مصر

مصر: خلية الأميرية خططت لعمليات بالتزامن مع أعياد قبطية

15 أبريل 2020
قوات أمن مصرية - صورة أرشيفية
قوات أمن مصرية - صورة أرشيفية

قتل سبعة مسلحين الثلاثاء، خلال اشتباكات مع قوات الأمن المصري في منطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة.

وأفاد بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي تسلمت الحرة نسخة منه، بأن العناصر الإرهابية كانت تنوي استهداف مواقع "بالتزامن مع أعياد الأقباط".

وأضاف البيان أن العناصر "التي تعتنق الفكر التكفيري"، كانت تستغل عدة أماكن للإيواء بشرقي وجنوبي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين، عثر بحوزتهم على ست بنادق آلية، وأربع أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

- وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Tuesday, April 14, 2020

وأكد البيان مقتل المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة خلال الاشتباكات.

وكان شهود عيان قد قالوا إن وزارة الداخلية أرسلت تخذيرات لسكان منطقة الاميرية المكتظة بالسكان، بضرورة اغلاق النوافذ والشبابيك بعد تبادل إاطلاق النار.

وقد تم قطع التيار الكهربي عن المنطقة أثناء الاشتباكات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات. فيما قامت قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة واستجواب سكان المبنى المكون من عشرة طوابق.

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أجهزة الأمن تقول إنها عثرت على أسلحة ومتفجرات خلال مداهمة شقة في منطقة شعبية بالقاهرة
أجهزة الأمن تقول إنها عثرت على أسلحة ومتفجرات خلال مداهمة شقة في منطقة شعبية بالقاهرة

قالت مصادر أمنية لقناة الحرة إن أجهزة الأمن المصرية اشتبكت مع خلية إرهابية مسلحة "بأحد أوكار العناصر الإرهابية" بمنطقة الأميرية شرقي العاصمة القاهرة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني تأكيده مقتل جميع أفراد الخلية.  

وخلال اقتحام قوات الأمن للمنطقة، وقع تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة إرهابية، بحسب المصادر، التي كشفت لـ"الحرة" عن "مقتل المقدم محمد فوزي الحوفي أحد ضباط الأمن الوطني وإصابة عناصر شرطة" خلال المداهمة الأمنية.

 

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن جميع أفراد الخلية قتلوا. فيما عثرت قوات الأمن على أسلحة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وقال شهود عيان لـ"الحرة" إن وزارة الداخلية المصرية وجهت تحذيرات بمكبرات للصوت لسكان المنطقة المكتظة بالسكان في القاهرة بإغلاق النوافذبعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وأذيع التحذير أيضا على شاشات التلفزيون، ووسائل الإعلام الحكومية. 

وقال بيان عاجل لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن عملية تبادل إطلاق النار كانت بين خلية إرهابية مسلحة وقوة من الشرطة.  

وقال مصدر أمني لـ"الحرة" إن "القوات الأمنية عثرت داخل الوكر على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة وست عبوات لاصقة قديمة، خلال تفتيش الشقة بعد السيطرة على الوحدة السكنية، وتم التعامل مع المواد المضبوطة". 

وقد تم قطع التيار الكهربي عن المنطقة أثناء الاشتباكات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات. وتقوم قوات مكافحة الإرهاب في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة واستجواب سكان المبنى المكون من عشرة طوابق.