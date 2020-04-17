ضد كورونا.. مصر تباشر التجارب السريرية لاختبار عقار ياباني

باشرت مصر بإجراء تجارب على قدرة دواء "أفيغان" الياباني لعلاج فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الجمعة.

وسيتم إجراء الاختبارات السريرية على 50 مريضا تأكدت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد قال تاج الدين إن "أفيغان يقصر فترة الحضانة إلى أربعة أيام حسبما قال الصينيون حيث أوضحت تجاربهم أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار".

وصنعت اليابان عقار أفيغان في 2014 لعلاج الإنفلونزا، واسمه العلمي ريميديفير، إلا أن جهات طبية صعدت الحديث حوله كعلاج محتمل قادر على التخفيف من وطأة كورونا.

وبحسب تاج الدين، فإنه "حتى اللحظة لا يوجد دواء ضد هذا الفيروس، وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام أدوية قديمة".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، حسام حسني، إن مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية على عشرات الأدوية بتقديمها لمرضى كورونا، وبات أفيغان واحدا منها.

وأكد تاج الدين امتلاك مصر لكوادر طبية تتمتع بكفاءة عالية وتعمل بفضل بنية تحتية طبية قوية، وإنها كانت مستعدة في وقت مبكر لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين لأول مرة.

وبحسب وزارة الصحة، فقد رصدت مصر حتى الجمعة 2673 حالة إصابة بالفيروس، توفي منها 196 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد قالت في مارس الماضي، إن أفيغان، الذي يستخدم في الأصل لعلاج السلالات الجديدة من الإنفلونزا، بدا فعالا أمام فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، تشانغ شين مين، إن أفيغان الذي تم تطويره على يد مجموعة تابعة لشركة "فوجي فيلم" اليابانية، أبدا نتائج واعدة بعد تجربته على 340 مريضا في مدينتي شنتشن وووهان.

لكن صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليابانية، نقلت عن مسؤول بوزارة الصحة اليابانية قوله، إن الدواء لم يكن فعالا في الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة للفيروس.

ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن مصدر طبي إن ثلاث مستشفيات كبرى في ولاية بوسطن الأميركية ستختبر الدواء المضاد للفيروسات، على مجموعة عشوائية من البشر.

وقال الدكتور كيث فلاهيرتي الذي يقود التجارب السريرية على الدواء بمستشفى ماساتشوستس العام، إن "علينا ترتيب الأولويات، ومن المؤكد أن هذا (الدواء) ارتقى إلى سلم الأولويات".

وتحدثت مواقع إسرائيلية الأسبوع الماضي عن وصول شحنة من عقار أفيغان إلى أراضيها، ومن المفترض أن تتم إجراء التجارب السريرية للتحقق من فعاليته.

