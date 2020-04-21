مصر

مصر.. معاقبة صحيفة مستقلة بسبب مقال لـ"نيوتن" عن سيناء

21 أبريل 2020
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الثلاثاء، صحيفة "المصري اليوم" المستقلة وموقعها الإلكترونى، بالاعتذار للجمهور، بعد نشرها مقالا حول شبه جزيرة سيناء.

وشدد المجلس على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام، مع إلزام الصحيفة بإزالة "المحتوى المخالف" من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، و"حجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب البيان.

كما وجه المجلس بإحالة رئيس تحرير الصحيفة، إلى "المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين"، مع منع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من استضافته، لحين انتهاء المساءلة.

وقرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، من التعامل مع كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار، هو "نيوتن"، وهو صلاح دياب، "مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها وذلك لمدة شهر"، بحسب بيان المجلس.

وكان "نيوتن" أو دياب، قد كتب مقالا في وقت سابق ونشر على "المصري اليوم"، قال فيه إن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها من قبل إسرائيل بين عامي 1967 و 1973، لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد.

واتخذ المجلس، بحسب البيان الصادر عنه، قرارا بإحالة الواقعة إلى النائب العام للنظر والتصرف فى الشق الجنائي.

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مصر

تدعو الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة".. الأمن المصري يقبض على حنين "هرم مصر الرابع"

21 أبريل 2020
تواجه حنين عقوبة الفصل من الجامعة وملاحقة أمنية بسبب مقاطع مصورة
تواجه حنين عقوبة الفصل من الجامعة وملاحقة أمنية بسبب مقاطع مصورة | Source: facebook

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة جامعية بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوة فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها الشابة حنين حسام، والتي تشتهر باسم "هرم مصر الرابع".

وأحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأشار إلى أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام طالبة تدعي انتمائها للجامعة، تقوم بنشر فيديوهات تدعو فيها الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة" مقابل مبالغ مالية.

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

ما بلاش تعملو مشاهير 🤍💋

Posted by ‎حنين حسام‎ on Friday, April 17, 2020

وفي مقاطع مصورة لها تعرف حنين نفسها بأنها مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تستغرب الهجمة على المقاطع التي تنشرها.