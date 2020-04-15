مصر: خلية الأميرية خططت لعمليات بالتزامن مع أعياد قبطية

قتل سبعة مسلحين الثلاثاء، خلال اشتباكات مع قوات الأمن المصري في منطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة.

وأفاد بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي تسلمت الحرة نسخة منه، بأن العناصر الإرهابية كانت تنوي استهداف مواقع "بالتزامن مع أعياد الأقباط".

وأضاف البيان أن العناصر "التي تعتنق الفكر التكفيري"، كانت تستغل عدة أماكن للإيواء بشرقي وجنوبي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين، عثر بحوزتهم على ست بنادق آلية، وأربع أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

- وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Tuesday, April 14, 2020

وأكد البيان مقتل المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة خلال الاشتباكات.

وكان شهود عيان قد قالوا إن وزارة الداخلية أرسلت تخذيرات لسكان منطقة الاميرية المكتظة بالسكان، بضرورة اغلاق النوافذ والشبابيك بعد تبادل إاطلاق النار.

وقد تم قطع التيار الكهربي عن المنطقة أثناء الاشتباكات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات. فيما قامت قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة واستجواب سكان المبنى المكون من عشرة طوابق.