مصر

بينهم برلماني سابق.. مصر تدرج 13 متهما بـ"خلية الأمل" على قوائم الإرهاب

18 أبريل 2020
يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أمرت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".

وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".

وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".

وأضاف لفرانس برس أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".

وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".

وفي تصريحات سابقة لفرانس برس، قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
 

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مصر

ضد كورونا.. مصر تباشر التجارب السريرية لاختبار عقار ياباني

17 أبريل 2020
صنعت اليابان عقار أفيغان في 2014 لعلاج الإنفلونزا، إلا أن جهات طبية صعدت الحديث حوله كعلاج محتمل قادر على التخفيف من وطأة كورونا.
يعرف أفيغان باسمه العلمي ريميديفير

باشرت مصر بإجراء تجارب على قدرة دواء "أفيغان" الياباني لعلاج فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الجمعة.

وسيتم إجراء الاختبارات السريرية على 50 مريضا تأكدت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد قال تاج الدين إن "أفيغان يقصر فترة الحضانة إلى أربعة أيام حسبما قال الصينيون حيث أوضحت تجاربهم أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار".

وصنعت اليابان عقار أفيغان في 2014 لعلاج الإنفلونزا، واسمه العلمي ريميديفير، إلا أن جهات طبية صعدت الحديث حوله كعلاج محتمل قادر على التخفيف من وطأة كورونا.

وبحسب تاج الدين، فإنه "حتى اللحظة لا يوجد دواء ضد هذا الفيروس، وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام أدوية قديمة".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، حسام حسني، إن مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية على عشرات الأدوية بتقديمها لمرضى كورونا، وبات أفيغان واحدا منها.

وأكد تاج الدين امتلاك مصر لكوادر طبية تتمتع بكفاءة عالية وتعمل بفضل بنية تحتية طبية قوية، وإنها كانت مستعدة في وقت مبكر لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين لأول مرة.

وبحسب وزارة الصحة، فقد رصدت مصر حتى الجمعة 2673 حالة إصابة بالفيروس، توفي منها 196 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد قالت في مارس الماضي، إن أفيغان، الذي يستخدم في الأصل لعلاج السلالات الجديدة من الإنفلونزا، بدا فعالا أمام فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، تشانغ شين مين، إن أفيغان الذي تم تطويره على يد مجموعة تابعة لشركة "فوجي فيلم" اليابانية، أبدا نتائج واعدة بعد تجربته على 340 مريضا في مدينتي شنتشن وووهان.

لكن صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليابانية، نقلت عن مسؤول بوزارة الصحة اليابانية قوله، إن الدواء لم يكن فعالا في الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة للفيروس.

ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن مصدر طبي إن ثلاث مستشفيات كبرى في ولاية بوسطن الأميركية ستختبر الدواء المضاد للفيروسات، على مجموعة عشوائية من البشر.

وقال الدكتور كيث فلاهيرتي الذي يقود التجارب السريرية على الدواء بمستشفى ماساتشوستس العام، إن "علينا  ترتيب الأولويات، ومن المؤكد أن هذا (الدواء) ارتقى إلى سلم الأولويات".

وتحدثت مواقع إسرائيلية الأسبوع الماضي عن وصول شحنة من عقار أفيغان إلى أراضيها، ومن المفترض أن تتم إجراء التجارب السريرية للتحقق من فعاليته.
 