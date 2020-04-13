من زاوية أخرى

زيارة قاآني المفاجئة لبغداد ومستقبل "الحشد الشعبي"

فرزين نديمي, حمدي مالك
13 أبريل 2020
This handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on January 9, 2020 shows the newly…

في 30 مارس، قام العميد إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" ـ وحدة القوات الخاصة التابعة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني ـ بزيارة غير معلنة للعراق. واجتمع مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الميليشيات خلال رحلته القصيرة، بمن فيهم هادي العامري (رئيس "منظمة بدر")، وعمار الحكيم (رئيس "تيار الحكمة الوطني")، ومحمد رضا السيستاني (نجل آية الله العظمى علي السيستاني).

وكان لهذه الزيارة غير المعلنة، التي لم تحصل على أي تغطية إعلامية تقريبا في إيران، دافع رئيسي مزودج: توحيد الميليشيات الشيعية لمواجهة الحقبة الجديدة التي تتكشف معالمها منذ أن قامت الولايات المتحدة باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وقائد "كتائب حزب الله" ابو مهدي المهندس في يناير؛ وحشد الدعم ضدّ رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، الذي اعتبرته طهران وعملائها مؤيدا لأميركا.

غير أن قاآني فشل على الجبهتين. وعلى الرغم من تنحي الزرفي في الأسبوع الأخير، إلا أن أياً من المرشحَيْن المفضليْن لإيران (عبد الحسين عبطان وقاسم الأعرجي) لم يحل محله. وبدلا من ذلك، تم اختيار مسؤول آخر يُعتبر متعاطفا مع المصالح الأميركية ـ وهو رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي. 

وعلى نطاق أوسع، تشير ردود الفعل المتباينة في أوساط أبرز الميليشيات إلى أن "فيلق القدس" سيواجه صعوبات في إعادة بناء قوته في العراق، رغم جهود طهران لتمهيد الطريق عن طريق إرسال أمين "المجلس الأعلى للأمن القومي" علي شمخاني إلى بغداد في وقت سابق في مارس.

تغيير رئيس الوزراء يكشف عن خطوط الصدع

أعقب زيارة قاآني صدور بيان غير مسبوق في 4 أبريل، وقعت عليه ثمانٍ من أبرز الميليشيات الموالية لإيران ضمن "قوات الحشد الشعبي" العراقية، وهي: حركة "عصائب أهل الحق"، "كتائب سيد الشهداء"، حركة "أنصار الله الأوفياء"، "كتائب جند الإمام"، حركة "حزب الله النجباء"، "كتائب الإمام علي"، "سرايا عاشوراء" و "سرايا الخراساني".  واستنكر البيان الوجود العسكري الأميركي المستمر في العراق ووصف الزرفي بأنه عميل أميركي.

ونظرا لصدور البيان في وقت قريب من زيارة قاآني، فمن المفترض أن يكون قد أُعِدّ بمعرفة "الحرس الثوري" الإيراني. إلا أن "كتائب حزب الله" (الميليشيا القيادية التي تعتبر الأقرب إلى "فيلق القدس") كانت غائبة بشكل واضح عن اللائحة. كما لم تبدِ الجماعة رأيها بشأن اختيار بديل للزرفي. واتفقت الأحزاب الشيعية والكردية والسنية العراقية على منح الكاظمي الفرصة التالية لتشكيل حكومة، غير أن "كتائب حزب الله" رفضته باعتباره مواليا لأميركا، حتى أنها اتهمته بإعطاء الولايات المتحدة معلومات سرية سهلت قتل سليماني والمهندس.

ستسارع طهران في الأسابيع المقبلة إلى العمل من أجل إعادة ترسيخ مكانتها في العراق

ومن جانبه، يبدو أن "الحرس الثوري" يلعب لعبة مزدوجة محفوفة بالمخاطر في العراق. فعلى الرغم من أنه قَبِل في النهاية ترشيح الكاظمي كحل وسط من أجل منع الزرفي [من تسلم منصب رئيس الوزراء] وتجنب المزيد من الجمود، إلا أنه يقوم في الوقت نفسه بإعداد "كتائب حزب الله" وراء الكواليس لمواجهة استراتيجية محتملة في مرحلة لاحقة. 

وفي 6 أبريل، أصدرت "كتائب حزب الله" بيانا أعلنت فيه موقفها الحازم ضد أي "حكومة مفروضة" يُفترض أن لديها نوايا تهديدية أو مشكوك فيها. وجاء هذا البيان في الوقت نفسه الذي انتشرت فيه أخبار ترشيح الكاظمي.

كما أن هذه الميليشيا غير راضية عن رفض الفصائل الأخرى مرشحها عبد العزيز المحمداوي (الملقب "أبو فدك") لقيادة أركان "قوات الحشد الشعبي". فالميليشيات الموالية للسيستاني ضمن "الحشد الشعبي" ("فصائل العتبات") رفضت ترشيحه علانية، في حين أن الفصائل القوية الموالية لإيران مثل "منظمة بدر" تنأى بنفسها عن قضايا "الحشد الشعبي" منذ فترة من الوقت.

التداعيات العسكرية لزيارة قاآني

جاءت زيارة قاآني وسط تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعجيل في دمج القوات العسكرية الأميركية في قاعدتين: الأسد وأربيل. وأشارت تقارير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن بعض الأفراد على الأقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب يفضلون التحرك العسكري من أجل تقويض "كتائب حزب الله" بشكل حازم في العراق وحتى لضرب أهداف عسكرية إيرانية إذا وقع المزيد من الأفراد الأميركيين ضحية لهجمات صاروخية من الميليشيات.

وفي غضون ذلك، حذر اللواء محمد باقري وغيره من كبار القادة الإيرانيين من أي عمل يهدد "أمن إيران". كما نفى أي دور في الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق أو أي نية إيرانية لمهاجمة "القوات الأجنبية" في المنطقة. وإلى جانب صياغة مثل هذه التصريحات لتجنب نَسْبْ الهجمات المستقبلية إليهم، لا يزال المسؤولون الإيرانيون غير متأكدين مما إذا كان الوجود العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة هو "حرب نفسية" أو استعداد لاتخاذ إجراءات حقيقية ضد وكلائهم في العراق وسوريا.

إصلاح التصدعات في جبهة "المقاومة"

لقد وجد قاآني أن مصداقيته تزعزت بشكل أكبر عندما أفادت بعض التقارير أن زعيم "سائرون" مقتدى الصدر رفض الالتقاء به، هذا فضلا عن عجز قائد "فيلق القدس" عن إقناع الكتل النيابية الشيعية في العراق باختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء موال صراحة لإيران ومعارض للولايات المتحدة؛ ولم يكن من الممكن تصوّر مثل هذا الرفض عندما كان سليماني مسؤولا. وذهبت جماعات شيعية أخرى قريبة من إيران إلى حد انتقاد الزيارة ووصفتها بأنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وبالنظر إلى رد الفعل هذا، ستسارع طهران بلا شك في الأسابيع المقبلة إلى العمل من أجل إعادة ترسيخ مكانتها في العراق. ويشمل ذلك إنشاء جيل جديد من الجماعات المقاتلة الأكثر تطرفا والاستثمار فيها على غرار "عصبة الثائرين" و"أصحاب الكهف" من أجل التصدي بشكل أفضل للوجود الأميركي الراسخ ودفاعاته القوية في العراق.

تشير ردود الفعل المتباينة في أوساط أبرز الميليشيات إلى أن "فيلق القدس" سيواجه صعوبات في إعادة بناء قوته في العراق

وتدّعي "عصبة الثائرين"، التي تشكّلت في منتصف مارس، أنها فصيل "مقاومة" جديد تماما، على الرغم من أن جميع المؤشرات تشير إلى أن "كتائب حزب الله" هي الجهة المؤسسة لها أو راعيتها. وتبنّت هذه الجماعة الجديدة المسؤولية عن الهجوم الأخير على "معسكر التاجي" الذي أودى بحياة جنديين أميركيين وجندي بريطاني.

وبالمثل، فإن "أصحاب الكهف" هم جماعة ناشئة نشرت مقاطع فيديو تهديدية؛ وأظهر بعضها هجمات غير مؤكدة ضد موكب أميركي مزعوم، في حين عرضت فيديوهات أخرى مستودعا مليئا بصواريخ عيار 122 ميليمترا. 

يجب النظر إلى مثل هذه الأنشطة جنبا إلى جنب مع البيان الصادر عن "كتائب حزب الله" في السادس من أبريل الذي يدعي أنها ستمتنع عن استهداف القوات الأميركية خلال انسحابها من قواعدها الأصلية ـ مما يترك المجال مفتوحا لاستئناف الهجمات حالما تستقر هذه القوات في مواقعها الجديدة.

الخاتمة

تشير علامات الاستياء الشديد في أوساط وحدات الميليشيات الموالية للسيستاني وتلك الموالية لإيران إلى تشعّب محتمل في صفوف "قوات الحشد الشعبي" وقد يؤدي تعيين الكاظمي إلى تسريع هذه العملية. ومثل هذا السيناريو سيضر بشدة بشرعية المنظمة كهيئة عسكرية عراقية رسمية

وعلى الرغم من هيمنة الفصائل المدعومة من إيران على "قوات الحشد الشعبي"، إلا أن كثير من عامة الشعب لا يزالون يكنّون الاحترام لهذه القوات باعتبارها ثمرة فتوى السيستاني من عام 2014 والتي دعا فيها جميع الرجال العراقيين الذين يتمتعون ببنية قوية إلى حمل السلاح ومحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وإذا قررت الفصائل التي يشرف عليها مساعدو السيستاني الانسحاب من "الحشد الشعبي"، فقد تلطخ السمعة العامة للمنظمة.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يفضلون بلا شك وجود قوات قوية لـ "الحشد الشعبي" تكون متوافقة مع سياساتهم، إلا أنهم قد ينأوا بأنفسهم عن التنظيم إذا أصبح ضعيفا وفوضويا إلى الحد الذي يعيق فيه أهدافهم الكبرى في العراق. وفي هذه الحالة، قد تعود طهران إلى عصر الميليشيات الصغيرة التي تعمل سرا من خلال استخدامها تكتيكات حرب العصابات.

وفي الوقت الحالي، ستضغط إيران على الأرجح من أجل استمرار الهجمات الصاروخية ضد أهداف أميركية لإلحاق ضرر نفسي وجسدي على حد سواء بالاستراتيجية الأميركية في العراق، وذلك باستخدام جماعات منشقة أو جرى تجديد شعارها ويصعب تعقّبها. وقد تزيد هذه الهجمات تدريجيا من حيث العدد والخطورة، حيث لن تستهدف القواعد العسكرية الأميركية المتبقية فحسب، بل مجمع السفارة في بغداد أيضا.

وهكذا، في حين يتعيّن على الولايات المتحدة الاستمرار في الضغط من أجل تشكيل حكومة موالية صديقة تكون مقبولة لجميع الجماعات العرقية والسياسية العراقية، يجب عليها أيضا الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين أفرادها وعناصرها [في العراق]. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تواصل تحميل إيران مسؤولية أي نشاط تهديدي تقوم به ميليشيا شيعية [في العراق].  

المصدر: منتدى فكرة

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كتب
فرزين نديمي
حمدي مالك
كتب
حمدي مالك
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

الصين: الجريمة والعقاب

محمد المحمود
13 أبريل 2020
Staff members wearing face masks are seen at the Leishenshan Hospital, a makeshift hospital for treating patients with the…
الوباء جرى التكتم عليه رسميا من قِبَل الحكومة الصينية، بل وأكثر من ذلك، تهديد الطبيب الذي حذّر منه في مراحل انتشاره الأولى بالعقاب؛ إن لم يصمت، ثم قمع كل من يفتح فمه في هذا الموضوع

استطاع الفيروس الصيني/ كورونا أن يشن حربا كونية/ عالمية على العالم كله، بل استطاع أن يفعل بالعالم ما لم تستطع الحرب الكونية/ العالمية أن تفعله؛ ولن تستطيع. استطاعت القوة الوبائية لهذا الفيروس سريع الانتشار أن تستثير كوامن رُهاب جماعي عالمي تسبّب في تعطيب العالم كله على نحو غير مسبوق. إنه رهاب عام (وهو ـ في الواقع الحيّ ـ رعب حقيقي يجد مصاديقه في مئات الألوف من الضحايا) أصبح يخترق كل الحدود الطبيعية وغير الطبيعية، محدثا ما يشبه الشلل الكامل في جسد العالم الحيّ، ومنذرا ـ في الوقت نفسه ـ بكثير الدمار المادي والمعنوي الذي لم تتضح معالمه حتى الآن.

ثمة دمار ماثل للعيان الآن، نرى ملامحه الأولية في هذا الشلل الذي يضرب عصبَ الحياة لهذا العالم أجمع، وبالأخص، يضرب في العصب المتحكم في الأعضاء الحيوية المنتجة في هذا العالم (دول العالم المتحضر). وأيضا، ثمة دمار هائل / كوارث كبرى/ وربما حروب مُسبّبة به على نحو صريح أو غير صريح، يتوقعها كثير من المراقبين/ المحللين، أولئك المتوجسين مما ستؤول إليه المتتاليات الحتمية لمثل هذا الإعصار الفيروسي المدمر الذي وضع العالم كله على حافة الموت؛ من حيث هو "موت" بطيء يُلغي ـ بقوة الرعب ـ كل تفاصيل الحياة، كل معاني الحياة في تمظهرها المعتاد/ الطبيعي.

لنترك ما يكتبه المتفائلون والمتشائمون عن سيناريوهات المستقبل القريب والبعيد، لنترك المتوقع أيا كان، ولنقارب الآثار المدمرة الواقعية التي أحدثها هذا الفيروس الصيني/ كورونا حتى الآن. لِنُعاين الكارثة من خلال هذه اللحظة، وحينئذ؛ سندرك حجم جناية هذا الفيروس؛ لأن أبسط ما نراه ـ ويراه الجميع ـ هو أن الحياة في مجراها الطبيعي توقفت، انطبعت الحياة ذاتها بطابع الموت، ليس في مدينة ما، ولا في منطقة ما، ولا في دولة ما، وإنما في معظم دول العالم، بل في قلب العالم، في مصدر حيويته المادية والمعنوية على وجه الخصوص.

مقاومة ومعاقبة النموذج الصيني، مسؤولية الجميع. فهي وإن كانت مسؤولية العالم الأول، فهي أيضا مسؤولية كل دول العالم

ليس سهلا، ولا طبيعيا، أن تُغلق المدن الكبرى المتوهجة بالحياة منذ قرون أبوابها على سكانها، ويظللها الصمت المرعب؛ فتبدو وكأنها خاوية على عروشها إلى أبد الآبدين، ليس سهلا أن تخلو الساحات والمتنزهات والمطاعم والمقاهي والشواطئ من الناس إلا بضعة أفراد كالأشباح العابرة في البيت المهجور، ليس سهلا أن يتوقف نبض الوعي بتوقف التعليم، وبإغلاق الجامعات والمكتبات لأبوابها، ليس سهلا أن تُعلّق الجوامع/ المساجد، والكنائس، والمعابد الكبرى، ومنابر الاحتفال الديني التي تصل النسبي بالمطلق...إلخ كل نشاطاتها، وبالكامل، إلى أجل غير مسمى؛ وكأن المستقبل معلق في فضاء المجهول.

بل ليس سهلا أن تجد نفسك ملزما بالابتعاد حتى عن أقرب الأقربين منك، عن روحك النابضة في أجساد الآخرين، ليس سهلا أن يكون ممنوعا عليك معانقة والديك، واحتضان أولادك، وتقبيل أطفالك، وأن تنعزل بذاتك داخل أسرتك الصغيرة، ثم تنعزل بأسرتك الصغيرة داخل بيتك الصغير عن كل الأقارب والمعارف والأحباب، وكأن ثمة حربا معلنة من الجميع على الجميع؛ من حيث كون الجميع خطرا على الجميع.

إنها حياة كاملة تتوقف على حافة العذاب والقهر والألم والخوف والتوجّس حَدّ الاختناق. والأشد ألما أن هذه الحياة المنكوبة، هذه الحياة المخنوقة، ليست حياة فرد أو حياة عائلة أو حتى حياة شعب، بل هي حياة البشر جميعا على هذا الكوكب الذي بات منكوبا بفعل فيروس صيني؛ حتى أصبحنا اليوم ولا مناطق آمنة، ولا مهرب لهارب، ولا أفق ترتاده الآمال في مثل هذه الأحوال.

An Iraqi health worker sprays disinfecting liquid in the streets of the centre of the southern city of Basra on March 25, 2020,…
عن كورونا والصين والإعجاب العربي بها
إذا كانت تجربة فيروس كورونا مثالا صينيا على نوعية الخسارات الكبرى التي يتكبدها المجتمع والعالم عند غياب استقلال المؤسسات وشفافية صناعة القرار، فإن قبول العراق الدخول في صفقة كبرى مع الصين بذات الغياب في الاستقلال والشفافية، يعني أن الانقياد السهل وراء الإغراء الخادع الذي يمثله النموذج الصيني

وإذا كانت هذه ملامح الكارثة في تفاصيل الحيوات الفردية، فالكارثة فيما وراء ذلك أطول أمدا، وأبعد أثرا، أقصد: الكارثة التي بدأت تطال أهم الاقتصاديات العالمية، فإنها أكبر، وتداعياتها أخطر. اليوم، نجد الشركات والمؤسسات الكبرى بدأت تدخل في نفق المعاناة، والمستثمرين الصغار باتوا على خط نار الإفلاس، والقطاعات المهمة التي لها علاقة بالسفر والسياحة باتت تعاني شبح الكساد الكامل، وملايين العاملين بدأوا يدخلون في قوائم العاطلين. 

ومن وراء كل ذلك، ستتفجّر انهيارات اقتصادية متبوعة باضطرابات، وربما ـ وهو مظنة الاحتمال القوي ـ تحدث مجاعات في كثير من دول العالم، ومَنْ لا تقتحمه المجاعة حتى لا يجد ما يسد به رمقه، فغلاء الأسعار ـ بفعل انهيار الاقتصاديات المنتجة ـ حتمي، ما يعني أن الطبقة الدنيا ومن الطبقة الوسطى، وما دونها، كلها ستعاني ـ بشكل مباشر ـ ويلات الفقر لسنوات...إلخ.

والأنكى من كل ذلك، أن كل يوم يمر يَعِدُ بأسوأ مما يعد به أمسه القريب، وكأنها حرب بدأت؛ ولا أحد يعرف كيف ولا متى ستنتهي. يحدث كل هذا، بينما الصين التي أشعلت نار هذه الحرب، بينما الصين التي هي السبب الأول لكل هذه الكوارث، ولكل هذه الآلام المتضاعفة، ولكل هذا الواقع الأليم، ولكل هذه المخاوف المرعبة التي تتوعد العالم كله بما لم يسبق له أن رآه، تنفض عنها غبار الكارثة، وتُطفئ آخر الحرائق، وتعيد عجلة الحياة إلى سابق عهدها.

مقاومة النموذج الصيني لا بد وأن تكون على كل المستويات، وفي كل الميادين، وعلى امتداد اللحظة، وإلى أجل غير مسمى

بعيدا عن كل نظريات المؤامرة التي ترى في هذا الفيروس الصيني مؤامرة صينية مخطط لها مسبقا، لنبقَ في حدود الثابت اليقيني، فما حدث يقينا يكفي لإدانة الصين وأخذها بجريرة تداعيات هذه الكارثة، إذ لا خلاف على أن الوباء نشأ وبدأ في الصين تحديدا، وسواء نتج عن أسواق اللحوم الرّطبة في ووهان أو عن خطأ في معامل/ مختبرات للفيروسات، فالسبب في كلا الحالين هو الإهمال الصيني، وضعف إجراءات السلامة؛ على الرغم من وجود سوابق وبائية في الصين نفسها؛ كادت أن تتطور لمثل هذه الوباء الحالي.

ثم إن الوباء جرى التكتم عليه رسميا من قِبَل الحكومة الصينية، بل وأكثر من ذلك، تهديد الطبيب الذي حذّر منه في مراحل انتشاره الأولى بالعقاب؛ إن لم يصمت، ثم قمع كل من يفتح فمه في هذا الموضوع. وحتى بعد الاعتراف بوجود الوباء، لم تتخذ الصين الإجراءات اللازمة التي كان من شأنها أن تحد كثيرا من تداعيات هذا الوباء، فهي لم تُحذّر دول العالم منه، ولم تطلعهم على خطورته، ولم توقف رحلاتها الدولية؛ إلا بعد أسابيع من انتشار الوباء دوليا.

إذن، هناك أكثر من جريمة في هذا السياق (مرتبطة بالإهمال اللاّمسؤول على أقل تقدير). هناك ثلاث جرائم متتالية، مترابطة؛ على الأقل. فلو أن الصين منعت مثل هذه الأسواق، وجرّمت تناول مثل هذه الأطعمة المعروفة بكونها بؤرا وبائية، أو لو أنها راقبت الاحتياطات الوقائية في المعامل، ووضعت لذلك اشتراطات صارمة؛ لما ظهر هذا الفيروس أصلا، ثم لو أنها تعاملت معه في مراحل ظهوره الأولى بمنطق الدولة المسؤولة (وليس الدولة الشمولية ذات الطابع السري)؛ لأمكن تدارك الأمر، ومحاصرة الوباء؛ حتى قبل أن يخرج من مدينته الأولى. ولو منعت الصين السفر الدولي مبكرا، وحذّرت العالم منه؛ لما أصبحت كثير من دول العالم المتقدم تعاني منه أشد ما تكون المعاناة، وكأنها معه تحت وطأة أكثر الحروب دمارا.

هذا إهمال متتابع له طابع الإصرار وتعمّد الإضرار، ولا يمكن وضعه في خانة البراءة بحال. فهو وإن لم يكن ـ في حقيقته! ـ تعمّدَ إضرار، فهو تصرّف يتضمّن معنى التعمد والإصرار، ويتحقق هذا المعنى بالنظر إلى حجم الضرر الذي بات يضارع أضرار الحروب الكونية؛ هذا إن لم يتفوّق عليها في بعض المجالات.

انظر إلى ما فعله هذا الوباء بإيطاليا، أو إسبانيا، أو ما فعله بالولايات المتحدة؛ فضلا عن بقية الدول المتضررة ضررا بالغا، أو التي في طريقها للدخول في جحيم المعاناة. تأمّل، لو أن الصين شَنّت حربا عسكرية عليهم؛ لم يصل حجم الضرر الذي يمكن أن تُحْدِثه إلى بعض ما هو واقع الآن. هذا على مستوى الضرر المادي المباشر، أما التداعيات الصحية والمعنوية، وما يتعلق بها من متغيرات جذرية في طبيعة الحياة، فهذه يصعب حصرها وتحديد مستويات الدمار فيها.

هذا إهمال متتابع له طابع الإصرار وتعمّد الإضرار، ولا يمكن وضعه في خانة البراءة بحال

لكل هذا، لا يجوز ـ بأي حال، وتحت أي مبرر ـ أن يتعامل العالم مع الصين عام 2021؛ كما كان يتعامل معها عام 2019، لا يجوز أبدا أن تخرج الصين من هذا الوباء كما دخلت؛ فضلا عن أن تخرج بمكاسب فارقة (متعلقة بموازين القوى، وحسابات الاقتصاد)؛ كما هو المتوقع الذي بدأت ملامحه في التحقق الآن.

يجب التصدي للنفوذ الصيني وللنموذج الصيني بقوة، وبتكاتف دولي واسع النطاق. من غير المعقول، كما أنه من غير المقبول، أن تتسبب السياسات الصينية الخرقاء، واللإّنسانية، بكل هذا الدمار الكوني، وأن يُنْشِب فيروسها اللعينُ أنيابَه في شرايين العالم المتقدم وأوْرِدَتِه، فضلا عن بقية العالم، ثم لا يفعل هذا العالم المُعْتدَى عليه شيئا تجاه المسؤول الأول عن كل هذا الدمار المستطير!

مقاومة ومعاقبة النموذج الصيني، مسؤولية الجميع. فهي وإن كانت مسؤولية العالم الأول ـ بحكم ما يمتلكه من نفوذ/ قوة/ قيادة عالمية ـ، فهي أيضا مسؤولية كل دول العالم، بل وكل شعوب العالم؛ حتى إن المسؤولية لتقع على عاتق كل فرد بما يستطيع.

وحيث إن مقاومة ومعاقبة الصين/ النموذج الصيني هي مسؤولية دول ومؤسسات وأفراد، فالمقاومة والمعاقبة لا بد وأن تكون على كل المستويات، وفي كل الميادين، وعلى امتداد اللحظة، وإلى أجل غير مسمى؛ حتى يتمكن العالم من تحطيم هذا النموذج، أو على الأقل، محاصرته وتعقيمه (من العقم)، ومنعه من التناسل: التمدد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا، ولا سيما التمدد الثقافي (ترويج النموذج) حيث هو التمدّد الذي يحمل في طياته ما هو أعظم خطرا من هذا الفيروس.

محمد المحمود
كتب
محمد المحمود
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