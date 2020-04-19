مصر

كورونا في مصر.. وفاة 15 شخصا و112 إصابة جديدة

19 أبريل 2020
مصر تحض الناس على البقاء في البيوت من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد
مصر تحض الناس على البقاء في البيوت من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 15 وفاة، إضافة إلى 112 إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد، الأحد. 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.
 
وذكرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن "مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من  مليون ونصف مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن بالمجان".

وأكدت الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

وكان الدكتور ايفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، قد قال إنه "توجد حالات في مصر الآن بأكثر مما كان عليه الوضع قبل بضعة أسابيع ولكن الأمور لم تصل بعد إلى العدوى المتسارعة".

ويعيش المصريون في ظل حظر تجوال جزئي يسري في الليل فقط بسبب وباء فيروس كورونا، كما مددت مصر حظر الطيران حتى 23 أبريل الجاري. 
 

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مصر تحض الناس على البقاء في البيوت من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد
مصر

كورونا في مصر.. وفاة 15 شخصا و112 إصابة جديدة

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مصر

"صلاة أسطح المنازل" تشعل الجدل في مصر.. ودار الإفتاء تحذر

19 أبريل 2020
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد

 قالت دار الإفتاء المصرية، الأحد، إن دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل للصلاة جماعة لا يجوز في الوقت الراهن لأن ذلك يعرض حياة الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وحذرت دار الإفتاء في بيان من تنظيم تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل. وقالت إن "الالتزام بالتعليمات واجب شرعي".

وجاء في البيان المنشور على حسابها في فيسبوك "الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجوا الله أن يعجل بزواله".

الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائزة شرعًا لما يترتب عليها من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجو الله أن يعجل بزواله. #مسجدك_في_بيتك

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Sunday, April 19, 2020

وكتبت دار الإفتاء "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تماما".

وأرفقت دار الإفتاء منشوراتها حول تعليق صلاة الجماعة بالهاشتاغ #مسجدك_في_بيتك.

وتفاعل معلقون مع ما أوردته الدار، ومنهم من انتقدها وطالب بفتح المساجد لأن هناك الكثير من التجمات التي لم يتم إلغاؤها كما يقولون، ومنهم من  أشاد بموقفها لما فيه من مصلحة للمواطنين والحد من انتشار كوفيد-19.

وسجلت مصر حتى صباح الأحد 3032 حالة إصابة و224 وفاة وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز الأميركية يرصد انتشار الوباء حول العالم.

 