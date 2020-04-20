بسبب التراويح.. إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية من منصبه

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الأحد، إعفاء المتحدث الرسمي باسمها أحمد القاضي، من منصبه، بعد تصريحات إعلامية أدلى بها.

وكان القاضي قد صرح في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التليفزيونية، أن الوزارة تدرس فتح المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إعفاء المتحدث من منصبه، لأنه لم يأخذ رأي الوزارة قبل الإدلاء بالتصريح الصحفي.

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد أعلن سابقا أن لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها، بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد.

ورهن الوزير عودة فتح المساجد بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.

يذكر أن مصر سجلت، حتى الأحد، نحو ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و239 وفاة .