا في الجوهر أو الأصل الكامن في كل منهم.

كل كائن بشري هو مشروع إنسان وبإمكانه أن يتطور في هذا الاتجاه والذي هو الغاية من وجوده

بينما الكائن البشري وعيه متدن، وهو مقيد ضمن محدوديته، فلا يرى ما هو خارجه إلا انطلاقا من ذاته ومن مصلحته ومن معياره ومن قيمه ورغباته. بالنسبة له فإن الآخرين ذوات منفصلة ومنافسة، إما أن يخضعوا لمصلحته ومعياره ويوافقونه الرأي، وإلا وجب عليه مواجهتهم والتغلب عليهم بطريقة من الطرق. والحروب والنزاعات والمشاحنات والمكايدات ليست سوى تعبير عن هذا الاتجاه، وإن لم تكن التعبير الوحيد، وإن اتخذت لها أسماء أو عناوين شتى.

رحلة التحول

وبالعودة إلى أسئلة أدونيس، فإن الذي يرفض الفكر ويرفض التعقل العلماني أو الحقوق المدنية أو الحريات أو الذي يرفض الآخر ليس هو الإنسان هنا، ولكنه الكائن البشري. والذي يقتل ويمارس العنف اللفظي والجسدي على هذا النطاق الواسع، والمنفلت من كل عقال، هو أيضا الكائن البشري وليس الإنسان. 

وقد كان من المتصور أن الأديان أو العقائد المختلفة تساعد الكائن البشري في التحول إلى إنسان. لكن من الواضح أنها، في حين قد توفر له هذه الإمكانية، فإنها لا تضمنها. بل أكثر من ذلك فإن الكائن البشري يستخدمها هي الأخرى لضمان تفوقه وإخضاعه للآخرين.

لحسن الحظ فإن كل كائن بشري هو مشروع إنسان وبإمكانه أن يتطور في هذا الاتجاه والذي هو الغاية من وجوده. ولعل أول خطوة على هذا الطريق هي أن يراقب المرء أفكاره وأقواله وأفعاله ومشاعره كي يعرف بالضبط أين موقعه في هذا السلم. فمتى عرف ذلك أصبح من السهل عليه أن يبدأ رحلة التحول.

عمران سلمان
عمران سلمان
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