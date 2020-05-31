من زاوية أخرى

قصة حب بليغ ووردة

رياض عصمت
31 مايو 2020
Warda Al-Jazayriah, one of the Arab world's most famous Divas, performs on the steps of the Bacchus Temple in the Roman…
وردة الجزائرية في حفل في بعلبك في العام 2008

من المحرر: توفي الدكتور رياض عصمت بعد إصابته بفيروس كورونا في 14 مايو ٢٠٢٠. وبعد وفاته تبين لعائلته أن الدكتور سبق أن كتب عددا من المقالات التي لم تنشر بعد، لذلك قرر موقع الحرة نشر هذه المقالات تباعا.

يفرح المرء في الغربة حين يصله كتاب باللغة العربية، لأنه يلقي حجرا في بحيرة الذاكرة الراكدة. فوجئت الصبية الأميركية التي حملت لي الكتاب هدية من قريبتها في القاهرة أنني صحت مبتهجا: "هذه سيرة بليغ حمدي وقصة حبه لوردة الجزائرية!".

ضمنت منى البكري، مؤلفة كتاب "رسالة على نوتة موسيقية" صورة الرسالة المرافقة لإحدى باقات الورد التي دأب بليغ على إرسالها لزوجته بانتظام، حتى أن وردة قالت له يوما مداعبة: "بفلوس الورد، يا بليغ، كان زمانَّا بقى عندنا عمارة!" لكن المأساة أن الطلاق كان مصير زواج فني دام قرابة سبع سنوات فقط، بدءا من 11 مارس 1973. 

لكن الحب الذي بدأ بالتوهج تحت الرماد قبل ذلك بعدة سنوات كان أبرز العوامل التي أكسبت ألحان بليغ حمدي سمتها العاطفية القوية منذ "حب إيه" لأم كلثوم، التي طلبت من الموسيقار محمد فوزي أن يلحنها لها لتخرج عن الطابع التقليدي، فرشح لها بليغ بديلا عنه، لتنال "حب إيه" في ديسمبر 1960 نجاحا كبيرا، ثم تنازل محمد فوزي لبليغ حمدي ثانية عن تلحين أغنية "أنساك" بنبل، قائلا لأم كلثوم إن بليغ لحن القصيدة أفضل منه وهو جالس في مكتبه. 

أخذ بليغ يبث عبر ألحانه لأم كلثوم عن بعد مشاعره تجاه وردة التي لم تكتب له الأقدار الاقتران بها، فلحن لها "سيرة الحب"، "ألف ليلة وليلة" و"فات الميعاد." علقت أم كلثوم بعد أن غنت من ألحانه "بعيد عنك" ممازحة: "أنت عاملني كوبري للبنت بتاعتك، يا بليغ؟".

اعترفت وردة بعد وفاة طليقها في إحدى المقابلات أنها لم تكن لتحقق النجاح الساحق في مصر والعالم العربي إلا بفضل موهبة بليغ حمدي الفذة

حين تقدم بليغ لطلب يد وردة، رفض والدها ومعظم أخوتها عرضه بشدة. سرعان ما غادرت وردة مصر مع عائلتها حين أمر الرئيس عبد الناصر بترحيلها إثر إشاعة زائفة عن علاقة تربط المشير عامر بها. 

في الجزائر، تزوجت مسؤولا كبيرا أرغمها على اعتزال الغناء لتصبح أما لطفلين. شاءت الأقدار أن يأمر الرئيس الجزائري هواري بومدين أن تغني وردة قصيدة في عيد الاستقلال في عام 1972. كان المفترض أن يلحن القصيدة الموسيقار رياض السنباطي، لكن مرضه جعله يدعو بليغ حمدي كي يتولى عنه التلحين وقيادة الفرقة الموسيقية في الاحتفال المذكور، خاصة أن بليغ نجح في منافسته ومحمد القصبجي في التلحين لأم كلثوم.

منذ ذلك اللقاء الذي رسمته الأقدار بين بليغ ووردة في الجزائر، صار الخيار أمام وردة إما أن تدفن طموح الفن إلى الأبد، أو تنفصل عن زوجها لتتابع حلمها الفني. اختارت وردة فنها، فحصلت على الطلاق وعادت إلى مصر لتصبح نجمة شهيرة غير متوقعة أن يحرمها زوجها من ولديها طويلا حتى استعادت بصعوبة سماحه لها برؤيتهما. 

كان الزواج بين بليغ ووردة سعيدا في بداياته، لكن تناقض السلوك بين بليغ الفوضوي وبين وردة المنظمة جعل الخلاف يدب بينهما تدريجيا، وأسهم في تعميقه ما أشيع عن علاقات بليغ الغرامية في الإمارات، ورحلاته إلى سوريا، رغم إنكار المؤلفة منى البكري ذلك، داعمة رأيها بحماسة عبر إثباتات وشواهد، وإن كانت واهية.

اتسم طبع بليغ حمدي بالإخلاص لأصدقائه، والتسامح مع من أساء إليه، حتى أنه غفر ذات مرة للملحن محمود الشريف انتقاده الحاد، وذهب إليه بنفسه عندما داهمه المرض ليكلفه بتلحين ثلاث أغنيات لوردة ويسدد له ثمنها سلفا. 

لم يقصر بليغ يوما في زيارة والدته وطلب رضاها، كما احتفظ بعلاقة طيبة مع أشقائه وأبنائهم وبناتهم. ظل بليغ حتى آخر لحظات حياته محتفظا بصورة ابنة وردة التي أحبها كابنته تماما، في حين ظل ابن وردة رافضا له وناقما عليه لأنه اعتبره المسؤول عن حرمانه من أمه. كان الجرح العميق في نفس بليغ أنه لم يرزق بطفل من وردة، التي حملت منه وملأت نفسه بالأمل في أن يصبح أباً.

عرف عن بليغ حمدي حسه الوطني العالي. عقب نكسة 1967 اشتهرت أغنية للمطربة شادية بعنوان "قولوا لعين الشمس ما تحماشٍ" من تلحينه. أما عقب اندلاع حرب 1973 مباشرة، فهرع إلى الإذاعة المصرية بدافع الحماسة ليجمع عددا من الموسيقيين وينتج على حسابه الخاص أغنية لمصر. 

علقت أم كلثوم بعد أن غنت من ألحانه "بعيد عنك" ممازحة: "أنت عاملني كوبري للبنت بتاعتك، يا بليغ؟"

بين أهم نجاحات بليغ وعبد الحليم عدد من الأغاني الوطنية، منها "المسيح" و"عدى النهار"، اللتين شدا بهما "العندليب" على مسرح "ألبرت هول" في لندن. تذكر مؤلفة الكتاب منى البكري نقلا عن باحثة أجنبية أن الرقم الحقيقي لألحان بليغ حمدي يناهز 3000 لحنا. لحّن بليغ موسيقى عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية وكان حلمه أن يطور فن الأوبريت.

اتسم طبع بليغ حمدي بالعفوية والكرم الناجمين عن نشأته في الصعيد، لكن ذلك انعكس على سلوكه الفوضوي، حتى أنه نسي موعد زفافه من وردة وهو بصحبة عبد الحليم في لبنان، ونسي مرة أخرى محمد رشدي في بيروت وعاد وحده إلى مصر. 

في إحدى الحفلات، دأب بليغ على التنقل بين زاويتين مختلفتين منهمكا في الكتابة، فسألته وردة معاتبة عما يفعل. أجاب إنه يلحن أغنيتين مختلفتين، واحدة لشادية والأخرى لنجاة! في حفلة أخرى، لم يتردد في كتابة نوتة خطرت بذهنه على كم قميصه الأبيض. 

إذا عدنا بالذاكرة إلى قيام الموسيقار محمد عبد الوهاب تلبية لرغبة الرئيس عبد الناصر بالتلحين لأم كلثوم أغنيتها الناجحة "أنت عمري" في عام 1964، لأدركنا صعوبة التحدي أمام بليغ في مواجهة "موسيقار الأجيال"، الذي جاراه في التلحين لعبد الحليم حافظ. لحن بليغ لحليم ثلاثين أغنية وربطته معه علاقة صداقة قوية، بالرغم من كون حليم صديقا لملحنين موهوبين آخرين هما محمد الموجي وكمال الطويل، وشريكا لعبد الوهاب في شركة "صوت الفن". لم تكن المنافسة سهلة، إذ كان هناك أيضا منير مراد ومحمد سلطان ومحمود الشريف والسيد مكاوي وعمار الشريعي، إضافة لصلاح الشرنوبي الذي لحن لوردة فيما بعد عددا من أجمل أغانيها.

اعترفت وردة بعد وفاة طليقها في إحدى المقابلات أنها لم تكن لتحقق النجاح الساحق في مصر والعالم العربي إلا بفضل موهبة بليغ حمدي الفذة. لا تقتصر إنجازات بليغ حمدي على 72 أغنية لحنها لوردة ذات العينين السوداوين، منها أغاني بعض أفلامها ومسلسلاتها التلفزيونية، فقد لحن أيضا لمطربات كثيرات، نذكر منهن شادية، فايدة كامل، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، سميرة سعيد، أصالة نصري وميادة الحناوي، (التي كتب ولحن لها أجمل أغانيها "كان يا مكان"، التي حمَّلها رسالة حزنه لفراق وردة). لحن بليغ أيضا لمطربين كثر، منهم محمد رشدي، محرم فؤاد، وديع الصافي، أحمد عدوية، محمد منير، علي الحجار، هاني شاكر، فهد بلان وسواهم. 

اتسم طبع بليغ حمدي بالإخلاص لأصدقائه، والتسامح مع من أساء إليه

تذكر مؤلفة الكتاب أن بليغ هو من أول من أدخل آلة الغيتار الكهربائي إلى الفرقة الموسيقية الشرقية بأداء عمر خورشيد. تعاون بليغ مع عديد من الشعراء، نذكر منهم صديقه محمد حمزة، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الرحيم منصور، عبد الوهاب محمد، مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، أحمد شفيق كامل، سيد مرسي، فضلا عن تأليفه بنفسه كلمات بعض الأغاني. ربطت بين بليغ والصحفيين وجدي الحكيم ومحمود عوض صداقة متينة، فكتب الأخير أبلغ رثاء له.

شن المحافظون في الصحافة حملة ضارية على بليغ بسبب سقوط مطربة مغربية من شرفة منزله، رغم أنه لم يكن متواجدا مع ضيوف حفلته بسبب الإرهاق. خلال وجوده في غرفة نومه، ركضت المطربة إلى الشرفة إثر مشاحنة مع صديقها مهددة بالانتحار، فاختل توازنها وسقطت. صدر حكم قضائي بسجن بليغ عاما، ولم يفلح محاميه في كسب الاستئناف، فاضطر بليغ للعيش في باريس بعيدا عن معشوقته مصر، حزينا ويائسا أمام حملة إعلامية رهيبة شوهت سمعته، إلى أن بدأت صحته بالاعتلال. بعد سنوات من جهود وردة وصديقاتها، وافقت السلطات أن يقضي بليغ ليلته الأولى لدى عودته إلى مصر في منزله ريثما يصدر حكم محكمة النقض. 

لحسن الحظ، صدر الحكم بالبراءة، إنما بعد فوات الأوان. لم يطل الزمان بالفنان مرهف الإحساس ـ الذي قورن بسيد درويش واعتبر أمل الموسيقى العربية ـ فدفع ثمن معاناته باعتلال صحته. أصاب السرطان كبده، ولم يفلح علاجه في باريس، ففارق الحياة في عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما. نقل جثمان بليغ ليشيع في مصر، وودعه في جنازة مهيبة مشاهير الفنانين والإعلاميين وعديد ممن ندموا لإساءتهم إليه. عانت وردة بعد رحيل بليغ من مرض القلب، وظلت مخلصة لذكراه، مشيدة بفضله كفنان وزوج، إلى أن وافتها المنية في باريس في عام 2012. كان ذلك ختام قصة حب بدأت في 11 مارس 1973.

رياض عصمت
رياض عصمت
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

لبنان يحكم بالتلاعب والتورية والبروباغندا

منى فياض
31 مايو 2020
Lebanese anti-government protesters wearing protective gear amid the COVID-19 pandemic lift placards demanding the…

من يستمع إلى خطب المسؤولين في لبنان وتصريحاتهم ووعودهم ويقارنها بالأوضاع المزرية والانهيار على مختلف المستويات، سواء الاقتصادية أو البيئية أو الاجتماعية.. يسأل نفسه سؤالا، بررت تأخره الثورة: كيف يمكن لهؤلاء الإمعان بمسرحهم الهزلي السوريالي؟

تضاعفت أعداد العاطلين عن العمل منذ تأليف حكومة حسان دياب، وتضاعف سعر الدولار. ومع ترجيح رفض صندوق النقد الدولي إقراض لبنان، بسبب تضارب مشاريعه السلطة وتقاعس المسؤولين عن إجراء الإصلاحات اللازمة.. يطل علينا رئيس الحكومة في خطبة المئة يوم العصماء ليخبرنا أن "رحلة الإنقاذ بدأت والعالم يراقب بدهشة ما أنجزناه"!

لم نثر ليس دهشة العالم بل استغرابه! لقدرة المسؤولين على التلاعب بعقول اللبنانيين ووجود ومصير لبنان.

المطلوب باختصار بدل التمنيات واقتراحات تنتظر أذونات من بيده الأمر، إنجاز ما يجب تنفيذه. فعوض "الرغبة" بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء، المطلوب هو العمل على الإفراج عن التشكيلات القضائية دون التدخل فيها، واحترام الحريات العامة أولا بدل الاعتقالات التعسفية والتوقيفات العشوائية. وإجراء التعيينات الضرورية في المصرف المركزي وتطبيق القوانين الموجودة بدل انتهاكها. ناهيك عن ضرورة تقديم خطة بديلة لمهزلة الكهرباء..

وإذا كانت هذه السلطة جادة بالإصلاح فيمكن لها تنفيذ خطوات بسيطة، مثل تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة وتفعيل عمل المؤسسات الرقابية؛ وتقديم خطة تربوية تنقذ مستقبل القطاع التربوي، فأكثر من نصف مدارس الرهبانيات مهددة بالتوقف. وبدل قوانين ضد الفساد فلتنفذ القوانين الموجودة ولتفعل مؤسسات الرقابية الموجودة من أيام فؤاد شهاب.

خيّرنا "حزب الله" بين القمصان السود أو فرض حكومته، بين عون أو لا رئاسة، قانون انتخاب على قياسه أو لا قانون. إقفال مجلس النواب لعامين لمنع الأكثرية من ممارسة حقها في التشريع

لا يصح عليهم سوى قول: مارتا مارتا، تقومين (هنا تثرثرين) بأشياء كثيرة، بينما المطلوب واحد.

في هذا الوقت يخبرنا رئيس الجمهورية أنه "سيسلم الرئيس المقبل وطنا أفضل مما هو عليه اليوم"!

أما الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله فيحرص من جهته على طمأنتنا "أننا سنهزم إسرائيل ونصلي في القدس!". ومن التعليقات الساخرة على كلامه، انتشر واحد معناه "صل في مسجد في حارة حريك قبل ذلك!".

أما وزير الصحة اللبناني حسن حمد، فتتراوح تصريحاته، بحسب الطقس على ما يبدو، يوم نكون قد سيطرنا على كورونا وفي اليوم التالي نعيد الحجر الصحي وهكذا دواليك!

بدورهم، يعدنا وزراء التيار العوني منذ العام 2011 بكهرباء 24 على 24 في الوقت الذي استهلكت فيه خططهم أكثر من 50% من الدين العام. في المقابل كان سعد الحريري قد وعد بتأمين 900 ألف وظيفة. وهو رقم خيالي حتى ولو توفرت أموال سيدر.

كيف لطبقة سياسية أن تستمر بالقيام بهذه الممارسات بهذه البساطة؟

إنه "استغباء المواطنين" كما جسدته تغريدة، أحد رعاة نظام المحاصصة، جميل السيد: "غدا 25 أيار، تحرير الجنوب كان ثمرة تضحيات شعب وجيش ومقاومة ودولة حاضنة لها حينذاك، ولكن، دولتنا لا تزال محتلة من كبار الفاسدين يتقاسمونها من الناقورة إلى النهر الكبير وما بينهما، وهو احتلال أفلس البلد ودمر حياة الناس، رحل الاحتلال الأصغر، متى سيرحل الاحتلال الأكبر؟ قاوموه!".

نجاحهم، منقطع النظير، ينتج عن براعتهم باستخدام آليات السيطرة التي تتراوح بين: التورية والتلاعب، والبروباغندا: سلاح الحرب النفسية.

تستعمل التورية الكلام مزدوج المعنى. إنه أسلوب في الكلام يسمح الفهم بطريقتين، لإعطاء معنى مزدوج. أحد المعاني واضح بينما الآخر متوارٍ. لأنه قد يكون محرجا، أو يوحي بمعنى مهين أو مخيف، فيعبر عنه مواربة.

والمثال على ذلك خطاب نصرالله الأخير، حيث هدّدنا بالحرب بأسلوب التورية، لم يقل سنعلنها حربا إذا طبقتم القرارات الدولية، بل اكتفى بالإشارة إلى أن حرب 2006 كانت من أجل الإبقاء على هذا الطريق مفتوحا.

أو كلام البعض عن اللامركزية المالية والإدارية، فيما المقصود الفيدرالية بمعنى التقسيم أحيانا.

ثم هناك آلية التلاعب وهو فعل غير محق وغير شريف، يمارس للتأثير على أحد ما وضبط سلوكه، بغفلة منه، لصالح المتلاعب. يعني نكون موضوع مناورة، يقوم بها شخص آخر لنقوم بأمر لا نريده بالضرورة. إنه تعديل مستتر للسلوك. فالمتلاعب يخاف أن ينكشف، أو أن يصبح هشا أو يُحكم عليه.

التلاعب مستمر بواسطة إطلاق ما يسمى "بالونات اختبار" ورصد ردود الفعل للتراجع وانتظار الظروف الملائمة للهجوم

فعندما تلجأ الجهة نفسها صاحبة شعارات اللامركزية، بغير المعنى المتعارف عليه، والمقصود بها الانغلاق والانكفاء، إلى مطلب مناقض: المشرقية أو الانفتاح على الأقليات! هذا تلاعب بين مطلبين متناقضين. كما الحديث عن قضايا عادلة: حقوق المسيحيين، التي تنحصر في معمل في سلعاتا ولا تطال أوقاف مطرانية لاسا. أو شعار حرمان الشيعة، في حين نتركهم يجوعون.

يضعنا التلاعب أمام معضلة الاختيار بين السيئ والأسوأ:

ففي العام 1990 خيّرنا بين ميشال عون رئيسا للجمهورية أو الحرب.

وفي العام 2٠٠٥، تم تخييرنا بين توزير جبران باسيل أو عدم تشكيل حكومة.

أما في العام 2011، فجرى تخييرنا بين القبول بصفقات البواخر أو عدم توفر الكهرباء.

ومؤخرا، يجري ابتزازنا بربط إقرار التشكيلات  القضائية مع تعيين المحسوبين على قوى في مناصب مالية حساسة.

و"حزب الله" يغرقنا بمعضلات التلاعب طوال الوقت ومنذ التحرير الذي اعتبر في البداية مؤامرة ورفض الاعتراف به إلا بعد شهر! ثم صار يحتفل به سنويا. رغم ذلك يعتبر أن لبنان لا يزال بلدا محتلا بسبب مزارع شبعا التي لا يريد النظام السوري الاعتراف بلبنانيتها! لأن هذا يسمح له باستغلال شعار الحق بالمقاومة وتحرير الأرض!

يذهب إلى سوريا لحمايتنا من الدواعش ومن ثم يحرس باصاتهم المكيفة...

ناهيك عن تخييرنا بين القمصان السود أو فرض حكومته، بين عون أو لا رئاسة، قانون انتخاب على قياسه أو لا قانون. إقفال مجلس النواب لعامين لمنع الأكثرية من ممارسة حقها في التشريع.

في جميع هذه الأمثلة تعرض اللبنانيون للتلاعب بدرجات متفاوتة. أجبروا على القبول بما يحقق حاجات المتسلطين ضد مصالح الوطن.

لماذا نخضع للتلاعب؟

نخضع للتلاعب تحت تأثير قوتان كبيرتان: تجنب العذاب والبحث عن المتعة.

ينجح المتلاعب بتحفيزك على فعل ما يريد لأنه يمس وترا حساسا لديك ويتسبب لك بعدم الارتياح وبانفعال غير مرغوب. لا أحد يحب أن يتعذب ولا أن يشعر بالذنب ولا بالخوف ولا بانعدام الأمن أو العجز أو الشك... يُتلاعب بنا لأننا نريد تجنب كل ذلك. خضع اللبنانيون لخوفهم من العنف المختبئ خلف تلك الشعارات، ممن يملك السلاح:

لعدم إراقة الدماء وللحفاظ على الاستقرار ولمقولة نمد يدنا لبعض أو القبول بمسلسل طاولات الحوار، ووعود الإصلاح بتأبط ملفات محاربة الفساد وخطط الكهرباء... وتم شراء اللبنانيين بعدم رفع الضرائب وتثبيت سعر صرف الدولار.

والتلاعب مستمر بواسطة إطلاق ما يسمى "بالونات اختبار" ورصد ردود الفعل للتراجع وانتظار الظروف الملائمة للهجوم. ومنها مسرحيات تحركات "الأهالي" المفضوحة؛ أو بالون تصريحات المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، الذي تبرع بالتعبير عن لسان حال منظومة تؤمن بالدولة الإسلامية للمطالبة بدولة مدنية! فقبلان يعطينا دروس في النزاهة ناسيا طريقة تعيينه المشكوك بشرعيتها كما فضائح الفساد في سياسات المؤسسة التي ينتمي إليها.

ليتنا نتحلى ببعض الصبر كالثوار العراقيين الذين يتسمون بالمثابرة وعدم اليأس، ونثق بقدرة شباب وشابات لبنان على التغيير

يسهل التلاعب بنا عندما نخاف أو لا نتمتع بالثقة بالنفس ولا نعرف ما نريد. أيضا بسبب الشك والشعور بالذنب تجاه من يحرد (وهو نوع من العدوانية السلبية) من أمر ما يجعلك تتراجع وتقول إنك لا تقصد، مخافة أن تتهم بالأنانية أو عدم الكفاءة أو الجحود.

في حالة التلاعب هناك أيضا الخوف من خسارة مزايا معينة: العطف أو الاحترام أو المزايا المادية أو حتى العمل. لأن التلاعب يستفيد من مبدأ البحث عن المتعة أيضا. فتخضع للمتلاعب لتلويحه لك بربح معين ما: جذب انتباهه والاعتراف بك أو الحصول على مركز أو مصلحة مادية أو مهنية أو الوصول إلى الأهداف والحصول على نتائج مرجوة أو مكافأة ملموسة. وهذا يفسر الزبائنية وجيش الموظفين الذين تم حشوه في الإدارات.

هذا الآليات تحكمت بالسياسات اللبنانية منذ العام 2000، عام التحرير، وحتى الآن بشكل فاضح.

تصف عين رند، في روايتها "الإضراب"، آلية التلاعب، عندما تريد التحايل على أمر ما، استخدم أي تسمية، لتكن "سيكولوجية قهوة التجارة". عبارة عشوائية لا تعني شيئا، لكنها كلمة سر ومجرد تسمية للالتفاف لأنه "من غير الضروري تسمية الأشياء بأسمائها، لأن الكلمات نسبية وهي مجرد رموز. وإذا كانت الرموز المستعملة غير بشعة، إذن لا يوجد بشاعة"!

انتهى الزمن الذي نجحت السلطة فيه بالتلاعب بالعقول. والدليل ردة فعل اللبنانيين على عدم احتواء البلوك رقم 4 بالبترول، فبدل الشعور بالخسارة على خبر "سيء"، انفجرت النكات والتعليقات الساخرة والهازئة والشامتة.

لكن ليتنا نتحلى ببعض الصبر كالثوار العراقيين الذين يتسمون بالمثابرة وعدم اليأس، ونثق بقدرة شباب وشابات لبنان على التغيير؛ بدل الحديث اليائس قصير النفس: لننكفئ إذ لا شيء يتغير، أو عندما يفتح المطار سنرحل.

منى فياض
منى فياض
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