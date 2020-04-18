مصر

الحرة تكشف هوية "نيوتن" بعد مقالاته المثيرة للجدل في مصر

18 أبريل 2020
إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء لا يرتبط بالقاهرة غير بالدفاع والسياسة الخارجية فقط
إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء لا يرتبط بالقاهرة غير بالدفاع والسياسة الخارجية فقط

علاء كمال - القاهرة

ردود فعل واسعة في الشارع المصري، عقب سلسة مقالات تناولت التفكير في تنمية سيناء المصرية وتخطت المقالات وتجاوزت فكرة صفقة القرن، إلى إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء لا يرتبط بالقاهرة غير بالدفاع والسياسة الخارجية فقط مع حرية الاقتصاد والتبادل التجاري وهو ما سيدر دخلا اقتصاديا كبيرا من وجهة نظر الكاتب.  

وألمحت المقالات أيضا، في حال نجاح الفكرة، إلى إمكانية إنشاء كيانات أخرى مستقلة في الجنوب والشمال المصري.

وطرحت هذه الأفكار المسكوت عنها في مقالات موقعة باسم وهمي هو "نيوتن"، ما دفع الحرة إلى البحث في هويته الحقيقية.

صرح الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيس التحرير المؤقت لجريدة المصري اليوم، للحرة أن رئيس مجلس إدارة الجريدة المهندس صلاح دياب هو "نيوتن".

 وأكد المناوي أن دياب يطرح أفكاره في هذا العمود تحت اسم نيوتن فيما يقوم عدد من كتاب الصحيفة بصياغتها من الناحية الصحفية والفنية وأحيانا يقوم بصياغتها بنفسه.

واستغرب في الوقت نفسه من حالة الجدل حول هذه المقالات ففي النهاية تخضع لحرية الرأي والتعبير  وأن محتوى مقالات دياب قد فهم خطأ وأنه لا يريد انفصالا لسيناء كما يتردد بل يطرح فكرة سلطة أعلى من المحافظين ﻹدارة الملف الاقتصادي.

 واتصلت الحرة بالمهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" والذي استغرب أن يكون عبد اللطيف المناوي قد صرح عن اسم كاتب نيوتن، واستطرد قائلا للحرة: وما المشكلة في ذلك، غير أنه رفض الاستطراد في الإجابة على اسئلتنا حول ملابسات المقال مشيرا إلى أنه يمكنه الإجابة على كافة التساؤلات غدا. 

يذكر أن المقال الذي تنشره جريدة المصري اليوم تحت توقيع الاسم الوهمي "نيوتن"، و لا أحد من القراء يعرف الاسم الحقيقي لكاتبه الأصلي منذ بداية ظهور العمود في الجريدة حتى الآن.

 ويعلم بعض الكتاب أن الكاتب الصحفي عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف كان هو الكاتب الأصلي لمقال نيوتن قبل وفاته ثم بعد ذلك تولي المهندس صلاح دياب كتابة المقال كحوار بينه وبين أصدقائه. 

 وتواصلت الحرة مع اسلام كمال الكاتب الصحفي في جريدة روز اليوسف وأخ الكاتب الصحفي عبد الله كمال وأكد أن أخاه كان هو الكاتب الوحيد لمقال نيوتن قبل وفاته وكان يطرح أفكارا جيدة لا تتلامس مع أطروحات جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا يفكرون بتكوين هيئة مستقلة لتنمية سيناء كإقليم منفصل ولم يفكرعبد الله كمال في انشاء أقاليم مستقلة في مصر كحكومات فيدرالية بين الأقاليم المصرية كما يفكر فيها كاتب نيوتن الآن. 

واتهم إسلام كمال كاتب مقال نيوتن بأنه ينفذ أجندة خارجية في ظل اتجاه العالم لطرح نظام عالمي جديد بعد أزمة كورونا، خاصة وأن كثير من الكتاب الغربيين يرون أن كورونا هي ربيع عربي جديد سيسفر عن نظم سياسية بديلة في المنطقة العربية. 

أما استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي فيرى أن الدولة قد رفضت من قبل عملية تبادل الأراضي فترة مبارك كما رفضت صفقة القرن الأخيرة وبالتالي لا معنى أن تكون هذه المقالات هي جس نبض للشارع. 

وأكد مصدر في المجلس الأعلى للاعلام للحرة أن رئيس تحرير جريدة المصري اليوم والمهندس صلاح دياب رئيس مجلس الادارة  سوف يمثلان أمام لجنة التحقيق في المجلس بعد غد الثلاثاء ومن المتوقع صدور عقوبات تجاه الجريدة فيما أضاف مصدر في مجلس نقابة الصحفيين أن المجلس الذي يرأسه الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد وردت إليه عدد من الشكاوى بسبب مقال نيوتن ولم يحدد المجلس موعدا لنظر في هذه الشكاوى حتى الآن.

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مصر

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مصر

بينهم برلماني سابق.. مصر تدرج 13 متهما بـ"خلية الأمل" على قوائم الإرهاب

18 أبريل 2020
يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أمرت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".

وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".

وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".

وأضاف لفرانس برس أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".

وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".

وفي تصريحات سابقة لفرانس برس، قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
 