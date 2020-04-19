مصر

"صلاة أسطح المنازل" تشعل الجدل في مصر.. ودار الإفتاء تحذر

19 أبريل 2020
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد

 قالت دار الإفتاء المصرية، الأحد، إن دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل للصلاة جماعة لا يجوز في الوقت الراهن لأن ذلك يعرض حياة الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وحذرت دار الإفتاء في بيان من تنظيم تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل. وقالت إن "الالتزام بالتعليمات واجب شرعي".

وجاء في البيان المنشور على حسابها في فيسبوك "الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجوا الله أن يعجل بزواله".

الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعًا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجوا الله أن يعجل بزواله. #مسجدك_في_بيتك

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Sunday, April 19, 2020

وكتبت دار الإفتاء "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تماما".

وأرفقت دار الإفتاء منشوراتها حول تعليق صلاة الجماعة بالهاشتاغ #مسجدك_في_بيتك.

وتفاعل معلقون مع ما أوردته الدار، ومنهم من انتقدها وطالب بفتح المساجد لأن هناك الكثير من التجمات التي لم يتم إلغاؤها كما يقولون، ومنهم من  أشاد بموقفها لما فيه من مصلحة للمواطنين والحد من انتشار كوفيد-19.

وسجلت مصر حتى صباح الأحد 3032 حالة إصابة و224 وفاة وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز الأميركية يرصد انتشار الوباء حول العالم.

 

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مصر

مومياوات وتماثيل.. اكتشاف أثري مذهل في مصر

19 أبريل 2020
عثر على قبر يحوي المئات من الأواني والتماثيل
عثر على قبر يحوي المئات من الأواني والتماثيل

أعلنت وزارة الآثار في مصر، السبت، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية، في محافظة الجيزة، تضمن حيوانات وطيورا مقدسة.

واكتشف علماء الآثار في  في موقع جبانة بئرا بلغ مقاسها حوالي 120×90سم بعمق حوالي 11 متر.

واكتشفت حجرة دفن في أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ومومياوات.

وتم العثور في إحدى النيشات على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية ظهرت عليه كتابات بالحبر الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية.

من بينها تماثيل كانت  توضع مع الموتى باعتقاد أنها ستقوم بخدمتهم بعد الموت في الحياة الأخرى، بعض هذه التماثيل عليها كتابات هيروغليفية. 

مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس. 
 

وكان قد بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة بحسب ما تقول وزارة الآثار من أبريل 2018، ومازال العمل مستمر حتى الآن. 

و تم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية على أيدي العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة "واح تي" الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.