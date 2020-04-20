مصر

بسبب التراويح.. إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية من منصبه

20 أبريل 2020
مقر وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة القاهرة
مقر وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة القاهرة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الأحد، إعفاء المتحدث الرسمي باسمها أحمد القاضي، من منصبه، بعد تصريحات إعلامية أدلى بها.

وكان القاضي قد صرح في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التليفزيونية، أن الوزارة تدرس فتح المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إعفاء المتحدث من منصبه، لأنه لم يأخذ رأي الوزارة قبل الإدلاء بالتصريح الصحفي.

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد أعلن سابقا أن لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها، بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد.

ورهن الوزير عودة فتح المساجد بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.

يذكر أن مصر سجلت، حتى الأحد، نحو ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و239 وفاة .

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مقر وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة القاهرة
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مصر

كورونا في مصر.. وفاة 15 شخصا و112 إصابة جديدة

19 أبريل 2020
مصر تحض الناس على البقاء في البيوت من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد
مصر تحض الناس على البقاء في البيوت من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 15 وفاة، إضافة إلى 112 إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد، الأحد. 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.
 
وذكرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن "مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من  مليون ونصف مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن بالمجان".

وأكدت الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

وكان الدكتور ايفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، قد قال إنه "توجد حالات في مصر الآن بأكثر مما كان عليه الوضع قبل بضعة أسابيع ولكن الأمور لم تصل بعد إلى العدوى المتسارعة".

ويعيش المصريون في ظل حظر تجوال جزئي يسري في الليل فقط بسبب وباء فيروس كورونا، كما مددت مصر حظر الطيران حتى 23 أبريل الجاري. 
 